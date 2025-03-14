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Bazen iş zekası (BI) platformları olarak da adlandırılan analitik platformları, kuruluşların verileri özümsemesi, yapılandırması, keşfetmesi ve yorumlaması için kapsamlı bir araç seti sunarak karar almayı geliştiren ve iş stratejilerini bilgilendiren eyleme geçirilebilir içgörüleri ortaya çıkarır. Bu platformlardan bazıları analitik altyapının kurulması, temel veri kaynaklarının entegrasyonu ve veri hazırlığı için BT katılımını gerektirirken, diğerleri self servis platformlar olarak bilinen, teknik bilgisi olmayan kullanıcılar tarafından kolay yapılandırma ve kullanım için tasarlanmıştır. İş analistleri, veri bilimcileri ve diğer paydaşlar, verileri hazırlamak, modellemek ve hassaslaştırmak için bu platformlardan yararlanabilir, şirketin günlük operasyonlarına ilişkin daha derin içgörüler elde edebilir ve bilinçli karar almayı kolaylaştırabilir. Analitik platformu olarak sınıflandırılmasının esası, beş temel bileşenden oluşan uçtan uca bir analitik çözümü sağlamasıdır: veri hazırlama, veri modelleme, veri harmanlama, veri görselleştirme ve içgörü sunma.
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Tableau
tableau.com
Tableau, verileri analiz eden ve görselleştiren bir platformdur. Kullanıcıların etkileşimli raporlar oluşturmasına ve veri hikayeleri anlatmasına olanak tanır.
Deepnote
deepnote.com
Deepnote, ekipler için veri analizi ve işbirliği amaçlı bir veri bilimi defteri sunar. Kullanıcılar verileri analiz edebilir ve projeleri paylaşabilir.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud, veri depolama, işleme ve yapay zeka hizmetleri sunan bir bulut bilişim platformudur. Asya-Pasifik bölgesindeki işletmelere yönelik çözümler geliştirir.
Zoho Analytics
zoho.com
Zoho Analytics, veri analizi ve görselleştirme için kapsamlı bir platformdur. Kullanıcıların verileri keşfetmesini ve raporlar oluşturmasını sağlar.
Looker
looker.com
Looker, veri analizi ve iş zekasını uygulamalara entegre eden, kullanıcıların özel analiz deneyimleri oluşturmasını sağlayan bir araçtır.
Grow
grow.com
Grow, kurumların veri odaklı kararlar almasını sağlayan kodlama gerektirmeyen bir iş zekası platformudur.
DataGPT
datagpt.com
DataGPT, kullanıcıların doğal dilde veri soruları sormasını sağlayan ve hızlı yanıtlar veren özerk bir yapay zeka analist uygulamasıdır.
Metabase
metabase.com
Metabase, şirket içi veri analizi ve görselleştirmesi için tasarlanmış açık kaynaklı bir iş zekası platformudur.
Hex
hex.tech
Hex, işbirlikçi analiz ve veri bilimi platformudur. Not defterleri, veri uygulamaları ve bilgi yönetimini bir araya getirir.
Observable
observablehq.com
Gözlemlenebilir, geliştiricilerin veri uygulamaları, panolar ve raporlar oluşturmasına olanak tanıyan işbirlikçi bir platformdur.
Domo
domo.com
Domo, verileri görselleştirme, analiz etme ve iş kararlarını yönlendirme konusunda kullanıcılar için kapsamlı bir iş zekası platformudur.
Chartio
chartio.com
Chartio, kullanıcıların verilerini keşfetmelerini, dönüştürmelerini ve görselleştirmelerini sağlayan bulut tabanlı bir veri analitiği platformudur.
DataSquirrel AI
datasquirrel.ai
DataSquirrel AI, verileri otomatik temizleyen, analiz eden ve görselleştiren bir uygulamadır. Kullanıcı dostu arayüz ile teknik bilgi gerektirmeden veri yönetimi sağlar.
InsightBase
insightbase.ai
InsightBase, kullanıcıların doğal dil ile veritabanlarını sorgulayarak hızlı bilgi edinmelerini sağlayan AI destekli bir analiz platformudur.
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics, kullanıcıların verilere dayalı karar verme süreçlerinde daha etkili analiz yapmalarını sağlar.
OpenText
opentext.com
OpenText, büyük şirketler ve kamu kurumları için içerik yönetimi ve bilgi yönetimi yazılımları geliştiren Kanadalı bir firmadır.
Mineo
mineo.app
Mineo, verilerinizi keşfetmenizi ve Python tabanlı not defterlerini oluşturup yayımlamanızı sağlayan bir platformdur. Otomatik kod üretimi ve SQL entegrasyonu ile çalışır.
Klipfolio
klipfolio.com
Klipfolio, kuruluşların performansını izlemesine ve veri odaklı kararlar almasına yardımcı olan bulut tabanlı bir gösterge paneli ve raporlama aracıdır.
datapine
datapine.com
Datapine, veri entegrasyonu, analizi ve görselleştirmesi için kullanıcı dostu bir iş zekası yazılımıdır. Kullanıcılar, etkileşimli raporlar ve gösterge tabloları oluşturabilir.
Mode Analytics
mode.com
Mode Analytics, kullanıcıların SQL ile veri analizi yapmalarını sağlayarak self servis raporlama ve karmaşık sorgular oluşturmalarına olanak tanıyan bir platformdur.
GoodData
gooddata.com
GoodData, kuruluşların verileri analiz etmelerine ve görselleştirmelerine yardımcı olan bulut tabanlı bir iş zekası platformudur.
PopSQL
popsql.com
PopSQL, SQL sorguları yazmak, verileri görselleştirmek ve ekip içinde işbirliği yapmak için tasarlanmış bir veritabanı yönetim uygulamasıdır.
ATLAS.ti
atlasti.com
ATLAS.ti, nitel veri analizi için tasarlanmış bir yazılımdır. Verileri organize eder, kodlar ve yorumlar. Ses, video ve metin gibi çeşitli formatları destekler.
Sisense
sisense.com
Sisense, verileri görselleştirip analiz etmeye yarayan, kullanıcı dostu bir iş zekası platformudur. Gerçek zamanlı veri analizi ve etkileşimli widget'lar sunar.
Cascade
cascade.io
Cascade, ekipler için geliştirilmiş bir analiz aracıdır. Kullanıcılar büyük veri setlerini özelleştirilmiş öngörülere dönüştürüp bulgularını kolayca paylaşabilir.
Cube
cubeanywhere.com
Küp, projelerin zaman ve masraflarını takip ederek kullanıcıların verimliliklerini artırmalarına yardımcı olan bir uygulamadır.
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Flowtrail AI, doğal dil ile veri analizi yapmayı kolaylaştıran bir yapay zeka uygulamasıdır. Karmaşık sorgular olmadan hızlı raporlar oluşturur.
Epsilon3
epsilon3.io
Epsilon3, karmaşık operasyonel prosedürleri yöneterek zaman kazandıran ve hata oranını düşüren bir yazılımdır.
HoneyStack
hockeystack.com
HoneyStack, B2B için analitik ve atıf platformudur. Tüm verileri birleştirir, temizler ve kullanıcı yolculuklarını görselleştirir.
Sigma
sigmacomputing.com
Sigma, kullanıcıların bulut ortamında verileri analiz etmelerini sağlayan bir iş zekası platformudur. Elektronik tablo benzeri arayüzle kolay kullanım sunar.
Alteryx
alteryx.com
Alteryx, veri analizi süreçlerini basitleştiren, düşük kodlu bir platformdur. Kullanıcıların verileri toplamasını, analiz etmesini ve sonuçlar çıkarmasını sağlar.
MicroStrategy
microstrategy.com
MicroStrategy, veri analizi ve raporlama için kapsamlı bir iş zekası platformudur. Kullanıcıların verileri mobil ve çeşitli platformlarda analiz etmesini sağlar.
Holistics
holistics.io
Holistics, herkesin teknik ekipleri rahatsız etmeden veri sorularını kendi başına yanıtlamasına olanak tanır.
Trevor.io
trevor.io
Trevor.io, kullanıcıların kod yazmadan veri raporları oluşturmasını, görselleştirmelerini ve paylaşmalarını sağlayan bir iş zekası platformudur.
Bold BI
boldbi.com
Bold BI, uygulamalara analiz yetenekleri ekleyen bir iş zekası platformudur. Kullanıcılar, görsel gösterge tabloları oluşturarak veri içgörülerine ulaşabilir.
Nugit
nugit.co
Nugit, insanlara karmaşık verileri anlayarak içgörü ve fırsat bulmalarında yardımcı olan otomatik bir Veri Hikaye Anlatım Platformudur.
Ikigai
ikigailabs.io
Ikigai uygulaması, verileri analiz ederek iş kararlarını hızlandırmak için kullanıcı dostu bir platform sunar. Farklı veri setlerini birleştirir ve doğru tahminler yapar.
Mediafly
mediafly.com
Mediafly, satış ekiplerine etkileşimli içerik oluşturma ve sunumları zenginleştirme araçları sunan bir platformdur.
Narrator
narrator.ai
Narrato, içerik oluşturma, işbirliği ve iş akışı yönetimi sağlayan bir platformdur. Hızla ve maliyet etkin bir şekilde içerik üretimine yardımcı olur.
Cube Analytics
cubeanalytics.com
Cube Analytics, veri toplama, ilişkilendirme ve görselleştirme süreçlerini kolaylaştıran bir veri analizi aracıdır.
Composable Analytics
composable.ai
CompoSable Analytics, analitikleri iş akışlarına entegre etmek için özelleştirilebilir araçlar sunan bir platformdur.
Incorta
incorta.com
Incorta, karmaşık veri sistemlerinden veri toplamak ve analiz etmek için birleşik bir platform sunar, kullanıcıların veriye hızlı erişimini sağlar.
Phocas Software
phocassoftware.com
Phocas, finansal verileri analiz eden, raporlayan ve görselleştiren bir yazılımdır. Kullanıcılar, özel gösterge tabloları oluşturarak içgörüler elde edebilir.
Altair One
altairone.com
Altair One, veri analizi ve simülasyon için entegre bir platformdur, gerçek zamanlı veri işleme ve işbirliğini destekler.
Draxlr
draxlr.com
Draxlr, SQL veritabanlarında gösterge tabloları oluşturmayı ve uyarılar ayarlamayı sağlayan bir araçtır. Çeşitli veritabanlarını destekler.
Workstream.io
workstream.io
Workstream, analitik varlıklarınıza kolay erişim sağlar ve ekiplerin verileri bilgiyi dönüştürerek iş sonuçlarına etkili bir şekilde etki etmesine yardımcı olur.
Lightdash
lightdash.com
Lightdash, veri ekiplerinin metrik oluşturup, kullanıcıların SQL gerektirmeden veri sorgulayabilmesini sağlayan açık kaynaklı bir analiz ve görselleştirme platformudur.
Vertify
vertify.com
Vertify, satış, pazarlama ve müşteri başarı ekipleri için veri senkronizasyonu ve otomasyonu sağlayan bir işletme yazılımıdır.
Imply
imply.io
Imply, Apache Druid'i temel alarak geliştirilen bir gerçek zamanlı analiz veritabanıdır; geliştiricilere veri uygulamaları oluşturma imkanı sunar.
Luzmo
luzmo.com
Luzmo, SaaS şirketleri için tasarlanmış gömülü analitik platformudur. Kullanıcı dostu gösterge tabloları ile veri analizi ve görselleştirme yapar.
Usermaven
usermaven.com
Usermaven, pazarlama ekiplerine ve ajanslara kullanıcı etkileşimlerini analiz etme ve optimizasyon yapma imkanı sunan, kod gerektirmeyen bir analiz aracıdır.
Northbeam
northbeam.io
Northbeam, markalara medya karışımı modelleme ve çoklu dokunuşlu ilişkilendirme sunan, gelişmiş pazarlama analitiği platformudur.
1010 Data
1010data.com
1010 Veri, farklı veri kaynaklarını entegre edip analiz ederek içgörüler sağlayan kapsamlı bir veri yönetim platformudur. Kullanıcı dostu ve ölçeklenebilir.
Datazip
datazip.io
Datazip, analistlere ve operatörlere yönelik, kod yazmadan veri mühendisliği çözümleri sunan bir uygulamadır. Verileri derleyip yönetmeyi kolaylaştırır.
Kleene
kleene.ai
Kleene, tüm verileri düzenleyerek karar vericilere hızlı ve etkili AI önerileri sunan bir platformdur.
Targit
targit.com
Targit, veri analizi ve raporlama için bir iş zekası platformu sunar. Kullanıcıların verileri entegre edip görselleştirmesine imkan tanır.
ClicData
clicdata.com
ClicData, veri entegrasyonu, yönetimi ve analizi için bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcılar, verileri kolayca hazırlayıp özelleştirilebilir raporlar oluşturabilir.
Toucan
jointoucan.com
Toucan, kullanıcı dostu veri analitiği sağlayan bir platformdur. Veri hazırlığı, analiz ve sunum süreçlerini kolaylaştırır ve farklı cihazlarla uyumludur.
Explo
explo.co
Explo, ürün analitiği ve proje raporları için özelleştirilebilir bir dashboard ve raporlama çözümü sunar. Kullanıcılar, verilerini keşfedebilir ve kendi raporlarını oluşturabilir.
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