Synatic

synatic.com

Synatic veri platformu, inanılmaz hızda değer sunan bütünsel bir çözüm sağlamak için oluşturulmuş iPaaS, ESB, ETL ve API Yönetiminin birleşiminden oluşan bir çözümdür. Kullanımı basit araçlarla kurumsal düzeyde özellikler bir araya gelerek veri entegrasyonu, otomasyon ve analiz süresini ve maliyetini %80'e kadar azaltıyoruz ve bunların hepsini makul bir fiyata yapıyoruz. Bizim bulutumuz, sizin bulutunuz, şirket içi. Kod yok, düşük kod, sizin kodunuz. Önceden paketlenmiş çözümler veya sıfırdan yapılandırılmış çözümler. Synatic bunların hepsini yapıyor.