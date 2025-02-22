Yapay Zeka Yazma Asistanları - En Popüler Uygulamalar - Tayland

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WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Yapay zeka yazma asistanları, araştırma, dilbilgisi, ton kontrolü ve yerelleştirme gibi görevleri kapsayan yazma sürecini kolaylaştırmak için makine öğreniminden yararlanır. Bu araçlar, metni incelemek ve öneriler veya ilgili materyaller sunmak için doğal dil işlemeyi (NLP) kullanır. Bunu yaparak içerik oluşturmayı hızlandırarak kullanıcıların hızlı ve güvenli bir şekilde yazmalarını sağlarlar. Artırılmış yazı, daha ilgi çekici materyaller hedefleyen içerik pazarlamacılarına veya iş ilanlarını hassaslaştıran İK personeline hitap ederek çeşitli mesleklerde kullanım alanı bulur. Yapay zeka yazma asistanlarının yelpazesi, kullanıcıların tüm içeriği hazırladığı kapsamlı platformlardan, yazma sonrası öneriler sunan daha basit botlara kadar çok çeşitlidir. Bazıları form oluşturma veya özel yazma önerileri gibi belirli işlevlere odaklanırken, diğerleri geniş kapsamlı yardım sağlar. Bir ürünün Yapay Zeka Yazma Asistanı olarak sınıflandırılması için aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekir: * Yazma görevlerine yardımcı olmak için yapay zekayı kullanın * Yazılı içeriği geliştirmek için içgörüler veya öneriler sağlayın * Yazarın bilgisini zenginleştirmek için ek, uygun kaynaklar sağlayın * Yazılı eserlerdeki gramer hatalarını düzeltin
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Grammarly
grammarly.com
Grammarly, her gün 30 milyondan fazla insan ve 70.000 profesyonel takım tarafından güvenilen dünyanın önde gelen AI yazma yardım şirketidir. Anında ilk taslak oluşturmaktan her mesajı mükemmelleştirmeye kadar, Fortune 500'ün% 96'sındaki insanların güvenlik veya mahremiyetten ödün vermeden anlamlarını almalarına ve sonuç almasına yardımcı olur. Harika yazıların işin yapıldığına inanıyoruz. Grammarly’nin ürün teklifleri - gramer iş, dilbilgisi premium, dilbilgisi ücretsiz ve dilbilgisi eğitim için - yaptığınız yerde çalışarak, 500.000'den fazla uygulama ve web sitesinde bağlamsal olarak ilgili yazma desteği sunar. 2009 yılında kurulan Grammarly, Time’ın en etkili 100 şirketinden biri olan Forbes Cloud 100'de 7 numaradır, Fast Company'nin AI'daki en yenilikçi şirketlerinden biri ve Inc.'in en iyi işyerlerinden biri. Öncelikle evden çalışıyoruz ve Kuzey Amerika ve Avrupa'daki merkezlerimizde yüz yüze işbirliği için buluşuyoruz.
Murf AI
murf.ai
Murf AI, yapay zekayı kullanarak seslendirmeyi basitleştirmek ve yüksek kaliteli seslendirmeleri herkes için erişilebilir hale getirmek için çalışıyor. Murf, kullanıcıların herhangi bir kayıt ekipmanına ihtiyaç duymadan birkaç dakika içinde gerçekçi seslendirmeler oluşturmasına yardımcı oluyor. * Murf.ai, metni konuşmaya dönüştüren, videolar ve altyazılar üreten ve özelleştirme için çeşitli sesler sunan bir araçtır. * İncelemeciler sezgisel arayüzü, mevcut ses çeşitliliğini, telaffuzu kişiselleştirme yeteneğini ve Canva gibi diğer platformlarla kusursuz entegrasyonu beğendi. * İncelemeyi yapanlar seslerin zaman zaman robotik çıkması, farklı dil ve aksanlarda daha fazla sese duyulan ihtiyaç ve ek özelliklerin yüksek maliyeti gibi sorunlardan bahsetti.
Jasper
jasper.ai
Jasper: On-Brand AI For Business, çevrimiçi yaptığınız her yerde, her zaman marka sesinizde içerik oluşturur. Jasper, benzersiz marka tarzınızda öğrenip yazabilen yaratıcı yapay zeka asistanınızdır. İster cesurca, arsızca, resmi olarak konuşun, ister yalnızca internette konuşun (yaparsınız). Ayrıca Jasper Everywhere tarayıcı uzantısı, CMS'nizden e-postanıza, sosyal medyaya ve Jasper API'li kendi şirket platformunuza kadar Jasper'ı yanınızda tutar. En önemlisi Jasper, güvenlik protokolleri geliştikçe güncel kalan yerleşik güvenlik özellikleriyle verilerinizi güvende ve gizli tutar. Yapay zekayla içerikleri 5 kat daha hızlı oluşturun. Jasper, 3.000'den fazla 5 yıldızlı incelemeyle en yüksek kalitede yapay zeka metin yazarlığı aracıdır. Blog gönderileri, sosyal medya içeriği ve pazarlama metni yazmak için en iyisi.
Contlo
contlo.com
Contlo, çok kanallı kampanyalar, gerçek zamanlı üretken müşteri yolculukları, bire bir hiper kişiselleştirme için yapay zeka destekli segmentasyon ve müşteri davranışınız hakkında eyleme dönüştürülebilir bilgiler aracılığıyla otonom müşteri etkileşimlerini destekleyen lider bir üretken yapay zeka pazarlama platformudur. Yapay zekanın öncelikli olduğu dünya için tasarlanan Contlo, modern işletmelerin uçtan uca pazarlamalarını düzenlemek için yapay zekadan yararlanmasını sağlar. Platform, markaların müşteri yaşam boyu değerini artırmasına, müşteri etkileşimlerini artırmasına ve en değerli müşterilerini elde tutmak için son derece kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmasına yardımcı oluyor. Contlo, müşteri yaşam döngüsü boyunca sadık müşterilerle etkileşim kurarak ve daha hızlı veriye dayalı kararlar alarak satışlarını artırmak için 1000'lerce hızlı büyüyen işletme tarafından güvenilmektedir. Aşağıdakilerin yardımıyla bireysel müşteri deneyimlerini ölçmelerine ve optimize etmelerine olanak sağlamak: * Her müşteri temas noktası için otonom, kişiselleştirilmiş kampanyalar: E-posta, SMS, WhatsApp, Web Push, Mobile Push, Facebook ve Instagram gibi tüm önemli pazarlama kanallarında yapay zeka destekli otonom kampanyalarla müşterilerinizle zahmetsizce etkileşime geçin. * LLM'ler tarafından desteklenen gerçek zamanlı üretken müşteri yolculukları: Şablonlaştırılmış otomasyon akışlarına elveda! Yatırım getirinizi en üst düzeye çıkarmak için yapay zekanın, son etkileşimlerine dayalı olarak en uygun müşteri etkileşimi iş akışlarını ve müşteri yolculuklarını oluşturmasına izin verin. * Yapay Zekayı kullanarak Bire Bir Kişiselleştirme için Müşteri Segmentleri oluşturun: Davranışsal verilere, demografik bilgilere ve web sitesindeki son eylemlere dayalı olarak son derece kişiselleştirilmiş ve hedeflenmiş müşteri etkileşimlerini düzenleyin. * LLM, içgörüler, analizler ve otonom raporlama üretti: Yapay zeka tarafından oluşturulan içgörüler, öneriler ve otonom raporlamanın yanı sıra müşteri davranışınıza, kampanya performansınıza ve genel iş zekanıza ilişkin ayrıntılı görünürlük elde edin. * Otonom müşteri etkileşimi, Yüksek Lisans destekli sohbet robotları ve birleşik bir konuşma gelen kutusu: Facebook/Instagram/WhatsApp üzerinden sohbet yoluyla müşterilerinize kusursuz bir marka deneyimi sunun ve doğrudan tek bir kontrol panelinden telefon görüşmeleri yapın. Contlo, markaların işletmeleri etrafında güçlü bir otonom pazarlama teknolojisi yığını oluşturmasına yardımcı olmak için 200'den fazla platformla sorunsuz bir şekilde entegre olur.
AtOnce
atonce.com
AtOnce, Tüm Özelliklerin Jack'i olmaya çalışan son teknoloji ürünü bir yapay zeka çözümüdür. Pazarlamacıların ve içerik oluşturucuların TikTok Fikirleri ve Facebook reklamlarından Blog Gönderilerine ve yapay zeka tarafından oluşturulan özel sanat eserlerine kadar her şeyi üretmesine olanak tanır. Dünyanın dört bir yanındaki şirketler bunu yüksek kaliteli SEO içeriği, artan dönüşüm oranları, daha hızlı taslak oluşturma ve yazma tıkanıklığının azaltılması için kullanıyor. Bu ve diğer hizmetler 30'dan fazla dilde sağlanıyor ve bu, sohbet özelliğiyle birlikte AtOnce'un tüm büyük e-ticaret siteleri için müşteri desteği sunmasına olanak tanıyor.
Krater AI
krater.ai
Krater.ai, Yapay Zeka uygulamalarına yönelik hepsi bir arada platformunuzdur. Krater.ai, yapay zekanın gücünden yararlanarak saniyeler içinde zahmetsizce içerik oluşturmanıza ve kopyalamanıza olanak tanır. Krater AI ile girişimlerinizi bir sonraki seviyeye taşıyın. Hepsi bir arada SuperApp'imiz Yapay Zeka teknolojisinin gücünü açığa çıkararak içerik oluşturmadan metinden konuşmaya kadar her şeyi mümkün kılar. Krater ile sınırsız olanaklara ve gerçek yeniliğe erişim kazanacaksınız. Benzersiz işlevsellik ve kullanım kolaylığını deneyimleyin; hemen kaydolun ve yapay zeka avantajından yararlanın.
Craftly.ai
craftly.ai
Craftly.AI, yazma sürecini hızlandırmak ve içeriğin kalitesini artırmak için oluşturulmuş gelişmiş bir AI Metin Yazarlığı Asistanı aracıdır. Kullanıcıların Bloglar, SEO, Sosyal Medya, Yeniden Yazma, Satış, Reklamlar ve Web Siteleri gibi farklı alanlarda daha hızlı yazmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Araç, sektör uzmanları tarafından eğitilen yapay zeka teknolojisini kullanıyor ve sağlanan içeriğin sektörden bağımsız olarak sıralamaları yükseltmeye ve satışları artırmaya yardımcı olmasını sağlıyor. Birden fazla dilde sonsuz çeşitlilik içeren yüksek performanslı metinler üretme konusunda uzmanlaşmış olup, işletmelerin garip çeviriler konusunda endişelenmeden küreselleşmelerine olanak tanır. Craftly.AI ayrıca özel araçlar ve eğitim içerir, izleme, analiz ve otomatik sürüm oluşturma sağlar. Ayrıca projeleri izlemek, düzenlemek ve paylaşmak için özellikler de dahil olmak üzere projelerde işbirliği yapmak ve organize etmek için bir çalışma alanı sunar. Craftly.AI bireysel yazarları, pazarlamacıları, küçük işletmeleri, daha büyük ekipleri, öğrencileri, eğitimcileri, kurumları ve kar amacı gütmeyen kuruluşları destekler. Craftly.AI, yazma tıkanıklığıyla mücadelede değerli bir araç olmasının yanı sıra, metin yazarlığı süreçlerini kolaylaştırmak ve içeriklerinin genel kalitesini artırmak isteyen işletmeler için bir kaynak olarak da parlıyor.
Hypotenuse AI
hypotenuse.ai
Hipotenüs, ürün açıklamaları, blog makaleleri ve reklam başlıkları da dahil olmak üzere içerik yazmak için yapay zekayı kullanan bir platformdur. Haftalar süren işi alıp günlere dönüştürüyoruz.
GravityWrite
gravitywrite.com
GravityWrite, kullanıcıların yüksek kaliteli yazılı içerik oluşturmasına yardımcı olmak için yapay zekanın gücünden yararlanan yenilikçi bir içerik oluşturma aracıdır. Gelişmiş algoritmaları, özelleştirilebilir seçenekleri ve kullanıcı dostu arayüzü ile GravityWrite, içerik oluşturma sürecini basitleştirmeyi ve verimliliği artırmayı amaçlamaktadır. GravityWrite, ilgi çekici ve iyi yapılandırılmış yazılı içerik oluşturmak için yapay zeka teknolojisini kullanan kapsamlı bir içerik oluşturma aracıdır. Kullanıcı dostu bir arayüz ve yüksek kaliteli makaleler, blog gönderileri, pazarlama metinleri ve daha fazlasını oluşturmayı kolaylaştıran bir dizi özellik sunar. GravityWrite, içerik oluşturma sürecini otomatikleştirerek kullanıcıların zamandan ve emekten tasarruf etmesini amaçlamaktadır. GravityWrite, içerik oluşturma sürecinizi geliştirebilecek çeşitli özellikler sunar: * Yapay Zeka Destekli İçerik Üretimi: GravityWrite, girdilerinize dayalı olarak yüksek kaliteli içerik önerileri oluşturmak için gelişmiş yapay zeka algoritmalarını kullanır. Doğru ve alakalı içerik önerileri sağlamak için çeşitli kaynaklardan gelen verileri analiz eder. * Özelleştirme Seçenekleri: GravityWrite ile oluşturulan içeriği marka sesinize ve hedef kitlenize uyacak şekilde özelleştirme olanağına sahipsiniz. İçeriğin tonunu, stilini ve uzunluğunu özel ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde ayarlayabilirsiniz. * Anahtar Kelime Optimizasyonu: GravityWrite, akıllı anahtar kelime optimizasyonunu birleştirerek, arama motoru sıralamalarınızı iyileştirebilecek SEO dostu içerik oluşturmanıza yardımcı olur. Alakalı anahtar kelimeleri sorunsuz bir şekilde entegre ederek içeriğinizin görünürlüğünü artırabilir ve daha fazla organik trafik çekebilirsiniz. * İntihal Tespiti: GravityWrite, oluşturduğunuz içeriğin orijinal ve benzersiz olmasını sağlamak için yerleşik bir intihal tespit özelliği içerir. Bu, güvenilirliğinizi korumanıza ve arama motorlarından gelebilecek olası cezalardan kaçınmanıza yardımcı olur. * Zaman Kazandıran Verimlilik: GravityWrite, size iyi yapılandırılmış içerik önerileri sunarak içerik oluşturma sürecini kolaylaştırır. Bu, araştırma ve yazma konusunda size zaman kazandırarak işinizin diğer yönlerine odaklanmanıza olanak tanır.
BingBang.ai
bingbang.ai
BingBang.ai hepsi bir arada bir yapay zeka platformudur. İçerik oluşturucuların ve işletmelerin beyaz sayfa sendromunun üstesinden gelmek, orijinal görüntüler oluşturmak ve içeriği farklı formatlara, tonlara ve dillere uyarlamak için üretken yapay zekayı kullanmasına yardımcı olur. 10.000'den fazla kişi halihazırda BingBang.ai'yi kullanıyor. Neden sen değilsin?
Molin AI
molin.ai
Molin AI, herkesin dakikalar içinde kendi AI sohbet robotunu oluşturabileceği, E-ticaret mağazaları için AI sohbet robotları geliştirme konusunda uzmanlaşmış bir SaaS girişimidir. Herhangi bir kodlama deneyimi olmadan. - tüm e-ticaret platformlarına ve diğer web sitesi türlerine entegre olur: Shopify, Woocommerce, Wix... Molin ile her zaman müşterilerinizin yanında olacaksınız, böylece satın alma, iade etme ve iade etme konusunda kendilerini daha güvende hissedecekler. hatta size 5 yıldızlı bir inceleme bile vereceğim!
Jounce AI
jounce.ai
Jounce, kaliteli içerik oluşturmak için gereken süreyi önemli ölçüde azaltarak pazarlama alanında devrim yaratmak üzere tasarlanmış yapay zeka destekli bir araçtır. Platform, pazarlama sürecini kolaylaştıran ve optimize eden AI Artwork, Sohbet, Şablonlar ve Belgeler gibi hizmetler sunar. Jounce, kullanıcıların yalnızca birkaç adımda profesyonel içerik oluşturmasına olanak tanıyan sezgisel bir metin yazarlığı çözümü sunar. Metin yazarlığı sürecini başlatmak için bir dizi özelleştirilebilir şablon sunar. İstenilen bir istem veya yönerge girildiğinde, Jounce'un yapay zekası içerik oluşturma işlemini gerçekleştirerek kullanıcının seçebileceği birden fazla seçenek oluşturur. Ek özellikler arasında otomatik biçimlendirme, yazım denetimi ve dil bilgisi düzeltmeyle pazarlama materyalleri oluşturmaya ve düzenlemeye yönelik yapay zeka destekli bir belge düzenleyici yer alır. Yazılım aynı zamanda işbirliğine de olanak tanıyarak sınırsız sayıda ekip üyesinin fikirlere katkıda bulunmasına ve içerik yazmasına olanak tanır. Sosyal medya gönderileri, web sitesi içeriği, e-posta kampanyaları vb. gibi çeşitli içerik türleri için 70'in üzerinde pazarlama şablonu sunar. Ayrıca Jounce, gece geç saatlerde çalışma saatlerinde kullanıcıya kolaylık sağlamak için Karanlık Mod gibi özellikler sağlar. İçerik oluşturuculardan küçük işletme sahiplerine kadar pazarlama alanındaki çeşitli profesyonellerin ihtiyaçlarına hizmet eder.
Yaara.ai
yaara.ai
Yaara AI, kullanıcıların yazılarının benzersizliğini ve akıcılığını geliştirmeyi amaçlayan güçlü bir yorumlama aracı sağlar. Araç, kullanıcıların içeriklerinin stilini veya tonunu özelleştirebilecekleri 49 farklı moddan oluşan geniş bir dizi sunar. Yazılım, kullanıcıların içeriklerine daha fazla derinlik ve duygu katmasına, duygusal etkiyi artırmasına, netliği ve özlülüğü geliştirmesine ve ayrıntı düzeylerini artırmasına olanak tanıyan özellikler içerir. Yaara AI'nın başka sözcüklerle ifade etme aracı aynı zamanda özgünlüğü artırmaya yönelik seçenekler de sunarak kullanıcıların içeriklerini öne çıkarmasına olanak tanır. Yazılım, metnin bağlamının ve anlamının doğru anlaşılmasını ve oluşturulan açıklamaların doğal ve akıcı olmasını sağlayan GPT-3 desteklidir. Kullanıcılar, yazılarındaki kelime dağarcığı değişikliğinin düzeyi üzerinde kontrole sahip olup, istenilen ölçüde özelleştirmeye olanak tanır. Yaara AI'nın aracı, akıcılık, kelime bilgisi ve stil gibi çeşitli yönleri geliştirirken kullanıcıların cümlelerini, paragraflarını, denemelerini veya makalelerini etkili bir şekilde yeniden ifade etmelerine olanak tanır. ABD, İngiltere, CA ve AU dahil olmak üzere birden fazla İngilizce lehçesini destekler. Çeşitli açıklama modları 'yaratıcı' ve 'resmi'den 'duygusal' ve 'derinlemesine' kadar geniş bir spektrumu kapsar. Bu nedenle yazılım, hem verimli hem de kullanımı kolay, kapsamlı bir metin yeniden yazma çözümü sunmayı amaçlamaktadır.
Shakespeare
shakespeare.ai
Shakespeare.Ai, tüm pazarlama kampanyalarınız için yapay zeka destekli en iyi araçtır. Kampanyalarınız için en iyi sonuçları sunmak amacıyla mükemmel hedeflemeyi ve kitleleri bulmak için yapay zeka destekli bilgiler edinin. Shakespeare.AI ile yüksek dönüşüm sağlayan metin, resim/video reklamlar ve dünyanın 1 numaralı pazarlamacıları gibi kampanya stratejileri oluşturun. Rakipleriniz karşısında size haksız bir avantaj sağlamak. * CAC'nizi %33 azaltın * Dönüşüm oranınızı %40 artırın * Dönüşüm sağlayan yüksek performanslı reklamlar oluşturun * Yapay zeka optimizasyonu ve içgörüleri edinin. Pazarlama hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için Shakespeare.Ai'yi seçen 1000'den fazla kişiye katılın.
WordHero
wordhero.co
WordHero, yazarlar, pazarlamacılar ve işletme sahipleri için tasarlanmış bir yapay zeka yazma yardımcısıdır. Farklı içerik biçimleri oluşturmak kelimenin tam anlamıyla birkaç saniye sürer: bloglar, e-postalar, sosyal medya gönderileri, ürün açıklamaları ve çok daha fazlası tek tıklamayla. İşletmeniz için saniyeler içinde uzun biçimli bir blog yazısı oluşturmak için bir araca sahip olmak harika değil mi? WordHero, araştırma ve yazma konusunda zamandan ve emekten tasarruf etmenizi sağlamak için OpenAI'nin 175 milyar parametreli gelişmiş bir dil modeli olan GPT-3'ün gücünden yararlanır. WordHero ile 60'tan fazla yazma aracı emrinizdedir. Bu araçları 5 geniş kategoriye ayırıyorlar:
Marmof
marmof.com
Marmof, yalnızca birkaç saniye içinde içerik oluşturmanıza yardımcı olan, yapay zeka destekli bir yazma aracıdır. Yazma sürecinde zamandan tasarruf etmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır, böylece işinizin diğer yönlerine odaklanabilirsiniz. Marmof, mesleği veya yazma deneyimi ne olursa olsun içerik oluşturmak isteyen herkes için tasarlanmış bir içerik oluşturma aracıdır. Binlerce profesyonel yazar, Marmof tarafından oluşturulan yapay zeka destekli, SEO için optimize edilmiş içeriği de kullanıyor. Yeni fikirler üzerinde beyin fırtınası yapmalarına yardımcı oluyor, zaman kazandırıyor ve hedef kitlenin ne istediği konusunda onlara fikir veriyor. Marmof'un kullanımı kolaydır ve herhangi bir cihazdan erişilebilir. Hakkında yazmak istediğiniz konuyu girmeniz yeterlidir; Marmof, aralarından seçim yapabileceğiniz bir fikir listesi oluşturacaktır. Bir fikir seçtikten sonra Marmof, onu detaylandırmanıza ve yalnızca birkaç dakika içinde eksiksiz bir içerik oluşturmanıza yardımcı olacaktır.
Craft
craft.do
Craft, tüm ekibinizin bir araya gelerek not alabileceği, dokümanlar oluşturabileceği, çalışmayı yönetebileceği ve birlikte fikir üretebileceği ortak çalışma alanıdır. Craft'ın Günlük Notları ekip işbirliğinde bir paradigma değişikliği sunuyor. Tek bir yerden yapılandırılmış günlük güncellemelerle ekibinizin ilerlemesine güç verin, öncelikleri belirleyin ve engelleyicileri kaldırın. Yerleşik yapay zeka asistanıyla hızla fikir üretebilir, daha uzun içerikleri özetleyebilir veya belgelerinizi düzenleme konusunda yardım alabilirsiniz.
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai, pazara açılma stratejilerini geliştirmek ve içerik oluşturma süreçlerini kolaylaştırmak isteyen kurumsal pazarlama ekipleri için mükemmel bir çözümdür. Copy.ai ile ekipler, belirli müşteri segmentlerinin sıkıntılı noktalarına ve ihtiyaçlarına doğrudan hitap eden hedefli satış metinlerini hızlı bir şekilde oluşturabilir ve potansiyel müşterilerle daha etkili bir şekilde etkileşime geçmelerine ve daha fazla anlaşma yapmalarına yardımcı olabilir. Ayrıca platformumuz, düşünce liderliği oluşturmaya ve potansiyel müşterilerde güven oluşturmaya yardımcı olan ve aynı zamanda ekibin GTM yaklaşımının etkinliğini artırmaya yardımcı olan içerik oluşturmak için kullanılabilir.
QuillBot
quillbot.com
Quillbot, 150 ülkede aylık 35 milyondan fazla aktif kullanıcıya yardımcı olan AI destekli bir yazı platformudur. Yenilikçi döngüdeki insan ürünleri ile Quillbot, kullanıcının benzersiz bakış açısını ve sesini korurken yazmayı ağrısız hale getirmeyi amaçlıyor.
Jenni AI
jenni.ai
Jenni, daha hızlı ve daha doğru yazmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış bir yapay zeka asistanıdır. Özellikleri arasında yapay zeka otomatik tamamlama, intihal içermeyen sonuçlar, metin içi alıntılar ve başka kelimelerle ifade etme yetenekleri bulunur. Bloglar, makaleler, e-postalar, kişisel ifadeler, hikayeler ve konuşmalar gibi içerikler yazmanıza yardımcı olabilir. Jenni herhangi bir dilde yazmak için kullanılabilir ve Google, Harvard, Cambridge, MIT ve Aston Üniversitesi gibi önde gelen kurumların yazarları tarafından sevilir. Jenni ayrıca doğruluk ve yaratıcılıkla raporlar ve altyazılar oluşturmak için de kullanılabilir. En yüksek kalitede içerik oluşturmak için OpenAI, AI21 gibi yapay zeka teknolojilerinin ve her kullanıcıdan gelen özel verilerin bir kombinasyonunu kullanır. Jenni ayrıca içeriğin orijinal ve doğru olduğundan emin olmak için yerleşik bir intihal denetleyicisine sahiptir. Jenni'yi ücretsiz deneyebilir ve en gelişmiş yapay zeka yazma asistanıyla yazmaya bugün başlayabilirsiniz.
TextCortex
textcortex.com
TextCortex, metin yazarlığı için en iyi yapay zeka yazılımını oluşturmak amacıyla gelişmiş NLG algoritmalarını kanıtlanmış pazarlama uygulamalarıyla birleştirir. Milyarlarca satırlık metinle eğitilmiş yapay zeka algoritmalarımız, pazarlamacıların, e-ticaret girişimcilerinin ve metin yazarlarının içerikleriyle her gün daha fazlasını yapmasına yardımcı olur. DT2 Invest ve Avrupa Komisyonu'na göre TextCortex, Avrupa'nın en yeni 200 erken aşama yapay zeka girişiminden biri. Uygulama ve amaç odaklı yaklaşımımızla yalnızca hesaplama süresini değil, aynı zamanda çevre üzerindeki ayak izimizi de azaltıyoruz.
Wordtune
wordtune.com
Wordtune, iş verimliliğine yönelik bir Üretken Yapay Zeka platformudur. Güvenilir GenAI'yi kullanarak, her alandaki profesyoneller kariyerlerini geliştirebilir ve iş yerinde öne çıkabilirler. İster e-posta yazıyor, ister belge oluşturuyor, ister iş arkadaşlarınıza veya müşterilerinize anlık mesaj gönderiyor olun, Wordtune, yapay zekayı kullanarak çalışmanızı kolaylaştırırken yazınızı mükemmelleştirir.
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp, küçük işletmeler için inşa edilmiş hepsi bir arada pazarlama platformudur. Raporlama ve analiz, pazarlama CRM, e -posta kampanyaları, bültenler ve içerik yönetimi gibi araçlarla, müşterilerinizi merkeze koyabilirsiniz, böylece daha akıllı pazarlayabilir ve işinizi daha hızlı büyütebilirsiniz. MailChimp'in Pazarlama ve CRM Mobil Uygulaması, ilk günden itibaren daha akıllı pazarlamanıza ve işinizi daha hızlı büyütmenize yardımcı olur. İşinizin sizi aldığı her yerde ihtiyacınız olan araçlara erişin ve dakikalar içinde çalışmaya başlayın - deneyime gerek yok. MailChimp ile bir satış yapma, müşterileri geri getirme, yeni aboneler bulma veya markanızın görevini paylaşma fırsatını asla kaçırmazsınız. Mailchimp kullanın: * Pazarlama CRM - MailChimp'ten CRM pazarlama ile olan kişilerinize ayak uydurun. Kartvizit tarayıcısı gibi iletişim içe aktarma araçlarıyla yeni müşteriler bulun ve ekleyin. İzleyici büyümesini izleyin ve gösterge tablosundaki bireysel kişilerle ilgili bilgileri görüntüleyin. Hepsini tek bir yerde yapın - doğrudan uygulamadan arayın, metin ve e -posta gönderin. Önemli ayrıntıları hatırlamak için notları kaydedin ve her etkileşimden sonra etiket ekleyin. * Raporlar ve Analytics - Satış ve pazarlama performansınıza daha derin bir bakış alın. Tüm kampanyalarınız için sonuçları izleyin ve nasıl geliştirileceğine dair eyleme geçirilebilir öneriler alın. E -posta kampanyaları, açılış sayfaları, Facebook ve Instagram reklamları, sosyal medya yayınları ve kartpostallar için raporları ve analitikleri görüntüleyin. * E -postalar ve otomasyonlar - E -posta pazarlama kampanyaları, bültenleri ve otomasyonları oluşturun, düzenleyin ve gönderin. Tek tıklamayla açılış olmayanlara ve ürün yeniden hedefleme e-postalarına yeniden katılma ile müşterileri yeniden etkiler ve satışları hemen büyütebilirsiniz. * Facebook ve Instagram Reklamları - Reklamlar taslak ve yayınlayın, bir bütçe belirleyin ve belirli bir grubu hedefleyin. Yeni insanlara ulaşın, mevcut kişilerle uğraşın, özel kitleler kurun veya web sitesi ziyaretçilerini geri getirin. * Pazarlama Önerileri - Pazarlamanızı geliştirmeye yardımcı olacak işlem yapılabilir öneriler alın. Terk edilmiş bir sepet e -postası kurmanın veya markanızın logosunu ayarlamak için bir hatırlatma almanın zamanı geldiğini bilin. * Marka Yönetimi - Cihazınızdan görüntüleri doğrudan MailChimp'e yükleyin ve bunları tüm kampanyalarınızda kullanın.
Writesonic
writesonic.com
Writesonic, ilgi çekici içerik oluşturma ve güçlü yapay zeka sohbet robotları geliştirme konusunda güvenilir arkadaşınız olarak hizmet vererek içerik oluşturma ve müşteri deneyimi alanında devrim yaratıyor. Platformları, İçerik Oluşturma, Ses Oluşturma ve Görüntü Hazırlama için kapsamlı bir araç paketi sağlamak üzere yapay zekanın ve yaratıcılığın gücünü birleştiriyor. Herkese her şeyi yazma, her yerde yayınlama ve içeriklerini benzersiz bir kolaylıkla optimize etme yetkisi veriyorlar. Güçlü AI sohbet robotu oluşturucusu Botsonic, Slack, WhatsApp, Telegram ve FB Messenger gibi platformlarla sorunsuz bir şekilde bütünleşerek kesintisiz çok kanallı konuşmalar sağlar. Ayrıca robottan insan etkileşimlerine yumuşak geçişleri kolaylaştıran İnsan Devri özelliği de sunuyor. Zapier entegrasyonuyla görevleri otomatikleştiriyor ve iş akışlarını kolaylaştırarak müşteri katılımını artırıyorlar. Botsonic, GDPR uyumludur ve güvenli müşteri etkileşimleri vaat etmektedir. Araç paketleri birlikte içerik oluşturmayı ve müşteri deneyimini yeniden tanımlamayı amaçlayarak Writesonic'i tüm dijital ihtiyaçlarınız için tek durak çözüm haline getiriyor.
Monica
monica.im
Monica, ChatGPT API tarafından desteklenen, zahmetsiz sohbet ve metin yazarlığı için kişisel Yapay Zeka asistanınız olacak şekilde tasarlanmış bir krom uzantısıdır. Basitçe Cmd+M veya Ctrl+M tuşlarına basın ve onunla sohbet etmeye başlayın. Veya Monica'nın herhangi bir web sayfasına metin oluşturmanıza ve eklemenize yardım etmesine izin verin. Hızlı bir şekilde pazarlama metni oluşturmak için 80'den fazla şablon arasından seçim yapın. Web sayfasında bir metin seçin ve Monica'nın sizin için açıklamasına, tercüme etmesine ve yeniden ifade etmesine izin verin.
Writer
writer.com
Writer, işletmelere yönelik üretken yapay zeka platformudur. Writer, çalışma şekillerini dönüştürerek yaratıcılığı ve üretkenliği en üst düzeye çıkarmaları için ürün, operasyon, destek, pazarlama, İK ve daha fazlası dahil olmak üzere çalışanlarınızı güçlendirir. Writer'ın güvenli platformu, iş veri kaynaklarınıza kolayca uyum sağlar ve kendi verilerinize göre hassas şekilde ayarlanmış ve kendi yapay zeka korkuluklarınızı takip eden doğru yanıtlar ve içerik sunar. Writer, üretken yapay zekayı insanların kolaylıkla oluşturabilmeleri, analiz edebilmeleri ve yönetebilmeleri için çalıştıkları yerde ellerine bırakıyor. Writer'ın platformu kurumsal düzeydedir, verilerinizi kullanmaz veya paylaşmaz ve Writer tarafından oluşturulmuş ve kendi kendine barındırılanlar da dahil olmak üzere çeşitli şekillerde dağıtılabilen açık ve şeffaf LLM'ler içerir. Writer, SOC 2 Type II, GDPR, HIPAA ve PCI ile uyumludur ve Intuit, Spotify, L'Oreal, Uber ve Deloitte gibi önde gelen kuruluşlarda kullanılmaktadır.
Simplified
simplified.com
Basitleştirilmiş, pazarlamanızı oluşturmak, işbirliği yapmak ve ölçeklendirmek için tek uygulamadır. Tasarlayın, pazarlama kopyası yazın, video oluşturun, işbirliği yapın ve sosyal kişilere yayınlayın - hepsi aynı yerde. Hız ve sadelik için inşa edilen Basitleştirilmiş, 400.000'den fazla yaratıcının, pazarlamacının ve işletmelerin pazarlamalarını ölçeklendirmelerine, iş akışlarını kolaylaştırmasına ve birkaç tıklamayla iş yapmasına yardımcı olur. Kodsuz bir tasarım editörü, AI yazarı, çarpıcı şablonlar, birden fazla marka kiti, sınırsız çalışma alanları ve uygulama içi yayıncılık ile sekmeleri değiştirmeden pazarlamanızı başlatabilir ve bitirebilirsiniz. Durmadan.
Frase
frase.io
Frase, içerik oluşturmayla ilgili çeşitli görevlerde yardımcı olabilecek bir AI yazma ve SEO aracıdır. Kullanımı ücretsizdir ve herhangi bir kodlama bilgisi gerektirmez. Yapay zeka yazma araçları arasında Yapay Zeka İçerik Oluşturucu, Giriş Oluşturucu, Anahat Oluşturucu, Açıklama Aracı, Paragraf Yeniden Yazar, Blog Başlığı Oluşturucu, Açıklama Oluşturucu, İnsanlar da Soruyor, Ürün Açıklaması Oluşturucu, Slogan Oluşturucu, Özet Oluşturucu, Değer Önerisi Oluşturucu ve Cümle Yeniden Yazıcı bulunur. . Her araç farklı içerik türlerine göre uyarlanmıştır ve hızlı ve kolay bir şekilde benzersiz, ilgi çekici içerik oluşturmak için kullanılabilir. Ek olarak Frase, Canlı Ürün İncelemesi, Blog, Hızlandırılmış Kurs ve Yardım Merkezi dahil olmak üzere çeşitli kaynaklar sunmaktadır. Frase ile içerik oluşturmak her zamankinden daha hızlı, daha kolay ve daha verimli.
ProWritingAid
prowritingaid.com
Kişisel yazma koçunuz. Tek bir pakette dilbilgisi denetleyicisi, stil editörü ve yazma danışmanı. En iyi yazı, doğru dilbilgisinden çok daha fazlasına bağlıdır. Stil sorunlarını da vurgulayan ve yazılarınızı kendi türünüzdeki en iyi yazarlarla karşılaştıran bir düzenleme aracına ihtiyacınız var.
Luna.ai
luna.ai
Eski satış taktikleri bozuldu. Bugünün potansiyel müşterilerinin bu her şeye uyan tek tip spam iletilerine karşı sabrı sıfır. E-posta servis sağlayıcıları da toplu soğuk e-posta gönderimine ilişkin politikalarını sıkılaştırdı. Bu yeni bir çağ ve eski yöntemler artık bunu kesmiyor. Ve satış ekibinizi büyütmenin sihirli çözüm olduğunu düşünüyorsanız tekrar düşünün. Tüm çabalarına rağmen birçok satış elemanı, potansiyel müşterileri etkili bir şekilde anlama ve onlarla etkileşime geçme konusunda hedefi kaçırıyor. Satış temsilcilerinin yatırım getirisini haklı çıkarmak giderek zorlaşıyor. Tanıdık geliyor mu? Değişim zamanı geldi. Satış karanlığındaki roket geminiz Luna.ai'ye girin. Luna.ai yalnızca başka bir yapay zeka satış aracı değildir; aradığınız hepsi bir arada potansiyel müşteri platformudur. Sinyale dayalı satış, geniş ölçekte kişiselleştirme, e-posta teslimi – Luna.ai bunların hepsini kapsıyor. Luna.ai ile sadece satış yapmıyorsunuz; daha akıllıca ve daha etkili bir şekilde satış yapıyorsunuz. Potansiyel müşterinizi içini ve dışını bilen, her desteğin tam yerinde olmasını sağlamak için bir yığın veri ve öngörü üzerine inşa edilmiş bir sistem hayal edin. Etkileyici 152 dili akıcı bir şekilde konuşabiliyor. Ve en iyi kısmı? Ölçeklenebilir, sınırsız e-posta hesabıyla, geleneksel yöntemlerin onda biri maliyetle. Luna.ai, özünde, yapmayı en çok sevdiğiniz şeyde başarılı olmanızı sağlamakla ilgilidir: müşterilerle bağlantı kurmak ve bu anlaşmaları imzalamak. Bu, tahminleri ortadan kaldırmak ve gönderdiğiniz her mesajın kişisel ve alakalı olmasını sağlamakla ilgilidir. Bugün ilk taktik kitabınızı oluşturun. Luna.ai'nin ön ayarlarıyla birkaç dakika içinde çalışır durumda olacaksınız. Ay'da görüşürüz!
Smodin
smodin.io
Smodin, yazma ve araştırmanın tüm yönlerine yardımcı olacak çeşitli araçlar sağlayan, yapay zeka destekli bir yazma asistanıdır. İntihal kontrolü, alıntılar, dilbilgisi düzeltmeleri, çeviriler, metin oluşturma ve daha fazlasını sunar. Smodin, yazma özelliklerini güçlendirmek için gelişmiş yapay zeka modellerini ve algoritmalarını kullanır. Aşağıda bazı temel özelliklerin nasıl çalıştığına ilişkin bir genel bakış verilmiştir: * Metin Yeniden Yazma - Bu özellik, metni analiz etmek ve orijinal anlamını koruyarak yeniden yazmak için yapay zekayı kullanır. Metnin yeni versiyonlarını oluşturmak için cümleleri yeniden ifade eder ve ifadeleri değiştirir. * İntihal Denetleyicisi - İntihal denetleyicisi metni tarar ve yapay zekayı kullanarak milyarlarca çevrimiçi kaynakla karşılaştırır. Kopyalanan veya orijinal olmayan içeriği vurgular. * AI Yazar - AI yazar aracı, büyük dil modellerini kullanarak herhangi bir konuda yeni metin oluşturur. Tam makaleler, makaleler, araştırma makaleleri ve daha fazlasını yazabilir. * AI Grader - Bu araç, iyileştirme için geri bildirim ve öneriler sağlamak üzere makaleleri ve yazılı metni analiz eder. Dilbilgisi, yapı, okunabilirlik ve daha fazlası gibi öğelere bakar. * Yapay Zeka Sohbeti - Sohbet robotu, doğal konuşmalar yapmak için konuşma yapay zekasını kullanır. Sezgisel bir sohbet arayüzü aracılığıyla soruları yanıtlayabilir, metni özetleyebilir, yeni içerik oluşturabilir ve daha fazlasını yapabilir.
Anyword
anyword.com
Anyword, Amazon, Greenhouse ve IBM gibi şirketlerde 1 milyondan fazla pazarlamacı tarafından kullanılan, pazarlamacılara satışları dönüştüren ve artıran ölçeklenebilir, markaya özel içerik oluşturma yetkisi veren, yapay zeka odaklı bir Kopya Zekası ve Nesil Yapay Zeka Platformudur. Milyarlarca pazarlama veri noktası üzerinde eğitim alan Anyword, pazarlamacılara kopya performansını gerçek zamanlı olarak izlemek ve geliştirmek için kanallar arasında güçlü tahmine dayalı performans puanlaması ve analizler sunar. Anyword ile pazarlamacılar, hedef kitlenize en iyi şekilde uyan ve performansı artıran etkili metin ve mesajlaşma oluşturarak maliyetli A/B testinden ve zamandan tasarruf sağlar.
Apollo.io
apollo.io
Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.
Textero AI
textero.ai
Textero Yapay Zeka Deneme Yazarı: Öğrencilerin Akademik İçeriği Daha Hızlı Oluşturmasına Yardımcı Olan Yapay Zeka Destekli Araştırma Asistanı. Textero.ai, akademik yazım tarzına uygun içerik oluşturmaya yardımcı olan güvenilir bir yol arkadaşıdır. Daha kolay bilgi toplayın, referans bulun ve yüksek kaliteli içerik oluşturun. Textero AI Yazma Aracının Özellikleri: * AI Deneme Yazarı: Uygulama içindeki metni düzenleyerek makaleleriniz için bir taslak oluşturun veya iyi yapılandırılmış bir makale oluşturun. Yazınızı geliştirmek için 'kısalt' veya 'açıklama' gibi basit komutları kullanın. * AI PDF Summarizer: Textero AI Summarizer iki özelliği birleştirir: PDF Özetleyici ve Metin Kısaltıcı. Bu yazılım araştırma sürecini basitleştirmenize yardımcı olur ve zamandan tasarruf etmenizi sağlar. * Yapay Zeka Araştırma Asistanı: Textero.ai, en iyi makale referanslarını bulmak için 214 milyon kaynağını tarar. Geliştirilmiş 'Yapay Zekaya Sor' özelliği sayesinde daha fazla kaynak ayrıntısı alabilir, PDF dosyalarını inceleyebilir ve belirli soruların yanıtlarını alabilirsiniz. Yazma tıkanıklığına ve ertelemeye elveda deyin, bir makale yardımcısına ve benzersiz fikirlere merhaba deyin.
Sudowrite
sudowrite.com
Sudowrite, yazarların hikaye anlatma sanatında ustalaşmasına ve yaratıcı yazma süreçlerini hızlandırmasına yardımcı olabilecek yapay zeka destekli bir yazma asistanıdır. En iyi AI hikaye oluşturucularından biri olan araç, dilbilgisi ve yazım hatalarını düzeltmekten fazlasını yapar. Yazma stilinizi geliştirmenin yollarını önererek, yeni karakterlere hayat vererek ve hikayelerinizi daha ilgi çekici hale getirmenize yardımcı olarak bunun ötesine geçer. Bu, doğru kelimeleri bulmanıza, cümleleri yeniden ifade etmenize ve hatta aklınıza gelmemiş olabilecek olay örgüsünü ortaya çıkarmanıza yardımcı olmaya hazır uzman bir kelime ustasına sahip olmak gibidir. Sudowrite, gerçekçi ve bağlamsal olarak uygun metinler oluşturmak için en son teknolojiye sahip derin öğrenme tekniklerini kullanır. Sudowrite, genel kavramları eğitim verilerinden öğrenen GPT-3 ve GPT-4, 175+ milyar parametreli Transformer modellerini temel alır. Model, bir sonraki kelimeyi tek tek tahmin ederek metin üretiyor. Sudowrite sizin için yazmak için tasarlanmamıştır ancak yazınızı büyük ölçüde geliştirmenize ve hızlandırmanıza yardımcı olabilir. Yazarlar, yaratıcılar ve roman yazarları için mükemmel bir araçtır.
Rytr
rytr.me
Rytr, çeşitli içerik üretim ihtiyaçlarına yönelik tasarlanmış, yapay zeka destekli yazma çözümleri sunan bir platformdur. Araç, orijinal, yüksek kaliteli içeriği daha verimli bir şekilde oluşturmalarına yardımcı olarak hem bireysel metin yazarlarına hem de işletmelere yardımcı olur. İlgi çekici blog gönderileri oluşturma, SEO Meta Başlıkları, sosyal medya başlıkları ve incelemelere ve mesajlara yanıtlar dahil olmak üzere çeşitli kullanım durumları sunar. Ayrıca ürün açıklamaları, e-posta iletişimi, iş sunumları, Google Ads ve daha fazlasını içeren görevlerin yazılmasına yönelik özellikler de sağlar. Rytr API ayrıca diğer uygulamalarla entegrasyonu da sağlar. Rytr, oluşturulan içeriğin doğal görünmesini sağlamak için robotik yerine insana benzeyen bir ses tonu koruduğunu iddia ediyor. Rytr ayrıca içeriğin benzersiz olmasını sağlayan intihal kontrolü işlevselliği de sağlar. Benzersiz bir özellik, muhtemelen yapay zekanın kullanıcının yazma tarzına uyum sağlamasına olanak tanıyan 'Sesim' işlevidir. Ayrıca yazılım, otomatik düzenleme yeteneklerine, dilbilgisi kontrolüne sahiptir ve yeniden ifade etme seçenekleri sunabilir. 'Metin Şişirici' özelliği, orijinal anlamı korurken içeriği yeniden yazarak genişletir. Araç aynı zamanda yazmanın akışını ve kalitesini artırmaya yardımcı olan AI otomatik tamamlama metni özelliğini de sunuyor. Rytr ayrıca SEO çıktılarına yardımcı olan anahtar kelime çıkarma ve oluşturma özelliğini de içerir. Kullanıcılar bu araçla LinkedIn, Facebook ve Quora gibi çeşitli platformlar için özel içerik oluşturabiliyor. Yaratıcı yazım için bu araç şiirler, şarkı sözleri ve hikayeler oluşturmak için kullanılabilir. Son olarak açılış sayfaları, haber bültenleri, video açıklamaları ve madde işaretleri için içerik oluşturulmasına da yardımcı olur. Teknik yazıyı yaratıcı gereksinimlerle dengeliyor gibi görünüyor ve kullanıcıların zamandan ve emekten tasarruf etmesine yardımcı olmak için tasarlandı.
ParagraphAI
paragraphai.com
ParagraphAI, dünyanın en gelişmiş yapay zeka destekli yazma aracını geliştiriyor. ParagraphAI'nin daha iyi, daha hızlı yazmanıza yardımcı olacağı garanti edilir. Kusursuz Gramer. Zahmetsiz Yazma. Anında Yanıtlar. ParagraphAI, yazınızı çok kısa bir sürede bir sonraki seviyeye taşıyacak. Anında size yardımcı oluyoruz: * Basit istemlerle tam makaleler, e-posta paragrafları ve daha fazlasını yazın * Metninizi mükemmel dilbilgisi ile düzeltin * Herhangi bir e-postaya taslak yanıtlar * Saniyeler içinde tam raporun ana hatlarını oluşturun ve listeleri beyin fırtınası yapın * Ton ve anlamı analiz etmek için ikinci bir çift göz edinin * Yorumlar, etiketler, mesajlar, gönderiler, e-posta konuları, teşekkür notları ve daha fazlasını oluşturun * Sizin için yazan kendi yapay zeka asistanınızla zamandan ve paradan tasarruf edin * Herhangi bir dilde konuşun ve kusursuz bir anadil İngilizcesi (veya başka bir dil) yanıtı alın * %99,9 intihal içermeyen orijinal SEO dostu metinler ve çok daha fazlasını üretin! MIT, Meta, OpenAI ve ötesindeki mühendisler tarafından sevgiyle geliştirilen ParagraphAI'nin daha iyi, daha hızlı yazmanıza yardımcı olacağı garanti edilir.
nichesss
nichesss.com
Nişesss, girişimcilerin, pazarlamacıların, blog yazarlarının ve ajansların yüksek dönüşüm sağlayan pazarlama metni ve içeriği oluşturmasına yardımcı olmayı amaçlayan, yapay zeka destekli bir içerik oluşturucu ve fikir oluşturucudur. Nişler, 150'den fazla yapay zeka aracıyla blog gönderileri, sosyal medya gönderileri, pazarlama metinleri ve hatta hedef nişinize göre uyarlanmış karlı iş ve ürün fikirleri oluşturabilir.
AI Writer
ai-writer.com
2 Dakikada Doğru, İlgili ve Kaliteli İçerik Oluşturun. AI-Writer, yalnızca bir başlıktan makaleler oluşturmak için son teknoloji ürünü AI yazma modellerini kullanan, en doğru içerik oluşturma platformudur.
Paperpal
paperpal.com
Paperpal, daha iyi, daha hızlı ve daha yüksek başarı şansıyla yazmanıza yardımcı olmak için üretken yapay zeka desteği, gerçek zamanlı dil önerileri ve intihal kontrolleri sağlayan kapsamlı bir yapay zeka akademik yazma asistanıdır. Akademik yazım için özel olarak tasarlanmış ve 1.300'den fazla konu alanında profesyonel akademik editörler tarafından milyonlarca dil düzeltmesi konusunda eğitilmiş olan Paperpal, makine hızında insan hassasiyeti sunar. Paperpal ile fikirler üzerinde beyin fırtınası yaparak yazma engelini aşabilir, net taslaklarla yazınızı hızlandırabilir ve 25'ten fazla dil için akademik çeviriler alabilirsiniz. Ayrıca, akademik yazım kurallarına ve üsluba uygun olarak yeniden yazma, kelime azaltma ve doğru kelime seçimi konusunda yardımla birlikte derinlemesine dil ve dil bilgisi kontrollerinden de yararlanırsınız. Paperpal, ilk taslağın yazılmasından taslak gönderiminin hazırlığının sağlanmasına kadar her şeyi kapsar. Güvenilir çevrimiçi intihal denetleyicimiz ve 30'dan fazla taslak gönderim kontrolü de dahil olmak üzere premium özelliklere sınırsız erişim için ücretsiz olarak keşfedin veya Paperpal Prime'a (ayda 19 ABD doları) abone olun. Yazmak, kontrol etmek, düzeltmek ve başarılı olmak kadar basit – Şimdi başlayın!
1min.AI
1min.ai
Yapay zeka ile verimliliği artırmak işinizi ve yaşamınızı iyileştirmenin iyi bir yoludur. Ancak farklı kullanım durumları için yeni araçları değiştirmek veya öğrenmek eğlenceli değildir ve aynı zamanda pahalıdır! 1min.AI, tüm AI özelliklerinin kilidini açan hepsi bir arada bir AI uygulamasıdır. 1min.AI'de yalnızca kullandığınız kadar ödersiniz; başka bir yerde hiçbir gizli maliyet veya kurulum gerekmez. 1min.AI'nin benzersiz özellikleri, çeşitli AI modelleri tarafından desteklenen çeşitli AI özellikleri sunmasıdır. Birçok Asistanla Sohbet özelliği ile bunu net bir şekilde görebilirsiniz, Gemini, GPT, Claude, Llama, MistralAI, ... İçerik, Görüntü, Ses, Video gibi diğer multimedya özellikleri de yeteneklerini kullanmak ve en iyi sonuçları vermek için farklı modellerle birlikte kullanılabilir. Son olarak, kredi tahmini ve şeffaf kullanım geçmişi sunuyoruz, böylece özelliğin çalıştırılmadan önce maliyetinin tam olarak ne kadar olduğunu bilirsiniz ve kullanımı kolayca takip edebilirsiniz. Herhangi bir karar vermeden önce sizin için doğru olduğundan emin olmak için 1min.AI'yi Ücretsiz olarak deniyoruz!
ChibiAI
chibi.ai
Nihayet. Yapay zeka yazma aracı aslında yazmaya odaklandı. Chibi'yi yaratıcı yazarlık ortağınız olarak düşünün. Düşüncelerinizi tamamlar, size yeni fikirler verir ve yazma tıkanıklığına uğradığınızda sizi dürter.
Scalenut
scalenut.com
Scalenut, içerik oluşturma sürecini otomatikleştiren, zamandan %90 tasarruf ederken 10 kat daha fazla organik trafik çeken, yapay zeka destekli bir SEO ve içerik pazarlama platformudur. Scalenut, tek bir uygulamada anahtar kelime planlaması, NLP destekli konu araştırması, yapay zeka yazımı, içerik optimizasyonu ve yayınlama sunar. Scalenut ile işletmeler geniş ölçekte yüksek kaliteli içerik oluşturabilir, bu içeriği arama motorları için optimize edebilir ve hızlı ve kolay bir şekilde birden fazla kanalda yayınlayabilir. Scalenut'un yapay zekası, yüksek kaliteli, alakalı içerik sağlayan gelişmiş yapay zeka yeteneklerine ek olarak, mevcut en son bilgilere dayanarak yazabilir ve içeriğinize güncel bir avantaj sağlar. Ayrıca içeriği desteklemek ve güvenilirliğini artırmak için ilgili alıntıları da sağlayabilir.
NovelAI
novelai.net
NovelAI, yazılı içeriğin oluşturulmasına yardımcı olmak için tasarlanmış yapay zeka odaklı bir araçtır. İster bir roman taslağı hazırlıyor olun, ister oyun anlatıları oluşturuyor olun, ister sadece hikaye anlatımıyla uğraşıyor olun, NovelAI fikirlerinizi hayata geçirmenize yardımcı olmak için benzersiz bir yaratıcılık ve teknoloji karışımı sunar. Geleneksel yazma yardımcılarından farklı olarak bu platform, yalnızca iyileştirmeler önermek için değil aynı zamanda bir insan yazarın tarzını ve karmaşıklığını taklit edebilecek içerik oluşturmak için gelişmiş yapay zekadan yararlanıyor. NovelAI, klasik romanlardan çağdaş eserlere kadar uzanan geniş bir edebiyat veri tabanı üzerinde eğitilmiş karmaşık bir yapay zeka modeli üzerinde çalışıyor. Bu eğitim, yapay zekanın çeşitli yazı stillerini, olay örgüsünü ve karakter gelişimlerini anlamasına ve kopyalamasına olanak tanır. Bir kullanıcı bir bilgi istemi veya hikaye fikri girdiğinde, yapay zeka bu eğitimi kullanıcının talimatlarına uygun içerik oluşturmak için kullanır ve bu da onu çeşitli yaratıcı projeler için çok yönlü bir araç haline getirir.
Arvin
arvin.chat
Arvin, GPT-4 tarafından desteklenen AI tarayıcı uzantısıdır. Anında araştırma, okuma ve yaratıcılık için Arvin ile çevrimiçi olarak her yerden sohbet edin.
Junia
junia.ai
Junia AI, işletmeleri SEO için optimize edilmiş içerik oluşturma konusunda güçlendiren ve genel yazma sürecini geliştiren bir yapay zeka yazma aracıdır. Junia AI, gelişmiş, özel olarak eğitilmiş yapay zeka modelleriyle, markaların yüksek kalitede markaya uygun, gerçeklere dayalı ve insana benzer içerikler oluşturmasına olanak tanır. Junia AI ayrıca işletme sahiplerinin daha iyi Google sıralamalarına ulaşmasına ve SEO zorluklarının üstesinden gelmesine yardımcı olmak için tasarlanmış gerçek zamanlı SEO önerileri ve kapsamlı anahtar kelime araştırma araçları da sunar. Junia AI, Helsinki, Finlandiya merkezli %100 kendi kendine önyükleme yapan bir şirkettir.
Summary Box
summarybox.com
Özet Kutusu, web için kişisel yapay zeka yardımcı pilotunuzdur. İçeriği özetlemek, yazmak ve web sayfaları ve yüklenen belgelerle sohbet etmek için işlevler sağlayarak çevrimiçi deneyiminizi geliştirir. Araştırma, çalışma veya kişisel kullanım için herhangi bir web sitesindeki web deneyiminizi daha etkileşimli, bilgilendirici ve verimli hale getirmek için tasarlanmıştır. Özet Kutusu öncelikle bir tarayıcı uzantısı olarak işlev görür ve kullanımı inanılmaz derecede kolaylaştırır. Kurulduktan sonra herhangi bir web sitesindeki veya makaledeki Özet Kutusu düğmesini tıklatarak sohbet edebilir, özet alabilir ve hatta içerik yazmak için kullanabilirsiniz. Özet Kutusu, tarayıcı uzantısına ek olarak kapsamlı bir web panosuna sahiptir. Burada kullanıcılar, özetleme ve yazma için uzantıda bulunan aynı araçlara erişebilir. Ayrıca kontrol paneli benzersiz bir özelliğe daha olanak tanır: belgelerinizi yükleme ve belgelerinizle sohbet etme yeteneği. İster kişisel belgeler, ister okul notları, ister iş belgeleri olsun, hepsini Özet Kutusu'na yükleyebilir ve bunlarla ilgili sorularınızı sorabilirsiniz.
Humbot
humbot.ai
Humbot, yapay zeka tespitini atlamanıza yardımcı olabilecek bir yapay zeka insanlaştırıcısıdır. Yapay zeka metnini insanileştirin ve Humbot ile güvenle yazın. Humbot, yapay zeka metnini insanileştirmek ve yapay zeka tespitini atlayarak %100 insan puanı elde etmek için en son teknolojiyi sunuyor. Yapay zeka tarafından oluşturulan içeriğin gerçek, orijinal ve çoğu dedektör tarafından algılanamaz olmasını sağlar. İşlem hızlı ve kolaydır ve dilbilgisi hatalarından arınmış, yüksek kaliteli, okunabilir metinler üretir. Sektör lideri teknolojisiyle yeniden yazılan metnin orijinalliğini garanti eder ve etkinliğinin gerçek örneklerini sunar. Kullanıcılar, tespitten kaçınma konusundaki etkinliğini övdü ve onu çeşitli içerik türleri için faydalı buldu. Humbot ayrıca kullanıcı verilerinin emniyetini ve güvenliğini de sağlar. Yenilikçi yaklaşımıyla içerik oluşturuculardan, araştırmacılardan ve işletmelerden olumlu geri dönüşler aldı. Yapay zekayı insancıllaştırma, dürüstlük veya dürüstlükten ödün vermeden yapay zeka tespitini atlamaya çalışanlara fayda sağlayabilir. Genel olarak Humbot, yapay zeka tespitini zahmetsizce atlayarak içerik oluşturmada önde olmaya yönelik güvenilir bir çözüm sunuyor
Team-GPT
team-gpt.com
Team-GPT, 2 ila 2000 kişiden oluşan ekiplerin çalışmalarında yapay zekayı benimseyebileceği, ortak çalışmaya dayalı bir platformdur. Paylaşılan tek bir çalışma alanında yapay zekayı öğrenin, işbirliği yapın ve uzmanlaşın. Ekibinizin kolektif zekasının yapay zeka tarafından güçlendirildiği, yaratıcılığın ateşlendiği, verimliliğin arttığı ve yeniliğin teşvik edildiği bir dünya hayal edin. Elbette ChatGPT gibi Yüksek Lisans'ların potansiyelinin farkındasınız ancak tüm ekibinizi ikna etmek o kadar kolay değil. Etkili yapay zeka destekli iş akışları oluşturmak ve yapay zeka içgörülerini herkesle paylaşmak istiyorsunuz ancak bunu başarmak için özel bir platforma sahip değilsiniz. Hatta şunu merak ediyorsunuz: "Ekibim yapay zekadan tam potansiyeliyle yararlanıyor mu?" Team-GPT ile tanışın.
SEMrush
semrush.com
Semrush, küresel olarak işletmelerin arama motoru optimizasyonu, tıklama başına ödeme, içerik, sosyal medya ve rekabetçi araştırma kampanyaları çalıştırmasını ve çevrimiçi pazarlamadan ölçülebilir sonuçlar almasını sağlayan önde gelen bir çevrimiçi görünürlük yönetimi SaaS platformudur. Semrush, şirketlerin çeşitli pazarlama kanallarında kampanyalar oluşturması, yönetmesi ve ölçmesi için içgörü ve çözümler sunar. Semrush, 87.000'den fazla ödeme müşterisi ile. Semrush sayılarda: - 808m masaüstü etki alanı profilleri ve 32.1m mobil etki alanı profilleri - 43 trilyondan fazla geri bağlantı ve günde ortalama 25 milyardan fazla url'ün - 24,3 milyardan fazla anahtar kelime ve tek bir anahtar kelime için 20 metreden 20 metrelik fikir - Fortune 500 şirketinin% 30'u kullanıyor Semrush onların pazarlama aracı olarak
ContentBot
contentbot.ai
ContentBot, yapay zekanın yardımıyla daha hızlı içerik yazmak isteyen pazarlamacılar için mükemmel bir araçtır. Yapay zeka araçlarından oluşan paketimiz, yalnızca birkaç basit girdiyle blog gönderileri ve pazarlama metinleri gibi anlamlı içerikler üretmenize yardımcı olur.
Hive
hive.com
Hive, ekiplerin daha hızlı hareket etmesine yardımcı olur. Hive'ın sınıfının en iyisi proje yönetim platformu, ihtiyacınız olan ve istediğiniz tüm araçları içerir-ve değilse, bunları sizin için oluşturacaktır. Esnek proje görünümleri ve sonsuz özelleştirmelerle Hive, şartlarınızda proje yönetimi sunar, başarıyı garanti eder. Görev ataması, son tarih izleme ve gerçek zamanlı iletişim gibi özelliklerle Hive, dünyanın dört bir yanındaki binlerce takımın çalışmalarını daha verimli ve zamanında yapmasına yardımcı olur. Projeleri kolayca görüntülemek, görevler hakkında yorum yapmak, mesaj takım arkadaşlarını ve yapılacaklar listenizi yönetmek için mobil uygulamayı kullanın. Temel Özellikler: - Masaüstü uygulamasıyla doğrudan ve devam eden senkronizasyon -Hareket halindeyken görev ve proje oluşturun - İletişim kolaylığı için doğrudan ve grup sohbeti - Dosyaların doğrudan telefonunuzdan yüklenmesine izin veren ekler - Takım arkadaşlarını doğrudan aksiyon kartlarında yorumlama ve etiketleme yeteneği - İş deneyiminizi projelerinizde özelleştirin Hive, binlerce hızlı hareket eden takım tarafından yardımcı olmak için kullanılır: - Proje yönetimi - Araçları entegre etmek - Kaynak - Zaman izleme - Prova ve onaylar - Not alımı - Görev Yönetimi - Raporlama ve Analitik
Engram
engram.us
Engram, anadili İngilizce olmayanlar için optimize edilmiş, yapay zeka destekli bir dilbilgisi denetleyicisi ve açıklama aracıdır. Tescilli yapay zekamız ChatGPT ile birleştiğinde daha doğal görünen metinler için gelişmiş, bağlama dayalı düzenlemeler sağlar
INK
inkforall.com
Yazarlar ve ekipler organik içeriği nasıl daha kolay, daha hızlı, daha iyi fikirlerle, daha az hatayla ve Google'ın 1. sayfasında 4 kat sıralama potansiyeliyle nasıl oluşturuyor? Diğer tüm içerik pazarlama araçlarının kaldığı yerden devam eden en güçlü optimizasyon yapay zekasının kilidini açın. MÜREKKEP bir puanla, bir taslakla veya anahtar kelime doldurmayla ilgili değildir. Onu arayan ideal kitlelerle nasıl anlamlı ve etkileşimli bağlantılar kuracağınızı şüphesiz bilin.
Summarizer
summarizer.org
AI Summarizer; makaleler, bloglar ve denemeler de dahil olmak üzere çeşitli metin türlerinin kısa özetlerini oluşturmak için gelişmiş yapay zeka tekniklerini kullanan bir araçtır. Araç, girilen materyalin önemli noktalarını vurgularken bilgilerin orijinal bağlamını ve doğruluğunu korur. Bu araç, kullanıcı arayüzü aracılığıyla kullanıcıların istenen özet uzunluğunu ayarlamasına olanak tanır. Özetleyici ayrıca içeriğin 'en iyi satırını' çıkararak metnin ana fikrinin anında anlaşılmasını sağlar. Tamamlama süreci yalnızca tek bir dilde gerçekleşmez, özetlemeden önce çeviriye ihtiyaç duymadan birden çok dilde özetler sağlayabilir. Araç, özetlenen içeriği madde işaretleri veya tek bir en iyi satır biçiminde alma seçeneğini sunarak okunabilirliği artırır. . Kullanıcılara herhangi bir kişisel veri saklamayacağının garantisini vererek veri güvenliğini sağlar. AI Summarizer'ın kullanımı kolay bir yaklaşımı var: Kullanıcılar metin yazıyor veya yüklüyor, reCAPTCHA'yı onaylıyor ve ardından özeti oluşturmak için bir düğmeyi tıklıyor. Özetlenen içerik indirilebilir, bir panoya kopyalanabilir veya yeni bir özetleme turu için temizlenebilir. Araç, ücretsiz kullanımı ve sınırsız günlük girişleri sayesinde kullanıcıya kolaylık sağlar. AI Summarizer, farklı mesleklerdeki bireylere herhangi bir metnin kesin bir özetini sunarak yararlı olduğunu kanıtlıyor.
LongShot
longshot.ai
LongShot, içerik oluşturmayı ve optimizasyonu desteklemek için tasarlanmış gelişmiş bir yapay zeka aracıdır. Planlamadan yayınlamaya kadar içerik iş akışını kolaylaştırmak için çeşitli özellikler sunar. İçerik Planlayıcısı, hedef kitleye ve belirli bir sektöre uygun özel içerik fikirleri oluşturmak için gerçek verileri uygular. LongShot'un Yapay Zeka İş Akışları özelliği, kısa ve uzun biçimli içeriklerin oluşturulmasını kolaylaştırmak için 50'den fazla ödüllü şablondan yararlanır. Entegre Doğruluk Denetleyicisi, gerçek zamanlı yanıtlar sağlayarak ve uygun alıntılarla içerik oluşturarak doğruluğu garanti eder. LongShot'un benzersiz özelliklerinden biri, içeriğinizin SEO performansını değerlendiren ve sıralamaları iyileştirmek için uygulanabilir öneriler sağlayan, yapay zeka destekli bir araç olan SEO Denetleyicisidir. Önemli bir şekilde araç, kullanıcının site haritasından bağlantı metniyle alakalı otomatik dahili bağlantılar üretmek ve sonuçta blog performansını artırırken okuyucunun deneyimini geliştirmek için tasarlanmış bir AI Ara Bağlantı özelliğiyle birlikte geliyor. LongShot, Google Arama Konsolu, WordPress, Webflow ve Google Dokümanlar gibi platformlarla entegre olacak şekilde tasarlanmıştır ve aracın en çok ihtiyaç duyulan yerde kullanılabilmesini sağlar. Bu yapay zeka aracı, sağlam olmasına rağmen, hızlı ve doğru gerçek zamanlı içerik oluşturma özelliğiyle övgüyle karşılanıyor ve içerik oluşturuculardan dijital strateji danışmanlarına kadar geniş bir kullanıcı yelpazesi tarafından güveniliyor.
Writeseed
writeseed.com
Writeseed bir yapay zeka yazarıdır ve Jasper.ai Copy.ai Rytr veya Writesonic'e bir alternatiftir. Yapay zeka metin yazarlığı aracımızla tek tıklamayla reklam metni, blog gönderileri veya SEO içeriği oluşturabilirsiniz. Yapay zeka yazıcımızın yazılarınız için sunduğu 70'ten fazla şablon arasından seçim yapabilirsiniz. Bunlardan biri, sizin için ücretsiz bir stok fotoğrafı da dahil olmak üzere 1.500'den fazla kelimelik tam uzunlukta bir makale yazabilen bir AI makale yazarıdır.
Wordvice AI
wordvice.ai
Wordvice AI, AI Proofreader, AI Paraphraser, AI Summarizer, Language Translator ve İntihal Denetleyicisi de dahil olmak üzere eksiksiz bir yazma ve düzeltme araçları paketi sunan otomatik bir çevrimiçi yazma yardımcısıdır. Wordvice AI, tüm yazma ve revizyon ihtiyaçlarınız için tek kaynak olmayı amaçlamaktadır. Araştırmacılar, öğrenciler ve iş profesyonelleri için mükemmel olan Wordvice AI, kullanışlı ve sezgisel araçlar oluşturmak için en güncel AI teknolojisini kullanır. Yeni AI yazma oluşturucuları ve uzantıları şu anda yapım aşamasındadır...
GetGenie Ai
getgenie.ai
Kişisel içeriğiniz ve SEO asistanınız GetGenie AI'nin gücüyle uzun biçimli içerik, kısa kopyalar ve aradaki her şeyi oluşturun. Genie'nin yapay zeka büyüsünü kullanarak SERP'leri yönetmeye başlamak için anahtar kelimeleri, forum sorularını ve rakiplerinizi analiz edin!
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