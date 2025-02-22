ALM Yazılım Paketleri - En Popüler Uygulamalar - Tayland

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Uygulama yaşam döngüsü yönetimi (ALM) yazılım paketleri, yazılım uygulamalarının ilk tasarımdan son teslimata kadar geliştirilmesini kolaylaştırır. Bu paketler, kullanıcıların birlikte çalışabileceği ve yazılım oluşturmak veya geliştirmek için görevleri tamamlayabileceği işbirliğine dayalı bir ekosistem oluşturur. ALM paketleri, yazılım uygulamalarını tasarlamak, test etmek, dağıtmak ve yönetmek için süreçler oluşturarak geliştirme, kalite testi, gereksinim yönetimi ve proje yönetimi için entegre özellikler sunar. Farklı departmanlar, yazılım oluşturma süreci boyunca ALM paketlerinden yararlanabilir: oluşturma aşamasında geliştiriciler ve dağıtım sonrası izleme için ürün yöneticileri veya kalite güvence denetçileri. ALM paketleri çeşitli yazılım projelerine uygulanabilir ve geliştirme yaşam döngüsü boyunca çeşitli rollerdeki çalışanları destekler. Genellikle proje yönetimi araçlarıyla bütünleşir veya özelliklerini paylaşırlar ve entegre geliştirme ortamları (IDE'ler) veya prototip oluşturma araçları gibi tasarım ve geliştirme yazılımlarını içerebilir veya bunlarla bağlantı kurabilirler.
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Ably
ably.com
Gerçek zamanlı mühendisliğin en karmaşık ve zorlu yönlerini başarıyla çözerek geliştiricilerin sohbet, çok oyunculu oyunlar, gerçek zamanlı GPS konum güncellemeleri, IoT cihaz kontrolü ve daha fazlası gibi gerçek zamanlı uygulamaları güçlendirmesini ve ölçeklendirmesini kolaylaştırır. Bunu yapmak için geliştiricilerin cihazlar arasında gerçek zamanlı olarak veri akışı yapmasına yardımcı olan bulut altyapısı ve API'ler sağlıyoruz. Ably'nin API'leri, standartlaştırılmış programlı arayüzler aracılığıyla Ably altyapısının tamamını kullanıma sunar ve ölçeklenebilir Pub/Sub kanallarını içerir. API'lerimiz yerleşik kullanıcı varlığını ve mesaj geçmişini içerir ve WebSockets, MQTT ve SSE gibi açık protokoller üzerinden akış sağlar. Ek olarak, API'lerimiz verileri Ably ağı dışındaki bulutlara veya ortamlara aktarır, böylece mevcut iş mantığını ve olayları tetikleyebilir ve APNS ve GCM'yi kullanarak yerel anlık bildirimler sağlayabilirsiniz. Bunların hepsi Ably'nin iki şeyden oluşan Veri Akışı Ağı üzerine kuruludur: bulut ağımız ve gerçek zamanlı mesajlaşma yapımız. Ably'nin ağı, 16'dan fazla coğrafi olarak dağıtılmış çekirdek yönlendirme veri merkezinden ve 176'dan fazla uç hızlandırma varlık noktasından oluşur ve ortalama küresel gidiş-dönüş gecikme süresi 65 ms'dir. Bunun merkezinde, mesaj sıralama, garantili teslimat, veri çoğaltma, eş zamanlı yayınlama ve daha fazlası gibi zorlu gerçek zamanlı mühendislik sorunlarını çözen gerçek zamanlı mesajlaşma yapımız yer alır. 40'tan fazla İstemci Kitaplığı SDK'sı ve altıdan fazla gerçek zamanlı protokol için yerel destek sayesinde, herhangi bir kullanım senaryosuna başlamak hızlı ve basittir. Ücretsiz planımız ayda 6 milyon mesaj ve 200'e kadar yoğun bağlantı ve kanal içerir; bu da meraklı geliştiricilerin başlaması için yeterlidir.
PubNub
pubnub.com
PubNub, yazılım geliştirme ekipleri tarafından, kullanıcılar arasında her ölçekte gerçek zamanlı iletişim ve işbirliği gerektiren özellikleri güçlendirmek için modern bir uygulama yığınının parçası olarak kullanılır. PubNub, sohbet uygulamaları, dijital beyaz tahtalar, canlı güncellemeler içeren gerçek zamanlı kontrol panelleri, canlı konum katmanları içeren haritalar ve gerçek zamanlı güncellemelere ve anlık iletişime dayanan diğer birçok özellik gibi deneyimler oluşturmayı kolaylaştırır. Bizi farklı kılan ne? ~Ölçeklenebilirlik~ PubNub, mali cezalar olmadan hızlı eşzamanlı kullanıma olanak tanıyan, sektörün en ölçeklenebilir platformudur. Sınırsız sayıda eşzamanlı kullanıcıya izin verdiğimiz için, büyümeden kaynaklanan katlanarak artan maliyet artışları konusunda asla endişelenmenize gerek kalmayacak. * Aylık olarak 800 milyondan fazla aktif cihazı ve 3 trilyondan fazla API çağrısını yönetir. * 10,5 milyondan fazla kullanıcıyla en büyük çevrimiçi eş zamanlı etkinlik rekoru * Bağlantılı bir fitness müşterisi şunları söyledi: "Bugün testlerden günde 1.500 sürüşe, önümüzdeki aylarda günde tahmini 15.000 sürüşe kadar, PubNub'un bu işleri halledebileceğinden eminiz bu büyüme.
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces, binaları akıllı alanlara dönüştürmek için insanları ve nesneleri mekanlara bağlayan bir bulut platformudur. Sensör olarak Cisco cihazlarının (Catalyst, Meraki, Webex) ve Spaces ekosisteminin gücünü kullanan platform, binaları güvenli, akıllı, sürdürülebilir ve kusursuz hale getirmeyi hedefliyor. Cisco Spaces, Cisco donanım ve sensörlerinin (Catalyst, Meraki, Webex) gücünden yararlanarak binaları kusursuz insan deneyimleriyle güvenli, akıllı ve sürdürülebilir hale getiriyor.
Progress
progress.com
Progress (Nasdaq: PRGS), kuruluşların görev açısından kritik uygulamalarını ve deneyimlerini geliştirmelerine ve devreye almalarının yanı sıra veri platformlarını, bulut ve BT altyapılarını etkili bir şekilde yönetmelerine olanak tanıyan bir yazılım sağlar. Deneyimli, güvenilir bir sağlayıcı olarak teknoloji profesyonellerinin hayatını kolaylaştırıyoruz. Yüzbinlerce kuruluşta 4 milyondan fazla geliştirici ve teknoloji uzmanı Progress'e güveniyor. Daha fazlasını www.progress.com adresinden öğrenin ve bizi LinkedIn, YouTube, Twitter, Facebook ve Instagram'da takip edin.
Apptimized
apptimized.com
Workspace, VPN'lere veya belirli becerilere bakılmaksızın tarayıcınızda uygulamaları keşfetmenize (kurulum belgeleri oluşturmanıza), paketlemenize ve test etmenize olanak tanıyan bir uygulama paketleme aracıdır. Araç, iş akışınızı paketleme ortamıyla ve MSI, MSIX, App-V ve Intunewin formatlarına yönelik bir araç seti ile bütünleştirir. Tek bir düğmeye tıklayarak bunları düzenleyebilir, dağıtabilir ve yeniden paketleyebilirsiniz. Çözümümüz, aynı anda birden fazla uygulamayla çalışmanıza ve binlerce ayar olmadan ve kullanıcı dostu olmayan arayüzler olmaksızın tek bir çalışma alanını kullanmanıza olanak tanır. Apptimized, farklı Oss'lerdeki uygulama paketlerini paketleyip test edebileceğiniz ve yazılım ortamınızla uyumlu olduğundan emin olabileceğiniz temiz sanal makinelere erişim sağlar. Uygulama paketleme uzmanından 5/24 ücretsiz destek sohbeti dahildir.
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