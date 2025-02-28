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WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Yapay zeka yazma asistanları, araştırma, dilbilgisi, ton kontrolü ve yerelleştirme gibi görevleri kapsayan yazma sürecini kolaylaştırmak için makine öğreniminden yararlanır. Bu araçlar, metni incelemek ve öneriler veya ilgili materyaller sunmak için doğal dil işlemeyi (NLP) kullanır. Bunu yaparak içerik oluşturmayı hızlandırarak kullanıcıların hızlı ve güvenli bir şekilde yazmalarını sağlarlar. Artırılmış yazı, daha ilgi çekici materyaller hedefleyen içerik pazarlamacılarına veya iş ilanlarını hassaslaştıran İK personeline hitap ederek çeşitli mesleklerde kullanım alanı bulur. Yapay zeka yazma asistanlarının yelpazesi, kullanıcıların tüm içeriği hazırladığı kapsamlı platformlardan, yazma sonrası öneriler sunan daha basit botlara kadar çok çeşitlidir. Bazıları form oluşturma veya özel yazma önerileri gibi belirli işlevlere odaklanırken, diğerleri geniş kapsamlı yardım sağlar. Bir ürünün Yapay Zeka Yazma Asistanı olarak sınıflandırılması için aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekir: * Yazma görevlerine yardımcı olmak için yapay zekayı kullanın * Yazılı içeriği geliştirmek için içgörüler veya öneriler sağlayın * Yazarın bilgisini zenginleştirmek için ek, uygun kaynaklar sağlayın * Yazılı eserlerdeki gramer hatalarını düzeltin
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Writesonic
writesonic.com
Writesonic, ilgi çekici içerik oluşturma ve güçlü yapay zeka sohbet robotları geliştirme konusunda güvenilir arkadaşınız olarak hizmet vererek içerik oluşturma ve müşteri deneyimi alanında devrim yaratıyor. Platformları, İçerik Oluşturma, Ses Oluşturma ve Görüntü Hazırlama için kapsamlı bir araç paketi sağlamak üzere yapay zekanın ve yaratıcılığın gücünü birleştiriyor. Herkese her şeyi yazma, her yerde yayınlama ve içeriklerini benzersiz bir kolaylıkla optimize etme yetkisi veriyorlar. Güçlü AI sohbet robotu oluşturucusu Botsonic, Slack, WhatsApp, Telegram ve FB Messenger gibi platformlarla sorunsuz bir şekilde bütünleşerek kesintisiz çok kanallı konuşmalar sağlar. Ayrıca robottan insan etkileşimlerine yumuşak geçişleri kolaylaştıran İnsan Devri özelliği de sunuyor. Zapier entegrasyonuyla görevleri otomatikleştiriyor ve iş akışlarını kolaylaştırarak müşteri katılımını artırıyorlar. Botsonic, GDPR uyumludur ve güvenli müşteri etkileşimleri vaat etmektedir. Araç paketleri birlikte içerik oluşturmayı ve müşteri deneyimini yeniden tanımlamayı amaçlayarak Writesonic'i tüm dijital ihtiyaçlarınız için tek durak çözüm haline getiriyor.
SEMrush
semrush.com
Semrush, küresel olarak işletmelerin arama motoru optimizasyonu, tıklama başına ödeme, içerik, sosyal medya ve rekabetçi araştırma kampanyaları çalıştırmasını ve çevrimiçi pazarlamadan ölçülebilir sonuçlar almasını sağlayan önde gelen bir çevrimiçi görünürlük yönetimi SaaS platformudur. Semrush, şirketlerin çeşitli pazarlama kanallarında kampanyalar oluşturması, yönetmesi ve ölçmesi için içgörü ve çözümler sunar. Semrush, 87.000'den fazla ödeme müşterisi ile. Semrush sayılarda: - 808m masaüstü etki alanı profilleri ve 32.1m mobil etki alanı profilleri - 43 trilyondan fazla geri bağlantı ve günde ortalama 25 milyardan fazla url'ün - 24,3 milyardan fazla anahtar kelime ve tek bir anahtar kelime için 20 metreden 20 metrelik fikir - Fortune 500 şirketinin% 30'u kullanıyor Semrush onların pazarlama aracı olarak
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp, küçük işletmeler için inşa edilmiş hepsi bir arada pazarlama platformudur. Raporlama ve analiz, pazarlama CRM, e -posta kampanyaları, bültenler ve içerik yönetimi gibi araçlarla, müşterilerinizi merkeze koyabilirsiniz, böylece daha akıllı pazarlayabilir ve işinizi daha hızlı büyütebilirsiniz. MailChimp'in Pazarlama ve CRM Mobil Uygulaması, ilk günden itibaren daha akıllı pazarlamanıza ve işinizi daha hızlı büyütmenize yardımcı olur. İşinizin sizi aldığı her yerde ihtiyacınız olan araçlara erişin ve dakikalar içinde çalışmaya başlayın - deneyime gerek yok. MailChimp ile bir satış yapma, müşterileri geri getirme, yeni aboneler bulma veya markanızın görevini paylaşma fırsatını asla kaçırmazsınız. Mailchimp kullanın: * Pazarlama CRM - MailChimp'ten CRM pazarlama ile olan kişilerinize ayak uydurun. Kartvizit tarayıcısı gibi iletişim içe aktarma araçlarıyla yeni müşteriler bulun ve ekleyin. İzleyici büyümesini izleyin ve gösterge tablosundaki bireysel kişilerle ilgili bilgileri görüntüleyin. Hepsini tek bir yerde yapın - doğrudan uygulamadan arayın, metin ve e -posta gönderin. Önemli ayrıntıları hatırlamak için notları kaydedin ve her etkileşimden sonra etiket ekleyin. * Raporlar ve Analytics - Satış ve pazarlama performansınıza daha derin bir bakış alın. Tüm kampanyalarınız için sonuçları izleyin ve nasıl geliştirileceğine dair eyleme geçirilebilir öneriler alın. E -posta kampanyaları, açılış sayfaları, Facebook ve Instagram reklamları, sosyal medya yayınları ve kartpostallar için raporları ve analitikleri görüntüleyin. * E -postalar ve otomasyonlar - E -posta pazarlama kampanyaları, bültenleri ve otomasyonları oluşturun, düzenleyin ve gönderin. Tek tıklamayla açılış olmayanlara ve ürün yeniden hedefleme e-postalarına yeniden katılma ile müşterileri yeniden etkiler ve satışları hemen büyütebilirsiniz. * Facebook ve Instagram Reklamları - Reklamlar taslak ve yayınlayın, bir bütçe belirleyin ve belirli bir grubu hedefleyin. Yeni insanlara ulaşın, mevcut kişilerle uğraşın, özel kitleler kurun veya web sitesi ziyaretçilerini geri getirin. * Pazarlama Önerileri - Pazarlamanızı geliştirmeye yardımcı olacak işlem yapılabilir öneriler alın. Terk edilmiş bir sepet e -postası kurmanın veya markanızın logosunu ayarlamak için bir hatırlatma almanın zamanı geldiğini bilin. * Marka Yönetimi - Cihazınızdan görüntüleri doğrudan MailChimp'e yükleyin ve bunları tüm kampanyalarınızda kullanın.
AI Writer
ai-writer.com
2 Dakikada Doğru, İlgili ve Kaliteli İçerik Oluşturun. AI-Writer, yalnızca bir başlıktan makaleler oluşturmak için son teknoloji ürünü AI yazma modellerini kullanan, en doğru içerik oluşturma platformudur.
Wordtune
wordtune.com
Wordtune, iş verimliliğine yönelik bir Üretken Yapay Zeka platformudur. Güvenilir GenAI'yi kullanarak, her alandaki profesyoneller kariyerlerini geliştirebilir ve iş yerinde öne çıkabilirler. İster e-posta yazıyor, ister belge oluşturuyor, ister iş arkadaşlarınıza veya müşterilerinize anlık mesaj gönderiyor olun, Wordtune, yapay zekayı kullanarak çalışmanızı kolaylaştırırken yazınızı mükemmelleştirir.
Grammarly
grammarly.com
Grammarly, her gün 30 milyondan fazla insan ve 70.000 profesyonel takım tarafından güvenilen dünyanın önde gelen AI yazma yardım şirketidir. Anında ilk taslak oluşturmaktan her mesajı mükemmelleştirmeye kadar, Fortune 500'ün% 96'sındaki insanların güvenlik veya mahremiyetten ödün vermeden anlamlarını almalarına ve sonuç almasına yardımcı olur. Harika yazıların işin yapıldığına inanıyoruz. Grammarly’nin ürün teklifleri - gramer iş, dilbilgisi premium, dilbilgisi ücretsiz ve dilbilgisi eğitim için - yaptığınız yerde çalışarak, 500.000'den fazla uygulama ve web sitesinde bağlamsal olarak ilgili yazma desteği sunar. 2009 yılında kurulan Grammarly, Time’ın en etkili 100 şirketinden biri olan Forbes Cloud 100'de 7 numaradır, Fast Company'nin AI'daki en yenilikçi şirketlerinden biri ve Inc.'in en iyi işyerlerinden biri. Öncelikle evden çalışıyoruz ve Kuzey Amerika ve Avrupa'daki merkezlerimizde yüz yüze işbirliği için buluşuyoruz.
Jenni AI
jenni.ai
Jenni, daha hızlı ve daha doğru yazmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış bir yapay zeka asistanıdır. Özellikleri arasında yapay zeka otomatik tamamlama, intihal içermeyen sonuçlar, metin içi alıntılar ve başka kelimelerle ifade etme yetenekleri bulunur. Bloglar, makaleler, e-postalar, kişisel ifadeler, hikayeler ve konuşmalar gibi içerikler yazmanıza yardımcı olabilir. Jenni herhangi bir dilde yazmak için kullanılabilir ve Google, Harvard, Cambridge, MIT ve Aston Üniversitesi gibi önde gelen kurumların yazarları tarafından sevilir. Jenni ayrıca doğruluk ve yaratıcılıkla raporlar ve altyazılar oluşturmak için de kullanılabilir. En yüksek kalitede içerik oluşturmak için OpenAI, AI21 gibi yapay zeka teknolojilerinin ve her kullanıcıdan gelen özel verilerin bir kombinasyonunu kullanır. Jenni ayrıca içeriğin orijinal ve doğru olduğundan emin olmak için yerleşik bir intihal denetleyicisine sahiptir. Jenni'yi ücretsiz deneyebilir ve en gelişmiş yapay zeka yazma asistanıyla yazmaya bugün başlayabilirsiniz.
TextCortex
textcortex.com
TextCortex, metin yazarlığı için en iyi yapay zeka yazılımını oluşturmak amacıyla gelişmiş NLG algoritmalarını kanıtlanmış pazarlama uygulamalarıyla birleştirir. Milyarlarca satırlık metinle eğitilmiş yapay zeka algoritmalarımız, pazarlamacıların, e-ticaret girişimcilerinin ve metin yazarlarının içerikleriyle her gün daha fazlasını yapmasına yardımcı olur. DT2 Invest ve Avrupa Komisyonu'na göre TextCortex, Avrupa'nın en yeni 200 erken aşama yapay zeka girişiminden biri. Uygulama ve amaç odaklı yaklaşımımızla yalnızca hesaplama süresini değil, aynı zamanda çevre üzerindeki ayak izimizi de azaltıyoruz.
WriteTextAI
writetext.ai
WordPress/WooCommerce için özel olarak tasarlanan WriteText.ai, ürün metni ve meta açıklamalarının oluşturulmasını otomatikleştirmeyi amaçlayan bir eklentidir. Tek ürünler veya toplu olarak birden fazla ürün için metin oluşturma çok yönlülüğü sunar. WordPress/WooCommerce ile kusursuz entegrasyonu sayesinde özellikle yeni başlayanlar için kullanıcı dostu bir deneyim sunar. WriteText.ai, birinci sınıf, SEO için optimize edilmiş meta başlıklar, meta açıklamaları, ürün açıklamaları ve Açık Grafik metinleri oluşturma konusunda uzmanlaşmıştır. İçerik oluşturma verimliliğini artırmak için 'WriteText.ai Single' ve 'WriteText.ai Bulk' modlarını sağlar. Dahası, her hesap sınırsız sayıda kullanıcıyı barındırabilir ve her büyüklükteki işletmeye hitap eden web mağazası kurulumlarını gerçekleştirebilir. WriteText.ai Single, yazarlara içerik üretimi için kapsamlı bir kapsam sunar. Yazarlar, tonu, stili ve hedef pazarı belirlemenin yanı sıra, içeriğin kendisini oluşturmadan önce derinlemesine bir anahtar kelime analizi yapabilir, anlamsal anahtar kelimeler seçebilir ve doğrudan WooCommerce'den metne hangi niteliklerin dahil edilmesi gerektiğini seçebilir. Ürüne aşinalık ve anahtar kelime analizi tamamlandıktan sonra WriteText.ai Single, yaklaşık 50 saniyede metin oluşturur. Yazar daha sonra çıktıyı WooCommerce'te yayınlamadan önce inceleyebilir. Sonuç olarak bu özellik, SEO'yu geliştirmek için ton, stil ve anahtar kelimelerin eklenmesinde tutarlılık sağlar. Ayrıca her ürünün içeriğini hedef kitlenin özel ihtiyaçlarına göre özelleştirme esnekliği sağlar. Öte yandan WriteText.ai Bulk, aynı anda birden fazla ürün için metin oluşturmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Bu özellik, anahtar kelime analizi, semantik anahtar kelime seçimi ve her ürün için ayrı ayrı özellik seçimi gibi belirli yönlerden yoksun olsa da, yazarın seçilen tüm ürünlerde tutarlı bir üslup, stil ve nitelikler sağlamasına olanak tanır. WriteText.ai Bulk, son ürün seçimi ve hedef stil özellikleri ayarlandıktan sonra her ürün için yaklaşık 30 saniye içinde metin oluşturarak yüksek verimlilik sergiliyor. Ayrıntılı anahtar kelime analizi ihtiyacını ortadan kaldırarak, kısa bir zaman diliminde büyük miktarda ürün metni oluşturmaya ihtiyaç duyulduğunda özellikle yararlıdır. Bu nedenle WriteText.ai Bulk, hızlı ve toplu içerik oluşturma görevleri için güvenilir, zaman açısından verimli bir çözüm olarak hizmet vermektedir. Genel olarak WriteText.ai, sınırsız sayıda e-ticaret sitesine bağlantıya izin veren ve sınırsız sayıda kullanıcıyı destekleyen, zengin özelliklere sahip bir eklentidir. WooCommerce'e doğrudan metin aktarımını veya yayınlanmasını sağlar ve metne dahil edilecek ürün özelliklerinin, tonlarının ve stillerinin seçilmesine olanak tanır. Kullanıcılar ayrıca hedef kitleyi ve metin uzunluğunu seçebilir, ayrıca içeriği kimin oluşturabileceğini, inceleyebileceğini ve yayınlayabileceğini belirtmek için kullanıcı rollerini ayarlayabilir. Temel özellikler arasında inceleme geçmişi günlüğü, toplu aktarma/yayınlama metni, özel ürün ayrıntısı ekleme ve kendi özel tonunuzu ve tarzınızı tanımlama yer alır. Kullanıcılar metin oluşturmak, yapay zekanın önerdiği hedef pazarları elde etmek, özel hedef pazarları tanımlamak ve metni yeniden yazmak için bir referans ürünü kullanabilirler. Eklenti aynı zamanda anahtar kelime analizini, anlamsal anahtar kelimeleri, anahtar kelime ve anlamsal anahtar kelime yoğunluklarını izlemenin yanı sıra çoklu mağaza desteğini de destekler. Yasal Uyarı: WriteText.ai, WordPress/WooCommerce ile çalışmak üzere geliştirilmiş bağımsız bir araçtır. WordPress/WooCommerce'e bağlı değildir veya desteklenmemektedir.
WriterX
writerx.co
WriterX, çok çeşitli yazma görevlerine yardımcı olmak için tasarlanmış yapay zeka destekli bir yazma aracıdır. Yeni başlayanlardan deneyimli yazarlara kadar her seviyedeki kullanıcılar için içerik oluşturma sürecini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Araç, içeriğin otomatik taslağını oluşturma, hatasız yazma, dil çeviri seçenekleri ve ikna edici sonuçlar için hedef kitleye özel kişiselleştirme gibi bir dizi özellik sunar. WriterX, anında ilgi çekici içerik üretimi sağlayarak yazar tıkanıklığına yardımcı olmaktan gurur duymaktadır. Blog gönderileri ve sosyal medya içeriği hazırlamaktan reklam kampanyaları için metin yazmaya kadar görevleri yerine getirebilir. WriterX'in bir diğer temel özelliği, günümüzün dijital çağındaki büyük miktardaki içeriğe olan ihtiyaca yanıt vererek mevcut içeriği yeniden kullanma veya geniş ölçekte yeni materyal oluşturma yeteneğidir. Başlamak için kullanıcılar bir şablon seçer ve konu veya ürün hakkında kısa bir açıklama sağlar; yapay zeka çeşitli içerikler oluşturur. Araç, öğrenciler, metin yazarları, blog yazarları, ürün yöneticileri, pazarlama ekipleri ve medya ajansları dahil olmak üzere çok çeşitli bir müşteri tabanı tarafından kullanılıyor. Akılda kalıcı başlıklar, ürün açıklamaları ve özelleştirilmiş incelemeler oluşturarak web görünürlüğünü artırarak SEO için kapsamlı çözümler sunar. Son olarak, kapsamlı bir işlevsellik paketi sunmasına rağmen WriterX, içerik oluşturma sürecini basitleştiren kullanımı kolay bir arayüze sahiptir.
Cohesive AI
cohesive.so
ChatGPT istemleriyle uğraşmaya elveda deyin! Cohesive, AI parlaklığını yaratıcılığınızla birleştirerek zahmetsizce birinci sınıf içerik oluşturmanıza olanak tanır. Güçlü bir düzenleyiciyle sorunsuz bir şekilde hassaslaştırın, düzenleyin ve yayınlayın. Büyülü içerik oluşturmaya merhaba deyin!
Regie.ai
regie.ai
Regie.ai, işletmeler için satış araştırma süreçlerini kolaylaştırmak ve optimize etmek için tasarlanmış yapay zeka tabanlı bir araçtır. Regie.ai, ana işlevleri arasında, halihazırda CRM sisteminizde bulunmayanlar bile, hedef hesapların ve ilgili kişilerin otomatik olarak tanımlanmasını ve etkileşime geçmesini kolaylaştırmak için Üretken Yapay Zeka'dan yararlanır. Araç, mesajlaşmayı her alıcı için markaya özgü ve bağlamla daha alakalı hale getirmeyi, böylece daha etkili erişim ve etkileşime yol açmayı amaçlıyor. Regie.ai ayrıca aktif satın alma döngüleri sırasında daha kesin hedefleme sağlamak için katılım ve niyet verilerine dayalı olarak sosyal yardıma öncelik veriyor. Bu aracın benzersiz bir özelliği, alıcı etkileşim düzeylerine bağlı olarak desteğin yoğunluğunu değiştirebilmesidir. Sonuç olarak, etkileşimi yüksek alıcılar tutarlı bir iletişim akışı alırken, etkileşimde olmayan potansiyel müşteriler satışa hazır olana kadar daha yavaş bir hızda beslenir, böylece veri tabanınızın sağlığı korunur ve toplantı süresine geçiş süresi iyileştirilir. Regie.ai, ek insan kaynağına veya üçüncü taraf dış kaynak kullanımına ihtiyaç duymadan günün her saati çalışan sanal Satış Geliştirme Temsilcileri (SDR'ler) olarak kavramsallaştırılabilir. Platform, soğuk giden, LinkedIn etkileşimi, satış geliştirme, Gelen potansiyel müşteri yanıtı, gelen giden giden, müşteri genişletme ve daha fazlası gibi çeşitli kullanım örneklerini destekler. Ayrıca araç, satış ekibi toplantılarının rezervasyonunu otomatikleştirmeye yardımcı olmak için temel RevTech sistemleriyle entegre olarak gelir operasyonları stratejinizi basitleştirir.
Lilybank AI
lilybankai.com
LilybankAI, verimli bir şekilde yüksek kaliteli içerik oluşturmanıza yardımcı olacak çeşitli araçlar sunan, yapay zeka destekli bir içerik oluşturma platformudur. Anahtar teklifleri şunları içerir: * AI Şablonları - Bloglar, e-postalar, sosyal medya gönderileri vb. gibi farklı kategorilerde kolayca özelleştirebileceğiniz önceden hazırlanmış şablonlar. * AI Görüntü Oluşturucu - DALL-E 2, DALL-E 3, Stabil Difüzyon vb. gibi AI kullanarak benzersiz görüntüler oluşturun. * Yapay Zeka Asistanları - Müşteri sorgularına otomatik olarak yanıt verebilen, ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış sohbet robotları. * AI Konuşmayı Metne Dönüştürme - Sesi doğru bir şekilde metin transkriptlerine dönüştürün. * AI Seslendirme - 100'den fazla dilde gerçekçi insan benzeri sese metin. * AI Kodu - Yazarken kod önerileri alın ve otomatik tamamlayın. LilybankAI, gelişmiş yapay zekayı kullanarak içerik oluşturmayı basitleştirir. Üç basit adımı izleyin: * Giriş Girin - İçerik fikirlerinizi, metin transkriptlerinizi, resimlerinizi vb. sağlayın. * Yapay Zeka Üretimi - LilybankAI, girişinizi analiz eder ve en yeni AI modellerini kullanarak yüksek kaliteli çıktılar üretir. * İçerik Sağlayın - Platform size hedef kitlenizde yankı uyandıran gösterişli, özelleştirilmiş içerik sunar. Hiçbir yaratıcı çaba harcamadan 10 kat daha hızlı sonuçlar alırsınız. LilybankAI'nin kullanımı kolay arayüzü, yapay zeka içeriği oluşturmayı herkes için zahmetsiz hale getirir.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Constant Contact, küçük işletmelerin müşteri tabanlarını büyütmelerine yardımcı olacak e-posta, sosyal medya ve etkinlik pazarlama araçları sağlar.
Lavender
lavender.ai
Lavender yapay zeka e-posta koçunuzdur Yanıt alan satış e-postalarını kolayca yazmak için ihtiyacınız olan her şeyi birleştirir. E-postanızda gerçek zamanlı yapay zeka destekli koçluk alın, potansiyel müşterinizi gelen kutunuzdan ayrılmadan araştırın, e-postalarının geçerli olduğunu doğrulayın, e-postanızın SPAM'a düşüp düşmeyeceğini kontrol edin, mobil ortamda nasıl göründüğüne bakın ve çok daha fazlasını yapın. Dünyanın en büyük şirketlerinin SDR'leri ve AE'leri, açık ve çift yanıtları artırmak için Lavender'ı kullanıyor. Bir yanıt alırsanız, bir toplantı ayarlama ve bir anlaşma yapma olasılığınız artar.
QuillBot
quillbot.com
Quillbot, 150 ülkede aylık 35 milyondan fazla aktif kullanıcıya yardımcı olan AI destekli bir yazı platformudur. Yenilikçi döngüdeki insan ürünleri ile Quillbot, kullanıcının benzersiz bakış açısını ve sesini korurken yazmayı ağrısız hale getirmeyi amaçlıyor.
Originality.ai
originality.ai
Originality.AI, Web Yayıncılarının Orijinal İçerik ürettiklerinden emin olmalarına yardımcı olan bir araçtır. Orijinal İçerik = İnsanların Oluşturduğu Benzersiz İçerik... Google'ın ve okuyucuların istediği türden! Originality.AI, Orijinal içeriğin yayınlanabilmesini sağlar... AI Dedektörü - Originality.AI'nin dahili olarak oluşturulmuş yapay zekası, GPT-2, GPT-J, GPT-NEO ve GPT-3 (dünyanın GPT-3'ü tanımlayan ilk aracı) dahil olmak üzere popüler NLP API'lerinden herhangi biri tarafından oluşturulan içeriği tanımlamak için oluşturulmuştur. ). Originality.AI, içeriğin popüler AI yazma asistanlarından herhangi biri tarafından üretilip üretilmediğini tahmin edebilir. İntihal Denetleyicisi - Ciddi web yayıncıları/içerik pazarlamacıları, içeriklerinin en iyi sıralama şansına sahip olması için intihal içermeyen içerik yayınladıklarından emin olmalıdır. Originality.AI, yönetmesi gereken bir yazar ekibi olan ciddi web yayıncıları için tasarlanmış bir intihal denetleyicisidir. Sadece URL'nizi girerek ekip yönetimi, kontrol paneli, tarama geçmişi, otomatik krediler ve tam site taraması sunar.
Luna.ai
luna.ai
Eski satış taktikleri bozuldu. Bugünün potansiyel müşterilerinin bu her şeye uyan tek tip spam iletilerine karşı sabrı sıfır. E-posta servis sağlayıcıları da toplu soğuk e-posta gönderimine ilişkin politikalarını sıkılaştırdı. Bu yeni bir çağ ve eski yöntemler artık bunu kesmiyor. Ve satış ekibinizi büyütmenin sihirli çözüm olduğunu düşünüyorsanız tekrar düşünün. Tüm çabalarına rağmen birçok satış elemanı, potansiyel müşterileri etkili bir şekilde anlama ve onlarla etkileşime geçme konusunda hedefi kaçırıyor. Satış temsilcilerinin yatırım getirisini haklı çıkarmak giderek zorlaşıyor. Tanıdık geliyor mu? Değişim zamanı geldi. Satış karanlığındaki roket geminiz Luna.ai'ye girin. Luna.ai yalnızca başka bir yapay zeka satış aracı değildir; aradığınız hepsi bir arada potansiyel müşteri platformudur. Sinyale dayalı satış, geniş ölçekte kişiselleştirme, e-posta teslimi – Luna.ai bunların hepsini kapsıyor. Luna.ai ile sadece satış yapmıyorsunuz; daha akıllıca ve daha etkili bir şekilde satış yapıyorsunuz. Potansiyel müşterinizi içini ve dışını bilen, her desteğin tam yerinde olmasını sağlamak için bir yığın veri ve öngörü üzerine inşa edilmiş bir sistem hayal edin. Etkileyici 152 dili akıcı bir şekilde konuşabiliyor. Ve en iyi kısmı? Ölçeklenebilir, sınırsız e-posta hesabıyla, geleneksel yöntemlerin onda biri maliyetle. Luna.ai, özünde, yapmayı en çok sevdiğiniz şeyde başarılı olmanızı sağlamakla ilgilidir: müşterilerle bağlantı kurmak ve bu anlaşmaları imzalamak. Bu, tahminleri ortadan kaldırmak ve gönderdiğiniz her mesajın kişisel ve alakalı olmasını sağlamakla ilgilidir. Bugün ilk taktik kitabınızı oluşturun. Luna.ai'nin ön ayarlarıyla birkaç dakika içinde çalışır durumda olacaksınız. Ay'da görüşürüz!
Hypotenuse AI
hypotenuse.ai
Hipotenüs, ürün açıklamaları, blog makaleleri ve reklam başlıkları da dahil olmak üzere içerik yazmak için yapay zekayı kullanan bir platformdur. Haftalar süren işi alıp günlere dönüştürüyoruz.
Outwrite
outwrite.com
Chrome for Chrome ile daha iyi bir yazar olun. Tarayıcı uzantımız sadece bir dilbilgisi denetleyicisinden daha fazlasıdır - fikirlerinizi güçlü cümlelere dönüştürmeye yardımcı olur. Gmail, Outlook, Google Docs, LinkedIn ve WordPress dahil olmak üzere çevrimiçi yazdığınız her yerde çalışır. Cümleleri yeniden yazmak, dilbilgisi hatalarını düzeltmek, kelime bilgisini geliştirmek, pasif sesi (ve çok daha fazlasını) tespit etmek için Outwrite'ı kullanabilirsiniz.
GetGenie Ai
getgenie.ai
Kişisel içeriğiniz ve SEO asistanınız GetGenie AI'nin gücüyle uzun biçimli içerik, kısa kopyalar ve aradaki her şeyi oluşturun. Genie'nin yapay zeka büyüsünü kullanarak SERP'leri yönetmeye başlamak için anahtar kelimeleri, forum sorularını ve rakiplerinizi analiz edin!
SurgeGraph
surgegraph.io
SurgeGraph, SEO'nun üç temel taşına odaklanan bağlamsal bir SEO ve AI yazma aracıdır: doğru anahtar kelimeleri hedeflemek, içerik hızını hızlandırmak ve etkili içerik siloları oluşturmak. SurgeGraph'ın marka vaadi basittir; organik trafiğinizi HIZLI bir şekilde büyütmenize ve Surge Effect'e ulaşmanıza yardımcı olmak. * SurgeGraph içerik oluşturma, anahtar kelime araştırması ve SEO optimizasyonuna yardımcı olmak için tasarlanmış bir yazılım aracıdır. * İncelemeciler içerik oluşturmanın hızını ve kalitesini, sezgisel arayüzü, sık güncellemeleri ve anahtar kelime araştırması ile SEO araçlarının kusursuz entegrasyonunu beğeniyor. * İncelemeyi yapanlar, görüntü oluşturma özelliğiyle ilgili sorunlarla, ara sıra yazılım hatalarıyla karşılaştılar ve bazıları, anahtar kelime araştırma özelliğinin içerik yazma kısmına göre daha az yararlı olduğunu buldu.
InboxPro
inboxpro.io
InboxPro, Potansiyel Müşterileri Müşterilere dönüştürmenize ve daha fazla toplantıyı kapatmanıza yardımcı olur. Yapay zeka ile e-posta erişiminde uzmanlaşın. Sıraları otomatikleştirin, birleştirme etiketleriyle kişiselleştirin ve müşteri etkileşimini artırın. Şimdi daha fazla fırsat kazanmaya başlayın.
1min.AI
1min.ai
Yapay zeka ile verimliliği artırmak işinizi ve yaşamınızı iyileştirmenin iyi bir yoludur. Ancak farklı kullanım durumları için yeni araçları değiştirmek veya öğrenmek eğlenceli değildir ve aynı zamanda pahalıdır! 1min.AI, tüm AI özelliklerinin kilidini açan hepsi bir arada bir AI uygulamasıdır. 1min.AI'de yalnızca kullandığınız kadar ödersiniz; başka bir yerde hiçbir gizli maliyet veya kurulum gerekmez. 1min.AI'nin benzersiz özellikleri, çeşitli AI modelleri tarafından desteklenen çeşitli AI özellikleri sunmasıdır. Birçok Asistanla Sohbet özelliği ile bunu net bir şekilde görebilirsiniz, Gemini, GPT, Claude, Llama, MistralAI, ... İçerik, Görüntü, Ses, Video gibi diğer multimedya özellikleri de yeteneklerini kullanmak ve en iyi sonuçları vermek için farklı modellerle birlikte kullanılabilir. Son olarak, kredi tahmini ve şeffaf kullanım geçmişi sunuyoruz, böylece özelliğin çalıştırılmadan önce maliyetinin tam olarak ne kadar olduğunu bilirsiniz ve kullanımı kolayca takip edebilirsiniz. Herhangi bir karar vermeden önce sizin için doğru olduğundan emin olmak için 1min.AI'yi Ücretsiz olarak deniyoruz!
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24, şirketlerin ve girişimcilerin etkinliklerini dahili ve dışsal olarak artırmalarına yardımcı olan bir yazılımdır. Platformumuz CRM, iletişim merkezi, web sitesi oluşturucu, çevrimiçi mağaza, pazarlama kampanyaları ve diğer satış araçları sunmaktadır. Buna ek olarak, güvenli intranet, görev ve proje yönetimi, gerçek zamanlı dosya paylaşımı ve depolama, iletişim araçları ve organizasyon vardır. İK temelleri ve yapay zeka Bitrix24 yapısına yerleştirilmiştir. Bitrix24, Nisan 2012'de bulut tabanlı bir hizmet olarak başlatılan Bitrix, Inc. inisiyatifinin bir girişimidir. Şimdi bulut ve şirket içinde mevcuttur. 2024'te şirketimizin 12 milyondan fazla kuruluşu var. Bitrix24, küçük kuruluşlardan müşterilere Fortune 500 şirketlerine hizmet etmekten gurur duyuyor.
Texta
texta.ai
Texta.ai, içerik oluşturucuların doğal dil teknolojisi ve en son teknolojiye sahip algoritmalarla hızlı bir şekilde blog makaleleri yazmasına yardımcı olduğunu iddia eden bir yapay zeka makale oluşturucusudur. Otomatik içerik üretimi, kullanımı kolay arayüz ve yapay zekadaki en son gelişmeler dahil olmak üzere yazılımın özelliklerini test etmek için 7 günlük ücretsiz deneme olanağı sunuyor. Web sitesine göre kullanıcılar Texta.ai'den gazeteciler için hızlı bir şekilde blog makaleleri oluşturmak veya işletmeler için içerik oluşturmak gibi çeşitli şekillerde yararlanabilirler. Ücretsiz deneme sunarak ve yapay zeka teknolojisindeki en son gelişmelerden yararlanarak kendisini benzer yazılım rakiplerinden farklılaştırabilir.
Jounce AI
jounce.ai
Jounce, kaliteli içerik oluşturmak için gereken süreyi önemli ölçüde azaltarak pazarlama alanında devrim yaratmak üzere tasarlanmış yapay zeka destekli bir araçtır. Platform, pazarlama sürecini kolaylaştıran ve optimize eden AI Artwork, Sohbet, Şablonlar ve Belgeler gibi hizmetler sunar. Jounce, kullanıcıların yalnızca birkaç adımda profesyonel içerik oluşturmasına olanak tanıyan sezgisel bir metin yazarlığı çözümü sunar. Metin yazarlığı sürecini başlatmak için bir dizi özelleştirilebilir şablon sunar. İstenilen bir istem veya yönerge girildiğinde, Jounce'un yapay zekası içerik oluşturma işlemini gerçekleştirerek kullanıcının seçebileceği birden fazla seçenek oluşturur. Ek özellikler arasında otomatik biçimlendirme, yazım denetimi ve dil bilgisi düzeltmeyle pazarlama materyalleri oluşturmaya ve düzenlemeye yönelik yapay zeka destekli bir belge düzenleyici yer alır. Yazılım aynı zamanda işbirliğine de olanak tanıyarak sınırsız sayıda ekip üyesinin fikirlere katkıda bulunmasına ve içerik yazmasına olanak tanır. Sosyal medya gönderileri, web sitesi içeriği, e-posta kampanyaları vb. gibi çeşitli içerik türleri için 70'in üzerinde pazarlama şablonu sunar. Ayrıca Jounce, gece geç saatlerde çalışma saatlerinde kullanıcıya kolaylık sağlamak için Karanlık Mod gibi özellikler sağlar. İçerik oluşturuculardan küçük işletme sahiplerine kadar pazarlama alanındaki çeşitli profesyonellerin ihtiyaçlarına hizmet eder.
Anyword
anyword.com
Anyword, Amazon, Greenhouse ve IBM gibi şirketlerde 1 milyondan fazla pazarlamacı tarafından kullanılan, pazarlamacılara satışları dönüştüren ve artıran ölçeklenebilir, markaya özel içerik oluşturma yetkisi veren, yapay zeka odaklı bir Kopya Zekası ve Nesil Yapay Zeka Platformudur. Milyarlarca pazarlama veri noktası üzerinde eğitim alan Anyword, pazarlamacılara kopya performansını gerçek zamanlı olarak izlemek ve geliştirmek için kanallar arasında güçlü tahmine dayalı performans puanlaması ve analizler sunar. Anyword ile pazarlamacılar, hedef kitlenize en iyi şekilde uyan ve performansı artıran etkili metin ve mesajlaşma oluşturarak maliyetli A/B testinden ve zamandan tasarruf sağlar.
Murf AI
murf.ai
Murf AI, yapay zekayı kullanarak seslendirmeyi basitleştirmek ve yüksek kaliteli seslendirmeleri herkes için erişilebilir hale getirmek için çalışıyor. Murf, kullanıcıların herhangi bir kayıt ekipmanına ihtiyaç duymadan birkaç dakika içinde gerçekçi seslendirmeler oluşturmasına yardımcı oluyor. * Murf.ai, metni konuşmaya dönüştüren, videolar ve altyazılar üreten ve özelleştirme için çeşitli sesler sunan bir araçtır. * İncelemeciler sezgisel arayüzü, mevcut ses çeşitliliğini, telaffuzu kişiselleştirme yeteneğini ve Canva gibi diğer platformlarla kusursuz entegrasyonu beğendi. * İncelemeyi yapanlar seslerin zaman zaman robotik çıkması, farklı dil ve aksanlarda daha fazla sese duyulan ihtiyaç ve ek özelliklerin yüksek maliyeti gibi sorunlardan bahsetti.
Opnbx.ai
opnbx.ai
Opnbx, satış için yapay zekadan yararlanmaya odaklanmıştır. Potansiyel müşterilerinize sunduğunuz değeri anlayacakları şekilde aktaran son derece kişiselleştirilmiş ve alakalı e-postalar oluşturun. Temel Özellikler: * Satış odaklı yapay zeka teknolojisi: Satış temsilcilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak tasarlandı. * Kişiselleştirilmiş e-posta oluşturma: Potansiyel müşterilerin ilgisini çekmek için son derece kişiselleştirilmiş ve alakalı e-postalar oluşturun. * Araştırma odaklı yaklaşım: Satış desteğindeki en yeni en iyi uygulamalarla güncel kalın. * Dönüşüm odaklı: Gelen ve giden e-postaları satış hattının büyümesi için kanallara dönüştürmek üzere tasarlandı Kullanım Durumları: * Kişiselleştirilmiş ve alakalı satış destek e-postalarıyla potansiyel müşterilerle etkileşime geçin. * En yeni en iyi e-posta uygulamalarını uygulayarak rekabette önde olun * Potansiyel müşterilerde yankı uyandıran ilgili e-postalarla satış dönüşüm oranlarını artırın. * Etkili satış e-postaları oluşturmak için yapay zeka teknolojisinden yararlanarak zamandan ve emekten tasarruf edin.
Molin AI
molin.ai
Molin AI, herkesin dakikalar içinde kendi AI sohbet robotunu oluşturabileceği, E-ticaret mağazaları için AI sohbet robotları geliştirme konusunda uzmanlaşmış bir SaaS girişimidir. Herhangi bir kodlama deneyimi olmadan. - tüm e-ticaret platformlarına ve diğer web sitesi türlerine entegre olur: Shopify, Woocommerce, Wix... Molin ile her zaman müşterilerinizin yanında olacaksınız, böylece satın alma, iade etme ve iade etme konusunda kendilerini daha güvende hissedecekler. hatta size 5 yıldızlı bir inceleme bile vereceğim!
Shakespeare
shakespeare.ai
Shakespeare.Ai, tüm pazarlama kampanyalarınız için yapay zeka destekli en iyi araçtır. Kampanyalarınız için en iyi sonuçları sunmak amacıyla mükemmel hedeflemeyi ve kitleleri bulmak için yapay zeka destekli bilgiler edinin. Shakespeare.AI ile yüksek dönüşüm sağlayan metin, resim/video reklamlar ve dünyanın 1 numaralı pazarlamacıları gibi kampanya stratejileri oluşturun. Rakipleriniz karşısında size haksız bir avantaj sağlamak. * CAC'nizi %33 azaltın * Dönüşüm oranınızı %40 artırın * Dönüşüm sağlayan yüksek performanslı reklamlar oluşturun * Yapay zeka optimizasyonu ve içgörüleri edinin. Pazarlama hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için Shakespeare.Ai'yi seçen 1000'den fazla kişiye katılın.
Type
type.ai
Type, herkesin yüksek etkili içerik yazmasına yardımcı olan yapay zeka öncelikli belge düzenleyicidir. Bireyler ve ekipler, önemli içerikleri sıfırdan yazmak yerine, Type'ı kullanarak yazıları kendi seslerinde ve tarzlarında oluşturabilir, düzenleyebilir ve güzelleştirebilirler.
Contlo
contlo.com
Contlo, çok kanallı kampanyalar, gerçek zamanlı üretken müşteri yolculukları, bire bir hiper kişiselleştirme için yapay zeka destekli segmentasyon ve müşteri davranışınız hakkında eyleme dönüştürülebilir bilgiler aracılığıyla otonom müşteri etkileşimlerini destekleyen lider bir üretken yapay zeka pazarlama platformudur. Yapay zekanın öncelikli olduğu dünya için tasarlanan Contlo, modern işletmelerin uçtan uca pazarlamalarını düzenlemek için yapay zekadan yararlanmasını sağlar. Platform, markaların müşteri yaşam boyu değerini artırmasına, müşteri etkileşimlerini artırmasına ve en değerli müşterilerini elde tutmak için son derece kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmasına yardımcı oluyor. Contlo, müşteri yaşam döngüsü boyunca sadık müşterilerle etkileşim kurarak ve daha hızlı veriye dayalı kararlar alarak satışlarını artırmak için 1000'lerce hızlı büyüyen işletme tarafından güvenilmektedir. Aşağıdakilerin yardımıyla bireysel müşteri deneyimlerini ölçmelerine ve optimize etmelerine olanak sağlamak: * Her müşteri temas noktası için otonom, kişiselleştirilmiş kampanyalar: E-posta, SMS, WhatsApp, Web Push, Mobile Push, Facebook ve Instagram gibi tüm önemli pazarlama kanallarında yapay zeka destekli otonom kampanyalarla müşterilerinizle zahmetsizce etkileşime geçin. * LLM'ler tarafından desteklenen gerçek zamanlı üretken müşteri yolculukları: Şablonlaştırılmış otomasyon akışlarına elveda! Yatırım getirinizi en üst düzeye çıkarmak için yapay zekanın, son etkileşimlerine dayalı olarak en uygun müşteri etkileşimi iş akışlarını ve müşteri yolculuklarını oluşturmasına izin verin. * Yapay Zekayı kullanarak Bire Bir Kişiselleştirme için Müşteri Segmentleri oluşturun: Davranışsal verilere, demografik bilgilere ve web sitesindeki son eylemlere dayalı olarak son derece kişiselleştirilmiş ve hedeflenmiş müşteri etkileşimlerini düzenleyin. * LLM, içgörüler, analizler ve otonom raporlama üretti: Yapay zeka tarafından oluşturulan içgörüler, öneriler ve otonom raporlamanın yanı sıra müşteri davranışınıza, kampanya performansınıza ve genel iş zekanıza ilişkin ayrıntılı görünürlük elde edin. * Otonom müşteri etkileşimi, Yüksek Lisans destekli sohbet robotları ve birleşik bir konuşma gelen kutusu: Facebook/Instagram/WhatsApp üzerinden sohbet yoluyla müşterilerinize kusursuz bir marka deneyimi sunun ve doğrudan tek bir kontrol panelinden telefon görüşmeleri yapın. Contlo, markaların işletmeleri etrafında güçlü bir otonom pazarlama teknolojisi yığını oluşturmasına yardımcı olmak için 200'den fazla platformla sorunsuz bir şekilde entegre olur.
NovelAI
novelai.net
NovelAI, yazılı içeriğin oluşturulmasına yardımcı olmak için tasarlanmış yapay zeka odaklı bir araçtır. İster bir roman taslağı hazırlıyor olun, ister oyun anlatıları oluşturuyor olun, ister sadece hikaye anlatımıyla uğraşıyor olun, NovelAI fikirlerinizi hayata geçirmenize yardımcı olmak için benzersiz bir yaratıcılık ve teknoloji karışımı sunar. Geleneksel yazma yardımcılarından farklı olarak bu platform, yalnızca iyileştirmeler önermek için değil aynı zamanda bir insan yazarın tarzını ve karmaşıklığını taklit edebilecek içerik oluşturmak için gelişmiş yapay zekadan yararlanıyor. NovelAI, klasik romanlardan çağdaş eserlere kadar uzanan geniş bir edebiyat veri tabanı üzerinde eğitilmiş karmaşık bir yapay zeka modeli üzerinde çalışıyor. Bu eğitim, yapay zekanın çeşitli yazı stillerini, olay örgüsünü ve karakter gelişimlerini anlamasına ve kopyalamasına olanak tanır. Bir kullanıcı bir bilgi istemi veya hikaye fikri girdiğinde, yapay zeka bu eğitimi kullanıcının talimatlarına uygun içerik oluşturmak için kullanır ve bu da onu çeşitli yaratıcı projeler için çok yönlü bir araç haline getirir.
Writerly
writerly.ai
Writerly, aşırı güçlü olmayan, güçlü bir yapay zeka üretkenlik yazılımıdır. Dünyanın en yenilikçi kuruluşlarının ve yaratıcılarının 500.000'den fazlasının güvendiği iş sonuçlarını iyileştirmek için üretken yapay zekadan yararlanıyoruz. Daha hızlı ve daha iyi yazın: En iyi Yapay Zeka Yazma Asistanı Writerly ile dönüşümleri artırın ve içerik pazarlamanızı otomatikleştirin. Writerly, bireylere ve kurumlara, tüm çalışma alanlarına uygun, kaliteli, ilgi çekici ve intihal içermeyen yazılı içerik oluşturma konusunda yardımcı olmak üzere tasarlanmış, Yapay zeka destekli hepsi bir arada yazma çözümüdür. İçerikleri 4 Kat Daha Hızlı Oluşturun. İş fikirlerinizi otomatik olarak trafiği, dönüşümleri ve SEO sıralamalarını artıran yüksek dönüşüm sağlayan yazılara dönüştürün. Yapay zeka asistanınızla metin yazarlığınızın tam kontrolünü elinizde tutarken zamandan ve paradan tasarruf edin.
Jasper
jasper.ai
Jasper: On-Brand AI For Business, çevrimiçi yaptığınız her yerde, her zaman marka sesinizde içerik oluşturur. Jasper, benzersiz marka tarzınızda öğrenip yazabilen yaratıcı yapay zeka asistanınızdır. İster cesurca, arsızca, resmi olarak konuşun, ister yalnızca internette konuşun (yaparsınız). Ayrıca Jasper Everywhere tarayıcı uzantısı, CMS'nizden e-postanıza, sosyal medyaya ve Jasper API'li kendi şirket platformunuza kadar Jasper'ı yanınızda tutar. En önemlisi Jasper, güvenlik protokolleri geliştikçe güncel kalan yerleşik güvenlik özellikleriyle verilerinizi güvende ve gizli tutar. Yapay zekayla içerikleri 5 kat daha hızlı oluşturun. Jasper, 3.000'den fazla 5 yıldızlı incelemeyle en yüksek kalitede yapay zeka metin yazarlığı aracıdır. Blog gönderileri, sosyal medya içeriği ve pazarlama metni yazmak için en iyisi.
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai, pazara açılma stratejilerini geliştirmek ve içerik oluşturma süreçlerini kolaylaştırmak isteyen kurumsal pazarlama ekipleri için mükemmel bir çözümdür. Copy.ai ile ekipler, belirli müşteri segmentlerinin sıkıntılı noktalarına ve ihtiyaçlarına doğrudan hitap eden hedefli satış metinlerini hızlı bir şekilde oluşturabilir ve potansiyel müşterilerle daha etkili bir şekilde etkileşime geçmelerine ve daha fazla anlaşma yapmalarına yardımcı olabilir. Ayrıca platformumuz, düşünce liderliği oluşturmaya ve potansiyel müşterilerde güven oluşturmaya yardımcı olan ve aynı zamanda ekibin GTM yaklaşımının etkinliğini artırmaya yardımcı olan içerik oluşturmak için kullanılabilir.
Krater AI
krater.ai
Krater.ai, Yapay Zeka uygulamalarına yönelik hepsi bir arada platformunuzdur. Krater.ai, yapay zekanın gücünden yararlanarak saniyeler içinde zahmetsizce içerik oluşturmanıza ve kopyalamanıza olanak tanır. Krater AI ile girişimlerinizi bir sonraki seviyeye taşıyın. Hepsi bir arada SuperApp'imiz Yapay Zeka teknolojisinin gücünü açığa çıkararak içerik oluşturmadan metinden konuşmaya kadar her şeyi mümkün kılar. Krater ile sınırsız olanaklara ve gerçek yeniliğe erişim kazanacaksınız. Benzersiz işlevsellik ve kullanım kolaylığını deneyimleyin; hemen kaydolun ve yapay zeka avantajından yararlanın.
Simplified
simplified.com
Basitleştirilmiş, pazarlamanızı oluşturmak, işbirliği yapmak ve ölçeklendirmek için tek uygulamadır. Tasarlayın, pazarlama kopyası yazın, video oluşturun, işbirliği yapın ve sosyal kişilere yayınlayın - hepsi aynı yerde. Hız ve sadelik için inşa edilen Basitleştirilmiş, 400.000'den fazla yaratıcının, pazarlamacının ve işletmelerin pazarlamalarını ölçeklendirmelerine, iş akışlarını kolaylaştırmasına ve birkaç tıklamayla iş yapmasına yardımcı olur. Kodsuz bir tasarım editörü, AI yazarı, çarpıcı şablonlar, birden fazla marka kiti, sınırsız çalışma alanları ve uygulama içi yayıncılık ile sekmeleri değiştirmeden pazarlamanızı başlatabilir ve bitirebilirsiniz. Durmadan.
Smodin
smodin.io
Smodin, yazma ve araştırmanın tüm yönlerine yardımcı olacak çeşitli araçlar sağlayan, yapay zeka destekli bir yazma asistanıdır. İntihal kontrolü, alıntılar, dilbilgisi düzeltmeleri, çeviriler, metin oluşturma ve daha fazlasını sunar. Smodin, yazma özelliklerini güçlendirmek için gelişmiş yapay zeka modellerini ve algoritmalarını kullanır. Aşağıda bazı temel özelliklerin nasıl çalıştığına ilişkin bir genel bakış verilmiştir: * Metin Yeniden Yazma - Bu özellik, metni analiz etmek ve orijinal anlamını koruyarak yeniden yazmak için yapay zekayı kullanır. Metnin yeni versiyonlarını oluşturmak için cümleleri yeniden ifade eder ve ifadeleri değiştirir. * İntihal Denetleyicisi - İntihal denetleyicisi metni tarar ve yapay zekayı kullanarak milyarlarca çevrimiçi kaynakla karşılaştırır. Kopyalanan veya orijinal olmayan içeriği vurgular. * AI Yazar - AI yazar aracı, büyük dil modellerini kullanarak herhangi bir konuda yeni metin oluşturur. Tam makaleler, makaleler, araştırma makaleleri ve daha fazlasını yazabilir. * AI Grader - Bu araç, iyileştirme için geri bildirim ve öneriler sağlamak üzere makaleleri ve yazılı metni analiz eder. Dilbilgisi, yapı, okunabilirlik ve daha fazlası gibi öğelere bakar. * Yapay Zeka Sohbeti - Sohbet robotu, doğal konuşmalar yapmak için konuşma yapay zekasını kullanır. Sezgisel bir sohbet arayüzü aracılığıyla soruları yanıtlayabilir, metni özetleyebilir, yeni içerik oluşturabilir ve daha fazlasını yapabilir.
Craft
craft.do
Craft, tüm ekibinizin bir araya gelerek not alabileceği, dokümanlar oluşturabileceği, çalışmayı yönetebileceği ve birlikte fikir üretebileceği ortak çalışma alanıdır. Craft'ın Günlük Notları ekip işbirliğinde bir paradigma değişikliği sunuyor. Tek bir yerden yapılandırılmış günlük güncellemelerle ekibinizin ilerlemesine güç verin, öncelikleri belirleyin ve engelleyicileri kaldırın. Yerleşik yapay zeka asistanıyla hızla fikir üretebilir, daha uzun içerikleri özetleyebilir veya belgelerinizi düzenleme konusunda yardım alabilirsiniz.
NeuralText
neuraltext.com
NeuralText, pazarlama metni ve blog gönderilerini hızlı ve verimli bir şekilde oluşturma konusunda uzmanlaşmış gelişmiş bir yapay zeka platformudur. İçerik özeti oluşturma, anahtar kelime kümeleme ve içerik analitiği araçları da dahil olmak üzere, SEO içeriği oluşturmaya yönelik kapsamlı bir araç paketi sağlar. NeuralText'in içerik özeti aracı, kullanıcıların içeriklerini Arama Motoru Sonuç Sayfası (SERP) verileriyle oluşturmasına ve zenginleştirmesine olanak tanır. Anahtar kelime kümeleme aracı, içerik stratejisini geliştirmek için anahtar kelime araştırmasını arama amacı ile uyumlu hale getirir. Bu arada içerik analizi aracı, içeriklerinin performansına ilişkin bilgiler sağlar. NeuralText ayrıca içerik oluşturma sürecine yardımcı olmak ve çeşitlendirmek için 'İnsanlar da Soruyor', 'SERP Şema Çıkarıcı' ve 'Yapay Zeka Yazma Araçları' gibi ücretsiz araçlar sunuyor. Özellikle Yapay Zeka Yazma Asistanı, fikirleri kapsamlı taslaklara dönüştürmek için otomatik tamamlama, başka sözcüklerle ifade etme ve diğer yararlı özellikleri sağlayarak kullanıcıların yazma engelini aşmalarına yardımcı olur. Güçlü bir anahtar kelime keşfetme ve kümeleme özelliği ile donatılmış NeuralText, kullanıcıların yüzlerce uzun kuyruklu anahtar kelimeyi bulmasına yardımcı olur. Önerileri değerlendirin ve konu kümelerini belirleyin. Platform aynı zamanda Google'ın Search Console ile de entegre olarak gerçek zamanlı performans ölçümleri ve yeni ortaya çıkan anahtar kelimeler ve trendlerden elde edilen eyleme geçirilebilir analizlere dayalı olarak içeriğin geliştirilmesine yönelik özel öneriler sunuyor.
Humbot
humbot.ai
Humbot, yapay zeka tespitini atlamanıza yardımcı olabilecek bir yapay zeka insanlaştırıcısıdır. Yapay zeka metnini insanileştirin ve Humbot ile güvenle yazın. Humbot, yapay zeka metnini insanileştirmek ve yapay zeka tespitini atlayarak %100 insan puanı elde etmek için en son teknolojiyi sunuyor. Yapay zeka tarafından oluşturulan içeriğin gerçek, orijinal ve çoğu dedektör tarafından algılanamaz olmasını sağlar. İşlem hızlı ve kolaydır ve dilbilgisi hatalarından arınmış, yüksek kaliteli, okunabilir metinler üretir. Sektör lideri teknolojisiyle yeniden yazılan metnin orijinalliğini garanti eder ve etkinliğinin gerçek örneklerini sunar. Kullanıcılar, tespitten kaçınma konusundaki etkinliğini övdü ve onu çeşitli içerik türleri için faydalı buldu. Humbot ayrıca kullanıcı verilerinin emniyetini ve güvenliğini de sağlar. Yenilikçi yaklaşımıyla içerik oluşturuculardan, araştırmacılardan ve işletmelerden olumlu geri dönüşler aldı. Yapay zekayı insancıllaştırma, dürüstlük veya dürüstlükten ödün vermeden yapay zeka tespitini atlamaya çalışanlara fayda sağlayabilir. Genel olarak Humbot, yapay zeka tespitini zahmetsizce atlayarak içerik oluşturmada önde olmaya yönelik güvenilir bir çözüm sunuyor
HyperWrite
hyperwriteai.com
HyperWrite, 10 kat daha hızlı yazmanıza ve yazma engelini aşmanıza yardımcı olabilecek yapay zeka destekli bir yazma yardımcısıdır. Daha iyi blog gönderileri, e-postalar, metinler ve daha fazlasını oluşturmak için HyperWrite'ı kullanın. Yapay zeka destekli belge düzenleyicimizi ve akıllı şablonlarımızı deneyin veya favori sitelerinizde yapay zeka yazmanın avantajlarından yararlanmak için HyperWrite Chrome uzantısını indirin.
Paperpal
paperpal.com
Paperpal, daha iyi, daha hızlı ve daha yüksek başarı şansıyla yazmanıza yardımcı olmak için üretken yapay zeka desteği, gerçek zamanlı dil önerileri ve intihal kontrolleri sağlayan kapsamlı bir yapay zeka akademik yazma asistanıdır. Akademik yazım için özel olarak tasarlanmış ve 1.300'den fazla konu alanında profesyonel akademik editörler tarafından milyonlarca dil düzeltmesi konusunda eğitilmiş olan Paperpal, makine hızında insan hassasiyeti sunar. Paperpal ile fikirler üzerinde beyin fırtınası yaparak yazma engelini aşabilir, net taslaklarla yazınızı hızlandırabilir ve 25'ten fazla dil için akademik çeviriler alabilirsiniz. Ayrıca, akademik yazım kurallarına ve üsluba uygun olarak yeniden yazma, kelime azaltma ve doğru kelime seçimi konusunda yardımla birlikte derinlemesine dil ve dil bilgisi kontrollerinden de yararlanırsınız. Paperpal, ilk taslağın yazılmasından taslak gönderiminin hazırlığının sağlanmasına kadar her şeyi kapsar. Güvenilir çevrimiçi intihal denetleyicimiz ve 30'dan fazla taslak gönderim kontrolü de dahil olmak üzere premium özelliklere sınırsız erişim için ücretsiz olarak keşfedin veya Paperpal Prime'a (ayda 19 ABD doları) abone olun. Yazmak, kontrol etmek, düzeltmek ve başarılı olmak kadar basit – Şimdi başlayın!
Apollo.io
apollo.io
Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.
Monica
monica.im
Monica, zahmetsiz sohbet ve metin yazarlığı için kişisel AL asistanınız olacak şekilde tasarlanmış ChatGPT APL tarafından desteklenen bir krom uzantısıdır. CMD+M veya CTRL+M'ye basın ve onunla sohbet etmeye başlayın. Veya Monica'nın web sayfasına metin oluşturmanıza ve metin eklemenize yardımcı olun. Pazarlama kopyasını hızlı bir şekilde oluşturmak için 80'den fazla şablon arasından seçim yapın. Web'de bir metin seçin ve Monica'nın sizin için açıklanmasına, çevirmesine, yeniden ifade etmesine izin verin.
Arvin
arvin.chat
Arvin, GPT-4 tarafından desteklenen AI tarayıcı uzantısıdır. Anında araştırma, okuma ve yaratıcılık için Arvin ile çevrimiçi olarak her yerden sohbet edin.
Junia
junia.ai
Junia AI, işletmeleri SEO için optimize edilmiş içerik oluşturma konusunda güçlendiren ve genel yazma sürecini geliştiren bir yapay zeka yazma aracıdır. Junia AI, gelişmiş, özel olarak eğitilmiş yapay zeka modelleriyle, markaların yüksek kalitede markaya uygun, gerçeklere dayalı ve insana benzer içerikler oluşturmasına olanak tanır. Junia AI ayrıca işletme sahiplerinin daha iyi Google sıralamalarına ulaşmasına ve SEO zorluklarının üstesinden gelmesine yardımcı olmak için tasarlanmış gerçek zamanlı SEO önerileri ve kapsamlı anahtar kelime araştırma araçları da sunar. Junia AI, Helsinki, Finlandiya merkezli %100 kendi kendine önyükleme yapan bir şirkettir.
Hour One
hourone.ai
Birinci Saat, tüm iş akışlarını bir AI ile çalışan bir platformda merkezileştirerek işletmeler için içerik oluşturma devrimini devreye sokar. İş mesajlarınızı canlı bir şekilde canlandıran doğal hareketlere sahip pazarın en gerçekçi avatarlarıyla övünüyoruz. Herhangi bir marka için özelleştirilebilen şablonlarımız, ekipleri kişiselleştirilmiş içerikleri ölçekte üretmeyi güçlendirir - tasarım veya düzenleme becerilerine gerek yoktur. Ayrıca, hızlı oluşturma ve üst düzey güvenlik ile, birinci saat, kurumsal talepler için tasarlanmış önde gelen içerik işletim sistemi olarak öne çıkıyor. Eskiden aylar süren, şimdi sadece dakikalar sürüyor ve daha yüksek katılım üretiyor ... daha akıllıca çalışın, bir saatte daha zor değil ve etki yaratan kişiselleştirilmiş iş videoları üretiyor. * Hourone, kullanıcıların çeşitli şablonlar, sesler ve karakterlerle pazarlama videoları ve sunumlar oluşturmalarını sağlayan bir video oluşturma aracıdır. * Kullanıcılar kullanım kolaylığı, aralarından seçim yapabileceğiniz sesler ve karakter yelpazesi, hızlı süreç ve indirme süresini ve müşteri başarı ekibinin desteğini sever. * Gözden geçirenler, robotik metin-konuşmaya özellik, sınırlı avatar seçenekleri, sıradan kullanıcılar için bir öğrenme eğrisi, sınırlı markalaşma yetenekleri, yavaş yükleme süresi ve belirli özellikler için net talimatların eksikliği gibi sorunlar yaşadılar.
Chatbase
chatbase.co
Verileriniz için özel ChatGPT. Belgelerinizi yükleyin veya web sitenize bir bağlantı ekleyin ve verileriniz için ChatGPT benzeri bir sohbet robotu edinin. Daha sonra bunu web sitenize bir widget olarak ekleyin veya API aracılığıyla onunla sohbet edin.
Sudowrite
sudowrite.com
Sudowrite, yazarların hikaye anlatma sanatında ustalaşmasına ve yaratıcı yazma süreçlerini hızlandırmasına yardımcı olabilecek yapay zeka destekli bir yazma asistanıdır. En iyi AI hikaye oluşturucularından biri olan araç, dilbilgisi ve yazım hatalarını düzeltmekten fazlasını yapar. Yazma stilinizi geliştirmenin yollarını önererek, yeni karakterlere hayat vererek ve hikayelerinizi daha ilgi çekici hale getirmenize yardımcı olarak bunun ötesine geçer. Bu, doğru kelimeleri bulmanıza, cümleleri yeniden ifade etmenize ve hatta aklınıza gelmemiş olabilecek olay örgüsünü ortaya çıkarmanıza yardımcı olmaya hazır uzman bir kelime ustasına sahip olmak gibidir. Sudowrite, gerçekçi ve bağlamsal olarak uygun metinler oluşturmak için en son teknolojiye sahip derin öğrenme tekniklerini kullanır. Sudowrite, genel kavramları eğitim verilerinden öğrenen GPT-3 ve GPT-4, 175+ milyar parametreli Transformer modellerini temel alır. Model, bir sonraki kelimeyi tek tek tahmin ederek metin üretiyor. Sudowrite sizin için yazmak için tasarlanmamıştır ancak yazınızı büyük ölçüde geliştirmenize ve hızlandırmanıza yardımcı olabilir. Yazarlar, yaratıcılar ve roman yazarları için mükemmel bir araçtır.
Team-GPT
team-gpt.com
Team-GPT, 2 ila 2000 kişiden oluşan ekiplerin çalışmalarında yapay zekayı benimseyebileceği, ortak çalışmaya dayalı bir platformdur. Paylaşılan tek bir çalışma alanında yapay zekayı öğrenin, işbirliği yapın ve uzmanlaşın. Ekibinizin kolektif zekasının yapay zeka tarafından güçlendirildiği, yaratıcılığın ateşlendiği, verimliliğin arttığı ve yeniliğin teşvik edildiği bir dünya hayal edin. Elbette ChatGPT gibi Yüksek Lisans'ların potansiyelinin farkındasınız ancak tüm ekibinizi ikna etmek o kadar kolay değil. Etkili yapay zeka destekli iş akışları oluşturmak ve yapay zeka içgörülerini herkesle paylaşmak istiyorsunuz ancak bunu başarmak için özel bir platforma sahip değilsiniz. Hatta şunu merak ediyorsunuz: "Ekibim yapay zekadan tam potansiyeliyle yararlanıyor mu?" Team-GPT ile tanışın.
younet.ai
younet.ai
Younet, kullanıcıların veri bilgisine dayalı olarak kişiselleştirilmiş yapay zeka modelleri oluşturmasına olanak tanıyan, yapay zeka (AI) tarafından desteklenen yenilikçi bir platformdur. Platformumuz, kullanıcı sorgularını anlamak ve bunlara doğru yanıtlar vermek için doğal dil işlemenin (NLP) gücünden yararlanır. Müşteri hizmetleri, pazarlama, bilim, satış, analitik ve müşteri katılımını kapsayan uygulamalarla Younet, müşteri davranışları hakkında bilgi edinmek ve kişiselleştirilmiş deneyimler sunmak isteyen işletmeler için çok yönlü bir araçtır. Entelektüel görevlerin üstesinden gelmek için kişisel kullanım için de kullanılabilir. Younet ile yapay zekanın geleceğini deneyimleyin.
Rytr
rytr.me
Rytr, çeşitli içerik üretim ihtiyaçlarına yönelik tasarlanmış, yapay zeka destekli yazma çözümleri sunan bir platformdur. Araç, orijinal, yüksek kaliteli içeriği daha verimli bir şekilde oluşturmalarına yardımcı olarak hem bireysel metin yazarlarına hem de işletmelere yardımcı olur. İlgi çekici blog gönderileri oluşturma, SEO Meta Başlıkları, sosyal medya başlıkları ve incelemelere ve mesajlara yanıtlar dahil olmak üzere çeşitli kullanım durumları sunar. Ayrıca ürün açıklamaları, e-posta iletişimi, iş sunumları, Google Ads ve daha fazlasını içeren görevlerin yazılmasına yönelik özellikler de sağlar. Rytr API ayrıca diğer uygulamalarla entegrasyonu da sağlar. Rytr, oluşturulan içeriğin doğal görünmesini sağlamak için robotik yerine insana benzeyen bir ses tonu koruduğunu iddia ediyor. Rytr ayrıca içeriğin benzersiz olmasını sağlayan intihal kontrolü işlevselliği de sağlar. Benzersiz bir özellik, muhtemelen yapay zekanın kullanıcının yazma tarzına uyum sağlamasına olanak tanıyan 'Sesim' işlevidir. Ayrıca yazılım, otomatik düzenleme yeteneklerine, dilbilgisi kontrolüne sahiptir ve yeniden ifade etme seçenekleri sunabilir. 'Metin Şişirici' özelliği, orijinal anlamı korurken içeriği yeniden yazarak genişletir. Araç aynı zamanda yazmanın akışını ve kalitesini artırmaya yardımcı olan AI otomatik tamamlama metni özelliğini de sunuyor. Rytr ayrıca SEO çıktılarına yardımcı olan anahtar kelime çıkarma ve oluşturma özelliğini de içerir. Kullanıcılar bu araçla LinkedIn, Facebook ve Quora gibi çeşitli platformlar için özel içerik oluşturabiliyor. Yaratıcı yazım için bu araç şiirler, şarkı sözleri ve hikayeler oluşturmak için kullanılabilir. Son olarak açılış sayfaları, haber bültenleri, video açıklamaları ve madde işaretleri için içerik oluşturulmasına da yardımcı olur. Teknik yazıyı yaratıcı gereksinimlerle dengeliyor gibi görünüyor ve kullanıcıların zamandan ve emekten tasarruf etmesine yardımcı olmak için tasarlandı.
Writer
writer.com
Writer, işletmelere yönelik üretken yapay zeka platformudur. Writer, çalışma şekillerini dönüştürerek yaratıcılığı ve üretkenliği en üst düzeye çıkarmaları için ürün, operasyon, destek, pazarlama, İK ve daha fazlası dahil olmak üzere çalışanlarınızı güçlendirir. Writer'ın güvenli platformu, iş veri kaynaklarınıza kolayca uyum sağlar ve kendi verilerinize göre hassas şekilde ayarlanmış ve kendi yapay zeka korkuluklarınızı takip eden doğru yanıtlar ve içerik sunar. Writer, üretken yapay zekayı insanların kolaylıkla oluşturabilmeleri, analiz edebilmeleri ve yönetebilmeleri için çalıştıkları yerde ellerine bırakıyor. Writer'ın platformu kurumsal düzeydedir, verilerinizi kullanmaz veya paylaşmaz ve Writer tarafından oluşturulmuş ve kendi kendine barındırılanlar da dahil olmak üzere çeşitli şekillerde dağıtılabilen açık ve şeffaf LLM'ler içerir. Writer, SOC 2 Type II, GDPR, HIPAA ve PCI ile uyumludur ve Intuit, Spotify, L'Oreal, Uber ve Deloitte gibi önde gelen kuruluşlarda kullanılmaktadır.
Podium
podium.com
Podium, yapay zeka tarafından desteklenen ve halihazırda kullanmakta olduğunuz araçlarla entegrasyona hazır, hepsi bir arada bir dönüşüm ve iletişim platformudur. 100.000'den fazla işletme rekabette öne çıkmak için Podium'u kullanıyor. * Podyum, işletmelere web sitesi dönüşümleri ve müşteri etkileşimleri konusunda yardımcı olan bir iletişim aracıdır. * İncelemeciler sıklıkla uygulamaya herhangi bir cihazdan erişmenin rahatlığından, kullanım kolaylığından ve müşteri iletişimi ile web sitesi dönüşümleri üzerindeki olumlu etkisinden bahsediyor. * Kullanıcılar, müşteri hizmetleri yanıt süreleriyle ilgili sorunlardan, belirli özelliklerle ilgili zorluklardan ve fiyatlandırma ile sözleşme koşullarından memnuniyetsizlikten bahsetti.
Writely
writelyai.com
Writely AI, saniyeler içinde makaleler, kısa öyküler, e-postalar ve video özetleri oluşturan yenilikçi bir yazma platformudur. Çok miktarda metin üzerinde eğitilen derin öğrenme modelleri, insan yazısını taklit ederek minimum düzeyde intihal içeren çıktılar üretir. Ton değiştirme, çeviri, fikir üretme ve metin işleme gibi özelliklerle Writely, verimli ve ilgi çekici içerik oluşturmaya yardımcı olur. WritelyCHAT görev yardımı sunarak güvenilir öneriler sunar. Araca, çeşitli cihazlarla uyumlu bir Chrome uzantısı aracılığıyla erişilebilir ve Instagram, LinkedIn ve Twitter'da aktif bir topluluk varlığı vardır.
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