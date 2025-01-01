API Oluşturma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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API oluşturma yazılımı, kullanıcıların uygulama programlama arayüzlerini (API'ler) güvenli bir ortamda hızlı bir şekilde oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanır. Düşük kodlu bir arayüz kullanarak kullanıcılar bir API için istenen parametreleri tanımlayabilir, yazılım ise mantık ve konfigürasyonun komut dosyalarını yönetir. Bu soyutlama, API tasarım sürecini basitleştirerek anında ve güvenli API oluşturulmasını kolaylaştırır. Yazılım, kullanıcıların veritabanlarından ve ağlardan veri almak için çeşitli standartlaştırılmış API türlerini kullanarak bağlayıcıları hızlı bir şekilde kurmasına olanak tanır. Genellikle API yönetim araçlarıyla eşleştirilen API oluşturma yazılımı, geliştiricilerin API'lerini izlemesine, kontrol etmesine ve para kazanmasına yardımcı olur. Genellikle yerleşik erişim kontrolü, hız sınırlama ve otomatik olarak oluşturulan belgeler gibi özellikleri içerir ve geliştiricilerin hızlı bir şekilde yüksek kaliteli API'ler üretmesine yardımcı olur. Tasarım sürecini hızlandırırken, geliştiriciler aynı zamanda mantık ve işlevselliğe ince ayar yapmak için API'lerinin komut dosyalarını da değiştirebilirler.
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Presto API
prestoapi.com
PrestoAPI, kod yazmadan REST API'ler oluşturmanıza olanak tanıyan bulut tabanlı bir araçtır; veri kaynaklarından API'ler oluşturur.
BuildShip
buildship.com
BuildShip, geliştiricilerin API'ler ve otomasyonları hızlıca oluşturup yönetmelerine olanak tanıyan bir düşük kodlu arka uç geliştirme platformudur.
Appsmith
appsmith.com
Appsmith, geliştiricilerin veri kaynaklarıyla etkileşimli iç uygulamalar oluşturmasını sağlayan açık kaynaklı bir platformdur.
Koxy AI
koxy-ai.web.app
Koxy AI, kod yazmadan bulut tabanlı sunucusuz arka uç oluşturmanıza imkan tanıyan bir platformdur. JSON tabanlı veri tabanı ve API yapıcı özellikleri sunar.
Hasura Cloud
hasura.io
Hasura Cloud, çeşitli veri kaynaklarından anında GraphQL ve REST API'leri sunarak geliştiricilerin hızla uygulama oluşturmasına olanak tanır.
Syncloop
syncloop.com
Syncloop, geliştiricilerin API'leri daha hızlı ve kolay oluşturmasına yardımcı olan bir görsel API geliştirme platformudur. Çeşitli özellikler sunar.
Jetic
jetic.io
Jetic, geliştiricilerin ölçeklenebilir API ve entegrasyonlar tasarlayıp yönetmelerini sağlayan, Apache Camel tabanlı bulut uyumlu bir API ve uygulama entegrasyon platformudur.
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