Animasyon yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Güney Sudan

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Animasyon yazılımı, görsel dosyalardan hareketli grafikler üretmek için oluşturulur. Uygulamaya bağlı olarak, kullanıcılar 2D, 3D, elle çizilmiş veya bilgisayar tarafından oluşturulan görüntüler dahil olmak üzere çeşitli grafik türlerini canlandırabilirler. Bu programlar genellikle müzik ve diğer efektlerin eklenmesine izin verir. Animasyon yazılımı çizim, video düzenleme veya 3D modelleme yazılımı ile entegre olabilir. Sanatçılar ve serbest çalışanlar, animasyonlarını bir bütçeyle oluşturmak için en iyi ücretsiz video düzenleme ve animasyon yazılımını kombinasyon halinde kullanabilirler.
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Animaker
animaker.com
Animaker, şirketlerin DIY Professional Live ve/veya animasyonlu videolar aracılığıyla birkaç dakika içinde eğitimi, öğretme, motive etme, satma, iletişim kurma, görüntüleme ve dağıtma şeklini bozuyor. Visa, Johnson & Johnson, GSK, McDonald's, Dell Tech 220 ülkedeki 15 milyon kullanıcıdan bazıları. Hızlı, teknik uzmanlık olmadan, yerleşik, pazarlama, markalaşma, karmaşık kavramları basitleştirmek için profesyonel 4K kaliteli videolar (animasyon veya canlı) oluşturun.
Genially
genial.ly
Genially interaktif görsel iletişimde dünya lideridir. Çarpıcı sunumlar, etkileşimli görüntüler, infografikler, dosyalar, testler, özgeçmişler vb. oluşturmak ve bunları saniyeler içinde etkileşim ve animasyon efektleriyle zenginleştirmek için Genially'yi hepsi bir arada çevrimiçi aracınız olarak kullanın. Çarpıcı, görsel iletişimle anında etki yaratmak için artık tasarımcılardan ve programcılardan oluşan bir ekibe ihtiyacınız yok. Bilgileri izleyicilerin keşfedebileceği ve keşfedebileceği katmanlar halinde kolayca dağıtmak için etkileşimli ve animasyonlu efektler kullanın. Güncelliğini yitirmiş içerik oluşturma yazılımlarını geride bırakın ve Genially ile hedef kitlenizi şaşırtın ve etkileşime geçirin. Wow Etkisi sadece birkaç tıklama uzakta. 1100'den fazla şablon arasından seçim yapın veya sıfırdan başlayın. İş adamları, öğretmenler, pazarlamacılar, tasarımcılar ve Hulu, Danone, Michelin ve Heineken gibi şirketleri içeren dünya çapında milyonlarca kullanıcıdan oluşan bir topluluğa katılın. İletişimin geleceği sizi bekliyor.
Jitter
jitter.video
Jitter ile profesyonel animasyonlu içerik oluşturun. Markaya özel animasyonlu kullanıcı arayüzleri, videolar, sosyal medya gönderileri, web siteleri, uygulamalar, logolar ve daha fazlasını tasarlamak için kullanın. Ücretsiz kaydolun.
Powtoon
powtoon.com
Powtoon, herhangi bir tasarım veya teknik beceri olmadan herkesin profesyonel görünümlü ve ilgi çekici videolar ve sunumlar oluşturmasını sağlayan önde gelen görsel iletişim platformudur. Fortune 500 şirketlerinin% 96'sı da dahil olmak üzere 30 milyondan fazla insan, kurumsal eğitim ve L&D, İK, dahili iletişim, pazarlama, satış ve daha fazlası için izleyicilerini meşgul etmek için Powtoon'u kullanıyor. 2012 yılında kurulan Powtoon'un Londra, San Francisco, Tel Aviv, Ukrayna ve Filipinler'de ofisleri bulunmaktadır. Powtoon ile kendi ücretsiz (veya ücretli) stüdyo kalitesinde HD canlı ve animasyonlu videolarınızı kolayca oluşturabilirsiniz-bir video prodüksiyon ekibini işe almanın yüksek maliyetini ortadan kaldırabilirsiniz. Powtoon, profesyonel olarak tasarlanmış şablonlar, sahneler, karakterler, sahne, video, film müziği ve daha fazlasının büyük bir kütüphanesi sunar. Kendi medyanızı, videolarınızı, GIF'lerinizi, resimlerinizi, seslendirmelerinizi ve kitlenizin bakımını, bağlanmasını ve harekete geçmesi için ihtiyacınız olan her şeyi yükleyin.
Renderforest
renderforest.com
Renderforest, kullanıcılara yüksek kaliteli videolar, grafik tasarımlar, logolar, maketler ve minimum zaman ve çaba ile web siteleri oluşturmak için en iyi çevrimiçi araçları sunan hepsi bir arada bir marka platformudur. Bir tasarım ekibi işe almadan benzersiz ve unutulmaz bir marka oluşturmak için çevrimiçi logo üreticisi ile oluşturma sürecine başlayın. Araç, farklı ihtiyaçlar için tasarlanmış yüksek çözünürlüklü, özel logolar oluşturmanıza ve bunları sadece birkaç tıklamayla indirmenize olanak tanır. Tasarımınızı çeşitli nesneler ve düzenlerde görüntülemek için gerçekçi maketler kullanın. Kullanıma hazır mockup şablonlarının sürekli büyüyen kütüphanesinden, en çok beğendiğinizi seçin, dosyalarınızı yükleyin, renkleri değiştirin ve yüksek kaliteli görseller alın. Video düzenleyicisi, teknik beceriler olmadan stüdyo kalitesinde açıklayıcı animasyonlar, logo açıklamaları, slayt gösterileri ve diğer birçok video türü yapmanızı sağlar. Yapmanız gereken tek şey video şablonu kütüphanesine göz atmak, favorinizi seçmek, doğrudan tarayıcıda düzenlemek ve göz açıp kapayıncaya kadar ilgi çekici bir videoya hazır olmaktır. Herhangi bir kodlama bilgisi olmadan duyarlı ve modern web siteleri oluşturun. Bir web sitesini sıfırdan birleştirin veya yerleşik araçları kullanarak önceden tasarlanmış şablonları düzenleyin. Web sitenizi kalbinizin içeriğine göre özelleştirin, farklı cihazlarda nasıl göründüğünü görün ve tek bir tıklamayla yayınlayın. Kullanıma hazır tasarım paketleri kategorileri boyunca etkileyici bir şekilde tasarlamak için grafik üreticisinin sezgisel araçlarını kullanın, bir şablon seçin, özelleştirin ve dosyanızı indirin.
Biteable
biteable.com
Lider çevrimiçi video oluşturucuyla markanıza özel videolar hazırlayın. Biteable, kısa ve öz, ilgi çekici, markaya uygun video içeriği oluşturmak için lider çözümdür.
Steve.ai
steve.ai
Steve.ai, markaların ve işletmelerin sosyal medya, reklam, hikaye anlatımı ve daha fazlası için ilgi çekici videolar oluşturmalarını sağlayan bir AI (Yapay Zeka) tabanlı çevrimiçi video oluşturma platformudur. Teknolojimiz, komut dosyalarını birkaç dakika içinde büyüleyici videolara dönüştürmeye yardımcı olur. Misyonumuz, herkesin minimum çaba, zaman ve maliyetle yüksek kaliteli videolar oluşturmasını sağlamaktır.
Move.ai
move.ai
HAREKETİNİZİ SERBEST BIRAKIN. HAYAL GÜCÜNÜZÜ YAKALAYIN. Artık takım elbise yok, kısıtlama yok. Yüksek doğrulukta hareket yakalama artık çok kolay.
Vyond
vyond.com
Uzman sonuçları çaba sarf etmeden. Saniyeler içinde ilgi çekici videolar yapın. Vyonond, bir video prodüksiyon stüdyosunun gücünü - senaryo yazımından bitmiş videoya - tam parmaklarınızın ucuna getiren AI destekli video oluşturma platformudur. Basit bir metin isteminden anında kaba kesilmiş bir video oluşturmak için endüstrinin ilk üretken yapay zeka ile çalışan komut dosyası ve video yaratıcısı Vyonond Go'yu kullanın. Ardından, bu videoları düzenlemek veya binlerce önceden yapılmış karakter, şablon ve arka plan yardımıyla orijinal videolar oluşturmak için güçlü sürükle ve bırak video yaratıcısımız olan Vyonond Studio'yu kullanın. Vyonond, daha iyi iletişim kurmanıza yardımcı olmak için inşa edilmiştir. İş iletişiminizi düzleştiren profesyonel videolar kolay ve verimli bir şekilde oluşturun. Herhangi bir endüstri ve iş rolüyle ilgili ilgi çekici videolarla günümüzün dikkati dağılmış paydaşlarının dikkatini çekin. Verilerinizin ISO 27001 sertifikalı (tüm konumlar ve kullanım durumları için) ve GDPR ve CCPA uyumlu olan yerleşik platformumuzda güvenli olduğundan emin olabilirsiniz. VYOND GO: AI ile çalışan senaryo ve video yaratıcısı, Vyond Go ile kolaydan anlıktan video oluşturma alıyoruz. Anında bir komut dosyası oluşturmak için önceden var olan içeriğinize bir istemi girin veya bırakın ve Vyonond saniyeler içinde bir video oluştururken izleyin. Videonuzu hızlı bir şekilde cilalamak için basit metin tabanlı düzenleyicimizi kullanın, ardından videonuzu olduğu gibi dağıtın veya ince ayar için Vyonond Studio'ya götürün. Vyonond Studio: Güçlü bir sürükle ve bırak video yaratıcısı, güçlü, sürükle ve bırak, zaman çizelgesi tabanlı video yaratıcısımızla tam video oluşturma ve düzenleme özelliği alın. Yüzlerce önceden hazırlanmış şablon, 40.000'den fazla sahne ve tam özellikli bir karakter yaratıcısı, herhangi bir endüstri veya kullanım durumu için ihtiyacınız olan videoyu oluşturmak için ayrıntıyı ve alaka düzeyini sağlar.
Moovly
moovly.com
Piyasadaki en sıkışık yapay zeka ile çalışan video oluşturma aracı olan Moovly, sizin ve kuruluşunuzun birkaç dakika içinde profesyonel görünümlü videolar veya sunumlar oluşturmak için ihtiyaç duyduğu her şeyi sağlar. Beyaz etiketleme gibi özellikler sayesinde özel olarak iş için ve mevcut iş akışınızla sorunsuz bir şekilde entegre etmek için tasarlanmıştır, Moovly'nin bulut tabanlı/tarayıcısı, inceleme sistemi ve paylaşılan kütüphanelerle tüm ekibinizle kolayca işbirliği yapmanıza ve yüksek kaliteli oluşturmanıza yardımcı olacaktır. Satış, L&D ve dahili iletişim için pazarlama videoları. Amazon, Amadeus ve Bayer tarafından birkaç isim vermek için güvenilir olan Moovly’nin en güçlü yeteneği şüphesiz AI destekli otomatik video üretimidir. Veri kaynaklarınızı veya e-ticaret mağazanızı bağlayın, birkaç tıklamada binlerce video oluşturun ve toplu izleyicilere ulaşmak için onları tercih ettiğiniz sosyal medya platformuna itin. Moovly, işletmenizle eşleştirmek ve tüm hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olmak için ideal video oluşturma aracıdır.
GreenSock Animation Platform
gsap.com
GSAP'yi animasyonun İsviçre Çakısı olarak düşünün... ama daha iyisi. JavaScript'in dokunabileceği her şeyi (CSS özellikleri, tuval kitaplığı nesneleri, SVG, genel nesneler, vb.) canlandırır ve dönüşümlerin otomatik GPU hızlandırması da dahil olmak üzere, tamamı inanılmaz bir hızla (jQuery'den 20 kata kadar daha hızlı) sayısız tarayıcı tutarsızlığını çözer. Ayrıntılar için https://gsap.com/why-gsap/ adresine bakın. Diğer kitaplıkların çoğu yalnızca CSS özelliklerine animasyon uygular. Ayrıca sıralama yetenekleri ve çalışma zamanı kontrolleri kıyaslandığında sönük kalır. Basitçe ifade etmek gerekirse, GSAP gezegendeki en güçlü, yüksek performanslı animasyon kitaplığıdır; bu muhtemelen her büyük reklam ağının onu dosya boyutu hesaplamalarının dışında tutmasının ve CDN'lerinde barındırmasının nedenidir. Uygulamalarınızı nasıl yapılandıracağınızı belirleyen yekpare çerçevelerin aksine GSAP tamamen esnektir; dilediğiniz yere serpin.
Mango Animate
mangoanimate.com
Mango Animate, animasyon oluşturucu, beyaz tahta animasyon oluşturucu, karakter animasyonu oluşturucu ve iş videosu oluşturucu dahil olmak üzere kullanımı kolay ancak güçlü yazılımlar geliştirmeye kendini adamış bir teknoloji şirketidir. Programlamaya gerek yok, herkes Mango Animate'in herhangi bir yazılımını kullanarak Eğitim, İşletme, Teknoloji vb. tüm sektörlere yönelik harika videolar oluşturabilir. Mango Animate'in tüm yazılımlarının ömür boyu ücretsiz bir sürümle birlikte geldiğini ve tüm kullanıcıların video yolculuğuna ücretsiz olarak başlamasına olanak tanıdığını belirtmekte fayda var.
PixCap
pixcap.com
Pixcap, markalara, startuplara ve her büyüklükteki yaratıcı ajanslara özel olarak tasarlanmış, etkileyici 3D marka tasarımlarını hızla oluşturmalarına olanak tanıyan web tabanlı bir tasarım platformudur. 3D öğelerin markalama, reklamcılık, ürün sunumları ve sosyal medya içeriğine entegrasyonunun, geleneksel düz tasarımlardan önemli ölçüde daha büyüleyici olduğu kanıtlandı; bu da marka görünürlüğünün artmasına ve dönüşüm oranlarında %40'lık kayda değer bir artışa yol açtı. Misyonumuz, profesyonel düzeyde 3D tasarımların ve videoların oluşturulmasını herkes için erişilebilir ve zahmetsiz hale getirmektir. İstediğiniz 3D öğeleri sürükleyip bırakın ve bunları markanızın estetiğine uyacak şekilde özelleştirin. Pixcap ile markanızı aşağıdaki yollarla geliştirebilirsiniz: - Özelleştirilebilir 3D varlıklardan oluşan geniş bir kitaplık. - Çeşitli markalama maket kitleri - Basit metin veya 2D görüntülerden yapay zeka destekli gerçekçi 3D modeller oluşturulması. - Tasarımlarınıza hayat veren göz alıcı animasyonlar. Web sitesini ziyaret edin: https://pixcap.com
VideoScribe
videoscribe.co
VideoScribe, yeni başlayanlar için profesyonellere, herhangi bir endüstri ve iş rolü için geçerli olan, kullanımı kolay, sürükleyin ve bırakın. Kitlenizi büyüleyen ve eğiten profesyonel kaliteli animasyonlu videolar oluşturun. Herhangi bir konuyu veya mesajı, bankayı kırmadan dikkat çekmek ve kalabalıktan öne çıkarmak için hızlı ve ilgi çekici bir şekilde iletin. Kolay ve Sezgisel: İster profesyonel ister yeni başlayan olun, VideoScribe'in kullanıcı dostu arayüzü animasyon sürecini hızlı ve basit hale getirir. Sürükle ve bırak işlevselliği ve sezgisel kontrolleri, tuval üzerine öğeleri zahmetsizce yerleştirmenizi ve manipüle etmenizi sağlar, bu da oluşturma sürecini pürüzsüz ve eğlenceli hale getirir. Profesyonel kalitede: Kapsamlı teknik becerilere veya maliyetli üretim ekipmanlarına ihtiyaç duymadan profesyonel sınıf animasyonuna ulaşın. Çeşitli animasyon efektleri, izleyicileriniz için görsel olarak çarpıcı ve dinamik bir deneyim yaratarak herhangi bir içeriği hayata geçirir. Sınırsız Yaratıcılık: Yaratıcı potansiyelinizi serbest bırakın ve benzersiz ve çekici animasyonlar yaratın. Profesyonel olarak tasarlanmış görüntüler, simgeler, karakterler ve arka planlardan oluşan geniş bir kütüphane, stilinize ve markanıza uyacak şekilde seçilebilecek ve özelleştirebileceğiniz sonsuz bir görsel öğe yelpazesine sahip olduğunuz anlamına gelir. Çok yönlü: İster eğitim videoları, pazarlama kampanyaları, eğitim materyalleri, sunumlar veya hikaye anlatımı içeriği oluşturuyorsanız, VideoScribe mesajınızı etkili bir şekilde sunmanız ve kitlenizi daha derin bir düzeyde dahil etmenizi sağlar.
Magic Studio
magicstudio.com
Magic Studio, kullanıcıların görüntüleri otomatik olarak düzenlemesine ve oluşturmasına olanak tanıyan yapay zeka destekli bir araçtır. Görüntü düzenleme süreçlerini basitleştirmek için tasarlanmış bir dizi özellik sunar. Kanvas özelliği, pahalı fotoğraf çekimlerine olan ihtiyacı ortadan kaldırarak kullanıcıların hızlı ve kolay bir şekilde profesyonel ürün fotoğrafları oluşturmasına olanak tanır. Magic Eraser, kullanıcıların, kaldırılmasını istedikleri alanları işaretleyerek görüntülerden istenmeyen öğeleri kaldırmasına olanak tanır; bu öğeler daha sonra indirilebilir. Arka Plan Silgisi özelliği, görüntülerden arka planları otomatik olarak kaldırarak konuyu vurgular ve bir spot ışığı efekti oluşturur. Görüntü Büyütücü işlevi, kullanıcıların görüntüleri kaliteden ödün vermeden büyütmelerine olanak tanıyarak daha iyi çözünürlük ve netlik sağlar. Imagine, kullanıcıların metin açıklamalarını kullanarak resimler oluşturmasına olanak tanıyarak, düşünce ve fikirleri görsel olarak ifade etmenin benzersiz bir yolunu sunar. Photobooth, AI teknolojisini kullanarak çarpıcı profil resimleri oluşturmak ve kullanıcıların resimlerinin görünümünü iyileştirmek için tasarlanmıştır. Magic Studio, kullanıcı dostu bir arayüz sunar ve teknik uzmanlığa ihtiyaç duymadan kolayca erişilebilir. Ücretsiz olarak mevcuttur ve kullanıcıların aracın yeteneklerini test etmelerine ve tanımalarına olanak tanır. Magic Studio, aarzoo, Inc. tarafından geliştirilmiştir ve bir el kitabı ile sosyal medya profillerine ve yasal bilgilere bağlantılar gibi çeşitli yararlı kaynaklar sağlar.
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