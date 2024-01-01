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Animasyon Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Faroe Adaları

Animasyon yazılımı, görsel dosyalardan hareketli grafikler üretmek için oluşturulmuştur. Uygulamaya bağlı olarak kullanıcılar, 2D, 3D, elle çizilmiş veya bilgisayarda oluşturulan görüntüler dahil olmak üzere çeşitli grafik türlerini canlandırabilir. Bu programlar genellikle müzik ve diğer efektlerin eklenmesine izin verir. Animasyon yazılımı çizim, video düzenleme veya 3D modelleme yazılımıyla entegre olabilir. Sanatçılar ve serbest çalışanlar, animasyonlarını bütçeye uygun şekilde oluşturmak için en iyi ücretsiz video düzenleme ve animasyon yazılımlarını birlikte kullanabilirler.

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Animaker

Animaker

animaker.com

Animaker, şirketlerin DIY profesyonel canlı ve/veya animasyonlu videolar aracılığıyla içeriği eğitme, öğretme, motive etme, satma, iletişim kurma, görüntüleme ve dağıtma yöntemlerini dakikalar içinde değiştiriyor. Visa, Johnson & Johnson, GSK, McDonald's, Dell Tech, 220 ülkedeki 15 Milyon kullanıcıd...

Genially

Genially

genial.ly

Genially interaktif görsel iletişimde dünya lideridir. Çarpıcı sunumlar, etkileşimli görüntüler, infografikler, dosyalar, testler, özgeçmişler vb. oluşturmak ve bunları saniyeler içinde etkileşim ve animasyon efektleriyle zenginleştirmek için Genially'yi hepsi bir arada çevrimiçi aracınız olarak kul...

Powtoon

Powtoon

powtoon.com

Powtoon, herkesin herhangi bir tasarım veya teknik beceri gerektirmeden, birkaç dakika içinde profesyonel görünümlü ve ilgi çekici videolar ve sunumlar oluşturmasına olanak tanıyan lider görsel iletişim platformudur. Fortune 500 şirketlerinin %96'sı da dahil olmak üzere 30 milyondan fazla kişi, kuru...

Renderforest

Renderforest

renderforest.com

Renderforest, kullanıcılara minimum zaman ve çabayla yüksek kaliteli videolar, grafik tasarımlar, logolar, maketler ve web siteleri oluşturmaları için en iyi çevrimiçi araçları sunan, hepsi bir arada bir markalama platformudur. Bir tasarım ekibini işe almadan benzersiz ve akılda kalıcı bir marka olu...

Move.ai

Move.ai

move.ai

HAREKETİNİZİ SERBEST BIRAKIN. HAYAL GÜCÜNÜZÜ YAKALAYIN. Artık takım elbise yok, kısıtlama yok. Yüksek doğrulukta hareket yakalama artık çok kolay.

Jitter

Jitter

jitter.video

Tasarımlarınızı kolayca canlandırın. Kreasyonlarınızı video veya GIF olarak dışa aktarın. Hepsi tarayıcınızda.

Steve.ai

Steve.ai

steve.ai

Steve.AI, markaların ve işletmelerin sosyal medya, reklam, hikaye anlatımı ve daha fazlası için ilgi çekici videolar oluşturmasına olanak tanıyan, AI (Yapay Zeka) tabanlı bir çevrimiçi video oluşturma platformudur. Teknolojimiz, komut dosyalarını birkaç dakika içinde büyüleyici videolara dönüştürmen...

Vyond

Vyond

vyond.com

Zahmetsizce Uzman Sonuçlar. Saniyeler İçinde İlgi Çekici Videolar Oluşturun. Vyond, bir video prodüksiyon stüdyosunun gücünü (senaryo yazımından bitmiş videoya kadar) parmaklarınızın ucuna getiren yapay zeka destekli video oluşturma platformudur. Basit bir metin isteminden anında kaba bir video oluş...

Biteable

Biteable

biteable.com

Lider çevrimiçi video oluşturucuyla markanıza özel videolar hazırlayın. Biteable, kısa ve öz, ilgi çekici, markaya uygun video içeriği oluşturmak için lider çözümdür.

Magic Studio

Magic Studio

magicstudio.com

Magic Studio, kullanıcıların görüntüleri otomatik olarak düzenlemesine ve oluşturmasına olanak tanıyan yapay zeka destekli bir araçtır. Görüntü düzenleme süreçlerini basitleştirmek için tasarlanmış bir dizi özellik sunar. Kanvas özelliği, pahalı fotoğraf çekimlerine olan ihtiyacı ortadan kaldırarak...

Mango Animate

Mango Animate

mangoanimate.com

Mango Animate, animasyon oluşturucu, beyaz tahta animasyon oluşturucu, karakter animasyonu oluşturucu ve iş videosu oluşturucu dahil olmak üzere kullanımı kolay ancak güçlü yazılımlar geliştirmeye kendini adamış bir teknoloji şirketidir. Programlamaya gerek yok, herkes Mango Animate'in herhangi bir ...

PixCap

PixCap

pixcap.com

Pixcap, markalara, startuplara ve her büyüklükteki yaratıcı ajanslara özel olarak tasarlanmış, etkileyici 3D marka tasarımlarını hızla oluşturmalarına olanak tanıyan web tabanlı bir tasarım platformudur. 3D öğelerin markalama, reklamcılık, ürün sunumları ve sosyal medya içeriğine entegrasyonunun, ge...

VideoScribe

VideoScribe

videoscribe.co

VideoScribe, yeni başlayanlardan profesyonellere kadar her sektör ve iş rolü için geçerli, kullanımı kolay, sürükleyip bırakan animasyonlu bir video oluşturucudur. Hedef kitlenizi büyüleyen ve eğiten profesyonel kalitede animasyonlu videolar oluşturun. Bütçenizi zorlamadan dikkat çekmek ve kalabalığ...

GreenSock Animation Platform

GreenSock Animation Platform

gsap.com

GSAP'yi animasyonun İsviçre Çakısı olarak düşünün... ama daha iyisi. JavaScript'in dokunabileceği her şeyi (CSS özellikleri, tuval kitaplığı nesneleri, SVG, genel nesneler, vb.) canlandırır ve dönüşümlerin otomatik GPU hızlandırması da dahil olmak üzere, tamamı inanılmaz bir hızla (jQuery'den 20 kat...

Moovly

Moovly

moovly.com

Piyasadaki en kapsamlı AI destekli video oluşturma aracı olan Moovly, sizin ve kuruluşunuzun profesyonel görünümlü videolar veya sunumlar oluşturmak için ihtiyaç duyduğu her şeyi dakikalar içinde sağlar. İş için özel olarak tasarlanan ve beyaz etiketleme gibi özellikler sayesinde mevcut iş akışınıza...

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