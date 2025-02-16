Analitik Platformları - En Popüler Uygulamalar - Suriye

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WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Bazen iş zekası (BI) platformları olarak da adlandırılan analitik platformları, kuruluşların verileri özümsemesi, yapılandırması, keşfetmesi ve yorumlaması için kapsamlı bir araç seti sunarak karar almayı geliştiren ve iş stratejilerini bilgilendiren eyleme geçirilebilir içgörüleri ortaya çıkarır. Bu platformlardan bazıları analitik altyapının kurulması, temel veri kaynaklarının entegrasyonu ve veri hazırlığı için BT katılımını gerektirirken, diğerleri self servis platformlar olarak bilinen, teknik bilgisi olmayan kullanıcılar tarafından kolay yapılandırma ve kullanım için tasarlanmıştır. İş analistleri, veri bilimcileri ve diğer paydaşlar, verileri hazırlamak, modellemek ve hassaslaştırmak için bu platformlardan yararlanabilir, şirketin günlük operasyonlarına ilişkin daha derin içgörüler elde edebilir ve bilinçli karar almayı kolaylaştırabilir. Analitik platformu olarak sınıflandırılmasının esası, beş temel bileşenden oluşan uçtan uca bir analitik çözümü sağlamasıdır: veri hazırlama, veri modelleme, veri harmanlama, veri görselleştirme ve içgörü sunma.
Yeni Uygulama Gönder
Discern
discern.io
B2B şirketleri aynı teknoloji platformlarının çoğundan yararlanıyor ve aynı ölçümleri takip etmek istiyor... peki iş zekası yapıları neden tamamen özelleştirilmiş? Bu, ek araçlara, personel sayısına ve birkaç ay veya yıl süren platform tasarımına milyonlarca doların boşa harcanması anlamına gelir. Discern, iş zekasının kolaylaştırılmış halidir. Kullanıma hazır yapılandırmamız, müşterilerin yüzlerce metrikle ve bunların tamamıyla çalışmaya başlamasını sağlar.
Ikigai
ikigailabs.io
İkigai'nin operasyonel BI platformu, işletmelerin taktiksel kararlar alma şeklini dönüştürüyor. İş amaçlı kullanıcı dostu UI/UX, herkesin iş hedeflerine ulaşmak için verileri aktarmasına, hazırlamasına ve yapay zeka destekli güçlü analizler yürütmesine olanak tanır. DeepMatch, en farklı veri kümelerini bile herhangi bir veri ön işlemine gerek kalmadan dakikalar içinde birleştirir. Bu patentli teknoloji zamanla gelişir ve insanlardan öğrenir. Tescilli DeepCasting teknolojisi, birkaç haftalık veriler kadar kısa bir sürede, diğer tüm yöntemlerden daha yüksek doğrulukla tahminler üretir. İkigai'nin tescilli DeepPlan analizi, bir avuç "olursa" senaryosunu karşılaştırmak yerine 10^19'a kadar seçeneği değerlendirir ve herhangi bir parametre için en uygun olanları belirler. Yapay zeka ve makine öğrenimi üzerine son teknoloji MIT araştırmaları üzerine inşa edilen İkigai, operasyonel ekiplerin belirsizlik ve sürekli değişim altında kararlarının hızını ve doğruluğunu artırmasına yardımcı olacak, sonuçta işlerinin yatırım getirisini artıracak ve en yeni veri bilimi tekniklerini uygulayacak şekilde benzersiz bir konuma sahiptir. herhangi bir veri uzmanının erişimine açıktır. Daha fazla bilgi edinin https://www.ikigailabs.io
Epsilon3
epsilon3.io
Epsilon3'ün yazılım platformu karmaşık operasyonel prosedürleri yöneterek operatörlere zaman kazandırır ve hataları azaltır. Bir projenin entegrasyon ve testten canlı operasyonlara kadar tüm yaşam döngüsünü destekler. * Birden fazla program/görev için etkileşimli gerçek zamanlı senkronize prosedürler * Onayları, düzenlemeleri, satır içi geri bildirimi ve revizyonlar arasındaki değişiklikleri izlemeyi içeren yerleşik sürüm süreci * Çalıştırma prosedürlerinin sorgulanabilir veritabanı * Manuel ve otomatik prosedür görünümleri ve yetenekleri * Entegre telemetri, komuta ve kontrol ve görev verileri * Ayrıntılı analizler, raporlar ve gösterge tabloları
panintelligence
panintelligence.com
SaaS için esnek yerleşik analiz. Karmaşıklığı azaltır, yol haritanızı hızlandırır ve SaaS çözümünüzü geleceğe hazır hale getirir Analitik yazılımımız (pi) mevcut veri yığınınıza yerleşir, teknik borcu azaltır ve müşterilerinize daha kapsamlı bir veri deneyimi sunar. pi sizin için düşük kodlu olacak ve müşterileriniz için kod gerektirmeyecek şekilde tasarlandı. Yol haritanızı hızlandırmak için geliştirme zamanınızı temel teklifinize odaklayabilirsiniz ve müşteriniz, teknik becerilere ihtiyaç duymadan veriye dayalı kararlar almak için kendi kendine hizmet verebilir.
Bold BI
boldbi.com
Yerleşik analizlerle müşterilerinizi başarı öykülerine dönüştürün. Bold BI by Syncfusion, yüksek kaliteli BI ve analitiği uygulamalarınıza yerleştirmenize olanak tanır. Herkesin güzel, son teknoloji gösterge tabloları oluşturmasına olanak tanıyan eksiksiz bir iş zekası çözümüdür. En zorlu veri hazırlama zorluklarının üstesinden gelmek için eksiksiz bir veri entegrasyon platformuyla birlikte gelir. Bold BI, ham veri kaynaklarından tamamen etkileşimli kontrol panellerine kadar, veriler ile eyleme dönüştürülebilir öngörüler arasındaki boşluğu rekor sürede kapatır. Platform, Azure SQL Veri Ambarı, Microsoft SQL Server ve Oracle dahil olmak üzere 130'dan fazla yaygın veri kaynağıyla entegrasyonun yanı sıra REST API ile herhangi bir veri kaynağına genel erişim sunar. Ek Bold BI özellikleri şunları içerir: • Analitiği bir JavaScript SDK'sı ile kolayca ekleyin. • İlk katılımdan bitmiş ürüne kadar uçtan uca destek. • Modern veri mimarisi; özel küpler yoktur. • Tüm önemli çerçeveler için ayarlanmış güçlü SDK. • İstediğiniz yere konuşlandırın. • OAuth2 ve OpenID ile tek oturum açma deneyimi. • Ölçeklenebilir, sürpriz olmayan lisanslama. • Sürükle ve bırak tasarım özellikleri. • Kontrol panellerinde gerçek zamanlı işbirliği. • Office 365 ve Active Directory ile entegrasyon. Syncfusion, bireysel geliştiricilerden Fortune 500 şirketlerine kadar çok çeşitli müşterilere hizmet vermekten gurur duymaktadır. Yirmi yılı aşkın bir süredir şirket, piyasadaki en etkileyici UI kontrol koleksiyonlarından birini geliştiriyor. Veri görselleştirme uzmanlığını basitleştirilmiş ancak kapsamlı Bold BI çözümüne kanalize etmek, geliştirici topluluğunun ihtiyaçlarını karşılamada bir sonraki adımdır. Her müşterinin başarısını sağlamak için Syncfusion'ın destek ekipleri her aşamada yardımcı olmaya hazırdır. Şirket, başlangıçtan itibaren ortaya çıkabilecek uygulama zorluklarına kadar yalnızca araçlar değil, uzmanlık da sunmaya kendini adamıştır. NOT: Daha eski incelemelerde geçmiş ürün adına atıfta bulunulabilir
CorralData
corraldata.com
Corral Data olarak kuruluşların verileri kullanma biçimini dönüştürme misyonundayız. Kuruluşların şirket verilerine bağlanmak, bunları analiz etmek ve bunlar üzerinde işbirliği yapmak için yapay zekayı zahmetsizce kullanmalarına olanak sağlıyoruz. CorralData nedir? CorralData, birden fazla kaynaktaki verileri merkezileştirmeyi ve analiz etmeyi radikal bir şekilde basitleştiren, tam hizmet veren, yapay zeka destekli bir analiz platformudur. CorralData ile verilerinizle sade bir İngilizce konuşabilir veya yalnızca verilerinizi bağlayarak çarpıcı raporlar oluşturabilirsiniz. Kodlama, SQL veya mühendislik kaynağı gerekmez. CorralData şu şekilde çalışır: 500'den fazla önceden oluşturulmuş entegrasyonumuzu kullanarak tüm veri kaynaklarınızı kolayca bağlayın. Şirketiniz ve verilerinizle ilgili önceden oluşturulmuş raporlamada çarpıcı görselleştirmeler görmeye başlayın. Ek bilgilerin hayata geçtiğini görmek ve bunları mevcut raporlarınıza eklemek için verilerinizle sade İngilizce konuşmak için yapay zekamızı kullanın. Daha derine inmek ve ek bilgiler talep etmek için isteğe bağlı insan verileri ekibimizden yararlanın. CorralData platformu, basit, aylık bir abonelikle sonuçları yönlendirmek için verileri kullanmaya başlamanız için ihtiyacınız olan her şeyi içerir: çarpıcı veri görselleştirme araçları, yerleşik sohbet, özel raporlama ve insan uzmanlara erişim. Bir demo planlayın veya 30 günlük ücretsiz deneme sürümünü başlatın ve yapay zeka destekli veri analizinin ne kadar basit ve güçlü olabileceğini görün.
Targit
targit.com
TARGIT'te, müşterilerimizin veriye dayalı kararlar almasına yardımcı olmak için temel sektörlere uzmanlık getiriyoruz. Benzersiz hedeflerinizi ve günlük operasyonlarınıza güç veren süreçleri destekleyen iş zekası (BI) ve analitik çözümleriyle kalıcı değer sağlıyoruz. Sezgisel, çok yönlü ve her çalışan için erişilebilir, hepsi bir arada iş zekası (BI) ve analiz platformumuz TARGIT Decision Suite ile ilk görüşte aşkı deneyimleyin. TARGIT Decision Suite, şirketlerin verileri her zamankinden daha iyi ve daha hızlı entegre etmesine, görselleştirmesine ve paylaşmasına yardımcı olur. Çözümümüz, merkezi bir BI çözümünün kontrolünü, merkezi olmayan bir çözümün esnekliği ile sağlam güvenlik ve güvenilirlikle birleştirir. Ayrıca, mevcut sistemlerinizle kolayca entegre olur ve kuruluşunuz büyüdükçe bile sürekli olarak ihtiyaçlarınıza uyum sağlar. Dresner tarafından üst üste üç yıl Satıcı Güvenilirliğinde Küresel Lider ve BARC tarafından beş yıl üst üste BI Mükemmelliğinde Lider olarak tanınan, sürekli yenilik, anlayışlı öneriler ve önce insanı iş modeliyle müşterilerimizi desteklemekten gurur duyuyoruz.
ConverSight
conversight.ai
ConverSight, patentli Artırılmış Konuşmaya Dayalı Yapay Zeka ve Analitik tekniklerine dayalı olarak oluşturulmuş bir Bağlamsal Karar İstihbaratı Platformudur. ConverSight'ın yapay zeka asistanı Athena, müşteri verilerine bağlanarak ve makine öğrenimi tekniklerini kullanarak öngörüler ve öneriler oluşturarak iş öngörüleri sunar. ConverSight ile işletmeler, müdahale planlama yöntemlerinde yapay zekayı uygulayabiliyor, bu da daha iyi doğruluk, daha güçlü karar alma ve daha sorunsuz tepki süreleri sağlıyor; bu da sonuçta maliyetleri azaltıyor ve tedarik zincirinin işlevini büyük ölçüde iyileştiriyor. ConverSight, işletmelerin operasyonlarını optimize etmesine, kesintileri en aza indirmesine ve kritik sorunları gerçek zamanlı olarak çözmesine yardımcı olmak için bir Tedarik Zinciri Kontrol Kulesi görevi görür. ConverSight'ın yapay zeka iş asistanı Athena, işletmelere tedarik zincirlerini proaktif olarak iyileştirmeleri ve diğer doğru, bilinçli kararlar almaları için daha fazla veri görünürlüğü ve öngörüler sunuyor
PopSQL
popsql.com
PopSQL, DataGrip, DBeaver, Postico gibi eski SQL editörlerinin evrimidir. Zamandan tasarruf etmek, veri doğruluğunu artırmak, yeni işe alımları daha hızlı başlatmak ve işletmeye hızlı bir şekilde içgörüler sunmak isteyen veri odaklı ekipler için güzel, modern bir SQL düzenleyici sağlıyoruz. PopSQL ile kullanıcılar veri modellerini kolayca anlayabilir, sürüm kontrollü SQL yazabilir, canlı varlıkla işbirliği yapabilir, verileri grafiklerde ve kontrol panellerinde görselleştirebilir, raporları planlayabilir, sonuçları paylaşabilir ve arama ve keşif için temel sorguları düzenleyebilir. Ekibiniz halihazırda Tableau veya Looker gibi büyük bir BI aracından ya da karmaşık SQL editörlerinden yararlanıyor olsa bile, PopSQL, SQL konusunda uzman kullanıcılarınız, kıdemsiz analistleriniz ve hatta veri içgörülerine aç olan daha az teknik paydaşlarınız arasında kusursuz işbirliğine olanak tanır. . * macOS, Windows ve Linux ile platformlar arası uyumluluk * Snowflake, Redshift, BigQuery, Clickhouse, Databricks, Athena, MongoDB, PostgreSQL, MySQL, SQL Server, SQLite, Presto, Cassandra ve daha fazlasıyla çalışır
ClicData
clicdata.com
ClicData, karar vericilerin ve analistlerin gerçek performansa ulaşmalarını ve güvenilir, güncel ve birleştirilmiş verilere dayalı içgörüleri ortaya çıkarmalarını sağlamak üzere tasarlanmış lider bir uçtan uca veri analizi platformudur. Veri bağlantısını, veri yönetimini, veri görselleştirmeyi ve ekipleriniz veya müşterilerinizle paylaşımı kolaylaştıran, kullanımı kolay ama çok güçlü bulut tabanlı platformumuzla birkaç gün içinde ClicData'dan değer elde edin. Veri Entegrasyonu ve Yönetiminden Veri Analitiği, Görselleştirme ve Paylaşıma kadar, verilerinizi kolayca anlamlandırmak, performansınızı izlemek ve özel, tamamen etkileşimli kontrol panellerinde önemli ölçümleri takip etmek için ihtiyacınız olan her şeyi size sağlıyoruz. Veriye dayalı kararların başarının anahtarı olduğu bir dünyada misyonumuz, tüm sektörlerdeki kuruluşların, karmaşık olanı basitleştirerek otomatik veri analizi ve raporlama yoluyla performanslarına ilişkin görünürlük elde etmelerini desteklemektir. ClicData, 25'ten fazla ülkede, birden fazla sektörde (Perakende ve e-Ticaret, Sağlık Hizmetleri, Medya ve Reklamcılık, Konaklama, Üretim, Kamu Sektörü ve daha fazlası) 1.000'den fazla lider kuruluş tarafından güvenilmekte ve kullanılmaktadır.
Bold Reports
boldreports.com
İş raporlamasının bir BT ekibine veya bütçeye yük getirmesi gerekmez. Bolds Reports by Syncfusion, bir kuruluşun hem verilerini sunma biçimini hem de paydaşlarının bu süreçte edindiği deneyimi dönüştürür. Bold Reports'un şirket içi çözümü, yerleşik raporlama araçları ve rapor görüntüleyici SDK'sı ile bir ekip, gelişmiş özelliklere ve sınırsız kullanıcıya sahip gerçek anlamda modern bir rapor yönetim sistemi uygulayabilir. Düzinelerce rapor öğesi, etkileşimli özellikler, ilgi çekici stiller ve özelleştirilebilir biçimlendirme seçenekleri sağlamak için Syncfusion'ın kullanıcı arayüzü uzmanlığından yararlanan Rapor Tasarımcısı ile raporlar oluşturun ve düzenleyin. Daha sonra raporlarınızı yayınlamak ve dışa aktarmak, erişim izinlerini yönetmek ve bunları web üzerindeki kullanıcılara teslim etmek için Rapor Sunucusunu kullanın. Raporlar her yerde mevcut olduğunda, ilgili paydaşlar daha iyi iş kararları almak için işbirliği yapabilir. Syncfusion, bireysel geliştiricilerden Fortune 500 şirketlerine kadar çok çeşitli müşterilere hizmet vermekten gurur duymaktadır. Yirmi yılı aşkın bir süredir şirket, piyasadaki en etkileyici UI kontrol koleksiyonlarından birini geliştiriyor. Bu çalışma sırasında, işletmelerin hayati önem taşıyan iş raporlarını oluşturma, saklama ve paylaşma şeklini basitleştirme ihtiyacını keşfetti ve ardından web tabanlı bir rapor yönetimi çözümü oluşturmaya koyuldu. Sonuç, rapor oluşturucuların büyük resme odaklanabilmesi için ayrıntıları ele alan Kalın Raporlar'dır. Her müşterinin başarısını sağlamak için Syncfusion'ın destek ekipleri her aşamada yardımcı olmaya hazırdır. Şirket, başlangıçtan itibaren ortaya çıkabilecek uygulama zorluklarına kadar yalnızca araçlar değil, uzmanlık da sunmaya kendini adamıştır. NOT: Daha eski incelemelerde geçmiş ürün adına atıfta bulunulabilir
Planr
planr.com
Planr, gelir ve satış performansını tahmin etmek için gelişmiş yapay zeka kullanan ve gizli engelleyicileri açığa çıkararak size ve ekibinize satış büyümesini hızlandırma konusunda güç veren bir Kurumsal SAAS çözümüdür. Planr, gelecekteki hedeflere göre tahmin edilen gelirin tarafsız ve akıllı görünümüne %96 doğrulukla anında erişmenizi sağlar. CEO'lar, Yatırımcılar ve Liderlik Ekipleri tarafından kullanılan Planr'ın yapay zeka destekli aracı, verilerinizin tarafsız, bilimsel bir görünümünü sağlar ve NTM Gelirinizi %96 doğrulukla tahmin eder. Planr Kategorileri şunları içerir: Kurumsal Performans Yönetimi, Ücret Yönetimi, Pazarlama Analitiği, Satış ve Operasyon Planlama, Satış Performansı Yönetimi ve İşgücü Yönetimi.
DataGPT
datagpt.com
DataGPT, kullanıcıların verileriyle ilgili her türlü soruyu doğal dilde sormalarına ve saniyeler içinde eksiksiz yanıtlar almalarına olanak tanıyan dünyanın ilk konuşma yapay zeka analistidir. DataGPT, aşağıdaki gibi karmaşık soruları yanıtlayabilen, hafızaya sahip, tamamen otonom bir sohbet robotudur:
Easy Insight
easy-insight.com
Easy Insight, uygun fiyatlı, kullanımı kolay SaaS iş zekası sağlar. Basecamp, Zendesk ve Salesforce gibi diğer popüler SaaS ürünlerine anında bağlantılar, anında sonuçlarla çalışmaya başlamanızı sağlamak için önceden oluşturulmuş kontrol panelleriyle birlikte gelir. Basit bir rapor oluşturucu, çeşitli görselleştirmelerde yeni raporları hızlı bir şekilde ayarlamanıza veya sıfırdan oluşturmanıza yardımcı olur. Bir veya iki SaaS ürününe bağlanmanın ötesine geçmeye hazır olduğunuzda Easy Insight, düz dosya veya ilişkisel veritabanı verilerini içe aktarmanıza, verileri dönüştürüp diğer veri kaynaklarıyla birleştirmenize ve her şeyi oluşturmanıza yardımcı olmak için ürünün kendi içinde güçlü ETL özellikleri sağlar. güzel yönetici gösterge tablolarından ayrıntılı tablolara kadar. Kapsamlı ve kullanımı kolay güvenlik özellikleri, kullanıcılarınızın görebileceği verileri sınırlamayı kolaylaştırarak tek bir kontrol panelini alıp bunu kuruluşunuzdaki herkese farklı şekilde sunmanıza olanak tanır. Her satış temsilcisi kendi verilerini ve her proje yöneticisi kendi projelerini görecek; bunların hepsi aynı temel kontrol panelleri üzerinde çalışacak ve yeniden çalışma maliyetini önemli ölçüde azaltacak.
Luzmo
luzmo.com
Luzmo (eski adıyla Cumul.io), SaaS şirketleri için özel olarak oluşturulmuş yerleşik bir analiz platformudur. Herhangi bir SaaS veya web platformuna sorunsuz bir şekilde yerleştirilmiş güzel, kullanımı kolay kontrol panelleriyle karmaşık verilere hayat verir. Luzmo ile ürün ekipleri, SaaS ürünlerine etkili içgörüleri aylar değil, birkaç gün içinde ekleyebilir. Ve ürün kullanıcılarını hızlı bir şekilde verilerden kararlara taşıyın.
Savant Labs
savantlabs.io
Savant, sürükle ve bırak iş akışları aracılığıyla uçtan uca analitik süreçleri otomatikleştiren, bulutta yerel, kod içermeyen bir platformdur. Analistlere iş uygulamalarından, e-tablolardan ve veri platformlarından verilere erişmeleri için yüzlerce nokta ve tıklama bağlayıcısı, verileri temizlemek, hazırlamak, harmanlamak, dönüştürmek ve analiz etmek için sürükle ve bırak widget'ları ve her biri için kapsamlı üretken yapay zeka yetenekleri sağlar. analitik iş akışının adımı. İçgörüler doğrudan iş uygulamalarına, BI kontrol panellerine, iletişim uygulamalarına ve veritabanlarına otomatikleştirilebilir. Savant ayrıca, zamanında iş eylemleri için iş paydaşlarına içgörüleri artırmak amacıyla zamanlamalara veya olaylara ve harici sistemlerden gelen tetikleyicilere dayalı iş akışlarını otomatikleştirmek için son teknoloji ürünü otomasyon yeteneklerine sahiptir.
Knowi
knowi.com
Knowi, günümüzün modern verileri için özel olarak tasarlanmış, her büyüklükteki işletmenin ham verilerden öngörü ve eyleme olan mesafeyi önemli ölçüde kısaltmasına olanak tanıyan modern bir iş zekası platformudur. NoSQL, SQL, RDBMS, dosya tabanlı ve API'ler de dahil olmak üzere neredeyse tüm veri kaynaklarına yerel entegrasyon sayesinde Knowi, alternatif çözümlerin gerektirdiği ETL, ODBC sürücüleri veya veri dönüştürme süreçlerine olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Veri mühendisleri, harmanlanmış veri kümeleri oluşturmak ve sonuçları anında görselleştirmek, makine öğrenimi algoritmaları uygulamak, sonuçları veri uygulamalarına yerleştirmek, kontrol panellerini iş kullanıcılarıyla paylaşmak veya diğer alt uygulamalara veya bildirim sistemlerine yönelik eylemleri tetiklemek için yapılandırılmış ve yapılandırılmamış veri kaynaklarını birleştirebilir.
Lightdash
lightdash.com
Lightdash, veri ekiplerinin içgörüler sunmasının ve şirketlerinin geri kalanına gerçek anlamda self-servis veri erişimi sağlamasının en hızlı yoludur. Analistler metrikler oluşturur ve bunları SQL'e gerek kalmadan son kullanıcıların sorgulamasına sunar. Lightdash, yeni kurulan şirketlerden halka açık uluslararası kuruluşlara kadar her büyüklükteki şirket tarafından kullanılıyor ve güveniliyor.
datapine
datapine.com
datapine, herkese verilerini daha önce hiç olmadığı şekilde keşfetme, görselleştirme, izleme ve paylaşma olanağı veren hepsi bir arada İş Zekası yazılımıdır!
Toucan
jointoucan.com
Toucan, şirketlere veri hikayesi anlatımıyla etkileşimi artırma gücü veren, müşteriye dönük bir analiz platformudur. Herhangi bir cihazda en iyi özelleştirilebilir son kullanıcı deneyimiyle her yıl 4 milyondan fazla Tukan hikayesi görüntüleniyor. Toucan'ın kodsuz, bulut tabanlı platformu, hızlı ve kusursuz bir uygulamayla geliştirme maliyetlerini ve değer elde etme süresini kısaltır. Kullanıcılar, yüzlerce bağlayıcıdan oluşan Toucan AnyConnect™ paketini kullanarak, bulut tabanlı veya diğer, akışlı veya depolanmış herhangi bir veriye bağlanabilir. İş adamlarının normalde bir veri uzmanı gerektirecek verilerle görevleri gerçekleştirmesine olanak tanıyan görsel veri hazırlığı özelliği Toucan YouPrep™ ile verilerin hazırlanması da aynı derecede basittir. Görselleştirme, her grafiğin bağlam (tanımlar gibi), işbirliği ve ek açıklamalarla birlikte sunulduğu "veri hikayesi anlatımı" biçimini alır; böylece kullanıcılar, verilerinin yalnızca "ne"sini değil "nedenini" de anlar. Başlamayı kolaylaştırmak için Toucan, başlangıç kontrol panellerinden oluşan bir "Uygulama Galerisi", grafiklerin seçimi ve düzenine yardımcı olmak için GuidedDesign™ ve hızlı prototip oluşturma için örnek veri kümeleri içerir. Son olarak, hazırlamadan üretime kadar tek dokunuşla dağıtım, web bileşenleri veya iFrame'ler ile kolay yerleştirme ve tek bir eylemle herhangi bir cihaza (web, akıllı telefonlar, tabletler veya kiosklar/duvar ekranları) yayınlama ile dağıtım ve yönetim kolaylaştırılmıştır. Bunların tümü, eksiksiz bir denetim takibi ve katılım ile sıra, rol veya kullanıcı düzeyinde güvenlikle yönetilir ve katılım, yerleşik kullanıcı otomasyonu ve yönetim işlevselliği tarafından desteklenir.
Incorta
incorta.com
Incorta'nın açık veri dağıtım platformu, kurumsal verilerin tam değerini açığa çıkarmak için birden fazla karmaşık kurumsal sistemden verilere erişimi basitleştirir ve bu verileri analiz için hazır hale getirir. GV, Kleiner Perkins, M12, Prysm Capital, Telstra Ventures ve Sorenson Capital tarafından desteklenen Incorta, orta ölçekli pazardaki yenilikçilerden Broadcom, Comcast gibi Fortune 1000 kategori liderlerine kadar en ileri görüşlü şirketlere en zorlu veri zorluklarının üstesinden gelmeleri için güç veriyor. ve Shutterfly. Daha fazla bilgi için www.incorta.com adresini ziyaret edin.
AnswerDock
answerdock.com
AnswerDock, iş kullanıcılarının sorularına yanıtlar sağlamak için Doğal Dil İşleme'yi kullanan, veri analistlerine ihtiyaç duymadan daha iyi ve daha hızlı veriye dayalı kararlar almalarına olanak tanıyan yapay zeka odaklı bir analiz çözümüdür. Üye olarak ürünü ücretsiz deneyebilirsiniz. Ücretsiz sürümde kendi verilerinizi yükleyebilecek ve AnswerDock'un çoğu özelliğini deneyimleyebileceksiniz. İş kullanıcıları, AnswerDock'u kullanarak, tıpkı bir web arama motorunu kullanıyormuş gibi, sorularını yazarak kendi raporlarını ve kontrol panellerini oluşturabilirler. Örneğin, kullanıcılar bu çeyrekte potansiyel müşteri sayısındaki artışa göre İlk 10 Satış Kişisini yazabilirler. AnswerDock, analizi çalıştırır ve en uygun görselleştirmeyi anında görüntüler. AnswerDock, doğal dilde sorulan aşağıdaki gibi soruları yanıtlamak için güçlü veri madenciliği algoritmaları çalıştırır: • Dönüşüm oranımı ne artırır? • Satışlar dün neden arttı? • Gönderi durumunun gecikmesine neden olan şey nedir? • Sayfa Görüntülemeleri Geliri nasıl etkiler? AnswerDock, excel dosyalarından ilişkisel veritabanlarına (Mysql, SQL Server,…) ve Google Analytics gibi 3. taraf API'lere kadar çeşitli kaynaklara bağlanır. Kullanıcılar, birden fazla kaynağı birleştiren kontrol panelleri oluşturarak, işleri hakkında entegre bir görünüme sahip olmalarını sağlayabilir. Herhangi bir işletme fonksiyonundaki sektör profesyonelleri, herhangi bir eğitim gerektirmeden, sezgisel aramaya benzer bir arayüz kullanarak şirketlerinin verilerini kolayca keşfetmek için AnswerDock'u kullanabilir. AnswerDock, diğer sektörlerin yanı sıra Perakende ve E-ticaret, Finans ve Sigorta, Sağlık, Taşımacılık ve Lojistik, İletişim ve Medya, Üretim alanlarındaki profesyonelleri destekler. AnswerDock tonlarca özelliğe sahip kapsamlı bir veri platformu sağlar: • Doğal Dil İşleme • Otomatik Grafik Seçimi • 30'dan fazla Etkileşimli grafik türü • 50'den fazla Özelleştirme Seçenekleri • Veri madenciliği ve İçgörü Keşfi • Analiz Açıklaması • Özel Anahtar Kelimeler • Otomatik Veri Dizine Ekleme • Paylaşım ve İşbirliği • Formül Tabanlı Sütunlar • Veri Kümeleri Birleştirmeleri • Yönetim Konsolu • Zamanlanmış Veri Yüklemeleri • CSV, PNG veya PDF'ye Aktarma • Sütun, Satır ve Veri Kümesi İzinleri • Kullanıcı Yönetimi • Etkileşimli Kontrol Panelleri
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Flowtrail AI'nin yapay zeka odaklı konuşma arayüzü, veri analizi yolculuğunuzu basitleştirir. Veri analizi yolculuğunuzu zahmetsizce kolaylaştırın ve geleneksel analizin karmaşıklığını ortadan kaldırın. Analitik veya SQL uzmanlığı gerekmez. Değerli bilgiler için birkaç dakika içinde anında raporlar ve gösterge tabloları oluşturun. Neden Flowtrail AI: Günümüzün teknolojik açıdan gelişmiş dünyasında pek çok analitik platformu mevcuttur ve bunların birçoğunda analitik uzmanlarından faydalanılabilir. Buna karşılık Flowtrail AI, verileriniz hakkında herhangi bir soru sormanıza ve anında yanıt almanıza olanak tanır; böylece onu kullanmak için SQL sorgularını, veritabanı şemalarını veya analizleri bilmenize gerek kalmaz. Özellikler: 1. Verilerinizle sohbet edin: Flowtrail AI, veritabanınızla konuşarak otomatik olarak raporlar oluşturur. Hiçbir SQL uzmanlığı gerekmez. Yapay zeka destekli sistemimiz niyetinizi anlar ve ihtiyaç duyduğunuz bilgileri almak için gerekli sorguları oluşturur. 2. Gelişmiş Veri Kümesi Oluşturma: Düz dil açıklamalarını sorunsuz bir şekilde SQL sorgularına çevirin. Yapay zeka motorumuz talimatlarınızı yorumlar, SQL sorguları oluşturur ve bağlantılı veritabanlarından ilgili verileri alarak veri çıkarmayı daha hızlı ve daha erişilebilir hale getirir. Kullanıcı girişlerine yanıt veren özelleştirilebilir veri kümeleri oluşturmak için dinamik parametrelerden yararlanın 3. Özelleştirilebilir Raporlar: Raporlarınızı tam ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde uyarlayın. Verilerinizi etkili bir şekilde ileten anlayışlı ve görsel olarak çekici raporlar oluşturmak için veri görselleştirmeyi, biçimlendirmeyi ve gruplandırmayı özelleştirin. Etkileşimli filtrelemeyi ve kişiselleştirilmiş rapor görünümlerini etkinleştirmek için dinamik parametreleri entegre edin. 4. Özelleştirilebilir Kontrol Panelleri: Sezgisel sürükle ve bırak arayüzümüzle zahmetsizce dinamik kontrol panelleri oluşturun. Verilerinize kapsamlı bir genel bakış sağlayan, hızlı içgörüler ve karar alma olanağı sağlayan kontrol panelleri oluşturmak için görsel öğeleri düzenleyin ve yeniden boyutlandırın. 5. Yayınlayın ve Yerleştirin: Parola korumalı yayınlamayı kullanarak raporlarınızı ve kontrol panellerinizi paydaşlarla güvenli bir şekilde paylaşın. Bu, yalnızca yetkili kişilerin raporlarınızı görüntüleyebilmesini ve bunlarla etkileşimde bulunabilmesini sağlar. Raporlarınızı ve kontrol panellerinizi harici platformlara veya web sitelerine de entegre edebilirsiniz. Görselleştirmelerinizi gereken yerlere yerleştirerek erişilebilirliği ve erişimi iyileştirin. 6. Favori Veritabanlarına Bağlanın: MySQL, PostgreSQL ve MSSQL gibi tercih ettiğiniz veritabanlarına zahmetsizce bağlanın. Yakında daha fazla seçenek sunulacak. Favori kaynaklarınızdaki verilere doğrudan Flowtrail AI içinden erişerek iş akışınızı kolaylaştırın, manuel veri çıkarma ve içe aktarma ihtiyacını ortadan kaldırın.
Logiblox
logiblox.com
Anında Analiz. Self Servis İş Zekası. Gelişmiş Analitik. Kodlamaya gerek yok. Veri değerinin kilidini açın: içgörüler elde edin, daha iyi tahminler yapın ve optimizasyona ulaşın. Şablonlar ve bağlayıcılar mevcuttur. Veri otomasyonu, temizleme, görselleştirme ve eylem öngörüleri ile dakikalar içinde kendi analiz çözümlerinizi oluşturun. Özel proses ihtiyaçlarınıza göre esnek ve modüler.
Kyligence
kyligence.io
İş ölçümlerinizin yalnızca rakamlardan ibaret olmadığı, akıllı içgörülerin parmaklarınızın ucunda olduğu yeni nesil iş zekasına hoş geldiniz. Verileri eyleme dönüştürülebilir zekaya dönüştüren merkezi ölçüm merkeziniz Kyligence Zen'e dalın. Metriklerin tek doğruluk kaynağına dayanan Kyligence Zen, herkese modern işletmelere özel olarak tasarlanmış doğru, kapsamlı ve akıllı karar desteği sağlar.
Isima.io
isima.io
Kimse büyük veri terimini duymadan önce, Isima ekibi internet devlerinde, hedge fonlarında ve depolama şirketlerinde verilerle iş yapma biçimini değiştirmenin sınırındaydı.
ATLAS.ti
atlasti.com
Markalar ve akademisyenler tarafından desteklenen ATLAS.ti, hangi sektörde çalışırsanız çalışın herkesin verileri analiz etmesine ve değerli içgörüleri ortaya çıkarmasına olanak tanır. Temel analiz görevlerinden en kapsamlı araştırma projelerine kadar: ATLAS.ti ile, tüm bunların kilidini kolayca açabilirsiniz. Sezgisel araştırma araçları ve sınıfının en iyisi teknolojiyle nitel ve karma yöntem verilerinizden eyleme geçirilebilir bulgular: • Yerel Mac ve Win uygulamalarına ve ayrıca Web sürümümüze erişin • Tüm özellikler ve araçlar tek bir eksiksiz yazılım paketinde yer almaktadır • Zamandan tasarruf edin ve Yapay zeka tarafından desteklenen içgörüleri otomatik olarak bulun • Sürümler arasında sorunsuz proje alışverişini deneyimleyin • Ekipler için gerçek zamanlı işbirliğinden yararlanın • Çok kullanıcılı lisansları istediğiniz kadar kişiyle paylaşın • Ücretsiz canlı desteğimizden ve uzman eğitimimizden yararlanın Daha fazlasını burada öğrenin : www.atlasti.com
Northbeam
northbeam.io
Northbeam, tamamı makine öğrenimi ve birinci taraf verilerle desteklenen, markalara medya karması modelleme, çoklu dokunma ilişkilendirme ve artımlılık sağlayan bir pazarlama zekası platformudur. Northbeam'in gelişmiş tarayıcı tabanlı platformları sayesinde markalar, satışları reklamlarla ilişkilendirebilir, pazarlama gelirini tahmin edebilir ve her zamankinden daha verimli pazarlama yürütebilir.
Imply
imply.io
Apache Druid'den oluşturulan gerçek zamanlı analiz veritabanımız, geliştiricilerin yeni nesil analiz uygulamaları oluşturmasına olanak tanır. Imply ile geliştiriciler, veritabanımız sınırsız ölçekte ve en iyi ekonomiyle akış ve toplu veriler üzerinde etkileşimli veri deneyimleri oluşturmalarına olanak tanıdığından, geliştiriciler kısıtlama olmadan derleme yapabilir. Imply, Apache Druid için eksiksiz bir geliştirici deneyimi sunar. Orijinal yaratıcıları tarafından kurulan Imply, geliştiricilerin uygulama gereksinimlerini kolaylıkla karşılamak için taahhütçü odaklı uzmanlık, zahmetsiz işlemler ve bulut dağıtımıyla veritabanının hızına ve ölçeğine katkıda bulunur. Thoma Bravo, a16z ve Bessemer Venture Partners gibi önde gelen yatırımcılar tarafından desteklenen Imply, Twitter, Salesforce, Atlassian, Reddit ve Intercontinental Exchange gibi müşterilerle 100 milyar dolarlık veri tabanı pazarını altüst edecek şekilde hızlı bir büyüme yolunda ilerliyor.
Biuwer
biuwer.com
Biuwer, iş verilerinizi kolayca analiz etmenize ve bilinçli karar verme için içgörülü raporlar ve gösterge tabloları oluşturmanıza yardımcı olan güçlü bir bulut tabanlı İş Verileri Analitiği platformudur. Ayrıca hiçbir teknik bilgi gerektirmeden, dakikalar içinde kolayca güçlü raporlar oluşturmanıza ve paylaşmanıza olanak tanır.
DataSquirrel AI
datasquirrel.ai
DataSquirrel, verileri anlama, net görseller ve kontrol paneli raporları oluşturma sırasında zamandan, stresten ve sıkıntıdan tasarruf etmenizi sağlar. Otomatik Temizleme. Otomatik Analiz. Otomatik Görselleştir. Otomatik Tekrar. Bu: Hızlı, Kolay, Rehberli, Yapay Zeka destekli ve Güvenli. DataSquirrel, herhangi bir veriyi anlamlandırmak ve bağımsız olarak karar vermek isteyen bireyler ve ekipler için başvurulacak İş Zekası platformudur! Kullanmak veya başlamak için hiçbir teknik beceri gerekmez. Verilerinizi yükleyin ve gerisini DataSquirrel'e bırakın! ✓ Herhangi bir veriyi yükleyerek anlık veri ihtiyaçlarını keşfedin ✓ Doğruluk için otomatik temizleme ✓ AI tarafından önerilen analizleri kullanarak kalıpları keşfedin ✓ Artık VLookup yok! Verileri tek tıklamayla birleştirin ✓ Görselleri istediğiniz gibi özelleştirin ✓ Temizlenmiş dosyayı ve kontrol paneli raporlarını indirin ✓ Oturum açmadan Paylaşın/İşbirliği yapın
Phocas Software
phocassoftware.com
Verileriniz konusunda kendinizi iyi hissetmeniz mi gerekiyor? İşletmenizin daha hızlı ve daha kesin bir şekilde ilerlemesi gerekiyorsa Phocas yardımcı olabilir. Şirket genelinde kullanıma yönelik hepsi bir arada iş planlama ve analiz platformumuz var. Doğrudan ERP'nizden, muhasebenizden ve diğer sistemlerinizden beslenen tek bir yönetilen doğruluk kaynağı. Phocas, orta ölçekli işletmelerin içgörü elde etme, raporlama, performansı izleme, satış ekiplerini yönetme, harcamaları planlama, nakit akışını yönetme, bütçe oluşturma, tahmin yapma ve ay sonu yapma gibi konularda yaşadığı sıkıntıları çözer. İster büyük resmi düşünen biri olun ister doğrudan ayrıntıya gidin, Phocas ile sonuçların gerçek zamanlı ve doğru olacağından emin olarak verileri keşfetmede öncülük edersiniz. Phocas, kritik iş sorularını beyninizin (veya patronunuzun) ortaya çıkardığı hızda yanıtlamak için düşünce dizinizi takip eder. Phocas yalnızca sorularınızı yanıtlamakla kalmıyor; hiç düşünmediğiniz yeni soruları ve fırsatları ortaya çıkarır! Teknik bilgisi olmayan kullanıcılar için tasarlanan Phocas, güçlü analitik ve zaman tasarrufu sağlayan finansal raporlama yetenekleri sunar. Yerel, bölgesel veya küresel satışlar, envanter, tahminler, fiyatlar, kar marjları, bütçeler ve daha fazlasına ilişkin verileri saniyeler içinde getirir. Phocas, anlık veri sorgulaması yapmanıza veya verileri ilişkilendirip birleştirmenize, eğilimleri belirlemenize, modelleme yapmanıza ve rekabette önde kalmanıza olanak tanır. Herhangi bir Phocas kullanıcısı, kolayca ve hızlı bir şekilde etkileşimli gösterge tabloları oluşturabilir, onlarla işbirliği yapabilir ve BT departmanının yardımı olmadan yerinde revize edebilir. Phocas kontrol panelleri, yüzeyi çizmekten daha fazlasını yapmanızı sağlar. Pek çok BI aracının aksine, doğrudan kontrol panelinizden temel iş verilerine ve hatta bireysel bir işleme gidebilirsiniz. Ne kadar ayrıntı görmek istediğinize ve onu nasıl görmek istediğinize siz karar verirsiniz. Akıllı güvenlik, farklı kullanıcıların görebileceği verilere kısıtlamalar uygulamanıza veya kaldırmanıza olanak tanıyarak, BT departmanının kullanıcılarınız için ayrı kontrol panelleri oluşturmak için harcadığı zamandan tasarruf etmenizi sağlar. Mali Tablolarımız ay sonu raporlamayı otomatikleştirir (tekrarlayan excel çekişmelerine elveda deyin) ve birden fazla kuruluşun konsolidasyonunu basitleştirir. Phocas Bütçeleme ve Tahminleme, bütçeleri kolayca gözden geçirmenize olanak tanır ve finans liderlerinin değişen iş ve ekonomik ortamlara ayak uydurmasına yardımcı olmak için daha dinamik bir süreç sağlar. Sürücü bazlı bütçeler oluşturmak, gerçek performansı tahminlere göre izlemek ve daha fazlası için ek veri kaynakları ekleyin. Phocas, özel ihtiyaçlarınıza göre kolayca özelleştirilebilen hızlı bir başlangıç sağlamak için tüm önemli ERP veya CRM programlarıyla (ve işletmenizin kullanabileceği hemen hemen tüm diğer veri kaynaklarıyla) başarılı bir şekilde entegre olur. Yönetilen uygulamamız ve iş tabanlı kullanıcı güvenliğimiz, sizin ve BT personelinizin üretken kalmasını ve asıl işinize bağlı kalmasını sağlayacak çözümler sağlar. Phocas ayrıca işlemsel ve coğrafi verileri kolay görüntülenebilir bir harita üzerinde birleştirme olanağı da sunar. Bir şehir, bölge veya ülkedeki ilk 10 müşteriyi harita üzerinde işaretleyerek karlılığı gösterin. Belirli bir konumun yerini belirleyin veya birden fazla konuma ilişkin verileri göstermek için bir ısı haritası kullanın. Phocas haritalaması OpenStreetMap veya Google API ile kullanılabilir. Phocas, mobil kullanım için eksiksiz bir İş Zekası paketi sunar. Phocas'ı yola çıkarmak, nerede olursanız olun size gerçek zamanlı veri sorgulama yeteneği sağlar. Verilerinize istediğiniz zaman, istediğiniz yerden erişin. Arabanızda, havaalanında, yurt dışında veya sahilde! Müşteriler, 2013'ten bu yana yıllık BARC anketinde Phocas'ı sürekli olarak yüksek derecelendiriyor.
1010 Data
1010data.com
Tek, uyumlu ve entegrasyon dostu bir sistem kullanarak tüm verileriniz hakkında güçlü bilgiler sunmak üzere tasarlanmıştır. Ölçeklenebilir, demokratik, esnek ve inanılmaz derecede hızlı.
Datazip
datazip.io
Zaman bilincine sahip analistler ve operatörler için tasarlanmış kapsamlı, kodsuz bir veri mühendisliği çözümü olan Datazip'i keşfedin. Dağınık veri kaynaklarını birleştirerek, ETL'den, veri ambarından ve dönüştürme özelliklerinden yararlanarak veri yönetimi sürecinizi basitleştirin. Datazip'in sezgisel platformuyla yalnızca 45 dakikada güvenilir, ölçeklenebilir bir veri altyapısı oluşturun. Anlayışlı karar almayı desteklemek için hızlı veri bağlantılarını, güçlü sorgulamayı ve sorunsuz dışa aktarmayı deneyimleyin.
Cube Analytics
cubeanalytics.com
Cube, ekiplerin kod yazmaya gerek kalmadan dakikalar içinde kolayca özel veri ve analiz uygulamaları oluşturmasına olanak tanıyan bir otomasyon platformudur.
Kleene
kleene.ai
Güvenilir, departmanlar arası verilere dayanan yapay zeka önerileriyle işletmenizin karar vericilerinin daha iyi, daha hızlı kararlar almasına olanak tanıyın. Kleene, tüm verilerinizi düzenleyen uçtan uca tek platformdur. Kleene'nin Karar İstihbaratı Platformu ile rekabet avantajını ve veriye dayalı iş büyümesini hızla elde edin.
Composable Analytics
composable.ai
Composable Enterprise, orkestrasyon, otomasyon ve analitik için eksiksiz bir yetenek portföyü sunan ve analitiğin iş iş akışlarına hızlı bir şekilde dağıtılabilmesini sağlayan sektörün önde gelen Akıllı DataOps platformudur.
TURBOARD
turboard.com
TURBOARD hepsi bir arada bir iş zekası paketidir. Tüm seviyeleri eyleme dönüştürülebilir zekayla güçlendirmek için kuruluşunuzdaki herkesi kullanımı kolay bir veri analizi aracıyla donatın.
Pyramid Analytics
pyramidanalytics.com
Pyramid, tek kullanıcılı self-servis analizlerden bin kullanıcılı merkezi dağıtımlara kadar ölçeklenen, basit ama etkili veri görselleştirmelerinden gelişmiş makine öğrenimi özelliklerine kadar uzanan, birinci kademe, kurumsal düzeyde bir Analitik İşletim Sistemidir. Agnostik Analytics İşletim Sistemi, herhangi bir cihaz ve işletim sistemi için evrensel bir istemciye sahiptir. Hem şirket içinde hem de bulutta çoğu platforma kurulabilir ve en popüler veri yığınlarıyla birlikte çalışabilir. Pyramid, kullanıcıların ve kuruluşların self servis üretkenliği ve yönetimi dengelemesine olanak tanır. İçeriği paylaşılan bir kaynak olarak yönetirken, kullanıcı ihtiyaçlarına ve becerilerine göre farklı yetenekler ve deneyimler sağlayan uyarlanabilir bir analitik platformdur. Kuruluşunuzun tüm karar iş akışını desteklemek ve herkese self-servis analitik yürütme araçları sağlamak üzere tasarlanmıştır. Daha da önemlisi Analytics İşletim Sistemi, kuruluşunuzun belirtilen analiz stratejisi ile fiili analiz uygulaması arasındaki boşluğu kapatarak "son aşama sorununu" çözer. Pyramid, tüm analitik iş akışında gerçek anlamda evrensel bir analiz deneyimi sunmak için altı farklı analiz modülüne (Model, Formüle Etme, Keşfet, Gösterme, Sunma ve Yayınlama) ve ayrıca bir Yönetim Konsolu ve İçerik Yönetim Sistemine sahiptir.
MachEye
macheye.com
MachEye'nin artırılmış analitik platformu, kuruluşların verilerini, kararlarını ve operasyonlarını entegre etme biçimini dönüştürüyor. Mevcut iş zekası platformları verilerle ilgili yalnızca "ne" sorularına yanıt verirken, MachEye kullanıcıların bir kuruluştaki herkes için "ne, neden ve nasıl" senaryolarını yanıtlamasına yardımcı olur. Her seviyedeki karar vericiler artık grafikler ve self servis analizlerin yanı sıra "Google benzeri" arama deneyimi ve "YouTube benzeri" görsel-işitsel deneyim aracılığıyla eyleme geçirilebilir bilgiler ve öneriler alabiliyor. MachEye verilere eyleme geçirilebilir bir "oynat" düğmesi ekler! Daha fazla bilgi için https://www.macheye.com adresini ziyaret edin.
Caplena
caplena.com
Markaların açık uçlu yanıtlardan içgörü keşfetme biçimini değiştiren yapay zeka geri bildirim analizi platformu Caplena ile tanışın. Metin verilerini niceliksel değişkenlerle birleştirerek kullanıcılara, yoğun geri bildirim, inceleme ve NPS anket verilerini eyleme dönüştürülebilir fırsatlara dönüştürme gücü verir. Bugün DHL, Lufthansa ve Euromonitor gibi 200'den fazla marka ve pazar araştırma ajansı, müşteri ve çalışan geri bildirimlerini hızlı bir şekilde eyleme dönüştürülebilir içgörülere dönüştürme konusunda Caplena'ya güveniyor. Peki Caplena'yı diğer yapay zeka araçlarından ayıran şey nedir? Her şey nihai esneklik ve şeffaflığın sağlanmasıyla ilgilidir. Qualtrics, Brandwatch, Trustpilot veya Google Haritalar gibi platformlarla entegre olur veya kullanıcıların kolay analiz veya rekabetçi kıyaslama için verilerini yüklemelerine olanak tanır. Caplena, ince ayar yapılabilen, puanlanabilen ve güvenilebilen gelişmiş yapay zeka algoritmalarını kullanarak 100 dilde güvenilir konu modelleme ve atama sağlar. Konu düzeyindeki duyarlılığı, eğilimleri ve korelasyonları ortaya çıkarır. Kullanıcılar, içgörüleri özelleştirilebilir kontrol panellerinde görselleştirebilir, bir sohbet robotu arayüzü aracılığıyla onlarla etkileşime geçebilir ve değişimi teşvik etmek için bunları kuruluşlarının tamamında paylaşabilir. Merkezi İsviçre'de bulunan Caplena, markaların geri bildirimlerden yararlanma biçiminde devrim yaratmayı amaçlayan, veri ve kullanıcı deneyimi meraklılarından oluşan uluslararası bir ekiptir. Ayrıca işe alım da yapıyorlar, bu nedenle ilgilenen kişilerin Kariyer sayfalarını kontrol etmeleri gerekiyor.
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack, B2B için önde gelen analiz ve ilişkilendirme platformudur. HockeyStack tüm platformlarınıza bağlanır, verilerinizi temizler ve satış hattını neyin yönlendirdiğini ölçmenize ve alıcı yolculuklarını görselleştirmenize olanak tanır. Uçtan Uca SaaS Analizi. HockeyStack, bir kampanyanın LTV'si veya her bir pazarlama kanalının kayıp oranı gibi gizli bilgileri ortaya çıkarmak için pazarlama, ürün, gelir ve satış verilerini birleştiren bir SaaS analiz aracıdır. 8x8, ActiveCampaign ve Cognism gibi şirketlerdeki yüzlerce gelir ekibi, daha fazla satış hattı oluşturmak ve anlaşmaları daha hızlı kapatmak için HockeyStack'i kullanıyor.
Tableau
tableau.com
Tableau, sorunları çözmek için verileri kullanma şeklimizi değiştiren, insanlara ve kuruluşlara verilerinden en iyi şekilde yararlanma olanağı sağlayan bir analiz platformudur. Tableau, en geniş ve en derin, uçtan uca veri ve analiz platformudur. Tamamen entegre veri yönetimi ve idaresi, görsel analiz ve veri hikayesi anlatımı ve iş birliği ile verilerin sorumlu bir şekilde kullanılmasını sağlayın ve daha iyi iş sonuçları elde edin; bunların tümü Salesforce'un doğrudan Tableau Pulse'da yerleşik sektör lideri Einstein'ı ile verileri daha iyi hale getiren yeniden tasarlanmış bir veri deneyimidir. Veri görselleştirme araçlarıyla ilgili uzmanlığı ne olursa olsun herkes tarafından erişilebilir. Tableau Pulse, Tableau Cloud kullanıcıları için mevcuttur ve verileri daha kişiselleştirilmiş, bağlamsal ve akıllı yollarla sunmak için Tableau AI'nın gücünden yararlanır. Daha fazla bilgi için https://tableau.com/pulse adresini ziyaret edin Tableau Cloud, hızlı, esnek ve sezgisel analizlerle daha akıllı, içgörüye dayalı kararları güçlendirir. Dünyanın 1 numaralı analiz platformunda tamamen barındırılan bulut tabanlı, kurumsal düzeyde bir çözümü deneyimleyin. Tableau Prep Builder, veri hazırlamaya modern bir yaklaşım sunarak analiz için verilerin birleştirilmesini, şekillendirilmesini ve temizlenmesini daha hızlı ve daha kolay hale getirir.
Sisense
sisense.com
Sisense, kuruluşlara analitiği her yerde, hem müşteri hem de çalışan uygulamalarına ve iş akışlarına entegre etme yeteneği sağlayarak geleneksel iş zekasının ötesine geçiyor. Sisense müşterileri, her zaman doğru yerde ve doğru zamanda zekayı aşılayan, son derece özelleştirilebilir, yapay zeka odaklı analitik bulut platformu Sisense Fusion ile kontrol panelinin ötesine geçerek analitiği benimsemenin engellerini aşıyor. 2.000'den fazla küresel şirket yenilik yapmak, pazarları değiştirmek ve dünyada anlamlı bir değişim yaratmak için Sisense'e güveniyor. Müşteri başarısı açısından 1 Numaralı İş Zekası şirketi olan Sisense, beş yıl üst üste Forbes Cloud 100 Dünyanın En İyi Bulut Şirketleri arasında yer aldı. Bizi www.sisense.com adresinden ziyaret edin ve bizimle LinkedIn, Twitter ve Facebook üzerinden bağlantı kurun.
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (açık metin olarak da yazılır), kurumsal bilgi yönetimi (EIM) yazılımı geliştiren ve satan bir Kanada şirketidir. Merkezi Waterloo, Ontario, Kanada'da bulunan OpenText, 2014 yılı itibarıyla Kanada'nın en büyük yazılım şirketidir ve Kanada'nın en iyi 100 işvereninden biri olarak kabul edilmektedir. 2016, Mediacorp Canada Inc.OpenText yazılım uygulamaları, büyük şirketler, devlet kurumları ve profesyonel hizmet firmaları için içeriği veya yapılandırılmamış verileri yönetir. OpenText, ürünlerini, büyük hacimli içeriğin yönetimi, yasal gerekliliklere uyum ve mobil ve çevrimiçi deneyim yönetimi dahil olmak üzere bilgi yönetimi gereksinimlerini karşılamayı amaçlamaktadır. OpenText, dünya çapında 14.000'den fazla kişiye istihdam sağlamaktadır ve NASDAQ'da (OTEX) listelenmiş, halka açık bir şirkettir. ve Toronto Menkul Kıymetler Borsası (OTEX).
Observable
observablehq.com
Observable, geliştiricilerin etkileyici, performanslı veri uygulamaları, kontrol panelleri ve raporlar oluşturmasına ve dağıtmasına yardımcı olan uçtan uca bir çözümdür. Eski BI araçlarının aksine Observable, geliştiricilerin kod kullanarak gösterge tabloları oluşturmasına olanak tanır, böylece özel raporlar geliştirebilir ve daha derin, daha ayrıntılı içgörüler keşfedebilirler. Geliştiriciler, verileri canlı, işbirliğine dayalı not defterlerinde yineleyebilir ve keşfedebilir. Daha sonra, açık kaynaklı Observable Framework'ü kullanarak, herhangi bir dili veya kitaplığı kullanarak anında yerel olarak yüklenen veri uygulamaları oluşturabilirler. Observable'da veri uygulamalarını güvenli bir şekilde dağıtmak ve barındırmak kolaydır. SSO, çalışma alanı yönetimi, denetim günlükleri ve daha fazlasıyla biz ilgileniyoruz; böylece geliştiriciler, ekiplerinin şimdiye kadar gördüğü en iyi veri uygulamalarını oluşturmaya odaklanabilirler. Daha iyi kontrol panelleri, veri uygulamaları ve raporlar kodla oluşturulur. En iyileri Observable ile oluşturulur.
Narrator
narrator.ai
Narrato, tek başına pazarlamacılara/yaratıcılara, yalın içerik ekiplerine ve hatta büyük ölçekli içerik üretim ekiplerine, içeriği daha önce mümkün olandan çok daha hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde oluşturup göndermelerine yardımcı olmak için oluşturulmuş bir yapay zeka içerik oluşturma, işbirliği ve iş akışı yönetimi platformudur. Platformun temel özellikleri: - Sonuç odaklı içeriği gerçekten hızlı bir şekilde oluşturmak için 100'den fazla AI içerik oluşturma, fikir oluşturma, optimizasyon ve SEO aracı (kapsanan örnekleri kullanır - blog, sosyal medya, e-postalar, videolar, basın bültenleri, metin yazarlığı, reklamlar, özetleme) ve daha fazlası). Kendi AI şablon seçeneğinizi ve marka sesinizi oluşturun. - Görev atama, içerik takvimi yönetimi, otomatik bildirimler, yayınlama, serbest çalışan yönetimi ve daha fazlasını içeren eksiksiz içerik proje yönetimi ve iş akışı otomasyonu desteği - Yapay zeka ile güçlü SEO özetleri, anahtar kelimeler ve konu fikirleri - Özel içerik şablonları ve güçlü belge içi ve çalışma alanı işbirliği özellikleri - Yapay zeka görselleri, telifsiz görseller ve grafikler - Yapay zeka ile toplu içerik oluşturma (toplu içerik açıklamaları oluşturmak gibi) Diğer özellikler: Yönergeler ve Marka Varlıkları Havuzu, Çoklu Dil Desteği, İntihal ve Dilbilgisi Kontrolleri, Özel Raporlar, Yapay Zeka Marka Sesleri ve daha fazlası.
Mode Analytics
mode.com
Mode, modern veri ekiplerinin çalışma şeklini benimseyen ilk BI platformudur; bu, veri liderlerinin gerçek self-servis yoluyla daha verimli, daha yüksek etki analizi ve artırılmış veri olgunluğu sağlamasına olanak tanır. Birleşik zeka katmanı olarak Mode, modern veri yığınının yatırım getirisini en üst düzeye çıkarır ve verileri tüm sektörlerde ve aşamalarda önde gelen işletmeler için rekabet avantajına dönüştürür.
MicroStrategy
microstrategy.com
MicroStrategy ONE, üretken yapay zekanın gücünü BI'nın hassasiyetiyle birleştiren kapsamlı bir zeka platformudur. Bulutta yerel, açık mimarili bir platform olan bu platform, yapay zeka destekli Intelligence Everywhere™'i enjekte etmek için tasarlanmış, ölçeklenebilir, geleceğe uygun bir anlamsal katman üzerine inşa edilmiştir. MicroStrategy ONE, dünya çapındaki şirketlere, kuruluşlarının içinde ve dışında on binlerce kişiye modern veri analitiği çözümlerini sorunsuz bir şekilde sunmaları için güç veriyor. Önde gelen GenAI teknolojileriyle donatılan bu sistem, herhangi bir cihazdaki zekanın, herhangi bir kullanıcı için veriden eyleme geçiş süresini hızlandırmasını sağlar.
Metabase
metabase.com
Şirketiniz içinde veri ve analizleri paylaşmanın en hızlı, en kolay yolu. MySQL, PostgreSQL, MongoDB ve daha fazlasına bağlanan, 5 dakika içinde kurabileceğiniz açık kaynaklı bir İş Zekası sunucusu! Herkes bunu grafikler, gösterge tabloları ve gecelik e-posta raporları oluşturmak için kullanabilir.
Looker
looker.com
Looker, modern şirketler için iş zekasını yeniden keşfediyor. Looker, web'in yaptığı gibi çalışır: tarayıcı tabanlı, benzersiz modelleme dili, herhangi bir çalışanın en iyi veri analistlerinizin çalışmalarından yararlanmasına olanak tanır. %100 veritabanı içinde çalışan Looker, gerçek zamanlı, gerçek sonuçlar elde etmek için en yeni, en hızlı analitik veritabanlarından yararlanır.
Klipfolio
klipfolio.com
Klipfolio, iş zekası pazarında güvenilir bir liderdir ve binlerce veri ekibinin ve iş kullanıcısının verileriyle ilgili daha bilinçli kararlar almasına gururla yardımcı olur.
Zoho Analytics
zoho.com
İş Zekası ve Analitik Yazılımı. Zoho Analytics, verilerinizi görsel olarak analiz etmenize, çarpıcı veri görselleştirmeleri oluşturmanıza ve gizli içgörüleri dakikalar içinde keşfetmenize olanak tanıyan bir self-servis BI ve veri analizi yazılımıdır.
Holistics
holistics.io
Bütünsellik, teknik ekipleri rahatsız etmeden herkesin kendi veri sorularını yanıtlamasına olanak tanır. Hem iş hem de veri ekibi için artık "sıradaki hayal kırıklığı talebine" gerek yok.
GoodData
gooddata.com
GoodData, dünyanın dört bir yanındaki kuruluşlara yapay zeka destekli veri odaklı karar alma sürecini sunan lider bulut tabanlı veri ve analiz platformudur. Otomasyon ve yapay zekanın potansiyelinden yararlanan bir platformla GoodData, müşterilerine, gerçek zamanlı, self-servis veri içgörüleri yoluyla veri analitiğini her son kullanıcıya çalışma noktasında sunma gücü veriyor. Dünyanın en iyi 140.000'den fazla işletmesi ve 3,2 milyon kullanıcı, anlamlı değişim sağlamak ve veriler aracılığıyla daha fazlasını başarmak için GoodData'ya güveniyor.
Domo
domo.com
Domo, verilerden herkesin faydalanmasını sağlar, böylece iş üzerindeki etkileri daha da artabilir. Bulutta yerel veri deneyimi platformumuz, geleneksel iş zekası ve analitiğinin ötesine geçerek, kullanıcı dostu kontrol panelleri ve uygulamalarla verileri görünür ve eyleme geçirilebilir hale getirir. Yapay zeka, veri bilimi ve mevcut bulut ve eski sistemlere bağlanan güvenli bir veri temeli ile desteklenen Domo, şirketlerin kritik iş süreçlerini geniş ölçekte ve rekor sürede optimize etmesine yardımcı olarak üstel iş sonuçlarına güç veren cesur merakı tetikliyor.
Deepnote
deepnote.com
Deepnote, ekipler için en iyi veri bilimi not defterini oluşturuyor. Kullanıcılar dizüstü bilgisayarda verilerini birbirine bağlayabilir, gerçek zamanlı işbirliği ve sürüm oluşturma yoluyla verileri keşfedip analiz edebilir ve kolayca paylaşabilir. Tüm bunlar, bulutta çalışan güçlü, tarayıcı tabanlı bir kullanıcı arayüzü aracılığıyla yapılır. Özellikler şunları içerir: * Not defterlerini ve projeleri URL üzerinden paylaşma * Sürüm kontrolüyle başkalarını görüntülemeye, yorum yapmaya ve işbirliği yapmaya davet etme * Sunumlar için görselleştirmeler içeren not defterleri yayınlama * Projeler arasında veri kümelerinin paylaşılması * Tam linux terminal erişimi * Kod tamamlama * Otomatik python paket yönetimi * Github'dan içe aktarma * PostgreSQL DB bağlantısı
Cube
cubeanywhere.com
İşletmenizi yönetmek için ihtiyaç duyduğunuz içgörü! Gerçek zamanlı proje maliyetleri, zaman ve harcamalar sayesinde projelerinizi, görevlerinizi ve müşterilerinizi yönetmek çok kolaydır. Ekip üyesi, proje, müşteri ve şirket düzeyinde zengin etkileşimli grafikler elde edin. İşinizin ofisinizin kapısında başlamadığını veya bitmediğini biliyoruz. İşiniz SİZİN olduğunuz yerdir! Ve Cube'a istediğiniz zaman, istediğiniz yerden erişebilirsiniz. Cube'a dizüstü bilgisayarınızdaki basit bir web tarayıcısından veya yerel uygulamalarla iPhone, iPad veya Android cihazınızdan erişebilirsiniz.
Chartio
chartio.com
Herkes için yeterince basit. Veri ekibi için yeterince güçlü. Chartio, bir kuruluştaki herkesin verilerine erişmesini, keşfetmesini, dönüştürmesini ve görselleştirmesini sağlama misyonuna sahip bulut tabanlı bir iş analitiği çözümüdür. Chartio ile artık her ekip üyesi kendi sorularını yanıtlayabilir.
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