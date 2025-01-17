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API Tasarım Araçları - En Popüler Uygulamalar - Palau
API tasarım araçları, kullanıcıların uygulama programlama arayüzlerini (API'ler) planlayabileceği, oluşturabileceği ve değiştirebileceği güvenli bir geliştirme ortamı sağlar. Bu araçlar, API'lerin üretim öncesi yönetimini kolaylaştırarak geliştiricilerin birleşik bir kontrol paneli içerisinde fikir üretmesine, tasarım yönergeleri oluşturmasına ve API'ler oluşturmasına olanak tanır. Ayrıca geliştiriciler ile BT departmanının API yönetimi çabaları arasındaki koordinasyonu da kolaylaştırırlar. Bazı API pazarı çözümleri, API'leri düzenlemeye yönelik araçlar içerirken, bunların birincil odak noktası, API'leri geliştirmek ve yönetmek yerine, bir ürünü geliştirmek için harici API'leri seçmektir.
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Stoplight
stoplight.io
Stoplight'ın, sınıfının en iyisi düzenleme, belgeleme ve yerleşik alaycılık, linting, stil kılavuzları, bileşen kitaplıkları ve daha fazlasını içeren yönetişim ile her ölçekte yüksek kaliteli API'ler oluşturma platformunuz olmasına izin verin. API'leri tasarlamadan önce kodlamak, zaman ve para israfına neden olur ve gereksiz risk oluşturur. Önce tasarım yaklaşımıyla iş sonuçlarına yön veren her ölçekte başarılı API programları oluşturun. Stoplight, tasarım odaklı tek API çözümüdür. Entegre dokümantasyon ve yönetim ile Stoplight platformu, keyifli bir geliştirici deneyimi için tutarlılık, yeniden kullanılabilirlik ve kalite sağlar. Platform, yeni veya yerleşik ekipler için dijital dönüşüm, platform geliştirme ve ürün olarak API tarafından yönlendirilen başarılı API programlarına olanak tanır.
Kong
konghq.com
Kuruluşunuzun yazılım mimarisi geliştikçe, hizmetlerinizin bilgi alışverişine aracılık etmek için daha iyi bir yönteme ihtiyacınız vardır. Dağıtılmış sistemler ve mikro hizmetlerin giderek daha fazla benimsenmesi, mimariniz genelinde iletişimin yönetilmesinde yeni zorluklar yaratıyor. Kong API Gateway, karmaşık modern mimariler için hızlı, ölçeklenebilir ve esnek bir platform sağlar. Kong API Gateway, Açık Kaynak olarak veya tüm platformlar, protokoller ve dağıtım modellerinde inovasyonu hızlandırmak için tüm hizmetlerinizi güvence altına alan, yöneten ve izleyen tam yaşam döngüsü hizmet yönetimi platformu olan Kong Enterprise'ın bir parçası olarak mevcuttur. Kong Enterprise, API'lerin ve mikro hizmetlerin tüm yaşam döngüsü boyunca otomasyon yoluyla günümüzün uygulama modernizasyon ihtiyaçlarını optimize etmek için tasarlanmış tek çözümdür. Kong Enterprise, en yaygın şekilde benimsenen açık kaynak ağ geçidi Kong Gateway'i kurumsal eklentiler, geliştirici portalı, analiz platformu, güvenlik özellikleri, gelişmiş performans, GUI'ler, 7/24 destek ve daha fazlasıyla genişletiyor. Geliştirme ekiplerinizi, iş ortaklarınızı ve müşterilerinizi birleşik bir platforma bağlamak için Kong Enterprise'ı kullanın. Gecikmeyi 1 ms'nin altına düşürün. Eklenti tabanlı mimari ve hafif entegrasyonlarla şişkinliği ortadan kaldırın. Ortam, satıcı, yapılandırma veya dağıtım düzeninden bağımsız olarak kümeleri zahmetsizce ölçeklendirin. Yerel olarak gRPC ve REST'i destekleyin ve Apollo GraphQL sunucusu ve Apache Kafka hizmetleriyle entegre olun. Kong Enterprise, yalın donanımdan bulut tabanlıya, monolitten mikro hizmetlere, ağ ve ötesine kadar tek bir platform sağlar.
Postman Web
postman.com
Postman, API geliştirmeyi kolaylaştırır. Platformumuz, API oluşturma sürecinin her adımını basitleştirecek araçlar sunar ve daha iyi API'leri daha hızlı oluşturabilmeniz için işbirliğini kolaylaştırır.
AppMaster
appmaster.io
AppMaster.io, işletmelerin kod oluşturmayla üretim düzeyinde uygulamalar oluşturmasına yardımcı olmak için tasarlanmış kodsuz bir platformdur: arka uç, web ve yerel mobil uygulamalar. AppMaster.io ile, bir MVP'den dakikada milyonlarca istek içeren kurumsal bir çözüme dönüşebilir, aynı zamanda uygulamanızı nereye dağıtacağınız üzerinde tam kontrole sahip olabilir ve kaynak kodu dışa aktarımlarıyla platformdan bağımsız kalabilirsiniz. Temel özellikler: - Görsel bir tasarımcıda tam esneklikle PostgreSQL uyumlu formatta ilişkisel veritabanları tasarlayın - Yüzlerce işlev ve sezgisel bir sürükle ve bırak arayüzü ile karmaşık iş mantığını yönetin - API'nize erişimi oluşturun ve yönetin ve uç noktalarınızı ara yazılımla yapılandırın, API belgelerini otomatik olarak oluşturun - Otomatik olarak oluşturulan sayfalar ve önceden oluşturulmuş bileşenlerle birkaç dakika içinde web kontrol panelleri oluşturun - iOS ve Android için yerel mobil uygulamalar tasarlayın ve bunları Google Play ve App Store'da yayınlayın - Uygulamanızı kümeler halinde AppMaster.io bulutuna dağıtın, AWS, Azure, Google Cloud veya yerel bir sunucuya gidin ve ikili dosyaları ve kaynak kodunu istediğiniz zaman dışa aktarın - Uygulamanızı güçlendirin ve modüllerle (yetkilendirme, e-posta, SMS, Stripe, Telegram, AWS, Slack) favori araçlarınıza bağlayın , Zoom ve düzinelerce diğerleri)
Tinybird
tinybird.co
Tinybird gerçek zamanlı veri platformudur. Tinybird'de geliştiricilerin ve veri ekiplerinin gerçek zamanlı verilerin gücünden yararlanmasına ve hızlı bir şekilde veri hatları ve veri ürünleri oluşturmasına olanak sağlıyoruz. Tinybird ile birden fazla veri kaynağını geniş ölçekte alabilir, zaten bildiğiniz ve sevdiğiniz %100 saf SQL'i kullanarak bunları sorgulayabilir ve şekillendirebilir ve sonuçları, uygulamalarınızda kullandığınız düşük gecikme süreli, yüksek eşzamanlılık API'leri olarak yayınlayabilirsiniz. Geliştiriciler hızlı API'leri daha hızlı oluşturabilir. Eskiden saatler ve günler süren işlemler artık sadece dakikalar sürüyor. Tinybird, veri mühendislerinin ve yazılım geliştiricilerin beklediği vazgeçilmez araçtır. Kurucu ekibimiz, dünyanın her yerindeki kuruluşlara hizmet veren bulut ve veri yoğun ürünler oluşturma konusunda derin bir uzmanlığa sahiptir ve en alakalı geliştirici araçlarından bazılarını (Kurucular dahil) geliştiren veya geliştiren harika ekip üyeleri ve yatırımcılar tarafından destekleniyoruz. Diğerlerinin yanı sıra GitHub, Algolia ve Vercel'den.) Farklı milletlerden 60'ın üzerinde kuşun yer aldığı, uzaktan öncelikli bir şirket olarak gücümüzün çeşitlilik içeren bir ortam oluşturmakta yattığına inanıyoruz. Tinybird'deki herkes stratejimizi oluşturma ve yürütmede rol oynuyor ve küresel çapta çeşitliliğe sahip iş gücümüzün, müşterilerimiz için en fazla değeri ortaya çıkarmanın anahtarı olduğuna gerçekten inanıyoruz.
SwaggerHub
swaggerhub.com
SwaggerHub, API tasarımı ve belgelerine rehberlik etmek, standardizasyonu güçlendirmek ve API'ler ile amaçlanan iş amacı arasında daha iyi uyum sağlamak için tek bir gerçek kaynak sağlamak üzere merkezi bir işbirliği platformu olan API'ler geliştiren kuruluşlara sağlar.
Backendless
backendless.com
Backendless, tüm deneyim seviyelerindeki uygulama ve web geliştiricileri için çok çeşitli az kodlu ve kodsuz araçlar sunan görsel bir uygulama geliştirme platformudur. Arka uçsuz özellikler arasında bileşen tabanlı bir UI Oluşturucu, gerçek zamanlı veritabanı, kullanıcı kimlik doğrulama ve yönetim paketi, anında bildirim ve uygulama içi mesajlaşma konsolu, Kodsuz mantık oluşturucu, API yönetimi ve çok daha fazlası bulunur. Backendless, ilk olarak arka uçtan itibaren tasarlandı ve bu da onu kodlanmış veya kodsuz herhangi bir ön uç için mükemmel bir arka uç iltifatı haline getiriyor. Backendless platformunun görsel yaklaşımı ve önceden oluşturulmuş API'ler, herhangi bir uygulamanın arka ucunun geleneksel kodlama çözümlerine göre 10 kata kadar daha hızlı ve çok daha düşük bir maliyetle oluşturulmasını kolaylaştırır.
Zuplo
zuplo.com
Zuplo, ilk günden itibaren harika API'ler sunmanıza yardımcı olur. Yeni kurulan şirketler ve büyük kuruluşlar, uçta dağıtılan sunucusuz API Ağ Geçidimizi kullanarak API kimlik doğrulaması, hız sınırlaması ve geliştirici belgelerini muhteşem DX ile birlikte sunar. Zuplo.com'da ücretsiz olarak başlayabilir ve birkaç dakika içinde bir API gönderebilirsiniz.
Kernex
kernex.io
Kernex, bulut tabanlı, başsız bir CMS platformudur. CMS API'nizi oluştururken zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlar. Çok çeşitli alan türleri, yerleşik depolama ve CDN, otomatik olarak oluşturulan daktilo tanımları ve çok daha fazlası için destek sunuyoruz.
Informatica
informatica.com
Kurumsal bulut veri yönetimi lideri Informatica (NYSE: INFA), işletmelerin en kritik varlıklarının dönüştürücü gücünü fark etmelerini sağlayarak verilere ve yapay zekaya hayat veriyor. AI tarafından desteklenen ve neredeyse tüm çoklu bulut, hibrit sistemlerdeki verileri birbirine bağlayan, yöneten ve birleştiren uçtan uca bir veri yönetimi platformu olan Informatica Intelligent Data Management Cloud™ (IDMC) adında yeni bir yazılım kategorisi oluşturduk. Verileri demokratikleştirmek ve işletmelerin iş stratejilerini modernleştirmelerine olanak sağlamak. Yaklaşık 100 ülkedeki ve Fortune 100'ün 86'sındaki müşteriler, veri odaklı dijital dönüşümü yönlendirmek için Informatica'ya güveniyor. Bilişim. Verilerin ve yapay zekanın hayat bulduğu yer.™
Boomi
boomi.com
Boomi, dönüşümü yönlendiren akıllı entegrasyon ve otomasyon şirketidir. Boomi Platformu, uygulamaların ve verilerin katlanarak büyümesinin neden olduğu dijital parçalanmayı ortadan kaldırmak için işletmelerin uygulamaları, insanları ve verileri daha hızlı birbirine bağlamasını sağlar. Boomi Platformu, Üretken Yapay Zeka, uygulamalara yönelik önceden oluşturulmuş bağlayıcılar, az kodlu otomasyon, ortak iş süreçlerine yönelik tarifler, tam API yaşam döngüsü yönetimi ve bulut ve hibrit şirket içi entegrasyon için olay odaklı mimarinin birleşimi aracılığıyla, genişlik ve derinlik sağlar. Kurumsal düzeyde güvenlik, ölçeklenebilirlik ve güvenilirliğe sahip, kullanımı kolay bir platformda modern dijital dönüşüm için gereken desteğin sağlanması.
Xano
xano.com
Ölçeklenebilir Kodsuz Arka Uç. Xano, No-Code kullanarak uygulamanız için ölçeklenebilir bir arka uç oluşturmanın en hızlı yoludur. Her Xano hesabı, ölçeklenebilir bir sunucu, esnek bir veritabanı ve herhangi bir yerden verileri dönüştürebilen, filtreleyebilen ve verilerle entegre edebilen Kodsuz bir API oluşturucuyla birlikte gelir. Dünya çapında binlerce insan, tüketici uygulamalarından kurumsal iş akışlarına kadar her şeye güç sağlamak için Xano'yu kullanıyor. Xano ile tüm Uygulamaları Ölçeklenebilir, Güvenli ve Uyumlu Hale Getirin! Neden Xano'yu kullanmalısınız? * Milyonlarca kullanıcıyı endişelenmeden destekleyecek şekilde ölçeklendirin. * Denetlenmiş uyumlu altyapıya (ISO 27001, ISO 9001, HIPPA, GDPR) ve SOC 2 TİP II'ye ilişkin güvenli veriler çok yakında! * Birçok sunucu konumu arasından seçim yapabilme yeteneği. * Verileri Kayıt Sınırı Olmayan güçlü bir PostgreSQL veritabanında saklayın. * Kodsuz kullanarak basitten karmaşığa iş mantığına sahip kolayca API'ler oluşturun. * Herhangi bir platforma veya ön uca entegre edin ve bağlanın. * 250'den fazla Eğitim videosu, güçlü belgeler ve canlı bir toplulukla Xano'nun güvenli altyapısıyla endişelenmeden başlatın. Xano kimin içindir? * Vatandaş Geliştiricileri: Sınırlama olmadan derlemek için No-Code'u kullanan geliştiriciler * Ürün sahipleri: Fikirleri hızlı bir şekilde doğrulayın ve mühendislere gerek kalmadan uygulamaları dağıtın * Dijital Pazarlamacılar: Sistemleri entegre edin ve müşteri temas noktalarını otomatikleştirin * Öğrenciler: Kodsuz MVP'ler oluşturarak arka uç geliştirme kavramlarını öğrenin * Geleneksel Geliştiriciler: Kaliteden veya ölçekten ödün vermeden uygulamaları daha hızlı dağıtın * Geliştirme Ajansları: Daha iyi aktarımla müşterilerin çalışmasını kolaylaştırın * Ekipler: Tüm geliştirme yaşam döngüsü boyunca gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın * Kurumsal Organizasyonlar: Oluşturun ek yük gerektirmeyen ölçeklenebilir, güvenli yazılım İnsanlar istedikleri zaman Xano'ya başvururlar ... * Birçok ön uç için tek bir Arka Uç * Sınırsız derlemek için: Biz Turing'i tamamlayan tek Kodsuz API Oluşturucusuyuz * Kayıt sınırlaması yok: Esnek depolama seçenekler * Kodsuz ETL: Birçok farklı veri kaynağına bağlanan bir yönlendirici olarak Xano. * Hızlı bir şekilde API oluşturmak için: Belgelenen API'leri kolayca oluşturun ve harici olanlara bağlanın * Ölçeklendirme: Xano, sınıfının en iyisi ölçeklenebilir altyapı üzerine kurulmuştur
Beeceptor
beeceptor.com
Beeceptor'da, en son teknolojiye sahip Hizmet Sanallaştırma ve API Mocking platformumuzla, küçükten büyüğe ekiplerin yazılım geliştirmeye yaklaşımını yeniden tanımlıyoruz. Bu yenilikçi çözüm, Sahte Sunucu, Yerel Tünel ve HTTP Proxy'yi benzersiz bir şekilde birleştirerek API'lerin ve hizmetlerin kusursuz simülasyonunu sağlar. Bu güçlü üçlü, kodsuz, indirmesiz yaklaşımımızla birleştiğinde sektördeki en hızlı katılımı sağlar. Beeceptor, SOC2 Tip 2 ve ISO 27001 sertifikasına sahiptir ve en yüksek güvenlik ve uyumluluk standartlarını garanti ederek dünya çapındaki işletmeler için güvenilir bir seçim haline gelir. Hizmet sanallaştırma, geliştiriciler ve QA ekipleri için çok önemlidir; bağımlılıkları ayırmalarına ve paralel geliştirmeyi mümkün kılarak üretkenliği ve işbirliğini önemli ölçüde artırmalarına olanak tanır. Ekipler Beeceptor'dan yararlanarak hızlı bir şekilde sahte hizmetler oluşturabilir, geliştirme döngüsü sürelerini kısaltabilir ve maliyetleri azaltabilir. Beeceptor'un verimli, güvenilir ve güvenli platformuyla iş akışlarını dönüştüren memnun işletmelerin saflarına katılın. Beeceptor ile geliştirme ve test süreçlerinizde bugün devrim yaratın!
Synatic
synatic.com
Synatic veri platformu, inanılmaz hızda değer sunan bütünsel bir çözüm sağlamak için oluşturulmuş iPaaS, ESB, ETL ve API Yönetiminin birleşiminden oluşan bir çözümdür. Kullanımı basit araçlarla kurumsal düzeyde özellikler bir araya gelerek veri entegrasyonu, otomasyon ve analiz süresini ve maliyetini %80'e kadar azaltıyoruz ve bunların hepsini makul bir fiyata yapıyoruz. Bizim bulutumuz, sizin bulutunuz, şirket içi. Kod yok, düşük kod, sizin kodunuz. Önceden paketlenmiş çözümler veya sıfırdan yapılandırılmış çözümler. Synatic bunların hepsini yapıyor.
Infinito
goinfinito.com
ValueFirst'in bir ürünü olan Infinito, çok kanallı konuşma yolculukları tasarlamaya yönelik bir platformdur. Infinito ile binlerce işletme Chatbot, E-posta, RCS Kurumsal Mesajlaşma, SMS, Ses ve WhatsApp üzerinde kampanyalar yürütüyor. Infinito, markaların tüketici etkileşimini geliştirmesine olanak tanır. Tüketici olaylarına dayalı otomasyon kuralları oluşturarak. Bu, bir müşterinin bir markayla olan herhangi bir etkileşimini, bir müşteri segmentasyonuna girmesini veya hatta kaybolma riskiyle karşı karşıya kalmasını içerebilir. Infinito'nun sürükle ve bırak düzenleyicisi, kampanya oluşturmayı basitleştirir ve tüketicilerin markadan ayrılmasını engeller. Infinito, işletmelerin sezgisel ve kişiselleştirilmiş konuşma deneyimleriyle kullanıcıları edinmesine, dönüştürmesine, etkileşime geçmesine ve memnun etmesine yardımcı olur.