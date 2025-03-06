Yapay Zeka Yazma Asistanları - En Popüler Uygulamalar - Uganda

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WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Yapay zeka yazma asistanları, araştırma, dilbilgisi, ton kontrolü ve yerelleştirme gibi görevleri kapsayan yazma sürecini kolaylaştırmak için makine öğreniminden yararlanır. Bu araçlar, metni incelemek ve öneriler veya ilgili materyaller sunmak için doğal dil işlemeyi (NLP) kullanır. Bunu yaparak içerik oluşturmayı hızlandırarak kullanıcıların hızlı ve güvenli bir şekilde yazmalarını sağlarlar. Artırılmış yazı, daha ilgi çekici materyaller hedefleyen içerik pazarlamacılarına veya iş ilanlarını hassaslaştıran İK personeline hitap ederek çeşitli mesleklerde kullanım alanı bulur. Yapay zeka yazma asistanlarının yelpazesi, kullanıcıların tüm içeriği hazırladığı kapsamlı platformlardan, yazma sonrası öneriler sunan daha basit botlara kadar çok çeşitlidir. Bazıları form oluşturma veya özel yazma önerileri gibi belirli işlevlere odaklanırken, diğerleri geniş kapsamlı yardım sağlar. Bir ürünün Yapay Zeka Yazma Asistanı olarak sınıflandırılması için aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekir: * Yazma görevlerine yardımcı olmak için yapay zekayı kullanın * Yazılı içeriği geliştirmek için içgörüler veya öneriler sağlayın * Yazarın bilgisini zenginleştirmek için ek, uygun kaynaklar sağlayın * Yazılı eserlerdeki gramer hatalarını düzeltin
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Grammarly
grammarly.com
Grammarly, her gün 30 milyondan fazla insan ve 70.000 profesyonel takım tarafından güvenilen dünyanın önde gelen AI yazma yardım şirketidir. Anında ilk taslak oluşturmaktan her mesajı mükemmelleştirmeye kadar, Fortune 500'ün% 96'sındaki insanların güvenlik veya mahremiyetten ödün vermeden anlamlarını almalarına ve sonuç almasına yardımcı olur. Harika yazıların işin yapıldığına inanıyoruz. Grammarly’nin ürün teklifleri - gramer iş, dilbilgisi premium, dilbilgisi ücretsiz ve dilbilgisi eğitim için - yaptığınız yerde çalışarak, 500.000'den fazla uygulama ve web sitesinde bağlamsal olarak ilgili yazma desteği sunar. 2009 yılında kurulan Grammarly, Time’ın en etkili 100 şirketinden biri olan Forbes Cloud 100'de 7 numaradır, Fast Company'nin AI'daki en yenilikçi şirketlerinden biri ve Inc.'in en iyi işyerlerinden biri. Öncelikle evden çalışıyoruz ve Kuzey Amerika ve Avrupa'daki merkezlerimizde yüz yüze işbirliği için buluşuyoruz.
Jenni AI
jenni.ai
Jenni, daha hızlı ve daha doğru yazmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış bir yapay zeka asistanıdır. Özellikleri arasında yapay zeka otomatik tamamlama, intihal içermeyen sonuçlar, metin içi alıntılar ve başka kelimelerle ifade etme yetenekleri bulunur. Bloglar, makaleler, e-postalar, kişisel ifadeler, hikayeler ve konuşmalar gibi içerikler yazmanıza yardımcı olabilir. Jenni herhangi bir dilde yazmak için kullanılabilir ve Google, Harvard, Cambridge, MIT ve Aston Üniversitesi gibi önde gelen kurumların yazarları tarafından sevilir. Jenni ayrıca doğruluk ve yaratıcılıkla raporlar ve altyazılar oluşturmak için de kullanılabilir. En yüksek kalitede içerik oluşturmak için OpenAI, AI21 gibi yapay zeka teknolojilerinin ve her kullanıcıdan gelen özel verilerin bir kombinasyonunu kullanır. Jenni ayrıca içeriğin orijinal ve doğru olduğundan emin olmak için yerleşik bir intihal denetleyicisine sahiptir. Jenni'yi ücretsiz deneyebilir ve en gelişmiş yapay zeka yazma asistanıyla yazmaya bugün başlayabilirsiniz.
QuillBot
quillbot.com
Quillbot, 150 ülkede aylık 35 milyondan fazla aktif kullanıcıya yardımcı olan AI destekli bir yazı platformudur. Yenilikçi döngüdeki insan ürünleri ile Quillbot, kullanıcının benzersiz bakış açısını ve sesini korurken yazmayı ağrısız hale getirmeyi amaçlıyor.
Paperpal
paperpal.com
Paperpal, daha iyi, daha hızlı ve daha yüksek başarı şansıyla yazmanıza yardımcı olmak için üretken yapay zeka desteği, gerçek zamanlı dil önerileri ve intihal kontrolleri sağlayan kapsamlı bir yapay zeka akademik yazma asistanıdır. Akademik yazım için özel olarak tasarlanmış ve 1.300'den fazla konu alanında profesyonel akademik editörler tarafından milyonlarca dil düzeltmesi konusunda eğitilmiş olan Paperpal, makine hızında insan hassasiyeti sunar. Paperpal ile fikirler üzerinde beyin fırtınası yaparak yazma engelini aşabilir, net taslaklarla yazınızı hızlandırabilir ve 25'ten fazla dil için akademik çeviriler alabilirsiniz. Ayrıca, akademik yazım kurallarına ve üsluba uygun olarak yeniden yazma, kelime azaltma ve doğru kelime seçimi konusunda yardımla birlikte derinlemesine dil ve dil bilgisi kontrollerinden de yararlanırsınız. Paperpal, ilk taslağın yazılmasından taslak gönderiminin hazırlığının sağlanmasına kadar her şeyi kapsar. Güvenilir çevrimiçi intihal denetleyicimiz ve 30'dan fazla taslak gönderim kontrolü de dahil olmak üzere premium özelliklere sınırsız erişim için ücretsiz olarak keşfedin veya Paperpal Prime'a (ayda 19 ABD doları) abone olun. Yazmak, kontrol etmek, düzeltmek ve başarılı olmak kadar basit – Şimdi başlayın!
Wordtune
wordtune.com
Wordtune, iş verimliliğine yönelik bir Üretken Yapay Zeka platformudur. Güvenilir GenAI'yi kullanarak, her alandaki profesyoneller kariyerlerini geliştirebilir ve iş yerinde öne çıkabilirler. İster e-posta yazıyor, ister belge oluşturuyor, ister iş arkadaşlarınıza veya müşterilerinize anlık mesaj gönderiyor olun, Wordtune, yapay zekayı kullanarak çalışmanızı kolaylaştırırken yazınızı mükemmelleştirir.
1min.AI
1min.ai
Yapay zeka ile verimliliği artırmak işinizi ve yaşamınızı iyileştirmenin iyi bir yoludur. Ancak farklı kullanım durumları için yeni araçları değiştirmek veya öğrenmek eğlenceli değildir ve aynı zamanda pahalıdır! 1min.AI, tüm AI özelliklerinin kilidini açan hepsi bir arada bir AI uygulamasıdır. 1min.AI'de yalnızca kullandığınız kadar ödersiniz; başka bir yerde hiçbir gizli maliyet veya kurulum gerekmez. 1min.AI'nin benzersiz özellikleri, çeşitli AI modelleri tarafından desteklenen çeşitli AI özellikleri sunmasıdır. Birçok Asistanla Sohbet özelliği ile bunu net bir şekilde görebilirsiniz, Gemini, GPT, Claude, Llama, MistralAI, ... İçerik, Görüntü, Ses, Video gibi diğer multimedya özellikleri de yeteneklerini kullanmak ve en iyi sonuçları vermek için farklı modellerle birlikte kullanılabilir. Son olarak, kredi tahmini ve şeffaf kullanım geçmişi sunuyoruz, böylece özelliğin çalıştırılmadan önce maliyetinin tam olarak ne kadar olduğunu bilirsiniz ve kullanımı kolayca takip edebilirsiniz. Herhangi bir karar vermeden önce sizin için doğru olduğundan emin olmak için 1min.AI'yi Ücretsiz olarak deniyoruz!
AI Writer
ai-writer.com
2 Dakikada Doğru, İlgili ve Kaliteli İçerik Oluşturun. AI-Writer, yalnızca bir başlıktan makaleler oluşturmak için son teknoloji ürünü AI yazma modellerini kullanan, en doğru içerik oluşturma platformudur.
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp, küçük işletmeler için inşa edilmiş hepsi bir arada pazarlama platformudur. Raporlama ve analiz, pazarlama CRM, e -posta kampanyaları, bültenler ve içerik yönetimi gibi araçlarla, müşterilerinizi merkeze koyabilirsiniz, böylece daha akıllı pazarlayabilir ve işinizi daha hızlı büyütebilirsiniz. MailChimp'in Pazarlama ve CRM Mobil Uygulaması, ilk günden itibaren daha akıllı pazarlamanıza ve işinizi daha hızlı büyütmenize yardımcı olur. İşinizin sizi aldığı her yerde ihtiyacınız olan araçlara erişin ve dakikalar içinde çalışmaya başlayın - deneyime gerek yok. MailChimp ile bir satış yapma, müşterileri geri getirme, yeni aboneler bulma veya markanızın görevini paylaşma fırsatını asla kaçırmazsınız. Mailchimp kullanın: * Pazarlama CRM - MailChimp'ten CRM pazarlama ile olan kişilerinize ayak uydurun. Kartvizit tarayıcısı gibi iletişim içe aktarma araçlarıyla yeni müşteriler bulun ve ekleyin. İzleyici büyümesini izleyin ve gösterge tablosundaki bireysel kişilerle ilgili bilgileri görüntüleyin. Hepsini tek bir yerde yapın - doğrudan uygulamadan arayın, metin ve e -posta gönderin. Önemli ayrıntıları hatırlamak için notları kaydedin ve her etkileşimden sonra etiket ekleyin. * Raporlar ve Analytics - Satış ve pazarlama performansınıza daha derin bir bakış alın. Tüm kampanyalarınız için sonuçları izleyin ve nasıl geliştirileceğine dair eyleme geçirilebilir öneriler alın. E -posta kampanyaları, açılış sayfaları, Facebook ve Instagram reklamları, sosyal medya yayınları ve kartpostallar için raporları ve analitikleri görüntüleyin. * E -postalar ve otomasyonlar - E -posta pazarlama kampanyaları, bültenleri ve otomasyonları oluşturun, düzenleyin ve gönderin. Tek tıklamayla açılış olmayanlara ve ürün yeniden hedefleme e-postalarına yeniden katılma ile müşterileri yeniden etkiler ve satışları hemen büyütebilirsiniz. * Facebook ve Instagram Reklamları - Reklamlar taslak ve yayınlayın, bir bütçe belirleyin ve belirli bir grubu hedefleyin. Yeni insanlara ulaşın, mevcut kişilerle uğraşın, özel kitleler kurun veya web sitesi ziyaretçilerini geri getirin. * Pazarlama Önerileri - Pazarlamanızı geliştirmeye yardımcı olacak işlem yapılabilir öneriler alın. Terk edilmiş bir sepet e -postası kurmanın veya markanızın logosunu ayarlamak için bir hatırlatma almanın zamanı geldiğini bilin. * Marka Yönetimi - Cihazınızdan görüntüleri doğrudan MailChimp'e yükleyin ve bunları tüm kampanyalarınızda kullanın.
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai, pazara açılma stratejilerini geliştirmek ve içerik oluşturma süreçlerini kolaylaştırmak isteyen kurumsal pazarlama ekipleri için mükemmel bir çözümdür. Copy.ai ile ekipler, belirli müşteri segmentlerinin sıkıntılı noktalarına ve ihtiyaçlarına doğrudan hitap eden hedefli satış metinlerini hızlı bir şekilde oluşturabilir ve potansiyel müşterilerle daha etkili bir şekilde etkileşime geçmelerine ve daha fazla anlaşma yapmalarına yardımcı olabilir. Ayrıca platformumuz, düşünce liderliği oluşturmaya ve potansiyel müşterilerde güven oluşturmaya yardımcı olan ve aynı zamanda ekibin GTM yaklaşımının etkinliğini artırmaya yardımcı olan içerik oluşturmak için kullanılabilir.
Writesonic
writesonic.com
Writesonic, ilgi çekici içerik oluşturma ve güçlü yapay zeka sohbet robotları geliştirme konusunda güvenilir arkadaşınız olarak hizmet vererek içerik oluşturma ve müşteri deneyimi alanında devrim yaratıyor. Platformları, İçerik Oluşturma, Ses Oluşturma ve Görüntü Hazırlama için kapsamlı bir araç paketi sağlamak üzere yapay zekanın ve yaratıcılığın gücünü birleştiriyor. Herkese her şeyi yazma, her yerde yayınlama ve içeriklerini benzersiz bir kolaylıkla optimize etme yetkisi veriyorlar. Güçlü AI sohbet robotu oluşturucusu Botsonic, Slack, WhatsApp, Telegram ve FB Messenger gibi platformlarla sorunsuz bir şekilde bütünleşerek kesintisiz çok kanallı konuşmalar sağlar. Ayrıca robottan insan etkileşimlerine yumuşak geçişleri kolaylaştıran İnsan Devri özelliği de sunuyor. Zapier entegrasyonuyla görevleri otomatikleştiriyor ve iş akışlarını kolaylaştırarak müşteri katılımını artırıyorlar. Botsonic, GDPR uyumludur ve güvenli müşteri etkileşimleri vaat etmektedir. Araç paketleri birlikte içerik oluşturmayı ve müşteri deneyimini yeniden tanımlamayı amaçlayarak Writesonic'i tüm dijital ihtiyaçlarınız için tek durak çözüm haline getiriyor.
PerfectEssayWriter.AI
perfectessaywriter.ai
PerfectEssayWriter.AI, 11196'dan fazla öğrencinin güvendiği ve Yahoo, NewsDirect, Bezinga ve diğerleri gibi önde gelen haber kaynaklarında yer alan yapay zeka makale yazma aracı. Platformu, yazma becerilerini geliştirmek ve akademik başarıya ulaşmak isteyen öğrencilerin hızla başvurduğu yer haline geldi. Aracı, öğrencilere kusursuz ve kullanıcı dostu bir deneyim sunmak ve yüksek kaliteli makaleler ve diğer yazılı ödevler oluşturmayı her zamankinden daha kolay hale getirmek için tasarlanmıştır.
Article Fiesta
articlefiesta.com
Article Fiesta, birkaç anahtar kelimeye dayalı harika makaleler üretmenize yardımcı olabilecek, yapay zeka destekli bir blog oluşturma aracıdır. Oluşturulan içerik intihal içermeyen, okunabilirliği yüksek, telifsiz görsellerle zenginleştirilmiş, tekrarlardan korunan ve SEO odaklıdır. Hatta SSS bölümleri ve meta açıklamalarla da geliştirebilirsiniz. Bu özelliklerin tümü GPT-4 ile karıştırılmış özel modellerle desteklenir. Çevrimiçi kontrol paneline girdiğinizde, anahtar kelimeleri, bir başlığı ve sitenize yönlendiren isteğe bağlı bir dahili bağlantıyı kabul eden bir arayüzle karşılaşırsınız. Daha sonra doğrudan sitenize gönderilebilecek harika bir makale veya blog oluşturabilirsiniz. Bu bloglar telifsiz görseller ve optimize edilmiş meta açıklamalarla zenginleştirilebilir. Ayrıca okumayı gerçek bir zevk haline getiren SSS bölümlerini ve diğer nüansları da ekleyebilirsiniz.
Thundercontent
thundercontent.com
Thundercontent, ışık hızında benzersiz makaleler yazmanıza yardımcı olmak için yapay zekayı kullanır. ⚡️Daha iyi bir sonuç için daha az para ve zaman harcayın.
Monica
monica.im
Monica, zahmetsiz sohbet ve metin yazarlığı için kişisel AL asistanınız olacak şekilde tasarlanmış ChatGPT APL tarafından desteklenen bir krom uzantısıdır. CMD+M veya CTRL+M'ye basın ve onunla sohbet etmeye başlayın. Veya Monica'nın web sayfasına metin oluşturmanıza ve metin eklemenize yardımcı olun. Pazarlama kopyasını hızlı bir şekilde oluşturmak için 80'den fazla şablon arasından seçim yapın. Web'de bir metin seçin ve Monica'nın sizin için açıklanmasına, çevirmesine, yeniden ifade etmesine izin verin.
WriteXai
writexai.com
WriteXAI, kullanıcıların otomatik olarak içerik ve görüntü oluşturmasına olanak tanıyan yapay zeka destekli bir araçtır. Yapay Zeka Görüntüsü oluşturma aracı, içerik oluşturmada zamandan ve emekten tasarruf sağlar. Platform, birkaç tıklamayla yüksek kaliteli makaleler, sosyal medya gönderileri ve hatta ürün açıklamaları üretmek için doğal dil işleme ve makine öğreniminden yararlanıyor. Ayrıca metne eşlik edecek alakalı ve görsel olarak çekici grafikler üreten bir yerleşik görüntü oluşturucuya da sahiptir. Yapay zeka görüntüleri oluşturabilir, yapay zeka içeriği oluşturabilir, FB reklamları kopyalayabilir, blog içeriği oluşturabilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz!
Spike
spikenow.com
Spike, e -posta, takım sohbeti, işbirlikçi dokümanlar ve toplantıları bir araya getirerek ekiplerin ve bireylerin iletişim kaosunu bir yem olarak çözer. Kişisel Kullanım için Spike: Spike'ın e -postalarınızı sohbete dönüştüren konuşma e -posta uygulamasıyla daha iyi bir e -posta deneyimi alın. En önemli mesajlarınıza öncelik veren süper şarjlı bir mesajlaşma platformuna sahip olmak gibi, böylece en önemli şeylere odaklanabilirsiniz. Mevcut e-postanızı kullanın ve dağınık bir e-posta deneyiminin tadını çıkarın. Takımlar için Spike: Takımlar için iletişim netliği! Spike, ekipler için kapsamlı bir üretkenlik paketi sunar. Takım sohbeti, e -posta, video toplantıları, AI araçları ve işbirlikçi belgeleri birleşik bir beslemede birleştirir. Spike, iş arkadaşları, ortaklar, müşteriler ve satıcılar da dahil olmak üzere iç ekipler ve dış paydaşlarla zahmetsizce iletişim kurun ve işbirliği yapın. Spike, anlamlı ekip etkileşimleri için tasarlanmış ilk iş e -posta hizmetidir. Kendi e -posta etki alanınızı kullanarak veya Spike'dan özel bir etki alanı satın alarak marka tutarlılığını koruyun. Düzgün iletişim sağlayan güvenli, güvenilir ve arşivlenebilir e -postanın ve mesajlaşmanın tadını çıkarın.
Friday AI
heyfriday.ai
Friday AI, tüm ihtiyaçlarınıza uygun özel içerik oluşturmanıza yardımcı olan bir doğal dil yazma aracıdır. İster bir blog, ister reklam, makale veya kısa öykü yazıyor olun, Friday AI, mesajınızı iletmek için ihtiyaç duyduğunuz yazılı materyali tasarlamanıza yardımcı olabilir. Friday AI, göz açıp kapayıncaya kadar yüzlerce kelime üretebilen yeni nesil bir AI yazma asistanıdır. Yapay zeka asistanı bir araçtan daha fazlasıdır; çalışma sürecinizde bir yardımcıdır, içeriğinizi optimize etmek için doğru kelimeleri ve cümleleri seçmenize yardımcı olur. Kullanıcılar 40'tan fazla şablon ve 30 yazma tonu arasından seçim yapar, birkaç anahtar kelime girer ve BAM Friday AI, bir saniyeden kısa sürede orijinal, büyüleyici içerik oluşturur. İster uzun bloglar, sosyal medya gönderileri, reklamlar, yaratıcı hikayeler yazıyor olun, ister web sitenizin SEO'sunu ve meta açıklamalarını nasıl geliştireceğinize dair ipuçları arıyor olun, Friday AI, diğerlerini aşan çok çeşitli yeteneklerle işinizi halletmenize yardımcı olabilir. Yapay zeka asistanları. Friday yapay zekasını geliştirmek bir topluluk çabasıdır; Geri bildiriminiz ve Friday AI'yi kullanmanız yalnızca makine öğrenimi algoritmamızı geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda ihtiyaçlarınıza göre iyileştirme yapmak üzere doğrudan geliştirme ekibimiz tarafından değerlendirilir. Artık yaratıcı yardımcınız size ilham vermek için bekliyor. Friday AI ile daha fazlasını yaratın ve iş akışınızı optimize edin!
NovelAI
novelai.net
NovelAI, yazılı içeriğin oluşturulmasına yardımcı olmak için tasarlanmış yapay zeka odaklı bir araçtır. İster bir roman taslağı hazırlıyor olun, ister oyun anlatıları oluşturuyor olun, ister sadece hikaye anlatımıyla uğraşıyor olun, NovelAI fikirlerinizi hayata geçirmenize yardımcı olmak için benzersiz bir yaratıcılık ve teknoloji karışımı sunar. Geleneksel yazma yardımcılarından farklı olarak bu platform, yalnızca iyileştirmeler önermek için değil aynı zamanda bir insan yazarın tarzını ve karmaşıklığını taklit edebilecek içerik oluşturmak için gelişmiş yapay zekadan yararlanıyor. NovelAI, klasik romanlardan çağdaş eserlere kadar uzanan geniş bir edebiyat veri tabanı üzerinde eğitilmiş karmaşık bir yapay zeka modeli üzerinde çalışıyor. Bu eğitim, yapay zekanın çeşitli yazı stillerini, olay örgüsünü ve karakter gelişimlerini anlamasına ve kopyalamasına olanak tanır. Bir kullanıcı bir bilgi istemi veya hikaye fikri girdiğinde, yapay zeka bu eğitimi kullanıcının talimatlarına uygun içerik oluşturmak için kullanır ve bu da onu çeşitli yaratıcı projeler için çok yönlü bir araç haline getirir.
Humbot
humbot.ai
Humbot, yapay zeka tespitini atlamanıza yardımcı olabilecek bir yapay zeka insanlaştırıcısıdır. Yapay zeka metnini insanileştirin ve Humbot ile güvenle yazın. Humbot, yapay zeka metnini insanileştirmek ve yapay zeka tespitini atlayarak %100 insan puanı elde etmek için en son teknolojiyi sunuyor. Yapay zeka tarafından oluşturulan içeriğin gerçek, orijinal ve çoğu dedektör tarafından algılanamaz olmasını sağlar. İşlem hızlı ve kolaydır ve dilbilgisi hatalarından arınmış, yüksek kaliteli, okunabilir metinler üretir. Sektör lideri teknolojisiyle yeniden yazılan metnin orijinalliğini garanti eder ve etkinliğinin gerçek örneklerini sunar. Kullanıcılar, tespitten kaçınma konusundaki etkinliğini övdü ve onu çeşitli içerik türleri için faydalı buldu. Humbot ayrıca kullanıcı verilerinin emniyetini ve güvenliğini de sağlar. Yenilikçi yaklaşımıyla içerik oluşturuculardan, araştırmacılardan ve işletmelerden olumlu geri dönüşler aldı. Yapay zekayı insancıllaştırma, dürüstlük veya dürüstlükten ödün vermeden yapay zeka tespitini atlamaya çalışanlara fayda sağlayabilir. Genel olarak Humbot, yapay zeka tespitini zahmetsizce atlayarak içerik oluşturmada önde olmaya yönelik güvenilir bir çözüm sunuyor
Copywritely
copywritely.com
Kaliteli SEO İçerik Yazılımı: İçerik Optimizasyonunuzu Geliştirin. İçeriğinizi hem insanlar hem de arama motorları için mükemmel hale getirin.
Frase
frase.io
Frase, içerik oluşturmayla ilgili çeşitli görevlerde yardımcı olabilecek bir AI yazma ve SEO aracıdır. Kullanımı ücretsizdir ve herhangi bir kodlama bilgisi gerektirmez. Yapay zeka yazma araçları arasında Yapay Zeka İçerik Oluşturucu, Giriş Oluşturucu, Anahat Oluşturucu, Açıklama Aracı, Paragraf Yeniden Yazar, Blog Başlığı Oluşturucu, Açıklama Oluşturucu, İnsanlar da Soruyor, Ürün Açıklaması Oluşturucu, Slogan Oluşturucu, Özet Oluşturucu, Değer Önerisi Oluşturucu ve Cümle Yeniden Yazıcı bulunur. . Her araç farklı içerik türlerine göre uyarlanmıştır ve hızlı ve kolay bir şekilde benzersiz, ilgi çekici içerik oluşturmak için kullanılabilir. Ek olarak Frase, Canlı Ürün İncelemesi, Blog, Hızlandırılmış Kurs ve Yardım Merkezi dahil olmak üzere çeşitli kaynaklar sunmaktadır. Frase ile içerik oluşturmak her zamankinden daha hızlı, daha kolay ve daha verimli.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Constant Contact, küçük işletmelerin müşteri tabanlarını büyütmelerine yardımcı olacak e-posta, sosyal medya ve etkinlik pazarlama araçları sağlar.
Jasper
jasper.ai
Jasper: On-Brand AI For Business, çevrimiçi yaptığınız her yerde, her zaman marka sesinizde içerik oluşturur. Jasper, benzersiz marka tarzınızda öğrenip yazabilen yaratıcı yapay zeka asistanınızdır. İster cesurca, arsızca, resmi olarak konuşun, ister yalnızca internette konuşun (yaparsınız). Ayrıca Jasper Everywhere tarayıcı uzantısı, CMS'nizden e-postanıza, sosyal medyaya ve Jasper API'li kendi şirket platformunuza kadar Jasper'ı yanınızda tutar. En önemlisi Jasper, güvenlik protokolleri geliştikçe güncel kalan yerleşik güvenlik özellikleriyle verilerinizi güvende ve gizli tutar. Yapay zekayla içerikleri 5 kat daha hızlı oluşturun. Jasper, 3.000'den fazla 5 yıldızlı incelemeyle en yüksek kalitede yapay zeka metin yazarlığı aracıdır. Blog gönderileri, sosyal medya içeriği ve pazarlama metni yazmak için en iyisi.
SEMrush
semrush.com
Semrush, küresel olarak işletmelerin arama motoru optimizasyonu, tıklama başına ödeme, içerik, sosyal medya ve rekabetçi araştırma kampanyaları çalıştırmasını ve çevrimiçi pazarlamadan ölçülebilir sonuçlar almasını sağlayan önde gelen bir çevrimiçi görünürlük yönetimi SaaS platformudur. Semrush, şirketlerin çeşitli pazarlama kanallarında kampanyalar oluşturması, yönetmesi ve ölçmesi için içgörü ve çözümler sunar. Semrush, 87.000'den fazla ödeme müşterisi ile. Semrush sayılarda: - 808m masaüstü etki alanı profilleri ve 32.1m mobil etki alanı profilleri - 43 trilyondan fazla geri bağlantı ve günde ortalama 25 milyardan fazla url'ün - 24,3 milyardan fazla anahtar kelime ve tek bir anahtar kelime için 20 metreden 20 metrelik fikir - Fortune 500 şirketinin% 30'u kullanıyor Semrush onların pazarlama aracı olarak
Essaybot
essaybot.com
Essaybot, en iyi içeriği öneren ve yazarların ilham kaynakları bulmasına, cümleleri başka sözcüklerle ifade etmesine ve tam cümleler oluşturmasına yardımcı olan, yapay zeka destekli ücretsiz bir makale yazma aracıdır. Ayrıca kaynakları eşleştirmek ve intihal endişelerini önlemek için bir alıntı bulucu içerir. Essaybot, film senaryolarından psikoloji teorilerine kadar çeşitli konularda yardımcı olabilir. Araç çevrimiçi olarak mevcuttur ve bu sayfada fiyatlandırma bilgilerini içermez.
Logicballs
logicballs.com
LogicBalls, çeşitli alanlarda içerik oluşturmayı desteklemek için tasarlanmış yapay zeka tabanlı bir yazma yardımcısıdır. Yüksek kaliteli blog gönderileri, reklamlar, sosyal medya gönderileri, e-postalar, makaleler ve daha fazlasını oluşturmaya yardımcı olur. LogicBalls çeşitli kategorilerde işlevsellik gösterir. Bunlara genel, pazarlama, satış, yazma, SEO ve sosyal medya dahildir. Kısaltmalar ve şakalar gibi temel bileşenler oluşturmanın yanı sıra, PR planları, reklam metinleri, marka kimliği testleri ve SEO dostu URL'ler gibi daha karmaşık çıktılar da sağlar. Ayrıca Facebook biyografileri ve gönderileri, hashtag'ler ve Bumble profil optimizasyon ipuçları dahil olmak üzere sosyal medya içeriği oluşturma desteği de sunar. Üstelik LogicBalls, ek satış stratejileri önererek, müşteri başarı öyküleri oluşturarak ve müşteriyi elde tutma stratejileri önererek satışla ilgili görevlerde yardımcı olabilir. Temelde bu araç, beyin fırtınası, yazma, analiz ve araştırmayı tek bir platformda birleştirerek kullanıcıların çalışmalarının her yönünü geliştirmelerine yardımcı olur.
Lavender
lavender.ai
Lavender yapay zeka e-posta koçunuzdur Yanıt alan satış e-postalarını kolayca yazmak için ihtiyacınız olan her şeyi birleştirir. E-postanızda gerçek zamanlı yapay zeka destekli koçluk alın, potansiyel müşterinizi gelen kutunuzdan ayrılmadan araştırın, e-postalarının geçerli olduğunu doğrulayın, e-postanızın SPAM'a düşüp düşmeyeceğini kontrol edin, mobil ortamda nasıl göründüğüne bakın ve çok daha fazlasını yapın. Dünyanın en büyük şirketlerinin SDR'leri ve AE'leri, açık ve çift yanıtları artırmak için Lavender'ı kullanıyor. Bir yanıt alırsanız, bir toplantı ayarlama ve bir anlaşma yapma olasılığınız artar.
ProWritingAid
prowritingaid.com
Kişisel yazma koçunuz. Tek bir pakette dilbilgisi denetleyicisi, stil editörü ve yazma danışmanı. En iyi yazı, doğru dilbilgisinden çok daha fazlasına bağlıdır. Stil sorunlarını da vurgulayan ve yazılarınızı kendi türünüzdeki en iyi yazarlarla karşılaştıran bir düzenleme aracına ihtiyacınız var.
MyEssayWriter.ai
myessaywriter.ai
MyEssayWriter.Ai, yenilikçi teknolojisiyle yazma sürecinde devrim yaratan bir şirkettir. Öğrencilere birinci sınıf yazma yardımı sağlamak için profesyonel yazarların uzmanlığını yapay zekanın hızı ve doğruluğuyla harmanlıyoruz. Yapay zeka makale yazma aracımız birçok benzersiz özelliğiyle öne çıkıyor. Öncelikle milyonlarca kaliteli makale ve makaleden oluşan eğitimini kullanarak, herhangi bir konuda intihal içermeyen, doğru içerikler üretir. Bu, saatlerce beyin fırtınası yapma ve araştırma yapma zahmetini ortadan kaldırır. İkinci olarak, aracımız makaleleriniz için taslaklar ve içerik oluşturarak zaman tasarrufu sağlar. Bu, akademik ve kişisel yaşamınızın diğer önemli yönlerine odaklanmanıza olanak tanır. Üçüncüsü, oluşturulan içeriği gözden geçirmek ve ondan bir şeyler öğrenmek, yazma becerilerinizi geliştirmenize ve elinizdeki konuyu daha derinlemesine anlamanıza yardımcı olabilir. Aracımız, performansını sürekli olarak iyileştirmek için doğal dil işlemeyi ve makine öğrenimini kullanarak karmaşık bilgileri analiz etmesine ve yorumlamasına olanak tanır. Son olarak algoritma, tartışmacı, ikna edici, tanımlayıcı ve anlatı niteliğindeki makaleler dahil olmak üzere çeşitli makale türleri için içerik üretebilir. Ayrıca araştırma makaleleri, makaleler, raporlar ve diğer ders ödevlerinde de yardımcı olabilir. Dünya çapında binlerce öğrenci, sizin başarınız düşünülerek tasarlanan yapay zeka makale yazma aracımıza güveniyor. Dolayısıyla, ister yazarken tıkanma yaşıyor olun, ister fikir bulmakta zorlanıyor olun, ister zamanınız kısıtlı olsun, gelişmiş algoritmamız, kısa sürede yüksek kaliteli makaleler üretmenize yardımcı olabilir.
NeuronWriter
neuronwriter.com
NeuronWriter, web için içerik oluşturan herkes için akıllı bir asistan gibidir. Yapay zeka destekli bir araçtır; bu, daha iyi yazmanıza ve Google gibi arama motorlarında daha üst sıralarda yer almanıza yardımcı olmak için yapay zekayı kullandığı anlamına gelir. Bunu, internetin nelerden hoşlandığını bilen ve tam da bunu yaratmanıza yardımcı olan bilgili bir rehber olarak düşünün. NeuronWriter özünde yazma sürecinizi daha kolay ve daha etkili hale getirmek için tasarlanmıştır. Bunu, SEO'da (Arama Motoru Optimizasyonu) şu anda popüler ve etkili olana dayalı öneriler ve iyileştirmeler sunarak yapar. SEO tamamen içeriğinizi arama motorları için daha görünür ve çekici hale getirmekle ilgilidir; böylece insanlar içeriğinizle ilgili bir şey aradığında ilk önce sizi bulurlar. NeuronWriter yalnızca başka bir yazma aracı değildir; onu öne çıkaran özelliklerle doludur. İşte bazı temel özelliklerine bir bakış: * Yapay Zeka İçerik Oluşturma: NeuronWriter'ın en harika yönlerinden biri, yazmanıza yardımcı olmak için yapay zekayı nasıl kullandığıdır. Fikirlere takılıp kalırsanız veya nasıl başlayacağınızdan emin değilseniz, NeuronWriter sizin için konular önerir ve hatta parçalar yazar. Her zaman fikirlerle dolu bir beyin fırtınası arkadaşına sahip olmak gibi. * SEO ve NLP Entegrasyonu: SEO karmaşık olabilir, ancak NeuronWriter bunu basitleştirir. İçeriğinizin neyle ilgili olduğunu ve arama motorları için nasıl geliştirilebileceğini anlamak için NLP (Doğal Dil İşleme) adı verilen bir şeyi kullanır. Bu, içeriğinize Google'ın dilini konuşmayı öğretmek ve insanların onu bulmasını kolaylaştırmak gibidir. * İçerik Analizi Araçları: NeuronWriter yalnızca yazmanıza yardımcı olmaz; daha iyi yazmanıza yardımcı olur. İçeriğinizi analiz eder ve ne kadar SEO dostu olduğuna göre ona bir puan verir. Ayrıca arama motoru sonuç sayfalarındaki (SERP'ler) sıralamaya da bakar ve içeriğinizi en iyi performans gösteren makalelerle nasıl uyumlu hale getireceğiniz konusunda size fikir verir. * WordPress Entegrasyonu: Web siteniz için WordPress kullanıyorsanız, NeuronWriter tam size göredir. WordPress ile kolayca entegre olur ve içeriğinizi doğrudan web siteniz içinde optimize etmenize olanak tanır. Bu, blogunuzun kontrol panelinde yardımcı bir asistanın olması gibidir. * Anahtar Kelime Araştırması ve Analizi: NeuronWriter içerik konunuzla ilgili anahtar kelimeleri analiz eder. Bu, büyük bir gölette balık tutmaya benzer; ne tür balık (veya anahtar kelimeler) aradığınızı ve bunların nerede olabileceğini bilmeniz gerekir. * Rakip Analizi: Araç, hangi içeriğin arama motorlarında bu anahtar kelimeler için zaten yüksek sıralarda yer aldığını inceler. Bu, bir restoranda hangi tariflerin popüler olduğunu anlamaya benzer, böylece onlarla rekabet edecek bir yemek yaratabilirsiniz. * Kullanıcı Niyeti Analizi: Bir kullanıcının arama motoruna bir sorgu yazdığında muhtemelen ne aradığını anlamaya çalışır. Bu, bir şefin müşterilerinin hızlı bir atıştırmalık mı yoksa tam bir yemek mi istediğini anlamasına benzer. * İçerik SEO Puanı: İçerik oluşturduktan sonra NeuronWriter, içeriği SEO için ne kadar iyi optimize edildiğine göre puanlar. Bunu bir yemek eleştirmeninin bir yemeği derecelendirmesi gibi düşünün.
Cohesive AI
cohesive.so
ChatGPT istemleriyle uğraşmaya elveda deyin! Cohesive, AI parlaklığını yaratıcılığınızla birleştirerek zahmetsizce birinci sınıf içerik oluşturmanıza olanak tanır. Güçlü bir düzenleyiciyle sorunsuz bir şekilde hassaslaştırın, düzenleyin ve yayınlayın. Büyülü içerik oluşturmaya merhaba deyin!
Eleo.ai
eleo.ai
Yapay zekanın insan potansiyeliyle buluştuğu Eleo.ai. Eleo ile üretkenliğinizi ve yaratıcılığınızı daha önce hiç olmadığı şekilde ortaya çıkarabilirsiniz. Bilgi aramak, metinler oluşturmak, fikirleri ortaya çıkarmak ve görselleri bulmak için binlerce saat harcadığınızı hayal edin. Beyninizi güçlendirmenin, kendinize daha fazla zaman ayırmanın ve yazma hızınızı 20 kat artırmanın zamanı geldi. Eleo sadece başka bir yapay zeka hizmeti değil. Diğer platformlardan farklı olarak Eleo, uygun tarzda sohbet etmenize ve yazmanıza, iyi sorular sormanıza, metin yazarlığı işleviyle çeviri yapmanıza ve hatta görseller oluşturmanıza olanak tanır. Yapay zekanın kullanımını keyifli, hızlı ve pratik hale getiren kapsamlı bir araçtır. Ve en iyi kısmı? İhtiyaçlarınıza uyacak şekilde tasarlanmış fiyatlandırma planları ile ekonomiktir. Peki Eleo neden süper? Önde gelen şirketler, rekabet avantajı elde etmek için çalışanlarını zaten yapay zekaya erişimle donattı. Eleo size hızla gelişen iş piyasasında önde kalmak için ihtiyaç duyduğunuz becerileri verir. Verimliliği, hızı ve yaratıcılığı artırır, sizi alanınızda usta yapar. Eleo'yu kullanmak kolaydır. Sadece kaydolun, bir plan seçin, kendinizi platforma kaptırın ve görevlerinizi zahmetsizce gerçekleştirmeye başlayın. Eleo herhangi bir cihazda mevcuttur, böylece gittiğiniz her yerde bilgilerinize, belgelerinize ve resimlerinize erişebilirsiniz. Geride kalmayın. Eleo.ai'nin gücünü benimseyin ve bugün tüm potansiyelinizi ortaya çıkarın. Yapay zeka dünyasına yapılan bu olağanüstü yolculukta bize katılın ve üretkenliğin ve yaratıcılığın geleceğini deneyimleyin.
Bertha AI
bertha.ai
Bertha AI, WordPress için bir yapay zeka asistanı eklentisidir. Gelişmiş yapay zekayı kullanarak kullanıcıların makaleler, ürün açıklamaları ve web sitesi kopyaları gibi içerikleri dakikalar içinde oluşturmasına yardımcı olur. Temel özellikler ve avantajlar: * Saniyeler içinde makaleler, blog yazıları ve açılış sayfaları yazın * E-ticaret siteleri için ürün açıklamaları oluşturun * Sayfalar için ilgi çekici web sitesi kopyası oluşturun * Özel görüntüler oluşturmak için yerleşik görüntü oluşturma * WordPress eklentisi ve Chrome uzantısı olarak mevcuttur * Tüm önemli sayfa oluşturucular ve temalarla entegre olur * İçerik oluşturmaya harcanan zamandan %90'a kadar tasarruf sağlar * Daha yüksek planlarda sınırsız kullanıcı * Aylık milyonlarca kelime dahildir * Uygun fiyatlı aylık ve yıllık fiyatlandırma planları * 7 gün para iade garantisi Bertha AI, insan benzeri içerik oluşturmak için en son teknolojiye sahip yapay zeka teknolojisinden yararlanıyor. İşte nasıl çalıştığına dair hızlı bir genel bakış: * Kullanıcı Bertha'ya içeriğin oluşturulmasını istediği içerik istemini, konuyu veya fikri sağlar * Bertha istemi analiz eder ve ilgili içeriği oluşturmak için geniş bilgi veri tabanından yararlanır * Oluşturulan içerik saniyeler içerisinde kullanıcıya geri döner * Kullanıcılar daha sonra AI tarafından oluşturulan içeriği yayınlamadan önce kolayca düzenleyebilir ve hassaslaştırabilir Bertha, bir insan yazar gibi yüksek kaliteli, benzersiz içerik oluşturmak için yüz milyarlarca parametre konusunda eğitim aldı. Yapay zeka ilgi çekici, bilgilendirici ve okunabilir içerik oluşturmak için farklı yazma stillerini, konuları, dil kurallarını ve daha fazlasını öğrendi.
Textmetrics
textmetrics.com
Textmetrics platformu esnektir, ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilir ve değerli zamanınızdan tasarruf etmenizi sağlar. Yapay zeka (AI) algoritmaları sözlüğünüzü analiz edip ölçerek başlar. Daha sonra genişletilmiş yazma ortamımız iyileştirmeleri hesaplar ve personelinizin harika içerik yazmasına yardımcı olur. Sonuç olarak işletmenizi bir sonraki aşamaya yükseltirsiniz; böylece şirketinizin marka kimliğiyle tutarlı bir şekilde uyum sağlar, hedef kitlenize hitap eder, çeşitlilik ve katılım hedeflerine ulaşır, bulunabilirliği artırır ve dönüşümü artırırsınız. Textmetrics ile mümkün olan her şekilde seviye atlayacaksınız.
ContentBlock
contentblock.ai
Yapay zekayla içerikleri 10 kat daha hızlı oluşturun. 10 kat daha hızlı şaşırtıcı, orijinal içerik oluşturmak için yazılarınızı en gelişmiş yapay zeka yazma asistanıyla güçlendirin.
ContentIn
contentin.io
ContentIn: LinkedIn İçeriği için Kişisel Yapay Zeka Yazma Asistanı. Tarzınıza ve sesinize göre eğitilmiş kişiselleştirilmiş yapay zekanın gücüyle 10 kat daha hızlı daha iyi LinkedIn Gönderileri yazın. 3000'den fazla kullanıcı LinkedIn İçeriklerini zenginleştirmek için halihazırda ContentIn'i kullanıyor. Bunlar, tıpkı sizin gibi LinkedIn oyunlarını bir sonraki seviyeye taşıyan binlerce girişimci ve profesyonel. İşte nasıl başlayacağınız: 1. 14 günlük ücretsiz denemeye kaydolun. 2. Kişiselleştirilmiş LinkedIn içerik planınızı 1 dakika içinde oluşturuyoruz. 3. LinkedIn gönderilerinizin ilk haftasını AI Ghostwriter'ınızla 1 saatten daha kısa bir sürede yazın ve planlayın. 4. Kişisel yapay zekanızı önümüzdeki 1-2 hafta içinde eğitmeye başlayacağız, böylece sizin sesinize ve tarzınıza göre yazacak. 5. Kendi kendine öğrenen yapay zeka ile her hafta daha iyi gönderileri daha hızlı yazacaksınız. Sonunda LinkedIn içerik oyununuzu sallamak için artık bahaneniz yok. Yani ne kadar erken başlarsanız, harika sonuçları o kadar çabuk göreceksiniz. 10 kat daha hızlı daha iyi LinkedIn Gönderileri yazmak ve sonunda kişisel markanızı oluşturmak için LinkedIn İçeriği için Kişisel Yapay Zeka Yazma Asistanı ile ilgileniyor musunuz? Daha sonra bir sonraki adımı atın. Şimdi ücretsiz olarak SaaS Aracımıza kaydolun ve ilk haftadaki gönderilerinizi 1 saatten daha kısa sürede yazın. Kişisel AI yazma asistanınızı tarzınıza ve sesinize göre analiz edip eğiteceğiz. LinkedIn oyununuzu bir sonraki seviyeye taşımanın zamanı geldi.
Copylime.com
copylime.com
Copylime.com, akıllı yapay zeka ile saniyeler içinde daha iyi, daha ilgi çekici web sitesi içeriği, blog makaleleri ve sosyal medya gönderileri yazmanıza yardımcı olacak
Cowriter
cowriter.org
Cowriter, yazarları güçlendirmek ve yaratıcı yazma sürecini hızlandırmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir metin düzenleyici ve kopya oluşturucudur. Cowriter'ın AI Düzenleyicisi, yazar üretkenliğini optimize etmeyi ve ellerinizi klavyeden ayırmadan tüm yazma ihtiyaçlarınızı karşılamayı amaçlamaktadır. İçeriğinizi yalnızca birkaç saniye içinde hızlı ve kolay bir şekilde oluşturun, düzenleyin ve iyileştirin. * Yazma stilinizle içerik oluşturun: Cowriter, benzersiz yazma stilinizdeki içeriği anlayabilir, öğrenebilir ve oluşturabilir. Cowriter, tonunuza ve sesinize uygun kişiselleştirilmiş öneriler sunmak için zaman içinde sizden bilgi alır. * Gerçek Zamanlı Verileri Kullanma: Web'den gerçek zamanlı verilerle içerik oluşturun! Cowriter, her yazma görevinde güvenilir web kaynaklarını araştırabilir ve daha iyi, güncel ve daha gerçekçi içerikler yazabilir. En son haberleri, etkinlikleri ve trendleri içeren makaleleri, denemeleri ve akademik makaleleri kolayca oluşturun. * Kendi AI yazma uzmanınızla sohbet edin: Cowriter, beyin fırtınası fikirleri, okuyucu katılımını artırmaya yönelik stratejiler konusunda rehberlik sağlama veya içerik oluşturma ve iyileştirme gibi çeşitli yaratıcı yazma ihtiyaçlarında yardımcı olabilir. * Saniyeler içinde pazarlama metni oluşturun: Facebook, Google, Linkedin, Twitter ve ötesinde paylaşmak için büyüleyici, orijinal ve gerçek içerik oluşturun!
LeadScripts
leadscripts.co
LeadScripts, pazarlama stratejinizde devrim yaratmak için tasarlanmış güçlü ve yenilikçi bir araçtır. Ürününüze ve müşteri kişiliğinize göre uyarlanmış ilgi çekici, ikna edici senaryolar hazırlayan, yapay zeka destekli bir metin yazarlığı yardımcısıdır. İşletmenizi ve müşterilerinizi sizin kadar anlayan ve değer önerinizi mümkün olan en etkili şekilde iletebilen bir araca sahip olduğunuzu hayal edin. LeadScripts'in yaptığı da budur. Pazarlama metni yazmanın tahmine dayalı ve zaman alıcı sürecini ortadan kaldırarak işinizin diğer yönlerine odaklanmanıza olanak tanır. LeadScripts ile yalnızca bir içerik oluşturucuya değil, aynı zamanda pazarlama metni ihtiyaçlarınız için kapsamlı bir çözüme sahip olursunuz. Hedef kitlenizi ve ürününüzü anlar ve bu bilgiyi gerçekten yankı uyandıran senaryolar oluşturmak için kullanır. İster e-posta dizileri, ister satış mektupları, ister reklam kopyaları olsun, LeadScripts ilgi çekici, ikna edici ve dönüştürücü içerik üretir.
Livy AI
livy.ai
Livy.AI, içerik oluşturuculara, özellikle de eğlence sektöründekilere, içerik oluşturma ihtiyaçlarında yardımcı olmak için tasarlanmış yenilikçi bir yapay zeka platformudur. Livy.AI, gelişmiş yapay zeka algoritmalarını kullanarak orijinal, ilgi çekici ve yüksek kaliteli içerik oluşturma sürecini kolaylaştırır. * Yapay Zeka Senarist Aracı: Yapay Zeka Senarist Aracımızla senaryo oluşturmada yapay zekanın potansiyelini ortaya çıkarın. İster filmler, TV şovları, podcast'ler veya haberler için senaryolar hazırlıyor olun, aracımız, harika hikaye anlatımının gerektirdiği duygusal rezonansı ve yapıyı sağlarken yaratıcı süreci hızlandırmak için tasarlanmıştır. İlgi çekici anlatılar oluşturmanıza, üretkenliği artırmanıza ve fikirleri senaryolara dönüştürmenize yardımcı olan yaratıcı asistanınızdır. * Yapay Zeka Görüntü Aracı: Livy.AI'deki Yapay Zeka Görüntü Aracı, komut dosyalarınızı tamamlayan görsel olarak çarpıcı görüntüler oluşturmada yardımcınızdır. Aracımız, konsept çiziminden karakter tasarımına kadar, bir hikaye anlatan görsellerin düşünülmesine ve oluşturulmasına yardımcı olmak için gelişmiş yapay zekadan yararlanır. Hikayenize zahmetsizce görsel bir boyut kazandırmakla ilgilidir. * Ve Daha Fazlası: Livy.AI, senaryo ve görüntü oluşturmanın ötesinde, eğlence sektörünün dinamik ihtiyaçlarını karşılamak için araç takımını sürekli olarak genişletiyor. Platformumuzla, içerik oluşturma yolculuğunuzu yapay zeka destekli yaratıcılığın yeni çağına taşıyan çeşitli çözümleri keşfedin.
MarketingCopy AI
marketingcopy.ai
MarketingCopy AI, reklamlarınız, açılış sayfalarınız, e-postalarınız ve daha fazlası için yüksek kaliteli, ikna edici metinler oluşturmanıza yardımcı olan, yapay zeka destekli bir pazarlama metin yazarıdır. MarketingCopy AI, yüksek kaliteli kopya ve içeriği daha hızlı oluşturmanıza ve proje ve belgelerdeki çalışmalarınızı düzenlemenize yardımcı olacak bir dizi güçlü özellik sunar.
RewriteTool.net
rewritetool.net
RewriteTool.net, kullanıcılara yazılarını geliştirecek çeşitli güçlü araçlar sağlamak için gelişmiş yapay zeka teknolojisini kullanan kapsamlı bir yazı geliştirme platformudur. Platform, cümleleri veya paragrafları daha kısa, net ve etkili hale getirmek için otomatik olarak yeniden yazabilen bir AI yeniden yazıcısını içerir. Yeniden kelime oluşturma aracı, kullanıcıların cümlelerini anlamlarını değiştirmeden yeniden ifade etmelerine yardımcı olur. Büyük metin bloklarını otomatik olarak daha kısa, daha yönetilebilir özetlere dönüştürebilen bir AI özetleyici. Ve kullanıcıların yazılarını ilgili kelimeler, ifadeler ve fikirlerle hızlı ve kolay bir şekilde genişletmelerine olanak tanıyan bir metin genişletme aracı. RewriteTool.net ile kullanıcılar yazma becerilerini geliştirebilir ve kolaylıkla profesyonel, yüksek kaliteli içerik üretebilirler.
SnapRytr
snaprytr.com
SnapRytr, Pakistan şirketi SnapRytr tarafından geliştirilen yapay zeka destekli bir yazma asistanı ve makale yazarıdır. Küçük işletmelere ve serbest içerik yazarlarına geniş ölçekte iyi yazılmış ve araştırılmış makaleler oluşturmada yardımcı olmak için tasarlanmıştır. SnapRytr ile kullanıcılar 10 kat daha hızlı yazma hızına ulaşarak her ay 100 saatten fazla tasarruf edebilirler. Yapay Zeka yazma asistanı, sosyal medya, pazarlama, açılış sayfası ve profesyonel iletişim için içerik üreten 80'den fazla yapay zeka aracıyla birlikte gelir. Ayrıca, yüksek kaliteli içerik oluşturmak için yalnızca en ufak bir girdiyi gerektiren akıllı yapay zeka makale yazarıyla, yazarın önündeki engelin aşılmasına da yardımcı olur. Kullanıcılar, oluşturulan içeriği meslektaşlarıyla kolayca paylaşabilir ve geri bildirim alabilir ve kendi araçlarını oluşturmak veya Google E-Tablolar'ı otomatikleştirmek için SnapRytr'in API'sini kullanabilirler. SnapRytr, AI içerik yazma araçları, AI iş yazma araçları ve daha fazlasını içeren onlarca ücretsiz widget'tan oluşan tek noktadan bir paket sunar. Kullanıcılar, ister pazarlama ister iş amaçlı içeriğe ihtiyaç duysunlar, bir widget'in ilgili kategorisini seçebilir ve tüm widget türlerinin uygun bir şekilde tek bir yerde kategorize edilmesini sağlayabilirler. Yapay zeka makale yazarının kullanımı zahmetsizdir ve kullanıcılar kendi konularından, içindekiler bölümünden, taslaklarından veya anahtar kelimelerinden makale oluşturabilirler. Amaç, kullanıcıların saatlerce yazmaktan tasarruf etmelerine ve birkaç dakika içinde daha dikkat çekici makaleler bulmalarına yardımcı olmaktır. Genel olarak SnapRytr, kullanıcılara saatlerce süren yazma süresinden tasarruf edebilen ve onlara işlerinin daha önemli yönlerine odaklanmaları için zaman tanıyan yararlı bir yapay zeka yazma asistanıdır.
Conteudize
conteudize.ai
onteudize, pazarlama içeriği oluşturmayı optimize etmek ve otomatikleştirmek için Yapay Zekadan yararlanan yenilikçi bir dijital platformdur. Elindeki 50'den fazla şablonla kullanıcılar yüksek kaliteli metinleri, yaratıcı görselleri ve ses transkripsiyonlarını hızlı bir şekilde üretebilir. Bireysel girişimciler ve küçük işletmeler için özel olarak tasarlanan bu ürün, yalnızca mobil cihaz ve 4G bağlantısı kullanıldığında bile verimli, basit ve hızlı içerik üretimine olanak sağlar.
Copyter
copyter.com
Copyter bir yapay zeka metin yazarıdır ve markalar, acenteler ve pazarlamacılar için içerik üretir. Yazılım bir web uygulamasıdır ve metin yazarlığını kolaylaştırmak için şablonlar veya yapay zeka araçları içerir. Kullanıcılar bir marka, hizmet veya ürün hakkında birkaç kelime girerek başlayabilirler. Copyter daha sonra İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve daha fazlası dahil olmak üzere 37'den fazla dilde kopya oluşturabilir. İçeriğin tamamı kullanıcıya ait olup, içeriğin özel ve ticari amaçlarla kullanılmasına olanak sağlar. Yapay zeka yazma platformu aylık ve kullanım başına ödemeli abonelikler sunuyor. Copyter esas olarak web sitesi açılış sayfaları ve SEO meta açıklamaları için metinlerin oluşturulmasında kullanılır. Ayrıca Amazon gibi e-Ticaret platformlarının başlıkları ve ürün açıklamaları için de uyarlanmıştır. Diğer yaygın kullanım örnekleri arasında PPC (tıklama başına ödeme) reklamları, sosyal medya gönderileri ve bloglar yer alır. Sistem, metni düzenlemek ve içerik kalitesini sağlamak için entegre bir okunabilirlik ve dil bilgisi denetleyicisi içerir.
Wali
mywali.co
Wali, işletmeleri eyleme dönüştürülebilir zeka ve içgörülerle güçlendirmek için tasarlanmış lider bir yapay zeka çözümleri sağlayıcısıdır. İş büyümesini desteklemek, karar almayı geliştirmek ve yeniliği teşvik etmek için yapay zekanın gücünden yararlanma konusunda uzmanız. Sağlam platformumuz, işletmeler için özel olarak tasarlanmış bir dizi yapay zeka aracı sunarak müşterilerimizin günümüzün hızlı dijital ortamında rekabetin önünde kalmasını sağlar. Ortaklıklara ve işbirliğine dayalı büyümeye güçlü bir vurgu yapıyoruz. Ortaklık programımız, diğer işletmelerin tekliflerini genişletmelerine, yeni pazarlara ulaşmalarına ve müşterilerine daha fazla değer sunmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Sektör lideri yapay zeka çözümlerimizin erişilebilir, uygun maliyetli ve onların ihtiyaçlarına göre uyarlanmış olmasını sağlamak için ortaklarımızla yakın işbirliği içinde çalışıyoruz.
Twain
twain.ai
Twain, giden satış mesajlarının hazırlanmasına ve iyileştirilmesine yardımcı olmak için tasarlanmış bir yapay zeka iletişim asistanı aracıdır. Doğrudan ve cesurdan yaratıcı ve gündelike kadar çeşitli formlarda, kullanıcının benzersiz tonunda özel yapım mesajlar oluşturma yeteneğine sahiptir. Araç, çeşitli giden kanallara ve senaryolara hitap ederek E-posta veya LinkedIn gibi platformlarda kolay çalışmayı kolaylaştırır. Girişten takibe, teklif ve ayrılık durumlarına kadar yardım sağlar. Katılımı artırmak için Twain, üslup, hedefler, bağlam ve geçmişe dayalı, bağlam odaklı, hedef odaklı mesajlar sağlar. Araç ayrıca mesajın iyileştirilmesi için gerçek zamanlı öneriler sunarak ayrıntılı alternatifler ve iyileştirmeler sunuyor. Twain, sağlam tanıtımlar hazırlamaktan takip mesajları oluşturmaya ve geri bildirimleri işlemeye kadar satış iletişimi sürecini etkili bir şekilde kolaylaştırıyor. Net ve yankı uyandıran mesajlar üretmedeki performansıyla tanınan Twain, ücretsiz, profesyonel ve özelleştirilmiş ekip planları olmak üzere farklı fiyatlandırma planları sunuyor. Mesajların tonunu, yapısını ve uzunluğunu artırma, zaman kazandıran özellikleri ve ölçeklenebilir bir şekilde çalışabilme yeteneği nedeniyle kullanıcılar tarafından çoğunlukla övülmektedir.
Trolly.ai
trolly.ai
Yapay Zeka Tarafından Oluşturulan SEO Optimize Edilmiş Makaleler, 2 Kat Daha Hızlı
Zomani.ai
zomani.ai
Zomani, profesyoneller için üretkenliği artırmak ve içerik yazma süreçlerini kolaylaştırmak için tasarlanmış güçlü bir Yapay Zeka Metin Yazarlığı ve Görüntü Oluşturma SaaS (Hizmet Olarak Yazılım) aracıdır. Zomani.İçerik yazarlarının yüksek kaliteli, hatasız içeriği verimli bir şekilde üretmesine yardımcı olmak için akıllı yazma yardımı, dil bilgisi ve yazım denetimi, intihal tespiti, içerik optimizasyonu ve kusursuz işbirliği özellikleri sunar. Zomani, kasıtsız benzerlikleri veya intihal örneklerini belirlemek için içeriğinizi mevcut içerikten oluşan kapsamlı bir veritabanıyla karşılaştırır. Ve daha fazlası.
Writi.io
writi.io
Writi.io içerik üreten bir bot değildir; bunun yerine ChatGPT tarafından desteklenen bir üründür | OpenAI'nin LinkedIn (ve e-postalar) için özel olarak tasarlanmış GPT-4 AI modelleri. Doğrudan LinkedIn'i veya e-posta kutunuzu kullanarak orijinal içerik oluşturan bir yapay zeka yazma asistanıdır. Özelliklere Chrome uzantısı aracılığıyla erişilebilir. Writi'ye ne söylemek istediğinize dair bir ipucu vermek için üç kelime yazmanız yeterli, ardından arkanıza yaslanın ve Writi'nin konuşmanızın içeriğini anlamasına izin verin. Özel sohbetiniz için benzersiz şekilde hazırlanmış, kullanmak istediğiniz içeriği seçin. OpenAI'nin ChatGPT'sindeki yapay zekayı entegre ettik | GPT-4 turbo ve özellikle LinkedIn ve e-posta üzerinde çalışacak şekilde tasarlandı. Kullanımı son derece basit ama bir o kadar da güçlü.
Writekit
writekit.ai
Yapay Zeka Destekli Yazım Artık Basitleşti. Writekit, içerik üretimini basitleştirmek ve yaratıcılığı artırmak için yapay zeka ile entegre araçlar sunar. Anlaşılır eklemeler oluşturmaktan gerçek zamanlı ekip işbirliğine kadar Writekit, verimlilik, kalite ve stressiz bir yazma süreci talep eden yazarlar ve pazarlamacılar için tasarlanmıştır.
WordfixerBot
wordfixerbot.com
WordfixerBot'un Açıklama Aracı, yazılarını geliştirmek isteyen herkes için onu göze çarpan bir seçim haline getiren özelliklerle doludur: * Çeşitli Ton Seçenekleri: Aralarından seçim yapabileceğiniz bir dizi tonla bu araç, yazınızı herhangi bir bağlam veya hedef kitleye göre eşleştirme esnekliği sağlar. * Orijinal Anlamın Korunması: Yapay zeka, mesajınızın özünün değişmeden kalmasını sağlarken ona taze ve benzersiz bir sunum sunar. * Erişilebilirlik ve Kullanım Kolaylığı: Araç, karmaşık kurulumlar veya zorlu öğrenme eğrileri olmadan erişilebilir ve kullanımı kolay olacak şekilde tasarlanmıştır. WordfixerBot'u kullanmanın faydaları açıktır: * Gelişmiş Yazma Kalitesi: Yalnızca benzersiz değil, aynı zamanda hedeflediğiniz okuyucularda yankı uyandıran içerik üretin. * Zaman Kazandırır: Kaliteden ödün vermeden hızla başka sözcüklerle ifade edilmiş metinler oluşturarak yazınızın veya işinizin diğer yönlerine odaklanmanıza olanak tanır. * İntihalden Kaçınma: Araç, çalışmanızın orijinal olmasını ve intihal endişelerinden arınmış olmasını sağlamaya yardımcı olur.
NexBot
nexbot.ai
NexBot, kullanıcıların "mükemmel içeriği 10 kat daha hızlı" yazmalarına yardımcı olduğunu iddia eden bir yapay zeka yazma asistanıdır. OpenAI'nin GPT-3 ve GPT-4 gibi gelişmiş yapay zeka modelleri tarafından desteklenmektedir. Bahsedilen temel özelliklerden bazıları şunlardır: * Hızlı bir şekilde fikir üretin ve 10 kat daha fazla orijinal fikir elde edin * 180'den fazla dilde içerik yazın * Önceden oluşturulmuş şablonları kullanın veya özel şablonlar oluşturun * Optimize edilmiş SEO içeriği alın * Ücretsiz, haftalık veya yıllık ücretli planlardan birini seçin * NexBot, 5 yıldızlı incelemelerle "en iyi yapay zeka içerik oluşturucu" olarak anılıyor. Aracı, profesyonellerin içerik oluşturma süreçlerinde devrim yaratmaları için dönüştürücü bir yazma arkadaşı olarak konumlandırıyor.
SEOwind
seowind.io
SEOwind, SEO tabanlı İçerik Özetlerini saatler değil dakikalar içinde oluşturmanıza olanak tanıyan bir SEO İçerik Zekası aracıdır. Tahmin etmeyi bırakın ve SEO'nuzda veri odaklı olmaya başlayın. SEOwind, SEO sonuçlarınızı daha öngörülebilir hale getirmek için mükemmel bir araçtır. Aracımızla hedef kitleniz için değerli içerik yazmak için ihtiyacınız olan tüm verilere sahip olursunuz: * arama amacı, * SERP'ler ve sıralandıkları anahtar kelimeler, * en iyi SERP'lerin içerik taslağı, * kullanıcı soruları, * ele almanız gereken konular * size bağlamda anahtar kelimeler sağlar. Yapay zekayı kullanarak başlığı ve meta açıklamayı yazmanıza yardımcı oluyoruz, size içerik önerileri sağlıyoruz ve içerik taslağını kendisi oluşturuyoruz. Tüm bunlar içeriğinizin performans göstermesini sağlamak için. Bilgileri Google Dokümanlar'a manuel olarak analiz etmek, kopyalamak ve yapıştırmak için bir daha asla zaman harcamanıza gerek kalmayacak. SEOwind ile her zaman daha iyi performans gösteren içerik oluşturmaya odaklanabilirsiniz.
Haller AI
haller.ai
Haller AI: Hepsi Bir Arada Yapay Zeka Kontrol Panelimizle İşletmenizi Hızlandırın Küçük işletmelere ve yalnız girişimcilere güçlü, veri odaklı yapay zeka çözümleri sağlama konusunda uzmanlaşan kullanıcı dostu kontrol panelimiz, içerik oluşturmayı ve proje yönetimini çocuk oyuncağı haline getirir. Özelleştirilebilir, ölçeklenebilir ve uygun maliyetli Haller AI, iş akışlarını optimize etmek ve benzersiz iş verimliliği elde etmek için hepsi bir arada çözümünüzdür. En yeni yapay zeka odaklı iş çözümleri hakkında güncel bilgilere sahip olmak için ağımıza katılın.
Zupyak
zupyak.com
Zahmetsizce arama motorlarından daha fazla müşteri kazanın. Zupyak, şimdiye kadar kullanacağınız en kolay AI yazarıdır ve bir ajansa ihtiyaç duymadan, AI kullanarak SEO araştırmasını ve içerik oluşturmayı sizin için yapar. * Zupyak, SEO için optimize edilmiş içeriğin oluşturulmasını ve yayınlanmasını kolaylaştıran, yapay zeka odaklı bir yazma aracıdır. * İncelemeciler, Zupyak'ın kullanıcı dostu arayüzünü, yanıt çeşitliliğini, zaman kazandıran yönünü, üretilen içeriğin kalitesini ve yenilikçi içerik önerilerini ve anahtar kelime önerilerini beğeniyor. * Kullanıcılar, aracın bütçelerini aşması, içeriğin yeterince zengin olmaması, anahtar kelime oluşturmadaki sınırlamalar, platformun donması ve takılıp kalması, bazı işlevlerin eksikliği gibi sorunlardan bahsetti.
Docsie
docsie.io
Docsie, işletmelerin birden fazla dilde mükemmel ürün dokümantasyonu oluşturmasına, sürdürmesine ve yayınlamasına olanak tanıyan web tabanlı bir dokümantasyon platformudur. Bu platform, müşterilerinizin belgelerinizle nasıl etkileşime girdiğini analiz etmenize yardımcı olur ve belgelerinizi nasıl geliştirebileceğinize ilişkin bilgiler sağlar. Ürününüzün büyüdüğünü yalnızca hayal edebiliyorsanız, ürün belgeleriniz de büyüyebilir. Docsie'de hazırlanan belgeleri kullanmak, müşterilerinizin belgelerinizde ürününüzle ilgili bilgileri bulmasını kolaylaştıracak, onları uzun vadede daha mutlu edecek ve bunları başarılı bir şekilde elinizde tutmanıza yardımcı olacaktır. Docsie ayrıca sizi, sertifikalı çevirmenler, makine öğrenimi ve gelişmiş çeviri hızı ve doğruluğunu iyileştirme algoritmaları yardımıyla ürün belgelerinizi çevirmenize de yardımcı olan son teknoloji ürünü bir çeviri pazarına bağlar. Docsie, şirketlerin birden fazla dilde mükemmel ürün belgeleri oluşturmasına, sürdürmesine ve yayınlamasına olanak tanıyan, hepsi bir arada web tabanlı bir belgeleme platformudur. Platformumuz aynı zamanda müşterilerinin dokümanlarıyla nasıl etkileşim kurduğunu analiz etmeye yardımcı olur ve onlara dokümanlarını nasıl geliştirebilecekleri konusunda öngörüler sağlar.
Outline.ai
outline.ai
Yapay zeka destekli yazma asistanınız. Outline, yapay zeka destekli, işbirliğine dayalı bir belge düzenleyicisidir. Yazma tıkanıklığına elveda deyin ve daha iyi yazmaya merhaba deyin.
Promind AI
promind.ai
ProMind AI, tweet'ler, blog gönderileri, LinkedIn gönderileri ve YouTube komut dosyaları gibi çeşitli içerik türleri oluşturmak için OpenAI GPT modellerini kullanan, yapay zeka destekli bir araçtır. Araç, kaliteli içeriği otomatik olarak oluşturarak zamandan ve emekten tasarruf etmek için tasarlanmıştır. ProMind AI, yazılı içerik oluşturmanın yanı sıra, koddaki hataları düzeltebilen ve kod oluşturabilen güçlü araçlara da sahiptir; bu da onu programcılar ve geliştiriciler için oldukça faydalı kılar. Temel ÖzelliklerProMind AI, onu içerik oluşturma ve kod hata ayıklama için güçlü bir araç haline getiren çeşitli temel özelliklere sahiptir. Bu özelliklerden bazıları şunlardır: * İçerik Üretimi: ProMind AI, tweet'ler, blog gönderileri, LinkedIn gönderileri, YouTube komut dosyaları ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli içerik türleri oluşturabilir. Ayrıca talep üzerine yüksek kaliteli içerik oluşturarak kullanıcıların zamandan ve emekten tasarruf etmesine yardımcı olabilir. * Kod Hata Ayıklama: ProMind AI, yazılım kodundaki hataların tanımlanmasına ve düzeltilmesine yardımcı olabilir ve potansiyel olarak geliştirme sürecini hızlandırabilir. * Kullanıcı Kişiliği Oluşturma: ProMind AI, hedef kitle segmentlerinin kurgusal temsilleri olan kullanıcı kişiliklerini oluşturabilir. İşletmelerin müşterilerini daha iyi anlamalarına ve pazarlama çabalarını daha etkili bir şekilde hedeflemelerine yardımcı olmak için kullanılabilirler. * OpenAI GPT Modelleri: ProMind AI, çeşitli özelliklerini desteklemek için OpenAI GPT modellerini kullanarak yüksek kaliteli içerik ve doğru kod hata ayıklaması sağlar.
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