Mezun Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Mezun yönetimi yazılımı, şirketler ve eğitim kurumları ile mezunları arasındaki bağlantıları kolaylaştırır. Bu çözümler mezunların iletişim bilgilerinin yönetilmesine ve etkinliklerin organize edilmesine yardımcı olur. Mezunlarla ilişkiler ekipleri, yüksek öğrenim yöneticileri ve şirket işe alım görevlileri, işe alım ve katılım stratejilerini geliştiren ağ oluşturma fırsatları yaratmak için bu yazılımdan yararlanabilirler. Bazı mezun yönetimi araçları, özellikle şirketlere özel olarak tasarlanmış olup, işe alım görevlilerinin ve İK yöneticilerinin, potansiyel işe alım kaynağı olarak mezun ağlarını geliştirmelerine olanak tanır. Bu çözümler, nitelikli mezunlardan oluşan bir havuza ve onların iletişim bilgilerine erişim sağlayarak etkinliklere ev sahipliği yapmayı, bağlantıları sürdürmeyi ve işe alım oturumları düzenlemeyi kolaylaştırır. Öte yandan, bazı mezun yönetimi ürünleri yükseköğretim kurumları için tasarlanmıştır. Bu araçlar, mezunlarla etkileşime giren personelin bağış toplama ve bağış girişimlerini koordine etmesine ve mezunlarla devam eden ilişkileri geliştirmesine yardımcı olur. Bu çözümler, iletişimi ve işbirliğini geliştirerek kurumun topluluğunu güçlendirir, iş fikirleri ve işe yerleştirmeler için daha fazla fırsat yaratır ve sonuçta daha fazla öğrenci kaydını teşvik eder.
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Embrk
embrk.com
Embrk, davranışsal sağlık sonrası bakım otomasyon yazılımıdır. Tedavi merkezlerinin, eski hastalarıyla bağlantı kurmasını ve sağlıklarını sürdürebilmesini sağlar.
GiveCampus
givecampus.com
GiveCampus, eğitim kurumlarının bağış toplamasını kolaylaştıran, bağış yönetimi ve etkinlik araçları sunan bir platformdur.
ToucanTech
toucantech.com
ToucanTech, mezun topluluklarını yönetmek ve geliştirmek için tasarlanmış bulut tabanlı bir yazılımdır. Eğitim kurumları ve şirketler için merkezi bir platform sunar.
Boomerangs
boomerangs.ai
Boomerangs.ai, şirketlerin eski çalışanlarıyla etkileşim kurmasını sağlayarak, CV kaynaklarını yönetmelerine ve başarılı referanslar için ödüller vermelerine olanak tanır.
EverTrue
evertrue.com
EverTrue, bağışçı deneyimlerini geliştirmek için veri yönetimi ve analiz sunan bir uygulamadır. Sağladığı araçlarla kuruluşların etkileşimlerini iyileştirmesine yardımcı olur.
Gradnet
gradnet.io
Gradnet, etkinlik düzenleyicilerin, bağış toplamanın, üye yönetiminin ve mentorluk sunmanın kolaylaştığı özel bir ağ platformudur.
Insala
insala.com
Insala, katılımcıları güçlendirip sonuçları artıran kapsamlı bir mentorluk çözümüdür. Danışmanlık, eğitim ve mentorluk yazılımı sunar.