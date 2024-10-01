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Animasyon Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Malezya
Animasyon yazılımı, görsel dosyalardan hareketli grafikler üretmek için oluşturulmuştur. Uygulamaya bağlı olarak kullanıcılar, 2D, 3D, elle çizilmiş veya bilgisayarda oluşturulan görüntüler dahil olmak üzere çeşitli grafik türlerini canlandırabilir. Bu programlar genellikle müzik ve diğer efektlerin eklenmesine izin verir. Animasyon yazılımı çizim, video düzenleme veya 3D modelleme yazılımıyla entegre olabilir. Sanatçılar ve serbest çalışanlar, animasyonlarını bütçeye uygun şekilde oluşturmak için en iyi ücretsiz video düzenleme ve animasyon yazılımlarını birlikte kullanabilirler.
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Powtoon
powtoon.com
Powtoon, herkesin herhangi bir tasarım veya teknik beceri gerektirmeden, birkaç dakika içinde profesyonel görünümlü ve ilgi çekici videolar ve sunumlar oluşturmasına olanak tanıyan lider görsel iletişim platformudur. Fortune 500 şirketlerinin %96'sı da dahil olmak üzere 30 milyondan fazla kişi, kuru...
Animaker
animaker.com
Animaker, şirketlerin DIY profesyonel canlı ve/veya animasyonlu videolar aracılığıyla içeriği eğitme, öğretme, motive etme, satma, iletişim kurma, görüntüleme ve dağıtma yöntemlerini dakikalar içinde değiştiriyor. Visa, Johnson & Johnson, GSK, McDonald's, Dell Tech, 220 ülkedeki 15 Milyon kullanıcıd...
Genially
genial.ly
Genially interaktif görsel iletişimde dünya lideridir. Çarpıcı sunumlar, etkileşimli görüntüler, infografikler, dosyalar, testler, özgeçmişler vb. oluşturmak ve bunları saniyeler içinde etkileşim ve animasyon efektleriyle zenginleştirmek için Genially'yi hepsi bir arada çevrimiçi aracınız olarak kul...
Renderforest
renderforest.com
Renderforest, kullanıcılara minimum zaman ve çabayla yüksek kaliteli videolar, grafik tasarımlar, logolar, maketler ve web siteleri oluşturmaları için en iyi çevrimiçi araçları sunan, hepsi bir arada bir markalama platformudur. Bir tasarım ekibini işe almadan benzersiz ve akılda kalıcı bir marka olu...
Move.ai
move.ai
HAREKETİNİZİ SERBEST BIRAKIN. HAYAL GÜCÜNÜZÜ YAKALAYIN. Artık takım elbise yok, kısıtlama yok. Yüksek doğrulukta hareket yakalama artık çok kolay.
Jitter
jitter.video
Jitter ile profesyonel animasyonlu içerik oluşturun. Markaya özel animasyonlu kullanıcı arayüzleri, videolar, sosyal medya gönderileri, web siteleri, uygulamalar, logolar ve daha fazlasını tasarlamak için kullanın. Ücretsiz kaydolun.
Steve.ai
steve.ai
Steve.AI, markaların ve işletmelerin sosyal medya, reklam, hikaye anlatımı ve daha fazlası için ilgi çekici videolar oluşturmasına olanak tanıyan, AI (Yapay Zeka) tabanlı bir çevrimiçi video oluşturma platformudur. Teknolojimiz, komut dosyalarını birkaç dakika içinde büyüleyici videolara dönüştürmen...
Vyond
vyond.com
Zahmetsizce Uzman Sonuçlar. Saniyeler İçinde İlgi Çekici Videolar Oluşturun. Vyond, bir video prodüksiyon stüdyosunun gücünü (senaryo yazımından bitmiş videoya kadar) parmaklarınızın ucuna getiren yapay zeka destekli video oluşturma platformudur. Basit bir metin isteminden anında kaba bir video oluş...
Mango Animate
mangoanimate.com
Mango Animate, animasyon oluşturucu, beyaz tahta animasyon oluşturucu, karakter animasyonu oluşturucu ve iş videosu oluşturucu dahil olmak üzere kullanımı kolay ancak güçlü yazılımlar geliştirmeye kendini adamış bir teknoloji şirketidir. Programlamaya gerek yok, herkes Mango Animate'in herhangi bir ...
Biteable
biteable.com
Lider çevrimiçi video oluşturucuyla markanıza özel videolar hazırlayın. Biteable, kısa ve öz, ilgi çekici, markaya uygun video içeriği oluşturmak için lider çözümdür.
Magic Studio
magicstudio.com
Magic Studio, kullanıcıların görüntüleri otomatik olarak düzenlemesine ve oluşturmasına olanak tanıyan yapay zeka destekli bir araçtır. Görüntü düzenleme süreçlerini basitleştirmek için tasarlanmış bir dizi özellik sunar. Kanvas özelliği, pahalı fotoğraf çekimlerine olan ihtiyacı ortadan kaldırarak...
PixCap
pixcap.com
Pixcap, markalara, startuplara ve her büyüklükteki yaratıcı ajanslara özel olarak tasarlanmış, etkileyici 3D marka tasarımlarını hızla oluşturmalarına olanak tanıyan web tabanlı bir tasarım platformudur. 3D öğelerin markalama, reklamcılık, ürün sunumları ve sosyal medya içeriğine entegrasyonunun, ge...
VideoScribe
videoscribe.co
VideoScribe, yeni başlayanlardan profesyonellere kadar her sektör ve iş rolü için geçerli, kullanımı kolay, sürükleyip bırakan animasyonlu bir video oluşturucudur. Hedef kitlenizi büyüleyen ve eğiten profesyonel kalitede animasyonlu videolar oluşturun. Bütçenizi zorlamadan dikkat çekmek ve kalabalığ...
GreenSock Animation Platform
gsap.com
GSAP'yi animasyonun İsviçre Çakısı olarak düşünün... ama daha iyisi. JavaScript'in dokunabileceği her şeyi (CSS özellikleri, tuval kitaplığı nesneleri, SVG, genel nesneler, vb.) canlandırır ve dönüşümlerin otomatik GPU hızlandırması da dahil olmak üzere, tamamı inanılmaz bir hızla (jQuery'den 20 kat...
Moovly
moovly.com
Piyasadaki en kapsamlı AI destekli video oluşturma aracı olan Moovly, sizin ve kuruluşunuzun profesyonel görünümlü videolar veya sunumlar oluşturmak için ihtiyaç duyduğu her şeyi dakikalar içinde sağlar. İş için özel olarak tasarlanan ve beyaz etiketleme gibi özellikler sayesinde mevcut iş akışınıza...