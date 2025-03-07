Humanlinker

humanlinker.com

Humanlinker, geniş ölçekte hiper kişiselleştirmeyi mümkün kılarak satış etkileşimlerini geliştirmek için tasarlanmış, yapay zeka destekli gelişmiş bir araçtır. Araç yakın zamanda 2,5 milyon euro toplayarak MyProfilia'yı satın aldı ve yeni bir Chrome uzantısı başlattı. Humanlinker'ın en önemli özelliklerinden biri, satış ekiplerinin sosyal yardım çabaları için kişiselleştirilmiş buz kırıcılar oluşturmasına yardımcı olan Yapay Zeka Üretken Metin Yazarlığı yeteneğidir. Bu buz kırıcılar, potansiyel müşterilerin doğuştan gelen kişilik özelliklerine dair içgörü sağlayan DISC Kişilik Analizi temel alınarak oluşturulmuştur. Bu analiz, satış profesyonellerinin potansiyel müşterilerle etkili bir şekilde iletişim kurmasına, güven oluşturmasına ve pazarlık yapmasına yardımcı olur. Humanlinker ayrıca satış ekiplerinin hedef hesapları ve bu hesaplardaki bireyleri daha derinlemesine anlamalarına olanak tanıyan 360° Hesap ve Kişi İstihbaratı sunmaktadır. Bu istihbarat, LinkedIn ve Twitter gibi sosyal medya platformlarının yanı sıra podcast'ler, röportajlar ve makalelerden alınan bilgileri içerir. Araç, Salesforce, Hubspot, Salesloft ve Outreach gibi popüler CRM platformlarıyla sorunsuz bir şekilde bütünleşerek satış ekiplerinin mevcut verilere ve iş akışlarına erişmesine ve bunlardan yararlanmasına olanak tanır. Humanlinker, potansiyel müşteri bulma ve satış süreçlerini optimize etmek isteyen satış ekiplerine yöneliktir. Çeşitli kaynaklardan gelen bilgilerden yararlanan güçlü kişiselleştirme anahtarları sağlayarak satış profesyonellerinin daha fazla toplantı rezervasyonu yapmasına ve satış döngüsünü kısaltmasına yardımcı olur. Araç aynı zamanda yapay zeka tarafından oluşturulan öneriler ve tavsiyeler sunarak toplantı hazırlığına da yardımcı oluyor ve satış temsilcilerinin her toplantıda daha büyük bir etki yaratmasına olanak tanıyor. Genel olarak Humanlinker, satış ekiplerine tüm kanallardaki etkileşimlerini kişiselleştirme yetkisi vererek satış sonuçlarının iyileşmesini ve verimliliğin artmasını sağlar.