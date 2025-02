Analitik Platformları - En Popüler Uygulamalar - Tonga

Bold Reports

boldreports.com

İş raporlamasının bir BT ekibine veya bütçeye yük getirmesi gerekmez. Bolds Reports by Syncfusion, bir kuruluşun hem verilerini sunma biçimini hem de paydaşlarının bu süreçte edindiği deneyimi dönüştürür. Bold Reports'un şirket içi çözümü, yerleşik raporlama araçları ve rapor görüntüleyici SDK'sı ile bir ekip, gelişmiş özelliklere ve sınırsız kullanıcıya sahip gerçek anlamda modern bir rapor yönetim sistemi uygulayabilir. Düzinelerce rapor öğesi, etkileşimli özellikler, ilgi çekici stiller ve özelleştirilebilir biçimlendirme seçenekleri sağlamak için Syncfusion'ın kullanıcı arayüzü uzmanlığından yararlanan Rapor Tasarımcısı ile raporlar oluşturun ve düzenleyin. Daha sonra raporlarınızı yayınlamak ve dışa aktarmak, erişim izinlerini yönetmek ve bunları web üzerindeki kullanıcılara teslim etmek için Rapor Sunucusunu kullanın. Raporlar her yerde mevcut olduğunda, ilgili paydaşlar daha iyi iş kararları almak için işbirliği yapabilir. Syncfusion, bireysel geliştiricilerden Fortune 500 şirketlerine kadar çok çeşitli müşterilere hizmet vermekten gurur duymaktadır. Yirmi yılı aşkın bir süredir şirket, piyasadaki en etkileyici UI kontrol koleksiyonlarından birini geliştiriyor. Bu çalışma sırasında, işletmelerin hayati önem taşıyan iş raporlarını oluşturma, saklama ve paylaşma şeklini basitleştirme ihtiyacını keşfetti ve ardından web tabanlı bir rapor yönetimi çözümü oluşturmaya koyuldu. Sonuç, rapor oluşturucuların büyük resme odaklanabilmesi için ayrıntıları ele alan Kalın Raporlar'dır. Her müşterinin başarısını sağlamak için Syncfusion'ın destek ekipleri her aşamada yardımcı olmaya hazırdır. Şirket, başlangıçtan itibaren ortaya çıkabilecek uygulama zorluklarına kadar yalnızca araçlar değil, uzmanlık da sunmaya kendini adamıştır. NOT: Daha eski incelemelerde geçmiş ürün adına atıfta bulunulabilir