API Yönetim Araçları - En Popüler Uygulamalar

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API Yönetim Araçları, kullanıcıların güvenli bir geliştirme ortamında uygulama programlama arayüzlerini (API'ler) denetlemesine, kontrol etmesine ve para kazanmasına olanak tanır. Bu araçlar yöneticilere, ekiplerinin yayınlanan API'leri için bağlantı kararlılığını, trafiği, hataları ve güvenliği izleme konusunda yardımcı olur. BT departmanı bu araçları API'nin yaşam döngüsünün üretim sonrası aşamasında kullanır ve API tasarımı tamamlandıktan sonra geliştiricilerden görevi devralır. Bu noktadan itibaren API'nin tüm bakımı, izlenmesi ve yönetimi API yönetim platformu içerisinde gerçekleşir. Bazı API pazarı çözümleri, API'leri yönetmeye yönelik araçlar içerirken, bu araçlar öncelikle API'leri yönetmek yerine, bir ürünü geliştirmek için harici API'leri seçmeye odaklanır.
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Postman Web
postman.com
Postman Web, API geliştirme, test etme ve yönetimi için kapsamlı bir araçtır. Kullanıcılar istekleri düzenleyip test edebilir, sonuçları doğrulayabilir.
AppMaster
appmaster.io
AppMaster, kod yazmadan uygulama geliştirmeyi sağlayan bir platformdur. Veritabanı tasarımı, API yönetimi ve bulut dağıtımı gibi özellikler sunar.
Apigee
google.com
Apigee, API'lerin geliştirilmesi, yönetimi ve güvenliğini sağlamak için tasarlanmış kapsamlı bir platformdur.
Presto API
prestoapi.com
PrestoAPI, kod yazmadan REST API'ler oluşturmanıza olanak tanıyan bulut tabanlı bir araçtır; veri kaynaklarından API'ler oluşturur.
SwaggerHub
swaggerhub.com
SwaggerHub, API tasarımı ve belgeleri için merkezi bir platform sunarak iş akışlarını yönetir ve geliştiricilere test ve entegrasyon imkanı tanır.
Stoplight
stoplight.io
Stoplight, API tasarımı ve dokümantasyonu için kapsamlı bir platformdur. Geliştiricilerin işbirliği yaparak kaliteli API'ler oluşturmasını sağlar.
Xano
xano.com
Xano, kod yazmadan ölçeklenebilir arka uçlar oluşturma imkanı sunan bir platformdur. API'ler, veri yönetimi ve entegrasyonlar sağlar.
Mockaroo
mockaroo.com
Mockaroo, geliştiricilerin yazılımlarını test etmek için CSV, JSON, SQL ve Excel formatlarında özelleştirilmiş test verileri oluşturmasına yardımcı olan bir uygulamadır.
Hyphen API
hyphenapi.com
Highen API, geliştiricilere ve işletmelere sistemler arasında veri alışverişi ve otomatik iş akışları oluşturma imkanı sunan bir REST API setidir.
Rasayel
rasayel.io
Rasayel, WhatsApp üzerinden iş iletişimini yönetmek için ekiplerin kullanabileceği bir B2B satış platformudur.
Backendless
backendless.com
Backendless, kullanıcıların kod yazmadan veya az kodla uygulama ve web geliştirmelerini sağlayan görsel bir geliştirme platformudur.
People Data Labs
peopledatalabs.com
People Data Labs, 1.5 milyardan fazla kişi ile ilgili veri sunarak, kullanıcıların profilleri zenginleştirmesine ve verileri yönetmesine yardımcı olan bir platformdur.
Checkly
checklyhq.com
Checkly, uygulamaların ve API'lerin izlenmesi için tasarlanmış, kod olarak izleme yapan bir araçtır ve kullanıcı etkileşimlerini simüle eder.
RSS API
rssapi.net
RSS API, RSS, ATOM ve JSON beslemelerini REST API üzerinden kolayca ayrıştırma, işleme ve Webhook ile yeni öğeleri alma imkanı sunar.
Tray.io
tray.io
Tray.io, uygulamalar ve hizmetler arasında veri entegrasyonu ve otomasyonu sağlayan AI destekli bir entegrasyon platformudur.
ModelsLab
modelslab.com
ModelsLab, işletmelerin görsel içerik oluşturmasına yardımcı olan kullanılabilir API setleridir. Farklı uygulamalarla kolayca entegre edilebilir.
Choreo
choreo.dev
Choreo, bulut tabanlı uygulamaların geliştirilmesini, dağıtımını, izlenmesini ve yönetilmesini sağlayan bir iç geliştirici platformudur.
Informatica
informatica.com
Informatica, verilerin farklı ortamlar arasında yönetilmesini ve entegrasyonunu sağlayan kapsamlı bir veri yönetim platformudur.
SnapLogic
snaplogic.com
SnapLogic, bulut ve şirket içi veri kaynaklarını bağlayarak entegrasyon süreçlerini kolaylaştıran bir platformdur.
Ambassador
getambassador.com
Büyükelçi, yönlendirme pazarlama süreçlerini otomatikleştiren ve yönetmeyi kolaylaştıran bir yazılımdır. İşletmeler için analiz ve oyunlaştırma özellikleri sunar.
Kong
konghq.com
Kong, API'lerin geliştirilmesi, dağıtımı ve yönetimi için kapsamlı bir platformdur. Güvenli etkileşimler sağlar, analiz sunar ve esnek dağıtım seçenekleri destekler.
Blobr
blobr.io
Blobr, API'leri erişim koşulları ve monetizasyon modelleriyle dağıtarak satışları artıran bir geliştirici portalıdır. Kullanıcı davranışını analiz eder.
Workato
workato.com
Workato, uygulamaları entegre eden ve iş akışlarını otomatikleştiren bir platformdur. Kodlama gerektirmeden kullanıcılara erişilebilir çözümler sunar.
Formcarry
formcarry.com
FormCarry, HTML formlarınızı işlevsel hale getirir; e-posta bildirimleri alabilir, dosya yükleyebilir ve diğer uygulamalarla entegre olabilirsiniz.
APItoolkit
apitoolkit.io
Apitoolkit, API yönetimi ve entegrasyonu sağlayan bir platformdur. Geliştiricilere API tasarımı, güvenliği ve testi konularında araçlar sunar.
Boomi
boomi.com
Boomi, uygulamaları, verileri ve cihazları entegre eden bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcı dostu arayüz ve önceden oluşturulmuş konektörler sunar.
Zuplo
zuplo.com
Zuplo, geliştiricilerin API'lerini yönetmelerine, güvence altına almalarına ve oran sınırlaması uygulamalarına olanak tanıyan bir platformdur.
Userparser
userparser.com
Userparser, kullanıcı ajanı ayrıştırıcısı ve IP adresi sorgulama API'sidir. Kullanıcıların konumunu ve cihazlarını belirlemek için ayrıntılı veri sunar.
Pellerex
pellerex.com
Pellerex, yazılım geliştirmeyi hızlandıran bağımsız ve yönetilen temel bileşenler ile API'ler ve canlı hizmetler sunan bir bulut tabanlı ekosistemdir.
Mockfly
mockfly.dev
Mockfly, geliştiricilerin mock API'ler oluşturup yönetmesine yardımcı olan bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcı dostu arayüzü ve çoklu yanıt seçenekleri sunar.
elastic.io
elastic.io
Elastic.io, SaaS, on-premise ve IoT sistemler arasında entegrasyonu kolaylaştıran düşük kodlu bir bulut tabanlı platformdur.
Apitally
apitally.io
Apitally, veri gizliliğine ve uygun maliyete odaklanarak REST API izleme için basit bir SaaS çözümü sunar. Python veya Node.js kullanarak yeni ve mevcut projeler için kurulumu ve kullanımı son derece kolaydır ve hiçbir zaman hassas veriler toplamaz. API trafiğini izleme ve analiz: Basit kontrol panelimiz ile API isteklerini, hataları, yanıt sürelerini ve daha fazlasını takip edin. Her uç noktanın kullanımı ve performansı hakkında bilgi edinin. Farklı kullanım kalıplarını anlamak için API tüketicisine göre filtreleyin. API çalışma süresi izleme ve uyarı: API çalışma süresini ve kullanılabilirliğini izleyin. İşler ters giderse anında uyarı alın. Desteklenen web çerçeveleri: FastAPI, Starlette, Flask, Django Ninja, Django REST Framework, Express, NestJS, Fastify, Koa Neden Apitally? Veri gizliliğine odaklanın. Hassas veri toplanması yok. Yeni ve mevcut API projeleriyle entegrasyonu kolaydır. Performans üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Altyapı değişikliği gerekmez. İstek sayısında sınırlama yoktur. Ücretsiz plan mevcut.
DCKAP
dckap.com
DCKAP Entegratörü, distribütörlerin ERP sistemlerini e-Ticaret platformu, CRM, Envanter, Muhasebe, Lojistik ve 3M gibi Pazar Yerleri dahil olmak üzere herhangi bir sayıda iş uygulamasına bağlayan ERP Entegrasyon platformudur. Entegrasyona bağlı olarak gerçek zamanlı müşteri verileri, ürün verileri, envanter verileri, sipariş verileri, finansal veriler ve daha fazlasını sağlayabilir. Distribütörlerin binlerce saatlik manuel çalışmadan tasarruf etmelerine, daha sorunsuz iş akışları oluşturmalarına ve doğru verilerle desteklenen daha iyi kararlar almalarına yardımcı olur. Çeşitli sektörlerde yüzlerce distribütöre yardımcı olmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Robertson Lighting, Sunrise Electrical Supply (bir IMARK Electrical üyesi), Province Electrical (Kanadalı bir Schneider Electric distribütörü), C-Line Products, Bosch Hydraulic Connections, WG Henschen, Belmont Equipment & Technologies ve Marysville gibi isimlerle çalıştık. Denizcilik Distribütörleri - maliyetlerden tasarruf etmelerine ve iş öngörülerini geliştirmelerine yardımcı olur. Tamam, her şey söylendi, bugün bir Entegrasyon platformuna geçerek elde edeceğiniz değer şu: • Manuel senkronizasyona gerek yok • Bir geliştiriciye ihtiyaç duymadan güncellemeler yapın • Veri aktarımlarını güvenli ve emniyetli bir şekilde otomatikleştirin • Verileri bir sezgisel, görsel kontrol paneli • Tam kişiselleştirme için esnek bir mimari üzerine inşa edilmiştir Her şey yapılandırıldıktan sonra, DCKAP Integrator direksiyona geçer ve tüm entegrasyon sürecini otomatikleştirir. Müşterileriniz için olağanüstü deneyimler yaratmaya odaklanabilmeniz için maliyetli ve zaman alıcı manuel operasyon sürecini DCKAP Entegratörüne devredin.
Warrant
warrant.dev
Warrant, geliştiricilerin uygulamalarında erişim kontrolünü uygulamalarına ve uygulamalarına yardımcı olan açık kaynaklı bir yetkilendirme hizmetidir. Warrant, mühendislik ekiplerinin temel ürünlerini oluşturmaya odaklanabilmeleri için kullanıcı yetkilendirmesi ve erişim kontrolünü yönetmeye yönelik özel, merkezi bir platform görevi görüyor.
Singular
singular.net
Günümüz pazarlamacıları için başarının anahtarı, bir sonraki reklam paralarını tam olarak nereye ve nasıl yatıracaklarını anlamaktır. Singular, yeni nesil ilişkilendirme, tam dönüşüm hunisi pazarlama verileri ve sınıfının en iyisi dolandırıcılık önleme özellikleriyle pazarlama ROI'sinin eksiksiz bir görünümünü sunarak pazarlamacılara tam da bunu yapma gücü veriyor. Singular ile şunları yapabilirsiniz: - Birlikte çalıştığınız tüm kanalları ölçün ve raporlayın: Singular'ın açık entegrasyon çerçevesiyle uygulamalar, web, SMS, yönlendirmeler, e-posta ve TV genelinde platformlar arası performansı ölçün. - İlişkilendirmeyi önde gelen maliyet toplamayla birleştirerek yatırım getirisini analiz edin: Güçlü veri bağlayıcılar, her kampanya, yayıncı, reklam öğesi ve anahtar kelime için pazarlama performansının kilidini açmak üzere ilişkilendirmeyle buluşuyor. - Kullanıcı yaşam döngüsünün tamamını takip edin ve analiz edin: Derin bağlantılar, web'den uygulamaya ve cihazlar arası ilişkilendirme ile platformlar genelinde edinme ve yeniden etkileşim hakkında rapor oluşturmak için kullanıcı yolculuğunuzun tamamını yakalayın. - Sınıfının en iyisi sahtekarlık önlemeyle daha fazla sahtekarlığı engelleyin: Reklam bütçelerinizi gerçek kullanıcılara odaklayın ve daha fazla algılama yöntemi ve atıf öncesi sahtekarlığı reddetme sayesinde yanlış raporlamayı önleyin. - Analize hazır pazarlama verileri için tek bir yönetilen ardışık düzeni izleyin: İlişkilendirmeyi, reklam harcamasını, reklam öğelerini, teklifleri ve reklamdan para kazanma verilerini doğrudan Redshift, Snowflake, BigQuery ve daha fazlasına yükleyin. Singular, aralarında Lyft, Twitter, Rovio, King ve LinkedIn'in de bulunduğu dünyanın en büyük mobil uygulama yayıncılarından bazılarıyla çalışır.
MovingLake
movinglake.com
Yerel olarak olay odaklı ve varsayılan olarak gerçek zamanlı olan veri ve arka uç bağlayıcıları. MovingLake, son teknoloji API bağlantı platformudur.
Stellate
stellate.co
GraphQL API'nizi ölçeklendirin, inceleyin ve koruyun. Sorgularınızı uçta önbelleğe alın, kullanımına ilişkin öngörüler edinin ve kötü amaçlı sorgulardan koruyun.
Jitterbit
jitterbit.com
Jitterbit, çeşitli sistemler arasında veri entegrasyonu ve yönetimi sağlayan bir platformdur. API tasarımı ve otomasyon desteği sunar.
APPSeCONNECT
appseconnect.com
APPSeCONNECT, uygulamaları birbirine bağlayan ve iş süreçlerini otomatikleştiren akıllı bir entegrasyon platformudur (iPaaS). Platformda yerleşik bir düşük kodlu görsel entegrasyon tasarımcısı "ProcessFlow
broadpeak.io
broadpeak.io
Broadpeak.io, içerik sağlayıcılara, ödemeli TV operatörlerine ve OTT hizmet sağlayıcılarına, abonelerine gelişmiş akış kalitesi sunmanın kolay, hızlı ve güvenilir bir yolunu sunan, API tabanlı bir video platformudur. Akışları gerçek zamanlı olarak uyarlar, böylece izleyiciler doğru olanları otomatik olarak alır. Akışları tüketici, içerik hakları, ağ, konum, cihaz ve daha fazlası hakkındaki bilgilere göre kişiselleştirir. Platform, İçerik Değiştirme, Sanal Kanal veya DAI gibi uygulamalar önererek video akışını bağlamsal hale getiriyor ve daha fazlası da gelecek. Son kullanıcı deneyimi açısından bakıldığında, broadpeak.io hizmeti, hangi video dağıtım platformunun kullanıldığına bakılmaksızın her izleyicinin izlediği içeriğin her zaman en alakalı içerik olmasını sağladığı için ezber bozan bir hizmettir.
Traject Data
trajectdata.com
Traject Data, büyük arama ve e-ticaret sitelerinde 10 API'ye sahip lider bir veri sağlayıcısıdır. Çoğu veri kaynağı pahalıdır ve kapsamı sınırlıdır; bu da işletmenizin büyümesine gerçekten yardımcı olacak analizlerin belirlenmesini zorlaştırır. Sektörlerinde en akıllı olmak isteyen kuruluşlara güvenilir, sağlam, gerçek zamanlı veriler sağlıyoruz. Uygun fiyatlı ve esnek, ölçeklenebilir bir fiyatlandırma modeli sunuyoruz; böylece ihtiyaç duyduğunuz anda ihtiyacınız olduğu kadar az veya çok veri satın alabilirsiniz. Diğer sağlayıcılar, size sonuçların kısmi bir resmini veren pahalı bir platform aracılığıyla verileri filtreler ve bu, rakiplerinizin gördüğü resmin aynısıdır. Analizinizi özelleştirebilmeniz ve benzersiz içgörüler bulabilmeniz için mevcut veri ekosisteminizle entegre olan yüksek hacimli, ayrıntılı veriler sağlıyoruz. Traject Data ile öngörüleri hızlı ve kolay bir şekilde belirlemek ve işletmenizin büyümesine yardımcı olacak daha akıllı iş kararları almak için daha fazla veriye erişebilir ve bunları kontrol edebilirsiniz.
Moesif
moesif.com
Güçlü bir gözlemlenebilirlik ve para kazanma platformuyla API kullanımını izleyin ve artırın.
Treblle
treblle.com
API Gözlemlenebilirliğini bir sonraki seviyeye taşıyoruz. Entegre edilmesi ve geliştiricilerin dahil edilmesi son derece kolaydır. API'lerinizde olup biten her şeyi GÖRME yeteneği veren özellikler! Ana özellikler şunları içerir: gerçek zamanlı API izleme, otomatik olarak oluşturulan belgeler, istek paylaşımı, tek tıklamayla test, güçlü filtreleme ve analiz, hata izleme ve daha fazlası.
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