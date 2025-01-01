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API Tasarım Araçları
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API Tasarım Araçları - En Popüler Uygulamalar

API tasarım araçları, kullanıcıların uygulama programlama arayüzlerini (API'ler) planlayabileceği, oluşturabileceği ve değiştirebileceği güvenli bir geliştirme ortamı sağlar. Bu araçlar, API'lerin üretim öncesi yönetimini kolaylaştırarak geliştiricilerin birleşik bir kontrol paneli içerisinde fikir üretmesine, tasarım yönergeleri oluşturmasına ve API'ler oluşturmasına olanak tanır. Ayrıca geliştiriciler ile BT departmanının API yönetimi çabaları arasındaki koordinasyonu da kolaylaştırırlar. Bazı API pazarı çözümleri, API'leri düzenlemeye yönelik araçlar içerirken, bunların birincil odak noktası, API'leri geliştirmek ve yönetmek yerine, bir ürünü geliştirmek için harici API'leri seçmektir.

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Postman Web

Postman Web

postman.com

Postman Web, API geliştirme, test etme ve yönetimi için kapsamlı bir araçtır. Kullanıcılar istekleri düzenleyip test edebilir, sonuçları doğrulayabilir.

AppMaster

AppMaster

appmaster.io

AppMaster, kod yazmadan uygulama geliştirmeyi sağlayan bir platformdur. Veritabanı tasarımı, API yönetimi ve bulut dağıtımı gibi özellikler sunar.

Kernex

Kernex

kernex.io

Kernex, bulut tabanlı bir başsız CMS platformudur. CMS API'nizi hızlı ve ekonomik bir şekilde oluşturmanıza yardımcı olur.

SwaggerHub

SwaggerHub

swaggerhub.com

SwaggerHub, API tasarımı ve belgeleri için merkezi bir platform sunarak iş akışlarını yönetir ve geliştiricilere test ve entegrasyon imkanı tanır.

Stoplight

Stoplight

stoplight.io

Stoplight, API tasarımı ve dokümantasyonu için kapsamlı bir platformdur. Geliştiricilerin işbirliği yaparak kaliteli API'ler oluşturmasını sağlar.

Xano

Xano

xano.com

Xano, kod yazmadan ölçeklenebilir arka uçlar oluşturma imkanı sunan bir platformdur. API'ler, veri yönetimi ve entegrasyonlar sağlar.

Backendless

Backendless

backendless.com

Backendless, kullanıcıların kod yazmadan veya az kodla uygulama ve web geliştirmelerini sağlayan görsel bir geliştirme platformudur.

Informatica

Informatica

informatica.com

Informatica, verilerin farklı ortamlar arasında yönetilmesini ve entegrasyonunu sağlayan kapsamlı bir veri yönetim platformudur.

Tinybird

Tinybird

tinybird.co

Tinybird, geliştiricilerin gerçek zamanlı verileri hızlıca işleyip API'ler oluşturmasına yardımcı olan bir veri platformudur.

Infinito

Infinito

goinfinito.com

Infinito, ValueFirst'ın bir ürünü olarak, çoklu kanal etkileşimlerini tasarlamak için kullanılan bir platformdur. Markalar, kullanıcı etkileşimlerine dayalı otomasyon kuralları oluşturabilir.

Kong

Kong

konghq.com

Kong, API'lerin geliştirilmesi, dağıtımı ve yönetimi için kapsamlı bir platformdur. Güvenli etkileşimler sağlar, analiz sunar ve esnek dağıtım seçenekleri destekler.

Boomi

Boomi

boomi.com

Boomi, uygulamaları, verileri ve cihazları entegre eden bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcı dostu arayüz ve önceden oluşturulmuş konektörler sunar.

Zuplo

Zuplo

zuplo.com

Zuplo, geliştiricilerin API'lerini yönetmelerine, güvence altına almalarına ve oran sınırlaması uygulamalarına olanak tanıyan bir platformdur.

Beeceptor

Beeceptor

beeceptor.com

Beeceptor, kodlama gerektirmeden sahte API'ler oluşturan, API test ve hata ayıklama süreçlerini basitleştiren bir platformdur.

Synatic

Synatic

synatic.com

Synatic, veri entegrasyonu ve otomasyonu sağlayan bir platformdur. Farklı sistemler arasında veri senkronizasyonu yaparak verimliliği artırır.

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