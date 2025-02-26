Analitik Platformları - En Popüler Uygulamalar - Tunus

Phocas Software

phocassoftware.com

Verileriniz konusunda kendinizi iyi hissetmeniz mi gerekiyor? İşletmenizin daha hızlı ve daha kesin bir şekilde ilerlemesi gerekiyorsa Phocas yardımcı olabilir. Şirket genelinde kullanıma yönelik hepsi bir arada iş planlama ve analiz platformumuz var. Doğrudan ERP'nizden, muhasebenizden ve diğer sistemlerinizden beslenen tek bir yönetilen doğruluk kaynağı. Phocas, orta ölçekli işletmelerin içgörü elde etme, raporlama, performansı izleme, satış ekiplerini yönetme, harcamaları planlama, nakit akışını yönetme, bütçe oluşturma, tahmin yapma ve ay sonu yapma gibi konularda yaşadığı sıkıntıları çözer. İster büyük resmi düşünen biri olun ister doğrudan ayrıntıya gidin, Phocas ile sonuçların gerçek zamanlı ve doğru olacağından emin olarak verileri keşfetmede öncülük edersiniz. Phocas, kritik iş sorularını beyninizin (veya patronunuzun) ortaya çıkardığı hızda yanıtlamak için düşünce dizinizi takip eder. Phocas yalnızca sorularınızı yanıtlamakla kalmıyor; hiç düşünmediğiniz yeni soruları ve fırsatları ortaya çıkarır! Teknik bilgisi olmayan kullanıcılar için tasarlanan Phocas, güçlü analitik ve zaman tasarrufu sağlayan finansal raporlama yetenekleri sunar. Yerel, bölgesel veya küresel satışlar, envanter, tahminler, fiyatlar, kar marjları, bütçeler ve daha fazlasına ilişkin verileri saniyeler içinde getirir. Phocas, anlık veri sorgulaması yapmanıza veya verileri ilişkilendirip birleştirmenize, eğilimleri belirlemenize, modelleme yapmanıza ve rekabette önde kalmanıza olanak tanır. Herhangi bir Phocas kullanıcısı, kolayca ve hızlı bir şekilde etkileşimli gösterge tabloları oluşturabilir, onlarla işbirliği yapabilir ve BT departmanının yardımı olmadan yerinde revize edebilir. Phocas kontrol panelleri, yüzeyi çizmekten daha fazlasını yapmanızı sağlar. Pek çok BI aracının aksine, doğrudan kontrol panelinizden temel iş verilerine ve hatta bireysel bir işleme gidebilirsiniz. Ne kadar ayrıntı görmek istediğinize ve onu nasıl görmek istediğinize siz karar verirsiniz. Akıllı güvenlik, farklı kullanıcıların görebileceği verilere kısıtlamalar uygulamanıza veya kaldırmanıza olanak tanıyarak, BT departmanının kullanıcılarınız için ayrı kontrol panelleri oluşturmak için harcadığı zamandan tasarruf etmenizi sağlar. Mali Tablolarımız ay sonu raporlamayı otomatikleştirir (tekrarlayan excel çekişmelerine elveda deyin) ve birden fazla kuruluşun konsolidasyonunu basitleştirir. Phocas Bütçeleme ve Tahminleme, bütçeleri kolayca gözden geçirmenize olanak tanır ve finans liderlerinin değişen iş ve ekonomik ortamlara ayak uydurmasına yardımcı olmak için daha dinamik bir süreç sağlar. Sürücü bazlı bütçeler oluşturmak, gerçek performansı tahminlere göre izlemek ve daha fazlası için ek veri kaynakları ekleyin. Phocas, özel ihtiyaçlarınıza göre kolayca özelleştirilebilen hızlı bir başlangıç ​​sağlamak için tüm önemli ERP veya CRM programlarıyla (ve işletmenizin kullanabileceği hemen hemen tüm diğer veri kaynaklarıyla) başarılı bir şekilde entegre olur. Yönetilen uygulamamız ve iş tabanlı kullanıcı güvenliğimiz, sizin ve BT personelinizin üretken kalmasını ve asıl işinize bağlı kalmasını sağlayacak çözümler sağlar. Phocas ayrıca işlemsel ve coğrafi verileri kolay görüntülenebilir bir harita üzerinde birleştirme olanağı da sunar. Bir şehir, bölge veya ülkedeki ilk 10 müşteriyi harita üzerinde işaretleyerek karlılığı gösterin. Belirli bir konumun yerini belirleyin veya birden fazla konuma ilişkin verileri göstermek için bir ısı haritası kullanın. Phocas haritalaması OpenStreetMap veya Google API ile kullanılabilir. Phocas, mobil kullanım için eksiksiz bir İş Zekası paketi sunar. Phocas'ı yola çıkarmak, nerede olursanız olun size gerçek zamanlı veri sorgulama yeteneği sağlar. Verilerinize istediğiniz zaman, istediğiniz yerden erişin. Arabanızda, havaalanında, yurt dışında veya sahilde! Müşteriler, 2013'ten bu yana yıllık BARC anketinde Phocas'ı sürekli olarak yüksek derecelendiriyor.