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WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows, Linux için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
API Yönetim Araçları - En Popüler Uygulamalar - Belçika
API Yönetim Araçları, kullanıcıların güvenli bir geliştirme ortamında uygulama programlama arayüzlerini (API'ler) denetlemesine, kontrol etmesine ve para kazanmasına olanak tanır. Bu araçlar yöneticilere, ekiplerinin yayınlanan API'leri için bağlantı kararlılığını, trafiği, hataları ve güvenliği izleme konusunda yardımcı olur. BT departmanı bu araçları API'nin yaşam döngüsünün üretim sonrası aşamasında kullanır ve API tasarımı tamamlandıktan sonra geliştiricilerden görevi devralır. Bu noktadan itibaren API'nin tüm bakımı, izlenmesi ve yönetimi API yönetim platformu içerisinde gerçekleşir. Bazı API pazarı çözümleri, API'leri yönetmeye yönelik araçlar içerirken, bu araçlar öncelikle API'leri yönetmek yerine, bir ürünü geliştirmek için harici API'leri seçmeye odaklanır.
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Postman Web
postman.com
Postman, API geliştirmeyi kolaylaştırır. Platformumuz, API oluşturma sürecinin her adımını basitleştirecek araçlar sunar ve daha iyi API'leri daha hızlı oluşturabilmeniz için işbirliğini kolaylaştırır.
AppMaster
appmaster.io
AppMaster, iş süreçlerini otomatikleştirmeye ve kod oluşturmayla web ve mobil için yerel uygulamalar oluşturmaya yönelik yeni nesil kodsuz bir platformdur.
Apigee
google.com
Google Cloud'un bir parçası olan Apigee, lider şirketlerin uygulama programlama arayüzlerini (API'ler) tasarlamasına, güvenliğini sağlamasına ve ölçeklendirmesine yardımcı olur. Apigee'yi ücretsiz deneyin.
Stoplight
stoplight.io
Stoplight'ı kullanarak, tek bir merkezi platformda hiçbir özel bilgi gerektirmeden, diğer API araçlarından çok daha hızlı bir şekilde OpenAPI açıklamaları, belgeleri ve sahte sunucular oluşturabilirsiniz.
Mockaroo
mockaroo.com
Ücretsiz bir test veri oluşturucu ve API taklit aracı - Mockaroo, yazılımınızı test etmek ve demo yapmak için özel CSV, JSON, SQL ve Excel veri kümeleri oluşturmanıza olanak tanır.
SwaggerHub
swaggerhub.com
Harika API'ler oluşturmak ve tasarlamak için SwaggerHub'ı kullanan binlerce geliştiriciye katılın. Bugün kaydolun veya giriş yapın.
Tray.io
tray.io
Tray.io, her gün kullandığınız araçları birbirine bağlamak için en gelişmiş entegrasyon platformudur. Görsel iş akışı düzenleyicimizi kullanarak süreçleri kolayca kolaylaştırın. Tıklama veya kodla oluşturun.
SnapLogic
snaplogic.com
SnapLogic, Bulut veri kaynaklarını, SaaS uygulamalarını ve şirket içi iş yazılımı uygulamalarını bağlamak için Hizmet Olarak Entegrasyon Platformu (iPaaS) araçları sağlayan ticari bir yazılım şirketidir. Merkezi San Mateo, CA'da bulunan SnapLogic, 2006 yılında kuruldu. SnapLogic, Informatica'nın Esk...
Workato
workato.com
Gartner MQ'nun liderlerinden biri olan Workato, bir iPaaS'tan daha fazlasıdır. Hem İşletme hem de BT tarafından kullanılabilecek bir Akıllı Otomasyon platformudur. Binlerce kurumsal ve iş akışı kullanım senaryosunu destekler, böylece her şeyi otomatikleştirebilirsiniz.
Presto API
prestoapi.com
PrestoAPI, REST API'leri oluşturmak için kod gerektirmeyen, bulut tabanlı tek araçlardan biridir. Geliştiricilerin herhangi bir veri kaynağından anında RESTful API'ler oluşturmasına olanak tanıyarak modern mobil, web ve IoT uygulamalarının arka uç geliştirmesini ortadan kaldırır.
Rasayel
rasayel.io
Rasayel, işletmelerin WhatsApp ve diğer sosyal mesajlaşma kanalları üzerinden müşterilerine satış yapmasına ve müşterilerine destek vermesine yardımcı olan bir müşteri iletişim platformudur. Öne çıkan özellikler: - 2 yönlü mesajlaşmayla paylaşılan ekip gelen kutusu - WhatsApp sohbet robotu - WhatsAp...
Backendless
backendless.com
Uygulamaları sezgisel olarak oluşturmayı ve yönetmeyi kolaylaştıran, kod gerektirmeyen görsel uygulama geliştirme platformu.
elastic.io
elastic.io
Farklı bulut tabanlı ve şirket içi uygulamalar, platformlar ve veritabanları arasında gerçek zamanlı veri senkronizasyonu için mikro hizmet tabanlı hibrit entegrasyon platformu.
People Data Labs
peopledatalabs.com
People Data Labs'da, insan verilerinin en büyük ve en doğru doğruluk kaynağını oluşturuyoruz. 1,5 Milyardan fazla benzersiz kişiye ait özgeçmiş, iletişim, sosyal ve demografik bilgilerden oluşan bir veri kümesini size ihtiyacınız olan ölçekte sunuyoruz. Ücretsiz API Anahtarı için kaydolun ve profill...
Hyphen API
hyphenapi.com
Geliştiriciler ve İşletmeler için Kullanıma Hazır API'ler Koleksiyonu. Basit REST API çağrısıyla doğrudan entegre edilebilir.
Zuplo
zuplo.com
Kaliteli API'leri Daha Hızlı Gönderin: Zuplo'nun API Ağ Geçidi, küçük ve büyük ekiplerin hızlı, güvenli ve oyunun kurallarını değiştiren Geliştirici Deneyimi içeren API'leri üretime taşımasına yardımcı olur.
Checkly
checklyhq.com
Geliştiriciler için Keyifli Aktif İzleme. Checkly, modern yığın için API ve E2E izleme platformudur: programlanabilir, esnek ve sevgi dolu JavaScript.
Kong
konghq.com
Kong, API ve Mikro Hizmet yönetimine yönelik bulut bağlantı şirketidir. Platformumuz API ağ geçidini, Giriş ve Hizmet Ağı'nı tek bir geliştirici çözümünde birleştirir.
ModelsLab
modelslab.com
Yapay zekayı daha erişilebilir hale getirmek için zemin hazırlıyoruz. Models Lab, işletmelerin görsel içerik oluşturmasını kolaylaştıran bir API paketidir. API'lerimizin kullanımı ve çeşitli uygulamalarla entegrasyonu kolaydır; bu da her büyüklükteki işletmenin hizmetlerimizden yararlanmasını mümkün...
Informatica
informatica.com
Kurumsal bulut veri yönetimi lideri Informatica (NYSE: INFA), işletmelerin en kritik varlıklarının dönüştürücü gücünü fark etmelerini sağlayarak verilere ve yapay zekaya hayat veriyor. AI tarafından desteklenen ve neredeyse tüm çoklu bulut, hibrit sistemlerdeki verileri birbirine bağlayan, yöneten v...
Blobr
blobr.io
Blobr, daha fazla dönüşüm sağlayan ve satışları artıran geliştirici portalıdır. Blobr ile: - erişim koşullarına ve para kazanma modellerine karar vererek API'leri kendi koşullarınıza göre dağıtın; - dokümanlar, kod parçacıkları ve daha fazlasını içeren yalın bir arayüze erişim sağlayarak unutulmaz b...
Choreo
choreo.dev
Choreo, dijital deneyimlerin oluşturulmasını hızlandırmak için tasarlanmış bir hizmet olarak dahili geliştirici platformudur. Choreo ile bulut yerel uygulamalarınızı zahmetsizce oluşturabilir, dağıtabilir, izleyebilir ve yönetebilirsiniz. Choreo, geliştiricilerin bir platform oluşturmak veya sürdürm...
Xano
xano.com
Uygulamanız için kod gerektirmeden güçlü, ölçeklenebilir bir arka uç oluşturmanın en hızlı yolu. Xano, 50.000'den fazla KOBİ ve Kurumsal uygulama için güvenilir Arka Uçtur.
Ambassador
getambassador.com
Ambassador, pazarlamacılara kulaktan kulağa pazarlamanın gücünden yararlanarak müşterileri, yönlendirmeleri ve gelirleri artırma gücü veriyor. Pazarlamacı dostu yazılımları, müşterilerinizi, bağlı kuruluşlarınızı, etkileyicilerinizi ve ortaklarınızı kaydetme, takip etme, ödüllendirme ve yönetme süre...
Jitterbit
jitterbit.com
SaaS'ı, şirket içi ve bulut uygulamalarını birbirine bağlarken zekayı herhangi bir iş sürecine anında aktarın. Jitterbit ile API entegrasyonu hakkında daha fazla bilgi edinin.
Boomi
boomi.com
Boomi iPaaS çözümleri, akıllı entegrasyon ve otomasyonla işletmenizin geleceğini güçlendirmenize yardımcı olur. Boomi ile her şeyi, her yere bağlayın.
Formcarry
formcarry.com
<form>'unuz ama aslında işe yarıyor. HTML <form> dosyanızı tamamen işlevsel bir şeye dönüştürün E-posta bildirimleri alın, dosya yükleyin, diğer uygulamalarla entegre edin. Kurulumu 3 dakika ve kullanımı ücretsiz.
Userparser
userparser.com
Userparser, kullanıcı aracısını ve IP adresini ayrıntılı analitik verilere dönüştüren kullanıcı aracısı ayrıştırıcısı ve IP adresi arama API'sidir. Kullanıcı aracısı ayrıştırıcıları ve IP arama API'leri, kullanıcının konumunu belirlemeye yardımcı olmak için kullanılabilecek iki araçtır. Kullanıcı ar...
RSS API
rssapi.net
RSS, ATOM ve JSON-Feed'lerini REST API aracılığıyla kolayca ayrıştırın ve Webhook'lar aracılığıyla yeni öğeler alın!
broadpeak.io
broadpeak.io
Broadpeak.io, içerik sağlayıcılara, ödemeli TV operatörlerine ve OTT servis sağlayıcılarına, abonelerine gelişmiş akış kalitesi sunmanın kolay, hızlı ve güvenilir bir yolunu sunan, API tabanlı bir video platformudur. Akışları gerçek zamanlı olarak uyarlar, böylece izleyiciler doğru olanları otomatik...
APItoolkit
apitoolkit.io
APIToolkit ile teknik ekibinizin API yönetimlerini dönüştürün. Platformumuz, gerçek zamanlı izleme, hata izleme ve performans öngörüleri sunarak API'lerinizin kusursuz bir şekilde çalışmasını ve giden API entegrasyonlarınızın, değişikliklerle işinizi etkilememesini sağlar. Destek ekiplerinizin müşte...
Apitally
apitally.io
Apitally, veri gizliliğine ve uygun maliyete odaklanarak REST API izleme için basit bir SaaS çözümü sunar. Python veya Node.js kullanarak yeni ve mevcut projeler için kurulumu ve kullanımı son derece kolaydır ve hiçbir zaman hassas veriler toplamaz. API trafiğini izleme ve analiz: Basit kontrol pane...
Traject Data
trajectdata.com
Traject Data, büyük arama ve e-ticaret sitelerinde 10 API'ye sahip lider bir veri sağlayıcısıdır. Çoğu veri kaynağı pahalıdır ve kapsamı sınırlıdır; bu da işletmenizin büyümesine gerçekten yardımcı olacak analizlerin belirlenmesini zorlaştırır. Sektörlerinin en akıllısı olmak isteyen kuruluşlara güv...
Pellerex
pellerex.com
Yazılımı hızlı bir şekilde oluşturmanıza ve dönüştürmenize yardımcı olacak Bağımsız ve Yönetilen Temeller, API'ler ve Canlı Hizmetler ekosistemi. Temellerimiz pazara sunma sürenizi aylarca hızlandıracak ve API'lerimiz çevredeki altyapıya değil ürününüze odaklanmanıza yardımcı olacaktır. Pellerex bir...
Mockfly
mockfly.dev
Mockfly, geliştiricilerin geliştirme ve test amacıyla sahte API'ler oluşturmasına, yönetmesine ve simüle etmesine yardımcı olmak için tasarlanmış bulut tabanlı bir platformdur. Veri üretimi için AI entegrasyonu, değişiklikleri izlemek için sahte farklar ve uç noktaların otomatik olarak eklenmesi içi...
APPSeCONNECT
appseconnect.com
APPSeCONNECT, uygulamaları birbirine bağlayan ve iş süreçlerini otomatikleştiren akıllı bir entegrasyon platformudur (iPaaS). Platformda yerleşik bir düşük kodlu görsel entegrasyon tasarımcısı "ProcessFlow
DCKAP
dckap.com
DCKAP Entegratörü, distribütörlerin ERP sistemlerini e-Ticaret platformu, CRM, Envanter, Muhasebe, Lojistik ve 3M gibi Pazar Yerleri dahil olmak üzere herhangi bir sayıda iş uygulamasına bağlayan ERP Entegrasyon platformudur. Entegrasyona bağlı olarak gerçek zamanlı müşteri verileri, ürün verileri, ...
Warrant
warrant.dev
Warrant, geliştiricilerin uygulamalarında erişim kontrolünü uygulamalarına ve uygulamalarına yardımcı olan açık kaynaklı bir yetkilendirme hizmetidir. Warrant, mühendislik ekiplerinin temel ürünlerini oluşturmaya odaklanabilmeleri için kullanıcı yetkilendirmesi ve erişim kontrolünü yönetmeye yönelik...
Moesif
moesif.com
Güçlü bir gözlemlenebilirlik ve para kazanma platformuyla API kullanımını izleyin ve artırın.
Treblle
treblle.com
Treblle, Mühendislik ve DevOps ekiplerinin REST tabanlı API'leri daha hızlı oluşturmasına, göndermesine ve bakımını yapmasına yardımcı olan hafif bir SDK'dır
Singular
singular.net
Verileri kovalamak için sıfır zaman. Büyümeyi hızlandıran daha fazla zaman. Yeni nesil ilişkilendirme, dönüşüm hunisinin tamamını kapsayan pazarlama verileri ve sınıfının en iyisi sahtekarlık önleme özellikleriyle yatırım getirisinin eksiksiz bir görünümünü elde edin. Singular, G2 Crowd'a göre 1 n...
MovingLake
movinglake.com
Yerel olarak olay odaklı ve varsayılan olarak gerçek zamanlı olan veri ve arka uç bağlayıcıları. MovingLake, son teknoloji API bağlantı platformudur.
Stellate
stellate.co
GraphQL API'nizi ölçeklendirin, inceleyin ve koruyun. Sorgularınızı uçta önbelleğe alın, kullanımına ilişkin öngörüler edinin ve kötü amaçlı sorgulardan koruyun.