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API dokümantasyon yönetimi araçları, API'lerin oluşturulması ve kullanılmasıyla ilgilenen ekipler için referans dokümanlar sunar. Bir kullanım kılavuzu görevi gören bu araçlar, API oluşturma ve kullanımına ilişkin önemli ayrıntıları açıklayıp takip ederek geliştiriciler için yönetimi basitleştirir ve işletmelerin tüm dahili API'leri izlemesine yardımcı olur. Bu araçlar, tüm belgeler için merkezi bir merkez oluşturur ve erişimi yönetir. Kullanıcıların gerekli düzenlemeleri yapmasına, görselleri güncellemesine ve SEO'yu geliştirmesine olanak tanır. Modern API dokümantasyon araçları ayrıca otomatik belge oluşturma özelliğine sahiptir ve yerleşik geliştirme araçları ve platformlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olmalıdır.
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Stoplight
stoplight.io
Stoplight, API tasarımı ve dokümantasyonu için kapsamlı bir platformdur. Geliştiricilerin işbirliği yaparak kaliteli API'ler oluşturmasını sağlar.
Archbee
archbee.com
Archbee, ekiplerin ürün belgelerini ve dokümantasyonu oluşturup yönetmelerini sağlayan bir platformdur. İşbirliği ve özelleştirme seçenekleri sunar.
RapidAPI
rapidapi.com
RapidAPI, geliştiricilerin dünya çapındaki API'leri bulup entegre etmelerine ve kendi API'lerini merkezi bir yerden yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur.
ReadMe
readme.com
ReadMe, API belgelerini etkileşimli geliştirici merkezlerine dönüştüren bir platformdur; kullanıcıların belgelerle etkileşimlerini analiz eder ve geliştirme sürecini kolaylaştırır.
SwaggerHub
swaggerhub.com
SwaggerHub, API tasarımı ve belgeleri için merkezi bir platform sunarak iş akışlarını yönetir ve geliştiricilere test ve entegrasyon imkanı tanır.
Bump.sh
bump.sh
Bump.sh, tüm API'leriniz için çarpıcı belgelerden çok daha fazlasıdır. İster herkese açık, ister özel, ister iş ortağı olsun, ister OpenAPI veya AsyncAPI olsun (ve yakında daha fazlası), ister geliştirici ister ürün yöneticisi olarak bunları oluşturuyor veya tüketiyor olun, tüm API belgelerinizi merkezileştirir. CI entegrasyonumuz sayesinde dokümanlar Git şubesi düzeyinde bile otomatik olarak oluşturulur ve her zaman günceldir. Bump.sh, API geliştirmeyi yinelediğinizde değişiklikleri tespit eder ve vurgular ve önemli bir değişiklik yapıldığında sizi uyarır. Bump.sh ile tek bir doğruluk kaynağı oluşturun. Bilgiye erişimi geliştirin ve ekipleri birleştirin. Hangi temel teknolojiyle oluşturulmuş olursa olsun API ekosistemlerini keşfedilebilir ve ölçeklenebilir hale getirin
DeveloperHub
developerhub.io
Müşteriye yönelik kişiselleştirilmiş dokümanları modern bir şekilde işbirliği içinde yazmaya, yayınlamaya, incelemeye, analiz etmeye ve bunlar hakkında geri bildirim toplamaya yönelik dokümantasyon platformu. 2018'de kurulan DeveloperHub, ekipteki herkesin belgeler üzerinde işbirliği yapmasına, anında yayınlamasına ve belgelerinin nasıl performans gösterdiğini anlamasına olanak tanıyarak kuruluşların destek bildirimi hacmini azaltmasına yardımcı oluyor.
Blobr
blobr.io
Blobr, daha fazla dönüşüm sağlayan ve satışları artıran geliştirici portalıdır. Blobr ile: - erişim koşullarına ve para kazanma modellerine karar vererek API'leri kendi koşullarınıza göre dağıtın; - dokümanlar, kod parçacıkları ve daha fazlasını içeren yalın bir arayüze erişim sağlayarak unutulmaz bir deneyim sağlayın, - ayrıntılı analizler sayesinde kullanıcı davranışınızı anlayın ve hızla harekete geçin.
Apiable
apiable.io
API ekiplerinin API ürünlerini oluşturması, güvence altına alması, pazarlaması ve bunlardan para kazanması için özel olarak tasarlanmış bir API Portalı ile API katılımını ve tüketimini basitleştirin.
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