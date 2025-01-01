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Analitik Platformları - En Popüler Uygulamalar

Bazen iş zekası (BI) platformları olarak da adlandırılan analitik platformları, kuruluşların verileri özümsemesi, yapılandırması, keşfetmesi ve yorumlaması için kapsamlı bir araç seti sunarak karar almayı geliştiren ve iş stratejilerini bilgilendiren eyleme geçirilebilir içgörüleri ortaya çıkarır. Bu platformlardan bazıları analitik altyapının kurulması, temel veri kaynaklarının entegrasyonu ve veri hazırlığı için BT katılımını gerektirirken, diğerleri self servis platformlar olarak bilinen, teknik bilgisi olmayan kullanıcılar tarafından kolay yapılandırma ve kullanım için tasarlanmıştır. İş analistleri, veri bilimcileri ve diğer paydaşlar, verileri hazırlamak, modellemek ve hassaslaştırmak için bu platformlardan yararlanabilir, şirketin günlük operasyonlarına ilişkin daha derin içgörüler elde edebilir ve bilinçli karar almayı kolaylaştırabilir. Analitik platformu olarak sınıflandırılmasının esası, beş temel bileşenden oluşan uçtan uca bir analitik çözümü sağlamasıdır: veri hazırlama, veri modelleme, veri harmanlama, veri görselleştirme ve içgörü sunma.

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Tableau

Tableau

tableau.com

Tableau, verileri analiz eden ve görselleştiren bir platformdur. Kullanıcıların etkileşimli raporlar oluşturmasına ve veri hikayeleri anlatmasına olanak tanır.

Alibaba Cloud

Alibaba Cloud

alibabacloud.com

Alibaba Cloud, veri depolama, işleme ve yapay zeka hizmetleri sunan bir bulut bilişim platformudur. Asya-Pasifik bölgesindeki işletmelere yönelik çözümler geliştirir.

Deepnote

Deepnote

deepnote.com

Deepnote, ekipler için veri analizi ve işbirliği amaçlı bir veri bilimi defteri sunar. Kullanıcılar verileri analiz edebilir ve projeleri paylaşabilir.

Zoho Analytics

Zoho Analytics

zoho.com

Zoho Analytics, veri analizi ve görselleştirme için kapsamlı bir platformdur. Kullanıcıların verileri keşfetmesini ve raporlar oluşturmasını sağlar.

Looker

Looker

looker.com

Looker, veri analizi ve iş zekasını uygulamalara entegre eden, kullanıcıların özel analiz deneyimleri oluşturmasını sağlayan bir araçtır.

Grow

Grow

grow.com

Grow, kurumların veri odaklı kararlar almasını sağlayan kodlama gerektirmeyen bir iş zekası platformudur.

Metabase

Metabase

metabase.com

Metabase, şirket içi veri analizi ve görselleştirmesi için tasarlanmış açık kaynaklı bir iş zekası platformudur.

Chartio

Chartio

chartio.com

Chartio, kullanıcıların verilerini keşfetmelerini, dönüştürmelerini ve görselleştirmelerini sağlayan bulut tabanlı bir veri analitiği platformudur.

IBM

IBM

ibm.com

IBM Cognos Analytics, kullanıcıların verilere dayalı karar verme süreçlerinde daha etkili analiz yapmalarını sağlar.

DataGPT

DataGPT

datagpt.com

DataGPT, kullanıcıların doğal dilde veri soruları sormasını sağlayan ve hızlı yanıtlar veren özerk bir yapay zeka analist uygulamasıdır.

Observable

Observable

observablehq.com

Gözlemlenebilir, geliştiricilerin veri uygulamaları, panolar ve raporlar oluşturmasına olanak tanıyan işbirlikçi bir platformdur.

DataSquirrel AI

DataSquirrel AI

datasquirrel.ai

DataSquirrel AI, verileri otomatik temizleyen, analiz eden ve görselleştiren bir uygulamadır. Kullanıcı dostu arayüz ile teknik bilgi gerektirmeden veri yönetimi sağlar.

Hex

Hex

hex.tech

Hex, işbirlikçi analiz ve veri bilimi platformudur. Not defterleri, veri uygulamaları ve bilgi yönetimini bir araya getirir.

Klipfolio

Klipfolio

klipfolio.com

Klipfolio, kuruluşların performansını izlemesine ve veri odaklı kararlar almasına yardımcı olan bulut tabanlı bir gösterge paneli ve raporlama aracıdır.

ATLAS.ti

ATLAS.ti

atlasti.com

ATLAS.ti, nitel veri analizi için tasarlanmış bir yazılımdır. Verileri organize eder, kodlar ve yorumlar. Ses, video ve metin gibi çeşitli formatları destekler.

Mineo

Mineo

mineo.app

Mineo, verilerinizi keşfetmenizi ve Python tabanlı not defterlerini oluşturup yayımlamanızı sağlayan bir platformdur. Otomatik kod üretimi ve SQL entegrasyonu ile çalışır.

Mode Analytics

Mode Analytics

mode.com

Mode Analytics, kullanıcıların SQL ile veri analizi yapmalarını sağlayarak self servis raporlama ve karmaşık sorgular oluşturmalarına olanak tanıyan bir platformdur.

Domo

Domo

domo.com

Domo, verileri görselleştirme, analiz etme ve iş kararlarını yönlendirme konusunda kullanıcılar için kapsamlı bir iş zekası platformudur.

InsightBase

InsightBase

insightbase.ai

InsightBase, kullanıcıların doğal dil ile veritabanlarını sorgulayarak hızlı bilgi edinmelerini sağlayan AI destekli bir analiz platformudur.

PopSQL

PopSQL

popsql.com

PopSQL, SQL sorguları yazmak, verileri görselleştirmek ve ekip içinde işbirliği yapmak için tasarlanmış bir veritabanı yönetim uygulamasıdır.

Composable Analytics

Composable Analytics

composable.ai

CompoSable Analytics, analitikleri iş akışlarına entegre etmek için özelleştirilebilir araçlar sunan bir platformdur.

Cube Analytics

Cube Analytics

cubeanalytics.com

Cube Analytics, veri toplama, ilişkilendirme ve görselleştirme süreçlerini kolaylaştıran bir veri analizi aracıdır.

Ikigai

Ikigai

ikigailabs.io

Ikigai uygulaması, verileri analiz ederek iş kararlarını hızlandırmak için kullanıcı dostu bir platform sunar. Farklı veri setlerini birleştirir ve doğru tahminler yapar.

Kyligence

Kyligence

kyligence.io

Kyligence, veri analizi ve yönetimi için bir platformdur. Metrikleri oluşturma, yönetme ve farklı veri kaynaklarını birleştirerek karar destek sağlar.

datapine

datapine

datapine.com

Datapine, veri entegrasyonu, analizi ve görselleştirmesi için kullanıcı dostu bir iş zekası yazılımıdır. Kullanıcılar, etkileşimli raporlar ve gösterge tabloları oluşturabilir.

Epsilon3

Epsilon3

epsilon3.io

Epsilon3, karmaşık operasyonel prosedürleri yöneterek zaman kazandıran ve hata oranını düşüren bir yazılımdır.

GoodData

GoodData

gooddata.com

GoodData, kuruluşların verileri analiz etmelerine ve görselleştirmelerine yardımcı olan bulut tabanlı bir iş zekası platformudur.

Sigma

Sigma

sigmacomputing.com

Sigma, kullanıcıların bulut ortamında verileri analiz etmelerini sağlayan bir iş zekası platformudur. Elektronik tablo benzeri arayüzle kolay kullanım sunar.

Incorta

Incorta

incorta.com

Incorta, karmaşık veri sistemlerinden veri toplamak ve analiz etmek için birleşik bir platform sunar, kullanıcıların veriye hızlı erişimini sağlar.

Luzmo

Luzmo

luzmo.com

Luzmo, SaaS şirketleri için tasarlanmış gömülü analitik platformudur. Kullanıcı dostu gösterge tabloları ile veri analizi ve görselleştirme yapar.

Pyramid Analytics

Pyramid Analytics

pyramidanalytics.com

Pyramid Analytics, verileri entegre eden, analiz eden ve görselleştiren bir iş zekası platformudur. Kullanıcıların self servis analitik yapmalarını sağlar.

Sisense

Sisense

sisense.com

Sisense, verileri görselleştirip analiz etmeye yarayan, kullanıcı dostu bir iş zekası platformudur. Gerçek zamanlı veri analizi ve etkileşimli widget'lar sunar.

Altair One

Altair One

altairone.com

Altair One, veri analizi ve simülasyon için entegre bir platformdur, gerçek zamanlı veri işleme ve işbirliğini destekler.

Imply

Imply

imply.io

Imply, Apache Druid'i temel alarak geliştirilen bir gerçek zamanlı analiz veritabanıdır; geliştiricilere veri uygulamaları oluşturma imkanı sunar.

MicroStrategy

MicroStrategy

microstrategy.com

MicroStrategy, veri analizi ve raporlama için kapsamlı bir iş zekası platformudur. Kullanıcıların verileri mobil ve çeşitli platformlarda analiz etmesini sağlar.

OpenText

OpenText

opentext.com

OpenText, büyük şirketler ve kamu kurumları için içerik yönetimi ve bilgi yönetimi yazılımları geliştiren Kanadalı bir firmadır.

Holistics

Holistics

holistics.io

Holistics, herkesin teknik ekipleri rahatsız etmeden veri sorularını kendi başına yanıtlamasına olanak tanır.

Narrator

Narrator

narrator.ai

Narrato, içerik oluşturma, işbirliği ve iş akışı yönetimi sağlayan bir platformdur. Hızla ve maliyet etkin bir şekilde içerik üretimine yardımcı olur.

Kleene

Kleene

kleene.ai

Kleene, tüm verileri düzenleyerek karar vericilere hızlı ve etkili AI önerileri sunan bir platformdur.

Datazip

Datazip

datazip.io

Datazip, analistlere ve operatörlere yönelik, kod yazmadan veri mühendisliği çözümleri sunan bir uygulamadır. Verileri derleyip yönetmeyi kolaylaştırır.

Cascade

Cascade

cascade.io

Cascade, ekipler için geliştirilmiş bir analiz aracıdır. Kullanıcılar büyük veri setlerini özelleştirilmiş öngörülere dönüştürüp bulgularını kolayca paylaşabilir.

Alteryx

Alteryx

alteryx.com

Alteryx, veri analizi süreçlerini basitleştiren, düşük kodlu bir platformdur. Kullanıcıların verileri toplamasını, analiz etmesini ve sonuçlar çıkarmasını sağlar.

Flowtrail AI

Flowtrail AI

flowtrail.ai

Flowtrail AI, doğal dil ile veri analizi yapmayı kolaylaştıran bir yapay zeka uygulamasıdır. Karmaşık sorgular olmadan hızlı raporlar oluşturur.

Phocas Software

Phocas Software

phocassoftware.com

Phocas, finansal verileri analiz eden, raporlayan ve görselleştiren bir yazılımdır. Kullanıcılar, özel gösterge tabloları oluşturarak içgörüler elde edebilir.

Targit

Targit

targit.com

Targit, veri analizi ve raporlama için bir iş zekası platformu sunar. Kullanıcıların verileri entegre edip görselleştirmesine imkan tanır.

Northbeam

Northbeam

northbeam.io

Northbeam, markalara medya karışımı modelleme ve çoklu dokunuşlu ilişkilendirme sunan, gelişmiş pazarlama analitiği platformudur.

Draxlr

Draxlr

draxlr.com

Draxlr, SQL veritabanlarında gösterge tabloları oluşturmayı ve uyarılar ayarlamayı sağlayan bir araçtır. Çeşitli veritabanlarını destekler.

Workstream.io

Workstream.io

workstream.io

Workstream, analitik varlıklarınıza kolay erişim sağlar ve ekiplerin verileri bilgiyi dönüştürerek iş sonuçlarına etkili bir şekilde etki etmesine yardımcı olur.

Caplena

Caplena

caplena.com

Caplena, açık uçlu yanıtların analizini yaparak, markaların geri bildirimlerinden ve anket verilerinden hızlıca içgörüler elde etmelerini sağlar.

Cube

Cube

cubeanywhere.com

Küp, projelerin zaman ve masraflarını takip ederek kullanıcıların verimliliklerini artırmalarına yardımcı olan bir uygulamadır.

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

HoneyStack, B2B için analitik ve atıf platformudur. Tüm verileri birleştirir, temizler ve kullanıcı yolculuklarını görselleştirir.

Trevor.io

Trevor.io

trevor.io

Trevor.io, kullanıcıların kod yazmadan veri raporları oluşturmasını, görselleştirmelerini ve paylaşmalarını sağlayan bir iş zekası platformudur.

Bold BI

Bold BI

boldbi.com

Bold BI, uygulamalara analiz yetenekleri ekleyen bir iş zekası platformudur. Kullanıcılar, görsel gösterge tabloları oluşturarak veri içgörülerine ulaşabilir.

Mediafly

Mediafly

mediafly.com

Mediafly, satış ekiplerine etkileşimli içerik oluşturma ve sunumları zenginleştirme araçları sunan bir platformdur.

ClicData

ClicData

clicdata.com

ClicData, veri entegrasyonu, yönetimi ve analizi için bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcılar, verileri kolayca hazırlayıp özelleştirilebilir raporlar oluşturabilir.

Explo

Explo

explo.co

Explo, ürün analitiği ve proje raporları için özelleştirilebilir bir dashboard ve raporlama çözümü sunar. Kullanıcılar, verilerini keşfedebilir ve kendi raporlarını oluşturabilir.

Slingshot

Slingshot

slingshotapp.io

Slingshot, gerçek zamanlı analiz ile proje yönetimi ve iş birliği özelliklerini birleştirerek veri odaklı kararlar almayı sağlar.

AnswerDock

AnswerDock

answerdock.com

AnswerDock, kullanıcıların doğal dil kullanarak veri soruları sormasını ve analiz yapmasını sağlayan, çeşitli veri kaynaklarıyla entegre bir analiz çözümüdür.

Knowi

Knowi

knowi.com

Knowi, veri kaynaklarını entegre ederek analiz yapmayı kolaylaştıran bir iş zekası platformudur. Görselleştirme ve makine öğrenimi desteği sunar.

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