Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Animasyon yazılımı, görsel dosyalardan hareketli grafikler üretmek için oluşturulur. Uygulamaya bağlı olarak, kullanıcılar 2D, 3D, elle çizilmiş veya bilgisayar tarafından oluşturulan görüntüler dahil olmak üzere çeşitli grafik türlerini canlandırabilirler. Bu programlar genellikle müzik ve diğer efektlerin eklenmesine izin verir. Animasyon yazılımı çizim, video düzenleme veya 3D modelleme yazılımı ile entegre olabilir. Sanatçılar ve serbest çalışanlar, animasyonlarını bir bütçeyle oluşturmak için en iyi ücretsiz video düzenleme ve animasyon yazılımını kombinasyon halinde kullanabilirler.
Yeni Uygulama Gönder
Animaker
animaker.com
Animaker, kullanıcıların dakikalar içinde 2D ve canlı animasyonlu videolar oluşturmasını sağlayan çevrimiçi bir platformdur.
Genially
genial.ly
Genially, etkileşimli sunumlar, infographics ve eğitim materyalleri oluşturmak için kullanılan kullanıcı dostu bir web tabanlı platformdur.
Jitter
jitter.video
Jitter, kullanıcıların animasyonlu içerik ve videolar oluşturmasını sağlayan, kullanıcı dostu bir video yapım platformudur.
Powtoon
powtoon.com
Powtoon, kullanıcıların kolayca animasyonlu videolar ve sunumlar oluşturmasını sağlayan bir görsel iletişim platformudur.
Renderforest
renderforest.com
Renderforest, videolar, grafik tasarımlar, logolar ve web siteleri oluşturan bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcı dostu araçlarla, teknik bilgi gerektirmeden içerik oluşturmayı sağlar.
Biteable
biteable.com
Biteable, kullanıcıların profesyonel görünümlü videolar oluşturmasını sağlamak için çeşitli şablonlar sunan çevrimiçi bir video oluşturma platformudur.
Steve.ai
steve.ai
Steve.ai, markaların ve işletmelerin sosyal medya, reklam, hikaye anlatımı ve daha fazlası için ilgi çekici videolar oluşturmalarını sağlayan bir AI (Yapay Zeka) tabanlı çevrimiçi video oluşturma platformudur. Teknolojimiz, komut dosyalarını birkaç dakika içinde büyüleyici videolara dönüştürmeye yardımcı olur. Misyonumuz, herkesin minimum çaba, zaman ve maliyetle yüksek kaliteli videolar oluşturmasını sağlamaktır.
Move.ai
move.ai
Move.ai, 2D videolardan 3D hareket verileri oluşturan, AI destekli bir hareket yakalama yazılımıdır.
Vyond
vyond.com
Vyond, kullanıcıların eğitim, pazarlama ve iletişim için profesyonel animasyonlu videolar oluşturmasını sağlayan bulut tabanlı bir platformdur.
Moovly
moovly.com
Moovly, metni videolara dönüştüren, kullanıcı dostu bir video oluşturma platformudur. İşletmeler için profesyonel sunumlar ve tanıtımlar hazırlar.
GreenSock Animation Platform
gsap.com
GreenSock Animasyon Platformu (GSAP), çeşitli unsurlar için yüksek performanslı animasyonlar oluşturan bir JavaScript kütüphanesidir.
Mango Animate
mangoanimate.com
Mango Animate, kullanıcıların programlama bilgisi olmadan animasyon ve video içeriği oluşturmasını sağlayan bir video prodüksiyon platformudur.
PixCap
pixcap.com
PixCap, kullanıcıların 3D tasarımlar oluşturmasını sağlayan web tabanlı bir grafik tasarım platformudur.
VideoScribe
videoscribe.co
VideoScribe, kullanıcıların animasyonlu videolar oluşturmasını sağlayan basit ve sezgisel bir uygulamadır. Eğitici, pazarlama ve sunum içerikleri için uygundur.
Magic Studio
magicstudio.com
Magic Studio, kullanıcıların otomatik olarak görüntüleri düzenlemesine ve oluşturmasına olanak tanıyan AI destekli bir araçtır. Görüntü düzenleme işlemlerini basitleştirmek için tasarlanmış bir dizi özellik sunar. Canvas özelliği, kullanıcıların profesyonel ürün fotoğrafları hızlı ve kolay bir şekilde oluşturmalarını ve pahalı fotoğraf çekimlerine olan ihtiyacı ortadan kaldırmasını sağlar. Magic Silah, kullanıcıların istenmeyen öğeleri görüntülerden çıkarmalarını, daha sonra indirilebilecek alanları işaretleyerek görüntülemelerine olanak tanır. Arka plan silgi özelliği, konuyu vurgulayarak ve bir spot ışığı etkisi yaratarak arka planları görüntülerden otomatik olarak kaldırır. Görüntü büyütücü işlevi, kullanıcıların kaliteden ödün vermeden görüntüleri büyütmelerini sağlayarak daha iyi çözünürlük ve netlik sağlar. Hayal edin, kullanıcıların düşünce ve fikirleri görsel olarak ifade etmenin benzersiz bir yolunu sunarak metin açıklamalarını kullanarak görüntüler oluşturmalarını sağlar. Photobooth, kullanıcıların görüntülerinin görünümünü geliştirerek AI teknolojisini kullanarak çarpıcı profil resimleri oluşturmak için tasarlanmıştır. Magic Studio, kullanıcı dostu bir arayüz sunar ve teknik uzmanlığa ihtiyaç duymadan kolayca erişilebilir. Kullanıcıların aracın yeteneklerini test etmelerine ve tanımalarına izin veren ücretsiz olarak kullanılabilir. Magic Studio, Aarzoo, Inc. tarafından geliştirilmiştir ve el kitabı gibi çeşitli yararlı kaynaklar sunar ve sosyal medya profillerine ve yasal bilgilere bağlantılar sağlar.
© 2025 WebCatalog, Inc.