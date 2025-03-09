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API tasarım araçları, kullanıcıların uygulama programlama arayüzlerini (API'ler) planlayabileceği, oluşturabileceği ve değiştirebileceği güvenli bir geliştirme ortamı sağlar. Bu araçlar, API'lerin üretim öncesi yönetimini kolaylaştırarak geliştiricilerin birleşik bir kontrol paneli içerisinde fikir üretmesine, tasarım yönergeleri oluşturmasına ve API'ler oluşturmasına olanak tanır. Ayrıca geliştiriciler ile BT departmanının API yönetimi çabaları arasındaki koordinasyonu da kolaylaştırırlar. Bazı API pazarı çözümleri, API'leri düzenlemeye yönelik araçlar içerirken, bunların birincil odak noktası, API'leri geliştirmek ve yönetmek yerine, bir ürünü geliştirmek için harici API'leri seçmektir.
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Stoplight
stoplight.io
Stoplight, API tasarımı ve dokümantasyonu için kapsamlı bir platformdur. Geliştiricilerin işbirliği yaparak kaliteli API'ler oluşturmasını sağlar.
Kong
konghq.com
Kuruluşunuzun yazılım mimarisi geliştikçe, hizmetlerinizin bilgi alışverişine aracılık etmek için daha iyi bir yönteme ihtiyacınız vardır. Dağıtılmış sistemler ve mikro hizmetlerin giderek daha fazla benimsenmesi, mimariniz genelinde iletişimin yönetilmesinde yeni zorluklar yaratıyor. Kong API Gateway, karmaşık modern mimariler için hızlı, ölçeklenebilir ve esnek bir platform sağlar. Kong API Gateway, Açık Kaynak olarak veya tüm platformlar, protokoller ve dağıtım modellerinde inovasyonu hızlandırmak için tüm hizmetlerinizi güvence altına alan, yöneten ve izleyen tam yaşam döngüsü hizmet yönetimi platformu olan Kong Enterprise'ın bir parçası olarak mevcuttur. Kong Enterprise, API'lerin ve mikro hizmetlerin tüm yaşam döngüsü boyunca otomasyon yoluyla günümüzün uygulama modernizasyon ihtiyaçlarını optimize etmek için tasarlanmış tek çözümdür. Kong Enterprise, en yaygın şekilde benimsenen açık kaynak ağ geçidi Kong Gateway'i kurumsal eklentiler, geliştirici portalı, analiz platformu, güvenlik özellikleri, gelişmiş performans, GUI'ler, 7/24 destek ve daha fazlasıyla genişletiyor. Geliştirme ekiplerinizi, iş ortaklarınızı ve müşterilerinizi birleşik bir platforma bağlamak için Kong Enterprise'ı kullanın. Gecikmeyi 1 ms'nin altına düşürün. Eklenti tabanlı mimari ve hafif entegrasyonlarla şişkinliği ortadan kaldırın. Ortam, satıcı, yapılandırma veya dağıtım düzeninden bağımsız olarak kümeleri zahmetsizce ölçeklendirin. Yerel olarak gRPC ve REST'i destekleyin ve Apollo GraphQL sunucusu ve Apache Kafka hizmetleriyle entegre olun. Kong Enterprise, yalın donanımdan bulut tabanlıya, monolitten mikro hizmetlere, ağ ve ötesine kadar tek bir platform sağlar.
Postman Web
postman.com
Postman Web, API geliştirme, test etme ve yönetimi için kapsamlı bir araçtır. Kullanıcılar istekleri düzenleyip test edebilir, sonuçları doğrulayabilir.
AppMaster
appmaster.io
AppMaster, kod yazmadan uygulama geliştirmeyi sağlayan bir platformdur. Veritabanı tasarımı, API yönetimi ve bulut dağıtımı gibi özellikler sunar.
Tinybird
tinybird.co
Tinybird, geliştiricilerin gerçek zamanlı verileri hızlıca işleyip API'ler oluşturmasına yardımcı olan bir veri platformudur.
SwaggerHub
swaggerhub.com
SwaggerHub, API tasarımı ve belgeleri için merkezi bir platform sunarak iş akışlarını yönetir ve geliştiricilere test ve entegrasyon imkanı tanır.
Backendless
backendless.com
Backendless, kullanıcıların kod yazmadan veya az kodla uygulama ve web geliştirmelerini sağlayan görsel bir geliştirme platformudur.
Zuplo
zuplo.com
Zuplo, ilk günden itibaren harika API'ler sunmanıza yardımcı olur. Yeni kurulan şirketler ve büyük kuruluşlar, uçta dağıtılan sunucusuz API Ağ Geçidimizi kullanarak API kimlik doğrulaması, hız sınırlaması ve geliştirici belgelerini muhteşem DX ile birlikte sunar. Zuplo.com'da ücretsiz olarak başlayabilir ve birkaç dakika içinde bir API gönderebilirsiniz.
Kernex
kernex.io
Kernex, bulut tabanlı, başsız bir CMS platformudur. CMS API'nizi oluştururken zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlar. Çok çeşitli alan türleri, yerleşik depolama ve CDN, otomatik olarak oluşturulan daktilo tanımları ve çok daha fazlası için destek sunuyoruz.
Informatica
informatica.com
Informatica, verilerin farklı ortamlar arasında yönetilmesini ve entegrasyonunu sağlayan kapsamlı bir veri yönetim platformudur.
Boomi
boomi.com
Boomi, dönüşümü yönlendiren akıllı entegrasyon ve otomasyon şirketidir. Boomi Platformu, uygulamaların ve verilerin katlanarak büyümesinin neden olduğu dijital parçalanmayı ortadan kaldırmak için işletmelerin uygulamaları, insanları ve verileri daha hızlı birbirine bağlamasını sağlar. Boomi Platformu, Üretken Yapay Zeka, uygulamalara yönelik önceden oluşturulmuş bağlayıcılar, az kodlu otomasyon, ortak iş süreçlerine yönelik tarifler, tam API yaşam döngüsü yönetimi ve bulut ve hibrit şirket içi entegrasyon için olay odaklı mimarinin birleşimi aracılığıyla, genişlik ve derinlik sağlar. Kurumsal düzeyde güvenlik, ölçeklenebilirlik ve güvenilirliğe sahip, kullanımı kolay bir platformda modern dijital dönüşüm için gereken desteğin sağlanması.
Xano
xano.com
Xano, kod yazmadan ölçeklenebilir arka uçlar oluşturma imkanı sunan bir platformdur. API'ler, veri yönetimi ve entegrasyonlar sağlar.
Beeceptor
beeceptor.com
Beeceptor'da, en son teknolojiye sahip Hizmet Sanallaştırma ve API Mocking platformumuzla, küçükten büyüğe ekiplerin yazılım geliştirmeye yaklaşımını yeniden tanımlıyoruz. Bu yenilikçi çözüm, Sahte Sunucu, Yerel Tünel ve HTTP Proxy'yi benzersiz bir şekilde birleştirerek API'lerin ve hizmetlerin kusursuz simülasyonunu sağlar. Bu güçlü üçlü, kodsuz, indirmesiz yaklaşımımızla birleştiğinde sektördeki en hızlı katılımı sağlar. Beeceptor, SOC2 Tip 2 ve ISO 27001 sertifikasına sahiptir ve en yüksek güvenlik ve uyumluluk standartlarını garanti ederek dünya çapındaki işletmeler için güvenilir bir seçim haline gelir. Hizmet sanallaştırma, geliştiriciler ve QA ekipleri için çok önemlidir; bağımlılıkları ayırmalarına ve paralel geliştirmeyi mümkün kılarak üretkenliği ve işbirliğini önemli ölçüde artırmalarına olanak tanır. Ekipler Beeceptor'dan yararlanarak hızlı bir şekilde sahte hizmetler oluşturabilir, geliştirme döngüsü sürelerini kısaltabilir ve maliyetleri azaltabilir. Beeceptor'un verimli, güvenilir ve güvenli platformuyla iş akışlarını dönüştüren memnun işletmelerin saflarına katılın. Beeceptor ile geliştirme ve test süreçlerinizde bugün devrim yaratın!
Synatic
synatic.com
Synatic veri platformu, inanılmaz hızda değer sunan bütünsel bir çözüm sağlamak için oluşturulmuş iPaaS, ESB, ETL ve API Yönetiminin birleşiminden oluşan bir çözümdür. Kullanımı basit araçlarla kurumsal düzeyde özellikler bir araya gelerek veri entegrasyonu, otomasyon ve analiz süresini ve maliyetini %80'e kadar azaltıyoruz ve bunların hepsini makul bir fiyata yapıyoruz. Bizim bulutumuz, sizin bulutunuz, şirket içi. Kod yok, düşük kod, sizin kodunuz. Önceden paketlenmiş çözümler veya sıfırdan yapılandırılmış çözümler. Synatic bunların hepsini yapıyor.
Infinito
goinfinito.com
ValueFirst'in bir ürünü olan Infinito, çok kanallı konuşma yolculukları tasarlamaya yönelik bir platformdur. Infinito ile binlerce işletme Chatbot, E-posta, RCS Kurumsal Mesajlaşma, SMS, Ses ve WhatsApp üzerinde kampanyalar yürütüyor. Infinito, markaların tüketici etkileşimini geliştirmesine olanak tanır. Tüketici olaylarına dayalı otomasyon kuralları oluşturarak. Bu, bir müşterinin bir markayla olan herhangi bir etkileşimini, bir müşteri segmentasyonuna girmesini veya hatta kaybolma riskiyle karşı karşıya kalmasını içerebilir. Infinito'nun sürükle ve bırak düzenleyicisi, kampanya oluşturmayı basitleştirir ve tüketicilerin markadan ayrılmasını engeller. Infinito, işletmelerin sezgisel ve kişiselleştirilmiş konuşma deneyimleriyle kullanıcıları edinmesine, dönüştürmesine, etkileşime geçmesine ve memnun etmesine yardımcı olur.
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