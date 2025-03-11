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Uygulama yaşam döngüsü yönetimi (ALM) yazılım paketleri, yazılım uygulamalarının ilk tasarımdan son teslimata kadar geliştirilmesini kolaylaştırır. Bu paketler, kullanıcıların birlikte çalışabileceği ve yazılım oluşturmak veya geliştirmek için görevleri tamamlayabileceği işbirliğine dayalı bir ekosistem oluşturur. ALM paketleri, yazılım uygulamalarını tasarlamak, test etmek, dağıtmak ve yönetmek için süreçler oluşturarak geliştirme, kalite testi, gereksinim yönetimi ve proje yönetimi için entegre özellikler sunar. Farklı departmanlar, yazılım oluşturma süreci boyunca ALM paketlerinden yararlanabilir: oluşturma aşamasında geliştiriciler ve dağıtım sonrası izleme için ürün yöneticileri veya kalite güvence denetçileri. ALM paketleri çeşitli yazılım projelerine uygulanabilir ve geliştirme yaşam döngüsü boyunca çeşitli rollerdeki çalışanları destekler. Genellikle proje yönetimi araçlarıyla bütünleşir veya özelliklerini paylaşırlar ve entegre geliştirme ortamları (IDE'ler) veya prototip oluşturma araçları gibi tasarım ve geliştirme yazılımlarını içerebilir veya bunlarla bağlantı kurabilirler.
Yeni Uygulama Gönder
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces, binaları akıllı, güvenli ve sürdürülebilir hale getiren, insanları ve nesneleri mekanlarla bağlayan bir bulut platformudur.
Apptimized
apptimized.com
Apptimized, uygulama paketleme aracı olarak, tarayıcınızda uygulamaları keşfetmenizi, paketlemenizi ve test etmenizi sağlar.
Progress
progress.com
İlerleme uygulaması, dijital deneyimler geliştirmek için çeşitli platformlarda etkileşim oluşturan araçlar sunar.
PubNub
pubnub.com
PubNub, gerçek zamanlı iletişim ve veri güncellemeleri sunarak, geliştiricilerin ölçeklenebilir uygulamalar oluşturmasını sağlar.
Ably
ably.com
Ably, geliştiricilerin web, mobil ve IoT cihazlarında gerçek zamanlı veri akışı sağladığı bir platformdur. Yüksek ölçeklenebilirliği ile mesaj iletimini güvenli hale getirir.
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