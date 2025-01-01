Web uygulamaları için uygulama mağazası
Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
API Oluşturma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Umman
API oluşturma yazılımı, kullanıcıların uygulama programlama arayüzlerini (API'ler) güvenli bir ortamda hızlı bir şekilde oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanır. Düşük kodlu bir arayüz kullanarak kullanıcılar bir API için istenen parametreleri tanımlayabilir, yazılım ise mantık ve konfigürasyonun komut dosyalarını yönetir. Bu soyutlama, API tasarım sürecini basitleştirerek anında ve güvenli API oluşturulmasını kolaylaştırır. Yazılım, kullanıcıların veritabanlarından ve ağlardan veri almak için çeşitli standartlaştırılmış API türlerini kullanarak bağlayıcıları hızlı bir şekilde kurmasına olanak tanır. Genellikle API yönetim araçlarıyla eşleştirilen API oluşturma yazılımı, geliştiricilerin API'lerini izlemesine, kontrol etmesine ve para kazanmasına yardımcı olur. Genellikle yerleşik erişim kontrolü, hız sınırlama ve otomatik olarak oluşturulan belgeler gibi özellikleri içerir ve geliştiricilerin hızlı bir şekilde yüksek kaliteli API'ler üretmesine yardımcı olur. Tasarım sürecini hızlandırırken, geliştiriciler aynı zamanda mantık ve işlevselliğe ince ayar yapmak için API'lerinin komut dosyalarını da değiştirebilirler.
Yeni Uygulama Gönder
Appsmith
appsmith.com
Appsmith, geliştiricilerin birden fazla veri kaynağıyla konuşan güzel ve güçlü dahili uygulamalar oluşturmasına yardımcı olan açık kaynaklı bir platformdur. Müşteri destek portalından, satış kontrol paneline, pazarlama izleyicisine, yönetici panelinden verileriniz için kullanımı kolay CRUD ön ucuna ...
Presto API
prestoapi.com
PrestoAPI, REST API'leri oluşturmak için kod gerektirmeyen, bulut tabanlı tek araçlardan biridir. Geliştiricilerin herhangi bir veri kaynağından anında RESTful API'ler oluşturmasına olanak tanıyarak modern mobil, web ve IoT uygulamalarının arka uç geliştirmesini ortadan kaldırır.
BuildShip
buildship.com
BuildShip, API'leri, planlanmış işleri ve arka uç bulut işlevlerini anında göndermenize olanak tanıyan az kodlu bir görsel arka uç oluşturucudur. Yapay zeka destekli, kendi iş akışı düğümlerinizi oluşturun, herhangi bir araca veya veritabanına bağlanın ve uygulamalarınız için ölçeklenebilir arka uç ...
Hasura Cloud
hasura.io
Hasura size yeni ve mevcut veri kaynaklarında anında GraphQL ve REST API'leri sunar. Hasura'yı verilerinize bağlayın ve API'leri bir dakikadan kısa sürede edinin.
Koxy AI
koxy-ai.web.app
Koxy AI, kodsuz ve sıfır yapılandırmalı, yapay zeka destekli sunucusuz arka uç oluşturmak için kodsuz bir platformdur. Koxy AI ile dünya çapında 35 bölgeden uçta hizmet verilen bulut tabanlı sunucusuz bir arka uca, sınırsız depolamaya sahip Koxy Veritabanına (JSON tabanlı), sürükle ve bırak API oluş...
Syncloop
syncloop.com
Syncloop, geliştiricilerin API'leri daha hızlı ve daha kolay oluşturmasına yardımcı olan görsel bir API geliştirme platformudur. Temel modüller, cron işleri, derlemeleri tanıtma, ekip işbirliği, sarmalayıcı hizmetler ve bulut ortamları gibi çeşitli özellikleri destekler. Syncloop ayrıca paylaşılan, ...
Jetic
jetic.io
Jetic, geliştiricilerin ölçeklenebilir API'ler ve entegrasyonlar tasarlamasına, sunmasına ve sürdürmesine olanak tanıyan, Apache Camel'i temel alan, bulutta yerel bir API ve uygulama entegrasyon platformudur.