API Dokümantasyon Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Somali

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API dokümantasyon yönetimi araçları, API'lerin oluşturulması ve kullanılmasıyla ilgilenen ekipler için referans dokümanlar sunar. Bir kullanım kılavuzu görevi gören bu araçlar, API oluşturma ve kullanımına ilişkin önemli ayrıntıları açıklayıp takip ederek geliştiriciler için yönetimi basitleştirir ve işletmelerin tüm dahili API'leri izlemesine yardımcı olur. Bu araçlar, tüm belgeler için merkezi bir merkez oluşturur ve erişimi yönetir. Kullanıcıların gerekli düzenlemeleri yapmasına, görselleri güncellemesine ve SEO'yu geliştirmesine olanak tanır. Modern API dokümantasyon araçları ayrıca otomatik belge oluşturma özelliğine sahiptir ve yerleşik geliştirme araçları ve platformlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olmalıdır.
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RapidAPI
rapidapi.com
RapidAPI, geliştiricilerin dünyanın en iyi API'lerini bulup doğrudan bunlara bağlanmalarına ve kendi API'lerini tek bir merkezi konumdan yönetmelerine yardımcı olan bir API Merkezidir.
Stoplight
stoplight.io
Stoplight'ın, sınıfının en iyisi düzenleme, belgeleme ve yerleşik alaycılık, linting, stil kılavuzları, bileşen kitaplıkları ve daha fazlasını içeren yönetişim ile her ölçekte yüksek kaliteli API'ler oluşturma platformunuz olmasına izin verin. API'leri tasarlamadan önce kodlamak, zaman ve para israfına neden olur ve gereksiz risk oluşturur. Önce tasarım yaklaşımıyla iş sonuçlarına yön veren her ölçekte başarılı API programları oluşturun. Stoplight, tasarım odaklı tek API çözümüdür. Entegre dokümantasyon ve yönetim ile Stoplight platformu, keyifli bir geliştirici deneyimi için tutarlılık, yeniden kullanılabilirlik ve kalite sağlar. Platform, yeni veya yerleşik ekipler için dijital dönüşüm, platform geliştirme ve ürün olarak API tarafından yönlendirilen başarılı API programlarına olanak tanır.
Archbee
archbee.com
Archbee, ekibiniz ve müşterileriniz için bir dokümantasyon platformudur. Archbee ile ürün belgelerini, geliştirici kılavuzlarını ve API referanslarını tek bir yerde hızlı bir şekilde oluşturmanıza olanak tanıdığından kullanıcılarınızın ürününüze başlamasına yardımcı olabilirsiniz. Archbee, ürün, mühendislik, destek, pazarlama ve satış alanındaki bilgileri birleştirdiğinden şirketinizin bilgilerini merkezileştireceğiniz yerdir. Kullanım durumları: • Geliştirici ve API belgeleri • Dokümantasyon siteleri • Bağlamsal dokümantasyon widget'ıyla uygulama içi destek ekleyin • Belgeler üzerinde işbirliği yapın • Ekip arkadaşlarını işe alın ve eğitin • Kapılı portallarla müşterileriniz için belgeler oluşturun • Dahili süreçleri belgeleyin Entegrasyonlar: Slack, Airtable, Loom, Trello, Lucidchart, Typeform, Mindmeister, Prezi, Miro, Google Dokümanlar, Google E-Tablolar, Google Slaytlar, Figma, Invision, Framer, Abstract, Marvel, Github, GraphQL, Swagger/Open API, Numeracy, Mode Analytics, Codepen, İnterkom, Google Analytics.
ReadMe
readme.com
ReadMe, statik API belgelerini, kullanıcıların API'lerinizle başarılı olmasına yardımcı olan etkileşimli geliştirici merkezlerine dönüştürür. Geliştiricilerin ilk aramalarını daha hızlı yapmalarına, süreç boyunca sorunları hızlı bir şekilde gidermelerine ve ekibinizi en yüksek etkili iyileştirmelere odaklamak için API kullanımına ilişkin öngörüler elde etmelerine yardımcı olun. Ekipler ReadMe'yi kullanarak markalarına uygun bir geliştirici merkezini hızlı bir şekilde oluşturup başlatabilir. OpenAPI Spec dosyalarını senkronize ettikten veya API'lerini manuel olarak belgeledikten sonra herkes doğrudan ReadMe platformunda içerik yazabilir veya düzenlemeler yapabilir; bu da mühendislik darboğazlarını azaltır ve bakım konusunda zamandan tasarruf sağlar. Perde arkasında, gerçek zamanlı API kullanımına ilişkin görünürlük, hangi uç noktaların en popüler olduğunu veya geliştiricilerin nerede takılıp kaldığını görmenize olanak tanır; böylece ekibiniz nerede iyileştirmeler yapılması gerektiğini belirleyebilir veya daha fazla rehberlik ekleyebilir. Geliştiricileriniz için daha iyi bir deneyim yaratmak veya sevimli maskotumuz Owlbert'i daha fazla görmek istiyorsanız! — sizi heyecanlandırıyor, şimdi readme.com adresindeki web sitemizde 14 günlük ücretsiz denemeye başlayabilirsiniz.
SwaggerHub
swaggerhub.com
SwaggerHub, API tasarımı ve belgelerine rehberlik etmek, standardizasyonu güçlendirmek ve API'ler ile amaçlanan iş amacı arasında daha iyi uyum sağlamak için tek bir gerçek kaynak sağlamak üzere merkezi bir işbirliği platformu olan API'ler geliştiren kuruluşlara sağlar.
Bump.sh
bump.sh
Bump.sh, tüm API'leriniz için çarpıcı belgelerden çok daha fazlasıdır. İster herkese açık, ister özel, ister iş ortağı olsun, ister OpenAPI veya AsyncAPI olsun (ve yakında daha fazlası), ister geliştirici ister ürün yöneticisi olarak bunları oluşturuyor veya tüketiyor olun, tüm API belgelerinizi merkezileştirir. CI entegrasyonumuz sayesinde dokümanlar Git şubesi düzeyinde bile otomatik olarak oluşturulur ve her zaman günceldir. Bump.sh, API geliştirmeyi yinelediğinizde değişiklikleri tespit eder ve vurgular ve önemli bir değişiklik yapıldığında sizi uyarır. Bump.sh ile tek bir doğruluk kaynağı oluşturun. Bilgiye erişimi geliştirin ve ekipleri birleştirin. Hangi temel teknolojiyle oluşturulmuş olursa olsun API ekosistemlerini keşfedilebilir ve ölçeklenebilir hale getirin
DeveloperHub
developerhub.io
Müşteriye yönelik kişiselleştirilmiş dokümanları modern bir şekilde işbirliği içinde yazmaya, yayınlamaya, incelemeye, analiz etmeye ve bunlar hakkında geri bildirim toplamaya yönelik dokümantasyon platformu. 2018'de kurulan DeveloperHub, ekipteki herkesin belgeler üzerinde işbirliği yapmasına, anında yayınlamasına ve belgelerinin nasıl performans gösterdiğini anlamasına olanak tanıyarak kuruluşların destek bildirimi hacmini azaltmasına yardımcı oluyor.
Blobr
blobr.io
Blobr, daha fazla dönüşüm sağlayan ve satışları artıran geliştirici portalıdır. Blobr ile: - erişim koşullarına ve para kazanma modellerine karar vererek API'leri kendi koşullarınıza göre dağıtın; - dokümanlar, kod parçacıkları ve daha fazlasını içeren yalın bir arayüze erişim sağlayarak unutulmaz bir deneyim sağlayın, - ayrıntılı analizler sayesinde kullanıcı davranışınızı anlayın ve hızla harekete geçin.
Apiable
apiable.io
API ekiplerinin API ürünlerini oluşturması, güvence altına alması, pazarlaması ve bunlardan para kazanması için özel olarak tasarlanmış bir API Portalı ile API katılımını ve tüketimini basitleştirin.
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