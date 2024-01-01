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API Yönetim Araçları - En Popüler Uygulamalar - Bolivya
API Yönetim Araçları, kullanıcıların güvenli bir geliştirme ortamında uygulama programlama arayüzlerini (API'ler) denetlemesine, kontrol etmesine ve para kazanmasına olanak tanır. Bu araçlar yöneticilere, ekiplerinin yayınlanan API'leri için bağlantı kararlılığını, trafiği, hataları ve güvenliği izleme konusunda yardımcı olur. BT departmanı bu araçları API'nin yaşam döngüsünün üretim sonrası aşamasında kullanır ve API tasarımı tamamlandıktan sonra geliştiricilerden görevi devralır. Bu noktadan itibaren API'nin tüm bakımı, izlenmesi ve yönetimi API yönetim platformu içerisinde gerçekleşir. Bazı API pazarı çözümleri, API'leri yönetmeye yönelik araçlar içerirken, bu araçlar öncelikle API'leri yönetmek yerine, bir ürünü geliştirmek için harici API'leri seçmeye odaklanır.
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Postman Web
postman.com
Postman, API geliştirmeyi kolaylaştırır. Platformumuz, API oluşturma sürecinin her adımını basitleştirecek araçlar sunar ve daha iyi API'leri daha hızlı oluşturabilmeniz için işbirliğini kolaylaştırır.
Apigee
google.com
Her türlü kullanım durumu, ortam veya ölçek için API'ler oluşturun, yönetin ve güvenliğini sağlayın. API'lerinizi gelişmiş ölçek, güvenlik ve otomasyonla çalıştırmak için Google Cloud'un yerel API yönetimi. Herhangi bir uygulama, sistem veya hizmetteki verilerin kilidini açmak ve standartlaştırmak i...
Stoplight
stoplight.io
Stoplight'ın, sınıfının en iyisi düzenleme, belgeleme ve yerleşik alaycılık, linting, stil kılavuzları, bileşen kitaplıkları ve daha fazlasını içeren yönetişim ile her ölçekte yüksek kaliteli API'ler oluşturma platformunuz olmasına izin verin. API'leri tasarlamadan önce kodlamak, zaman ve para israf...
AppMaster
appmaster.io
AppMaster.io, işletmelerin kod oluşturmayla üretim düzeyinde uygulamalar oluşturmasına yardımcı olmak için tasarlanmış kodsuz bir platformdur: arka uç, web ve yerel mobil uygulamalar. AppMaster.io ile, bir MVP'den dakikada milyonlarca istek içeren kurumsal bir çözüme dönüşebilir, aynı zamanda uygula...
Mockaroo
mockaroo.com
Ücretsiz bir test veri oluşturucu ve API taklit aracı - Mockaroo, yazılımınızı test etmek ve demo yapmak için özel CSV, JSON, SQL ve Excel veri kümeleri oluşturmanıza olanak tanır.
SwaggerHub
swaggerhub.com
Harika API'ler oluşturmak ve tasarlamak için SwaggerHub'ı kullanan binlerce geliştiriciye katılın. Bugün kaydolun veya giriş yapın.
Tray.io
tray.io
Tray.io, tek bir platformda entegrasyon süresini aylardan günlere indiren, yapay zeka destekli, çoklu deneyime sahip bir iPaaS'dir. Tray Universal Automation Cloud, karmaşık iç ve dış iş süreçlerini otomatikleştirmek için farklı araç ve teknolojilere olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Kurumsal Çekirdek...
SnapLogic
snaplogic.com
SnapLogic, Bulut veri kaynaklarını, SaaS uygulamalarını ve şirket içi iş yazılımı uygulamalarını bağlamak için Hizmet Olarak Entegrasyon Platformu (iPaaS) araçları sağlayan ticari bir yazılım şirketidir. Merkezi San Mateo, CA'da bulunan SnapLogic, 2006 yılında kuruldu. SnapLogic, Informatica'nın Esk...
Workato
workato.com
Workato lider Entegrasyon ve Otomasyon Platformudur. Lider olarak tanınan Workato, hem iş hem de BT ekiplerinin, güvenlik ve yönetimden ödün vermeden uygulamalarını entegre etmelerine ve iş akışlarını otomatikleştirmelerine olanak tanır. Şirketlerin iş etkinliklerinden gerçek zamanlı sonuçlar elde e...
Presto API
prestoapi.com
PrestoAPI, REST API'leri oluşturmak için kod gerektirmeyen, bulut tabanlı tek araçlardan biridir. Geliştiricilerin herhangi bir veri kaynağından anında RESTful API'ler oluşturmasına olanak tanıyarak modern mobil, web ve IoT uygulamalarının arka uç geliştirmesini ortadan kaldırır.
Rasayel
rasayel.io
Rasayel, işletmelerin WhatsApp ve diğer sosyal mesajlaşma kanalları üzerinden müşterilerine satış yapmasına ve müşterilerine destek vermesine yardımcı olan bir müşteri iletişim platformudur. Öne çıkan özellikler: - 2 yönlü mesajlaşmayla paylaşılan ekip gelen kutusu - WhatsApp sohbet robotu - WhatsAp...
Backendless
backendless.com
Uygulamaları sezgisel olarak oluşturmayı ve yönetmeyi kolaylaştıran, kod gerektirmeyen görsel uygulama geliştirme platformu.
elastic.io
elastic.io
elastic.io'nun mikro hizmet tabanlı, bulut tabanlı hizmet olarak entegrasyon platformu (iPaaS), kuruluşların SaaS, şirket içi, IoT ve Mobil sistemler genelinde entegrasyon yeteneklerini geliştirmesine olanak tanır. Elastic.io iPaaS ve API öncelikli yaklaşımıyla BT departmanları, birden fazla bulut t...
People Data Labs
peopledatalabs.com
People Data Labs'da, insan verilerinin en büyük ve en doğru doğruluk kaynağını oluşturuyoruz. 1,5 Milyardan fazla benzersiz kişiye ait özgeçmiş, iletişim, sosyal ve demografik bilgilerden oluşan bir veri kümesini size ihtiyacınız olan ölçekte sunuyoruz. Ücretsiz API Anahtarı için kaydolun ve profill...
Hyphen API
hyphenapi.com
Geliştiriciler ve İşletmeler için Kullanıma Hazır API'ler Koleksiyonu. Basit REST API çağrısıyla doğrudan entegre edilebilir.
Zuplo
zuplo.com
Kaliteli API'leri Daha Hızlı Gönderin: Zuplo'nun API Ağ Geçidi, küçük ve büyük ekiplerin hızlı, güvenli ve oyunun kurallarını değiştiren Geliştirici Deneyimi içeren API'leri üretime taşımasına yardımcı olur.
Checkly
checklyhq.com
Checkly, mühendislerin bulutta yerel uygulamalarını yazarken E2E monitörlerini de kod olarak yazmalarına olanak tanır. Checkly CLI tarafından desteklenen mühendisler, API ve Playwright tabanlı kontrolleri kod depolarından kodlar, test eder ve dağıtır. Checkly'nin programlanabilir Kod Olarak İzleme (...
Kong
konghq.com
Kuruluşunuzun yazılım mimarisi geliştikçe, hizmetlerinizin bilgi alışverişine aracılık etmek için daha iyi bir yönteme ihtiyacınız vardır. Dağıtılmış sistemler ve mikro hizmetlerin giderek daha fazla benimsenmesi, mimariniz genelinde iletişimin yönetilmesinde yeni zorluklar yaratıyor. Kong API Gatew...
ModelsLab
modelslab.com
Yapay zekayı daha erişilebilir hale getirmek için zemin hazırlıyoruz. Models Lab, işletmelerin görsel içerik oluşturmasını kolaylaştıran bir API paketidir. API'lerimizin kullanımı ve çeşitli uygulamalarla entegrasyonu kolaydır; bu da her büyüklükteki işletmenin hizmetlerimizden yararlanmasını mümkün...
Xano
xano.com
Uygulamanız için kod gerektirmeden güçlü, ölçeklenebilir bir arka uç oluşturmanın en hızlı yolu. Xano, 50.000'den fazla KOBİ ve Kurumsal uygulama için güvenilir Arka Uçtur.
Informatica
informatica.com
Kurumsal bulut veri yönetimi lideri Informatica (NYSE: INFA), işletmelerin en kritik varlıklarının dönüştürücü gücünü fark etmelerini sağlayarak verilere ve yapay zekaya hayat veriyor. AI tarafından desteklenen ve neredeyse tüm çoklu bulut, hibrit sistemlerdeki verileri birbirine bağlayan, yöneten v...
Blobr
blobr.io
Blobr, daha fazla dönüşüm sağlayan ve satışları artıran geliştirici portalıdır. Blobr ile: - erişim koşullarına ve para kazanma modellerine karar vererek API'leri kendi koşullarınıza göre dağıtın; - dokümanlar, kod parçacıkları ve daha fazlasını içeren yalın bir arayüze erişim sağlayarak unutulmaz b...
Choreo
choreo.dev
Choreo, dijital deneyimlerin oluşturulmasını hızlandırmak için tasarlanmış bir hizmet olarak dahili geliştirici platformudur. Choreo ile bulut yerel uygulamalarınızı zahmetsizce oluşturabilir, dağıtabilir, izleyebilir ve yönetebilirsiniz. Choreo, geliştiricilerin bir platform oluşturmak veya sürdürm...
Ambassador
getambassador.com
Ambassador, pazarlamacılara kulaktan kulağa pazarlamanın gücünden yararlanarak müşterileri, yönlendirmeleri ve gelirleri artırma gücü veriyor. Pazarlamacı dostu yazılımları, müşterilerinizi, bağlı kuruluşlarınızı, etkileyicilerinizi ve ortaklarınızı kaydetme, takip etme, ödüllendirme ve yönetme süre...
Jitterbit
jitterbit.com
Jitterbit, entegrasyon ve kurumsal az kodlu uygulama geliştirmeye yönelik sağlam çözümlerle iş dönüşümünü güçlendirir. Şirket içi, bulut tabanlı ve SaaS sistemlerinin değerini artırmak ve dijital yolculuğu hızlandırmak için iPaaS, APIM, EDI ve LCAP'nin gücünü birleştiren ve basitleştiren tek sağlayı...
RSS API
rssapi.net
RSS, ATOM ve JSON-Feed'lerini REST API aracılığıyla kolayca ayrıştırın ve Webhook'lar aracılığıyla yeni öğeler alın!
Boomi
boomi.com
Boomi iPaaS çözümleri, akıllı entegrasyon ve otomasyonla işletmenizin geleceğini güçlendirmenize yardımcı olur. Boomi ile her şeyi, her yere bağlayın.
Formcarry
formcarry.com
<form>'unuz ama aslında işe yarıyor. HTML <form>'unuzu tamamen işlevsel bir şeye dönüştürün E-posta bildirimleri alın, dosya yükleyin, diğer uygulamalarla entegre edin. Kurulumu 3 dakika ve kullanımı ücretsiz.
Userparser
userparser.com
Userparser, kullanıcı aracısını ve IP adresini ayrıntılı analitik verilere dönüştüren kullanıcı aracısı ayrıştırıcısı ve IP adresi arama API'sidir. Kullanıcı aracısı ayrıştırıcıları ve IP arama API'leri, kullanıcının konumunu belirlemeye yardımcı olmak için kullanılabilecek iki araçtır. Kullanıcı ar...
broadpeak.io
broadpeak.io
Broadpeak.io, içerik sağlayıcılara, ödemeli TV operatörlerine ve OTT servis sağlayıcılarına, abonelerine gelişmiş akış kalitesi sunmanın kolay, hızlı ve güvenilir bir yolunu sunan, API tabanlı bir video platformudur. Akışları gerçek zamanlı olarak uyarlar, böylece izleyiciler doğru olanları otomatik...
APItoolkit
apitoolkit.io
APIToolkit ile teknik ekibinizin API yönetimlerini dönüştürün. Platformumuz, gerçek zamanlı izleme, hata izleme ve performans öngörüleri sunarak API'lerinizin kusursuz bir şekilde çalışmasını ve giden API entegrasyonlarınızın, değişikliklerle işinizi etkilememesini sağlar. Destek ekiplerinizin müşte...
Apitally
apitally.io
Apitally, veri gizliliğine ve uygun maliyete odaklanarak REST API izleme için basit bir SaaS çözümü sunar. Python veya Node.js kullanarak yeni ve mevcut projeler için kurulumu ve kullanımı son derece kolaydır ve hiçbir zaman hassas veriler toplamaz. API trafiğini izleme ve analiz: Basit kontrol pane...
Traject Data
trajectdata.com
Traject Data, büyük arama ve e-ticaret sitelerinde 10 API'ye sahip lider bir veri sağlayıcısıdır. Çoğu veri kaynağı pahalıdır ve kapsamı sınırlıdır; bu da işletmenizin büyümesine gerçekten yardımcı olacak analizlerin belirlenmesini zorlaştırır. Sektörlerinin en akıllısı olmak isteyen kuruluşlara güv...
Pellerex
pellerex.com
Yazılımı hızlı bir şekilde oluşturmanıza ve dönüştürmenize yardımcı olacak Bağımsız ve Yönetilen Temeller, API'ler ve Canlı Hizmetler ekosistemi. Temellerimiz pazara sunma sürenizi aylarca hızlandıracak ve API'lerimiz çevredeki altyapıya değil ürününüze odaklanmanıza yardımcı olacaktır. Pellerex bir...
Mockfly
mockfly.dev
Mockfly, geliştiricilerin geliştirme ve test amacıyla sahte API'ler oluşturmasına, yönetmesine ve simüle etmesine yardımcı olmak için tasarlanmış bulut tabanlı bir platformdur. Veri üretimi için AI entegrasyonu, değişiklikleri izlemek için sahte farklar ve uç noktaların otomatik olarak eklenmesi içi...
APPSeCONNECT
appseconnect.com
APPSeCONNECT, uygulamaları birbirine bağlayan ve iş süreçlerini otomatikleştiren akıllı bir entegrasyon platformudur (iPaaS). Platformda yerleşik bir düşük kodlu görsel entegrasyon tasarımcısı "ProcessFlow
DCKAP
dckap.com
DCKAP Entegratörü, distribütörlerin ERP sistemlerini e-Ticaret platformu, CRM, Envanter, Muhasebe, Lojistik ve 3M gibi Pazar Yerleri dahil olmak üzere herhangi bir sayıda iş uygulamasına bağlayan ERP Entegrasyon platformudur. Entegrasyona bağlı olarak gerçek zamanlı müşteri verileri, ürün verileri, ...
Warrant
warrant.dev
Warrant, geliştiricilerin uygulamalarında erişim kontrolünü uygulamalarına ve uygulamalarına yardımcı olan açık kaynaklı bir yetkilendirme hizmetidir. Warrant, mühendislik ekiplerinin temel ürünlerini oluşturmaya odaklanabilmeleri için kullanıcı yetkilendirmesi ve erişim kontrolünü yönetmeye yönelik...
Moesif
moesif.com
Güçlü bir gözlemlenebilirlik ve para kazanma platformuyla API kullanımını izleyin ve artırın.
Treblle
treblle.com
Treblle, Mühendislik ve DevOps ekiplerinin REST tabanlı API'leri daha hızlı oluşturmasına, göndermesine ve bakımını yapmasına yardımcı olan hafif bir SDK'dır
Singular
singular.net
Verileri kovalamak için sıfır zaman. Büyümeyi hızlandıran daha fazla zaman. Yeni nesil ilişkilendirme, dönüşüm hunisinin tamamını kapsayan pazarlama verileri ve sınıfının en iyisi sahtekarlık önleme özellikleriyle yatırım getirisinin eksiksiz bir görünümünü elde edin. Singular, G2 Crowd'a göre 1 n...
MovingLake
movinglake.com
Yerel olarak olay odaklı ve varsayılan olarak gerçek zamanlı olan veri ve arka uç bağlayıcıları. MovingLake, son teknoloji API bağlantı platformudur.
Stellate
stellate.co
GraphQL API'nizi ölçeklendirin, inceleyin ve koruyun. Sorgularınızı uçta önbelleğe alın, kullanımına ilişkin öngörüler edinin ve kötü amaçlı sorgulardan koruyun.