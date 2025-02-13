Yapay Zeka Yazma Asistanları - En Popüler Uygulamalar - Sao Tome ve Principe

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Yapay zeka yazma asistanları, araştırma, dilbilgisi, ton kontrolü ve yerelleştirme gibi görevleri kapsayan yazma sürecini kolaylaştırmak için makine öğreniminden yararlanır. Bu araçlar, metni incelemek ve öneriler veya ilgili materyaller sunmak için doğal dil işlemeyi (NLP) kullanır. Bunu yaparak içerik oluşturmayı hızlandırarak kullanıcıların hızlı ve güvenli bir şekilde yazmalarını sağlarlar. Artırılmış yazı, daha ilgi çekici materyaller hedefleyen içerik pazarlamacılarına veya iş ilanlarını hassaslaştıran İK personeline hitap ederek çeşitli mesleklerde kullanım alanı bulur. Yapay zeka yazma asistanlarının yelpazesi, kullanıcıların tüm içeriği hazırladığı kapsamlı platformlardan, yazma sonrası öneriler sunan daha basit botlara kadar çok çeşitlidir. Bazıları form oluşturma veya özel yazma önerileri gibi belirli işlevlere odaklanırken, diğerleri geniş kapsamlı yardım sağlar. Bir ürünün Yapay Zeka Yazma Asistanı olarak sınıflandırılması için aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekir: * Yazma görevlerine yardımcı olmak için yapay zekayı kullanın * Yazılı içeriği geliştirmek için içgörüler veya öneriler sağlayın * Yazarın bilgisini zenginleştirmek için ek, uygun kaynaklar sağlayın * Yazılı eserlerdeki gramer hatalarını düzeltin
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WriteXai
writexai.com
WriteXAI, kullanıcıların otomatik olarak içerik ve görüntü oluşturmasına olanak tanıyan yapay zeka destekli bir araçtır. Yapay Zeka Görüntüsü oluşturma aracı, içerik oluşturmada zamandan ve emekten tasarruf sağlar. Platform, birkaç tıklamayla yüksek kaliteli makaleler, sosyal medya gönderileri ve hatta ürün açıklamaları üretmek için doğal dil işleme ve makine öğreniminden yararlanıyor. Ayrıca metne eşlik edecek alakalı ve görsel olarak çekici grafikler üreten bir yerleşik görüntü oluşturucuya da sahiptir. Yapay zeka görüntüleri oluşturabilir, yapay zeka içeriği oluşturabilir, FB reklamları kopyalayabilir, blog içeriği oluşturabilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz!
Writekit
writekit.ai
Yapay Zeka Destekli Yazım Artık Basitleşti. Writekit, içerik üretimini basitleştirmek ve yaratıcılığı artırmak için yapay zeka ile entegre araçlar sunar. Anlaşılır eklemeler oluşturmaktan gerçek zamanlı ekip işbirliğine kadar Writekit, verimlilik, kalite ve stressiz bir yazma süreci talep eden yazarlar ve pazarlamacılar için tasarlanmıştır.
WordfixerBot
wordfixerbot.com
WordfixerBot'un Açıklama Aracı, yazılarını geliştirmek isteyen herkes için onu göze çarpan bir seçim haline getiren özelliklerle doludur: * Çeşitli Ton Seçenekleri: Aralarından seçim yapabileceğiniz bir dizi tonla bu araç, yazınızı herhangi bir bağlam veya hedef kitleye göre eşleştirme esnekliği sağlar. * Orijinal Anlamın Korunması: Yapay zeka, mesajınızın özünün değişmeden kalmasını sağlarken ona taze ve benzersiz bir sunum sunar. * Erişilebilirlik ve Kullanım Kolaylığı: Araç, karmaşık kurulumlar veya zorlu öğrenme eğrileri olmadan erişilebilir ve kullanımı kolay olacak şekilde tasarlanmıştır. WordfixerBot'u kullanmanın faydaları açıktır: * Gelişmiş Yazma Kalitesi: Yalnızca benzersiz değil, aynı zamanda hedeflediğiniz okuyucularda yankı uyandıran içerik üretin. * Zaman Kazandırır: Kaliteden ödün vermeden hızla başka sözcüklerle ifade edilmiş metinler oluşturarak yazınızın veya işinizin diğer yönlerine odaklanmanıza olanak tanır. * İntihalden Kaçınma: Araç, çalışmanızın orijinal olmasını ve intihal endişelerinden arınmış olmasını sağlamaya yardımcı olur.
Wali
mywali.co
Wali, işletmeleri eyleme dönüştürülebilir zeka ve içgörülerle güçlendirmek için tasarlanmış lider bir yapay zeka çözümleri sağlayıcısıdır. İş büyümesini desteklemek, karar almayı geliştirmek ve yeniliği teşvik etmek için yapay zekanın gücünden yararlanma konusunda uzmanız. Sağlam platformumuz, işletmeler için özel olarak tasarlanmış bir dizi yapay zeka aracı sunarak müşterilerimizin günümüzün hızlı dijital ortamında rekabetin önünde kalmasını sağlar. Ortaklıklara ve işbirliğine dayalı büyümeye güçlü bir vurgu yapıyoruz. Ortaklık programımız, diğer işletmelerin tekliflerini genişletmelerine, yeni pazarlara ulaşmalarına ve müşterilerine daha fazla değer sunmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Sektör lideri yapay zeka çözümlerimizin erişilebilir, uygun maliyetli ve onların ihtiyaçlarına göre uyarlanmış olmasını sağlamak için ortaklarımızla yakın işbirliği içinde çalışıyoruz.
Swiftbrief
swiftbrief.com
Swiftbrief, içerik pazarlama çabalarınızı ölçeklendirmenize yardımcı olan kısa nesil motordur. İhtiyacınız olan bilgilerin %90'ından fazlasını önceden toplayarak ve harika bir taslak oluşturmak ve yazarlara çalışma açısı kazandırmak gibi en değerli parçalara odaklanmanıza yardımcı olarak, Google Dokümanlar'la çalışmaktan çok daha hızlı bir şekilde yüksek kaliteli içerik özetleri oluşturmanıza yardımcı olur. ile.
Promind AI
promind.ai
ProMind AI, tweet'ler, blog gönderileri, LinkedIn gönderileri ve YouTube komut dosyaları gibi çeşitli içerik türleri oluşturmak için OpenAI GPT modellerini kullanan, yapay zeka destekli bir araçtır. Araç, kaliteli içeriği otomatik olarak oluşturarak zamandan ve emekten tasarruf etmek için tasarlanmıştır. ProMind AI, yazılı içerik oluşturmanın yanı sıra, koddaki hataları düzeltebilen ve kod oluşturabilen güçlü araçlara da sahiptir; bu da onu programcılar ve geliştiriciler için oldukça faydalı kılar. Temel ÖzelliklerProMind AI, onu içerik oluşturma ve kod hata ayıklama için güçlü bir araç haline getiren çeşitli temel özelliklere sahiptir. Bu özelliklerden bazıları şunlardır: * İçerik Üretimi: ProMind AI, tweet'ler, blog gönderileri, LinkedIn gönderileri, YouTube komut dosyaları ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli içerik türleri oluşturabilir. Ayrıca talep üzerine yüksek kaliteli içerik oluşturarak kullanıcıların zamandan ve emekten tasarruf etmesine yardımcı olabilir. * Kod Hata Ayıklama: ProMind AI, yazılım kodundaki hataların tanımlanmasına ve düzeltilmesine yardımcı olabilir ve potansiyel olarak geliştirme sürecini hızlandırabilir. * Kullanıcı Kişiliği Oluşturma: ProMind AI, hedef kitle segmentlerinin kurgusal temsilleri olan kullanıcı kişiliklerini oluşturabilir. İşletmelerin müşterilerini daha iyi anlamalarına ve pazarlama çabalarını daha etkili bir şekilde hedeflemelerine yardımcı olmak için kullanılabilirler. * OpenAI GPT Modelleri: ProMind AI, çeşitli özelliklerini desteklemek için OpenAI GPT modellerini kullanarak yüksek kaliteli içerik ve doğru kod hata ayıklaması sağlar.
Jaq n Jil
jaqnjil.ai
Jaq n Jil - Dünya çapındaki yazarların ve okuyucuların hayatlarını değiştiren AI Aracı. Çok hızlı bir şekilde harika içerikler oluşturun. Jaq N Jil, Yapay Zeka Destekli İçerik Planlama, Yapay Zeka Metin Genişletme ve Yeniden Yazma, Devasa Stok Görüntü Kitaplığı, Metin ve Sesle Etkinleştirilen Yapay Zeka Sohbet Robotu ve çok daha fazlası gibi bir dizi özellik ile içerik yazma sürecinizi daha hızlı ve daha iyi hale getiren güçlü bir Yapay Zeka yazma aracıdır. daha fazlası pro+ sürümlerinde. Ayrıca Zapier aracılığıyla 5.000'den fazla araçla entegre olur. Aracı, SEO blog makaleleri, Sosyal gönderi başlıkları, Denemeler ve makaleler, Pazarlama materyalleri ve çok daha fazlası için kullanın. Jaq n Jil, içerik pazarlamacısı düşünülerek oluşturuldu. Yazarlar ve ajanslar, Jaq n Jil sayesinde verimli iş akışları ve içerik üretiminde artış yaşıyor.
Haller AI
haller.ai
Haller AI: Hepsi Bir Arada Yapay Zeka Kontrol Panelimizle İşletmenizi Hızlandırın Küçük işletmelere ve yalnız girişimcilere güçlü, veri odaklı yapay zeka çözümleri sağlama konusunda uzmanlaşan kullanıcı dostu kontrol panelimiz, içerik oluşturmayı ve proje yönetimini çocuk oyuncağı haline getirir. Özelleştirilebilir, ölçeklenebilir ve uygun maliyetli Haller AI, iş akışlarını optimize etmek ve benzersiz iş verimliliği elde etmek için hepsi bir arada çözümünüzdür. En yeni yapay zeka odaklı iş çözümleri hakkında güncel bilgilere sahip olmak için ağımıza katılın.
Eleo.ai
eleo.ai
Yapay zekanın insan potansiyeliyle buluştuğu Eleo.ai. Eleo ile üretkenliğinizi ve yaratıcılığınızı daha önce hiç olmadığı şekilde ortaya çıkarabilirsiniz. Bilgi aramak, metinler oluşturmak, fikirleri ortaya çıkarmak ve görselleri bulmak için binlerce saat harcadığınızı hayal edin. Beyninizi güçlendirmenin, kendinize daha fazla zaman ayırmanın ve yazma hızınızı 20 kat artırmanın zamanı geldi. Eleo sadece başka bir yapay zeka hizmeti değil. Diğer platformlardan farklı olarak Eleo, uygun tarzda sohbet etmenize ve yazmanıza, iyi sorular sormanıza, metin yazarlığı işleviyle çeviri yapmanıza ve hatta görseller oluşturmanıza olanak tanır. Yapay zekanın kullanımını keyifli, hızlı ve pratik hale getiren kapsamlı bir araçtır. Ve en iyi kısmı? İhtiyaçlarınıza uyacak şekilde tasarlanmış fiyatlandırma planları ile ekonomiktir. Peki Eleo neden süper? Önde gelen şirketler, rekabet avantajı elde etmek için çalışanlarını zaten yapay zekaya erişimle donattı. Eleo size hızla gelişen iş piyasasında önde kalmak için ihtiyaç duyduğunuz becerileri verir. Verimliliği, hızı ve yaratıcılığı artırır, sizi alanınızda usta yapar. Eleo'yu kullanmak kolaydır. Sadece kaydolun, bir plan seçin, kendinizi platforma kaptırın ve görevlerinizi zahmetsizce gerçekleştirmeye başlayın. Eleo herhangi bir cihazda mevcuttur, böylece gittiğiniz her yerde bilgilerinize, belgelerinize ve resimlerinize erişebilirsiniz. Geride kalmayın. Eleo.ai'nin gücünü benimseyin ve bugün tüm potansiyelinizi ortaya çıkarın. Yapay zeka dünyasına yapılan bu olağanüstü yolculukta bize katılın ve üretkenliğin ve yaratıcılığın geleceğini deneyimleyin.
Docsie
docsie.io
Docsie, işletmelerin birden fazla dilde mükemmel ürün dokümantasyonu oluşturmasına, sürdürmesine ve yayınlamasına olanak tanıyan web tabanlı bir dokümantasyon platformudur. Bu platform, müşterilerinizin belgelerinizle nasıl etkileşime girdiğini analiz etmenize yardımcı olur ve belgelerinizi nasıl geliştirebileceğinize ilişkin bilgiler sağlar. Ürününüzün büyüdüğünü yalnızca hayal edebiliyorsanız, ürün belgeleriniz de büyüyebilir. Docsie'de hazırlanan belgeleri kullanmak, müşterilerinizin belgelerinizde ürününüzle ilgili bilgileri bulmasını kolaylaştıracak, onları uzun vadede daha mutlu edecek ve bunları başarılı bir şekilde elinizde tutmanıza yardımcı olacaktır. Docsie ayrıca sizi, sertifikalı çevirmenler, makine öğrenimi ve gelişmiş çeviri hızı ve doğruluğunu iyileştirme algoritmaları yardımıyla ürün belgelerinizi çevirmenize de yardımcı olan son teknoloji ürünü bir çeviri pazarına bağlar. Docsie, şirketlerin birden fazla dilde mükemmel ürün belgeleri oluşturmasına, sürdürmesine ve yayınlamasına olanak tanıyan, hepsi bir arada web tabanlı bir belgeleme platformudur. Platformumuz aynı zamanda müşterilerinin dokümanlarıyla nasıl etkileşim kurduğunu analiz etmeye yardımcı olur ve onlara dokümanlarını nasıl geliştirebilecekleri konusunda öngörüler sağlar.
crear.ai
crear.ai
Crear.ai, kullanıcıların daha iyi ve daha hızlı içerik yazmasına yardımcı olan bir yapay zeka içerik asistanıdır. Kullanıcılara 20'den fazla şablona erişim, kişiselleştirme seçenekleri ve içeriği yeniden ifade etme, genişletme, sıkıştırma ve çevirme yeteneği sunar. Ayrıca ücretsiz sürümden yıllık veya aylık plana kadar çeşitli fiyatlandırma planları da mevcuttur.
Copyter
copyter.com
Copyter bir yapay zeka metin yazarıdır ve markalar, acenteler ve pazarlamacılar için içerik üretir. Yazılım bir web uygulamasıdır ve metin yazarlığını kolaylaştırmak için şablonlar veya yapay zeka araçları içerir. Kullanıcılar bir marka, hizmet veya ürün hakkında birkaç kelime girerek başlayabilirler. Copyter daha sonra İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve daha fazlası dahil olmak üzere 37'den fazla dilde kopya oluşturabilir. İçeriğin tamamı kullanıcıya ait olup, içeriğin özel ve ticari amaçlarla kullanılmasına olanak sağlar. Yapay zeka yazma platformu aylık ve kullanım başına ödemeli abonelikler sunuyor. Copyter esas olarak web sitesi açılış sayfaları ve SEO meta açıklamaları için metinlerin oluşturulmasında kullanılır. Ayrıca Amazon gibi e-Ticaret platformlarının başlıkları ve ürün açıklamaları için de uyarlanmıştır. Diğer yaygın kullanım örnekleri arasında PPC (tıklama başına ödeme) reklamları, sosyal medya gönderileri ve bloglar yer alır. Sistem, metni düzenlemek ve içerik kalitesini sağlamak için entegre bir okunabilirlik ve dil bilgisi denetleyicisi içerir.
Conteudize
conteudize.ai
onteudize, pazarlama içeriği oluşturmayı optimize etmek ve otomatikleştirmek için Yapay Zekadan yararlanan yenilikçi bir dijital platformdur. Elindeki 50'den fazla şablonla kullanıcılar yüksek kaliteli metinleri, yaratıcı görselleri ve ses transkripsiyonlarını hızlı bir şekilde üretebilir. Bireysel girişimciler ve küçük işletmeler için özel olarak tasarlanan bu ürün, yalnızca mobil cihaz ve 4G bağlantısı kullanıldığında bile verimli, basit ve hızlı içerik üretimine olanak sağlar.
SnapRytr
snaprytr.com
SnapRytr, Pakistan şirketi SnapRytr tarafından geliştirilen yapay zeka destekli bir yazma asistanı ve makale yazarıdır. Küçük işletmelere ve serbest içerik yazarlarına geniş ölçekte iyi yazılmış ve araştırılmış makaleler oluşturmada yardımcı olmak için tasarlanmıştır. SnapRytr ile kullanıcılar 10 kat daha hızlı yazma hızına ulaşarak her ay 100 saatten fazla tasarruf edebilirler. Yapay Zeka yazma asistanı, sosyal medya, pazarlama, açılış sayfası ve profesyonel iletişim için içerik üreten 80'den fazla yapay zeka aracıyla birlikte gelir. Ayrıca, yüksek kaliteli içerik oluşturmak için yalnızca en ufak bir girdiyi gerektiren akıllı yapay zeka makale yazarıyla, yazarın önündeki engelin aşılmasına da yardımcı olur. Kullanıcılar, oluşturulan içeriği meslektaşlarıyla kolayca paylaşabilir ve geri bildirim alabilir ve kendi araçlarını oluşturmak veya Google E-Tablolar'ı otomatikleştirmek için SnapRytr'in API'sini kullanabilirler. SnapRytr, AI içerik yazma araçları, AI iş yazma araçları ve daha fazlasını içeren onlarca ücretsiz widget'tan oluşan tek noktadan bir paket sunar. Kullanıcılar, ister pazarlama ister iş amaçlı içeriğe ihtiyaç duysunlar, bir widget'in ilgili kategorisini seçebilir ve tüm widget türlerinin uygun bir şekilde tek bir yerde kategorize edilmesini sağlayabilirler. Yapay zeka makale yazarının kullanımı zahmetsizdir ve kullanıcılar kendi konularından, içindekiler bölümünden, taslaklarından veya anahtar kelimelerinden makale oluşturabilirler. Amaç, kullanıcıların saatlerce yazmaktan tasarruf etmelerine ve birkaç dakika içinde daha dikkat çekici makaleler bulmalarına yardımcı olmaktır. Genel olarak SnapRytr, kullanıcılara saatlerce süren yazma süresinden tasarruf edebilen ve onlara işlerinin daha önemli yönlerine odaklanmaları için zaman tanıyan yararlı bir yapay zeka yazma asistanıdır.
RewriteTool.net
rewritetool.net
RewriteTool.net, kullanıcılara yazılarını geliştirecek çeşitli güçlü araçlar sağlamak için gelişmiş yapay zeka teknolojisini kullanan kapsamlı bir yazı geliştirme platformudur. Platform, cümleleri veya paragrafları daha kısa, net ve etkili hale getirmek için otomatik olarak yeniden yazabilen bir AI yeniden yazıcısını içerir. Yeniden kelime oluşturma aracı, kullanıcıların cümlelerini anlamlarını değiştirmeden yeniden ifade etmelerine yardımcı olur. Büyük metin bloklarını otomatik olarak daha kısa, daha yönetilebilir özetlere dönüştürebilen bir AI özetleyici. Ve kullanıcıların yazılarını ilgili kelimeler, ifadeler ve fikirlerle hızlı ve kolay bir şekilde genişletmelerine olanak tanıyan bir metin genişletme aracı. RewriteTool.net ile kullanıcılar yazma becerilerini geliştirebilir ve kolaylıkla profesyonel, yüksek kaliteli içerik üretebilirler.
MarketingCopy AI
marketingcopy.ai
MarketingCopy AI, reklamlarınız, açılış sayfalarınız, e-postalarınız ve daha fazlası için yüksek kaliteli, ikna edici metinler oluşturmanıza yardımcı olan, yapay zeka destekli bir pazarlama metin yazarıdır. MarketingCopy AI, yüksek kaliteli kopya ve içeriği daha hızlı oluşturmanıza ve proje ve belgelerdeki çalışmalarınızı düzenlemenize yardımcı olacak bir dizi güçlü özellik sunar.
Livy AI
livy.ai
Livy.AI, içerik oluşturuculara, özellikle de eğlence sektöründekilere, içerik oluşturma ihtiyaçlarında yardımcı olmak için tasarlanmış yenilikçi bir yapay zeka platformudur. Livy.AI, gelişmiş yapay zeka algoritmalarını kullanarak orijinal, ilgi çekici ve yüksek kaliteli içerik oluşturma sürecini kolaylaştırır. * Yapay Zeka Senarist Aracı: Yapay Zeka Senarist Aracımızla senaryo oluşturmada yapay zekanın potansiyelini ortaya çıkarın. İster filmler, TV şovları, podcast'ler veya haberler için senaryolar hazırlıyor olun, aracımız, harika hikaye anlatımının gerektirdiği duygusal rezonansı ve yapıyı sağlarken yaratıcı süreci hızlandırmak için tasarlanmıştır. İlgi çekici anlatılar oluşturmanıza, üretkenliği artırmanıza ve fikirleri senaryolara dönüştürmenize yardımcı olan yaratıcı asistanınızdır. * Yapay Zeka Görüntü Aracı: Livy.AI'deki Yapay Zeka Görüntü Aracı, komut dosyalarınızı tamamlayan görsel olarak çarpıcı görüntüler oluşturmada yardımcınızdır. Aracımız, konsept çiziminden karakter tasarımına kadar, bir hikaye anlatan görsellerin düşünülmesine ve oluşturulmasına yardımcı olmak için gelişmiş yapay zekadan yararlanır. Hikayenize zahmetsizce görsel bir boyut kazandırmakla ilgilidir. * Ve Daha Fazlası: Livy.AI, senaryo ve görüntü oluşturmanın ötesinde, eğlence sektörünün dinamik ihtiyaçlarını karşılamak için araç takımını sürekli olarak genişletiyor. Platformumuzla, içerik oluşturma yolculuğunuzu yapay zeka destekli yaratıcılığın yeni çağına taşıyan çeşitli çözümleri keşfedin.
LeadScripts
leadscripts.co
LeadScripts, pazarlama stratejinizde devrim yaratmak için tasarlanmış güçlü ve yenilikçi bir araçtır. Ürününüze ve müşteri kişiliğinize göre uyarlanmış ilgi çekici, ikna edici senaryolar hazırlayan, yapay zeka destekli bir metin yazarlığı yardımcısıdır. İşletmenizi ve müşterilerinizi sizin kadar anlayan ve değer önerinizi mümkün olan en etkili şekilde iletebilen bir araca sahip olduğunuzu hayal edin. LeadScripts'in yaptığı da budur. Pazarlama metni yazmanın tahmine dayalı ve zaman alıcı sürecini ortadan kaldırarak işinizin diğer yönlerine odaklanmanıza olanak tanır. LeadScripts ile yalnızca bir içerik oluşturucuya değil, aynı zamanda pazarlama metni ihtiyaçlarınız için kapsamlı bir çözüme sahip olursunuz. Hedef kitlenizi ve ürününüzü anlar ve bu bilgiyi gerçekten yankı uyandıran senaryolar oluşturmak için kullanır. İster e-posta dizileri, ister satış mektupları, ister reklam kopyaları olsun, LeadScripts ilgi çekici, ikna edici ve dönüştürücü içerik üretir.
Cowriter
cowriter.org
Cowriter, yazarları güçlendirmek ve yaratıcı yazma sürecini hızlandırmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir metin düzenleyici ve kopya oluşturucudur. Cowriter'ın AI Düzenleyicisi, yazar üretkenliğini optimize etmeyi ve ellerinizi klavyeden ayırmadan tüm yazma ihtiyaçlarınızı karşılamayı amaçlamaktadır. İçeriğinizi yalnızca birkaç saniye içinde hızlı ve kolay bir şekilde oluşturun, düzenleyin ve iyileştirin. * Yazma stilinizle içerik oluşturun: Cowriter, benzersiz yazma stilinizdeki içeriği anlayabilir, öğrenebilir ve oluşturabilir. Cowriter, tonunuza ve sesinize uygun kişiselleştirilmiş öneriler sunmak için zaman içinde sizden bilgi alır. * Gerçek Zamanlı Verileri Kullanma: Web'den gerçek zamanlı verilerle içerik oluşturun! Cowriter, her yazma görevinde güvenilir web kaynaklarını araştırabilir ve daha iyi, güncel ve daha gerçekçi içerikler yazabilir. En son haberleri, etkinlikleri ve trendleri içeren makaleleri, denemeleri ve akademik makaleleri kolayca oluşturun. * Kendi AI yazma uzmanınızla sohbet edin: Cowriter, beyin fırtınası fikirleri, okuyucu katılımını artırmaya yönelik stratejiler konusunda rehberlik sağlama veya içerik oluşturma ve iyileştirme gibi çeşitli yaratıcı yazma ihtiyaçlarında yardımcı olabilir. * Saniyeler içinde pazarlama metni oluşturun: Facebook, Google, Linkedin, Twitter ve ötesinde paylaşmak için büyüleyici, orijinal ve gerçek içerik oluşturun!
Copylime.com
copylime.com
Copylime.com, akıllı yapay zeka ile saniyeler içinde daha iyi, daha ilgi çekici web sitesi içeriği, blog makaleleri ve sosyal medya gönderileri yazmanıza yardımcı olacak
ContentIn
contentin.io
ContentIn: LinkedIn İçeriği için Kişisel Yapay Zeka Yazma Asistanı. Tarzınıza ve sesinize göre eğitilmiş kişiselleştirilmiş yapay zekanın gücüyle 10 kat daha hızlı daha iyi LinkedIn Gönderileri yazın. 3000'den fazla kullanıcı LinkedIn İçeriklerini zenginleştirmek için halihazırda ContentIn'i kullanıyor. Bunlar, tıpkı sizin gibi LinkedIn oyunlarını bir sonraki seviyeye taşıyan binlerce girişimci ve profesyonel. İşte nasıl başlayacağınız: 1. 14 günlük ücretsiz denemeye kaydolun. 2. Kişiselleştirilmiş LinkedIn içerik planınızı 1 dakika içinde oluşturuyoruz. 3. LinkedIn gönderilerinizin ilk haftasını AI Ghostwriter'ınızla 1 saatten daha kısa bir sürede yazın ve planlayın. 4. Kişisel yapay zekanızı önümüzdeki 1-2 hafta içinde eğitmeye başlayacağız, böylece sizin sesinize ve tarzınıza göre yazacak. 5. Kendi kendine öğrenen yapay zeka ile her hafta daha iyi gönderileri daha hızlı yazacaksınız. Sonunda LinkedIn içerik oyununuzu sallamak için artık bahaneniz yok. Yani ne kadar erken başlarsanız, harika sonuçları o kadar çabuk göreceksiniz. 10 kat daha hızlı daha iyi LinkedIn Gönderileri yazmak ve sonunda kişisel markanızı oluşturmak için LinkedIn İçeriği için Kişisel Yapay Zeka Yazma Asistanı ile ilgileniyor musunuz? Daha sonra bir sonraki adımı atın. Şimdi ücretsiz olarak SaaS Aracımıza kaydolun ve ilk haftadaki gönderilerinizi 1 saatten daha kısa sürede yazın. Kişisel AI yazma asistanınızı tarzınıza ve sesinize göre analiz edip eğiteceğiz. LinkedIn oyununuzu bir sonraki seviyeye taşımanın zamanı geldi.
ContentBlock
contentblock.ai
Yapay zekayla içerikleri 10 kat daha hızlı oluşturun. 10 kat daha hızlı şaşırtıcı, orijinal içerik oluşturmak için yazılarınızı en gelişmiş yapay zeka yazma asistanıyla güçlendirin.
Bertha AI
bertha.ai
Bertha AI, WordPress için bir yapay zeka asistanı eklentisidir. Gelişmiş yapay zekayı kullanarak kullanıcıların makaleler, ürün açıklamaları ve web sitesi kopyaları gibi içerikleri dakikalar içinde oluşturmasına yardımcı olur. Temel özellikler ve avantajlar: * Saniyeler içinde makaleler, blog yazıları ve açılış sayfaları yazın * E-ticaret siteleri için ürün açıklamaları oluşturun * Sayfalar için ilgi çekici web sitesi kopyası oluşturun * Özel görüntüler oluşturmak için yerleşik görüntü oluşturma * WordPress eklentisi ve Chrome uzantısı olarak mevcuttur * Tüm önemli sayfa oluşturucular ve temalarla entegre olur * İçerik oluşturmaya harcanan zamandan %90'a kadar tasarruf sağlar * Daha yüksek planlarda sınırsız kullanıcı * Aylık milyonlarca kelime dahildir * Uygun fiyatlı aylık ve yıllık fiyatlandırma planları * 7 gün para iade garantisi Bertha AI, insan benzeri içerik oluşturmak için en son teknolojiye sahip yapay zeka teknolojisinden yararlanıyor. İşte nasıl çalıştığına dair hızlı bir genel bakış: * Kullanıcı Bertha'ya içeriğin oluşturulmasını istediği içerik istemini, konuyu veya fikri sağlar * Bertha istemi analiz eder ve ilgili içeriği oluşturmak için geniş bilgi veri tabanından yararlanır * Oluşturulan içerik saniyeler içerisinde kullanıcıya geri döner * Kullanıcılar daha sonra AI tarafından oluşturulan içeriği yayınlamadan önce kolayca düzenleyebilir ve hassaslaştırabilir Bertha, bir insan yazar gibi yüksek kaliteli, benzersiz içerik oluşturmak için yüz milyarlarca parametre konusunda eğitim aldı. Yapay zeka ilgi çekici, bilgilendirici ve okunabilir içerik oluşturmak için farklı yazma stillerini, konuları, dil kurallarını ve daha fazlasını öğrendi.
Writingo
writingo.ai
Writingo, yüksek kaliteli içerik oluşturmak için yapay zeka tarafından eğitilen ve desteklenen, yapay zeka destekli benzersiz bir çözümdür. Writingo, zaman veya çaba harcamanıza gerek kalmadan içerik oluşturma işlemini kolayca gerçekleştirebilir.
ChatLabs
writingmate.ai
ChatLabs by Writingmate, GPT-4o, LLaMA 3, Google Gemini Pro, Claude 3 ve Mistral dahil olmak üzere 30'dan fazla farklı yapay zeka modeline erişim sağlayan güçlü bir platformdur. ChatLabs ayrıca yerleşik GPT Asistanlarını kullanmanıza, dosyaları analiz etmenize, web'de arama yapmanıza ve işletmeniz hakkında her şeyi bilen özel yapay zeka aracıları oluşturmanıza olanak tanır.
Writely
writelyai.com
Writely AI, saniyeler içinde makaleler, kısa öyküler, e-postalar ve video özetleri oluşturan yenilikçi bir yazma platformudur. Çok miktarda metin üzerinde eğitilen derin öğrenme modelleri, insan yazısını taklit ederek minimum düzeyde intihal içeren çıktılar üretir. Ton değiştirme, çeviri, fikir üretme ve metin işleme gibi özelliklerle Writely, verimli ve ilgi çekici içerik oluşturmaya yardımcı olur. WritelyCHAT görev yardımı sunarak güvenilir öneriler sunar. Araca, çeşitli cihazlarla uyumlu bir Chrome uzantısı aracılığıyla erişilebilir ve Instagram, LinkedIn ve Twitter'da aktif bir topluluk varlığı vardır.
Remail.ai
remail.ai
Remail, e-postaları 10 kat daha hızlı yazmanızı sağlayan bir AI E-posta yardımcısıdır. Yeniden posta çözümü, herhangi bir dilde yüksek kaliteli e-posta yanıtlarını kolayca raporlamak veya oluşturmak için Gmail'in yanı sıra Outlook'u da destekler. Remail, e-posta yazma deneyiminde devrim yaratmak üzere tasarlanmış, kullanıcıların dikkate değer bir verimlilikle e-posta oluşturmasına olanak tanıyan gelişmiş bir yapay zeka aracıdır. Remail'in temel hedefi, yanıt süresini ve genel üretkenliği artıran yenilikçi özellikler sağlayarak e-posta iletişim sürecini hızlandırmaktır.
Penelope AI
penelopeai.com
Penelope AI, aklınızdaki fikirleri hızlı bir şekilde ifade etmek, yeni fikirler sunmak ve ihtiyaç duyduğunuz bilgileri PDF'lerden kolayca almak için yapay zekanın gücünden yararlanır.
Outline.ai
outline.ai
Yapay zeka destekli yazma asistanınız. Outline, yapay zeka destekli, işbirliğine dayalı bir belge düzenleyicisidir. Yazma tıkanıklığına elveda deyin ve daha iyi yazmaya merhaba deyin.
Ava AI
hiava.ai
Ava - Kişisel Yapay Zeka Yazma Asistanınız Ava, içerik oluşturma şeklinizde devrim yaratmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli yenilikçi bir yazma yardımcısıdır. Ava, Shakespeare'i ve internetin %10'unu içeren zengin bilgi tabanıyla, yalnızca saniyeler içinde yüksek kaliteli makaleler, bloglar, reklamlar, e-postalar, sosyal medya gönderileri ve daha fazlasını oluşturmanıza yardımcı olur. Bu sezgisel araçla yazma tıkanıklığına elveda deyin ve yazınızı yeni boyutlara taşıyın. Ava, fikir aşamasından yürütme aşamasına kadar tüm yazma sürecini kolaylaştırarak üretkenliği artırırken daha kısa sürede daha fazlasını başarmanızı sağlar. AIDA çerçevesi, reklam oluşturmaya yönelik BAB çerçevesi ve kişiselleştirilmiş soğuk e-postalar gibi kullanım durumuna özel şablonlarla Ava, pazarlamacıların ve içerik oluşturucuların hedef kitlesinde gerçekten yankı uyandıran ilgi çekici materyalleri verimli bir şekilde üretmesini kolaylaştırır. İster ilgi çekici pazarlama kampanyaları hazırlıyor olun ister yeni makale fikirleri için beyin fırtınası yapıyor olun, Ava'nın yaratıcı potansiyelinizi ortaya çıkarmanıza yardımcı olacak başvuracağınız ortağınız olmasına izin verin. İçerik oluşturmada benzersiz verimliliği deneyimlemek ve bir daha boş sayfaya bakmamak için hemen kaydolun!
1MillionResume
1millionresume.com
Yapay Zeka Özgeçmiş Oluşturucumuzla Kariyerinizi Yükseltin: Dakikalar İçinde Hayalinizdeki Özgeçmişi Oluşturun Yapay Zeka Özgeçmiş Oluşturucumuz, hayalinizdeki iş için mükemmel özgeçmişi oluşturmanıza yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. 1 milyon özgeçmişle yalnızca bir özgeçmiş oluşturmuyorsunuz; daha parlak bir gelecek inşa ediyorsunuz. * Özgeçmiş Oluşturucumuzla 30 Dakikadan Kısa Bir Sürede Özgeçmiş Oluşturun Metin hizalama ve biçimlendirme için saatler hatta günler harcamanıza elveda deyin. Yapay Zeka Özgeçmiş Oluşturucumuz, özgeçmiş oluşturma sürecini optimize ederek 30 dakikadan kısa sürede olağanüstü bir özgeçmiş oluşturmanıza olanak tanır. İster profesyonel yolculuğunuza yeni çıkmış bir mezun olun, ister kariyer geçişini hedefleyen tecrübeli bir profesyonel olun, özgeçmiş oluşturucumuz ihtiyaçlarınızı ve zaman kısıtlamalarınızı karşılamak üzere tasarlanmıştır. * Her Kariyer Yolu için Çeşitli Profesyonel Şablonlar Bir özgeçmişin estetiği, potansiyel işverenler üzerinde ilk izleniminizi yaratabilir veya bozabilir. Bu nedenle 1millionresume, çeşitli endüstrilere ve kariyer aşamalarına göre tasarlanmış, profesyonelce tasarlanmış geniş bir şablon yelpazesi sunar. Yaratıcılıktan kurumsallığa kadar, benzersiz kariyer yolunuza mükemmel şekilde uyum sağlayan bir şablon bulun. * Özgeçmiş Oluşturmada Yapay Zeka Avantajını Deneyimleyin Becerilerinizi, deneyimlerinizi ve kariyer hedeflerinizi anlayan ve ardından bunları profesyonelce hazırlanmış bir özgeçmişe dönüştüren bir yapay zeka asistanını hayal edin. Yapay Zeka Özgeçmiş Oluşturucumuzun yaptığı da tam olarak budur. Yapay zekanın gücünden yararlanarak özgeçmiş oluşturma sürecini yalnızca verimli ve etkili değil, aynı zamanda inanılmaz derecede ödüllendirici hale getirdik. * Özgeçmişinizi Yeni Zirvelere Taşıyın Günümüzün sürekli değişen iş piyasasında, iyi hazırlanmış, kişiye özel bir özgeçmiş, yeni fırsatlara giden altın biletinizdir. Geleneksel özgeçmiş oluşturma yöntemleri hantal ve zaman alıcı olabilir, mesleki gelişiminize engel olabilir. 1 milyon özgeçmişle, size yenilikçi bir çözüm sunmak için en son teknolojiyi kariyer gelişimi tutkusuyla birleştiriyoruz.
whatwide.ai
whatwide.ai
WhatWide.ai - sosyal medyanızı ve çevrimiçi üretkenliğinizi artırmak için tasarlanmış nihai yapay zeka asistanı. 30'dan fazla farklı yapay zeka türüyle - yanınızdayız! Hizmetimiz, küçük içerik oluşturuculara, küçük ve orta ölçekli işletmelere yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
TextAIssist
textaissist.com
TextAIssist - Yapay Zeka Yazma ve Dilbilgisi Aracı, e-postalar ve mesajlar için yazma deneyiminizi geliştirmek üzere tasarlanmış güçlü ve ücretsiz bir Yapay Zeka Yazma Asistanıdır. Tek tıklamayla dilbilgisini zahmetsizce düzeltip tonları ayarlayarak iş akışınızı kolaylaştırın. İster resmi ister gündelik olsun, istediğiniz tonu elde edin ve dilbilgisi ve yazım sorunlarını zahmetsizce düzeltin. E-postalar, raporlar ve pazarlama metinleri için mükemmel olan TextAIssist, kesintisiz ve etkili bir yazma yolculuğu için kullanıcı dostu bir arayüz sunar.
ParagraphAI
paragraphai.com
ParagraphAI, dünyanın en gelişmiş yapay zeka destekli yazma aracını geliştiriyor. ParagraphAI'nin daha iyi, daha hızlı yazmanıza yardımcı olacağı garanti edilir. Kusursuz Gramer. Zahmetsiz Yazma. Anında Yanıtlar. ParagraphAI, yazınızı çok kısa bir sürede bir sonraki seviyeye taşıyacak. Anında size yardımcı oluyoruz: * Basit istemlerle tam makaleler, e-posta paragrafları ve daha fazlasını yazın * Metninizi mükemmel dilbilgisi ile düzeltin * Herhangi bir e-postaya taslak yanıtlar * Saniyeler içinde tam raporun ana hatlarını oluşturun ve listeleri beyin fırtınası yapın * Ton ve anlamı analiz etmek için ikinci bir çift göz edinin * Yorumlar, etiketler, mesajlar, gönderiler, e-posta konuları, teşekkür notları ve daha fazlasını oluşturun * Sizin için yazan kendi yapay zeka asistanınızla zamandan ve paradan tasarruf edin * Herhangi bir dilde konuşun ve kusursuz bir anadil İngilizcesi (veya başka bir dil) yanıtı alın * %99,9 intihal içermeyen orijinal SEO dostu metinler ve çok daha fazlasını üretin! MIT, Meta, OpenAI ve ötesindeki mühendisler tarafından sevgiyle geliştirilen ParagraphAI'nin daha iyi, daha hızlı yazmanıza yardımcı olacağı garanti edilir.
Lek.ai
lek.ai
Lek.ai, yapay zeka teknolojisiyle desteklenen güçlü bir içerik oluşturma aracıdır. Kullanıcılara iş ilanları ve sosyal medya gönderileri oluşturmaktan, SEO meta metni yazmaya ve işletmeler için sloganlar oluşturmaya kadar çeşitli kullanım durumları sağlar. Araç hem App Store'da hem de Google Play'de mevcuttur ve kullanıcılar web uygulamasına da erişebilir. İçerik oluşturma süreci, kullanıcıların yalnızca üç adımda içerik oluşturabilmesiyle basitleştirildi. İlk adım, sağlanan yirmi kullanım senaryosu arasından istenen kullanım senaryosunu seçmektir. İkinci adım, seçilen kullanım durumuna özel bir formun doldurulmasını içerir ve üçüncü adım, çıktıyı almak için oluştur düğmesine tıklamaktır. Lek.ai ile kullanıcılar sonuçlarını kaydedebilir, paragrafları uzatıp kısaltabilir, cümleleri yeniden ifade edebilir, ana hatlar oluşturabilir ve çok daha fazlasını yapabilir. Araç, kullanıcıların yapay zeka teknolojisinin yardımıyla hızlı ve kolay bir şekilde ilgi çekici içerik oluşturmasına yardımcı olmak için tasarlandı.
Monica
monica.im
Monica, ChatGPT API tarafından desteklenen, zahmetsiz sohbet ve metin yazarlığı için kişisel Yapay Zeka asistanınız olacak şekilde tasarlanmış bir krom uzantısıdır. Basitçe Cmd+M veya Ctrl+M tuşlarına basın ve onunla sohbet etmeye başlayın. Veya Monica'nın herhangi bir web sayfasına metin oluşturmanıza ve eklemenize yardım etmesine izin verin. Hızlı bir şekilde pazarlama metni oluşturmak için 80'den fazla şablon arasından seçim yapın. Web sayfasında bir metin seçin ve Monica'nın sizin için açıklamasına, tercüme etmesine ve yeniden ifade etmesine izin verin.
AutoSEO
getautoseo.com
AutoSEO, teknik SEO'nuzu yapay zekanın gücüyle temizlemenize yardımcı olan bir WordPress eklentisidir! Şu anda eksik alternatif metni, eksik başlıkları ve açıklamaları düzeltebiliyor, bozuk bağlantıları düzeltebiliyor ve içerik oluşturup yenileyebiliyoruz.
writeGPT
writegpt.ai
Pazarlamacıların ve girişimcilerin internetin herhangi bir yerindeki içeriği en düşük zorlukla yazmasına, uyarlamasına, özetlemesine ve ezberlemesine yardımcı olmak için çoklu yapay zeka yeteneklerinden yararlanan hepsi bir arada üretkenlik yardımcı pilotu.
Lyne.ai
lyne.ai
Lyne.ai, soğuk e-postalarınız için kişiselleştirilmiş giriş satırı yazarınızdır. Yapay zeka modelimiz 15 dakikada 1000 giriş yazabilir ve soğuk e-posta sonuçlarınızı manuel olarak elde ettiğinizden 200 kat daha hızlı ve 6 kat daha ucuza 4 kat artırmanıza yardımcı olur.
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI, Kuruluşlarda GenAI'nin benimsenmesini teşvik ediyor. Accel, Flipkart Ventures, Together Fund, Speciale Invest, Techstars ve diğer önemli yatırımcılar tarafından destekleniyoruz TuneChat: Açık kaynaklı modellerle desteklenen sohbet uygulamamız TuneStudio: Geliştiricilerin LLM'lerde ince ayar yapması ve dağıtması için oyun alanımız ChainFury: Açık kaynaklı bilgi istemi motorumuz GitHub'da mevcuttur
Humanlinker
humanlinker.com
Humanlinker, geniş ölçekte hiper kişiselleştirmeyi mümkün kılarak satış etkileşimlerini geliştirmek için tasarlanmış, yapay zeka destekli gelişmiş bir araçtır. Araç yakın zamanda 2,5 milyon euro toplayarak MyProfilia'yı satın aldı ve yeni bir Chrome uzantısı başlattı. Humanlinker'ın en önemli özelliklerinden biri, satış ekiplerinin sosyal yardım çabaları için kişiselleştirilmiş buz kırıcılar oluşturmasına yardımcı olan Yapay Zeka Üretken Metin Yazarlığı yeteneğidir. Bu buz kırıcılar, potansiyel müşterilerin doğuştan gelen kişilik özelliklerine dair içgörü sağlayan DISC Kişilik Analizi temel alınarak oluşturulmuştur. Bu analiz, satış profesyonellerinin potansiyel müşterilerle etkili bir şekilde iletişim kurmasına, güven oluşturmasına ve pazarlık yapmasına yardımcı olur. Humanlinker ayrıca satış ekiplerinin hedef hesapları ve bu hesaplardaki bireyleri daha derinlemesine anlamalarına olanak tanıyan 360° Hesap ve Kişi İstihbaratı sunmaktadır. Bu istihbarat, LinkedIn ve Twitter gibi sosyal medya platformlarının yanı sıra podcast'ler, röportajlar ve makalelerden alınan bilgileri içerir. Araç, Salesforce, Hubspot, Salesloft ve Outreach gibi popüler CRM platformlarıyla sorunsuz bir şekilde bütünleşerek satış ekiplerinin mevcut verilere ve iş akışlarına erişmesine ve bunlardan yararlanmasına olanak tanır. Humanlinker, potansiyel müşteri bulma ve satış süreçlerini optimize etmek isteyen satış ekiplerine yöneliktir. Çeşitli kaynaklardan gelen bilgilerden yararlanan güçlü kişiselleştirme anahtarları sağlayarak satış profesyonellerinin daha fazla toplantı rezervasyonu yapmasına ve satış döngüsünü kısaltmasına yardımcı olur. Araç aynı zamanda yapay zeka tarafından oluşturulan öneriler ve tavsiyeler sunarak toplantı hazırlığına da yardımcı oluyor ve satış temsilcilerinin her toplantıda daha büyük bir etki yaratmasına olanak tanıyor. Genel olarak Humanlinker, satış ekiplerine tüm kanallardaki etkileşimlerini kişiselleştirme yetkisi vererek satış sonuçlarının iyileşmesini ve verimliliğin artmasını sağlar.
Spinnerchief
spinnerchief.com
Yerelleştirilmiş yapay zeka metin işleme çözümü, sınırsız yapay zeka makale işleme ve API arayüz çağrıları sunan SpinnerChief 8 masaüstü sürümü, 1 Aralık'tan önce piyasaya sürülecek. İçerik oluşturma ve kullanıcı tanımlarına göre yeniden yazma için en yeni yapay zeka sistemlerini birleştirerek büyük dosyaları toplu olarak verimli bir şekilde yönetir.
Contentware
contentware.com
İçerik yazılımı, birkaç dakika içinde yüksek etkili pazarlama kampanyaları üreten, yapay zeka odaklı bir hızlandırıcıdır. Bu, kampanya oluşturmanın sıkıcı, emek yoğun sürecini neredeyse tamamen ortadan kaldırır. Contentware'i farklı kılan şey, size ve ekibinize büyük miktarda zaman kazandıran kampanyaların tamamını (yalnızca kopyayı değil) üretmesidir. Contentware, Generative AI ve web sayfanıza bir bağlantı kullanarak etkinliklerinizi, web seminerlerinizi, yayınlarınızı, blog gönderilerinizi, makalelerinizi, teknik incelemelerinizi ve çok daha fazlasını tanıtmak için e-postalardan ve sosyal medya gönderilerinden oluşan eksiksiz bir kampanya oluşturur. Aslında tanıtımı gereken her şey için kampanya oluşturulabilir. Contentware'in yazdığı kopya özellikle pazarlama kampanyaları için özelleştirilmiştir. Ancak yüksek kaliteli metin, bir kampanyanın yalnızca bir öğesidir. İçerik yazılımı ayrıca kampanya e-postalarını ve sosyal medya gönderilerini de üretir; bunları en iyi pazarlama uygulamaları takvimine ekler; ücretsiz, tam lisanslı kampanya görselleri sağlar; İçeriği popüler e-posta ve sosyal medya yönetim platformlarıyla entegrasyonlar yoluyla dağıtır. İçerik yazılımı ayrıca blog gönderileri, tek seferlik e-postalar ve e-posta konu satırları, açılış sayfası içeriği ve çok daha fazlasını oluşturmak için bir metin oluşturma modülü içerir. Siz ve ekibiniz her kampanyada saatlerce tasarruf edeceksiniz. Ayrıca neredeyse her kuruluşun karşılayabileceği bir fiyata, İçerik Yazılımıyla otomatikleştirilebilecekken neden kampanyaları sıfırdan oluşturasınız ki?
WriterX
writerx.co
WriterX, çok çeşitli yazma görevlerine yardımcı olmak için tasarlanmış yapay zeka destekli bir yazma aracıdır. Yeni başlayanlardan deneyimli yazarlara kadar her seviyedeki kullanıcılar için içerik oluşturma sürecini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Araç, içeriğin otomatik taslağını oluşturma, hatasız yazma, dil çeviri seçenekleri ve ikna edici sonuçlar için hedef kitleye özel kişiselleştirme gibi bir dizi özellik sunar. WriterX, anında ilgi çekici içerik üretimi sağlayarak yazar tıkanıklığına yardımcı olmaktan gurur duymaktadır. Blog gönderileri ve sosyal medya içeriği hazırlamaktan reklam kampanyaları için metin yazmaya kadar görevleri yerine getirebilir. WriterX'in bir diğer temel özelliği, günümüzün dijital çağındaki büyük miktardaki içeriğe olan ihtiyaca yanıt vererek mevcut içeriği yeniden kullanma veya geniş ölçekte yeni materyal oluşturma yeteneğidir. Başlamak için kullanıcılar bir şablon seçer ve konu veya ürün hakkında kısa bir açıklama sağlar; yapay zeka çeşitli içerikler oluşturur. Araç, öğrenciler, metin yazarları, blog yazarları, ürün yöneticileri, pazarlama ekipleri ve medya ajansları dahil olmak üzere çok çeşitli bir müşteri tabanı tarafından kullanılıyor. Akılda kalıcı başlıklar, ürün açıklamaları ve özelleştirilmiş incelemeler oluşturarak web görünürlüğünü artırarak SEO için kapsamlı çözümler sunar. Son olarak, kapsamlı bir işlevsellik paketi sunmasına rağmen WriterX, içerik oluşturma sürecini basitleştiren kullanımı kolay bir arayüze sahiptir.
MyEssayWriter.ai
myessaywriter.ai
MyEssayWriter.Ai, yenilikçi teknolojisiyle yazma sürecinde devrim yaratan bir şirkettir. Öğrencilere birinci sınıf yazma yardımı sağlamak için profesyonel yazarların uzmanlığını yapay zekanın hızı ve doğruluğuyla harmanlıyoruz. Yapay zeka makale yazma aracımız birçok benzersiz özelliğiyle öne çıkıyor. Öncelikle milyonlarca kaliteli makale ve makaleden oluşan eğitimini kullanarak, herhangi bir konuda intihal içermeyen, doğru içerikler üretir. Bu, saatlerce beyin fırtınası yapma ve araştırma yapma zahmetini ortadan kaldırır. İkinci olarak, aracımız makaleleriniz için taslaklar ve içerik oluşturarak zaman tasarrufu sağlar. Bu, akademik ve kişisel yaşamınızın diğer önemli yönlerine odaklanmanıza olanak tanır. Üçüncüsü, oluşturulan içeriği gözden geçirmek ve ondan bir şeyler öğrenmek, yazma becerilerinizi geliştirmenize ve elinizdeki konuyu daha derinlemesine anlamanıza yardımcı olabilir. Aracımız, performansını sürekli olarak iyileştirmek için doğal dil işlemeyi ve makine öğrenimini kullanarak karmaşık bilgileri analiz etmesine ve yorumlamasına olanak tanır. Son olarak algoritma, tartışmacı, ikna edici, tanımlayıcı ve anlatı niteliğindeki makaleler dahil olmak üzere çeşitli makale türleri için içerik üretebilir. Ayrıca araştırma makaleleri, makaleler, raporlar ve diğer ders ödevlerinde de yardımcı olabilir. Dünya çapında binlerce öğrenci, sizin başarınız düşünülerek tasarlanan yapay zeka makale yazma aracımıza güveniyor. Dolayısıyla, ister yazarken tıkanma yaşıyor olun, ister fikir bulmakta zorlanıyor olun, ister zamanınız kısıtlı olsun, gelişmiş algoritmamız, kısa sürede yüksek kaliteli makaleler üretmenize yardımcı olabilir.
Matik
matik.io
Matik, kişiselleştirilmiş, veriye dayalı sunumların oluşturulmasını ve gönderilmesini otomatikleştirir. Matik'e birkaç girdi vermeniz yeterli (örneğin, destenin hangi hesap için olduğu, tarih aralığı) ve Matik, kişiselleştirilmiş metin, görseller, grafikler ve tablolar içeren bir Google Slaytlar veya Microsoft PowerPoint destesi oluşturmak için verileri sorgulayacaktır. Matik, içeriği otomatik olarak hesaba e-posta eki olarak gönderebilir. Otomatikleştirilebilecek içerik örnekleri arasında üç aylık/yönetici iş incelemeleri, yenileme sunumları, iş senaryoları, değer analizleri ve yatırım getirisi tek sayfalı cihazlar yer alır.
The Happy Beavers
thehappybeavers.com
The Happy Beavers'ın içerik pazarlama çözümleriyle yapay zekanın gücünü açığa çıkarın. Yüksek kaliteli içerik oluşturun, düzenleyin ve çevirin. İçerik stratejinizi güçlendirin ve hedef kitlenizle daha etkili bir şekilde etkileşime geçin. Daha hızlı, üst düzey içerik oluşturmak için yapay zeka araçlarımızı bugün deneyin! * Makalelerinizi bilgilendirici hale getirmek ve rakiplerinizden daha iyi performans göstermenize yardımcı olmak için web'deki en güncel bilgileri kullanır. * Bir konuyu tamamen kapsayan birden fazla makaleyi kolayca üreterek, konu otoritesini 10 kat daha hızlı oluşturmanıza yardımcı olur. * Makaleleri yapay zeka tarafından oluşturulan çoğu içerikten daha iyi kalitede, insan benzeri bir şekilde yazar. * İçerik strateji uzmanı olarak hareket eder ve işinize uygun konuları bulmak için web sitesindeki mevcut içeriğinizi tarar.
Localo
localo.com
En İyi Yerel SEO Aracıyla Müşterinizin İşini Artırın - Localo Müşterinizin yerel görünürlüğünü hızla artırmak için ajansınızın hizmet yelpazesini en güçlü yerel SEO aracıyla güçlendirin - Localo. Bu güçlü yapay zeka tabanlı araç, yerel işletmelere rekabet avantajı sağlamak, daha fazla yerel müşteri çekmek ve optimize edilmiş yerel SEO stratejileri aracılığıyla yatırım getirisini artırmakla ilgilidir. * Müşterilerinin yerel SEO'sunu yönetmek için daha hızlı ve daha verimli bir yol arayan tüm pazarlama ajansları ve serbest çalışan SEO danışmanları için uygundur. Temel Özellikler ve Faydalar: * Akıllı Görevler: Kişiselleştirilmiş haftalık görevler ve gelişmiş bilgilerle rekabette önde olun. Müşterinizin yerel arama görünürlüğünü artırın ve yeni müşteriler çekin. * Konum Kontrol Edici ve İzleme: Müşterilerinizin Google yerel sıralamalarını doğru bir şekilde takip edin ve görünürlüklerini artırmak için veriye dayalı kararlar alın. * Localo AI: Akıllı AI'mız, Google yayınlarını, inceleme yanıtlarını ve işletme profili bilgilerini otomatikleştirmenize ve optimize etmenize yardımcı olur. * İnceleme Yöneticisi: Müşterinizin Google incelemelerini yönetmek ve geliştirmek için olağanüstü bir araç. Müşteri ilişkilerini geliştirin ve çevrimiçi güvenilirlik oluşturun. * GBP Koruması: Müşterinizin işletmesini, yerel arama sıralamalarını etkileyebilecek yersiz değişikliklerden koruyun. * GBP Gönderileri: Müşterilerin zamanında, bilgilendirici Google gönderileriyle etkileşimde kalmasını sağlayın. * Büyüme İstatistikleri: Kapsamlı büyüme istatistikleriyle bilinçli kararlar alın. Yerel arama görünürlüğünü daha iyi anlayın ve etkili stratejiler oluşturun. * Localo'yu bugün kullanmaya başlayın ve uzun vadeli taahhüt gerekmeden 30 günlük para iade garantisi alın. Müşterileriniz dijital varlıkları konusunda size güveniyor; onların beklentilerini karşılamakla kalmayın, onları aşın. Ajansınızı Localo - En İyi Yerel SEO aracıyla donatın ve sürekli gelişen dijital ortamda üstünlük kazanın. ŞİMDİ zaman sınırlı teklifimizden yararlanın ve müşterilerinizin işletmelerini yerel hakimiyete taşımamıza izin verin!
WriteTextAI
writetext.ai
WordPress/WooCommerce için özel olarak tasarlanan WriteText.ai, ürün metni ve meta açıklamalarının oluşturulmasını otomatikleştirmeyi amaçlayan bir eklentidir. Tek ürünler veya toplu olarak birden fazla ürün için metin oluşturma çok yönlülüğü sunar. WordPress/WooCommerce ile kusursuz entegrasyonu sayesinde özellikle yeni başlayanlar için kullanıcı dostu bir deneyim sunar. WriteText.ai, birinci sınıf, SEO için optimize edilmiş meta başlıklar, meta açıklamaları, ürün açıklamaları ve Açık Grafik metinleri oluşturma konusunda uzmanlaşmıştır. İçerik oluşturma verimliliğini artırmak için 'WriteText.ai Single' ve 'WriteText.ai Bulk' modlarını sağlar. Dahası, her hesap sınırsız sayıda kullanıcıyı barındırabilir ve her büyüklükteki işletmeye hitap eden web mağazası kurulumlarını gerçekleştirebilir. WriteText.ai Single, yazarlara içerik üretimi için kapsamlı bir kapsam sunar. Yazarlar, tonu, stili ve hedef pazarı belirlemenin yanı sıra, içeriğin kendisini oluşturmadan önce derinlemesine bir anahtar kelime analizi yapabilir, anlamsal anahtar kelimeler seçebilir ve doğrudan WooCommerce'den metne hangi niteliklerin dahil edilmesi gerektiğini seçebilir. Ürüne aşinalık ve anahtar kelime analizi tamamlandıktan sonra WriteText.ai Single, yaklaşık 50 saniyede metin oluşturur. Yazar daha sonra çıktıyı WooCommerce'te yayınlamadan önce inceleyebilir. Sonuç olarak bu özellik, SEO'yu geliştirmek için ton, stil ve anahtar kelimelerin eklenmesinde tutarlılık sağlar. Ayrıca her ürünün içeriğini hedef kitlenin özel ihtiyaçlarına göre özelleştirme esnekliği sağlar. Öte yandan WriteText.ai Bulk, aynı anda birden fazla ürün için metin oluşturmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Bu özellik, anahtar kelime analizi, semantik anahtar kelime seçimi ve her ürün için ayrı ayrı özellik seçimi gibi belirli yönlerden yoksun olsa da, yazarın seçilen tüm ürünlerde tutarlı bir üslup, stil ve nitelikler sağlamasına olanak tanır. WriteText.ai Bulk, son ürün seçimi ve hedef stil özellikleri ayarlandıktan sonra her ürün için yaklaşık 30 saniye içinde metin oluşturarak yüksek verimlilik sergiliyor. Ayrıntılı anahtar kelime analizi ihtiyacını ortadan kaldırarak, kısa bir zaman diliminde büyük miktarda ürün metni oluşturmaya ihtiyaç duyulduğunda özellikle yararlıdır. Bu nedenle WriteText.ai Bulk, hızlı ve toplu içerik oluşturma görevleri için güvenilir, zaman açısından verimli bir çözüm olarak hizmet vermektedir. Genel olarak WriteText.ai, sınırsız sayıda e-ticaret sitesine bağlantıya izin veren ve sınırsız sayıda kullanıcıyı destekleyen, zengin özelliklere sahip bir eklentidir. WooCommerce'e doğrudan metin aktarımını veya yayınlanmasını sağlar ve metne dahil edilecek ürün özelliklerinin, tonlarının ve stillerinin seçilmesine olanak tanır. Kullanıcılar ayrıca hedef kitleyi ve metin uzunluğunu seçebilir, ayrıca içeriği kimin oluşturabileceğini, inceleyebileceğini ve yayınlayabileceğini belirtmek için kullanıcı rollerini ayarlayabilir. Temel özellikler arasında inceleme geçmişi günlüğü, toplu aktarma/yayınlama metni, özel ürün ayrıntısı ekleme ve kendi özel tonunuzu ve tarzınızı tanımlama yer alır. Kullanıcılar metin oluşturmak, yapay zekanın önerdiği hedef pazarları elde etmek, özel hedef pazarları tanımlamak ve metni yeniden yazmak için bir referans ürünü kullanabilirler. Eklenti aynı zamanda anahtar kelime analizini, anlamsal anahtar kelimeleri, anahtar kelime ve anlamsal anahtar kelime yoğunluklarını izlemenin yanı sıra çoklu mağaza desteğini de destekler. Yasal Uyarı: WriteText.ai, WordPress/WooCommerce ile çalışmak üzere geliştirilmiş bağımsız bir araçtır. WordPress/WooCommerce'e bağlı değildir veya desteklenmemektedir.
Axios HQ
axioshq.com
Axios HQ, daha iyi iletişim için bir formül olan Smart Brevity® tarafından desteklenen tek dahili iletişim platformudur. Günümüzde 600'den fazla kuruluş, daha etkili iletişimleri planlamak, yazmak, göndermek ve ölçmek için Genel Merkezi kullanıyor.
EasyTranslate
easytranslate.com
EasyTranslate, çeviri yönetimi, son teknoloji üretken yapay zeka ve serbest çevirmen/kopya düzenleyici erişimini tek bir yazılımda sunan bir SaaS şirketidir. EasyTranslate, çeviri yönetimi, çevirmenlere veya metin yazarlarına erişim ve üretken yapay zekanın tümünü tek bir merkezi yazılımda sunar. Çevirilerinizi verimli bir şekilde yönetin ve otomatikleştirin. Doğrudan CMS, PIM ve diğer sistemlerinize entegre olan çok çeşitli kodsuz eklentileri bulun. Üstelik EasyTranslate artık GPT-4 ile entegre olduğundan birden çok dilde kolayca yüksek kaliteli içerik oluşturabilirsiniz.
Rallio
rallio.com
Yerleşik sosyal medya dağıtım ve planlama yetenekleri, reklam artırma, analitik, itibar yönetimi ve daha fazlasıyla Rallio, markaların sosyal pazarlama çabalarını en üst düzeye çıkarması için daha akıllı, daha basit bir yoldur. Rallio teknolojisi, üreticilerin, kurumsal markaların ve konumlarının, çalışanların ve müşterilerin yerel bir topluluk oluşturmasına, deneyimlerini paylaşmasına ve yerel işletmeyi yönlendirmesine olanak tanıyan eksiksiz bir sosyal medya ekosistemi sağlar.
Prowly
prowly.com
Prowly, PR profesyonellerine yönelik, her ölçekteki şirketin rutin görevlerde zamandan tasarruf ederek medya ilişkilerini daha etkin bir şekilde yönetebildiği, hepsi bir arada bir iş akışı otomasyon çözümüdür. Prowly, kullanıcıları hikaye anlatma, doğru medya bağlantılarını bulma ve bunları bir PR CRM'de düzenleme, estetik açıdan hoş basın bültenleri oluşturma, e-posta sunumlarını yönetme, gazeteci dostu haber odalarını sürdürme, medya izleme ve haber raporları hazırlama konularında destekler. Bu uygun fiyatlı PR aracı halihazırda 70'ten fazla ülkeden 7.000'den fazla kullanıcı tarafından kullanılıyordu.
Managr
managr.ai
Managr, Halkla İlişkiler için tasarlanmış bir yapay zeka asistanıdır. Sizin için haberleri okur, medya konuşmaları yazar ve hedef gazetecileri belirler.
SEOwind
seowind.io
SEOwind, SEO tabanlı İçerik Özetlerini saatler değil dakikalar içinde oluşturmanıza olanak tanıyan bir SEO İçerik Zekası aracıdır. Tahmin etmeyi bırakın ve SEO'nuzda veri odaklı olmaya başlayın. SEOwind, SEO sonuçlarınızı daha öngörülebilir hale getirmek için mükemmel bir araçtır. Aracımızla hedef kitleniz için değerli içerik yazmak için ihtiyacınız olan tüm verilere sahip olursunuz: * arama amacı, * SERP'ler ve sıralandıkları anahtar kelimeler, * en iyi SERP'lerin içerik taslağı, * kullanıcı soruları, * ele almanız gereken konular * size bağlamda anahtar kelimeler sağlar. Yapay zekayı kullanarak başlığı ve meta açıklamayı yazmanıza yardımcı oluyoruz, size içerik önerileri sağlıyoruz ve içerik taslağını kendisi oluşturuyoruz. Tüm bunlar içeriğinizin performans göstermesini sağlamak için. Bilgileri Google Dokümanlar'a manuel olarak analiz etmek, kopyalamak ve yapıştırmak için bir daha asla zaman harcamanıza gerek kalmayacak. SEOwind ile her zaman daha iyi performans gösteren içerik oluşturmaya odaklanabilirsiniz.
Zupyak
zupyak.com
Zahmetsizce arama motorlarından daha fazla müşteri kazanın. Zupyak, şimdiye kadar kullanacağınız en kolay AI yazarıdır ve bir ajansa ihtiyaç duymadan, AI kullanarak SEO araştırmasını ve içerik oluşturmayı sizin için yapar. * Zupyak, SEO için optimize edilmiş içeriğin oluşturulmasını ve yayınlanmasını kolaylaştıran, yapay zeka odaklı bir yazma aracıdır. * İncelemeciler, Zupyak'ın kullanıcı dostu arayüzünü, yanıt çeşitliliğini, zaman kazandıran yönünü, üretilen içeriğin kalitesini ve yenilikçi içerik önerilerini ve anahtar kelime önerilerini beğeniyor. * Kullanıcılar, aracın bütçelerini aşması, içeriğin yeterince zengin olmaması, anahtar kelime oluşturmadaki sınırlamalar, platformun donması ve takılıp kalması, bazı işlevlerin eksikliği gibi sorunlardan bahsetti.
Textmetrics
textmetrics.com
Textmetrics platformu esnektir, ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilir ve değerli zamanınızdan tasarruf etmenizi sağlar. Yapay zeka (AI) algoritmaları sözlüğünüzü analiz edip ölçerek başlar. Daha sonra genişletilmiş yazma ortamımız iyileştirmeleri hesaplar ve personelinizin harika içerik yazmasına yardımcı olur. Sonuç olarak işletmenizi bir sonraki aşamaya yükseltirsiniz; böylece şirketinizin marka kimliğiyle tutarlı bir şekilde uyum sağlar, hedef kitlenize hitap eder, çeşitlilik ve katılım hedeflerine ulaşır, bulunabilirliği artırır ve dönüşümü artırırsınız. Textmetrics ile mümkün olan her şekilde seviye atlayacaksınız.
Copywritely
copywritely.com
Kaliteli SEO İçerik Yazılımı: İçerik Optimizasyonunuzu Geliştirin. İçeriğinizi hem insanlar hem de arama motorları için mükemmel hale getirin.
iSenseHUB
isensehub.ai
iSenseHUB ile tanışın: Yaratma, tasarlama ve optimize etme şeklinizde devrim yaratmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli nihai platform. 65'in üzerinde son teknoloji yapay zeka aracıyla donatılmış misyonumuz, bireylere ve işletmelere süreçlerini kolaylaştırma ve ışık hızında yüksek kaliteli içerik üretme konusunda güç vermektir. iSenseHUB'ı çok çeşitli görevlerin üstesinden gelmeye hazır kişisel yapay zeka asistanınız olarak düşünün. Kod oluşturmaktan, SEO için optimize edilmiş makaleler hazırlamaktan, grafik tasarlamaktan, sosyal medya gönderilerini yönetmeye kadar her şeyi kapsıyoruz. Araçlarımız karmaşık görevleri basitleştirmek ve en önemli olana odaklanmanıza olanak sağlamak üzere tasarlanmıştır: işinizi büyütmek ve yaratıcılığı harekete geçirmek. iSenseHUB yalnızca bir araç değildir; Yapay zeka destekli kapsamlı bir çözüm paketidir. Bu, uzmanlardan oluşan bir ekibin tamamının parmaklarınızın ucunda olması gibidir, ancak yüksek fiyat etiketi olmadan. İster ölçeklendirmek isteyen bir startup, ister verimlilik arayan büyük bir şirket, ister üretkenliği en üst düzeye çıkarmayı amaçlayan bir birey olun, iSenseHUB yapay zeka ile ilgili her şey için tek adresinizdir. iSenseHUB ile yapay zekanın gücünü deneyimleyin. Bugün bize katılın ve çalışma şeklinizi sonsuza kadar değiştirin. Yapay zekanın verimlilikle buluştuğu iSenseHUB ile içerik oluşturma, tasarım ve optimizasyonun geleceğine dalın.
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