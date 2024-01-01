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Analitik Platformları - En Popüler Uygulamalar - Arjantin
Bazen iş zekası (BI) platformları olarak da adlandırılan analitik platformları, kuruluşların verileri özümsemesi, yapılandırması, keşfetmesi ve yorumlaması için kapsamlı bir araç seti sunarak karar almayı geliştiren ve iş stratejilerini bilgilendiren eyleme geçirilebilir içgörüleri ortaya çıkarır. Bu platformlardan bazıları analitik altyapının kurulması, temel veri kaynaklarının entegrasyonu ve veri hazırlığı için BT katılımını gerektirirken, diğerleri self-servis platformlar olarak bilinen, teknik bilgisi olmayan kullanıcılar tarafından kolay yapılandırma ve kullanım için tasarlanmıştır. İş analistleri, veri bilimcileri ve diğer paydaşlar, verileri hazırlamak, modellemek ve hassaslaştırmak için bu platformlardan yararlanabilir, şirketin günlük operasyonlarına ilişkin daha derin içgörüler elde edebilir ve bilinçli karar almayı kolaylaştırabilir. Analitik platformu olarak sınıflandırılmasının esası, beş temel bileşenden oluşan uçtan uca bir analitik çözümü sağlamasıdır: veri hazırlama, veri modelleme, veri harmanlama, veri görselleştirme ve içgörü sunma.
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Tableau
tableau.com
Tableau (Fransızca 'küçük masa' anlamına gelir, aynı zamanda 'resim' anlamında da kullanılır; pl. tableaux veya nadiren tableaus) şu anlamlara gelebilir:
Looker
looker.com
Looker, gerçek zamanlı iş analitiğini kolayca keşfetmenize, analiz etmenize ve paylaşmanıza yardımcı olan bir iş zekası yazılımı ve büyük veri analitiği platformudur.
Deepnote
deepnote.com
Veri bilimcileri ve araştırmacılar için yönetilen not defterleri.
Zoho Analytics
zoho.com
İş Zekası ve Analitik Yazılımı. Zoho Analytics, verilerinizi görsel olarak analiz etmenize, çarpıcı veri görselleştirmeleri oluşturmanıza ve gizli içgörüleri dakikalar içinde keşfetmenize olanak tanıyan bir self-servis BI ve veri analizi yazılımıdır.
Grow
grow.com
Büyümeyi hızlandırmak ve işinizi dönüştürmek için acilen ihtiyaç duyduğunuz öngörüleri serbest bırakan iş zekası yazılımı.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud, entegre bir güvenilir ve emniyetli bulut bilişim araçları ve ürünleri seti sunarak, işinizi güçlendirmek için birden fazla bölgede bulut altyapısı ve veri merkezleri oluşturmanıza yardımcı olur.küresel endüstri. Bedavaya deneyin.
Metabase
metabase.com
Şirketiniz içinde veri ve analizleri paylaşmanın en hızlı, en kolay yolu. MySQL, PostgreSQL, MongoDB ve daha fazlasına bağlanan, 5 dakika içinde kurabileceğiniz açık kaynaklı bir İş Zekası sunucusu! Herkes bunu grafikler, gösterge tabloları ve gecelik e-posta raporları oluşturmak için kullanabilir.
Domo
domo.com
Domo, Inc., merkezi American Fork, Utah, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan bir bulut yazılım şirketidir. İş zekası araçları ve veri görselleştirme konusunda uzmanlaşmıştır.
Observable
observablehq.com
Verileri keşfedin, analiz edin ve açıklayın. Takım olarak. Yeni bilgiler ortaya çıkarın, daha fazla soruyu yanıtlayın ve daha iyi kararlar alın.
Sisense
sisense.com
Karmaşık veriler için iş zekası alanında endüstri lideri olan Sisense'nin İş Zekası yazılımı - birden fazla kaynaktan gelen büyüyen verileri kolayca hazırlayın, analiz edin ve keşfedin.
Mode Analytics
mode.com
Mode, SQL, R, Python ve görsel analitiği tek bir yerde birleştiren işbirliğine dayalı bir veri platformudur. Daha hızlı bağlanın, analiz edin ve paylaşın.
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (açık metin olarak da yazılır), kurumsal bilgi yönetimi (EIM) yazılımı geliştiren ve satan bir Kanada şirketidir. Merkezi Waterloo, Ontario, Kanada'da bulunan OpenText, 2014 yılı itibarıyla Kanada'nın en büyük yazılım şirketidir ve Kanada'nın en iyi 100 işvereninden biri olarak ...
InsightBase
insightbase.ai
Yapay Zekayı Kullanarak Veritabanınızla Sohbet Edin. Doğal dilde sorular sorun ve saniyeler içinde yanıt alın. Artık SQL sorgusu yok, veri bilimi yok.
Hex
hex.tech
Hex, veri bilimi ve analitiği için modern bir veri platformudur. İşbirliğine dayalı not defterleri, harika veri uygulamaları ve kurumsal düzeyde güvenlik.
DataGPT
datagpt.com
DataGPT, kullanıcıların verileriyle ilgili her türlü soruyu doğal dilde sormalarına ve saniyeler içinde eksiksiz yanıtlar almalarına olanak tanıyan dünyanın ilk konuşma yapay zeka analistidir. DataGPT, aşağıdaki gibi karmaşık soruları yanıtlayabilen, hafızaya sahip, tamamen otonom bir sohbet robotud...
Chartio
chartio.com
Chartio'nun bulut tabanlı iş zekası ve analitik çözümü, herkesin verilerini iş uygulamalarından analiz etmesine olanak tanır.
Klipfolio
klipfolio.com
Klipfolio, ekibiniz veya müşterileriniz için güçlü, gerçek zamanlı iş gösterge tabloları oluşturmaya yönelik çevrimiçi bir gösterge paneli platformudur.
GoodData
gooddata.com
GoodData, hızlı, güvenilir ve kullanımı kolay analizler sağlayan yerleşik bir iş zekası ve analiz platformudur. Tüm iş kullanıcılarınız düşünülerek tasarlandı.
Mineo
mineo.app
Python Not Defterlerini veri uygulamalarına dönüştürün. Mineo, verilerinizi keşfetmenizi, Python destekli dizüstü bilgisayarları temel alan veri uygulamaları oluşturmanızı ve dağıtmanızı sağlayan bir platformdur.
HoneyStack
hockeystack.com
Uçtan Uca SaaS Analizi. HockeyStack, bir kampanyanın LTV'si veya her bir pazarlama kanalının kayıp oranı gibi gizli bilgileri ortaya çıkarmak için pazarlama, ürün, gelir ve satış verilerini birleştiren bir SaaS analiz aracıdır. Kurulum yok. Kod yok. ÜCRETSİZ DENEYİN
Cube
cubeanywhere.com
İşletmenizi yönetmek için ihtiyaç duyduğunuz içgörü! Gerçek zamanlı proje maliyetleri, zaman ve harcamalar sayesinde projelerinizi, görevlerinizi ve müşterilerinizi yönetmek çok kolaydır. Ekip üyesi, proje, müşteri ve şirket düzeyinde zengin etkileşimli grafikler elde edin. İşinizin ofisinizin ön ka...
Cascade
cascade.io
Cascade, ekipler için oluşturulmuş ilk gelişmiş analiz aracıdır ve analistlerin büyük veri kümelerini özel, tahmine dayalı içgörülere dönüştürmesine ve bulgularını kolaylıkla paylaşmasına olanak tanır.
PopSQL
popsql.com
PopSQL, DataGrip, DBeaver, Postico gibi eski SQL editörlerinin evrimidir. Zamandan tasarruf etmek, veri doğruluğunu artırmak, yeni işe alımları daha hızlı başlatmak ve işletmeye hızlı bir şekilde içgörüler sunmak isteyen veri odaklı ekipler için güzel, modern bir SQL düzenleyici sağlıyoruz. PopSQL i...
MicroStrategy
microstrategy.com
MicroStrategy'nin iş analitiği ve mobilite platformu, işletmelerin işlerini dönüştürmek için analitik ve mobilite uygulamaları oluşturmalarına ve dağıtmalarına yardımcı olur.
Holistics
holistics.io
Bütünsellik, teknik ekipleri rahatsız etmeden herkesin kendi veri sorularını yanıtlamasına olanak tanır. Hem iş hem de veri ekibi için artık "sıradaki hayal kırıklığı talebine" gerek yok.
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics, veriye dayalı kararlarınızda sizi daha akıllı, daha hızlı ve daha güvenli kılmak amacıyla işleriniz için güvenilir yardımcı pilotunuz olarak hareket eder. IBM Cognos Analytics, ister veri bilimci, ister iş analisti, ister BT uzmanı olmayan olsun, her kullanıcıya, kurumsal hedef...
Nugit
nugit.co
Nugit, bir gösterge panosunun ötesine geçen, insanların yoğun ve karmaşık verileri inceleyerek içlerindeki öngörüleri ve fırsatları bulmasına yardımcı olan otomatik bir Veri Hikayesi Anlatma Platformudur. Nugit, bu öngörüleri geniş ölçekte veri hikayesi anlatımı yoluyla sunabiliyor, böylece anında a...
Alteryx
alteryx.com
Alteryx lider Analitik Bulut Platformunu sağlar. Yapay zeka destekli analitik otomasyonu ile herkesin yüksek etkili içgörüleri keşfetmesine olanak sağlıyoruz.
Draxlr
draxlr.com
Draxlr, SQL veritabanlarınız (Postgres, MySQL, MariaDB, MS SQL, PlanetScale, YugabyteDB, CockroachDB, Amazon Redshift, BigQuery ve Snowflake) üzerinde kontrol panelleri oluşturmanıza ve uyarıları ayarlamanıza olanak tanıyan bir üründür.
Trevor.io
trevor.io
Verilerle çalışmanın daha iyi bir yolu var. Trevor, SQL bilmeseler bile tüm ekibinizin veritabanınızdan yanıt almasına olanak sağlar.
Vertify
vertify.com
Üç temel gelir ekibinin (satış, pazarlama ve müşteri başarısı) süreç ve teknolojiyle uyumlu hale getirilmesi gerektiği felsefesinden yola çıkan Vertify, mevcut gelir teknolojisi yığınları içindeki müşteri verilerini kolayca senkronize eden, temizleyen ve düzenleyen iş otomasyon yazılımı sağlar. - Ek...
Mediafly
mediafly.com
B2B'nin gelir sağlamada ilk ve tek durağı Ekibinizin alıcılarla etkileşime geçmek, satıcıları hazırlamak, değeri ölçmek ve performansı sürekli olarak optimize etmek için ihtiyaç duyduğu her şey. Tek modüler platform — geniş ölçekte öngörülebilir gelir artışı sağlar.
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Özel raporlar ve gösterge tabloları oluşturmanıza, içgörüleri görselleştirmenize ve veri analizinizi favori uygulamalarınıza yerleştirmenize yardımcı olan yapay zeka destekli raporlama aracı Flowtrail AI ile raporlamanızı yapay zekanın gücüyle otomatikleştirin.
ATLAS.ti
atlasti.com
Markalar ve akademisyenler tarafından benzer şekilde desteklenen ATLAS.ti, hangi sektörde çalışırsanız çalışın herkesin verileri analiz etmesine ve değerli içgörüleri ortaya çıkarmasına olanak tanır. Temel analiz görevlerinden en kapsamlı araştırma projelerine kadar: ATLAS.ti ile, tüm bunların kilid...
Bold BI
boldbi.com
Yerleşik analizlerle müşterilerinizi başarı öykülerine dönüştürün. Bold BI by Syncfusion, yüksek kaliteli BI ve analitiği uygulamalarınıza yerleştirmenize olanak tanır. Herkesin güzel, son teknoloji gösterge tabloları oluşturmasına olanak tanıyan eksiksiz bir iş zekası çözümüdür. En zorlu veri hazır...
datapine
datapine.com
datapine, herkese verilerini daha önce hiç olmadığı şekilde keşfetme, görselleştirme, izleme ve paylaşma yetkisi veren hepsi bir arada İş Zekası yazılımıdır!
Arena Calibrate
calibrate.thearena.ai
Arena Calibrate, uzman beyaz eldiven verileri ve İş Zekası desteğiyle eşleştirilmiş kapsamlı platformlar arası raporlama yazılımı sağlar. İşletmelerin, pazarlama ekiplerinin ve ajansların Reklam, Satış, E-posta, CRM, Web ve Analytics verilerinin tam içgörü potansiyeline ulaşmalarına yardımcı oluyoru...
Imply
imply.io
Apache Druid'den oluşturulan gerçek zamanlı analiz veritabanımız, geliştiricilerin yeni nesil analiz uygulamaları oluşturmasına olanak tanır. Imply ile geliştiriciler, veritabanımız sınırsız ölçekte ve en iyi ekonomiyle akış ve toplu veriler üzerinde etkileşimli veri deneyimleri oluşturmalarına olan...
Lightdash
lightdash.com
Lightdash, veri ekiplerinin içgörüler sunmasının ve şirketlerinin geri kalanına gerçek anlamda self-servis veri erişimi sağlamasının en hızlı yoludur. Analistler metrikler oluşturur ve bunları SQL'e gerek kalmadan son kullanıcıların sorgulamasına sunar. Lightdash, yeni kurulan şirketlerden halka açı...
Usermaven
usermaven.com
Web Sitesi ve Ürün Analitiği Doğru Yapıldı - Sonunda! Usermaven'in Spotless™ takibi, tüm olayları otomatik olarak yakalayarak geliştiricilere olan bağımlılığı ortadan kaldırır ve onu pazarlamacılar ve ürün çalışanları için en kolay analiz aracı haline getirir.
Avora
avora.com
Avora AutoML, anormallik tespiti ve temel neden analizi ile iş ölçümlerinin neden değiştiğini keşfetme süresini (saniyelere) azaltır.
1010 Data
1010data.com
Tek, uyumlu ve entegrasyon dostu bir sistem kullanarak tüm verileriniz hakkında güçlü bilgiler sunmak üzere tasarlanmıştır. Ölçeklenebilir, demokratik, esnek ve inanılmaz derecede hızlı.
Luzmo
luzmo.com
Luzmo (eski adıyla Cumul.io), SaaS şirketleri için özel olarak oluşturulmuş yerleşik bir analiz platformudur. Herhangi bir SaaS veya web platformuna sorunsuz bir şekilde yerleştirilmiş güzel, kullanımı kolay kontrol panelleriyle karmaşık verilere hayat verir. Luzmo ile ürün ekipleri, SaaS ürünlerine...
Sigma
sigmacomputing.com
Sigma, bulut için özel olarak tasarlanmış, ödüllü bir modern iş zekası (BI) ve analiz platformudur. Sigma ile herkes, canlı verileri bulut ölçeğinde en ince ayrıntısına kadar keşfetmek için zaten bildiği elektronik tablo işlevlerini ve formüllerini kullanabilir. Tanıdık elektronik tablo benzeri aray...
Workstream.io
workstream.io
Workstream.io analitik çalışmanızın merkezidir. Veri ürünlerinizi düzenleyin, düzenleyin, etkiyle ilgili öngörüler elde edin ve paydaşlarla kolayca işbirliği yapın.
Isima.io
isima.io
Kimse büyük veri terimini duymadan önce, Isima ekibi internet devlerinde, hedge fonlarında ve depolama şirketlerinde verilerle iş yapma biçimini değiştirmenin sınırındaydı.
DataSquirrel AI
datasquirrel.ai
DataSquirrel, verileri anlama, net görseller ve kontrol paneli raporları oluşturma sırasında zamandan, stresten ve sıkıntıdan tasarruf etmenizi sağlar. Otomatik Temizleme. Otomatik Analiz. Otomatik Görselleştir. Otomatik Tekrar. Bu: Hızlı, Kolay, Rehberli, Yapay Zeka destekli ve Güvenli. DataSquirre...
Kleene
kleene.ai
Güvenilir, departmanlar arası verilere dayanan yapay zeka önerileriyle işletmenizin karar vericilerinin daha iyi, daha hızlı kararlar almasına olanak tanıyın. Kleene, tüm verilerinizi düzenleyen uçtan uca tek platformdur. Kleene'nin Karar İstihbaratı Platformu ile rekabet avantajını ve veriye dayalı...
Ikigai
ikigailabs.io
İkigai'nin operasyonel BI platformu, işletmelerin taktiksel kararlar alma şeklini dönüştürüyor. İş amaçlı kullanıcı dostu UI/UX, herkesin iş hedeflerine ulaşmak için verileri aktarmasına, hazırlamasına ve yapay zeka destekli güçlü analizler yürütmesine olanak tanır. DeepMatch, en farklı veri kümeler...
Epsilon3
epsilon3.io
Epsilon3'ün yazılım platformu karmaşık operasyonel prosedürleri yöneterek operatörlere zaman kazandırır ve hataları azaltır. Bir projenin entegrasyon ve testten canlı operasyonlara kadar tüm yaşam döngüsünü destekler. -Birden fazla program/görev için etkileşimli, gerçek zamanlı senkronize prosedürle...
ClicData
clicdata.com
ClicData, karar vericilere ve analistlere gerçek performans elde etme ve güvenilir, güncel ve birleştirilmiş verilere dayalı içgörüler ortaya çıkarma konusunda güç vermek üzere tasarlanmış lider bir uçtan uca veri analizi platformudur. Veri bağlantısını, veri yönetimini, veri görselleştirmeyi ve eki...
Knowi
knowi.com
Knowi, günümüzün modern verileri için özel olarak tasarlanmış, her büyüklükteki işletmenin ham verilerden öngörü ve eyleme olan mesafeyi önemli ölçüde kısaltmasına olanak tanıyan modern bir iş zekası platformudur. NoSQL, SQL, RDBMS, dosya tabanlı ve API'ler de dahil olmak üzere neredeyse tüm veri ka...
Toucan
jointoucan.com
Toucan, şirketlere veri hikayesi anlatımıyla etkileşimi artırma gücü veren, müşteriye dönük bir analiz platformudur. Herhangi bir cihazda en iyi özelleştirilebilir son kullanıcı deneyimiyle her yıl 4 milyondan fazla Tukan hikayesi görüntüleniyor. Toucan'ın kodsuz, bulut tabanlı platformu, hızlı ve k...
Incorta
incorta.com
Incorta'nın açık veri dağıtım platformu, kurumsal verilerin tam değerini açığa çıkarmak için birden fazla karmaşık kurumsal sistemden verilere erişimi basitleştirir ve bu verileri analiz için hazır hale getirir. GV, Kleiner Perkins, M12, Prysm Capital, Telstra Ventures ve Sorenson Capital tarafından...
Phocas Software
phocassoftware.com
Verileriniz konusunda kendinizi iyi hissetmeniz mi gerekiyor? İşletmenizin daha hızlı ve daha kesin bir şekilde ilerlemesi gerekiyorsa Phocas yardımcı olabilir. Şirket genelinde kullanıma yönelik hepsi bir arada iş planlama ve analiz platformumuz var. Doğrudan ERP'nizden, muhasebenizden ve diğer sis...
Slingshot
slingshotapp.io
Slingshot, proje yönetimi ve işbirliği özellikleriyle kusursuz bir şekilde entegre edilmiş gerçek zamanlı analitik yoluyla veriye dayalı karar almayı güçlendirir. Özünde kapsamlı bir iş zekası motoru bulunan Slingshot, kullanıcılara veri kaynaklarına ve platformlarına doğrudan bağlantı sunarak değer...
Altair One
altairone.com
Altair One™ simülasyon ve veri analitiği teknolojisi ile ölçeklenebilir HPC ve bulut kaynaklarına tek bir yerden dinamik, işbirliğine dayalı erişim sunar.
Narrator
narrator.ai
Narrator'ın veri platformu, müşterilerin işletmenizle olan her etkileşimini içeren müşteri 360 tarafından desteklenen, herkesin haftalar yerine dakikalar içinde yanıt almasına olanak tanır.
Logiblox
logiblox.com
Anında Analiz. Self Servis İş Zekası. Gelişmiş Analitik. Kodlamaya gerek yok. Veri değerinin kilidini açın: içgörüler elde edin, daha iyi tahminler yapın ve optimizasyona ulaşın. Şablonlar ve bağlayıcılar mevcuttur. Veri otomasyonu, temizleme, görselleştirme ve eylem öngörüleri ile kendi analiz çözü...