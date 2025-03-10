API Yönetim Araçları - En Popüler Uygulamalar

Singular

singular.net

Günümüz pazarlamacıları için başarının anahtarı, bir sonraki reklam paralarını tam olarak nereye ve nasıl yatıracaklarını anlamaktır. Singular, yeni nesil ilişkilendirme, tam dönüşüm hunisi pazarlama verileri ve sınıfının en iyisi dolandırıcılık önleme özellikleriyle pazarlama ROI'sinin eksiksiz bir görünümünü sunarak pazarlamacılara tam da bunu yapma gücü veriyor. Singular ile şunları yapabilirsiniz: - Birlikte çalıştığınız tüm kanalları ölçün ve raporlayın: Singular'ın açık entegrasyon çerçevesiyle uygulamalar, web, SMS, yönlendirmeler, e-posta ve TV genelinde platformlar arası performansı ölçün. - İlişkilendirmeyi önde gelen maliyet toplamayla birleştirerek yatırım getirisini analiz edin: Güçlü veri bağlayıcılar, her kampanya, yayıncı, reklam öğesi ve anahtar kelime için pazarlama performansının kilidini açmak üzere ilişkilendirmeyle buluşuyor. - Kullanıcı yaşam döngüsünün tamamını takip edin ve analiz edin: Derin bağlantılar, web'den uygulamaya ve cihazlar arası ilişkilendirme ile platformlar genelinde edinme ve yeniden etkileşim hakkında rapor oluşturmak için kullanıcı yolculuğunuzun tamamını yakalayın. - Sınıfının en iyisi sahtekarlık önlemeyle daha fazla sahtekarlığı engelleyin: Reklam bütçelerinizi gerçek kullanıcılara odaklayın ve daha fazla algılama yöntemi ve atıf öncesi sahtekarlığı reddetme sayesinde yanlış raporlamayı önleyin. - Analize hazır pazarlama verileri için tek bir yönetilen ardışık düzeni izleyin: İlişkilendirmeyi, reklam harcamasını, reklam öğelerini, teklifleri ve reklamdan para kazanma verilerini doğrudan Redshift, Snowflake, BigQuery ve daha fazlasına yükleyin. Singular, aralarında Lyft, Twitter, Rovio, King ve LinkedIn'in de bulunduğu dünyanın en büyük mobil uygulama yayıncılarından bazılarıyla çalışır.