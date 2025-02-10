Yapay Zeka Yazma Asistanları - En Popüler Uygulamalar - Somali

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WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Yapay zeka yazma asistanları, araştırma, dilbilgisi, ton kontrolü ve yerelleştirme gibi görevleri kapsayan yazma sürecini kolaylaştırmak için makine öğreniminden yararlanır. Bu araçlar, metni incelemek ve öneriler veya ilgili materyaller sunmak için doğal dil işlemeyi (NLP) kullanır. Bunu yaparak içerik oluşturmayı hızlandırarak kullanıcıların hızlı ve güvenli bir şekilde yazmalarını sağlarlar. Artırılmış yazı, daha ilgi çekici materyaller hedefleyen içerik pazarlamacılarına veya iş ilanlarını hassaslaştıran İK personeline hitap ederek çeşitli mesleklerde kullanım alanı bulur. Yapay zeka yazma asistanlarının yelpazesi, kullanıcıların tüm içeriği hazırladığı kapsamlı platformlardan, yazma sonrası öneriler sunan daha basit botlara kadar çok çeşitlidir. Bazıları form oluşturma veya özel yazma önerileri gibi belirli işlevlere odaklanırken, diğerleri geniş kapsamlı yardım sağlar. Bir ürünün Yapay Zeka Yazma Asistanı olarak sınıflandırılması için aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekir: * Yazma görevlerine yardımcı olmak için yapay zekayı kullanın * Yazılı içeriği geliştirmek için içgörüler veya öneriler sağlayın * Yazarın bilgisini zenginleştirmek için ek, uygun kaynaklar sağlayın * Yazılı eserlerdeki gramer hatalarını düzeltin
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Wordtune
wordtune.com
Wordtune, iş verimliliğine yönelik bir Üretken Yapay Zeka platformudur. Güvenilir GenAI'yi kullanarak, her alandaki profesyoneller kariyerlerini geliştirebilir ve iş yerinde öne çıkabilirler. İster e-posta yazıyor, ister belge oluşturuyor, ister iş arkadaşlarınıza veya müşterilerinize anlık mesaj gönderiyor olun, Wordtune, yapay zekayı kullanarak çalışmanızı kolaylaştırırken yazınızı mükemmelleştirir.
Jenni AI
jenni.ai
Jenni, daha hızlı ve daha doğru yazmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış bir yapay zeka asistanıdır. Özellikleri arasında yapay zeka otomatik tamamlama, intihal içermeyen sonuçlar, metin içi alıntılar ve başka kelimelerle ifade etme yetenekleri bulunur. Bloglar, makaleler, e-postalar, kişisel ifadeler, hikayeler ve konuşmalar gibi içerikler yazmanıza yardımcı olabilir. Jenni herhangi bir dilde yazmak için kullanılabilir ve Google, Harvard, Cambridge, MIT ve Aston Üniversitesi gibi önde gelen kurumların yazarları tarafından sevilir. Jenni ayrıca doğruluk ve yaratıcılıkla raporlar ve altyazılar oluşturmak için de kullanılabilir. En yüksek kalitede içerik oluşturmak için OpenAI, AI21 gibi yapay zeka teknolojilerinin ve her kullanıcıdan gelen özel verilerin bir kombinasyonunu kullanır. Jenni ayrıca içeriğin orijinal ve doğru olduğundan emin olmak için yerleşik bir intihal denetleyicisine sahiptir. Jenni'yi ücretsiz deneyebilir ve en gelişmiş yapay zeka yazma asistanıyla yazmaya bugün başlayabilirsiniz.
QuillBot
quillbot.com
QuillBot, 150 ülkede aylık 35 milyondan fazla aktif kullanıcıya yardımcı olan yapay zeka destekli bir yazma platformudur. QuillBot, yenilikçi döngüdeki insan ürünleriyle, kullanıcının benzersiz bakış açısını ve sesini korurken yazmayı zahmetsiz hale getirmeyi hedefliyor.
Grammarly
grammarly.com
Grammarly, her gün 30 milyondan fazla kişinin ve 70.000 profesyonel ekibin güvendiği, dünyanın önde gelen yapay zeka yazma yardımı şirketidir. Grammarly, ilk taslağın anında oluşturulmasından her mesajın mükemmelleştirilmesine kadar, Fortune 500'ün %96'sındaki kişilerin güvenlik veya gizlilikten ödün vermeden fikirlerini aktarmalarına ve sonuç almalarına yardımcı olur. Harika yazmanın işin yapılmasını sağladığına inanıyoruz. Grammarly'nin ürün teklifleri (Grammarly Business, Grammarly Premium, Grammarly Free ve Grammarly for Education) sizin yaptığınız yerde çalışır ve 500.000'den fazla uygulama ve web sitesinde bağlamsal olarak uygun yazma desteği sunar. 2009 yılında kurulan Grammarly, TIME'ın En Etkili 100 Şirketinden biri, Fast Company'nin Yapay Zeka Alanındaki En Yenilikçi Şirketlerinden biri ve Inc.'in En İyi İşyerlerinden biri olan Forbes Cloud 100'de 7. sırada yer almaktadır. Uzaktan öncelikli hibrit çalışma modeliyle çalışıyoruz; bu, öncelikle evden çalıştığımız ve Kuzey Amerika ve Avrupa'daki merkezlerimizde yüz yüze işbirliği için buluştuğumuz anlamına geliyor.
Writesonic
writesonic.com
Writesonic, ilgi çekici içerik oluşturma ve güçlü yapay zeka sohbet robotları geliştirme konusunda güvenilir arkadaşınız olarak hizmet vererek içerik oluşturma ve müşteri deneyimi alanında devrim yaratıyor. Platformları, İçerik Oluşturma, Ses Oluşturma ve Görüntü Hazırlama için kapsamlı bir araç paketi sağlamak üzere yapay zekanın ve yaratıcılığın gücünü birleştiriyor. Herkese her şeyi yazma, her yerde yayınlama ve içeriklerini benzersiz bir kolaylıkla optimize etme yetkisi veriyorlar. Güçlü AI sohbet robotu oluşturucusu Botsonic, Slack, WhatsApp, Telegram ve FB Messenger gibi platformlarla sorunsuz bir şekilde bütünleşerek kesintisiz çok kanallı konuşmalar sağlar. Ayrıca robottan insan etkileşimlerine yumuşak geçişleri kolaylaştıran İnsan Devri özelliği de sunuyor. Zapier entegrasyonuyla görevleri otomatikleştiriyor ve iş akışlarını kolaylaştırarak müşteri katılımını artırıyorlar. Botsonic, GDPR uyumludur ve güvenli müşteri etkileşimleri vaat etmektedir. Araç paketleri birlikte içerik oluşturmayı ve müşteri deneyimini yeniden tanımlamayı amaçlayarak Writesonic'i tüm dijital ihtiyaçlarınız için tek durak çözüm haline getiriyor.
ProWritingAid
prowritingaid.com
Kişisel yazma koçunuz. Tek bir pakette dilbilgisi denetleyicisi, stil editörü ve yazma danışmanı. En iyi yazı, doğru dilbilgisinden çok daha fazlasına bağlıdır. Stil sorunlarını da vurgulayan ve yazılarınızı kendi türünüzdeki en iyi yazarlarla karşılaştıran bir düzenleme aracına ihtiyacınız var.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Constant Contact, küçük işletmelerin müşteri tabanlarını büyütmelerine yardımcı olacak e-posta, sosyal medya ve etkinlik pazarlama araçları sağlar.
AI Writer
ai-writer.com
2 Dakikada Doğru, İlgili ve Kaliteli İçerik Oluşturun. AI-Writer, yalnızca bir başlıktan makaleler oluşturmak için son teknoloji ürünü AI yazma modellerini kullanan, en doğru içerik oluşturma platformudur.
Jasper
jasper.ai
Jasper: On-Brand AI For Business, çevrimiçi yaptığınız her yerde, her zaman marka sesinizde içerik oluşturur. Jasper, benzersiz marka tarzınızda öğrenip yazabilen yaratıcı yapay zeka asistanınızdır. İster cesurca, arsızca, resmi olarak konuşun, ister yalnızca internette konuşun (yaparsınız). Ayrıca Jasper Everywhere tarayıcı uzantısı, CMS'nizden e-postanıza, sosyal medyaya ve Jasper API'li kendi şirket platformunuza kadar Jasper'ı yanınızda tutar. En önemlisi Jasper, güvenlik protokolleri geliştikçe güncel kalan yerleşik güvenlik özellikleriyle verilerinizi güvende ve gizli tutar. Yapay zekayla içerikleri 5 kat daha hızlı oluşturun. Jasper, 3.000'den fazla 5 yıldızlı incelemeyle en yüksek kalitede yapay zeka metin yazarlığı aracıdır. Blog gönderileri, sosyal medya içeriği ve pazarlama metni yazmak için en iyisi.
TextCortex
textcortex.com
TextCortex, metin yazarlığı için en iyi yapay zeka yazılımını oluşturmak amacıyla gelişmiş NLG algoritmalarını kanıtlanmış pazarlama uygulamalarıyla birleştirir. Milyarlarca satırlık metinle eğitilmiş yapay zeka algoritmalarımız, pazarlamacıların, e-ticaret girişimcilerinin ve metin yazarlarının içerikleriyle her gün daha fazlasını yapmasına yardımcı olur. DT2 Invest ve Avrupa Komisyonu'na göre TextCortex, Avrupa'nın en yeni 200 erken aşama yapay zeka girişiminden biri. Uygulama ve amaç odaklı yaklaşımımızla yalnızca hesaplama süresini değil, aynı zamanda çevre üzerindeki ayak izimizi de azaltıyoruz.
Paperpal
paperpal.com
Paperpal, daha iyi, daha hızlı ve daha yüksek başarı şansıyla yazmanıza yardımcı olmak için üretken yapay zeka desteği, gerçek zamanlı dil önerileri ve intihal kontrolleri sağlayan kapsamlı bir yapay zeka akademik yazma asistanıdır. Akademik yazım için özel olarak tasarlanmış ve 1.300'den fazla konu alanında profesyonel akademik editörler tarafından milyonlarca dil düzeltmesi konusunda eğitilmiş olan Paperpal, makine hızında insan hassasiyeti sunar. Paperpal ile fikirler üzerinde beyin fırtınası yaparak yazma engelini aşabilir, net taslaklarla yazınızı hızlandırabilir ve 25'ten fazla dil için akademik çeviriler alabilirsiniz. Ayrıca, akademik yazım kurallarına ve üsluba uygun olarak yeniden yazma, kelime azaltma ve doğru kelime seçimi konusunda yardımla birlikte derinlemesine dil ve dil bilgisi kontrollerinden de yararlanırsınız. Paperpal, ilk taslağın yazılmasından taslak gönderiminin hazırlığının sağlanmasına kadar her şeyi kapsar. Güvenilir çevrimiçi intihal denetleyicimiz ve 30'dan fazla taslak gönderim kontrolü de dahil olmak üzere premium özelliklere sınırsız erişim için ücretsiz olarak keşfedin veya Paperpal Prime'a (ayda 19 ABD doları) abone olun. Yazmak, kontrol etmek, düzeltmek ve başarılı olmak kadar basit – Şimdi başlayın!
Paraphraser
paraphraser.io
Paraphraser, cümleleri yeniden ifade etmek ve makaleyi yeniden yazmak için en iyi başka sözcüklerle ifade etme aracıdır. Kelime değiştiricimiz cümlelerin yapısını değiştirebilir ve eş anlamlıların yerini alabilir
GravityWrite
gravitywrite.com
GravityWrite, kullanıcıların yüksek kaliteli yazılı içerik oluşturmasına yardımcı olmak için yapay zekanın gücünden yararlanan yenilikçi bir içerik oluşturma aracıdır. Gelişmiş algoritmaları, özelleştirilebilir seçenekleri ve kullanıcı dostu arayüzü ile GravityWrite, içerik oluşturma sürecini basitleştirmeyi ve verimliliği artırmayı amaçlamaktadır. GravityWrite, ilgi çekici ve iyi yapılandırılmış yazılı içerik oluşturmak için yapay zeka teknolojisini kullanan kapsamlı bir içerik oluşturma aracıdır. Kullanıcı dostu bir arayüz ve yüksek kaliteli makaleler, blog gönderileri, pazarlama metinleri ve daha fazlasını oluşturmayı kolaylaştıran bir dizi özellik sunar. GravityWrite, içerik oluşturma sürecini otomatikleştirerek kullanıcıların zamandan ve emekten tasarruf etmesini amaçlamaktadır. GravityWrite, içerik oluşturma sürecinizi geliştirebilecek çeşitli özellikler sunar: * Yapay Zeka Destekli İçerik Üretimi: GravityWrite, girdilerinize dayalı olarak yüksek kaliteli içerik önerileri oluşturmak için gelişmiş yapay zeka algoritmalarını kullanır. Doğru ve alakalı içerik önerileri sağlamak için çeşitli kaynaklardan gelen verileri analiz eder. * Özelleştirme Seçenekleri: GravityWrite ile oluşturulan içeriği marka sesinize ve hedef kitlenize uyacak şekilde özelleştirme olanağına sahipsiniz. İçeriğin tonunu, stilini ve uzunluğunu özel ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde ayarlayabilirsiniz. * Anahtar Kelime Optimizasyonu: GravityWrite, akıllı anahtar kelime optimizasyonunu birleştirerek, arama motoru sıralamalarınızı iyileştirebilecek SEO dostu içerik oluşturmanıza yardımcı olur. Alakalı anahtar kelimeleri sorunsuz bir şekilde entegre ederek içeriğinizin görünürlüğünü artırabilir ve daha fazla organik trafik çekebilirsiniz. * İntihal Tespiti: GravityWrite, oluşturduğunuz içeriğin orijinal ve benzersiz olmasını sağlamak için yerleşik bir intihal tespit özelliği içerir. Bu, güvenilirliğinizi korumanıza ve arama motorlarından gelebilecek olası cezalardan kaçınmanıza yardımcı olur. * Zaman Kazandıran Verimlilik: GravityWrite, size iyi yapılandırılmış içerik önerileri sunarak içerik oluşturma sürecini kolaylaştırır. Bu, araştırma ve yazma konusunda size zaman kazandırarak işinizin diğer yönlerine odaklanmanıza olanak tanır.
NexBot
nexbot.ai
NexBot, kullanıcıların "mükemmel içeriği 10 kat daha hızlı" yazmalarına yardımcı olduğunu iddia eden bir yapay zeka yazma asistanıdır. OpenAI'nin GPT-3 ve GPT-4 gibi gelişmiş yapay zeka modelleri tarafından desteklenmektedir. Bahsedilen temel özelliklerden bazıları şunlardır: * Hızlı bir şekilde fikir üretin ve 10 kat daha fazla orijinal fikir elde edin * 180'den fazla dilde içerik yazın * Önceden oluşturulmuş şablonları kullanın veya özel şablonlar oluşturun * Optimize edilmiş SEO içeriği alın * Ücretsiz, haftalık veya yıllık ücretli planlardan birini seçin * NexBot, 5 yıldızlı incelemelerle "en iyi yapay zeka içerik oluşturucu" olarak anılıyor. Aracı, profesyonellerin içerik oluşturma süreçlerinde devrim yaratmaları için dönüştürücü bir yazma arkadaşı olarak konumlandırıyor.
Trolly.ai
trolly.ai
Yapay Zeka Tarafından Oluşturulan SEO Optimize Edilmiş Makaleler, 2 Kat Daha Hızlı
Zomani.ai
zomani.ai
Zomani, profesyoneller için üretkenliği artırmak ve içerik yazma süreçlerini kolaylaştırmak için tasarlanmış güçlü bir Yapay Zeka Metin Yazarlığı ve Görüntü Oluşturma SaaS (Hizmet Olarak Yazılım) aracıdır. Zomani.İçerik yazarlarının yüksek kaliteli, hatasız içeriği verimli bir şekilde üretmesine yardımcı olmak için akıllı yazma yardımı, dil bilgisi ve yazım denetimi, intihal tespiti, içerik optimizasyonu ve kusursuz işbirliği özellikleri sunar. Zomani, kasıtsız benzerlikleri veya intihal örneklerini belirlemek için içeriğinizi mevcut içerikten oluşan kapsamlı bir veritabanıyla karşılaştırır. Ve daha fazlası.
Writi.io
writi.io
Writi.io içerik üreten bir bot değildir; bunun yerine ChatGPT tarafından desteklenen bir üründür | OpenAI'nin LinkedIn (ve e-postalar) için özel olarak tasarlanmış GPT-4 AI modelleri. Doğrudan LinkedIn'i veya e-posta kutunuzu kullanarak orijinal içerik oluşturan bir yapay zeka yazma asistanıdır. Özelliklere Chrome uzantısı aracılığıyla erişilebilir. Writi'ye ne söylemek istediğinize dair bir ipucu vermek için üç kelime yazmanız yeterli, ardından arkanıza yaslanın ve Writi'nin konuşmanızın içeriğini anlamasına izin verin. Özel sohbetiniz için benzersiz şekilde hazırlanmış, kullanmak istediğiniz içeriği seçin. OpenAI'nin ChatGPT'sindeki yapay zekayı entegre ettik | GPT-4 turbo ve özellikle LinkedIn ve e-posta üzerinde çalışacak şekilde tasarlandı. Kullanımı son derece basit ama bir o kadar da güçlü.
Writekit
writekit.ai
Yapay Zeka Destekli Yazım Artık Basitleşti. Writekit, içerik üretimini basitleştirmek ve yaratıcılığı artırmak için yapay zeka ile entegre araçlar sunar. Anlaşılır eklemeler oluşturmaktan gerçek zamanlı ekip işbirliğine kadar Writekit, verimlilik, kalite ve stressiz bir yazma süreci talep eden yazarlar ve pazarlamacılar için tasarlanmıştır.
WordfixerBot
wordfixerbot.com
WordfixerBot'un Açıklama Aracı, yazılarını geliştirmek isteyen herkes için onu göze çarpan bir seçim haline getiren özelliklerle doludur: * Çeşitli Ton Seçenekleri: Aralarından seçim yapabileceğiniz bir dizi tonla bu araç, yazınızı herhangi bir bağlam veya hedef kitleye göre eşleştirme esnekliği sağlar. * Orijinal Anlamın Korunması: Yapay zeka, mesajınızın özünün değişmeden kalmasını sağlarken ona taze ve benzersiz bir sunum sunar. * Erişilebilirlik ve Kullanım Kolaylığı: Araç, karmaşık kurulumlar veya zorlu öğrenme eğrileri olmadan erişilebilir ve kullanımı kolay olacak şekilde tasarlanmıştır. WordfixerBot'u kullanmanın faydaları açıktır: * Gelişmiş Yazma Kalitesi: Yalnızca benzersiz değil, aynı zamanda hedeflediğiniz okuyucularda yankı uyandıran içerik üretin. * Zaman Kazandırır: Kaliteden ödün vermeden hızla başka sözcüklerle ifade edilmiş metinler oluşturarak yazınızın veya işinizin diğer yönlerine odaklanmanıza olanak tanır. * İntihalden Kaçınma: Araç, çalışmanızın orijinal olmasını ve intihal endişelerinden arınmış olmasını sağlamaya yardımcı olur.
Wali
mywali.co
Wali, işletmeleri eyleme dönüştürülebilir zeka ve içgörülerle güçlendirmek için tasarlanmış lider bir yapay zeka çözümleri sağlayıcısıdır. İş büyümesini desteklemek, karar almayı geliştirmek ve yeniliği teşvik etmek için yapay zekanın gücünden yararlanma konusunda uzmanız. Sağlam platformumuz, işletmeler için özel olarak tasarlanmış bir dizi yapay zeka aracı sunarak müşterilerimizin günümüzün hızlı dijital ortamında rekabetin önünde kalmasını sağlar. Ortaklıklara ve işbirliğine dayalı büyümeye güçlü bir vurgu yapıyoruz. Ortaklık programımız, diğer işletmelerin tekliflerini genişletmelerine, yeni pazarlara ulaşmalarına ve müşterilerine daha fazla değer sunmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Sektör lideri yapay zeka çözümlerimizin erişilebilir, uygun maliyetli ve onların ihtiyaçlarına göre uyarlanmış olmasını sağlamak için ortaklarımızla yakın işbirliği içinde çalışıyoruz.
Swiftbrief
swiftbrief.com
Swiftbrief, içerik pazarlama çabalarınızı ölçeklendirmenize yardımcı olan kısa nesil motordur. İhtiyacınız olan bilgilerin %90'ından fazlasını önceden toplayarak ve harika bir taslak oluşturmak ve yazarlara çalışma açısı kazandırmak gibi en değerli parçalara odaklanmanıza yardımcı olarak, Google Dokümanlar'la çalışmaktan çok daha hızlı bir şekilde yüksek kaliteli içerik özetleri oluşturmanıza yardımcı olur. ile.
Promind AI
promind.ai
ProMind AI, tweet'ler, blog gönderileri, LinkedIn gönderileri ve YouTube komut dosyaları gibi çeşitli içerik türleri oluşturmak için OpenAI GPT modellerini kullanan, yapay zeka destekli bir araçtır. Araç, kaliteli içeriği otomatik olarak oluşturarak zamandan ve emekten tasarruf etmek için tasarlanmıştır. ProMind AI, yazılı içerik oluşturmanın yanı sıra, koddaki hataları düzeltebilen ve kod oluşturabilen güçlü araçlara da sahiptir; bu da onu programcılar ve geliştiriciler için oldukça faydalı kılar. Temel ÖzelliklerProMind AI, onu içerik oluşturma ve kod hata ayıklama için güçlü bir araç haline getiren çeşitli temel özelliklere sahiptir. Bu özelliklerden bazıları şunlardır: * İçerik Üretimi: ProMind AI, tweet'ler, blog gönderileri, LinkedIn gönderileri, YouTube komut dosyaları ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli içerik türleri oluşturabilir. Ayrıca talep üzerine yüksek kaliteli içerik oluşturarak kullanıcıların zamandan ve emekten tasarruf etmesine yardımcı olabilir. * Kod Hata Ayıklama: ProMind AI, yazılım kodundaki hataların tanımlanmasına ve düzeltilmesine yardımcı olabilir ve potansiyel olarak geliştirme sürecini hızlandırabilir. * Kullanıcı Kişiliği Oluşturma: ProMind AI, hedef kitle segmentlerinin kurgusal temsilleri olan kullanıcı kişiliklerini oluşturabilir. İşletmelerin müşterilerini daha iyi anlamalarına ve pazarlama çabalarını daha etkili bir şekilde hedeflemelerine yardımcı olmak için kullanılabilirler. * OpenAI GPT Modelleri: ProMind AI, çeşitli özelliklerini desteklemek için OpenAI GPT modellerini kullanarak yüksek kaliteli içerik ve doğru kod hata ayıklaması sağlar.
Jaq n Jil
jaqnjil.ai
Jaq n Jil - Dünya çapındaki yazarların ve okuyucuların hayatlarını değiştiren AI Aracı. Çok hızlı bir şekilde harika içerikler oluşturun. Jaq N Jil, Yapay Zeka Destekli İçerik Planlama, Yapay Zeka Metin Genişletme ve Yeniden Yazma, Devasa Stok Görüntü Kitaplığı, Metin ve Sesle Etkinleştirilen Yapay Zeka Sohbet Robotu ve çok daha fazlası gibi bir dizi özellik ile içerik yazma sürecinizi daha hızlı ve daha iyi hale getiren güçlü bir Yapay Zeka yazma aracıdır. daha fazlası pro+ sürümlerinde. Ayrıca Zapier aracılığıyla 5.000'den fazla araçla entegre olur. Aracı, SEO blog makaleleri, Sosyal gönderi başlıkları, Denemeler ve makaleler, Pazarlama materyalleri ve çok daha fazlası için kullanın. Jaq n Jil, içerik pazarlamacısı düşünülerek oluşturuldu. Yazarlar ve ajanslar, Jaq n Jil sayesinde verimli iş akışları ve içerik üretiminde artış yaşıyor.
Haller AI
haller.ai
Haller AI: Hepsi Bir Arada Yapay Zeka Kontrol Panelimizle İşletmenizi Hızlandırın Küçük işletmelere ve yalnız girişimcilere güçlü, veri odaklı yapay zeka çözümleri sağlama konusunda uzmanlaşan kullanıcı dostu kontrol panelimiz, içerik oluşturmayı ve proje yönetimini çocuk oyuncağı haline getirir. Özelleştirilebilir, ölçeklenebilir ve uygun maliyetli Haller AI, iş akışlarını optimize etmek ve benzersiz iş verimliliği elde etmek için hepsi bir arada çözümünüzdür. En yeni yapay zeka odaklı iş çözümleri hakkında güncel bilgilere sahip olmak için ağımıza katılın.
Eleo.ai
eleo.ai
Yapay zekanın insan potansiyeliyle buluştuğu Eleo.ai. Eleo ile üretkenliğinizi ve yaratıcılığınızı daha önce hiç olmadığı şekilde ortaya çıkarabilirsiniz. Bilgi aramak, metinler oluşturmak, fikirleri ortaya çıkarmak ve görselleri bulmak için binlerce saat harcadığınızı hayal edin. Beyninizi güçlendirmenin, kendinize daha fazla zaman ayırmanın ve yazma hızınızı 20 kat artırmanın zamanı geldi. Eleo sadece başka bir yapay zeka hizmeti değil. Diğer platformlardan farklı olarak Eleo, uygun tarzda sohbet etmenize ve yazmanıza, iyi sorular sormanıza, metin yazarlığı işleviyle çeviri yapmanıza ve hatta görseller oluşturmanıza olanak tanır. Yapay zekanın kullanımını keyifli, hızlı ve pratik hale getiren kapsamlı bir araçtır. Ve en iyi kısmı? İhtiyaçlarınıza uyacak şekilde tasarlanmış fiyatlandırma planları ile ekonomiktir. Peki Eleo neden süper? Önde gelen şirketler, rekabet avantajı elde etmek için çalışanlarını zaten yapay zekaya erişimle donattı. Eleo size hızla gelişen iş piyasasında önde kalmak için ihtiyaç duyduğunuz becerileri verir. Verimliliği, hızı ve yaratıcılığı artırır, sizi alanınızda usta yapar. Eleo'yu kullanmak kolaydır. Sadece kaydolun, bir plan seçin, kendinizi platforma kaptırın ve görevlerinizi zahmetsizce gerçekleştirmeye başlayın. Eleo herhangi bir cihazda mevcuttur, böylece gittiğiniz her yerde bilgilerinize, belgelerinize ve resimlerinize erişebilirsiniz. Geride kalmayın. Eleo.ai'nin gücünü benimseyin ve bugün tüm potansiyelinizi ortaya çıkarın. Yapay zeka dünyasına yapılan bu olağanüstü yolculukta bize katılın ve üretkenliğin ve yaratıcılığın geleceğini deneyimleyin.
Docsie
docsie.io
Docsie, işletmelerin birden fazla dilde mükemmel ürün dokümantasyonu oluşturmasına, sürdürmesine ve yayınlamasına olanak tanıyan web tabanlı bir dokümantasyon platformudur. Bu platform, müşterilerinizin belgelerinizle nasıl etkileşime girdiğini analiz etmenize yardımcı olur ve belgelerinizi nasıl geliştirebileceğinize ilişkin bilgiler sağlar. Ürününüzün büyüdüğünü yalnızca hayal edebiliyorsanız, ürün belgeleriniz de büyüyebilir. Docsie'de hazırlanan belgeleri kullanmak, müşterilerinizin belgelerinizde ürününüzle ilgili bilgileri bulmasını kolaylaştıracak, onları uzun vadede daha mutlu edecek ve bunları başarılı bir şekilde elinizde tutmanıza yardımcı olacaktır. Docsie ayrıca sizi, sertifikalı çevirmenler, makine öğrenimi ve gelişmiş çeviri hızı ve doğruluğunu iyileştirme algoritmaları yardımıyla ürün belgelerinizi çevirmenize de yardımcı olan son teknoloji ürünü bir çeviri pazarına bağlar. Docsie, şirketlerin birden fazla dilde mükemmel ürün belgeleri oluşturmasına, sürdürmesine ve yayınlamasına olanak tanıyan, hepsi bir arada web tabanlı bir belgeleme platformudur. Platformumuz aynı zamanda müşterilerinin dokümanlarıyla nasıl etkileşim kurduğunu analiz etmeye yardımcı olur ve onlara dokümanlarını nasıl geliştirebilecekleri konusunda öngörüler sağlar.
crear.ai
crear.ai
Crear.ai, kullanıcıların daha iyi ve daha hızlı içerik yazmasına yardımcı olan bir yapay zeka içerik asistanıdır. Kullanıcılara 20'den fazla şablona erişim, kişiselleştirme seçenekleri ve içeriği yeniden ifade etme, genişletme, sıkıştırma ve çevirme yeteneği sunar. Ayrıca ücretsiz sürümden yıllık veya aylık plana kadar çeşitli fiyatlandırma planları da mevcuttur.
Copyter
copyter.com
Copyter bir yapay zeka metin yazarıdır ve markalar, acenteler ve pazarlamacılar için içerik üretir. Yazılım bir web uygulamasıdır ve metin yazarlığını kolaylaştırmak için şablonlar veya yapay zeka araçları içerir. Kullanıcılar bir marka, hizmet veya ürün hakkında birkaç kelime girerek başlayabilirler. Copyter daha sonra İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve daha fazlası dahil olmak üzere 37'den fazla dilde kopya oluşturabilir. İçeriğin tamamı kullanıcıya ait olup, içeriğin özel ve ticari amaçlarla kullanılmasına olanak sağlar. Yapay zeka yazma platformu aylık ve kullanım başına ödemeli abonelikler sunuyor. Copyter esas olarak web sitesi açılış sayfaları ve SEO meta açıklamaları için metinlerin oluşturulmasında kullanılır. Ayrıca Amazon gibi e-Ticaret platformlarının başlıkları ve ürün açıklamaları için de uyarlanmıştır. Diğer yaygın kullanım örnekleri arasında PPC (tıklama başına ödeme) reklamları, sosyal medya gönderileri ve bloglar yer alır. Sistem, metni düzenlemek ve içerik kalitesini sağlamak için entegre bir okunabilirlik ve dil bilgisi denetleyicisi içerir.
Localo
localo.com
En İyi Yerel SEO Aracıyla Müşterinizin İşini Artırın - Localo Müşterinizin yerel görünürlüğünü hızla artırmak için ajansınızın hizmet yelpazesini en güçlü yerel SEO aracıyla güçlendirin - Localo. Bu güçlü yapay zeka tabanlı araç, yerel işletmelere rekabet avantajı sağlamak, daha fazla yerel müşteri çekmek ve optimize edilmiş yerel SEO stratejileri aracılığıyla yatırım getirisini artırmakla ilgilidir. * Müşterilerinin yerel SEO'sunu yönetmek için daha hızlı ve daha verimli bir yol arayan tüm pazarlama ajansları ve serbest çalışan SEO danışmanları için uygundur. Temel Özellikler ve Faydalar: * Akıllı Görevler: Kişiselleştirilmiş haftalık görevler ve gelişmiş bilgilerle rekabette önde olun. Müşterinizin yerel arama görünürlüğünü artırın ve yeni müşteriler çekin. * Konum Kontrol Edici ve İzleme: Müşterilerinizin Google yerel sıralamalarını doğru bir şekilde takip edin ve görünürlüklerini artırmak için veriye dayalı kararlar alın. * Localo AI: Akıllı AI'mız, Google yayınlarını, inceleme yanıtlarını ve işletme profili bilgilerini otomatikleştirmenize ve optimize etmenize yardımcı olur. * İnceleme Yöneticisi: Müşterinizin Google incelemelerini yönetmek ve geliştirmek için olağanüstü bir araç. Müşteri ilişkilerini geliştirin ve çevrimiçi güvenilirlik oluşturun. * GBP Koruması: Müşterinizin işletmesini, yerel arama sıralamalarını etkileyebilecek yersiz değişikliklerden koruyun. * GBP Gönderileri: Müşterilerin zamanında, bilgilendirici Google gönderileriyle etkileşimde kalmasını sağlayın. * Büyüme İstatistikleri: Kapsamlı büyüme istatistikleriyle bilinçli kararlar alın. Yerel arama görünürlüğünü daha iyi anlayın ve etkili stratejiler oluşturun. * Localo'yu bugün kullanmaya başlayın ve uzun vadeli taahhüt gerekmeden 30 günlük para iade garantisi alın. Müşterileriniz dijital varlıkları konusunda size güveniyor; onların beklentilerini karşılamakla kalmayın, onları aşın. Ajansınızı Localo - En İyi Yerel SEO aracıyla donatın ve sürekli gelişen dijital ortamda üstünlük kazanın. ŞİMDİ zaman sınırlı teklifimizden yararlanın ve müşterilerinizin işletmelerini yerel hakimiyete taşımamıza izin verin!
Conteudize
conteudize.ai
onteudize, pazarlama içeriği oluşturmayı optimize etmek ve otomatikleştirmek için Yapay Zekadan yararlanan yenilikçi bir dijital platformdur. Elindeki 50'den fazla şablonla kullanıcılar yüksek kaliteli metinleri, yaratıcı görselleri ve ses transkripsiyonlarını hızlı bir şekilde üretebilir. Bireysel girişimciler ve küçük işletmeler için özel olarak tasarlanan bu ürün, yalnızca mobil cihaz ve 4G bağlantısı kullanıldığında bile verimli, basit ve hızlı içerik üretimine olanak sağlar.
SnapRytr
snaprytr.com
SnapRytr, Pakistan şirketi SnapRytr tarafından geliştirilen yapay zeka destekli bir yazma asistanı ve makale yazarıdır. Küçük işletmelere ve serbest içerik yazarlarına geniş ölçekte iyi yazılmış ve araştırılmış makaleler oluşturmada yardımcı olmak için tasarlanmıştır. SnapRytr ile kullanıcılar 10 kat daha hızlı yazma hızına ulaşarak her ay 100 saatten fazla tasarruf edebilirler. Yapay Zeka yazma asistanı, sosyal medya, pazarlama, açılış sayfası ve profesyonel iletişim için içerik üreten 80'den fazla yapay zeka aracıyla birlikte gelir. Ayrıca, yüksek kaliteli içerik oluşturmak için yalnızca en ufak bir girdiyi gerektiren akıllı yapay zeka makale yazarıyla, yazarın önündeki engelin aşılmasına da yardımcı olur. Kullanıcılar, oluşturulan içeriği meslektaşlarıyla kolayca paylaşabilir ve geri bildirim alabilir ve kendi araçlarını oluşturmak veya Google E-Tablolar'ı otomatikleştirmek için SnapRytr'in API'sini kullanabilirler. SnapRytr, AI içerik yazma araçları, AI iş yazma araçları ve daha fazlasını içeren onlarca ücretsiz widget'tan oluşan tek noktadan bir paket sunar. Kullanıcılar, ister pazarlama ister iş amaçlı içeriğe ihtiyaç duysunlar, bir widget'in ilgili kategorisini seçebilir ve tüm widget türlerinin uygun bir şekilde tek bir yerde kategorize edilmesini sağlayabilirler. Yapay zeka makale yazarının kullanımı zahmetsizdir ve kullanıcılar kendi konularından, içindekiler bölümünden, taslaklarından veya anahtar kelimelerinden makale oluşturabilirler. Amaç, kullanıcıların saatlerce yazmaktan tasarruf etmelerine ve birkaç dakika içinde daha dikkat çekici makaleler bulmalarına yardımcı olmaktır. Genel olarak SnapRytr, kullanıcılara saatlerce süren yazma süresinden tasarruf edebilen ve onlara işlerinin daha önemli yönlerine odaklanmaları için zaman tanıyan yararlı bir yapay zeka yazma asistanıdır.
RewriteTool.net
rewritetool.net
RewriteTool.net, kullanıcılara yazılarını geliştirecek çeşitli güçlü araçlar sağlamak için gelişmiş yapay zeka teknolojisini kullanan kapsamlı bir yazı geliştirme platformudur. Platform, cümleleri veya paragrafları daha kısa, net ve etkili hale getirmek için otomatik olarak yeniden yazabilen bir AI yeniden yazıcısını içerir. Yeniden kelime oluşturma aracı, kullanıcıların cümlelerini anlamlarını değiştirmeden yeniden ifade etmelerine yardımcı olur. Büyük metin bloklarını otomatik olarak daha kısa, daha yönetilebilir özetlere dönüştürebilen bir AI özetleyici. Ve kullanıcıların yazılarını ilgili kelimeler, ifadeler ve fikirlerle hızlı ve kolay bir şekilde genişletmelerine olanak tanıyan bir metin genişletme aracı. RewriteTool.net ile kullanıcılar yazma becerilerini geliştirebilir ve kolaylıkla profesyonel, yüksek kaliteli içerik üretebilirler.
MarketingCopy AI
marketingcopy.ai
MarketingCopy AI, reklamlarınız, açılış sayfalarınız, e-postalarınız ve daha fazlası için yüksek kaliteli, ikna edici metinler oluşturmanıza yardımcı olan, yapay zeka destekli bir pazarlama metin yazarıdır. MarketingCopy AI, yüksek kaliteli kopya ve içeriği daha hızlı oluşturmanıza ve proje ve belgelerdeki çalışmalarınızı düzenlemenize yardımcı olacak bir dizi güçlü özellik sunar.
Livy AI
livy.ai
Livy.AI, içerik oluşturuculara, özellikle de eğlence sektöründekilere, içerik oluşturma ihtiyaçlarında yardımcı olmak için tasarlanmış yenilikçi bir yapay zeka platformudur. Livy.AI, gelişmiş yapay zeka algoritmalarını kullanarak orijinal, ilgi çekici ve yüksek kaliteli içerik oluşturma sürecini kolaylaştırır. * Yapay Zeka Senarist Aracı: Yapay Zeka Senarist Aracımızla senaryo oluşturmada yapay zekanın potansiyelini ortaya çıkarın. İster filmler, TV şovları, podcast'ler veya haberler için senaryolar hazırlıyor olun, aracımız, harika hikaye anlatımının gerektirdiği duygusal rezonansı ve yapıyı sağlarken yaratıcı süreci hızlandırmak için tasarlanmıştır. İlgi çekici anlatılar oluşturmanıza, üretkenliği artırmanıza ve fikirleri senaryolara dönüştürmenize yardımcı olan yaratıcı asistanınızdır. * Yapay Zeka Görüntü Aracı: Livy.AI'deki Yapay Zeka Görüntü Aracı, komut dosyalarınızı tamamlayan görsel olarak çarpıcı görüntüler oluşturmada yardımcınızdır. Aracımız, konsept çiziminden karakter tasarımına kadar, bir hikaye anlatan görsellerin düşünülmesine ve oluşturulmasına yardımcı olmak için gelişmiş yapay zekadan yararlanır. Hikayenize zahmetsizce görsel bir boyut kazandırmakla ilgilidir. * Ve Daha Fazlası: Livy.AI, senaryo ve görüntü oluşturmanın ötesinde, eğlence sektörünün dinamik ihtiyaçlarını karşılamak için araç takımını sürekli olarak genişletiyor. Platformumuzla, içerik oluşturma yolculuğunuzu yapay zeka destekli yaratıcılığın yeni çağına taşıyan çeşitli çözümleri keşfedin.
LeadScripts
leadscripts.co
LeadScripts, pazarlama stratejinizde devrim yaratmak için tasarlanmış güçlü ve yenilikçi bir araçtır. Ürününüze ve müşteri kişiliğinize göre uyarlanmış ilgi çekici, ikna edici senaryolar hazırlayan, yapay zeka destekli bir metin yazarlığı yardımcısıdır. İşletmenizi ve müşterilerinizi sizin kadar anlayan ve değer önerinizi mümkün olan en etkili şekilde iletebilen bir araca sahip olduğunuzu hayal edin. LeadScripts'in yaptığı da budur. Pazarlama metni yazmanın tahmine dayalı ve zaman alıcı sürecini ortadan kaldırarak işinizin diğer yönlerine odaklanmanıza olanak tanır. LeadScripts ile yalnızca bir içerik oluşturucuya değil, aynı zamanda pazarlama metni ihtiyaçlarınız için kapsamlı bir çözüme sahip olursunuz. Hedef kitlenizi ve ürününüzü anlar ve bu bilgiyi gerçekten yankı uyandıran senaryolar oluşturmak için kullanır. İster e-posta dizileri, ister satış mektupları, ister reklam kopyaları olsun, LeadScripts ilgi çekici, ikna edici ve dönüştürücü içerik üretir.
Cowriter
cowriter.org
Cowriter, yazarları güçlendirmek ve yaratıcı yazma sürecini hızlandırmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir metin düzenleyici ve kopya oluşturucudur. Cowriter'ın AI Düzenleyicisi, yazar üretkenliğini optimize etmeyi ve ellerinizi klavyeden ayırmadan tüm yazma ihtiyaçlarınızı karşılamayı amaçlamaktadır. İçeriğinizi yalnızca birkaç saniye içinde hızlı ve kolay bir şekilde oluşturun, düzenleyin ve iyileştirin. * Yazma stilinizle içerik oluşturun: Cowriter, benzersiz yazma stilinizdeki içeriği anlayabilir, öğrenebilir ve oluşturabilir. Cowriter, tonunuza ve sesinize uygun kişiselleştirilmiş öneriler sunmak için zaman içinde sizden bilgi alır. * Gerçek Zamanlı Verileri Kullanma: Web'den gerçek zamanlı verilerle içerik oluşturun! Cowriter, her yazma görevinde güvenilir web kaynaklarını araştırabilir ve daha iyi, güncel ve daha gerçekçi içerikler yazabilir. En son haberleri, etkinlikleri ve trendleri içeren makaleleri, denemeleri ve akademik makaleleri kolayca oluşturun. * Kendi AI yazma uzmanınızla sohbet edin: Cowriter, beyin fırtınası fikirleri, okuyucu katılımını artırmaya yönelik stratejiler konusunda rehberlik sağlama veya içerik oluşturma ve iyileştirme gibi çeşitli yaratıcı yazma ihtiyaçlarında yardımcı olabilir. * Saniyeler içinde pazarlama metni oluşturun: Facebook, Google, Linkedin, Twitter ve ötesinde paylaşmak için büyüleyici, orijinal ve gerçek içerik oluşturun!
Copylime.com
copylime.com
Copylime.com, akıllı yapay zeka ile saniyeler içinde daha iyi, daha ilgi çekici web sitesi içeriği, blog makaleleri ve sosyal medya gönderileri yazmanıza yardımcı olacak
ContentIn
contentin.io
ContentIn: LinkedIn İçeriği için Kişisel Yapay Zeka Yazma Asistanı. Tarzınıza ve sesinize göre eğitilmiş kişiselleştirilmiş yapay zekanın gücüyle 10 kat daha hızlı daha iyi LinkedIn Gönderileri yazın. 3000'den fazla kullanıcı LinkedIn İçeriklerini zenginleştirmek için halihazırda ContentIn'i kullanıyor. Bunlar, tıpkı sizin gibi LinkedIn oyunlarını bir sonraki seviyeye taşıyan binlerce girişimci ve profesyonel. İşte nasıl başlayacağınız: 1. 14 günlük ücretsiz denemeye kaydolun. 2. Kişiselleştirilmiş LinkedIn içerik planınızı 1 dakika içinde oluşturuyoruz. 3. LinkedIn gönderilerinizin ilk haftasını AI Ghostwriter'ınızla 1 saatten daha kısa bir sürede yazın ve planlayın. 4. Kişisel yapay zekanızı önümüzdeki 1-2 hafta içinde eğitmeye başlayacağız, böylece sizin sesinize ve tarzınıza göre yazacak. 5. Kendi kendine öğrenen yapay zeka ile her hafta daha iyi gönderileri daha hızlı yazacaksınız. Sonunda LinkedIn içerik oyununuzu sallamak için artık bahaneniz yok. Yani ne kadar erken başlarsanız, harika sonuçları o kadar çabuk göreceksiniz. 10 kat daha hızlı daha iyi LinkedIn Gönderileri yazmak ve sonunda kişisel markanızı oluşturmak için LinkedIn İçeriği için Kişisel Yapay Zeka Yazma Asistanı ile ilgileniyor musunuz? Daha sonra bir sonraki adımı atın. Şimdi ücretsiz olarak SaaS Aracımıza kaydolun ve ilk haftadaki gönderilerinizi 1 saatten daha kısa sürede yazın. Kişisel AI yazma asistanınızı tarzınıza ve sesinize göre analiz edip eğiteceğiz. LinkedIn oyununuzu bir sonraki seviyeye taşımanın zamanı geldi.
ContentBlock
contentblock.ai
Yapay zekayla içerikleri 10 kat daha hızlı oluşturun. 10 kat daha hızlı şaşırtıcı, orijinal içerik oluşturmak için yazılarınızı en gelişmiş yapay zeka yazma asistanıyla güçlendirin.
Bertha AI
bertha.ai
Bertha AI, WordPress için bir yapay zeka asistanı eklentisidir. Gelişmiş yapay zekayı kullanarak kullanıcıların makaleler, ürün açıklamaları ve web sitesi kopyaları gibi içerikleri dakikalar içinde oluşturmasına yardımcı olur. Temel özellikler ve avantajlar: * Saniyeler içinde makaleler, blog yazıları ve açılış sayfaları yazın * E-ticaret siteleri için ürün açıklamaları oluşturun * Sayfalar için ilgi çekici web sitesi kopyası oluşturun * Özel görüntüler oluşturmak için yerleşik görüntü oluşturma * WordPress eklentisi ve Chrome uzantısı olarak mevcuttur * Tüm önemli sayfa oluşturucular ve temalarla entegre olur * İçerik oluşturmaya harcanan zamandan %90'a kadar tasarruf sağlar * Daha yüksek planlarda sınırsız kullanıcı * Aylık milyonlarca kelime dahildir * Uygun fiyatlı aylık ve yıllık fiyatlandırma planları * 7 gün para iade garantisi Bertha AI, insan benzeri içerik oluşturmak için en son teknolojiye sahip yapay zeka teknolojisinden yararlanıyor. İşte nasıl çalıştığına dair hızlı bir genel bakış: * Kullanıcı Bertha'ya içeriğin oluşturulmasını istediği içerik istemini, konuyu veya fikri sağlar * Bertha istemi analiz eder ve ilgili içeriği oluşturmak için geniş bilgi veri tabanından yararlanır * Oluşturulan içerik saniyeler içerisinde kullanıcıya geri döner * Kullanıcılar daha sonra AI tarafından oluşturulan içeriği yayınlamadan önce kolayca düzenleyebilir ve hassaslaştırabilir Bertha, bir insan yazar gibi yüksek kaliteli, benzersiz içerik oluşturmak için yüz milyarlarca parametre konusunda eğitim aldı. Yapay zeka ilgi çekici, bilgilendirici ve okunabilir içerik oluşturmak için farklı yazma stillerini, konuları, dil kurallarını ve daha fazlasını öğrendi.
Writingo
writingo.ai
Writingo, yüksek kaliteli içerik oluşturmak için yapay zeka tarafından eğitilen ve desteklenen, yapay zeka destekli benzersiz bir çözümdür. Writingo, zaman veya çaba harcamanıza gerek kalmadan içerik oluşturma işlemini kolayca gerçekleştirebilir.
ChatLabs
writingmate.ai
ChatLabs by Writingmate, GPT-4o, LLaMA 3, Google Gemini Pro, Claude 3 ve Mistral dahil olmak üzere 30'dan fazla farklı yapay zeka modeline erişim sağlayan güçlü bir platformdur. ChatLabs ayrıca yerleşik GPT Asistanlarını kullanmanıza, dosyaları analiz etmenize, web'de arama yapmanıza ve işletmeniz hakkında her şeyi bilen özel yapay zeka aracıları oluşturmanıza olanak tanır.
Writely
writelyai.com
Writely AI, saniyeler içinde makaleler, kısa öyküler, e-postalar ve video özetleri oluşturan yenilikçi bir yazma platformudur. Çok miktarda metin üzerinde eğitilen derin öğrenme modelleri, insan yazısını taklit ederek minimum düzeyde intihal içeren çıktılar üretir. Ton değiştirme, çeviri, fikir üretme ve metin işleme gibi özelliklerle Writely, verimli ve ilgi çekici içerik oluşturmaya yardımcı olur. WritelyCHAT görev yardımı sunarak güvenilir öneriler sunar. Araca, çeşitli cihazlarla uyumlu bir Chrome uzantısı aracılığıyla erişilebilir ve Instagram, LinkedIn ve Twitter'da aktif bir topluluk varlığı vardır.
Remail.ai
remail.ai
Remail, e-postaları 10 kat daha hızlı yazmanızı sağlayan bir AI E-posta yardımcısıdır. Yeniden posta çözümü, herhangi bir dilde yüksek kaliteli e-posta yanıtlarını kolayca raporlamak veya oluşturmak için Gmail'in yanı sıra Outlook'u da destekler. Remail, e-posta yazma deneyiminde devrim yaratmak üzere tasarlanmış, kullanıcıların dikkate değer bir verimlilikle e-posta oluşturmasına olanak tanıyan gelişmiş bir yapay zeka aracıdır. Remail'in temel hedefi, yanıt süresini ve genel üretkenliği artıran yenilikçi özellikler sağlayarak e-posta iletişim sürecini hızlandırmaktır.
Penelope AI
penelopeai.com
Penelope AI, aklınızdaki fikirleri hızlı bir şekilde ifade etmek, yeni fikirler sunmak ve ihtiyaç duyduğunuz bilgileri PDF'lerden kolayca almak için yapay zekanın gücünden yararlanır.
Outline.ai
outline.ai
Yapay zeka destekli yazma asistanınız. Outline, yapay zeka destekli, işbirliğine dayalı bir belge düzenleyicisidir. Yazma tıkanıklığına elveda deyin ve daha iyi yazmaya merhaba deyin.
Ava AI
hiava.ai
Ava - Kişisel Yapay Zeka Yazma Asistanınız Ava, içerik oluşturma şeklinizde devrim yaratmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli yenilikçi bir yazma yardımcısıdır. Ava, Shakespeare'i ve internetin %10'unu içeren zengin bilgi tabanıyla, yalnızca saniyeler içinde yüksek kaliteli makaleler, bloglar, reklamlar, e-postalar, sosyal medya gönderileri ve daha fazlasını oluşturmanıza yardımcı olur. Bu sezgisel araçla yazma tıkanıklığına elveda deyin ve yazınızı yeni boyutlara taşıyın. Ava, fikir aşamasından yürütme aşamasına kadar tüm yazma sürecini kolaylaştırarak üretkenliği artırırken daha kısa sürede daha fazlasını başarmanızı sağlar. AIDA çerçevesi, reklam oluşturmaya yönelik BAB çerçevesi ve kişiselleştirilmiş soğuk e-postalar gibi kullanım durumuna özel şablonlarla Ava, pazarlamacıların ve içerik oluşturucuların hedef kitlesinde gerçekten yankı uyandıran ilgi çekici materyalleri verimli bir şekilde üretmesini kolaylaştırır. İster ilgi çekici pazarlama kampanyaları hazırlıyor olun ister yeni makale fikirleri için beyin fırtınası yapıyor olun, Ava'nın yaratıcı potansiyelinizi ortaya çıkarmanıza yardımcı olacak başvuracağınız ortağınız olmasına izin verin. İçerik oluşturmada benzersiz verimliliği deneyimlemek ve bir daha boş sayfaya bakmamak için hemen kaydolun!
1MillionResume
1millionresume.com
Yapay Zeka Özgeçmiş Oluşturucumuzla Kariyerinizi Yükseltin: Dakikalar İçinde Hayalinizdeki Özgeçmişi Oluşturun Yapay Zeka Özgeçmiş Oluşturucumuz, hayalinizdeki iş için mükemmel özgeçmişi oluşturmanıza yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. 1 milyon özgeçmişle yalnızca bir özgeçmiş oluşturmuyorsunuz; daha parlak bir gelecek inşa ediyorsunuz. * Özgeçmiş Oluşturucumuzla 30 Dakikadan Kısa Bir Sürede Özgeçmiş Oluşturun Metin hizalama ve biçimlendirme için saatler hatta günler harcamanıza elveda deyin. Yapay Zeka Özgeçmiş Oluşturucumuz, özgeçmiş oluşturma sürecini optimize ederek 30 dakikadan kısa sürede olağanüstü bir özgeçmiş oluşturmanıza olanak tanır. İster profesyonel yolculuğunuza yeni çıkmış bir mezun olun, ister kariyer geçişini hedefleyen tecrübeli bir profesyonel olun, özgeçmiş oluşturucumuz ihtiyaçlarınızı ve zaman kısıtlamalarınızı karşılamak üzere tasarlanmıştır. * Her Kariyer Yolu için Çeşitli Profesyonel Şablonlar Bir özgeçmişin estetiği, potansiyel işverenler üzerinde ilk izleniminizi yaratabilir veya bozabilir. Bu nedenle 1millionresume, çeşitli endüstrilere ve kariyer aşamalarına göre tasarlanmış, profesyonelce tasarlanmış geniş bir şablon yelpazesi sunar. Yaratıcılıktan kurumsallığa kadar, benzersiz kariyer yolunuza mükemmel şekilde uyum sağlayan bir şablon bulun. * Özgeçmiş Oluşturmada Yapay Zeka Avantajını Deneyimleyin Becerilerinizi, deneyimlerinizi ve kariyer hedeflerinizi anlayan ve ardından bunları profesyonelce hazırlanmış bir özgeçmişe dönüştüren bir yapay zeka asistanını hayal edin. Yapay Zeka Özgeçmiş Oluşturucumuzun yaptığı da tam olarak budur. Yapay zekanın gücünden yararlanarak özgeçmiş oluşturma sürecini yalnızca verimli ve etkili değil, aynı zamanda inanılmaz derecede ödüllendirici hale getirdik. * Özgeçmişinizi Yeni Zirvelere Taşıyın Günümüzün sürekli değişen iş piyasasında, iyi hazırlanmış, kişiye özel bir özgeçmiş, yeni fırsatlara giden altın biletinizdir. Geleneksel özgeçmiş oluşturma yöntemleri hantal ve zaman alıcı olabilir, mesleki gelişiminize engel olabilir. 1 milyon özgeçmişle, size yenilikçi bir çözüm sunmak için en son teknolojiyi kariyer gelişimi tutkusuyla birleştiriyoruz.
Narrato
narrato.io
Narrato, pazarlamacıların ve içerik oluşturucuların işbirliği yaparak kazanan içeriği daha hızlı ve daha iyi oluşturmasına yönelik bir yapay zeka içerik platformudur. Narrato, fikir oluşturma, planlama, oluşturma, optimizasyon, işbirliğinden yayınlamaya kadar tüm içerik oluşturma yolculuğunu hızlandırır. Platformun özelliklerini seçin: * AI içerik oluşturma, fikir oluşturma ve optimizasyon asistanı * Görev atama, izleme ve yönetimi içeren içerik proje yönetimi * İçerik iş akışı otomasyonu * İçerik oluşturma, okunabilirlik, dilbilgisi ve yapılandırma iyileştirmeleri ve intihal kontrollerine yardımcı olan yapay zeka yazma asistanına sahip gelişmiş içerik düzenleyici * SERP'lerdeki sıralamaları ölçeklendirmek için otomatik SEO içerik özetleri alın * İçerik takvimi, AI içerik fikirleri oluşturucu ve diğer planlama özellikleri * Metinden çarpıcı AI görüntüleri oluşturun * Özel içerik şablonları oluşturun ve kullanın * İçeriği ve projeleri klasörler halinde düzenleyin ve içerik deposunu koruyun * İçerik yayınlama otomasyonu * Serbest çalışan ödeme yönetimi * Pazarlama ajansları için müşteri içeriği sunumu, geri bildirim ve işbirliği * Yazarları işe almak için içerik pazarı Diğer özellikler: Yönergeler ve Marka Varlıkları Havuzu, Çoklu Dil Desteği, Ücretsiz Görsel Arama, ChatGPT ve Canva ile entegrasyonlar, Zapier ve API ile Özel Entegrasyonlar, Özel Raporlar ve daha fazlası.
Brain Pod AI
brainpod.ai
BrainPod AI, içerik oluşturuculara, pazarlamacılara ve satış ekiplerine çeşitli hizmetler sağlamak için gelişmiş AI teknolojisini kullanan bir platformdur. İçerik oluşturmayı basitleştirmek, yaratıcılığı artırmak ve üretkenliği artırmak için Yapay Zeka Yazma ve Görüntü Oluşturma dahil birçok araç sunar. BrainPod AI'nın temel özelliklerinden biri Violet adlı AI Yazarıdır. Bu araç, yapay zeka teknolojisini kullanarak kullanıcıların daha hızlı yazmalarına yardımcı olabilir ve iş akışlarını ve içeriklerinin kalitesini iyileştirmek isteyen yazarlar, blog yazarları ve pazarlamacılar için mükemmel hale getirir. Ek olarak Toplu Makale Oluşturucu özelliği, kullanıcıların tek tıklamayla binlerce yüksek kaliteli makale oluşturmasına olanak tanır; bu, WordPress siteleri için içerik oluşturmayı otomatikleştirmek için idealdir. BrainPod AI ayrıca metni dijital görüntülere, sanata ve hatta NFT'lere dönüştürebilen yenilikçi bir Yapay Zeka Görüntü Oluşturucu sunarak içerik oluşturmayı ve paylaşmayı herkes için daha erişilebilir hale getiriyor. BrainPod AI'nın benzersiz bir özelliği, metni müziğe dönüştürme yeteneğidir; bu, yaratıcılıklarını genişletmek ve kendilerini yeni yollarla ifade etmek isteyen her seviyedeki müzisyen için mükemmeldir. İşletmeler için tasarlanan BrainPod AI, büyümeyi destekleyen son teknoloji çözümler sunarak üretkenliği ve karlılığı optimize etmeyi amaçlıyor. Kullanıcılar, platformun ücretsiz deneme sürümüyle içerik oluşturma süreçlerinde yapay zekanın gücünü deneyimleyebilir, bu da onu günümüzün hızlı dijital ortamında değerli ve uygun maliyetli bir araç haline getiriyor.
Stack Overflow for Teams
stackoverflow.co
Stack Overflow for Teams, ekiplerin geliştirme yaşam döngüsünün her aşamasında teknik zorlukları çözmelerine yardımcı olan bir bilgi paylaşımı ve işbirliği platformudur. Stack Overflow'un halka açık platformu zaten teknoloji uzmanlarının çalışma şeklinin ayrılmaz bir parçası olduğundan, Stack Overflow for Teams, kurumsal bilginin daha doğal ve sorunsuz bir şekilde paylaşılmasını sağlar. Artık iş yerinde ve iş dışında daha bilinçli kararlar vermeniz için ihtiyaç duyduğunuz bilgiye ve işlevler arası uzmanlara sürekli erişime sahip olacaksınız.
GoZen Content.Ai
gozen.io
GoZen Content.Ai, Dahili dil dönüştürme aracını kullanarak birden fazla dilde içerik oluşturmayı kolaylaştıran güçlü bir platformdur. İster pazarlama materyalleri, web sitesi içeriği, blog gönderileri veya daha fazlasını oluşturuyor olun, GoZen Content.ai yanınızdadır.
FlyMSG
vengreso.com
FlyMSG, çalışırken tekrarlanan görevlerin hızla ortadan kalkmasını sağlayarak günde 1 saatten fazla tasarruf etmenizi sağlayan yapay zeka üretkenlik uygulamasıdır. Sizin için yazan, genişleten ve etkileşime giren bir üretkenlik asistanı hayal edin. FlyMSG, çevrimiçi herhangi bir yerde nanosaniyeler içinde mesajların parçalarını veya tamamını otomatik olarak doldurarak herhangi bir kullanıcının şunları yapmasına olanak tanır: * Katılımı artırın * Kişisel üretkenliği kolaylaştırın * Daha etkili ve verimli iletişim kurun FlyMSG'nin temel özellikleri şunlardır: * Herhangi bir mesaj veya snippet türü için (satış, yönetici, müşteri desteği, işe alım, İK, finans vb.) FlyCut kısayolunu atayın. * Google Chrome'dan kolay erişim için FlyCut'larınızı Bulutta kategorilere ayırın * Kayıtlı içeriğinizi otomatik olarak doldurmak, otomatik doldurmak veya genişletmek için herhangi bir metin giriş alanına FlyCut'unuzu yazın
1min.AI
1min.ai
Yapay zeka ile verimliliği artırmak işinizi ve yaşamınızı iyileştirmenin iyi bir yoludur. Ancak farklı kullanım durumları için yeni araçları değiştirmek veya öğrenmek eğlenceli değildir ve aynı zamanda pahalıdır! 1min.AI, tüm AI özelliklerinin kilidini açan hepsi bir arada bir AI uygulamasıdır. 1min.AI'de yalnızca kullandığınız kadar ödersiniz; başka bir yerde hiçbir gizli maliyet veya kurulum gerekmez. 1min.AI'nin benzersiz özellikleri, çeşitli AI modelleri tarafından desteklenen çeşitli AI özellikleri sunmasıdır. Birçok Asistanla Sohbet özelliği ile bunu net bir şekilde görebilirsiniz, Gemini, GPT, Claude, Llama, MistralAI, ... İçerik, Görüntü, Ses, Video gibi diğer multimedya özellikleri de yeteneklerini kullanmak ve en iyi sonuçları vermek için farklı modellerle birlikte kullanılabilir. Son olarak, kredi tahmini ve şeffaf kullanım geçmişi sunuyoruz, böylece özelliğin çalıştırılmadan önce maliyetinin tam olarak ne kadar olduğunu bilirsiniz ve kullanımı kolayca takip edebilirsiniz. Herhangi bir karar vermeden önce sizin için doğru olduğundan emin olmak için 1min.AI'yi Ücretsiz olarak deniyoruz!
AI Magicx
aimagicx.com
AI Magicx, son teknolojiye sahip yapay zeka destekli içerik oluşturma araçlarının geliştirilmesinde uzmanlaşmış gelişmiş bir yapay zeka şirketidir. AI Magicx'in platformu, dijital içerik üretimini kolaylaştırmak ve geliştirmek için tasarlanmış, toplamda 75'i aşan çok çeşitli özellikler sunuyor. Yapay Zeka Görüntü Oluşturucu, Yapay Zeka Makale Oluşturucu, Yapay Zeka Logo Tasarımcısı gibi çözümler sunuyoruz ve Yapay Zeka Hikaye Oluşturucu ve Yapay Zeka Eğitimli Sohbet Robotlarını tanıtma yolunda ilerliyoruz. AI Magicx'in araçları, verimli, yüksek kaliteli ve ilgi çekici içerik oluşturmak isteyen profesyonellerin ihtiyaçlarını karşılamak için ustalıkla tasarlanmıştır.
Content Guardian
contentguardian.ai
Tek bir yapay zeka denetleyicisine bağlı kalmayın Hiçbir denetleyici tek başına tam güveni garanti edemez. İçeriğinizin bir insan tarafından yazılmış gibi göründüğüne dair benzersiz bir güven sağlamak için önde gelen yapay zeka içerik algılayıcılarıyla entegre oluyoruz.
Humbot
humbot.ai
Humbot, yapay zeka tespitini atlamanıza yardımcı olabilecek bir yapay zeka insanlaştırıcısıdır. Yapay zeka metnini insanileştirin ve Humbot ile güvenle yazın. Humbot, yapay zeka metnini insanileştirmek ve yapay zeka tespitini atlayarak %100 insan puanı elde etmek için en son teknolojiyi sunuyor. Yapay zeka tarafından oluşturulan içeriğin gerçek, orijinal ve çoğu dedektör tarafından algılanamaz olmasını sağlar. İşlem hızlı ve kolaydır ve dilbilgisi hatalarından arınmış, yüksek kaliteli, okunabilir metinler üretir. Sektör lideri teknolojisiyle yeniden yazılan metnin orijinalliğini garanti eder ve etkinliğinin gerçek örneklerini sunar. Kullanıcılar, tespitten kaçınma konusundaki etkinliğini övdü ve onu çeşitli içerik türleri için faydalı buldu. Humbot ayrıca kullanıcı verilerinin emniyetini ve güvenliğini de sağlar. Yenilikçi yaklaşımıyla içerik oluşturuculardan, araştırmacılardan ve işletmelerden olumlu geri dönüşler aldı. Yapay zekayı insancıllaştırma, dürüstlük veya dürüstlükten ödün vermeden yapay zeka tespitini atlamaya çalışanlara fayda sağlayabilir. Genel olarak Humbot, yapay zeka tespitini zahmetsizce atlayarak içerik oluşturmada önde olmaya yönelik güvenilir bir çözüm sunuyor
Rallio
rallio.com
Yerleşik sosyal medya dağıtım ve planlama yetenekleri, reklam artırma, analitik, itibar yönetimi ve daha fazlasıyla Rallio, markaların sosyal pazarlama çabalarını en üst düzeye çıkarması için daha akıllı, daha basit bir yoldur. Rallio teknolojisi, üreticilerin, kurumsal markaların ve konumlarının, çalışanların ve müşterilerin yerel bir topluluk oluşturmasına, deneyimlerini paylaşmasına ve yerel işletmeyi yönlendirmesine olanak tanıyan eksiksiz bir sosyal medya ekosistemi sağlar.
SEOwind
seowind.io
SEOwind, SEO tabanlı İçerik Özetlerini saatler değil dakikalar içinde oluşturmanıza olanak tanıyan bir SEO İçerik Zekası aracıdır. Tahmin etmeyi bırakın ve SEO'nuzda veri odaklı olmaya başlayın. SEOwind, SEO sonuçlarınızı daha öngörülebilir hale getirmek için mükemmel bir araçtır. Aracımızla hedef kitleniz için değerli içerik yazmak için ihtiyacınız olan tüm verilere sahip olursunuz: * arama amacı, * SERP'ler ve sıralandıkları anahtar kelimeler, * en iyi SERP'lerin içerik taslağı, * kullanıcı soruları, * ele almanız gereken konular * size bağlamda anahtar kelimeler sağlar. Yapay zekayı kullanarak başlığı ve meta açıklamayı yazmanıza yardımcı oluyoruz, size içerik önerileri sağlıyoruz ve içerik taslağını kendisi oluşturuyoruz. Tüm bunlar içeriğinizin performans göstermesini sağlamak için. Bilgileri Google Dokümanlar'a manuel olarak analiz etmek, kopyalamak ve yapıştırmak için bir daha asla zaman harcamanıza gerek kalmayacak. SEOwind ile her zaman daha iyi performans gösteren içerik oluşturmaya odaklanabilirsiniz.
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