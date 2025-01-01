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API tasarım araçları, kullanıcıların uygulama programlama arayüzlerini (API'ler) planlayabileceği, oluşturabileceği ve değiştirebileceği güvenli bir geliştirme ortamı sağlar. Bu araçlar, API'lerin üretim öncesi yönetimini kolaylaştırarak geliştiricilerin birleşik bir kontrol paneli içerisinde fikir üretmesine, tasarım yönergeleri oluşturmasına ve API'ler oluşturmasına olanak tanır. Ayrıca geliştiriciler ile BT departmanının API yönetimi çabaları arasındaki koordinasyonu da kolaylaştırırlar. Bazı API pazarı çözümleri, API'leri düzenlemeye yönelik araçlar içerirken, bunların birincil odak noktası, API'leri geliştirmek ve yönetmek yerine, bir ürünü geliştirmek için harici API'leri seçmektir.
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Postman Web
postman.com
Postman Web, API geliştirme, test etme ve yönetimi için kapsamlı bir araçtır. Kullanıcılar istekleri düzenleyip test edebilir, sonuçları doğrulayabilir.
AppMaster
appmaster.io
AppMaster, kod yazmadan uygulama geliştirmeyi sağlayan bir platformdur. Veritabanı tasarımı, API yönetimi ve bulut dağıtımı gibi özellikler sunar.
Kernex
kernex.io
Kernex, bulut tabanlı bir başsız CMS platformudur. CMS API'nizi hızlı ve ekonomik bir şekilde oluşturmanıza yardımcı olur.
SwaggerHub
swaggerhub.com
SwaggerHub, API tasarımı ve belgeleri için merkezi bir platform sunarak iş akışlarını yönetir ve geliştiricilere test ve entegrasyon imkanı tanır.
Stoplight
stoplight.io
Stoplight, API tasarımı ve dokümantasyonu için kapsamlı bir platformdur. Geliştiricilerin işbirliği yaparak kaliteli API'ler oluşturmasını sağlar.
Xano
xano.com
Xano, kod yazmadan ölçeklenebilir arka uçlar oluşturma imkanı sunan bir platformdur. API'ler, veri yönetimi ve entegrasyonlar sağlar.
Backendless
backendless.com
Backendless, kullanıcıların kod yazmadan veya az kodla uygulama ve web geliştirmelerini sağlayan görsel bir geliştirme platformudur.
Informatica
informatica.com
Informatica, verilerin farklı ortamlar arasında yönetilmesini ve entegrasyonunu sağlayan kapsamlı bir veri yönetim platformudur.
Tinybird
tinybird.co
Tinybird, geliştiricilerin gerçek zamanlı verileri hızlıca işleyip API'ler oluşturmasına yardımcı olan bir veri platformudur.
Infinito
goinfinito.com
Infinito, ValueFirst'ın bir ürünü olarak, çoklu kanal etkileşimlerini tasarlamak için kullanılan bir platformdur. Markalar, kullanıcı etkileşimlerine dayalı otomasyon kuralları oluşturabilir.
Kong
konghq.com
Kong, API'lerin geliştirilmesi, dağıtımı ve yönetimi için kapsamlı bir platformdur. Güvenli etkileşimler sağlar, analiz sunar ve esnek dağıtım seçenekleri destekler.
Boomi
boomi.com
Boomi, uygulamaları, verileri ve cihazları entegre eden bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcı dostu arayüz ve önceden oluşturulmuş konektörler sunar.
Zuplo
zuplo.com
Zuplo, geliştiricilerin API'lerini yönetmelerine, güvence altına almalarına ve oran sınırlaması uygulamalarına olanak tanıyan bir platformdur.
Beeceptor
beeceptor.com
Beeceptor, kodlama gerektirmeden sahte API'ler oluşturan, API test ve hata ayıklama süreçlerini basitleştiren bir platformdur.
Synatic
synatic.com
Synatic, veri entegrasyonu ve otomasyonu sağlayan bir platformdur. Farklı sistemler arasında veri senkronizasyonu yaparak verimliliği artırır.
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