API Yönetim Araçları - En Popüler Uygulamalar - İsveç

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
API Yönetim Araçları, kullanıcıların güvenli bir geliştirme ortamında uygulama programlama arayüzlerini (API'ler) denetlemesine, kontrol etmesine ve para kazanmasına olanak tanır. Bu araçlar yöneticilere, ekiplerinin yayınlanan API'leri için bağlantı kararlılığını, trafiği, hataları ve güvenliği izleme konusunda yardımcı olur. BT departmanı bu araçları API'nin yaşam döngüsünün üretim sonrası aşamasında kullanır ve API tasarımı tamamlandıktan sonra geliştiricilerden görevi devralır. Bu noktadan itibaren API'nin tüm bakımı, izlenmesi ve yönetimi API yönetim platformu içerisinde gerçekleşir. Bazı API pazarı çözümleri, API'leri yönetmeye yönelik araçlar içerirken, bu araçlar öncelikle API'leri yönetmek yerine, bir ürünü geliştirmek için harici API'leri seçmeye odaklanır.
Yeni Uygulama Gönder
Postman Web
postman.com
Postman, API geliştirmeyi kolaylaştırır. Platformumuz, API oluşturma sürecinin her adımını basitleştirecek araçlar sunar ve daha iyi API'leri daha hızlı oluşturabilmeniz için işbirliğini kolaylaştırır.
Mockfly
mockfly.dev
Mockfly, geliştiricilerin geliştirme ve test amacıyla sahte API'ler oluşturmasına, yönetmesine ve simüle etmesine yardımcı olmak için tasarlanmış bulut tabanlı bir platformdur. Veri üretimi için AI entegrasyonu, değişiklikleri izlemek için sahte farklar ve uç noktaların otomatik olarak eklenmesi için bir Chrome uzantısı gibi onu diğer taklit araçlarından ayıran bir dizi özellik sunar. Mockfly'ın temel özellikleri şunlardır: * Sezgisel Arayüz: Sahte API'ler oluşturmayı ve yönetmeyi kolaylaştıran kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir. * İşbirliği Yetenekleri: Ekip üyelerini API taklit projelerinde işbirliği yapmaya davet edebilirsiniz, bu da onu ekip ortamları için ideal hale getirir. *Çoklu Yanıt: Farklı senaryoları simüle etmek için tek bir uç nokta için birden fazla yanıt oluşturmanıza olanak tanır. * Otomatik Belgeleme: Mockfly, API'niz için otomatik olarak kapsamlı belgeler oluşturarak zamandan ve emekten tasarruf sağlar. * Rastgele Veri Üretimi: Faker.js ile entegrasyon, daha gerçekçi testler için API yanıtlarınıza rastgele veriler eklemenizi sağlar. *Yapay Zeka Destekli Özellikler: Yapay zeka, gerçekçi sahte veriler ve otomatik uç nokta açıklamaları oluşturmak için kullanılır ve verimliliği artırır. * Gerçek Zamanlı İşbirliği: Ekipler, örnek API projelerinde gerçek zamanlı güncellemeler sayesinde verimli bir şekilde işbirliği yapabilir. * Mockfly ayrıca günde 500 istek sınırı olan ücretsiz bir sürüm de sunuyor; bu, kullanıcıların ücretli bir plan taahhüt etmeden özelliklerini keşfetmesine olanak tanıyor.
Informatica
informatica.com
Kurumsal bulut veri yönetimi lideri Informatica (NYSE: INFA), işletmelerin en kritik varlıklarının dönüştürücü gücünü fark etmelerini sağlayarak verilere ve yapay zekaya hayat veriyor. AI tarafından desteklenen ve neredeyse tüm çoklu bulut, hibrit sistemlerdeki verileri birbirine bağlayan, yöneten ve birleştiren uçtan uca bir veri yönetimi platformu olan Informatica Intelligent Data Management Cloud™ (IDMC) adında yeni bir yazılım kategorisi oluşturduk. Verileri demokratikleştirmek ve işletmelerin iş stratejilerini modernleştirmelerine olanak sağlamak. Yaklaşık 100 ülkedeki ve Fortune 100'ün 86'sındaki müşteriler, veri odaklı dijital dönüşümü yönlendirmek için Informatica'ya güveniyor. Bilişim. Verilerin ve yapay zekanın hayat bulduğu yer.™
Boomi
boomi.com
Boomi, dönüşümü yönlendiren akıllı entegrasyon ve otomasyon şirketidir. Boomi Platformu, uygulamaların ve verilerin katlanarak büyümesinin neden olduğu dijital parçalanmayı ortadan kaldırmak için işletmelerin uygulamaları, insanları ve verileri daha hızlı birbirine bağlamasını sağlar. Boomi Platformu, Üretken Yapay Zeka, uygulamalara yönelik önceden oluşturulmuş bağlayıcılar, az kodlu otomasyon, ortak iş süreçlerine yönelik tarifler, tam API yaşam döngüsü yönetimi ve bulut ve hibrit şirket içi entegrasyon için olay odaklı mimarinin birleşimi aracılığıyla, genişlik ve derinlik sağlar. Kurumsal düzeyde güvenlik, ölçeklenebilirlik ve güvenilirliğe sahip, kullanımı kolay bir platformda modern dijital dönüşüm için gereken desteğin sağlanması.
Xano
xano.com
Ölçeklenebilir Kodsuz Arka Uç. Xano, No-Code kullanarak uygulamanız için ölçeklenebilir bir arka uç oluşturmanın en hızlı yoludur. Her Xano hesabı, ölçeklenebilir bir sunucu, esnek bir veritabanı ve herhangi bir yerden verileri dönüştürebilen, filtreleyebilen ve verilerle entegre edebilen Kodsuz bir API oluşturucuyla birlikte gelir. Dünya çapında binlerce insan, tüketici uygulamalarından kurumsal iş akışlarına kadar her şeye güç sağlamak için Xano'yu kullanıyor. Xano ile tüm Uygulamaları Ölçeklenebilir, Güvenli ve Uyumlu Hale Getirin! Neden Xano'yu kullanmalısınız? * Milyonlarca kullanıcıyı endişelenmeden destekleyecek şekilde ölçeklendirin. * Denetlenmiş uyumlu altyapıya (ISO 27001, ISO 9001, HIPPA, GDPR) ve SOC 2 TİP II'ye ilişkin güvenli veriler çok yakında! * Birçok sunucu konumu arasından seçim yapabilme yeteneği. * Verileri Kayıt Sınırı Olmayan güçlü bir PostgreSQL veritabanında saklayın. * Kodsuz kullanarak basitten karmaşığa iş mantığına sahip kolayca API'ler oluşturun. * Herhangi bir platforma veya ön uca entegre edin ve bağlanın. * 250'den fazla Eğitim videosu, güçlü belgeler ve canlı bir toplulukla Xano'nun güvenli altyapısıyla endişelenmeden başlatın. Xano kimin içindir? * Vatandaş Geliştiricileri: Sınırlama olmadan derlemek için No-Code'u kullanan geliştiriciler * Ürün sahipleri: Fikirleri hızlı bir şekilde doğrulayın ve mühendislere gerek kalmadan uygulamaları dağıtın * Dijital Pazarlamacılar: Sistemleri entegre edin ve müşteri temas noktalarını otomatikleştirin * Öğrenciler: Kodsuz MVP'ler oluşturarak arka uç geliştirme kavramlarını öğrenin * Geleneksel Geliştiriciler: Kaliteden veya ölçekten ödün vermeden uygulamaları daha hızlı dağıtın * Geliştirme Ajansları: Daha iyi aktarımla müşterilerin çalışmasını kolaylaştırın * Ekipler: Tüm geliştirme yaşam döngüsü boyunca gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın * Kurumsal Organizasyonlar: Oluşturun ek yük gerektirmeyen ölçeklenebilir, güvenli yazılım İnsanlar istedikleri zaman Xano'ya başvururlar ... * Birçok ön uç için tek bir Arka Uç * Sınırsız derlemek için: Biz Turing'i tamamlayan tek Kodsuz API Oluşturucusuyuz * Kayıt sınırlaması yok: Esnek depolama seçenekler * Kodsuz ETL: Birçok farklı veri kaynağına bağlanan bir yönlendirici olarak Xano. * Hızlı bir şekilde API oluşturmak için: Belgelenen API'leri kolayca oluşturun ve harici olanlara bağlanın * Ölçeklendirme: Xano, sınıfının en iyisi ölçeklenebilir altyapı üzerine kurulmuştur
Moesif
moesif.com
Güçlü bir gözlemlenebilirlik ve para kazanma platformuyla API kullanımını izleyin ve artırın.
Warrant
warrant.dev
Warrant, geliştiricilerin uygulamalarında erişim kontrolünü uygulamalarına ve uygulamalarına yardımcı olan açık kaynaklı bir yetkilendirme hizmetidir. Warrant, mühendislik ekiplerinin temel ürünlerini oluşturmaya odaklanabilmeleri için kullanıcı yetkilendirmesi ve erişim kontrolünü yönetmeye yönelik özel, merkezi bir platform görevi görüyor.
Choreo
choreo.dev
Choreo, dijital deneyimlerin oluşturulmasını hızlandırmak için tasarlanmış bir hizmet olarak dahili geliştirici platformudur. Choreo ile bulut yerel uygulamalarınızı zahmetsizce oluşturabilir, dağıtabilir, izleyebilir ve yönetebilirsiniz. Choreo, geliştiricilerin bir platform oluşturmak veya sürdürmek yerine kodlarına odaklanmasına olanak tanır. Choreo'da sunulan bazı özellikler şunlardır: - Uygulama Mimarisi: Etki alanı odaklı geliştirme, mikro hizmet mimarisi, sürüm yönetimi API Yönetimi: API yönetişimi, ağ geçidi, geliştirici portalı, yaşam döngüsü yönetimi, API pazarı, API güvenliği, API analitiği - Platform Mühendisliği: CI/CD , GitOps, sürüm yönetimi, yapılandırmalar, sırlar, maliyet optimizasyonu - Altyapı Yönetimi: Konteynerler ve K8'ler, sunucusuz, ortamlar, güvenlik duvarı, yük dengeleme, coğrafi yönlendirme, DNS, çoklu bulut - Güvenlik: Sıfır güven, şifreleme, sır yönetimi, TLS, kimlik doğrulama ve yetkilendirme - İçgörüler ve Gözlemlenebilirlik: Günlükler, izler, ölçümler, uyarılar, analizler, DORA ölçümleri, iş öngörüleri
Blobr
blobr.io
Blobr, daha fazla dönüşüm sağlayan ve satışları artıran geliştirici portalıdır. Blobr ile: - erişim koşullarına ve para kazanma modellerine karar vererek API'leri kendi koşullarınıza göre dağıtın; - dokümanlar, kod parçacıkları ve daha fazlasını içeren yalın bir arayüze erişim sağlayarak unutulmaz bir deneyim sağlayın, - ayrıntılı analizler sayesinde kullanıcı davranışınızı anlayın ve hızla harekete geçin.
Presto API
prestoapi.com
PrestoAPI, REST API'leri oluşturmak için kod gerektirmeyen, bulut tabanlı tek araçlardan biridir. Geliştiricilerin herhangi bir veri kaynağından anında RESTful API'ler oluşturmasına olanak tanıyarak modern mobil, web ve IoT uygulamalarının arka uç geliştirmesini ortadan kaldırır.
DCKAP
dckap.com
DCKAP Entegratörü, distribütörlerin ERP sistemlerini e-Ticaret platformu, CRM, Envanter, Muhasebe, Lojistik ve 3M gibi Pazar Yerleri dahil olmak üzere herhangi bir sayıda iş uygulamasına bağlayan ERP Entegrasyon platformudur. Entegrasyona bağlı olarak gerçek zamanlı müşteri verileri, ürün verileri, envanter verileri, sipariş verileri, finansal veriler ve daha fazlasını sağlayabilir. Distribütörlerin binlerce saatlik manuel çalışmadan tasarruf etmelerine, daha sorunsuz iş akışları oluşturmalarına ve doğru verilerle desteklenen daha iyi kararlar almalarına yardımcı olur. Çeşitli sektörlerde yüzlerce distribütöre yardımcı olmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Robertson Lighting, Sunrise Electrical Supply (bir IMARK Electrical üyesi), Province Electrical (Kanadalı bir Schneider Electric distribütörü), C-Line Products, Bosch Hydraulic Connections, WG Henschen, Belmont Equipment & Technologies ve Marysville gibi isimlerle çalıştık. Denizcilik Distribütörleri - maliyetlerden tasarruf etmelerine ve iş öngörülerini geliştirmelerine yardımcı olur. Tamam, her şey söylendi, bugün bir Entegrasyon platformuna geçerek elde edeceğiniz değer şu: • Manuel senkronizasyona gerek yok • Bir geliştiriciye ihtiyaç duymadan güncellemeler yapın • Veri aktarımlarını güvenli ve emniyetli bir şekilde otomatikleştirin • Verileri bir sezgisel, görsel kontrol paneli • Tam kişiselleştirme için esnek bir mimari üzerine inşa edilmiştir Her şey yapılandırıldıktan sonra, DCKAP Integrator direksiyona geçer ve tüm entegrasyon sürecini otomatikleştirir. Müşterileriniz için olağanüstü deneyimler yaratmaya odaklanabilmeniz için maliyetli ve zaman alıcı manuel operasyon sürecini DCKAP Entegratörüne devredin.
APPSeCONNECT
appseconnect.com
APPSeCONNECT, uygulamaları birbirine bağlayan ve iş süreçlerini otomatikleştiren akıllı bir entegrasyon platformudur (iPaaS). Platformda yerleşik bir düşük kodlu görsel entegrasyon tasarımcısı "ProcessFlow
Rasayel
rasayel.io
Rasayel, WhatsApp için hepsi bir arada B2B satış platformunuzdur. Özellikleri: - 2 yönlü mesajlaşmayla paylaşılan ekip gelen kutusu - Kodsuz WhatsApp sohbet robotu oluşturucu - WhatsApp yayınları ve toplu mesajlaşma - API'leri ve Web Kancalarını açın - Otomasyonlar - Entegrasyonlar (HubSpot CRM, Pipedrive, Salesforce (yakında), Zapier ile 5000'den fazla uygulama ve daha fazlası) - iOS ve Android için mobil uygulamalar Rasayel hızlı, güvenilir ve sezgiseldir. Rasayel'in ortak ekip gelen kutusunu kullanarak müşteri görüşmelerinizi WhatsApp üzerinden yönetebilir, yüksek kalitede satış görüşmeleri sağlayabilir ve olağanüstü müşteri deneyimleri sunabilirsiniz. Ekibiniz Rasayel mobil uygulamasını kullanarak müşterilere hareket halindeyken yanıt verebilir. Bir daha asla hiçbir fırsatı kaçırmaz veya bir müşterinin izini kaybetmezsiniz. Rasayel, ekibinizin her zaman tam içeriğe sahip olmasını sağlamak için araç setinizin geri kalanıyla bütünleşerek insan hatasını azaltır ve size zaman kazandırır: - HubSpot: Rasayel kişilerini HubSpot'taki mevcut kişilerle otomatik olarak eşleştirin. Tüm etkinliklerinizi günlüğe kaydedin ve WhatsApp verilerinden yerel HubSpot raporları oluşturun. - Pipedrive: Tüm etkinlikleri günlüğe kaydedin, kişileri otomatik olarak eşleştirin ve raporlar oluşturun. - Salesforce: Çok yakında. Betaya katılmak için bizimle konuşun. - Zapier: Rasayel'i 5000'den fazla uygulama ve sisteme bağlayın. Gelişmiş kullanım örnekleri için, Rasayel'in API'si, Rasayel platformunun gücünün kilidini açarak onu mevcut sistemlerinize, süreçlerinize ve daha fazlasına yerleştirmenize olanak tanır.
ModelsLab
modelslab.com
Yapay zekayı daha erişilebilir hale getirmek için zemin hazırlıyoruz. Models Lab, işletmelerin görsel içerik oluşturmasını kolaylaştıran bir API paketidir. API'lerimizin kullanımı ve çeşitli uygulamalarla entegrasyonu kolaydır; bu da her büyüklükteki işletmenin hizmetlerimizden yararlanmasını mümkün kılar.
Pellerex
pellerex.com
Yazılımı hızlı bir şekilde oluşturmanıza ve dönüştürmenize yardımcı olacak Bağımsız ve Yönetilen Temeller, API'ler ve Canlı Hizmetler ekosistemi. Temellerimiz pazara sunma sürenizi aylarca hızlandıracak ve API'lerimiz çevredeki altyapıya değil ürününüze odaklanmanıza yardımcı olacaktır. Pellerex bir Cloudnative iniş bölgesidir. Kimlik, Ödeme, Mesajlaşma ve Pazar Yeri dahil olmak üzere tüm temel yazılım işlevlerini kullanıcı arayüzü, API, DevOps, Konteyner ve Altyapı katmanlarında tam yığın ortamında sunar. Kurumsal ve Hub olmak üzere iki versiyonda gelir. Enterprise sürümü altyapınıza dağıtılır ve koda ve yığının tamamına kendi tarafınızda erişmenizi sağlar. Hub sürümü, çok kiracılı bir ortamda tüm temel hizmetlere hizmet olarak erişmenizi sağlayacak şekilde bizim tarafımızdan yönetilir; siz yalnızca Uygulamalarınızı ve API'lerinizi dağıtırsınız ve gerisini biz yönetiriz.
Traject Data
trajectdata.com
Traject Data, büyük arama ve e-ticaret sitelerinde 10 API'ye sahip lider bir veri sağlayıcısıdır. Çoğu veri kaynağı pahalıdır ve kapsamı sınırlıdır; bu da işletmenizin büyümesine gerçekten yardımcı olacak analizlerin belirlenmesini zorlaştırır. Sektörlerinde en akıllı olmak isteyen kuruluşlara güvenilir, sağlam, gerçek zamanlı veriler sağlıyoruz. Uygun fiyatlı ve esnek, ölçeklenebilir bir fiyatlandırma modeli sunuyoruz; böylece ihtiyaç duyduğunuz anda ihtiyacınız olduğu kadar az veya çok veri satın alabilirsiniz. Diğer sağlayıcılar, size sonuçların kısmi bir resmini veren pahalı bir platform aracılığıyla verileri filtreler ve bu, rakiplerinizin gördüğü resmin aynısıdır. Analizinizi özelleştirebilmeniz ve benzersiz içgörüler bulabilmeniz için mevcut veri ekosisteminizle entegre olan yüksek hacimli, ayrıntılı veriler sağlıyoruz. Traject Data ile öngörüleri hızlı ve kolay bir şekilde belirlemek ve işletmenizin büyümesine yardımcı olacak daha akıllı iş kararları almak için daha fazla veriye erişebilir ve bunları kontrol edebilirsiniz.
Apitally
apitally.io
Apitally, veri gizliliğine ve uygun maliyete odaklanarak REST API izleme için basit bir SaaS çözümü sunar. Python veya Node.js kullanarak yeni ve mevcut projeler için kurulumu ve kullanımı son derece kolaydır ve hiçbir zaman hassas veriler toplamaz. API trafiğini izleme ve analiz: Basit kontrol panelimiz ile API isteklerini, hataları, yanıt sürelerini ve daha fazlasını takip edin. Her uç noktanın kullanımı ve performansı hakkında bilgi edinin. Farklı kullanım kalıplarını anlamak için API tüketicisine göre filtreleyin. API çalışma süresi izleme ve uyarı: API çalışma süresini ve kullanılabilirliğini izleyin. İşler ters giderse anında uyarı alın. Desteklenen web çerçeveleri: FastAPI, Starlette, Flask, Django Ninja, Django REST Framework, Express, NestJS, Fastify, Koa Neden Apitally? Veri gizliliğine odaklanın. Hassas veri toplanması yok. Yeni ve mevcut API projeleriyle entegrasyonu kolaydır. Performans üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Altyapı değişikliği gerekmez. İstek sayısında sınırlama yoktur. Ücretsiz plan mevcut.
APItoolkit
apitoolkit.io
APIToolkit ile teknik ekibinizin API yönetimlerini dönüştürün. Platformumuz, gerçek zamanlı izleme, hata takibi ve performans öngörüleri sunarak API'lerinizin kusursuz bir şekilde çalışmasını ve giden API entegrasyonlarınızın, son derece önemli değişikliklerle işinizi etkilememesini sağlar. Destek ekiplerinizin müşteri şikayetlerini araştırmasına ve mühendislik ekiplerinizin sistemlerini ve bağımlı oldukları sistemleri daha iyi anlamalarına yardımcı olun.
broadpeak.io
broadpeak.io
Broadpeak.io, içerik sağlayıcılara, ödemeli TV operatörlerine ve OTT hizmet sağlayıcılarına, abonelerine gelişmiş akış kalitesi sunmanın kolay, hızlı ve güvenilir bir yolunu sunan, API tabanlı bir video platformudur. Akışları gerçek zamanlı olarak uyarlar, böylece izleyiciler doğru olanları otomatik olarak alır. Akışları tüketici, içerik hakları, ağ, konum, cihaz ve daha fazlası hakkındaki bilgilere göre kişiselleştirir. Platform, İçerik Değiştirme, Sanal Kanal veya DAI gibi uygulamalar önererek video akışını bağlamsal hale getiriyor ve daha fazlası da gelecek. Son kullanıcı deneyimi açısından bakıldığında, broadpeak.io hizmeti, hangi video dağıtım platformunun kullanıldığına bakılmaksızın her izleyicinin izlediği içeriğin her zaman en alakalı içerik olmasını sağladığı için ezber bozan bir hizmettir.
Hyphen API
hyphenapi.com
Geliştiriciler ve İşletmeler için Kullanıma Hazır API'ler Koleksiyonu. Basit REST API çağrısıyla doğrudan entegre edilebilir.
RSS API
rssapi.net
RSS, ATOM ve JSON-Feed'lerini REST API aracılığıyla kolayca ayrıştırın ve Webhook'lar aracılığıyla yeni öğeler alın!
Userparser
userparser.com
Userparser, kullanıcı aracısını ve IP adresini ayrıntılı analitik verilere dönüştüren kullanıcı aracısı ayrıştırıcısı ve IP adresi arama API'sidir. Kullanıcı aracısı ayrıştırıcıları ve IP arama API'leri, kullanıcının konumunu belirlemeye yardımcı olmak için kullanılabilecek iki araçtır. Kullanıcı aracısı ayrıştırıcıları, kullanıcının tarayıcısı tarafından gönderilen HTTP başlıklarında yer alan bilgilere bakarak çalışır. Bu bilgiler kullanıcının işletim sistemini, tarayıcı türünü ve diğer ayrıntıları içerir. IP arama API'leri, bir kullanıcının IP adresine göre coğrafi konumunu belirlemek için IP adreslerinden oluşan bir veritabanı kullanır. Hem kullanıcı aracısı ayrıştırıcıları hem de IP arama API'leri, bir kullanıcının konumunu ve cihaz tespitini yaklaşık olarak tahmin etmek için kullanılabilir, ancak bunların farklı güçlü ve zayıf yönleri vardır. Kullanıcı aracısı ayrıştırıcıları, internete cep telefonlarından erişen kullanıcılar için daha doğrudur çünkü bu cihazlar genellikle HTTP başlıklarında daha ayrıntılı bilgi gönderir. IP arama API'leri hem mobil hem de masaüstü bilgisayar veya dizüstü bilgisayar kullanıcıları için daha doğrudur çünkü web tarayıcılarının HTTP başlıklarında az çok ayrıntılı bilgi gönderme eğiliminde olması önemli değildir. Tek bir API çağrısında hem ayrıştırılmış kullanıcı aracısı hem de ip adresi aramalarını gerçekleştirmek için Userparser'ı kullanabilirsiniz.
Workato
workato.com
Workato lider Entegrasyon ve Otomasyon Platformudur. Lider olarak tanınan Workato, hem iş hem de BT ekiplerinin, güvenlik ve yönetimden ödün vermeden uygulamalarını entegre etmelerine ve iş akışlarını otomatikleştirmelerine olanak tanır. Şirketlerin iş etkinliklerinden gerçek zamanlı sonuçlar elde etmelerini sağlar. Kodlamaya gerek yoktur ve platform, otomasyonların oluşturulmasını ve uygulanmasını geleneksel platformlara göre 10 kat daha hızlı hale getirmek için Makine Öğrenimi ve patentli teknolojiyi kullanır. 1 numaralı SaaS şirketi, 1 numaralı kurumsal işbirliği şirketi, 1 numaralı finansal hizmetler şirketi, 1 numaralı fırın kafe zinciri, 1 numaralı büyük veri şirketi, 1 numaralı bulut içeriği dahil olmak üzere dünyanın en iyi markalarından ve en hızlı büyüyen yenilikçilerinden 7.000'den fazlası Workato'da çalışıyor yönetim şirketi, 1 numaralı ev tadilat şirketi, 1 numaralı profesyonel futbol ligi, 1 numaralı sanat ve el sanatları perakende mağazası ve daha fazlası.
Apigee
google.com
Her türlü kullanım durumu, ortam veya ölçek için API'ler oluşturun, yönetin ve güvenliğini sağlayın. API'lerinizi gelişmiş ölçek, güvenlik ve otomasyonla çalıştırmak için Google Cloud'un yerel API yönetimi. Herhangi bir uygulama, sistem veya hizmetteki verilerin kilidini açmak ve standartlaştırmak için API'ler oluşturun (Hızlı Başlangıç) Yerleşik güçlü politikalar ve gelişmiş kontrollerle her API işlemini güvence altına alın Güvenilir performans ve eyleme geçirilebilir bilgiler elde etmek için trafiğinizi izleyin ve analiz edin (Demo) API'leri çalıştırın - yerleşik veya tutarlı bir şekilde istediğiniz yere dağıtın (Daha fazla bilgi edinin) Yeni gelir akışları ve canlı topluluklar oluşturmak için API ürünleri oluşturun (Kılavuz)
Checkly
checklyhq.com
Checkly, mühendislerin bulutta yerel uygulamalarını yazarken E2E monitörlerini de kod olarak yazmalarına olanak tanır. Checkly CLI tarafından desteklenen mühendisler, API ve Playwright tabanlı kontrolleri kod depolarından kodlar, test eder ve dağıtır. Checkly'nin programlanabilir Kod Olarak İzleme (MaC) iş akışı, eski test ve izleme çözümlerinin maliyetinin çok altında bir maliyetle modern geliştirme uygulamaları, araçları ve çerçeveleriyle sorunsuz bir şekilde bütünleşir. Nihai sonuç? Sorunların daha hızlı tespit edilmesi, yanıt sürelerinin kısaltılması ve kodun daha hızlı ve daha güvenli bir şekilde gönderilmesi, eski çözümlere kıyasla verimliliğin artmasına ve %80'e kadar maliyet azalmasına neden olur. 2018 yılında kurulan Checkly, Berlin'de güçlü kökleri olan, uzaktan odaklı bir şirkettir.
elastic.io
elastic.io
elastic.io'nun mikro hizmet tabanlı, bulut tabanlı hizmet olarak entegrasyon platformu (iPaaS), kuruluşların SaaS, şirket içi, IoT ve Mobil sistemler genelinde entegrasyon yeteneklerini geliştirmesine olanak tanır. Elastic.io iPaaS ve API öncelikli yaklaşımıyla BT departmanları, birden fazla bulut tabanlı ve şirket içi uygulamayı, veri tabanını, sistemi ve platformu daha kolay ve hızlı bir şekilde birbirine bağlayarak şirketlerindeki dijital dönüşümü destekleyebilir. elastic.io, kuruluşların bulutun sunduğu tüm potansiyelden yararlanmalarını ve değişen temel iş önceliklerine daha hızlı tepki vermelerini sağlar. https://www.elastic.io/blog adresindeki Blogumuza göz atın
Formcarry
formcarry.com
<form>'unuz ama aslında işe yarıyor. HTML <form>'unuzu tamamen işlevsel bir şeye dönüştürün E-posta bildirimleri alın, dosya yükleyin, diğer uygulamalarla entegre edin. Kurulumu 3 dakika ve kullanımı ücretsiz.
Jitterbit
jitterbit.com
Jitterbit, entegrasyon ve kurumsal az kodlu uygulama geliştirmeye yönelik sağlam çözümlerle iş dönüşümünü güçlendirir. Şirket içi, bulut tabanlı ve SaaS sistemlerinin değerini artırmak ve dijital yolculuğu hızlandırmak için iPaaS, APIM, EDI ve LCAP'nin gücünü birleştiren ve basitleştiren tek sağlayıcıyız. Dünya çapında binlerce kuruluş, kullanıcı deneyiminden ödün vermeden zamandan ve paradan tasarruf etmelerine, anlaşmazlıkları ortadan kaldırmalarına ve riski azaltmalarına yardımcı olmak için Jitterbit'in köklü uzmanlığına, ödüllü teknolojisine ve kapsamlı ortak ağına güveniyor. İşletmeler, Jitterbit ile birlikte daha mutlu, daha üretken insanlar yaratırken operasyonlarını dönüştürebilir ve geleceğe hazır hale getirebilir.
Kong
konghq.com
Kuruluşunuzun yazılım mimarisi geliştikçe, hizmetlerinizin bilgi alışverişine aracılık etmek için daha iyi bir yönteme ihtiyacınız vardır. Dağıtılmış sistemler ve mikro hizmetlerin giderek daha fazla benimsenmesi, mimariniz genelinde iletişimin yönetilmesinde yeni zorluklar yaratıyor. Kong API Gateway, karmaşık modern mimariler için hızlı, ölçeklenebilir ve esnek bir platform sağlar. Kong API Gateway, Açık Kaynak olarak veya tüm platformlar, protokoller ve dağıtım modellerinde inovasyonu hızlandırmak için tüm hizmetlerinizi güvence altına alan, yöneten ve izleyen tam yaşam döngüsü hizmet yönetimi platformu olan Kong Enterprise'ın bir parçası olarak mevcuttur. Kong Enterprise, API'lerin ve mikro hizmetlerin tüm yaşam döngüsü boyunca otomasyon yoluyla günümüzün uygulama modernizasyon ihtiyaçlarını optimize etmek için tasarlanmış tek çözümdür. Kong Enterprise, en yaygın şekilde benimsenen açık kaynak ağ geçidi Kong Gateway'i kurumsal eklentiler, geliştirici portalı, analiz platformu, güvenlik özellikleri, gelişmiş performans, GUI'ler, 7/24 destek ve daha fazlasıyla genişletiyor. Geliştirme ekiplerinizi, iş ortaklarınızı ve müşterilerinizi birleşik bir platforma bağlamak için Kong Enterprise'ı kullanın. Gecikmeyi 1 ms'nin altına düşürün. Eklenti tabanlı mimari ve hafif entegrasyonlarla şişkinliği ortadan kaldırın. Ortam, satıcı, yapılandırma veya dağıtım düzeninden bağımsız olarak kümeleri zahmetsizce ölçeklendirin. Yerel olarak gRPC ve REST'i destekleyin ve Apollo GraphQL sunucusu ve Apache Kafka hizmetleriyle entegre olun. Kong Enterprise, yalın donanımdan bulut tabanlıya, monolitten mikro hizmetlere, ağ ve ötesine kadar tek bir platform sağlar.
Mockaroo
mockaroo.com
Ücretsiz bir test veri oluşturucu ve API taklit aracı - Mockaroo, yazılımınızı test etmek ve demo yapmak için özel CSV, JSON, SQL ve Excel veri kümeleri oluşturmanıza olanak tanır.
SnapLogic
snaplogic.com
SnapLogic, Bulut veri kaynaklarını, SaaS uygulamalarını ve şirket içi iş yazılımı uygulamalarını bağlamak için Hizmet Olarak Entegrasyon Platformu (iPaaS) araçları sağlayan ticari bir yazılım şirketidir. Merkezi San Mateo, CA'da bulunan SnapLogic, 2006 yılında kuruldu. SnapLogic, Informatica'nın Eski CEO'su ve Kurucu Ortağı Gaurav Dhillon tarafından yönetilmektedir ve Andreessen Horowitz, Ignition Partners, Floodgate Fund, Brian McClendon ve Naval Ravikant tarafından desteklenen bir girişimdir. 2017 itibarıyla şirket 136,3 milyon dolar topladı. 10 Aralık 2015'te SnapLogic, Microsoft ve Silver Lake Waterman'ın yanı sıra mevcut yatırımcılar Andreessen Horowitz, Ignition Partners ve Triangle Peak Partners liderliğinde 37,5 milyon dolarlık bir finansman turunu duyurdu. Bu, duyurunun yapıldığı tarihte SnapLogic için toplam yatırımın 96,3 milyon dolara yükselmesini sağladı. 2019'da SnapLogic toplam 208,3 milyon dolar topladı.
Stellate
stellate.co
GraphQL API'nizi ölçeklendirin, inceleyin ve koruyun. Sorgularınızı uçta önbelleğe alın, kullanımına ilişkin öngörüler edinin ve kötü amaçlı sorgulardan koruyun.
Tray.io
tray.io
Tray.io, tek bir platformda entegrasyon süresini aylardan günlere indiren, yapay zeka destekli, çoklu deneyime sahip bir iPaaS'dir. Tray Universal Automation Cloud, karmaşık iç ve dış iş süreçlerini otomatikleştirmek için farklı araç ve teknolojilere olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Kurumsal Çekirdek tarafından desteklenen Evrensel Otomasyon Bulutu, şirketlerin hızlı ve işbirliği içinde uygun ölçekte entegrasyon ve otomasyon geliştirmesi için gereken temel şekillendirilebilirliği, esnekliği, gözlemlenebilirliği, yönetişimi, güvenliği ve kontrolü sağlar. İşinizi sevin. Gerisini otomatikleştirin.™
People Data Labs
peopledatalabs.com
People Data Labs'da, insan verilerinin en büyük ve en doğru doğruluk kaynağını oluşturuyoruz. 1,5 Milyardan fazla benzersiz kişiye ait özgeçmiş, iletişim, sosyal ve demografik bilgilerden oluşan bir veri kümesini size ihtiyacınız olan ölçekte sunuyoruz. Ücretsiz API Anahtarı için kaydolun ve profilleri ücretsiz olarak zenginleştirmeye başlayın, kredi kartı gerekmez.
MovingLake
movinglake.com
Yerel olarak olay odaklı ve varsayılan olarak gerçek zamanlı olan veri ve arka uç bağlayıcıları. MovingLake, son teknoloji API bağlantı platformudur.
AppMaster
appmaster.io
AppMaster.io, işletmelerin kod oluşturmayla üretim düzeyinde uygulamalar oluşturmasına yardımcı olmak için tasarlanmış kodsuz bir platformdur: arka uç, web ve yerel mobil uygulamalar. AppMaster.io ile, bir MVP'den dakikada milyonlarca istek içeren kurumsal bir çözüme dönüşebilir, aynı zamanda uygulamanızı nereye dağıtacağınız üzerinde tam kontrole sahip olabilir ve kaynak kodu dışa aktarımlarıyla platformdan bağımsız kalabilirsiniz. Temel özellikler: - Görsel bir tasarımcıda tam esneklikle PostgreSQL uyumlu formatta ilişkisel veritabanları tasarlayın - Yüzlerce işlev ve sezgisel bir sürükle ve bırak arayüzü ile karmaşık iş mantığını yönetin - API'nize erişimi oluşturun ve yönetin ve uç noktalarınızı ara yazılımla yapılandırın, API belgelerini otomatik olarak oluşturun - Otomatik olarak oluşturulan sayfalar ve önceden oluşturulmuş bileşenlerle birkaç dakika içinde web kontrol panelleri oluşturun - iOS ve Android için yerel mobil uygulamalar tasarlayın ve bunları Google Play ve App Store'da yayınlayın - Uygulamanızı kümeler halinde AppMaster.io bulutuna dağıtın, AWS, Azure, Google Cloud veya yerel bir sunucuya gidin ve ikili dosyaları ve kaynak kodunu istediğiniz zaman dışa aktarın - Uygulamanızı güçlendirin ve modüllerle (yetkilendirme, e-posta, SMS, Stripe, Telegram, AWS, Slack) favori araçlarınıza bağlayın , Zoom ve düzinelerce diğerleri)
SwaggerHub
swaggerhub.com
SwaggerHub, API tasarımı ve belgelerine rehberlik etmek, standardizasyonu güçlendirmek ve API'ler ile amaçlanan iş amacı arasında daha iyi uyum sağlamak için tek bir gerçek kaynak sağlamak üzere merkezi bir işbirliği platformu olan API'ler geliştiren kuruluşlara sağlar.
Backendless
backendless.com
Backendless, tüm deneyim seviyelerindeki uygulama ve web geliştiricileri için çok çeşitli az kodlu ve kodsuz araçlar sunan görsel bir uygulama geliştirme platformudur. Arka uçsuz özellikler arasında bileşen tabanlı bir UI Oluşturucu, gerçek zamanlı veritabanı, kullanıcı kimlik doğrulama ve yönetim paketi, anında bildirim ve uygulama içi mesajlaşma konsolu, Kodsuz mantık oluşturucu, API yönetimi ve çok daha fazlası bulunur. Backendless, ilk olarak arka uçtan itibaren tasarlandı ve bu da onu kodlanmış veya kodsuz herhangi bir ön uç için mükemmel bir arka uç iltifatı haline getiriyor. Backendless platformunun görsel yaklaşımı ve önceden oluşturulmuş API'ler, herhangi bir uygulamanın arka ucunun geleneksel kodlama çözümlerine göre 10 kata kadar daha hızlı ve çok daha düşük bir maliyetle oluşturulmasını kolaylaştırır.
Zuplo
zuplo.com
Zuplo, ilk günden itibaren harika API'ler sunmanıza yardımcı olur. Yeni kurulan şirketler ve büyük kuruluşlar, uçta dağıtılan sunucusuz API Ağ Geçidimizi kullanarak API kimlik doğrulaması, hız sınırlaması ve geliştirici belgelerini muhteşem DX ile birlikte sunar. Zuplo.com'da ücretsiz olarak başlayabilir ve birkaç dakika içinde bir API gönderebilirsiniz.
Singular
singular.net
Günümüz pazarlamacıları için başarının anahtarı, bir sonraki reklam paralarını tam olarak nereye ve nasıl yatıracaklarını anlamaktır. Singular, yeni nesil ilişkilendirme, tam dönüşüm hunisi pazarlama verileri ve sınıfının en iyisi dolandırıcılık önleme özellikleriyle pazarlama ROI'sinin eksiksiz bir görünümünü sunarak pazarlamacılara tam da bunu yapma gücü veriyor. Singular ile şunları yapabilirsiniz: - Birlikte çalıştığınız tüm kanalları ölçün ve raporlayın: Singular'ın açık entegrasyon çerçevesiyle uygulamalar, web, SMS, yönlendirmeler, e-posta ve TV genelinde platformlar arası performansı ölçün. - İlişkilendirmeyi önde gelen maliyet toplamayla birleştirerek yatırım getirisini analiz edin: Güçlü veri bağlayıcılar, her kampanya, yayıncı, reklam öğesi ve anahtar kelime için pazarlama performansının kilidini açmak üzere ilişkilendirmeyle buluşuyor. - Kullanıcı yaşam döngüsünün tamamını takip edin ve analiz edin: Derin bağlantılar, web'den uygulamaya ve cihazlar arası ilişkilendirme ile platformlar genelinde edinme ve yeniden etkileşim hakkında rapor oluşturmak için kullanıcı yolculuğunuzun tamamını yakalayın. - Sınıfının en iyisi sahtekarlık önlemeyle daha fazla sahtekarlığı engelleyin: Reklam bütçelerinizi gerçek kullanıcılara odaklayın ve daha fazla algılama yöntemi ve atıf öncesi sahtekarlığı reddetme sayesinde yanlış raporlamayı önleyin. - Analize hazır pazarlama verileri için tek bir yönetilen ardışık düzeni izleyin: İlişkilendirmeyi, reklam harcamasını, reklam öğelerini, teklifleri ve reklamdan para kazanma verilerini doğrudan Redshift, Snowflake, BigQuery ve daha fazlasına yükleyin. Singular, aralarında Lyft, Twitter, Rovio, King ve LinkedIn'in de bulunduğu dünyanın en büyük mobil uygulama yayıncılarından bazılarıyla çalışır.
Treblle
treblle.com
API Gözlemlenebilirliğini bir sonraki seviyeye taşıyoruz. Entegre edilmesi ve geliştiricilerin dahil edilmesi son derece kolaydır. API'lerinizde olup biten her şeyi GÖRME yeteneği veren özellikler! Ana özellikler şunları içerir: gerçek zamanlı API izleme, otomatik olarak oluşturulan belgeler, istek paylaşımı, tek tıklamayla test, güçlü filtreleme ve analiz, hata izleme ve daha fazlası.
Ambassador
getambassador.com
Ambassador, pazarlamacılara kulaktan kulağa pazarlamanın gücünden yararlanarak müşterileri, yönlendirmeleri ve gelirleri artırma gücü veriyor. Pazarlamacı dostu yazılımları, müşterilerinizi, bağlı kuruluşlarınızı, etkileyicilerinizi ve ortaklarınızı kaydetme, takip etme, ödüllendirme ve yönetme sürecini otomatikleştirerek yönlendirme pazarlamasını basitleştirir. Dünya çapındaki tüketici markaları ve B2B şirketleri, Ambassador'un öncü yazılımıyla tavsiye pazarlama programlarını, ortak ve bağlı kuruluş programlarını ve etkileyici kampanyalarını hızla uyguluyor, ölçeklendiriyor ve optimize ediyor.
Stoplight
stoplight.io
Stoplight'ın, sınıfının en iyisi düzenleme, belgeleme ve yerleşik alaycılık, linting, stil kılavuzları, bileşen kitaplıkları ve daha fazlasını içeren yönetişim ile her ölçekte yüksek kaliteli API'ler oluşturma platformunuz olmasına izin verin. API'leri tasarlamadan önce kodlamak, zaman ve para israfına neden olur ve gereksiz risk oluşturur. Önce tasarım yaklaşımıyla iş sonuçlarına yön veren her ölçekte başarılı API programları oluşturun. Stoplight, tasarım odaklı tek API çözümüdür. Entegre dokümantasyon ve yönetim ile Stoplight platformu, keyifli bir geliştirici deneyimi için tutarlılık, yeniden kullanılabilirlik ve kalite sağlar. Platform, yeni veya yerleşik ekipler için dijital dönüşüm, platform geliştirme ve ürün olarak API tarafından yönlendirilen başarılı API programlarına olanak tanır.
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