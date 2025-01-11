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Animasyon Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Polonya
Animasyon yazılımı, görsel dosyalardan hareketli grafikler üretmek için oluşturulmuştur. Uygulamaya bağlı olarak kullanıcılar, 2D, 3D, elle çizilmiş veya bilgisayarda oluşturulan görüntüler dahil olmak üzere çeşitli grafik türlerini canlandırabilir. Bu programlar genellikle müzik ve diğer efektlerin eklenmesine izin verir. Animasyon yazılımı çizim, video düzenleme veya 3D modelleme yazılımıyla entegre olabilir. Sanatçılar ve serbest çalışanlar, animasyonlarını bütçeye uygun şekilde oluşturmak için en iyi ücretsiz video düzenleme ve animasyon yazılımlarını birlikte kullanabilirler.
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Genially
genial.ly
Genially interaktif görsel iletişimde dünya lideridir. Çarpıcı sunumlar, etkileşimli görüntüler, infografikler, dosyalar, testler, özgeçmişler vb. oluşturmak ve bunları saniyeler içinde etkileşim ve animasyon efektleriyle zenginleştirmek için Genially'yi hepsi bir arada çevrimiçi aracınız olarak kullanın. Çarpıcı, görsel iletişimle anında etki yaratmak için artık tasarımcılardan ve programcılardan oluşan bir ekibe ihtiyacınız yok. Bilgileri izleyicilerin keşfedebileceği ve keşfedebileceği katmanlar halinde kolayca dağıtmak için etkileşimli ve animasyonlu efektler kullanın. Güncelliğini yitirmiş içerik oluşturma yazılımlarını geride bırakın ve Genially ile hedef kitlenizi şaşırtın ve etkileşime geçirin. Wow Etkisi sadece birkaç tıklama uzakta. 1100'den fazla şablon arasından seçim yapın veya sıfırdan başlayın. İş adamları, öğretmenler, pazarlamacılar, tasarımcılar ve Hulu, Danone, Michelin ve Heineken gibi şirketleri içeren dünya çapında milyonlarca kullanıcıdan oluşan bir topluluğa katılın. İletişimin geleceği sizi bekliyor.
Powtoon
powtoon.com
Powtoon, herkesin herhangi bir tasarım veya teknik beceri gerektirmeden, birkaç dakika içinde profesyonel görünümlü ve ilgi çekici videolar ve sunumlar oluşturmasına olanak tanıyan lider görsel iletişim platformudur. Fortune 500 şirketlerinin %96'sı da dahil olmak üzere 30 milyondan fazla kişi, kurumsal eğitim ve Ar-Ge, İK, dahili iletişim, pazarlama, satış ve daha fazlası için hedef kitleleriyle etkileşim kurmak için Powtoon'u kullanıyor. 2012 yılında kurulan Powtoon'un Londra, San Francisco, Tel Aviv, Ukrayna ve Filipinler'de ofisleri bulunmaktadır. Powtoon ile kendi ücretsiz (veya ücretli) stüdyo kalitesinde HD canlı ve animasyonlu videolarınızı kolayca oluşturabilirsiniz; böylece bir video prodüksiyon ekibi tutmanın yüksek maliyetini ortadan kaldırırsınız. Powtoon, profesyonelce tasarlanmış şablonlar, sahneler, karakterler, aksesuarlar, videolar, müzikler ve daha fazlasını içeren devasa bir kütüphane sunar. Hedef kitlenizin ilgilenmesini, bağlantı kurmasını ve harekete geçmesini sağlamak için kendi medyanızı, videolarınızı, GIF'lerinizi, görsellerinizi, seslendirmelerinizi ve ihtiyacınız olan her şeyi yükleyin.
Jitter
jitter.video
Jitter ile profesyonel animasyonlu içerik oluşturun. Markaya özel animasyonlu kullanıcı arayüzleri, videolar, sosyal medya gönderileri, web siteleri, uygulamalar, logolar ve daha fazlasını tasarlamak için kullanın. Ücretsiz kaydolun.
Vyond
vyond.com
Zahmetsizce Uzman Sonuçlar. Saniyeler İçinde İlgi Çekici Videolar Oluşturun. Vyond, bir video prodüksiyon stüdyosunun gücünü (senaryo yazımından bitmiş videoya kadar) parmaklarınızın ucuna getiren yapay zeka destekli video oluşturma platformudur. Basit bir metin isteminden anında kaba bir video oluşturmak için sektörün ilk yapay zeka destekli yaratıcı komut dosyası ve video yaratıcısı Vyond Go'yu kullanın. Ardından, bu videoları düzenlemek veya binlerce önceden hazırlanmış karakter, şablon ve arka planın yardımıyla orijinal videolar oluşturmak için güçlü sürükle ve bırak video oluşturucumuz Vyond Studio'yu kullanın. Vyond daha iyi iletişim kurmanıza yardımcı olmak için tasarlandı. İş iletişimlerinizi geliştiren profesyonel videoları kolayca ve verimli bir şekilde oluşturun. Her türlü sektör ve iş rolüyle ilgili ilgi çekici videolarla günümüzün dikkati dağılmış paydaşlarının dikkatini çekin. Verilerinizin, ISO 27001 sertifikalı (tüm konumlar ve kullanım durumları için) ve GDPR ve CCPA uyumlu, kuruluş için oluşturulmuş platformumuzda güvende olduğundan emin olabilirsiniz. Vyond Go: Yapay Zeka Destekli Komut Dosyası ve Video Oluşturucu Vyond Go ile video oluşturmayı kolaydan anlık hale getiriyoruz. Anında bir komut dosyası oluşturmak için önceden mevcut içeriğinize bir istem girin veya bırakın ve Vyond'un saniyeler içinde bir video oluşturmasını izleyin. Videonuzu hızla geliştirmek için basit metin tabanlı düzenleyicimizi kullanın, ardından videonuzu olduğu gibi dağıtın veya ince ayar yapmak için Vyond Studio'ya alın. Vyond Studio: Güçlü Bir Sürükle ve Bırak Video Oluşturucu Güçlü, sürükle ve bırak özellikli, zaman çizelgesi tabanlı video oluşturucumuzla tam video oluşturma ve düzenleme becerisine sahip olun. Yüzlerce önceden hazırlanmış şablon, 40.000'den fazla donanım ve tam özellikli bir karakter oluşturucu, herhangi bir sektör veya kullanım durumu için tam olarak ihtiyacınız olan videoyu oluşturmak için ayrıntı ve alaka sağlar.
Renderforest
renderforest.com
Renderforest, kullanıcılara minimum zaman ve çabayla yüksek kaliteli videolar, grafik tasarımlar, logolar, maketler ve web siteleri oluşturmaları için en iyi çevrimiçi araçları sunan, hepsi bir arada bir markalama platformudur. Bir tasarım ekibini işe almadan benzersiz ve akılda kalıcı bir marka oluşturmak için çevrimiçi logo oluşturucuyla oluşturma sürecine başlayın. Araç, farklı ihtiyaçlara göre tasarlanmış yüksek çözünürlüklü, özel logolar oluşturmanıza ve bunları yalnızca birkaç tıklamayla indirmenize olanak tanır. Tasarımınızı çeşitli nesneler ve düzenlerde sergilemek için gerçekçi modeller kullanın. Sürekli büyüyen kullanıma hazır maket şablonları kitaplığından en beğendiğinizi seçin, dosyalarınızı yükleyin, renkleri değiştirin ve yüksek kaliteli görseller elde edin. Video düzenleyici, herhangi bir teknik beceri gerektirmeden stüdyo kalitesinde açıklayıcı animasyonlar, logo gösterimleri, tanıtımlar, slayt gösterileri ve diğer birçok türde video oluşturmanıza olanak tanır. Tek yapmanız gereken video şablonu kitaplığına göz atmak, en sevdiğiniz videoyu seçmek, doğrudan tarayıcıda düzenlemek ve ilgi çekici bir videoyu göz açıp kapayıncaya kadar hazır hale getirmek. Herhangi bir kodlama bilgisine ihtiyaç duymadan duyarlı ve modern web siteleri oluşturun. Sıfırdan bir web sitesi oluşturun veya yerleşik araçları kullanarak önceden tasarlanmış şablonları düzenleyin. Web sitenizi dilediğiniz gibi özelleştirin, farklı cihazlarda nasıl göründüğünü görün ve tek tıklamayla yayınlayın. Grafik oluşturucunun sezgisel araçlarını kullanarak
Animaker
animaker.com
Animaker, şirketlerin DIY profesyonel canlı ve/veya animasyonlu videolar aracılığıyla içeriği eğitme, öğretme, motive etme, satma, iletişim kurma, görüntüleme ve dağıtma yöntemlerini dakikalar içinde değiştiriyor. Visa, Johnson & Johnson, GSK, McDonald's, Dell Tech, 220 ülkedeki 15 Milyon kullanıcıdan bazılarıdır. Hızlı bir şekilde, teknik uzmanlığa gerek duymadan, Başlangıç, Pazarlama, Markalama, Karmaşık Kavramları Basitleştirme vb. için dakikalar içinde profesyonel 4K kalitesinde videolar (animasyonlu veya canlı) oluşturun; böylece şirketlerin rekabet avantajı yaratmak için pazar değişikliklerine kolayca uyum sağlamasına olanak tanır.
Biteable
biteable.com
Lider çevrimiçi video oluşturucuyla markanıza özel videolar hazırlayın. Biteable, kısa ve öz, ilgi çekici, markaya uygun video içeriği oluşturmak için lider çözümdür.
Steve.ai
steve.ai
Steve.AI, markaların ve işletmelerin sosyal medya, reklam, hikaye anlatımı ve daha fazlası için ilgi çekici videolar oluşturmasına olanak tanıyan, AI (Yapay Zeka) tabanlı bir çevrimiçi video oluşturma platformudur. Teknolojimiz, komut dosyalarını birkaç dakika içinde büyüleyici videolara dönüştürmenize yardımcı olur. Misyonumuz herkesin minimum çaba, zaman ve maliyetle yüksek kaliteli videolar oluşturmasını sağlamaktır.
Move.ai
move.ai
HAREKETİNİZİ SERBEST BIRAKIN. HAYAL GÜCÜNÜZÜ YAKALAYIN. Artık takım elbise yok, kısıtlama yok. Yüksek doğrulukta hareket yakalama artık çok kolay.
Moovly
moovly.com
Piyasadaki en kapsamlı AI destekli video oluşturma aracı olan Moovly, sizin ve kuruluşunuzun profesyonel görünümlü videolar veya sunumlar oluşturmak için ihtiyaç duyduğu her şeyi dakikalar içinde sağlar. İş için özel olarak tasarlanan ve beyaz etiketleme gibi özellikler sayesinde mevcut iş akışınıza sorunsuz bir şekilde entegre olacak şekilde tasarlanan Moovly'nin bulut tabanlı/yalnızca tarayıcıya yönelik çözümü, inceleme sistemi ve paylaşılan kitaplıkları sayesinde tüm ekibinizle kolayca işbirliği yapmanıza ve yüksek kaliteli, satış, öğrenme ve geliştirme ve iç iletişim için ilgi çekici pazarlama videoları. Amazon, Amadeus ve Bayer'in güvendiği Moovly'nin en güçlü özelliği hiç şüphesiz yapay zeka destekli otomatik video oluşturmasıdır. Veri kaynaklarınızı veya e-ticaret mağazanızı bağlayın, birkaç tıklamayla binlerce video oluşturun ve bunları geniş kitlelere ulaşmak için tercih ettiğiniz sosyal medya platformuna gönderin. Moovly, işletmenizle eşleşecek ve tüm hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak ideal bir video oluşturma aracıdır.
GreenSock Animation Platform
gsap.com
GSAP'yi animasyonun İsviçre Çakısı olarak düşünün... ama daha iyisi. JavaScript'in dokunabileceği her şeyi (CSS özellikleri, tuval kitaplığı nesneleri, SVG, genel nesneler, vb.) canlandırır ve dönüşümlerin otomatik GPU hızlandırması da dahil olmak üzere, tamamı inanılmaz bir hızla (jQuery'den 20 kata kadar daha hızlı) sayısız tarayıcı tutarsızlığını çözer. Ayrıntılar için https://gsap.com/why-gsap/ adresine bakın. Diğer kitaplıkların çoğu yalnızca CSS özelliklerine animasyon uygular. Ayrıca sıralama yetenekleri ve çalışma zamanı kontrolleri kıyaslandığında sönük kalır. Basitçe ifade etmek gerekirse, GSAP gezegendeki en güçlü, yüksek performanslı animasyon kitaplığıdır; bu muhtemelen her büyük reklam ağının onu dosya boyutu hesaplamalarının dışında tutmasının ve CDN'lerinde barındırmasının nedenidir. Uygulamalarınızı nasıl yapılandıracağınızı belirleyen yekpare çerçevelerin aksine GSAP tamamen esnektir; dilediğiniz yere serpin.
Mango Animate
mangoanimate.com
Mango Animate, animasyon oluşturucu, beyaz tahta animasyon oluşturucu, karakter animasyonu oluşturucu ve iş videosu oluşturucu dahil olmak üzere kullanımı kolay ancak güçlü yazılımlar geliştirmeye kendini adamış bir teknoloji şirketidir. Programlamaya gerek yok, herkes Mango Animate'in herhangi bir yazılımını kullanarak Eğitim, İşletme, Teknoloji vb. tüm sektörlere yönelik harika videolar oluşturabilir. Mango Animate'in tüm yazılımlarının ömür boyu ücretsiz bir sürümle birlikte geldiğini ve tüm kullanıcıların video yolculuğuna ücretsiz olarak başlamasına olanak tanıdığını belirtmekte fayda var.
PixCap
pixcap.com
Pixcap, markalara, startuplara ve her büyüklükteki yaratıcı ajanslara özel olarak tasarlanmış, etkileyici 3D marka tasarımlarını hızla oluşturmalarına olanak tanıyan web tabanlı bir tasarım platformudur. 3D öğelerin markalama, reklamcılık, ürün sunumları ve sosyal medya içeriğine entegrasyonunun, geleneksel düz tasarımlardan önemli ölçüde daha büyüleyici olduğu kanıtlandı; bu da marka görünürlüğünün artmasına ve dönüşüm oranlarında %40'lık kayda değer bir artışa yol açtı. Misyonumuz, profesyonel düzeyde 3D tasarımların ve videoların oluşturulmasını herkes için erişilebilir ve zahmetsiz hale getirmektir. İstediğiniz 3D öğeleri sürükleyip bırakın ve bunları markanızın estetiğine uyacak şekilde özelleştirin. Pixcap ile markanızı aşağıdaki yollarla geliştirebilirsiniz: - Özelleştirilebilir 3D varlıklardan oluşan geniş bir kitaplık. - Çeşitli markalama maket kitleri - Basit metin veya 2D görüntülerden yapay zeka destekli gerçekçi 3D modeller oluşturulması. - Tasarımlarınıza hayat veren göz alıcı animasyonlar. Web sitesini ziyaret edin: https://pixcap.com
VideoScribe
videoscribe.co
VideoScribe, yeni başlayanlardan profesyonellere kadar her sektör ve iş rolü için geçerli, kullanımı kolay, sürükleyip bırakan animasyonlu bir video oluşturucudur. Hedef kitlenizi büyüleyen ve eğiten profesyonel kalitede animasyonlu videolar oluşturun. Bütçenizi zorlamadan dikkat çekmek ve kalabalığın arasından sıyrılmak için herhangi bir konuyu veya mesajı hızlı ve ilgi çekici bir şekilde iletin. Kolay ve Sezgisel: İster profesyonel ister yeni başlayan olun, VideoScribe'ın kullanıcı dostu arayüzü animasyon sürecini hızlı ve basit hale getirir. Sürükle ve bırak işlevi ve sezgisel kontrolleri, öğeleri tuval üzerine zahmetsizce yerleştirmenize ve değiştirmenize olanak tanıyarak, oluşturma sürecini sorunsuz ve keyifli hale getirir. Profesyonel Kalite: Kapsamlı teknik becerilere veya maliyetli prodüksiyon ekipmanlarına ihtiyaç duymadan profesyonel kalitede animasyon elde edin. Çeşitli animasyon efektleri her türlü içeriğe hayat vererek izleyicileriniz için görsel olarak etkileyici ve dinamik bir deneyim yaratır. Sınırsız Yaratıcılık: Yaratıcı potansiyelinizi açığa çıkarın ve benzersiz, ilgi çekici animasyonlar hazırlayın. Profesyonelce tasarlanmış görseller, simgeler, karakterler ve arka planlardan oluşan kapsamlı bir kütüphane, tarzınıza ve markanıza uyacak şekilde seçebileceğiniz ve özelleştirebileceğiniz sonsuz sayıda görsel öğeye sahip olduğunuz anlamına gelir. Çok yönlü: İster eğitici videolar, ister pazarlama kampanyaları, eğitim materyalleri, sunumlar veya hikaye anlatma içeriği oluşturuyor olun, VideoScribe mesajınızı etkili bir şekilde iletmenize ve hedef kitlenizin daha derin bir düzeyde etkileşime geçmesine olanak sağlar.
Magic Studio
magicstudio.com
Magic Studio, kullanıcıların görüntüleri otomatik olarak düzenlemesine ve oluşturmasına olanak tanıyan yapay zeka destekli bir araçtır. Görüntü düzenleme süreçlerini basitleştirmek için tasarlanmış bir dizi özellik sunar. Kanvas özelliği, pahalı fotoğraf çekimlerine olan ihtiyacı ortadan kaldırarak kullanıcıların hızlı ve kolay bir şekilde profesyonel ürün fotoğrafları oluşturmasına olanak tanır. Magic Eraser, kullanıcıların, kaldırılmasını istedikleri alanları işaretleyerek görüntülerden istenmeyen öğeleri kaldırmasına olanak tanır; bu öğeler daha sonra indirilebilir. Arka Plan Silgisi özelliği, görüntülerden arka planları otomatik olarak kaldırarak konuyu vurgular ve bir spot ışığı efekti oluşturur. Görüntü Büyütücü işlevi, kullanıcıların görüntüleri kaliteden ödün vermeden büyütmelerine olanak tanıyarak daha iyi çözünürlük ve netlik sağlar. Imagine, kullanıcıların metin açıklamalarını kullanarak resimler oluşturmasına olanak tanıyarak, düşünce ve fikirleri görsel olarak ifade etmenin benzersiz bir yolunu sunar. Photobooth, AI teknolojisini kullanarak çarpıcı profil resimleri oluşturmak ve kullanıcıların resimlerinin görünümünü iyileştirmek için tasarlanmıştır. Magic Studio, kullanıcı dostu bir arayüz sunar ve teknik uzmanlığa ihtiyaç duymadan kolayca erişilebilir. Ücretsiz olarak mevcuttur ve kullanıcıların aracın yeteneklerini test etmelerine ve tanımalarına olanak tanır. Magic Studio, aarzoo, Inc. tarafından geliştirilmiştir ve bir el kitabı ile sosyal medya profillerine ve yasal bilgilere bağlantılar gibi çeşitli yararlı kaynaklar sağlar.