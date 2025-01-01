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En Popüler Son Eklenenler API Tasarım Araçları - En Popüler Uygulamalar

API tasarım araçları, kullanıcıların uygulama programlama arayüzlerini (API'ler) planlayabileceği, oluşturabileceği ve değiştirebileceği güvenli bir geliştirme ortamı sağlar. Bu araçlar, API'lerin üretim öncesi yönetimini kolaylaştırarak geliştiricilerin birleşik bir kontrol paneli içerisinde fikir üretmesine, tasarım yönergeleri oluşturmasına ve API'ler oluşturmasına olanak tanır. Ayrıca geliştiriciler ile BT departmanının API yönetimi çabaları arasındaki koordinasyonu da kolaylaştırırlar. Bazı API pazarı çözümleri, API'leri düzenlemeye yönelik araçlar içerirken, bunların birincil odak noktası, API'leri geliştirmek ve yönetmek yerine, bir ürünü geliştirmek için harici API'leri seçmektir.