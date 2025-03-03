Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Yapay zeka yazma asistanları, araştırma, dilbilgisi, ton kontrolü ve yerelleştirme gibi görevleri kapsayan yazma sürecini kolaylaştırmak için makine öğreniminden yararlanır. Bu araçlar, metni incelemek ve öneriler veya ilgili materyaller sunmak için doğal dil işlemeyi (NLP) kullanır. Bunu yaparak içerik oluşturmayı hızlandırarak kullanıcıların hızlı ve güvenli bir şekilde yazmalarını sağlarlar. Artırılmış yazı, daha ilgi çekici materyaller hedefleyen içerik pazarlamacılarına veya iş ilanlarını hassaslaştıran İK personeline hitap ederek çeşitli mesleklerde kullanım alanı bulur. Yapay zeka yazma asistanlarının yelpazesi, kullanıcıların tüm içeriği hazırladığı kapsamlı platformlardan, yazma sonrası öneriler sunan daha basit botlara kadar çok çeşitlidir. Bazıları form oluşturma veya özel yazma önerileri gibi belirli işlevlere odaklanırken, diğerleri geniş kapsamlı yardım sağlar. Bir ürünün Yapay Zeka Yazma Asistanı olarak sınıflandırılması için aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekir: * Yazma görevlerine yardımcı olmak için yapay zekayı kullanın * Yazılı içeriği geliştirmek için içgörüler veya öneriler sağlayın * Yazarın bilgisini zenginleştirmek için ek, uygun kaynaklar sağlayın * Yazılı eserlerdeki gramer hatalarını düzeltin
Yeni Uygulama Gönder
Team-GPT
team-gpt.com
Team-GPT, 2 ila 2000 kişiden oluşan ekiplerin çalışmalarında yapay zekayı benimseyebileceği, ortak çalışmaya dayalı bir platformdur. Paylaşılan tek bir çalışma alanında yapay zekayı öğrenin, işbirliği yapın ve uzmanlaşın. Ekibinizin kolektif zekasının yapay zeka tarafından güçlendirildiği, yaratıcılığın ateşlendiği, verimliliğin arttığı ve yeniliğin teşvik edildiği bir dünya hayal edin. Elbette ChatGPT gibi Yüksek Lisans'ların potansiyelinin farkındasınız ancak tüm ekibinizi ikna etmek o kadar kolay değil. Etkili yapay zeka destekli iş akışları oluşturmak ve yapay zeka içgörülerini herkesle paylaşmak istiyorsunuz ancak bunu başarmak için özel bir platforma sahip değilsiniz. Hatta şunu merak ediyorsunuz: "Ekibim yapay zekadan tam potansiyeliyle yararlanıyor mu?" Team-GPT ile tanışın.
QuillBot
quillbot.com
Quillbot, 150 ülkede aylık 35 milyondan fazla aktif kullanıcıya yardımcı olan AI destekli bir yazı platformudur. Yenilikçi döngüdeki insan ürünleri ile Quillbot, kullanıcının benzersiz bakış açısını ve sesini korurken yazmayı ağrısız hale getirmeyi amaçlıyor.
Monica
monica.im
Monica, zahmetsiz sohbet ve metin yazarlığı için kişisel AL asistanınız olacak şekilde tasarlanmış ChatGPT APL tarafından desteklenen bir krom uzantısıdır. CMD+M veya CTRL+M'ye basın ve onunla sohbet etmeye başlayın. Veya Monica'nın web sayfasına metin oluşturmanıza ve metin eklemenize yardımcı olun. Pazarlama kopyasını hızlı bir şekilde oluşturmak için 80'den fazla şablon arasından seçim yapın. Web'de bir metin seçin ve Monica'nın sizin için açıklanmasına, çevirmesine, yeniden ifade etmesine izin verin.
Grammarly
grammarly.com
Grammarly, her gün 30 milyondan fazla insan ve 70.000 profesyonel takım tarafından güvenilen dünyanın önde gelen AI yazma yardım şirketidir. Anında ilk taslak oluşturmaktan her mesajı mükemmelleştirmeye kadar, Fortune 500'ün% 96'sındaki insanların güvenlik veya mahremiyetten ödün vermeden anlamlarını almalarına ve sonuç almasına yardımcı olur. Harika yazıların işin yapıldığına inanıyoruz. Grammarly’nin ürün teklifleri - gramer iş, dilbilgisi premium, dilbilgisi ücretsiz ve dilbilgisi eğitim için - yaptığınız yerde çalışarak, 500.000'den fazla uygulama ve web sitesinde bağlamsal olarak ilgili yazma desteği sunar. 2009 yılında kurulan Grammarly, Time’ın en etkili 100 şirketinden biri olan Forbes Cloud 100'de 7 numaradır, Fast Company'nin AI'daki en yenilikçi şirketlerinden biri ve Inc.'in en iyi işyerlerinden biri. Öncelikle evden çalışıyoruz ve Kuzey Amerika ve Avrupa'daki merkezlerimizde yüz yüze işbirliği için buluşuyoruz.
Paraphraser
paraphraser.io
Paraphraser, cümleleri yeniden ifade etmek ve makaleyi yeniden yazmak için en iyi başka sözcüklerle ifade etme aracıdır. Kelime değiştiricimiz cümlelerin yapısını değiştirebilir ve eş anlamlıların yerini alabilir
Jenni AI
jenni.ai
Jenni, daha hızlı ve daha doğru yazmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış bir yapay zeka asistanıdır. Özellikleri arasında yapay zeka otomatik tamamlama, intihal içermeyen sonuçlar, metin içi alıntılar ve başka kelimelerle ifade etme yetenekleri bulunur. Bloglar, makaleler, e-postalar, kişisel ifadeler, hikayeler ve konuşmalar gibi içerikler yazmanıza yardımcı olabilir. Jenni herhangi bir dilde yazmak için kullanılabilir ve Google, Harvard, Cambridge, MIT ve Aston Üniversitesi gibi önde gelen kurumların yazarları tarafından sevilir. Jenni ayrıca doğruluk ve yaratıcılıkla raporlar ve altyazılar oluşturmak için de kullanılabilir. En yüksek kalitede içerik oluşturmak için OpenAI, AI21 gibi yapay zeka teknolojilerinin ve her kullanıcıdan gelen özel verilerin bir kombinasyonunu kullanır. Jenni ayrıca içeriğin orijinal ve doğru olduğundan emin olmak için yerleşik bir intihal denetleyicisine sahiptir. Jenni'yi ücretsiz deneyebilir ve en gelişmiş yapay zeka yazma asistanıyla yazmaya bugün başlayabilirsiniz.
1min.AI
1min.ai
Yapay zeka ile verimliliği artırmak işinizi ve yaşamınızı iyileştirmenin iyi bir yoludur. Ancak farklı kullanım durumları için yeni araçları değiştirmek veya öğrenmek eğlenceli değildir ve aynı zamanda pahalıdır! 1min.AI, tüm AI özelliklerinin kilidini açan hepsi bir arada bir AI uygulamasıdır. 1min.AI'de yalnızca kullandığınız kadar ödersiniz; başka bir yerde hiçbir gizli maliyet veya kurulum gerekmez. 1min.AI'nin benzersiz özellikleri, çeşitli AI modelleri tarafından desteklenen çeşitli AI özellikleri sunmasıdır. Birçok Asistanla Sohbet özelliği ile bunu net bir şekilde görebilirsiniz, Gemini, GPT, Claude, Llama, MistralAI, ... İçerik, Görüntü, Ses, Video gibi diğer multimedya özellikleri de yeteneklerini kullanmak ve en iyi sonuçları vermek için farklı modellerle birlikte kullanılabilir. Son olarak, kredi tahmini ve şeffaf kullanım geçmişi sunuyoruz, böylece özelliğin çalıştırılmadan önce maliyetinin tam olarak ne kadar olduğunu bilirsiniz ve kullanımı kolayca takip edebilirsiniz. Herhangi bir karar vermeden önce sizin için doğru olduğundan emin olmak için 1min.AI'yi Ücretsiz olarak deniyoruz!
Logicballs
logicballs.com
LogicBalls, çeşitli alanlarda içerik oluşturmayı desteklemek için tasarlanmış yapay zeka tabanlı bir yazma yardımcısıdır. Yüksek kaliteli blog gönderileri, reklamlar, sosyal medya gönderileri, e-postalar, makaleler ve daha fazlasını oluşturmaya yardımcı olur. LogicBalls çeşitli kategorilerde işlevsellik gösterir. Bunlara genel, pazarlama, satış, yazma, SEO ve sosyal medya dahildir. Kısaltmalar ve şakalar gibi temel bileşenler oluşturmanın yanı sıra, PR planları, reklam metinleri, marka kimliği testleri ve SEO dostu URL'ler gibi daha karmaşık çıktılar da sağlar. Ayrıca Facebook biyografileri ve gönderileri, hashtag'ler ve Bumble profil optimizasyon ipuçları dahil olmak üzere sosyal medya içeriği oluşturma desteği de sunar. Üstelik LogicBalls, ek satış stratejileri önererek, müşteri başarı öyküleri oluşturarak ve müşteriyi elde tutma stratejileri önererek satışla ilgili görevlerde yardımcı olabilir. Temelde bu araç, beyin fırtınası, yazma, analiz ve araştırmayı tek bir platformda birleştirerek kullanıcıların çalışmalarının her yönünü geliştirmelerine yardımcı olur.
AI Magicx
aimagicx.com
AI Magicx, son teknolojiye sahip yapay zeka destekli içerik oluşturma araçlarının geliştirilmesinde uzmanlaşmış gelişmiş bir yapay zeka şirketidir. AI Magicx'in platformu, dijital içerik üretimini kolaylaştırmak ve geliştirmek için tasarlanmış, toplamda 75'i aşan çok çeşitli özellikler sunuyor. Yapay Zeka Görüntü Oluşturucu, Yapay Zeka Makale Oluşturucu, Yapay Zeka Logo Tasarımcısı gibi çözümler sunuyoruz ve Yapay Zeka Hikaye Oluşturucu ve Yapay Zeka Eğitimli Sohbet Robotlarını tanıtma yolunda ilerliyoruz. AI Magicx'in araçları, verimli, yüksek kaliteli ve ilgi çekici içerik oluşturmak isteyen profesyonellerin ihtiyaçlarını karşılamak için ustalıkla tasarlanmıştır.
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24, şirketlerin ve girişimcilerin etkinliklerini dahili ve dışsal olarak artırmalarına yardımcı olan bir yazılımdır. Platformumuz CRM, iletişim merkezi, web sitesi oluşturucu, çevrimiçi mağaza, pazarlama kampanyaları ve diğer satış araçları sunmaktadır. Buna ek olarak, güvenli intranet, görev ve proje yönetimi, gerçek zamanlı dosya paylaşımı ve depolama, iletişim araçları ve organizasyon vardır. İK temelleri ve yapay zeka Bitrix24 yapısına yerleştirilmiştir. Bitrix24, Nisan 2012'de bulut tabanlı bir hizmet olarak başlatılan Bitrix, Inc. inisiyatifinin bir girişimidir. Şimdi bulut ve şirket içinde mevcuttur. 2024'te şirketimizin 12 milyondan fazla kuruluşu var. Bitrix24, küçük kuruluşlardan müşterilere Fortune 500 şirketlerine hizmet etmekten gurur duyuyor.
Scholarcy
scholarcy.com
Scholarcy, sizin için makaleleri okuyan ve önemli noktaları size aktaran dijital araştırma asistanınızdır! Scholarcy, belgelerinizi ortak not alma ve açıklama ekleme özellikleriyle herhangi bir cihazdan erişilebilen, aranabilir, paylaşılabilir özet bilgi kartları kitaplıklarına dönüştürür. PDF, Word, Powerpoint, ePub veya RIS dosyalarından özet kartları oluşturun, Dropbox'tan içe aktarın ve Word, Excel, EndNote, Zotero, Mendeley ve çok daha fazlasına aktarın!
GravityWrite
gravitywrite.com
GravityWrite, kullanıcıların yüksek kaliteli yazılı içerik oluşturmasına yardımcı olmak için yapay zekanın gücünden yararlanan yenilikçi bir içerik oluşturma aracıdır. Gelişmiş algoritmaları, özelleştirilebilir seçenekleri ve kullanıcı dostu arayüzü ile GravityWrite, içerik oluşturma sürecini basitleştirmeyi ve verimliliği artırmayı amaçlamaktadır. GravityWrite, ilgi çekici ve iyi yapılandırılmış yazılı içerik oluşturmak için yapay zeka teknolojisini kullanan kapsamlı bir içerik oluşturma aracıdır. Kullanıcı dostu bir arayüz ve yüksek kaliteli makaleler, blog gönderileri, pazarlama metinleri ve daha fazlasını oluşturmayı kolaylaştıran bir dizi özellik sunar. GravityWrite, içerik oluşturma sürecini otomatikleştirerek kullanıcıların zamandan ve emekten tasarruf etmesini amaçlamaktadır. GravityWrite, içerik oluşturma sürecinizi geliştirebilecek çeşitli özellikler sunar: * Yapay Zeka Destekli İçerik Üretimi: GravityWrite, girdilerinize dayalı olarak yüksek kaliteli içerik önerileri oluşturmak için gelişmiş yapay zeka algoritmalarını kullanır. Doğru ve alakalı içerik önerileri sağlamak için çeşitli kaynaklardan gelen verileri analiz eder. * Özelleştirme Seçenekleri: GravityWrite ile oluşturulan içeriği marka sesinize ve hedef kitlenize uyacak şekilde özelleştirme olanağına sahipsiniz. İçeriğin tonunu, stilini ve uzunluğunu özel ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde ayarlayabilirsiniz. * Anahtar Kelime Optimizasyonu: GravityWrite, akıllı anahtar kelime optimizasyonunu birleştirerek, arama motoru sıralamalarınızı iyileştirebilecek SEO dostu içerik oluşturmanıza yardımcı olur. Alakalı anahtar kelimeleri sorunsuz bir şekilde entegre ederek içeriğinizin görünürlüğünü artırabilir ve daha fazla organik trafik çekebilirsiniz. * İntihal Tespiti: GravityWrite, oluşturduğunuz içeriğin orijinal ve benzersiz olmasını sağlamak için yerleşik bir intihal tespit özelliği içerir. Bu, güvenilirliğinizi korumanıza ve arama motorlarından gelebilecek olası cezalardan kaçınmanıza yardımcı olur. * Zaman Kazandıran Verimlilik: GravityWrite, size iyi yapılandırılmış içerik önerileri sunarak içerik oluşturma sürecini kolaylaştırır. Bu, araştırma ve yazma konusunda size zaman kazandırarak işinizin diğer yönlerine odaklanmanıza olanak tanır.
AutoSEO
getautoseo.com
AutoSEO, teknik SEO'nuzu yapay zekanın gücüyle temizlemenize yardımcı olan bir WordPress eklentisidir! Şu anda eksik alternatif metni, eksik başlıkları ve açıklamaları düzeltebiliyor, bozuk bağlantıları düzeltebiliyor ve içerik oluşturup yenileyebiliyoruz.
Chatbase
chatbase.co
Verileriniz için özel ChatGPT. Belgelerinizi yükleyin veya web sitenize bir bağlantı ekleyin ve verileriniz için ChatGPT benzeri bir sohbet robotu edinin. Daha sonra bunu web sitenize bir widget olarak ekleyin veya API aracılığıyla onunla sohbet edin.
Wordvice AI
wordvice.ai
Wordvice AI, AI Proofreader, AI Paraphraser, AI Summarizer, Language Translator ve İntihal Denetleyicisi de dahil olmak üzere eksiksiz bir yazma ve düzeltme araçları paketi sunan otomatik bir çevrimiçi yazma yardımcısıdır. Wordvice AI, tüm yazma ve revizyon ihtiyaçlarınız için tek kaynak olmayı amaçlamaktadır. Araştırmacılar, öğrenciler ve iş profesyonelleri için mükemmel olan Wordvice AI, kullanışlı ve sezgisel araçlar oluşturmak için en güncel AI teknolojisini kullanır. Yeni AI yazma oluşturucuları ve uzantıları şu anda yapım aşamasındadır...
Blog Booster
blogbooster.ai
BlogBooster, WordPress web siteniz için otomatik olarak yüksek kaliteli blog gönderileri oluşturup yayınlayan bir AI blog hayalet yazar hizmetidir. OpenAI'nin GPT-3'ü gibi gelişmiş yapay zeka ile desteklenen BlogBooster, nişinize ve hedef kitlenize göre uyarlanmış özel blog makaleleri oluşturur. BlogBooster, içerik oluşturmayı ve yayınlamayı tamamen otomatikleştirmek için yapay zekayı kullanır: * Aylık ihtiyacınız olan blog yazısı sayısını içeren bir plan seçersiniz. * BlogBooster'ın yapay zekası web sitenizi analiz eder ve özellikle nişiniz ve hedef kitleniz için blog yazısı konuları oluşturur. * Yapay zeka, 500 kelimeye kadar uzunlukta, eksiksiz, yüksek kaliteli makaleler yazar. * BlogBooster, tamamlanan gönderileri belirli bir programa göre WordPress sitenizde otomatik olarak yayınlar.
NovelAI
novelai.net
NovelAI, yazılı içeriğin oluşturulmasına yardımcı olmak için tasarlanmış yapay zeka odaklı bir araçtır. İster bir roman taslağı hazırlıyor olun, ister oyun anlatıları oluşturuyor olun, ister sadece hikaye anlatımıyla uğraşıyor olun, NovelAI fikirlerinizi hayata geçirmenize yardımcı olmak için benzersiz bir yaratıcılık ve teknoloji karışımı sunar. Geleneksel yazma yardımcılarından farklı olarak bu platform, yalnızca iyileştirmeler önermek için değil aynı zamanda bir insan yazarın tarzını ve karmaşıklığını taklit edebilecek içerik oluşturmak için gelişmiş yapay zekadan yararlanıyor. NovelAI, klasik romanlardan çağdaş eserlere kadar uzanan geniş bir edebiyat veri tabanı üzerinde eğitilmiş karmaşık bir yapay zeka modeli üzerinde çalışıyor. Bu eğitim, yapay zekanın çeşitli yazı stillerini, olay örgüsünü ve karakter gelişimlerini anlamasına ve kopyalamasına olanak tanır. Bir kullanıcı bir bilgi istemi veya hikaye fikri girdiğinde, yapay zeka bu eğitimi kullanıcının talimatlarına uygun içerik oluşturmak için kullanır ve bu da onu çeşitli yaratıcı projeler için çok yönlü bir araç haline getirir.
Jasper
jasper.ai
Jasper: On-Brand AI For Business, çevrimiçi yaptığınız her yerde, her zaman marka sesinizde içerik oluşturur. Jasper, benzersiz marka tarzınızda öğrenip yazabilen yaratıcı yapay zeka asistanınızdır. İster cesurca, arsızca, resmi olarak konuşun, ister yalnızca internette konuşun (yaparsınız). Ayrıca Jasper Everywhere tarayıcı uzantısı, CMS'nizden e-postanıza, sosyal medyaya ve Jasper API'li kendi şirket platformunuza kadar Jasper'ı yanınızda tutar. En önemlisi Jasper, güvenlik protokolleri geliştikçe güncel kalan yerleşik güvenlik özellikleriyle verilerinizi güvende ve gizli tutar. Yapay zekayla içerikleri 5 kat daha hızlı oluşturun. Jasper, 3.000'den fazla 5 yıldızlı incelemeyle en yüksek kalitede yapay zeka metin yazarlığı aracıdır. Blog gönderileri, sosyal medya içeriği ve pazarlama metni yazmak için en iyisi.
Craft
craft.do
Craft, tüm ekibinizin bir araya gelerek not alabileceği, dokümanlar oluşturabileceği, çalışmayı yönetebileceği ve birlikte fikir üretebileceği ortak çalışma alanıdır. Craft'ın Günlük Notları ekip işbirliğinde bir paradigma değişikliği sunuyor. Tek bir yerden yapılandırılmış günlük güncellemelerle ekibinizin ilerlemesine güç verin, öncelikleri belirleyin ve engelleyicileri kaldırın. Yerleşik yapay zeka asistanıyla hızla fikir üretebilir, daha uzun içerikleri özetleyebilir veya belgelerinizi düzenleme konusunda yardım alabilirsiniz.
AI Writer
ai-writer.com
2 Dakikada Doğru, İlgili ve Kaliteli İçerik Oluşturun. AI-Writer, yalnızca bir başlıktan makaleler oluşturmak için son teknoloji ürünü AI yazma modellerini kullanan, en doğru içerik oluşturma platformudur.
Murf AI
murf.ai
Murf AI, yapay zekayı kullanarak seslendirmeyi basitleştirmek ve yüksek kaliteli seslendirmeleri herkes için erişilebilir hale getirmek için çalışıyor. Murf, kullanıcıların herhangi bir kayıt ekipmanına ihtiyaç duymadan birkaç dakika içinde gerçekçi seslendirmeler oluşturmasına yardımcı oluyor. * Murf.ai, metni konuşmaya dönüştüren, videolar ve altyazılar üreten ve özelleştirme için çeşitli sesler sunan bir araçtır. * İncelemeciler sezgisel arayüzü, mevcut ses çeşitliliğini, telaffuzu kişiselleştirme yeteneğini ve Canva gibi diğer platformlarla kusursuz entegrasyonu beğendi. * İncelemeyi yapanlar seslerin zaman zaman robotik çıkması, farklı dil ve aksanlarda daha fazla sese duyulan ihtiyaç ve ek özelliklerin yüksek maliyeti gibi sorunlardan bahsetti.
Summarizer
summarizer.org
AI Summarizer; makaleler, bloglar ve denemeler de dahil olmak üzere çeşitli metin türlerinin kısa özetlerini oluşturmak için gelişmiş yapay zeka tekniklerini kullanan bir araçtır. Araç, girilen materyalin önemli noktalarını vurgularken bilgilerin orijinal bağlamını ve doğruluğunu korur. Bu araç, kullanıcı arayüzü aracılığıyla kullanıcıların istenen özet uzunluğunu ayarlamasına olanak tanır. Özetleyici ayrıca içeriğin 'en iyi satırını' çıkararak metnin ana fikrinin anında anlaşılmasını sağlar. Tamamlama süreci yalnızca tek bir dilde gerçekleşmez, özetlemeden önce çeviriye ihtiyaç duymadan birden çok dilde özetler sağlayabilir. Araç, özetlenen içeriği madde işaretleri veya tek bir en iyi satır biçiminde alma seçeneğini sunarak okunabilirliği artırır. . Kullanıcılara herhangi bir kişisel veri saklamayacağının garantisini vererek veri güvenliğini sağlar. AI Summarizer'ın kullanımı kolay bir yaklaşımı var: Kullanıcılar metin yazıyor veya yüklüyor, reCAPTCHA'yı onaylıyor ve ardından özeti oluşturmak için bir düğmeyi tıklıyor. Özetlenen içerik indirilebilir, bir panoya kopyalanabilir veya yeni bir özetleme turu için temizlenebilir. Araç, ücretsiz kullanımı ve sınırsız günlük girişleri sayesinde kullanıcıya kolaylık sağlar. AI Summarizer, farklı mesleklerdeki bireylere herhangi bir metnin kesin bir özetini sunarak yararlı olduğunu kanıtlıyor.
Writecream
writecream.com
Writecream, Google reklamları, açılış sayfaları, ürün açıklamaları, blog gönderileri, sosyal medya ve daha fazlası için sizin için metin yazmak amacıyla gelişmiş makine öğrenimini kullanan yenilikçi, yapay zeka destekli bir pazarlama aracıdır. Ayrıca, Outbound pazarlama kampanyaları için ilgi çekici, kişiselleştirilmiş tanıtımlar oluşturmak amacıyla Writecream'i kullanabilirsiniz.
TextExpander
textexpander.com
TextExpander, ekiplerin yinelenen yazma görevlerini yönetmelerine, parçacıklar oluşturmalarına, yazımları düzeltmelerine, içerik paylaşmalarına ve daha fazlasına yardımcı olan bir yazma üretkenliği aracıdır. Tüm ekibinizin verimli ve tutarlı bir dille iletişim kurmasını sağlayın. Sizinle birlikte projeler üzerinde çalışan herkesle mesaj parçacıklarını, imzaları ve açıklamaları paylaşın.
GrowthBar
growthbarseo.com
Pazarlamacılar ve blog yazarları için oluşturulmuş SEO aracı. Rakiplerinizi zekanızla alt edin, daha hızlı sıralamaya girin ve saniyeler içinde içerik oluşturun. Anahtar kelime araştırması, rekabet analizi, içerik oluşturma ve sıralama takibini tek bir kontrol panelinde ve Chrome uzantımızın yardımıyla gerçekleştirin. GrowthBar basit, sezgisel kontrol panellerinde SEO öngörüleri sunar. Stratejinizi akıllıca şekillendirebilmek için herhangi bir web sitesinin organik anahtar kelimelerini, Google Reklamlarını, geri bağlantılarını ve Facebook Reklamlarını görün. Bir düğmeye tıklayarak blogunuz veya web siteniz için içerik ana hatları oluşturun. Ana hatlar uygun anahtar kelimeleri, kelime sayılarını, başlıkları, resimleri, bağlantıları ve daha fazlasını içerir. İçerik söz konusu olduğunda GrowthBar, güçlü yapay zeka teknolojimizle sizi saatlerce manuel planlama ve taslak oluşturma zahmetinden kurtaracaktır. 5 yıldızlı GrowthBar Google Chrome Uzantımızı hesabınızla kullanmak ücretsizdir. Normal Google aramaları yaparken SEO bilgilerini toplayın.
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp, küçük işletmeler için inşa edilmiş hepsi bir arada pazarlama platformudur. Raporlama ve analiz, pazarlama CRM, e -posta kampanyaları, bültenler ve içerik yönetimi gibi araçlarla, müşterilerinizi merkeze koyabilirsiniz, böylece daha akıllı pazarlayabilir ve işinizi daha hızlı büyütebilirsiniz. MailChimp'in Pazarlama ve CRM Mobil Uygulaması, ilk günden itibaren daha akıllı pazarlamanıza ve işinizi daha hızlı büyütmenize yardımcı olur. İşinizin sizi aldığı her yerde ihtiyacınız olan araçlara erişin ve dakikalar içinde çalışmaya başlayın - deneyime gerek yok. MailChimp ile bir satış yapma, müşterileri geri getirme, yeni aboneler bulma veya markanızın görevini paylaşma fırsatını asla kaçırmazsınız. Mailchimp kullanın: * Pazarlama CRM - MailChimp'ten CRM pazarlama ile olan kişilerinize ayak uydurun. Kartvizit tarayıcısı gibi iletişim içe aktarma araçlarıyla yeni müşteriler bulun ve ekleyin. İzleyici büyümesini izleyin ve gösterge tablosundaki bireysel kişilerle ilgili bilgileri görüntüleyin. Hepsini tek bir yerde yapın - doğrudan uygulamadan arayın, metin ve e -posta gönderin. Önemli ayrıntıları hatırlamak için notları kaydedin ve her etkileşimden sonra etiket ekleyin. * Raporlar ve Analytics - Satış ve pazarlama performansınıza daha derin bir bakış alın. Tüm kampanyalarınız için sonuçları izleyin ve nasıl geliştirileceğine dair eyleme geçirilebilir öneriler alın. E -posta kampanyaları, açılış sayfaları, Facebook ve Instagram reklamları, sosyal medya yayınları ve kartpostallar için raporları ve analitikleri görüntüleyin. * E -postalar ve otomasyonlar - E -posta pazarlama kampanyaları, bültenleri ve otomasyonları oluşturun, düzenleyin ve gönderin. Tek tıklamayla açılış olmayanlara ve ürün yeniden hedefleme e-postalarına yeniden katılma ile müşterileri yeniden etkiler ve satışları hemen büyütebilirsiniz. * Facebook ve Instagram Reklamları - Reklamlar taslak ve yayınlayın, bir bütçe belirleyin ve belirli bir grubu hedefleyin. Yeni insanlara ulaşın, mevcut kişilerle uğraşın, özel kitleler kurun veya web sitesi ziyaretçilerini geri getirin. * Pazarlama Önerileri - Pazarlamanızı geliştirmeye yardımcı olacak işlem yapılabilir öneriler alın. Terk edilmiş bir sepet e -postası kurmanın veya markanızın logosunu ayarlamak için bir hatırlatma almanın zamanı geldiğini bilin. * Marka Yönetimi - Cihazınızdan görüntüleri doğrudan MailChimp'e yükleyin ve bunları tüm kampanyalarınızda kullanın.
AtOnce
atonce.com
AtOnce, Tüm Özelliklerin Jack'i olmaya çalışan son teknoloji ürünü bir yapay zeka çözümüdür. Pazarlamacıların ve içerik oluşturucuların TikTok Fikirleri ve Facebook reklamlarından Blog Gönderilerine ve yapay zeka tarafından oluşturulan özel sanat eserlerine kadar her şeyi üretmesine olanak tanır. Dünyanın dört bir yanındaki şirketler bunu yüksek kaliteli SEO içeriği, artan dönüşüm oranları, daha hızlı taslak oluşturma ve yazma tıkanıklığının azaltılması için kullanıyor. Bu ve diğer hizmetler 30'dan fazla dilde sağlanıyor ve bu, sohbet özelliğiyle birlikte AtOnce'un tüm büyük e-ticaret siteleri için müşteri desteği sunmasına olanak tanıyor.
Copymate
copymate.app
Copymate, kullanıcıların kolayca yüksek kaliteli, SEO için optimize edilmiş makaleleri toplu olarak oluşturmasına olanak tanıyan, yapay zeka destekli bir içerik oluşturma aracıdır. Geniş ölçekte insana benzer içerik oluşturmak için gelişmiş doğal dil oluşturma teknolojisini kullanır. Copymate'in algoritması girişinizi analiz eder ve OpenAI'nin en son GPT-4 modelini kullanarak içerik üretir. Hem arama motorları hem de insan okuyucular için optimize edilmiş makaleler oluşturur. Temel özellikler: * Toplu içerik oluşturucu - Aynı anda sınırsız makale oluşturun * WordPress entegrasyonu - WordPress sitenizde yayınlayın * Çok Dilli - Farklı dillerde içerik oluşturun * SEO optimizasyonu - Arama sıralaması için optimize edilmiş makaleler * GPT-4 - OpenAI'nin en yeni AI modelinden yararlanır * Çoklu site yönetimi - Birden fazla sitedeki içeriği yönetin
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI, Kuruluşlarda GenAI'nin benimsenmesini teşvik ediyor. Accel, Flipkart Ventures, Together Fund, Speciale Invest, Techstars ve diğer önemli yatırımcılar tarafından destekleniyoruz TuneChat: Açık kaynaklı modellerle desteklenen sohbet uygulamamız TuneStudio: Geliştiricilerin LLM'lerde ince ayar yapması ve dağıtması için oyun alanımız ChainFury: Açık kaynaklı bilgi istemi motorumuz GitHub'da mevcuttur
MyEssayWriter.ai
myessaywriter.ai
MyEssayWriter.Ai, yenilikçi teknolojisiyle yazma sürecinde devrim yaratan bir şirkettir. Öğrencilere birinci sınıf yazma yardımı sağlamak için profesyonel yazarların uzmanlığını yapay zekanın hızı ve doğruluğuyla harmanlıyoruz. Yapay zeka makale yazma aracımız birçok benzersiz özelliğiyle öne çıkıyor. Öncelikle milyonlarca kaliteli makale ve makaleden oluşan eğitimini kullanarak, herhangi bir konuda intihal içermeyen, doğru içerikler üretir. Bu, saatlerce beyin fırtınası yapma ve araştırma yapma zahmetini ortadan kaldırır. İkinci olarak, aracımız makaleleriniz için taslaklar ve içerik oluşturarak zaman tasarrufu sağlar. Bu, akademik ve kişisel yaşamınızın diğer önemli yönlerine odaklanmanıza olanak tanır. Üçüncüsü, oluşturulan içeriği gözden geçirmek ve ondan bir şeyler öğrenmek, yazma becerilerinizi geliştirmenize ve elinizdeki konuyu daha derinlemesine anlamanıza yardımcı olabilir. Aracımız, performansını sürekli olarak iyileştirmek için doğal dil işlemeyi ve makine öğrenimini kullanarak karmaşık bilgileri analiz etmesine ve yorumlamasına olanak tanır. Son olarak algoritma, tartışmacı, ikna edici, tanımlayıcı ve anlatı niteliğindeki makaleler dahil olmak üzere çeşitli makale türleri için içerik üretebilir. Ayrıca araştırma makaleleri, makaleler, raporlar ve diğer ders ödevlerinde de yardımcı olabilir. Dünya çapında binlerce öğrenci, sizin başarınız düşünülerek tasarlanan yapay zeka makale yazma aracımıza güveniyor. Dolayısıyla, ister yazarken tıkanma yaşıyor olun, ister fikir bulmakta zorlanıyor olun, ister zamanınız kısıtlı olsun, gelişmiş algoritmamız, kısa sürede yüksek kaliteli makaleler üretmenize yardımcı olabilir.
EasyTranslate
easytranslate.com
EasyTranslate, çeviri yönetimi, son teknoloji üretken yapay zeka ve serbest çevirmen/kopya düzenleyici erişimini tek bir yazılımda sunan bir SaaS şirketidir. EasyTranslate, çeviri yönetimi, çevirmenlere veya metin yazarlarına erişim ve üretken yapay zekanın tümünü tek bir merkezi yazılımda sunar. Çevirilerinizi verimli bir şekilde yönetin ve otomatikleştirin. Doğrudan CMS, PIM ve diğer sistemlerinize entegre olan çok çeşitli kodsuz eklentileri bulun. Üstelik EasyTranslate artık GPT-4 ile entegre olduğundan birden çok dilde kolayca yüksek kaliteli içerik oluşturabilirsiniz.
Zupyak
zupyak.com
Zahmetsizce arama motorlarından daha fazla müşteri kazanın. Zupyak, şimdiye kadar kullanacağınız en kolay AI yazarıdır ve bir ajansa ihtiyaç duymadan, AI kullanarak SEO araştırmasını ve içerik oluşturmayı sizin için yapar. * Zupyak, SEO için optimize edilmiş içeriğin oluşturulmasını ve yayınlanmasını kolaylaştıran, yapay zeka odaklı bir yazma aracıdır. * İncelemeciler, Zupyak'ın kullanıcı dostu arayüzünü, yanıt çeşitliliğini, zaman kazandıran yönünü, üretilen içeriğin kalitesini ve yenilikçi içerik önerilerini ve anahtar kelime önerilerini beğeniyor. * Kullanıcılar, aracın bütçelerini aşması, içeriğin yeterince zengin olmaması, anahtar kelime oluşturmadaki sınırlamalar, platformun donması ve takılıp kalması, bazı işlevlerin eksikliği gibi sorunlardan bahsetti.
Wordtune
wordtune.com
Wordtune, iş verimliliğine yönelik bir Üretken Yapay Zeka platformudur. Güvenilir GenAI'yi kullanarak, her alandaki profesyoneller kariyerlerini geliştirebilir ve iş yerinde öne çıkabilirler. İster e-posta yazıyor, ister belge oluşturuyor, ister iş arkadaşlarınıza veya müşterilerinize anlık mesaj gönderiyor olun, Wordtune, yapay zekayı kullanarak çalışmanızı kolaylaştırırken yazınızı mükemmelleştirir.
Upword
upword.ai
Upword AI, bireylerin, ekiplerin ve kuruluşların iş akışlarını güçlendirmek için oluşturulmuş gelişmiş bir yapay zeka araştırma ve bilgi yönetimi platformudur. Upword, kullanıcılara yardımcı olmak için güçlü yapay zeka araçlarından oluşan bir paketi kusursuz bir şekilde entegre eder: * Tüm profesyonel içeriklerini ve araştırma materyallerini tek bir merkezi merkezde zahmetsizce toplayın, düzenleyin ve yönetin * Yapay zeka destekli arama, özetleme, fikir oluşturma ve içerik oluşturma yeteneklerini kullanarak araştırma, analiz ve yazma görevlerini önemli ölçüde hızlandırın * Ekiplerin bilgileri kolayca paylaşmasına, belgeleri birlikte oluşturmasına ve beyin fırtınası ve problem çözme için akıllı bir yapay zeka asistanından yararlanmasına olanak tanıyarak daha etkili bir şekilde işbirliği yapın Upword ile bilgi çalışanları zamandan tasarruf edebilir, üretkenliği artırabilir ve yeni yaratıcılık ve içgörü düzeylerinin kilidini açabilir; bunların tümü doğal dil işleme ve üretken yapay zekadaki en son gelişmelerle desteklenir. Upword, modern bilgi ekonomisi için temel bir üretkenlik aracıdır.
AISEO
aiseo.ai
Tespit Edilemeyen Yapay Zeka İçeriğiyle Google Sıralamanızı Yükseltin! Konuyla ilgili otoritenizi geliştirin, E-E-A-T puanınızı yükseltin, sayfa içi ve teknik SEO'yu hassaslaştırın ve insan tarafından yazılan makalelerden ayırt edilemeyen, yapay zeka tarafından oluşturulan içerikle niş alanınıza hakim olun. Aşağıya dalın.
Writely
writelyai.com
Writely AI, saniyeler içinde makaleler, kısa öyküler, e-postalar ve video özetleri oluşturan yenilikçi bir yazma platformudur. Çok miktarda metin üzerinde eğitilen derin öğrenme modelleri, insan yazısını taklit ederek minimum düzeyde intihal içeren çıktılar üretir. Ton değiştirme, çeviri, fikir üretme ve metin işleme gibi özelliklerle Writely, verimli ve ilgi çekici içerik oluşturmaya yardımcı olur. WritelyCHAT görev yardımı sunarak güvenilir öneriler sunar. Araca, çeşitli cihazlarla uyumlu bir Chrome uzantısı aracılığıyla erişilebilir ve Instagram, LinkedIn ve Twitter'da aktif bir topluluk varlığı vardır.
ChatLabs
writingmate.ai
ChatLabs by Writingmate, GPT-4o, LLaMA 3, Google Gemini Pro, Claude 3 ve Mistral dahil olmak üzere 30'dan fazla farklı yapay zeka modeline erişim sağlayan güçlü bir platformdur. ChatLabs ayrıca yerleşik GPT Asistanlarını kullanmanıza, dosyaları analiz etmenize, web'de arama yapmanıza ve işletmeniz hakkında her şeyi bilen özel yapay zeka aracıları oluşturmanıza olanak tanır.
Writingo
writingo.ai
Writingo, yüksek kaliteli içerik oluşturmak için yapay zeka tarafından eğitilen ve desteklenen, yapay zeka destekli benzersiz bir çözümdür. Writingo, zaman veya çaba harcamanıza gerek kalmadan içerik oluşturma işlemini kolayca gerçekleştirebilir.
Writi.io
writi.io
Writi.io içerik üreten bir bot değildir; bunun yerine ChatGPT tarafından desteklenen bir üründür | OpenAI'nin LinkedIn (ve e-postalar) için özel olarak tasarlanmış GPT-4 AI modelleri. Doğrudan LinkedIn'i veya e-posta kutunuzu kullanarak orijinal içerik oluşturan bir yapay zeka yazma asistanıdır. Özelliklere Chrome uzantısı aracılığıyla erişilebilir. Writi'ye ne söylemek istediğinize dair bir ipucu vermek için üç kelime yazmanız yeterli, ardından arkanıza yaslanın ve Writi'nin konuşmanızın içeriğini anlamasına izin verin. Özel sohbetiniz için benzersiz şekilde hazırlanmış, kullanmak istediğiniz içeriği seçin. OpenAI'nin ChatGPT'sindeki yapay zekayı entegre ettik | GPT-4 turbo ve özellikle LinkedIn ve e-posta üzerinde çalışacak şekilde tasarlandı. Kullanımı son derece basit ama bir o kadar da güçlü.
Bertha AI
bertha.ai
Bertha AI, WordPress için bir yapay zeka asistanı eklentisidir. Gelişmiş yapay zekayı kullanarak kullanıcıların makaleler, ürün açıklamaları ve web sitesi kopyaları gibi içerikleri dakikalar içinde oluşturmasına yardımcı olur. Temel özellikler ve avantajlar: * Saniyeler içinde makaleler, blog yazıları ve açılış sayfaları yazın * E-ticaret siteleri için ürün açıklamaları oluşturun * Sayfalar için ilgi çekici web sitesi kopyası oluşturun * Özel görüntüler oluşturmak için yerleşik görüntü oluşturma * WordPress eklentisi ve Chrome uzantısı olarak mevcuttur * Tüm önemli sayfa oluşturucular ve temalarla entegre olur * İçerik oluşturmaya harcanan zamandan %90'a kadar tasarruf sağlar * Daha yüksek planlarda sınırsız kullanıcı * Aylık milyonlarca kelime dahildir * Uygun fiyatlı aylık ve yıllık fiyatlandırma planları * 7 gün para iade garantisi Bertha AI, insan benzeri içerik oluşturmak için en son teknolojiye sahip yapay zeka teknolojisinden yararlanıyor. İşte nasıl çalıştığına dair hızlı bir genel bakış: * Kullanıcı Bertha'ya içeriğin oluşturulmasını istediği içerik istemini, konuyu veya fikri sağlar * Bertha istemi analiz eder ve ilgili içeriği oluşturmak için geniş bilgi veri tabanından yararlanır * Oluşturulan içerik saniyeler içerisinde kullanıcıya geri döner * Kullanıcılar daha sonra AI tarafından oluşturulan içeriği yayınlamadan önce kolayca düzenleyebilir ve hassaslaştırabilir Bertha, bir insan yazar gibi yüksek kaliteli, benzersiz içerik oluşturmak için yüz milyarlarca parametre konusunda eğitim aldı. Yapay zeka ilgi çekici, bilgilendirici ve okunabilir içerik oluşturmak için farklı yazma stillerini, konuları, dil kurallarını ve daha fazlasını öğrendi.
Managr
managr.ai
Managr, Halkla İlişkiler için tasarlanmış bir yapay zeka asistanıdır. Sizin için haberleri okur, medya konuşmaları yazar ve hedef gazetecileri belirler.
ContentBlock
contentblock.ai
Yapay zekayla içerikleri 10 kat daha hızlı oluşturun. 10 kat daha hızlı şaşırtıcı, orijinal içerik oluşturmak için yazılarınızı en gelişmiş yapay zeka yazma asistanıyla güçlendirin.
ContentIn
contentin.io
ContentIn: LinkedIn İçeriği için Kişisel Yapay Zeka Yazma Asistanı. Tarzınıza ve sesinize göre eğitilmiş kişiselleştirilmiş yapay zekanın gücüyle 10 kat daha hızlı daha iyi LinkedIn Gönderileri yazın. 3000'den fazla kullanıcı LinkedIn İçeriklerini zenginleştirmek için halihazırda ContentIn'i kullanıyor. Bunlar, tıpkı sizin gibi LinkedIn oyunlarını bir sonraki seviyeye taşıyan binlerce girişimci ve profesyonel. İşte nasıl başlayacağınız: 1. 14 günlük ücretsiz denemeye kaydolun. 2. Kişiselleştirilmiş LinkedIn içerik planınızı 1 dakika içinde oluşturuyoruz. 3. LinkedIn gönderilerinizin ilk haftasını AI Ghostwriter'ınızla 1 saatten daha kısa bir sürede yazın ve planlayın. 4. Kişisel yapay zekanızı önümüzdeki 1-2 hafta içinde eğitmeye başlayacağız, böylece sizin sesinize ve tarzınıza göre yazacak. 5. Kendi kendine öğrenen yapay zeka ile her hafta daha iyi gönderileri daha hızlı yazacaksınız. Sonunda LinkedIn içerik oyununuzu sallamak için artık bahaneniz yok. Yani ne kadar erken başlarsanız, harika sonuçları o kadar çabuk göreceksiniz. 10 kat daha hızlı daha iyi LinkedIn Gönderileri yazmak ve sonunda kişisel markanızı oluşturmak için LinkedIn İçeriği için Kişisel Yapay Zeka Yazma Asistanı ile ilgileniyor musunuz? Daha sonra bir sonraki adımı atın. Şimdi ücretsiz olarak SaaS Aracımıza kaydolun ve ilk haftadaki gönderilerinizi 1 saatten daha kısa sürede yazın. Kişisel AI yazma asistanınızı tarzınıza ve sesinize göre analiz edip eğiteceğiz. LinkedIn oyununuzu bir sonraki seviyeye taşımanın zamanı geldi.
Copylime.com
copylime.com
Copylime.com, akıllı yapay zeka ile saniyeler içinde daha iyi, daha ilgi çekici web sitesi içeriği, blog makaleleri ve sosyal medya gönderileri yazmanıza yardımcı olacak
Cowriter
cowriter.org
Cowriter, yazarları güçlendirmek ve yaratıcı yazma sürecini hızlandırmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir metin düzenleyici ve kopya oluşturucudur. Cowriter'ın AI Düzenleyicisi, yazar üretkenliğini optimize etmeyi ve ellerinizi klavyeden ayırmadan tüm yazma ihtiyaçlarınızı karşılamayı amaçlamaktadır. İçeriğinizi yalnızca birkaç saniye içinde hızlı ve kolay bir şekilde oluşturun, düzenleyin ve iyileştirin. * Yazma stilinizle içerik oluşturun: Cowriter, benzersiz yazma stilinizdeki içeriği anlayabilir, öğrenebilir ve oluşturabilir. Cowriter, tonunuza ve sesinize uygun kişiselleştirilmiş öneriler sunmak için zaman içinde sizden bilgi alır. * Gerçek Zamanlı Verileri Kullanma: Web'den gerçek zamanlı verilerle içerik oluşturun! Cowriter, her yazma görevinde güvenilir web kaynaklarını araştırabilir ve daha iyi, güncel ve daha gerçekçi içerikler yazabilir. En son haberleri, etkinlikleri ve trendleri içeren makaleleri, denemeleri ve akademik makaleleri kolayca oluşturun. * Kendi AI yazma uzmanınızla sohbet edin: Cowriter, beyin fırtınası fikirleri, okuyucu katılımını artırmaya yönelik stratejiler konusunda rehberlik sağlama veya içerik oluşturma ve iyileştirme gibi çeşitli yaratıcı yazma ihtiyaçlarında yardımcı olabilir. * Saniyeler içinde pazarlama metni oluşturun: Facebook, Google, Linkedin, Twitter ve ötesinde paylaşmak için büyüleyici, orijinal ve gerçek içerik oluşturun!
Writekit
writekit.ai
Yapay Zeka Destekli Yazım Artık Basitleşti. Writekit, içerik üretimini basitleştirmek ve yaratıcılığı artırmak için yapay zeka ile entegre araçlar sunar. Anlaşılır eklemeler oluşturmaktan gerçek zamanlı ekip işbirliğine kadar Writekit, verimlilik, kalite ve stressiz bir yazma süreci talep eden yazarlar ve pazarlamacılar için tasarlanmıştır.
LeadScripts
leadscripts.co
LeadScripts, pazarlama stratejinizde devrim yaratmak için tasarlanmış güçlü ve yenilikçi bir araçtır. Ürününüze ve müşteri kişiliğinize göre uyarlanmış ilgi çekici, ikna edici senaryolar hazırlayan, yapay zeka destekli bir metin yazarlığı yardımcısıdır. İşletmenizi ve müşterilerinizi sizin kadar anlayan ve değer önerinizi mümkün olan en etkili şekilde iletebilen bir araca sahip olduğunuzu hayal edin. LeadScripts'in yaptığı da budur. Pazarlama metni yazmanın tahmine dayalı ve zaman alıcı sürecini ortadan kaldırarak işinizin diğer yönlerine odaklanmanıza olanak tanır. LeadScripts ile yalnızca bir içerik oluşturucuya değil, aynı zamanda pazarlama metni ihtiyaçlarınız için kapsamlı bir çözüme sahip olursunuz. Hedef kitlenizi ve ürününüzü anlar ve bu bilgiyi gerçekten yankı uyandıran senaryolar oluşturmak için kullanır. İster e-posta dizileri, ister satış mektupları, ister reklam kopyaları olsun, LeadScripts ilgi çekici, ikna edici ve dönüştürücü içerik üretir.
Conteudize
conteudize.ai
onteudize, pazarlama içeriği oluşturmayı optimize etmek ve otomatikleştirmek için Yapay Zekadan yararlanan yenilikçi bir dijital platformdur. Elindeki 50'den fazla şablonla kullanıcılar yüksek kaliteli metinleri, yaratıcı görselleri ve ses transkripsiyonlarını hızlı bir şekilde üretebilir. Bireysel girişimciler ve küçük işletmeler için özel olarak tasarlanan bu ürün, yalnızca mobil cihaz ve 4G bağlantısı kullanıldığında bile verimli, basit ve hızlı içerik üretimine olanak sağlar.
Eleo.ai
eleo.ai
Yapay zekanın insan potansiyeliyle buluştuğu Eleo.ai. Eleo ile üretkenliğinizi ve yaratıcılığınızı daha önce hiç olmadığı şekilde ortaya çıkarabilirsiniz. Bilgi aramak, metinler oluşturmak, fikirleri ortaya çıkarmak ve görselleri bulmak için binlerce saat harcadığınızı hayal edin. Beyninizi güçlendirmenin, kendinize daha fazla zaman ayırmanın ve yazma hızınızı 20 kat artırmanın zamanı geldi. Eleo sadece başka bir yapay zeka hizmeti değil. Diğer platformlardan farklı olarak Eleo, uygun tarzda sohbet etmenize ve yazmanıza, iyi sorular sormanıza, metin yazarlığı işleviyle çeviri yapmanıza ve hatta görseller oluşturmanıza olanak tanır. Yapay zekanın kullanımını keyifli, hızlı ve pratik hale getiren kapsamlı bir araçtır. Ve en iyi kısmı? İhtiyaçlarınıza uyacak şekilde tasarlanmış fiyatlandırma planları ile ekonomiktir. Peki Eleo neden süper? Önde gelen şirketler, rekabet avantajı elde etmek için çalışanlarını zaten yapay zekaya erişimle donattı. Eleo size hızla gelişen iş piyasasında önde kalmak için ihtiyaç duyduğunuz becerileri verir. Verimliliği, hızı ve yaratıcılığı artırır, sizi alanınızda usta yapar. Eleo'yu kullanmak kolaydır. Sadece kaydolun, bir plan seçin, kendinizi platforma kaptırın ve görevlerinizi zahmetsizce gerçekleştirmeye başlayın. Eleo herhangi bir cihazda mevcuttur, böylece gittiğiniz her yerde bilgilerinize, belgelerinize ve resimlerinize erişebilirsiniz. Geride kalmayın. Eleo.ai'nin gücünü benimseyin ve bugün tüm potansiyelinizi ortaya çıkarın. Yapay zeka dünyasına yapılan bu olağanüstü yolculukta bize katılın ve üretkenliğin ve yaratıcılığın geleceğini deneyimleyin.
Haller AI
haller.ai
Haller AI: Hepsi Bir Arada Yapay Zeka Kontrol Panelimizle İşletmenizi Hızlandırın Küçük işletmelere ve yalnız girişimcilere güçlü, veri odaklı yapay zeka çözümleri sağlama konusunda uzmanlaşan kullanıcı dostu kontrol panelimiz, içerik oluşturmayı ve proje yönetimini çocuk oyuncağı haline getirir. Özelleştirilebilir, ölçeklenebilir ve uygun maliyetli Haller AI, iş akışlarını optimize etmek ve benzersiz iş verimliliği elde etmek için hepsi bir arada çözümünüzdür. En yeni yapay zeka odaklı iş çözümleri hakkında güncel bilgilere sahip olmak için ağımıza katılın.
Docsie
docsie.io
Docsie, işletmelerin birden fazla dilde mükemmel ürün dokümantasyonu oluşturmasına, sürdürmesine ve yayınlamasına olanak tanıyan web tabanlı bir dokümantasyon platformudur. Bu platform, müşterilerinizin belgelerinizle nasıl etkileşime girdiğini analiz etmenize yardımcı olur ve belgelerinizi nasıl geliştirebileceğinize ilişkin bilgiler sağlar. Ürününüzün büyüdüğünü yalnızca hayal edebiliyorsanız, ürün belgeleriniz de büyüyebilir. Docsie'de hazırlanan belgeleri kullanmak, müşterilerinizin belgelerinizde ürününüzle ilgili bilgileri bulmasını kolaylaştıracak, onları uzun vadede daha mutlu edecek ve bunları başarılı bir şekilde elinizde tutmanıza yardımcı olacaktır. Docsie ayrıca sizi, sertifikalı çevirmenler, makine öğrenimi ve gelişmiş çeviri hızı ve doğruluğunu iyileştirme algoritmaları yardımıyla ürün belgelerinizi çevirmenize de yardımcı olan son teknoloji ürünü bir çeviri pazarına bağlar. Docsie, şirketlerin birden fazla dilde mükemmel ürün belgeleri oluşturmasına, sürdürmesine ve yayınlamasına olanak tanıyan, hepsi bir arada web tabanlı bir belgeleme platformudur. Platformumuz aynı zamanda müşterilerinin dokümanlarıyla nasıl etkileşim kurduğunu analiz etmeye yardımcı olur ve onlara dokümanlarını nasıl geliştirebilecekleri konusunda öngörüler sağlar.
Jaq n Jil
jaqnjil.ai
Jaq n Jil - Dünya çapındaki yazarların ve okuyucuların hayatlarını değiştiren AI Aracı. Çok hızlı bir şekilde harika içerikler oluşturun. Jaq N Jil, Yapay Zeka Destekli İçerik Planlama, Yapay Zeka Metin Genişletme ve Yeniden Yazma, Devasa Stok Görüntü Kitaplığı, Metin ve Sesle Etkinleştirilen Yapay Zeka Sohbet Robotu ve çok daha fazlası gibi bir dizi özellik ile içerik yazma sürecinizi daha hızlı ve daha iyi hale getiren güçlü bir Yapay Zeka yazma aracıdır. daha fazlası pro+ sürümlerinde. Ayrıca Zapier aracılığıyla 5.000'den fazla araçla entegre olur. Aracı, SEO blog makaleleri, Sosyal gönderi başlıkları, Denemeler ve makaleler, Pazarlama materyalleri ve çok daha fazlası için kullanın. Jaq n Jil, içerik pazarlamacısı düşünülerek oluşturuldu. Yazarlar ve ajanslar, Jaq n Jil sayesinde verimli iş akışları ve içerik üretiminde artış yaşıyor.
Promind AI
promind.ai
ProMind AI, tweet'ler, blog gönderileri, LinkedIn gönderileri ve YouTube komut dosyaları gibi çeşitli içerik türleri oluşturmak için OpenAI GPT modellerini kullanan, yapay zeka destekli bir araçtır. Araç, kaliteli içeriği otomatik olarak oluşturarak zamandan ve emekten tasarruf etmek için tasarlanmıştır. ProMind AI, yazılı içerik oluşturmanın yanı sıra, koddaki hataları düzeltebilen ve kod oluşturabilen güçlü araçlara da sahiptir; bu da onu programcılar ve geliştiriciler için oldukça faydalı kılar. Temel ÖzelliklerProMind AI, onu içerik oluşturma ve kod hata ayıklama için güçlü bir araç haline getiren çeşitli temel özelliklere sahiptir. Bu özelliklerden bazıları şunlardır: * İçerik Üretimi: ProMind AI, tweet'ler, blog gönderileri, LinkedIn gönderileri, YouTube komut dosyaları ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli içerik türleri oluşturabilir. Ayrıca talep üzerine yüksek kaliteli içerik oluşturarak kullanıcıların zamandan ve emekten tasarruf etmesine yardımcı olabilir. * Kod Hata Ayıklama: ProMind AI, yazılım kodundaki hataların tanımlanmasına ve düzeltilmesine yardımcı olabilir ve potansiyel olarak geliştirme sürecini hızlandırabilir. * Kullanıcı Kişiliği Oluşturma: ProMind AI, hedef kitle segmentlerinin kurgusal temsilleri olan kullanıcı kişiliklerini oluşturabilir. İşletmelerin müşterilerini daha iyi anlamalarına ve pazarlama çabalarını daha etkili bir şekilde hedeflemelerine yardımcı olmak için kullanılabilirler. * OpenAI GPT Modelleri: ProMind AI, çeşitli özelliklerini desteklemek için OpenAI GPT modellerini kullanarak yüksek kaliteli içerik ve doğru kod hata ayıklaması sağlar.
crear.ai
crear.ai
Crear.ai, kullanıcıların daha iyi ve daha hızlı içerik yazmasına yardımcı olan bir yapay zeka içerik asistanıdır. Kullanıcılara 20'den fazla şablona erişim, kişiselleştirme seçenekleri ve içeriği yeniden ifade etme, genişletme, sıkıştırma ve çevirme yeteneği sunar. Ayrıca ücretsiz sürümden yıllık veya aylık plana kadar çeşitli fiyatlandırma planları da mevcuttur.
Copyter
copyter.com
Copyter bir yapay zeka metin yazarıdır ve markalar, acenteler ve pazarlamacılar için içerik üretir. Yazılım bir web uygulamasıdır ve metin yazarlığını kolaylaştırmak için şablonlar veya yapay zeka araçları içerir. Kullanıcılar bir marka, hizmet veya ürün hakkında birkaç kelime girerek başlayabilirler. Copyter daha sonra İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve daha fazlası dahil olmak üzere 37'den fazla dilde kopya oluşturabilir. İçeriğin tamamı kullanıcıya ait olup, içeriğin özel ve ticari amaçlarla kullanılmasına olanak sağlar. Yapay zeka yazma platformu aylık ve kullanım başına ödemeli abonelikler sunuyor. Copyter esas olarak web sitesi açılış sayfaları ve SEO meta açıklamaları için metinlerin oluşturulmasında kullanılır. Ayrıca Amazon gibi e-Ticaret platformlarının başlıkları ve ürün açıklamaları için de uyarlanmıştır. Diğer yaygın kullanım örnekleri arasında PPC (tıklama başına ödeme) reklamları, sosyal medya gönderileri ve bloglar yer alır. Sistem, metni düzenlemek ve içerik kalitesini sağlamak için entegre bir okunabilirlik ve dil bilgisi denetleyicisi içerir.
Swiftbrief
swiftbrief.com
Swiftbrief, içerik pazarlama çabalarınızı ölçeklendirmenize yardımcı olan kısa nesil motordur. İhtiyacınız olan bilgilerin %90'ından fazlasını önceden toplayarak ve harika bir taslak oluşturmak ve yazarlara çalışma açısı kazandırmak gibi en değerli parçalara odaklanmanıza yardımcı olarak, Google Dokümanlar'la çalışmaktan çok daha hızlı bir şekilde yüksek kaliteli içerik özetleri oluşturmanıza yardımcı olur. ile.
WordfixerBot
wordfixerbot.com
WordfixerBot'un Açıklama Aracı, yazılarını geliştirmek isteyen herkes için onu göze çarpan bir seçim haline getiren özelliklerle doludur: * Çeşitli Ton Seçenekleri: Aralarından seçim yapabileceğiniz bir dizi tonla bu araç, yazınızı herhangi bir bağlam veya hedef kitleye göre eşleştirme esnekliği sağlar. * Orijinal Anlamın Korunması: Yapay zeka, mesajınızın özünün değişmeden kalmasını sağlarken ona taze ve benzersiz bir sunum sunar. * Erişilebilirlik ve Kullanım Kolaylığı: Araç, karmaşık kurulumlar veya zorlu öğrenme eğrileri olmadan erişilebilir ve kullanımı kolay olacak şekilde tasarlanmıştır. WordfixerBot'u kullanmanın faydaları açıktır: * Gelişmiş Yazma Kalitesi: Yalnızca benzersiz değil, aynı zamanda hedeflediğiniz okuyucularda yankı uyandıran içerik üretin. * Zaman Kazandırır: Kaliteden ödün vermeden hızla başka sözcüklerle ifade edilmiş metinler oluşturarak yazınızın veya işinizin diğer yönlerine odaklanmanıza olanak tanır. * İntihalden Kaçınma: Araç, çalışmanızın orijinal olmasını ve intihal endişelerinden arınmış olmasını sağlamaya yardımcı olur.
MarketingCopy AI
marketingcopy.ai
MarketingCopy AI, reklamlarınız, açılış sayfalarınız, e-postalarınız ve daha fazlası için yüksek kaliteli, ikna edici metinler oluşturmanıza yardımcı olan, yapay zeka destekli bir pazarlama metin yazarıdır. MarketingCopy AI, yüksek kaliteli kopya ve içeriği daha hızlı oluşturmanıza ve proje ve belgelerdeki çalışmalarınızı düzenlemenize yardımcı olacak bir dizi güçlü özellik sunar.
Wali
mywali.co
Wali, işletmeleri eyleme dönüştürülebilir zeka ve içgörülerle güçlendirmek için tasarlanmış lider bir yapay zeka çözümleri sağlayıcısıdır. İş büyümesini desteklemek, karar almayı geliştirmek ve yeniliği teşvik etmek için yapay zekanın gücünden yararlanma konusunda uzmanız. Sağlam platformumuz, işletmeler için özel olarak tasarlanmış bir dizi yapay zeka aracı sunarak müşterilerimizin günümüzün hızlı dijital ortamında rekabetin önünde kalmasını sağlar. Ortaklıklara ve işbirliğine dayalı büyümeye güçlü bir vurgu yapıyoruz. Ortaklık programımız, diğer işletmelerin tekliflerini genişletmelerine, yeni pazarlara ulaşmalarına ve müşterilerine daha fazla değer sunmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Sektör lideri yapay zeka çözümlerimizin erişilebilir, uygun maliyetli ve onların ihtiyaçlarına göre uyarlanmış olmasını sağlamak için ortaklarımızla yakın işbirliği içinde çalışıyoruz.
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