API Oluşturma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Senegal

Appsmith

appsmith.com

Appsmith, geliştiricilerin birden fazla veri kaynağıyla konuşan güzel ve güçlü dahili uygulamalar oluşturmasına yardımcı olan açık kaynaklı bir platformdur. Müşteri destek portalından, satış kontrol paneline, pazarlama izleyicisine, yönetici panelinden verileriniz için kullanımı kolay CRUD ön ucuna kadar tüm dahili kullanım durumlarınız için uygulamaları Appsmith 10X'te daha hızlı oluşturabilirsiniz. Her ikisi de ücretsiz olan SOC2 uyumlu bulutumuz veya şirket içi Appsmith sunucumuzla hızlı bir şekilde başlayabilirsiniz. Kullanıma hazır birçok güçlü özelliğe sahip olursunuz: - Erişimi kısıtlamak, sürümleri yönetmek ve süreçlere uygunluğu sağlamak için Git barındırma sağlayıcınızı Appsmith'e bağlayın. - Güvenli kimlik doğrulama ve yetkilendirme için tüm popüler sağlayıcılardan Google ve GitHub OAuth, SAML veya OIDC'yi kullanın. - Denetim günlükleriyle kullanıcı etkinliğinin, etkinliklerinin ve paylaşımlarının ayrıntılı izini görün. Son değişikliklerden haberdar olun ve uygulamalarınızın en son iyi durumlarına ulaşmak için zamanda geriye doğru takip edin. - Ekipler için ayrıntılı erişim kontrolleriyle her varlık, eylem, uygulama, çalışma alanı ve örnek için rollere ve gruplara göre erişimi yapılandırın. Daha fazla ayrıntıya www.appsmith.com adresinden göz atın