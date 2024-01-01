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ALM Yazılım Paketleri - En Popüler Uygulamalar - Christmas Adası
Uygulama yaşam döngüsü yönetimi (ALM) yazılım paketleri, yazılım uygulamalarının ilk tasarımdan son teslimata kadar geliştirilmesini kolaylaştırır. Bu paketler, kullanıcıların birlikte çalışabileceği ve yazılım oluşturmak veya geliştirmek için görevleri tamamlayabileceği işbirliğine dayalı bir ekosistem oluşturur. ALM paketleri, yazılım uygulamalarını tasarlamak, test etmek, dağıtmak ve yönetmek için süreçler oluşturarak geliştirme, kalite testi, gereksinim yönetimi ve proje yönetimi için entegre özellikler sunar. Farklı departmanlar, yazılım oluşturma süreci boyunca ALM paketlerinden yararlanabilir: oluşturma aşamasında geliştiriciler ve dağıtım sonrası izleme için ürün yöneticileri veya kalite güvence denetçileri. ALM paketleri çeşitli yazılım projelerine uygulanabilir ve geliştirme yaşam döngüsü boyunca çeşitli rollerdeki çalışanları destekler. Genellikle proje yönetimi araçlarıyla bütünleşir veya özelliklerini paylaşırlar ve entegre geliştirme ortamları (IDE'ler) veya prototip oluşturma araçları gibi tasarım ve geliştirme yazılımlarını içerebilir veya bunlarla bağlantı kurabilirler.
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Cisco
cisco.com
Cisco Spaces, binaları akıllı alanlara dönüştürmek için insanları ve nesneleri mekanlara bağlayan bir bulut platformudur. Sensör olarak Cisco cihazlarının (Catalyst, Meraki, Webex) ve Spaces ekosisteminin gücünü kullanan platform, binaları güvenli, akıllı, sürdürülebilir ve kusursuz hale getirmeyi h...
Progress
progress.com
Progress (Nasdaq: PRGS), kuruluşların görev açısından kritik uygulamalarını ve deneyimlerini geliştirmelerine ve dağıtmalarının yanı sıra veri platformlarını, bulut ve BT altyapılarını etkin bir şekilde yönetmelerine olanak tanıyan bir yazılım sağlar. Deneyimli, güvenilir bir sağlayıcı olarak teknol...
Apptimized
apptimized.com
Workspace, VPN'lere veya belirli becerilere bakılmaksızın tarayıcınızda uygulamaları keşfetmenize (kurulum belgeleri oluşturmanıza), paketlemenize ve test etmenize olanak tanıyan bir uygulama paketleme aracıdır. Araç, iş akışınızı paketleme ortamıyla ve MSI, MSIX, App-V ve Intunewin formatlarına yön...
PubNub
pubnub.com
PubNub, yazılım geliştirme ekipleri tarafından, kullanıcılar arasında her ölçekte gerçek zamanlı iletişim ve işbirliği gerektiren özellikleri güçlendirmek için modern bir uygulama yığınının parçası olarak kullanılır. PubNub, sohbet uygulamaları, dijital beyaz tahtalar, canlı güncellemeler içeren ger...
Ably
ably.com
Gerçek zamanlı mühendisliğin en karmaşık ve zorlu yönlerini başarıyla çözerek geliştiricilerin sohbet, çok oyunculu oyunlar, gerçek zamanlı GPS konum güncellemeleri, IoT cihaz kontrolü ve daha fazlası gibi gerçek zamanlı uygulamaları güçlendirmesini ve ölçeklendirmesini kolaylaştırır. Bunu yapmak iç...