API Yönetim Araçları - En Popüler Uygulamalar - Romanya

Xano

xano.com

Ölçeklenebilir Kodsuz Arka Uç. Xano, No-Code kullanarak uygulamanız için ölçeklenebilir bir arka uç oluşturmanın en hızlı yoludur. Her Xano hesabı, ölçeklenebilir bir sunucu, esnek bir veritabanı ve herhangi bir yerden verileri dönüştürebilen, filtreleyebilen ve verilerle entegre edebilen Kodsuz bir API oluşturucuyla birlikte gelir. Dünya çapında binlerce insan, tüketici uygulamalarından kurumsal iş akışlarına kadar her şeye güç sağlamak için Xano'yu kullanıyor. Xano ile tüm Uygulamaları Ölçeklenebilir, Güvenli ve Uyumlu Hale Getirin! Neden Xano'yu kullanmalısınız? * Milyonlarca kullanıcıyı endişelenmeden destekleyecek şekilde ölçeklendirin. * Denetlenmiş uyumlu altyapıya (ISO 27001, ISO 9001, HIPPA, GDPR) ve SOC 2 TİP II'ye ilişkin güvenli veriler çok yakında! * Birçok sunucu konumu arasından seçim yapabilme yeteneği. * Verileri Kayıt Sınırı Olmayan güçlü bir PostgreSQL veritabanında saklayın. * Kodsuz kullanarak basitten karmaşığa iş mantığına sahip kolayca API'ler oluşturun. * Herhangi bir platforma veya ön uca entegre edin ve bağlanın. * 250'den fazla Eğitim videosu, güçlü belgeler ve canlı bir toplulukla Xano'nun güvenli altyapısıyla endişelenmeden başlatın. Xano kimin içindir? * Vatandaş Geliştiricileri: Sınırlama olmadan derlemek için No-Code'u kullanan geliştiriciler * Ürün sahipleri: Fikirleri hızlı bir şekilde doğrulayın ve mühendislere gerek kalmadan uygulamaları dağıtın * Dijital Pazarlamacılar: Sistemleri entegre edin ve müşteri temas noktalarını otomatikleştirin * Öğrenciler: Kodsuz MVP'ler oluşturarak arka uç geliştirme kavramlarını öğrenin * Geleneksel Geliştiriciler: Kaliteden veya ölçekten ödün vermeden uygulamaları daha hızlı dağıtın * Geliştirme Ajansları: Daha iyi aktarımla müşterilerin çalışmasını kolaylaştırın * Ekipler: Tüm geliştirme yaşam döngüsü boyunca gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın * Kurumsal Organizasyonlar: Oluşturun ek yük gerektirmeyen ölçeklenebilir, güvenli yazılım İnsanlar istedikleri zaman Xano'ya başvururlar ... * Birçok ön uç için tek bir Arka Uç * Sınırsız derlemek için: Biz Turing'i tamamlayan tek Kodsuz API Oluşturucusuyuz * Kayıt sınırlaması yok: Esnek depolama seçenekler * Kodsuz ETL: Birçok farklı veri kaynağına bağlanan bir yönlendirici olarak Xano. * Hızlı bir şekilde API oluşturmak için: Belgelenen API'leri kolayca oluşturun ve harici olanlara bağlanın * Ölçeklendirme: Xano, sınıfının en iyisi ölçeklenebilir altyapı üzerine kurulmuştur