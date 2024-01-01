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Animasyon Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Bahreyn
Animasyon yazılımı görsel dosyalardan hareketli grafikler üretmek için oluşturulmuştur. Uygulamaya bağlı olarak kullanıcılar, 2D, 3D, elle çizilmiş veya bilgisayarda oluşturulan görüntüler dahil olmak üzere çeşitli grafik türlerini canlandırabilir. Bu programlar genellikle müzik ve diğer efektlerin eklenmesine izin verir. Animasyon yazılımı çizim, video düzenleme veya 3D modelleme yazılımıyla entegre olabilir. Sanatçılar ve serbest çalışanlar, animasyonlarını bütçeye uygun şekilde oluşturmak için en iyi ücretsiz video düzenleme ve animasyon yazılımlarını birlikte kullanabilirler.
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Animaker
animaker.com
Animaker, stüdyo kalitesinde sunumları herkesin erişimine sunan çevrimiçi bir kendin yap (#DIY) animasyon video yapımcısıdır. Animasyonlu Videolar Doğru İşlendi!
Jitter
jitter.video
Tasarımlarınızı kolayca canlandırın. Kreasyonlarınızı video veya GIF olarak dışa aktarın. Hepsi tarayıcınızda.
Genially
genial.ly
Kendiniz veya ekibinizle birlikte sunumlar, infografikler ve diğer çarpıcı içerikleri oluşturun.
Powtoon
powtoon.com
Powtoon'un görsel iletişim platformunu kullanarak her kitleye yönelik profesyonel, özelleştirilmiş videolar oluşturun. 30 milyondan fazla profesyonelin neden Powtoon'a güvendiğini görün.
Renderforest
renderforest.com
Tüm tasarım araçlarınız tek bir yerde. Çarpıcı Videolar, animasyonlar, markalama, maketler, sunumlar, grafikler ve profesyonel web siteleri oluşturarak işinizi büyütmeye başlayın!
Move.ai
move.ai
HAREKETİNİZİ SERBEST BIRAKIN. HAYAL GÜCÜNÜZÜ YAKALAYIN. Artık takım elbise yok, kısıtlama yok. Yüksek doğrulukta hareket yakalama artık çok kolay.
Steve.ai
steve.ai
Steve.AI, herkesin saniyeler içinde Videolar ve animasyonlar oluşturmasına yardımcı olan çevrimiçi bir Video oluşturma yazılımıdır.
Vyond
vyond.com
Zahmetsizce Uzman Sonuçlar. Saniyeler İçinde İlgi Çekici Videolar Oluşturun. Vyond, bir video prodüksiyon stüdyosunun gücünü (senaryo yazımından bitmiş videoya kadar) parmaklarınızın ucuna getiren yapay zeka destekli video oluşturma platformudur. Basit bir metin isteminden anında kaba bir video oluş...
Biteable
biteable.com
Lider çevrimiçi video oluşturucuyla markanıza özel videolar hazırlayın. Biteable, kısa ve öz, ilgi çekici, markaya uygun video içeriği oluşturmak için lider çözümdür.
Magic Studio
magicstudio.com
Photobooth, görünümünüzü temsil eden özel bir yapay zeka modelini eğitmek için kendi fotoğraflarınızı kullanır ve ardından çeşitli yapay zeka modelli stillerde vesikalık fotoğraflarınızı ve profil resimlerinizi oluşturabilir. Profil Resimleri Fotoğraf Kabininin oluşturabileceği kalite, doğrudan yükl...
Mango Animate
mangoanimate.com
Mango Animate, animasyon oluşturucu, beyaz tahta animasyon oluşturucu, karakter animasyonu oluşturucu ve iş videosu oluşturucu dahil olmak üzere kullanımı kolay ancak güçlü yazılımlar geliştirmeye kendini adamış bir teknoloji şirketidir. Programlamaya gerek yok, herkes Mango Animate'in herhangi bir ...
PixCap
pixcap.com
Pixcap, markalara, startuplara ve her büyüklükteki yaratıcı ajanslara özel olarak tasarlanmış, etkileyici 3D marka tasarımlarını hızla oluşturmalarına olanak tanıyan web tabanlı bir tasarım platformudur. 3D öğelerin markalama, reklamcılık, ürün sunumları ve sosyal medya içeriğine entegrasyonunun, ge...
VideoScribe
videoscribe.co
VideoScribe, yeni başlayanlardan profesyonellere kadar her sektör ve iş rolü için geçerli, kullanımı kolay, sürükle ve bırak animasyonlu bir video oluşturucudur. Hedef kitlenizi büyüleyen ve eğiten profesyonel kalitede animasyonlu videolar oluşturun. Bütçenizi zorlamadan dikkat çekmek ve kalabalığın...
Moovly
moovly.com
Piyasadaki en kapsamlı AI destekli video oluşturma aracı olan Moovly, sizin ve kuruluşunuzun profesyonel görünümlü videolar veya sunumlar oluşturmak için ihtiyaç duyduğu her şeyi dakikalar içinde sağlar. İş için özel olarak tasarlanan ve beyaz etiketleme gibi özellikler sayesinde mevcut iş akışınıza...
GreenSock Animation Platform
gsap.com
GSAP'yi animasyonun İsviçre Çakısı olarak düşünün... ama daha iyisi. JavaScript'in dokunabileceği her şeyi (CSS özellikleri, tuval kitaplığı nesneleri, SVG, genel nesneler, vb.) canlandırır ve dönüşümlerin otomatik GPU hızlandırması da dahil olmak üzere, tamamı inanılmaz bir hızla (jQuery'den 20 kat...