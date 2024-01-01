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API Tasarım Araçları - En Popüler Uygulamalar - Etiyopya
API tasarım araçları, kullanıcıların uygulama programlama arayüzlerini (API'ler) planlayabileceği, oluşturabileceği ve değiştirebileceği güvenli bir geliştirme ortamı sağlar. Bu araçlar, API'lerin üretim öncesi yönetimini kolaylaştırarak geliştiricilerin birleşik bir kontrol paneli içerisinde fikir üretmesine, tasarım yönergeleri oluşturmasına ve API'ler oluşturmasına olanak tanır. Ayrıca geliştiriciler ile BT departmanının API yönetimi çabaları arasındaki koordinasyonu da kolaylaştırırlar. Bazı API pazarı çözümleri, API'leri düzenlemeye yönelik araçlar içerirken, bunların birincil odak noktası, API'leri geliştirmek ve yönetmek yerine, bir ürünü geliştirmek için harici API'leri seçmektir.
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Postman Web
postman.com
Postman, API geliştirmeyi kolaylaştırır. Platformumuz, API oluşturma sürecinin her adımını basitleştirecek araçlar sunar ve daha iyi API'leri daha hızlı oluşturabilmeniz için işbirliğini kolaylaştırır.
AppMaster
appmaster.io
AppMaster.io, işletmelerin kod oluşturmayla üretim düzeyinde uygulamalar oluşturmasına yardımcı olmak için tasarlanmış kodsuz bir platformdur: arka uç, web ve yerel mobil uygulamalar. AppMaster.io ile, bir MVP'den dakikada milyonlarca istek içeren kurumsal bir çözüme dönüşebilir, aynı zamanda uygula...
Stoplight
stoplight.io
Stoplight'ın, sınıfının en iyisi düzenleme, belgeleme ve yerleşik alaycılık, linting, stil kılavuzları, bileşen kitaplıkları ve daha fazlasını içeren yönetişim ile her ölçekte yüksek kaliteli API'ler oluşturma platformunuz olmasına izin verin. API'leri tasarlamadan önce kodlamak, zaman ve para israf...
SwaggerHub
swaggerhub.com
SwaggerHub, API tasarımı ve belgelerine rehberlik etmek, standardizasyonu güçlendirmek ve API'ler ile amaçlanan iş amacı arasında daha iyi uyum sağlamak için tek bir gerçek kaynak sağlamak üzere merkezi bir işbirliği platformu olan API'ler geliştiren kuruluşlara sağlar.
Kernex
kernex.io
Kernex, bulut tabanlı, başsız bir CMS platformudur. CMS API'nizi oluştururken zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlar. Çok çeşitli alan türleri, yerleşik depolama ve CDN, otomatik olarak oluşturulan daktilo tanımları ve çok daha fazlası için destek sunuyoruz.
Backendless
backendless.com
Backendless, tüm deneyim seviyelerindeki uygulama ve web geliştiricileri için çok çeşitli az kodlu ve kodsuz araçlar sunan görsel bir uygulama geliştirme platformudur. Arka uçsuz özellikler arasında bileşen tabanlı bir UI Oluşturucu, gerçek zamanlı veritabanı, kullanıcı kimlik doğrulama ve yönetim p...
Xano
xano.com
Ölçeklenebilir Kodsuz Arka Uç. Xano, No-Code kullanarak uygulamanız için ölçeklenebilir bir arka uç oluşturmanın en hızlı yoludur. Her Xano hesabı, ölçeklenebilir bir sunucu, esnek bir veritabanı ve herhangi bir yerden verileri dönüştürebilen, filtreleyebilen ve verilerle entegre edebilen Kodsuz bi...
Tinybird
tinybird.co
Tinybird gerçek zamanlı veri platformudur. Tinybird'de geliştiricilerin ve veri ekiplerinin gerçek zamanlı verilerin gücünden yararlanmasına ve hızlı bir şekilde veri hatları ve veri ürünleri oluşturmasına olanak sağlıyoruz. Tinybird ile birden fazla veri kaynağını geniş ölçekte alabilir, zaten bild...
Zuplo
zuplo.com
Zuplo, ilk günden itibaren harika API'ler sunmanıza yardımcı olur. Yeni kurulan şirketler ve büyük kuruluşlar, uçta dağıtılan sunucusuz API Ağ Geçidimizi kullanarak API kimlik doğrulaması, hız sınırlaması ve geliştirici belgelerini muhteşem DX ile birlikte sunar. Zuplo.com'da ücretsiz olarak başlaya...
Kong
konghq.com
Kuruluşunuzun yazılım mimarisi geliştikçe, hizmetlerinizin bilgi alışverişine aracılık etmek için daha iyi bir yönteme ihtiyacınız vardır. Dağıtılmış sistemler ve mikro hizmetlerin giderek daha fazla benimsenmesi, mimariniz genelinde iletişimin yönetilmesinde yeni zorluklar yaratıyor. Kong API Gatew...
Informatica
informatica.com
Kurumsal bulut veri yönetimi lideri Informatica (NYSE: INFA), işletmelerin en kritik varlıklarının dönüştürücü gücünü fark etmelerini sağlayarak verilere ve yapay zekaya hayat veriyor. AI tarafından desteklenen ve neredeyse tüm çoklu bulut, hibrit sistemlerdeki verileri birbirine bağlayan, yöneten v...
Synatic
synatic.com
Synatic veri platformu, inanılmaz hızda değer sunan bütünsel bir çözüm sağlamak için oluşturulmuş iPaaS, ESB, ETL ve API Yönetiminin birleşiminden oluşan bir çözümdür. Kullanımı basit araçlarla kurumsal düzeyde özellikler bir araya gelerek veri entegrasyonu, otomasyon ve analiz süresini ve maliyetin...
Beeceptor
beeceptor.com
Beeceptor'da, en son teknolojiye sahip Hizmet Sanallaştırma ve API Mocking platformumuzla, küçükten büyüğe ekiplerin yazılım geliştirmeye yaklaşımını yeniden tanımlıyoruz. Bu yenilikçi çözüm, Sahte Sunucu, Yerel Tünel ve HTTP Proxy'yi benzersiz bir şekilde birleştirerek API'lerin ve hizmetlerin kusu...
Boomi
boomi.com
Boomi, dönüşümü yönlendiren akıllı entegrasyon ve otomasyon şirketidir. Boomi Platformu, uygulamaların ve verilerin katlanarak büyümesinin neden olduğu dijital parçalanmayı ortadan kaldırmak için işletmelerin uygulamaları, insanları ve verileri daha hızlı birbirine bağlamasını sağlar. Boomi Platform...
Infinito
goinfinito.com
ValueFirst'in bir ürünü olan Infinito, çok kanallı konuşma yolculukları tasarlamaya yönelik bir platformdur. Infinito ile binlerce işletme Chatbot, E-posta, RCS Kurumsal Mesajlaşma, SMS, Ses ve WhatsApp üzerinde kampanyalar yürütüyor. Infinito, markaların tüketici etkileşimini geliştirmesine olanak ...