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API Dokümantasyon Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Gine
API dokümantasyon yönetimi araçları, API'lerin oluşturulması ve kullanılmasıyla ilgilenen ekipler için referans dokümanlar sunar. Bir kullanım kılavuzu görevi gören bu araçlar, API oluşturma ve kullanımına ilişkin önemli ayrıntıları açıklayıp takip ederek geliştiriciler için yönetimi basitleştirir ve işletmelerin tüm dahili API'leri izlemesine yardımcı olur. Bu araçlar, tüm belgeler için merkezi bir merkez oluşturur ve erişimi yönetir. Kullanıcıların gerekli düzenlemeleri yapmasına, görselleri güncellemesine ve SEO'yu geliştirmesine olanak tanır. Modern API dokümantasyon araçları ayrıca otomatik belge oluşturma özelliğine sahiptir ve yerleşik geliştirme araçları ve platformlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olmalıdır.
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RapidAPI
rapidapi.com
RapidAPI, geliştiricilerin dünyanın en iyi API'lerini bulup doğrudan bunlara bağlanmalarına ve kendi API'lerini tek bir merkezi konumdan yönetmelerine yardımcı olan bir API Merkezidir.
Stoplight
stoplight.io
Stoplight'ın, sınıfının en iyisi düzenleme, belgeleme ve yerleşik alaycılık, linting, stil kılavuzları, bileşen kitaplıkları ve daha fazlasını içeren yönetişim ile her ölçekte yüksek kaliteli API'ler oluşturma platformunuz olmasına izin verin. API'leri tasarlamadan önce kodlamak, zaman ve para israf...
SwaggerHub
swaggerhub.com
SwaggerHub, API tasarımı ve belgelerine rehberlik etmek, standardizasyonu güçlendirmek ve API'ler ile amaçlanan iş amacı arasında daha iyi uyum sağlamak için tek bir gerçek kaynak sağlamak üzere merkezi bir işbirliği platformu olan API'ler geliştiren kuruluşlara sağlar.
ReadMe
readme.com
ReadMe, statik API belgelerini, kullanıcıların API'lerinizle başarılı olmasına yardımcı olan etkileşimli geliştirici merkezlerine dönüştürür. Geliştiricilerin ilk aramalarını daha hızlı yapmalarına, süreç boyunca sorunları hızlı bir şekilde gidermelerine ve ekibinizi en yüksek etkili iyileştirmelere...
Archbee
archbee.com
Archbee, ekibiniz ve müşterileriniz için bir dokümantasyon platformudur. Archbee ile ürün belgelerini, geliştirici kılavuzlarını ve API referanslarını tek bir yerde hızlı bir şekilde oluşturmanıza olanak tanıdığı için kullanıcılarınızın ürününüze başlamasına yardımcı olabilirsiniz. Archbee, ürün, mü...
Blobr
blobr.io
Blobr, daha fazla dönüşüm sağlayan ve satışları artıran geliştirici portalıdır. Blobr ile: - erişim koşullarına ve para kazanma modellerine karar vererek API'leri kendi koşullarınıza göre dağıtın; - dokümanlar, kod parçacıkları ve daha fazlasını içeren yalın bir arayüze erişim sağlayarak unutulmaz b...
Apiable
apiable.io
API ekiplerinin API ürünlerini oluşturması, güvence altına alması, pazarlaması ve bunlardan para kazanması için özel olarak tasarlanmış bir API Portalı ile API katılımını ve tüketimini basitleştirin.
DeveloperHub
developerhub.io
Müşteriye yönelik kişiselleştirilmiş dokümanları modern bir şekilde işbirliği içinde yazmaya, yayınlamaya, incelemeye, analiz etmeye ve bunlar hakkında geri bildirim toplamaya yönelik dokümantasyon platformu. 2018'de kurulan DeveloperHub, ekipteki herkesin belgeler üzerinde işbirliği yapmasına, anın...
Bump.sh
bump.sh
Bump.sh, tüm API'leriniz için çarpıcı belgelerden çok daha fazlasıdır. İster herkese açık, ister özel, ister iş ortağı olsun, ister OpenAPI veya AsyncAPI olsun (ve yakında daha fazlası), ister geliştirici ister ürün yöneticisi olarak bunları oluşturuyor veya tüketiyor olun, tüm API belgelerinizi mer...