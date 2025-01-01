Analitik Platformları - En Popüler Uygulamalar

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Bazen iş zekası (BI) platformları olarak da adlandırılan analitik platformları, kuruluşların verileri özümsemesi, yapılandırması, keşfetmesi ve yorumlaması için kapsamlı bir araç seti sunarak karar almayı geliştiren ve iş stratejilerini bilgilendiren eyleme geçirilebilir içgörüleri ortaya çıkarır. Bu platformlardan bazıları analitik altyapının kurulması, temel veri kaynaklarının entegrasyonu ve veri hazırlığı için BT katılımını gerektirirken, diğerleri self servis platformlar olarak bilinen, teknik bilgisi olmayan kullanıcılar tarafından kolay yapılandırma ve kullanım için tasarlanmıştır. İş analistleri, veri bilimcileri ve diğer paydaşlar, verileri hazırlamak, modellemek ve hassaslaştırmak için bu platformlardan yararlanabilir, şirketin günlük operasyonlarına ilişkin daha derin içgörüler elde edebilir ve bilinçli karar almayı kolaylaştırabilir. Analitik platformu olarak sınıflandırılmasının esası, beş temel bileşenden oluşan uçtan uca bir analitik çözümü sağlamasıdır: veri hazırlama, veri modelleme, veri harmanlama, veri görselleştirme ve içgörü sunma.
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Tableau
tableau.com
Tableau, verileri analiz eden ve görselleştiren bir platformdur. Kullanıcıların etkileşimli raporlar oluşturmasına ve veri hikayeleri anlatmasına olanak tanır.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud, veri depolama, işleme ve yapay zeka hizmetleri sunan bir bulut bilişim platformudur. Asya-Pasifik bölgesindeki işletmelere yönelik çözümler geliştirir.
Deepnote
deepnote.com
Deepnote, ekipler için veri analizi ve işbirliği amaçlı bir veri bilimi defteri sunar. Kullanıcılar verileri analiz edebilir ve projeleri paylaşabilir.
Zoho Analytics
zoho.com
Zoho Analytics, veri analizi ve görselleştirme için kapsamlı bir platformdur. Kullanıcıların verileri keşfetmesini ve raporlar oluşturmasını sağlar.
Looker
looker.com
Looker, veri analizi ve iş zekasını uygulamalara entegre eden, kullanıcıların özel analiz deneyimleri oluşturmasını sağlayan bir araçtır.
Grow
grow.com
Grow, kurumların veri odaklı kararlar almasını sağlayan kodlama gerektirmeyen bir iş zekası platformudur.
Metabase
metabase.com
Metabase, şirket içi veri analizi ve görselleştirmesi için tasarlanmış açık kaynaklı bir iş zekası platformudur.
Chartio
chartio.com
Chartio, kullanıcıların verilerini keşfetmelerini, dönüştürmelerini ve görselleştirmelerini sağlayan bulut tabanlı bir veri analitiği platformudur.
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics, kullanıcıların verilere dayalı karar verme süreçlerinde daha etkili analiz yapmalarını sağlar.
DataGPT
datagpt.com
DataGPT, kullanıcıların doğal dilde veri soruları sormasını sağlayan ve hızlı yanıtlar veren özerk bir yapay zeka analist uygulamasıdır.
Observable
observablehq.com
Gözlemlenebilir, geliştiricilerin veri uygulamaları, panolar ve raporlar oluşturmasına olanak tanıyan işbirlikçi bir platformdur.
DataSquirrel AI
datasquirrel.ai
DataSquirrel AI, verileri otomatik temizleyen, analiz eden ve görselleştiren bir uygulamadır. Kullanıcı dostu arayüz ile teknik bilgi gerektirmeden veri yönetimi sağlar.
Hex
hex.tech
Hex, işbirlikçi analiz ve veri bilimi platformudur. Not defterleri, veri uygulamaları ve bilgi yönetimini bir araya getirir.
Klipfolio
klipfolio.com
Klipfolio, kuruluşların performansını izlemesine ve veri odaklı kararlar almasına yardımcı olan bulut tabanlı bir gösterge paneli ve raporlama aracıdır.
ATLAS.ti
atlasti.com
ATLAS.ti, nitel veri analizi için tasarlanmış bir yazılımdır. Verileri organize eder, kodlar ve yorumlar. Ses, video ve metin gibi çeşitli formatları destekler.
Mineo
mineo.app
Mineo, verilerinizi keşfetmenizi ve Python tabanlı not defterlerini oluşturup yayımlamanızı sağlayan bir platformdur. Otomatik kod üretimi ve SQL entegrasyonu ile çalışır.
Mode Analytics
mode.com
Mode Analytics, kullanıcıların SQL ile veri analizi yapmalarını sağlayarak self servis raporlama ve karmaşık sorgular oluşturmalarına olanak tanıyan bir platformdur.
Domo
domo.com
Domo, verileri görselleştirme, analiz etme ve iş kararlarını yönlendirme konusunda kullanıcılar için kapsamlı bir iş zekası platformudur.
InsightBase
insightbase.ai
InsightBase, kullanıcıların doğal dil ile veritabanlarını sorgulayarak hızlı bilgi edinmelerini sağlayan AI destekli bir analiz platformudur.
PopSQL
popsql.com
PopSQL, SQL sorguları yazmak, verileri görselleştirmek ve ekip içinde işbirliği yapmak için tasarlanmış bir veritabanı yönetim uygulamasıdır.
Composable Analytics
composable.ai
CompoSable Analytics, analitikleri iş akışlarına entegre etmek için özelleştirilebilir araçlar sunan bir platformdur.
Cube Analytics
cubeanalytics.com
Cube Analytics, veri toplama, ilişkilendirme ve görselleştirme süreçlerini kolaylaştıran bir veri analizi aracıdır.
Ikigai
ikigailabs.io
Ikigai uygulaması, verileri analiz ederek iş kararlarını hızlandırmak için kullanıcı dostu bir platform sunar. Farklı veri setlerini birleştirir ve doğru tahminler yapar.
Kyligence
kyligence.io
Kyligence, veri analizi ve yönetimi için bir platformdur. Metrikleri oluşturma, yönetme ve farklı veri kaynaklarını birleştirerek karar destek sağlar.
datapine
datapine.com
Datapine, veri entegrasyonu, analizi ve görselleştirmesi için kullanıcı dostu bir iş zekası yazılımıdır. Kullanıcılar, etkileşimli raporlar ve gösterge tabloları oluşturabilir.
Epsilon3
epsilon3.io
Epsilon3, karmaşık operasyonel prosedürleri yöneterek zaman kazandıran ve hata oranını düşüren bir yazılımdır.
GoodData
gooddata.com
GoodData, kuruluşların verileri analiz etmelerine ve görselleştirmelerine yardımcı olan bulut tabanlı bir iş zekası platformudur.
Sigma
sigmacomputing.com
Sigma, kullanıcıların bulut ortamında verileri analiz etmelerini sağlayan bir iş zekası platformudur. Elektronik tablo benzeri arayüzle kolay kullanım sunar.
Incorta
incorta.com
Incorta, karmaşık veri sistemlerinden veri toplamak ve analiz etmek için birleşik bir platform sunar, kullanıcıların veriye hızlı erişimini sağlar.
Luzmo
luzmo.com
Luzmo, SaaS şirketleri için tasarlanmış gömülü analitik platformudur. Kullanıcı dostu gösterge tabloları ile veri analizi ve görselleştirme yapar.
Pyramid Analytics
pyramidanalytics.com
Pyramid Analytics, verileri entegre eden, analiz eden ve görselleştiren bir iş zekası platformudur. Kullanıcıların self servis analitik yapmalarını sağlar.
Sisense
sisense.com
Sisense, verileri görselleştirip analiz etmeye yarayan, kullanıcı dostu bir iş zekası platformudur. Gerçek zamanlı veri analizi ve etkileşimli widget'lar sunar.
Altair One
altairone.com
Altair One, veri analizi ve simülasyon için entegre bir platformdur, gerçek zamanlı veri işleme ve işbirliğini destekler.
Imply
imply.io
Imply, Apache Druid'i temel alarak geliştirilen bir gerçek zamanlı analiz veritabanıdır; geliştiricilere veri uygulamaları oluşturma imkanı sunar.
MicroStrategy
microstrategy.com
MicroStrategy, veri analizi ve raporlama için kapsamlı bir iş zekası platformudur. Kullanıcıların verileri mobil ve çeşitli platformlarda analiz etmesini sağlar.
OpenText
opentext.com
OpenText, büyük şirketler ve kamu kurumları için içerik yönetimi ve bilgi yönetimi yazılımları geliştiren Kanadalı bir firmadır.
Holistics
holistics.io
Holistics, herkesin teknik ekipleri rahatsız etmeden veri sorularını kendi başına yanıtlamasına olanak tanır.
Narrator
narrator.ai
Narrato, içerik oluşturma, işbirliği ve iş akışı yönetimi sağlayan bir platformdur. Hızla ve maliyet etkin bir şekilde içerik üretimine yardımcı olur.
Kleene
kleene.ai
Kleene, tüm verileri düzenleyerek karar vericilere hızlı ve etkili AI önerileri sunan bir platformdur.
Datazip
datazip.io
Datazip, analistlere ve operatörlere yönelik, kod yazmadan veri mühendisliği çözümleri sunan bir uygulamadır. Verileri derleyip yönetmeyi kolaylaştırır.
Cascade
cascade.io
Cascade, ekipler için geliştirilmiş bir analiz aracıdır. Kullanıcılar büyük veri setlerini özelleştirilmiş öngörülere dönüştürüp bulgularını kolayca paylaşabilir.
Alteryx
alteryx.com
Alteryx, veri analizi süreçlerini basitleştiren, düşük kodlu bir platformdur. Kullanıcıların verileri toplamasını, analiz etmesini ve sonuçlar çıkarmasını sağlar.
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Flowtrail AI, doğal dil ile veri analizi yapmayı kolaylaştıran bir yapay zeka uygulamasıdır. Karmaşık sorgular olmadan hızlı raporlar oluşturur.
Phocas Software
phocassoftware.com
Phocas, finansal verileri analiz eden, raporlayan ve görselleştiren bir yazılımdır. Kullanıcılar, özel gösterge tabloları oluşturarak içgörüler elde edebilir.
Targit
targit.com
Targit, veri analizi ve raporlama için bir iş zekası platformu sunar. Kullanıcıların verileri entegre edip görselleştirmesine imkan tanır.
Northbeam
northbeam.io
Northbeam, markalara medya karışımı modelleme ve çoklu dokunuşlu ilişkilendirme sunan, gelişmiş pazarlama analitiği platformudur.
Draxlr
draxlr.com
Draxlr, SQL veritabanlarında gösterge tabloları oluşturmayı ve uyarılar ayarlamayı sağlayan bir araçtır. Çeşitli veritabanlarını destekler.
Workstream.io
workstream.io
Workstream, analitik varlıklarınıza kolay erişim sağlar ve ekiplerin verileri bilgiyi dönüştürerek iş sonuçlarına etkili bir şekilde etki etmesine yardımcı olur.
Caplena
caplena.com
Caplena, açık uçlu yanıtların analizini yaparak, markaların geri bildirimlerinden ve anket verilerinden hızlıca içgörüler elde etmelerini sağlar.
Cube
cubeanywhere.com
Küp, projelerin zaman ve masraflarını takip ederek kullanıcıların verimliliklerini artırmalarına yardımcı olan bir uygulamadır.
HoneyStack
hockeystack.com
HoneyStack, B2B için analitik ve atıf platformudur. Tüm verileri birleştirir, temizler ve kullanıcı yolculuklarını görselleştirir.
Trevor.io
trevor.io
Trevor.io, kullanıcıların kod yazmadan veri raporları oluşturmasını, görselleştirmelerini ve paylaşmalarını sağlayan bir iş zekası platformudur.
Bold BI
boldbi.com
Bold BI, uygulamalara analiz yetenekleri ekleyen bir iş zekası platformudur. Kullanıcılar, görsel gösterge tabloları oluşturarak veri içgörülerine ulaşabilir.
Mediafly
mediafly.com
Mediafly, satış ekiplerine etkileşimli içerik oluşturma ve sunumları zenginleştirme araçları sunan bir platformdur.
ClicData
clicdata.com
ClicData, veri entegrasyonu, yönetimi ve analizi için bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcılar, verileri kolayca hazırlayıp özelleştirilebilir raporlar oluşturabilir.
Explo
explo.co
Explo, ürün analitiği ve proje raporları için özelleştirilebilir bir dashboard ve raporlama çözümü sunar. Kullanıcılar, verilerini keşfedebilir ve kendi raporlarını oluşturabilir.
Slingshot
slingshotapp.io
Slingshot, gerçek zamanlı analiz ile proje yönetimi ve iş birliği özelliklerini birleştirerek veri odaklı kararlar almayı sağlar.
AnswerDock
answerdock.com
AnswerDock, kullanıcıların doğal dil kullanarak veri soruları sormasını ve analiz yapmasını sağlayan, çeşitli veri kaynaklarıyla entegre bir analiz çözümüdür.
Knowi
knowi.com
Knowi, veri kaynaklarını entegre ederek analiz yapmayı kolaylaştıran bir iş zekası platformudur. Görselleştirme ve makine öğrenimi desteği sunar.