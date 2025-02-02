Yapay Zeka Yazma Asistanları - En Popüler Uygulamalar - İsveç

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Yapay zeka yazma asistanları, araştırma, dilbilgisi, ton kontrolü ve yerelleştirme gibi görevleri kapsayan yazma sürecini kolaylaştırmak için makine öğreniminden yararlanır. Bu araçlar, metni incelemek ve öneriler veya ilgili materyaller sunmak için doğal dil işlemeyi (NLP) kullanır. Bunu yaparak içerik oluşturmayı hızlandırarak kullanıcıların hızlı ve güvenli bir şekilde yazmalarını sağlarlar. Artırılmış yazı, daha ilgi çekici materyaller hedefleyen içerik pazarlamacılarına veya iş ilanlarını hassaslaştıran İK personeline hitap ederek çeşitli mesleklerde kullanım alanı bulur. Yapay zeka yazma asistanlarının yelpazesi, kullanıcıların tüm içeriği hazırladığı kapsamlı platformlardan, yazma sonrası öneriler sunan daha basit botlara kadar çok çeşitlidir. Bazıları form oluşturma veya özel yazma önerileri gibi belirli işlevlere odaklanırken, diğerleri geniş kapsamlı yardım sağlar. Bir ürünün Yapay Zeka Yazma Asistanı olarak sınıflandırılması için aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekir: * Yazma görevlerine yardımcı olmak için yapay zekayı kullanın * Yazılı içeriği geliştirmek için içgörüler veya öneriler sağlayın * Yazarın bilgisini zenginleştirmek için ek, uygun kaynaklar sağlayın * Yazılı eserlerdeki gramer hatalarını düzeltin
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Writesonic
writesonic.com
Writesonic, ilgi çekici içerik oluşturma ve güçlü yapay zeka sohbet robotları geliştirme konusunda güvenilir arkadaşınız olarak hizmet vererek içerik oluşturma ve müşteri deneyimi alanında devrim yaratıyor. Platformları, İçerik Oluşturma, Ses Oluşturma ve Görüntü Hazırlama için kapsamlı bir araç paketi sağlamak üzere yapay zekanın ve yaratıcılığın gücünü birleştiriyor. Herkese her şeyi yazma, her yerde yayınlama ve içeriklerini benzersiz bir kolaylıkla optimize etme yetkisi veriyorlar. Güçlü AI sohbet robotu oluşturucusu Botsonic, Slack, WhatsApp, Telegram ve FB Messenger gibi platformlarla sorunsuz bir şekilde bütünleşerek kesintisiz çok kanallı konuşmalar sağlar. Ayrıca robottan insan etkileşimlerine yumuşak geçişleri kolaylaştıran İnsan Devri özelliği de sunuyor. Zapier entegrasyonuyla görevleri otomatikleştiriyor ve iş akışlarını kolaylaştırarak müşteri katılımını artırıyorlar. Botsonic, GDPR uyumludur ve güvenli müşteri etkileşimleri vaat etmektedir. Araç paketleri birlikte içerik oluşturmayı ve müşteri deneyimini yeniden tanımlamayı amaçlayarak Writesonic'i tüm dijital ihtiyaçlarınız için tek durak çözüm haline getiriyor.
Fibery
fibery.io
Fibery bir ürün keşif ve geliştirme platformudur. Çoğu ürün stratejisi rastgele dağılmış veriler ve görüşler üzerine kuruludur. Fibery, kullanıcı geri bildirimlerini veya pazar sinyallerini analiz etmenize ve en önemli bilgileri belirlemenize yardımcı olur; böylece bir sonraki adımda ne üzerinde çalışacağınızı bilirsiniz. 💡Fibery.io'da 14 günlük ücretsiz denemenizi başlatın.
Grammarly
grammarly.com
Grammarly, her gün 30 milyondan fazla kişinin ve 70.000 profesyonel ekibin güvendiği, dünyanın önde gelen yapay zeka yazma yardımı şirketidir. Grammarly, ilk taslağın anında oluşturulmasından her mesajın mükemmelleştirilmesine kadar, Fortune 500'ün %96'sındaki kişilerin güvenlik veya gizlilikten ödün vermeden fikirlerini aktarmalarına ve sonuç almalarına yardımcı olur. Harika yazmanın işin yapılmasını sağladığına inanıyoruz. Grammarly'nin ürün teklifleri (Grammarly Business, Grammarly Premium, Grammarly Free ve Grammarly for Education) sizin yaptığınız yerde çalışır ve 500.000'den fazla uygulama ve web sitesinde bağlamsal olarak uygun yazma desteği sunar. 2009 yılında kurulan Grammarly, TIME'ın En Etkili 100 Şirketinden biri, Fast Company'nin Yapay Zeka Alanındaki En Yenilikçi Şirketlerinden biri ve Inc.'in En İyi İşyerlerinden biri olan Forbes Cloud 100'de 7. sırada yer almaktadır. Uzaktan öncelikli hibrit çalışma modeliyle çalışıyoruz; bu, öncelikle evden çalıştığımız ve Kuzey Amerika ve Avrupa'daki merkezlerimizde yüz yüze işbirliği için buluştuğumuz anlamına geliyor.
Jasper
jasper.ai
Jasper: On-Brand AI For Business, çevrimiçi yaptığınız her yerde, her zaman marka sesinizde içerik oluşturur. Jasper, benzersiz marka tarzınızda öğrenip yazabilen yaratıcı yapay zeka asistanınızdır. İster cesurca, arsızca, resmi olarak konuşun, ister yalnızca internette konuşun (yaparsınız). Ayrıca Jasper Everywhere tarayıcı uzantısı, CMS'nizden e-postanıza, sosyal medyaya ve Jasper API'li kendi şirket platformunuza kadar Jasper'ı yanınızda tutar. En önemlisi Jasper, güvenlik protokolleri geliştikçe güncel kalan yerleşik güvenlik özellikleriyle verilerinizi güvende ve gizli tutar. Yapay zekayla içerikleri 5 kat daha hızlı oluşturun. Jasper, 3.000'den fazla 5 yıldızlı incelemeyle en yüksek kalitede yapay zeka metin yazarlığı aracıdır. Blog gönderileri, sosyal medya içeriği ve pazarlama metni yazmak için en iyisi.
AI Writer
ai-writer.com
2 Dakikada Doğru, İlgili ve Kaliteli İçerik Oluşturun. AI-Writer, yalnızca bir başlıktan makaleler oluşturmak için son teknoloji ürünü AI yazma modellerini kullanan, en doğru içerik oluşturma platformudur.
AIWRITER
aiwriter.fi
AIWriter, 33 dilde makaleler, bloglar, reklamlar, medya vb. gibi çeşitli Metin İçerikleri oluşturmak için gelişmiş OpenAI Yapay Zeka teknolojisi GPT4'ü kullanan bir SaaS (Hizmet Olarak Yazılım) platformudur. Kullanıcılar ayrıca OpenAI DALL-E Yapay Zeka Çözümü aracılığıyla yalnızca görüntüyü tanımlayarak Yapay Zeka Görüntüleri oluşturabilirler. Kullanıcılar AIWriter'a bir bilgi istemi veya konu girebilir ve platform, GPT4 teknolojisini kullanarak bu girdiye dayalı olarak eksiksiz bir metin parçası oluşturacaktır.
TextCortex
textcortex.com
TextCortex, metin yazarlığı için en iyi yapay zeka yazılımını oluşturmak amacıyla gelişmiş NLG algoritmalarını kanıtlanmış pazarlama uygulamalarıyla birleştirir. Milyarlarca satırlık metinle eğitilmiş yapay zeka algoritmalarımız, pazarlamacıların, e-ticaret girişimcilerinin ve metin yazarlarının içerikleriyle her gün daha fazlasını yapmasına yardımcı olur. DT2 Invest ve Avrupa Komisyonu'na göre TextCortex, Avrupa'nın en yeni 200 erken aşama yapay zeka girişiminden biri. Uygulama ve amaç odaklı yaklaşımımızla yalnızca hesaplama süresini değil, aynı zamanda çevre üzerindeki ayak izimizi de azaltıyoruz.
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai, pazara açılma stratejilerini geliştirmek ve içerik oluşturma süreçlerini kolaylaştırmak isteyen kurumsal pazarlama ekipleri için mükemmel bir çözümdür. Copy.ai ile ekipler, belirli müşteri segmentlerinin sıkıntılı noktalarına ve ihtiyaçlarına doğrudan hitap eden hedefli satış metinlerini hızlı bir şekilde oluşturabilir ve potansiyel müşterilerle daha etkili bir şekilde etkileşime geçmelerine ve daha fazla anlaşma yapmalarına yardımcı olabilir. Ayrıca platformumuz, düşünce liderliği oluşturmaya ve potansiyel müşterilerde güven oluşturmaya yardımcı olan ve aynı zamanda ekibin GTM yaklaşımının etkinliğini artırmaya yardımcı olan içerik oluşturmak için kullanılabilir.
SEMrush
semrush.com
Semrush, işletmelerin dünya çapında arama motoru optimizasyonu, tıklama başına ödeme, içerik, sosyal medya ve rekabetçi araştırma kampanyaları yürütmesine ve çevrimiçi pazarlamadan ölçülebilir sonuçlar elde etmesine olanak tanıyan lider bir çevrimiçi görünürlük yönetimi SaaS platformudur. Semrush, şirketlerin çeşitli pazarlama kanallarında kampanyalar oluşturması, yönetmesi ve ölçmesi için öngörüler ve çözümler sunar. Semrush, 87.000'den fazla ödeme yapan müşterisiyle. Sayılarla Semrush: - 808 milyon masaüstü etki alanı profili ve 32,1 milyon mobil etki alanı profili - Günde ortalama 43 trilyondan fazla geri bağlantı ve 25 milyardan fazla URL tarandı - Tek bir anahtar kelime için 24,3 milyardan fazla anahtar kelime ve 20 milyondan fazla fikir - Fortune 500 şirketlerinin %30'u kullanıyor Semrush'u pazarlama aracı olarak tercih ediyorlar
QuillBot
quillbot.com
QuillBot, 150 ülkede aylık 35 milyondan fazla aktif kullanıcıya yardımcı olan yapay zeka destekli bir yazma platformudur. QuillBot, yenilikçi döngüdeki insan ürünleriyle, kullanıcının benzersiz bakış açısını ve sesini korurken yazmayı zahmetsiz hale getirmeyi hedefliyor.
Jenni AI
jenni.ai
Jenni, daha hızlı ve daha doğru yazmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış bir yapay zeka asistanıdır. Özellikleri arasında yapay zeka otomatik tamamlama, intihal içermeyen sonuçlar, metin içi alıntılar ve başka kelimelerle ifade etme yetenekleri bulunur. Bloglar, makaleler, e-postalar, kişisel ifadeler, hikayeler ve konuşmalar gibi içerikler yazmanıza yardımcı olabilir. Jenni herhangi bir dilde yazmak için kullanılabilir ve Google, Harvard, Cambridge, MIT ve Aston Üniversitesi gibi önde gelen kurumların yazarları tarafından sevilir. Jenni ayrıca doğruluk ve yaratıcılıkla raporlar ve altyazılar oluşturmak için de kullanılabilir. En yüksek kalitede içerik oluşturmak için OpenAI, AI21 gibi yapay zeka teknolojilerinin ve her kullanıcıdan gelen özel verilerin bir kombinasyonunu kullanır. Jenni ayrıca içeriğin orijinal ve doğru olduğundan emin olmak için yerleşik bir intihal denetleyicisine sahiptir. Jenni'yi ücretsiz deneyebilir ve en gelişmiş yapay zeka yazma asistanıyla yazmaya bugün başlayabilirsiniz.
Apollo.io
apollo.io
Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.
Outwrite
outwrite.com
Outwrite for Chrome ile daha iyi bir yazar olun. Tarayıcı uzantımız bir dil bilgisi denetleyicisinden çok daha fazlasıdır; fikirlerinizi güçlü cümlelere dönüştürmenize yardımcı olur. Gmail, Outlook, Google Dokümanlar, LinkedIn ve WordPress dahil çevrimiçi olarak yazdığınız her yerde çalışır. Cümleleri yeniden yazmak, dilbilgisi hatalarını düzeltmek, kelime dağarcığını geliştirmek, pasif sesi tespit etmek (ve çok daha fazlası) için Outwrite'ı kullanabilirsiniz.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp, küçük işletmeler için oluşturulmuş Hepsi Bir Arada Pazarlama Platformudur. Raporlama ve analiz, Pazarlama CRM'si, e-posta kampanyaları, haber bültenleri ve içerik yönetimi gibi araçlarla müşterilerinizi merkeze koyabilir, böylece daha akıllıca pazarlama yapabilir ve işinizi daha hızlı büyütebilirsiniz. Mailchimp'in Pazarlama ve CRM mobil uygulaması, ilk günden itibaren daha akıllıca pazarlamanıza ve işinizi daha hızlı büyütmenize yardımcı olur. İşiniz sizi nereye götürürse götürsün, ihtiyacınız olan araçlara erişin ve dakikalar içinde çalışmaya başlayın; deneyime gerek yok. Mailchimp ile satış yapma, müşterileri geri getirme, yeni aboneler bulma veya markanızın misyonunu paylaşma fırsatını asla kaçırmazsınız. Mailchimp'i şunlar için kullanın: * Pazarlama CRM'si - Mailchimp'in Pazarlama CRM'si ile kişilerinizi takip edin. Kartvizit tarayıcı gibi kişileri içe aktarma araçlarıyla yeni müşteriler bulun ve ekleyin. Hedef kitlenin büyümesini takip edin ve kontrol panelinde bireysel kişiler hakkındaki bilgileri görüntüleyin. Hepsini tek bir yerde yapın; doğrudan uygulamadan çağrı yapın, mesaj gönderin ve e-posta gönderin. Önemli ayrıntıları hatırlamak için her etkileşimden sonra notlar kaydedin ve etiketler ekleyin. * Raporlar ve Analizler - Satış ve pazarlama performansınıza daha derinlemesine bakın. Tüm kampanyalarınızın sonuçlarını izleyin ve nasıl iyileştirilebileceğine dair uygulanabilir öneriler alın. E-posta kampanyaları, açılış sayfaları, Facebook ve Instagram reklamları, sosyal medya gönderileri ve kartpostallara ilişkin raporları ve analizleri görüntüleyin. * E-postalar ve Otomasyonlar - E-posta pazarlama kampanyaları, haber bültenleri ve otomasyonlar oluşturun, düzenleyin ve gönderin. Açmayanlara Tek Tıklamayla Yeniden Gönderme ve Ürün Yeniden Hedefleme e-postalarıyla, müşterilerinizle yeniden etkileşim kurabilecek ve kısa sürede satışlarınızı artırabileceksiniz. * Facebook ve Instagram Reklamları - Reklam taslakları oluşturun ve yayınlayın, bir bütçe belirleyin ve belirli bir grubu hedefleyin. Yeni insanlara ulaşın, mevcut kişilerle etkileşime geçin, özel hedef kitleler oluşturun veya web sitesi ziyaretçilerini geri getirin. * Pazarlama Önerileri - Pazarlamanızı geliştirmenize yardımcı olacak uygulanabilir öneriler alın. Terk Edilmiş Sepet e-postası oluşturmanın veya markanızın logosunu ayarlamanız için bir hatırlatma almanın zamanı geldiğini bilin. * Marka Yönetimi - Cihazınızdaki görselleri doğrudan Mailchimp'e yükleyin ve bunları tüm kampanyalarınızda kullanın.
HyperWrite
hyperwriteai.com
HyperWrite, 10 kat daha hızlı yazmanıza ve yazma engelini aşmanıza yardımcı olabilecek yapay zeka destekli bir yazma yardımcısıdır. Daha iyi blog gönderileri, e-postalar, metinler ve daha fazlasını oluşturmak için HyperWrite'ı kullanın. Yapay zeka destekli belge düzenleyicimizi ve akıllı şablonlarımızı deneyin veya favori sitelerinizde yapay zeka yazmanın avantajlarından yararlanmak için HyperWrite Chrome uzantısını indirin.
Sudowrite
sudowrite.com
Sudowrite, yazarların hikaye anlatma sanatında ustalaşmasına ve yaratıcı yazma süreçlerini hızlandırmasına yardımcı olabilecek yapay zeka destekli bir yazma asistanıdır. En iyi AI hikaye oluşturucularından biri olan araç, dilbilgisi ve yazım hatalarını düzeltmekten fazlasını yapar. Yazma stilinizi geliştirmenin yollarını önererek, yeni karakterlere hayat vererek ve hikayelerinizi daha ilgi çekici hale getirmenize yardımcı olarak bunun ötesine geçer. Bu, doğru kelimeleri bulmanıza, cümleleri yeniden ifade etmenize ve hatta aklınıza gelmemiş olabilecek olay örgüsünü ortaya çıkarmanıza yardımcı olmaya hazır uzman bir kelime ustasına sahip olmak gibidir. Sudowrite, gerçekçi ve bağlamsal olarak uygun metinler oluşturmak için en son teknolojiye sahip derin öğrenme tekniklerini kullanır. Sudowrite, genel kavramları eğitim verilerinden öğrenen GPT-3 ve GPT-4, 175+ milyar parametreli Transformer modellerini temel alır. Model, bir sonraki kelimeyi tek tek tahmin ederek metin üretiyor. Sudowrite sizin için yazmak için tasarlanmamıştır ancak yazınızı büyük ölçüde geliştirmenize ve hızlandırmanıza yardımcı olabilir. Yazarlar, yaratıcılar ve roman yazarları için mükemmel bir araçtır.
Murf AI
murf.ai
Murf AI, yapay zekayı kullanarak seslendirmeyi basitleştirmek ve yüksek kaliteli seslendirmeleri herkes için erişilebilir hale getirmek için çalışıyor. Murf, kullanıcıların herhangi bir kayıt ekipmanına ihtiyaç duymadan birkaç dakika içinde gerçekçi seslendirmeler oluşturmasına yardımcı oluyor. * Murf.ai, metni konuşmaya dönüştüren, videolar ve altyazılar üreten ve özelleştirme için çeşitli sesler sunan bir araçtır. * İncelemeciler sezgisel arayüzü, mevcut ses çeşitliliğini, telaffuzu kişiselleştirme yeteneğini ve Canva gibi diğer platformlarla kusursuz entegrasyonu beğendi. * İncelemeyi yapanlar seslerin zaman zaman robotik çıkması, farklı dil ve aksanlarda daha fazla sese duyulan ihtiyaç ve ek özelliklerin yüksek maliyeti gibi sorunlardan bahsetti.
Craft
craft.do
Craft, tüm ekibinizin bir araya gelerek not alabileceği, dokümanlar oluşturabileceği, çalışmayı yönetebileceği ve birlikte fikir üretebileceği ortak çalışma alanıdır. Craft'ın Günlük Notları ekip işbirliğinde bir paradigma değişikliği sunuyor. Tek bir yerden yapılandırılmış günlük güncellemelerle ekibinizin ilerlemesine güç verin, öncelikleri belirleyin ve engelleyicileri kaldırın. Yerleşik yapay zeka asistanıyla hızla fikir üretebilir, daha uzun içerikleri özetleyebilir veya belgelerinizi düzenleme konusunda yardım alabilirsiniz.
ProWritingAid
prowritingaid.com
Kişisel yazma koçunuz. Tek bir pakette dilbilgisi denetleyicisi, stil editörü ve yazma danışmanı. En iyi yazı, doğru dilbilgisinden çok daha fazlasına bağlıdır. Stil sorunlarını da vurgulayan ve yazılarınızı kendi türünüzdeki en iyi yazarlarla karşılaştıran bir düzenleme aracına ihtiyacınız var.
AIHumanize
aihumanize.com
AI Humanize, yapay zeka tarafından oluşturulan metni doğal ve insana benzer görünen içeriğe dönüştürmede uzmanlaşmış bir araçtır. Malzemenin tespit edilemez ve sınırsız kalmasını sağlayarak AI dedektörlerini atlayacak şekilde tasarlanmıştır. Araç, dilbilgisi hatalarından ve alışılmadık terminolojiden kaçınarak içerik bütünlüğünü korur, gösterişli ve profesyonel çıktılar sağlar. AI Humanize, içerik oluşturucular, iş profesyonelleri, pazarlama ve halkla ilişkiler ajansları, SEO uzmanları, akademik profesyoneller, öğrenciler ve web geliştiricileri için uygundur ve SEO'yu geliştirmek, orijinalliği korumak ve yüksek kaliteli, okunabilir içerik sağlamak için çözümler sunar.
Smodin
smodin.io
Smodin, yazma ve araştırmanın tüm yönlerine yardımcı olacak çeşitli araçlar sağlayan, yapay zeka destekli bir yazma asistanıdır. İntihal kontrolü, alıntılar, dilbilgisi düzeltmeleri, çeviriler, metin oluşturma ve daha fazlasını sunar. Smodin, yazma özelliklerini güçlendirmek için gelişmiş yapay zeka modellerini ve algoritmalarını kullanır. Aşağıda bazı temel özelliklerin nasıl çalıştığına ilişkin bir genel bakış verilmiştir: * Metin Yeniden Yazma - Bu özellik, metni analiz etmek ve orijinal anlamını koruyarak yeniden yazmak için yapay zekayı kullanır. Metnin yeni versiyonlarını oluşturmak için cümleleri yeniden ifade eder ve ifadeleri değiştirir. * İntihal Denetleyicisi - İntihal denetleyicisi metni tarar ve yapay zekayı kullanarak milyarlarca çevrimiçi kaynakla karşılaştırır. Kopyalanan veya orijinal olmayan içeriği vurgular. * AI Yazar - AI yazar aracı, büyük dil modellerini kullanarak herhangi bir konuda yeni metin oluşturur. Tam makaleler, makaleler, araştırma makaleleri ve daha fazlasını yazabilir. * AI Grader - Bu araç, iyileştirme için geri bildirim ve öneriler sağlamak üzere makaleleri ve yazılı metni analiz eder. Dilbilgisi, yapı, okunabilirlik ve daha fazlası gibi öğelere bakar. * Yapay Zeka Sohbeti - Sohbet robotu, doğal konuşmalar yapmak için konuşma yapay zekasını kullanır. Sezgisel bir sohbet arayüzü aracılığıyla soruları yanıtlayabilir, metni özetleyebilir, yeni içerik oluşturabilir ve daha fazlasını yapabilir.
Spike
spikenow.com
Spike, e-postayı, ekip sohbetini, ortak çalışmaya dayalı belgeleri ve toplantıları tek bir akışta bir araya getirerek ekiplerin ve bireylerin iletişim kaosunu çözer. Kişisel Kullanım için Spike: Spike'ın e-postalarınızı sohbete dönüştüren sohbet e-posta uygulamasıyla daha iyi bir e-posta deneyimi yaşayın. Bu, en önemli mesajlarınıza öncelik veren, böylece en önemli şeylere odaklanabilmenizi sağlayan güçlü bir mesajlaşma platformuna sahip olmak gibidir. Mevcut e-postanızı kullanın ve karmaşadan uzak bir e-posta deneyiminin keyfini çıkarın. Takımlar için Spike: Takımlar için iletişim netliği! Spike, ekipler için kapsamlı bir üretkenlik paketi sunuyor. Ekip sohbetini, e-postayı, görüntülü toplantıları, yapay zeka araçlarını ve ortak çalışma belgelerini birleşik bir akışta birleştirir. Spike kullansalar da kullanmasalar da, iş arkadaşları, ortaklar, müşteriler ve satıcılar dahil olmak üzere dahili ekipler ve harici paydaşlarla zahmetsizce iletişim kurun ve işbirliği yapın. Spike, anlamlı ekip etkileşimleri için tasarlanmış ilk iş e-posta hizmetidir. Kendi e-posta alan adınızı kullanarak veya Spike'tan özel bir alan adı satın alarak marka tutarlılığını koruyun. Sorunsuz iletişim sağlayan güvenli, güvenilir ve arşivlenebilir e-posta ve mesajlaşmanın keyfini çıkarın.
Wordtune
wordtune.com
Wordtune, iş verimliliğine yönelik bir Üretken Yapay Zeka platformudur. Güvenilir GenAI'yi kullanarak, her alandaki profesyoneller kariyerlerini geliştirebilir ve iş yerinde öne çıkabilirler. İster e-posta yazıyor, ister belge oluşturuyor, ister iş arkadaşlarınıza veya müşterilerinize anlık mesaj gönderiyor olun, Wordtune, yapay zekayı kullanarak çalışmanızı kolaylaştırırken yazınızı mükemmelleştirir.
Develop Diverse
developdiverse.com
Develop Diverse, içeriği kalıplaşmış önyargılı kelimeler açısından otomatik olarak analiz eden ve kapsayıcı alternatifler öneren dünyanın ilk kapsayıcı yazma yazılımıdır. Develop Diverse, hem uyumlu hem de uyumsuz (LGBTQ+) cinsiyet, yaş, etnik köken, engellilik ve nörolojik çeşitliliğe yönelik kapsayıcılığı sağlamak için kesişimsel bir yaklaşıma sahiptir. Develop Diverse, sözlerinizin nitelikli herkese hitap etmesini sağlayarak daha fazla görüş çeşitliliğini benimsemenize ve bir katılım kültürü geliştirmenize olanak tanır. Kapsayıcı yazma platformu, önyargılı kelimeleri tespit eder ve kapsayıcı ve basmakalıp olmayan alternatifler önerir. Develop Diverse, gerçek zamanlı kapsayıcı öneriler, metin erişilebilirliği iyileştirmeleri için tavsiyeler, basit ve kısa eğitici açılır pencereler ve trend analitiği sağlar Cinsiyet, yaş, etnik köken, nöroçeşitlilik ve nörolojik çeşitlilikten bağımsız olarak en iyi adayları çekmek için kapsayıcı işe alma ve işveren markalama içeriği yazın. fiziksel engellilik. Develop Diverse kullanan şirketlerin tamamında kadın başvuranların sayısında %80'lik bir artış ve yeterince temsil edilmeyen diğer gruplardan başvuranların sayısında bir artış görüldü. Başvuru havuzundaki çeşitliliğin artması ve genel olarak daha nitelikli adayların olması, şirketlerin Çeşitlilik, Eşitlik ve Katılım çabalarında daha hızlı başarılı olma olasılığını artıracaktır. Kullanıcılar, yazılımı daha kapsayıcı hale gelmek için kullanırken bağlamsal eğitim uyarıları alırken kendi bilinçdışı önyargılarını öğreniyor ve bunlar üzerinde düşünüyorlar. Develop Diverse, kullanıcıların bunu günlük sözlü konuşmalarda ve müşterilerle yaptıkları konuşmalarda yanlarında götürdüklerini görür; bu da kapsayıcı ve ayrımcı olmayan bir iş yeri sağlar.
Rephrase.info
rephrase.info
Rephrase.info, cümleleri yeniden ifade etmek için yapay zeka teknolojisini kullanan çevrimiçi bir açıklama aracıdır. Araç, benzer anlamlara sahip kelimeleri değiştirir ve metnin orijinal anlamını korurken cümle yapılarını değiştirir. Blog yazıları yazmak, benzersiz makaleler oluşturmak ve pazarlama için metin yazarlığı gibi çeşitli amaçlar için kullanılabilir. Araç, Akıcılık, Standart, Yaratıcı, Akıllı ve Resmi olmak üzere farklı yeniden ifade etme modları sunarak kullanıcıların en uygun stili seçmesine olanak tanır. onların içeriği. Birden fazla dili destekleyerek kullanıcıların metni çeşitli dillerde yeniden yazmasına olanak tanır. Serbest yazarların ve profesyonellerin yazma kariyerlerini artırmalarına yardımcı olmanın yanı sıra, bu yorumlama aracı aynı zamanda yüksek kaliteli ve benzersiz içerik üreterek izleyicilerin ilgisini çekmesine de yardımcı olabilir. Kullanıcıların web sitelerine katılımını artırmaya yardımcı olur ve rekabet avantajı sağlar. Araç, eğitim, araştırma, yazarlık ve gazetecilik alanlarında uygulamalar bulur. Öğrenciler, gramer açısından doğru, intihal içermeyen ödevler üretmek için ona güvenebilirler. Öğretmenler bunu çalışma notları, raporlar ve testler için kullanabilirler. Gazeteciler, kaynaklardan harfi harfine kopyalamaktan kaçınarak metni açık ve kısa bir şekilde yeniden yazabilir. Araştırmacılar, aracın birden fazla kaynaktan gelen karmaşık ifadeleri özetleme ve sentezleme yeteneğinden yararlanır. Yazılı olarak araç, intihal içermeyen ve SEO dostu blog gönderileri üretmeye, ilgi çekici senaryo yazımına, ikna edici metin yazımına ve sınırsız içerik oluşturmaya yardımcı olur.Rephrase.info, yüksek kaliteli, tutarlı ve dilbilgisi açısından doğru başka kelimelerle yazılmış metniyle ünlüdür. Diğer araçlara göre yüksek kelime sayısı sınırı ve sınırsız günlük kullanım sunar. Platform geniş bir dil yelpazesini destekleyerek dünya çapındaki kullanıcılara erişilebilirlik sağlar.
Krater AI
krater.ai
Krater.ai, Yapay Zeka uygulamalarına yönelik hepsi bir arada platformunuzdur. Krater.ai, yapay zekanın gücünden yararlanarak saniyeler içinde zahmetsizce içerik oluşturmanıza ve kopyalamanıza olanak tanır. Krater AI ile girişimlerinizi bir sonraki seviyeye taşıyın. Hepsi bir arada SuperApp'imiz Yapay Zeka teknolojisinin gücünü açığa çıkararak içerik oluşturmadan metinden konuşmaya kadar her şeyi mümkün kılar. Krater ile sınırsız olanaklara ve gerçek yeniliğe erişim kazanacaksınız. Benzersiz işlevsellik ve kullanım kolaylığını deneyimleyin; hemen kaydolun ve yapay zeka avantajından yararlanın.
Ludwig
ludwig.guru
Ludwig, İngilizce yazmayı geliştirmek için mükemmel bir çözümdür. Yazılarınızı destekleyecek bir altyapı sunarak fikirlerinizi ilham aşamasından tamamlanma aşamasına taşımanıza yardımcı olur. Ludwig ne bir çevirmen ne de düzeltmendir; insanoğlunun en güçlü öğrenme aracı olan taklit etme yeteneğinden yararlanan bir dilsel arama motorudur. Genel bilgileri alma konusunda uzmanlaşmış geleneksel arama motorlarından farklı olarak hibrit bilgi alma algoritmamız, uyarlanabilir istatistiksel arama ve anlamsal teknikleri birleştirir. Kullanımı kolay ve sezgisel olan Ludwig, öğrenmeyi teşvik eder, İngilizce yazma becerilerini geliştirir ve kullanıcıların özgüvenini artırır.
1min.AI
1min.ai
Yapay zeka ile verimliliği artırmak işinizi ve yaşamınızı iyileştirmenin iyi bir yoludur. Ancak farklı kullanım durumları için yeni araçları değiştirmek veya öğrenmek eğlenceli değildir ve aynı zamanda pahalıdır! 1min.AI, tüm AI özelliklerinin kilidini açan hepsi bir arada bir AI uygulamasıdır. 1min.AI'de yalnızca kullandığınız kadar ödersiniz; başka bir yerde hiçbir gizli maliyet veya kurulum gerekmez. 1min.AI'nin benzersiz özellikleri, çeşitli AI modelleri tarafından desteklenen çeşitli AI özellikleri sunmasıdır. Birçok Asistanla Sohbet özelliği ile bunu net bir şekilde görebilirsiniz, Gemini, GPT, Claude, Llama, MistralAI, ... İçerik, Görüntü, Ses, Video gibi diğer multimedya özellikleri de yeteneklerini kullanmak ve en iyi sonuçları vermek için farklı modellerle birlikte kullanılabilir. Son olarak, kredi tahmini ve şeffaf kullanım geçmişi sunuyoruz, böylece özelliğin çalıştırılmadan önce maliyetinin tam olarak ne kadar olduğunu bilirsiniz ve kullanımı kolayca takip edebilirsiniz. Herhangi bir karar vermeden önce sizin için doğru olduğundan emin olmak için 1min.AI'yi Ücretsiz olarak deniyoruz!
NovelAI
novelai.net
NovelAI, yazılı içeriğin oluşturulmasına yardımcı olmak için tasarlanmış yapay zeka odaklı bir araçtır. İster bir roman taslağı hazırlıyor olun, ister oyun anlatıları oluşturuyor olun, ister sadece hikaye anlatımıyla uğraşıyor olun, NovelAI fikirlerinizi hayata geçirmenize yardımcı olmak için benzersiz bir yaratıcılık ve teknoloji karışımı sunar. Geleneksel yazma yardımcılarından farklı olarak bu platform, yalnızca iyileştirmeler önermek için değil aynı zamanda bir insan yazarın tarzını ve karmaşıklığını taklit edebilecek içerik oluşturmak için gelişmiş yapay zekadan yararlanıyor. NovelAI, klasik romanlardan çağdaş eserlere kadar uzanan geniş bir edebiyat veri tabanı üzerinde eğitilmiş karmaşık bir yapay zeka modeli üzerinde çalışıyor. Bu eğitim, yapay zekanın çeşitli yazı stillerini, olay örgüsünü ve karakter gelişimlerini anlamasına ve kopyalamasına olanak tanır. Bir kullanıcı bir bilgi istemi veya hikaye fikri girdiğinde, yapay zeka bu eğitimi kullanıcının talimatlarına uygun içerik oluşturmak için kullanır ve bu da onu çeşitli yaratıcı projeler için çok yönlü bir araç haline getirir.
Flowrite
flowrite.com
Flowrite, e-postaları, mesajları ve diğer iletişimleri daha hızlı ve verimli bir şekilde yazmanıza yardımcı olan, yapay zeka destekli bir yazma yardımcısıdır. Bir Chrome uzantısı veya web uygulaması olarak çalışır ve Gmail, Outlook, LinkedIn ve diğer platformlardaki gelen kutunuzla entegre olur. Flowrite, ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış yüksek kaliteli yazma önerileri oluşturmak için gelişmiş doğal dil işleme teknolojisini kullanır. İşte nasıl çalışıyor: * Flowrite'a bağlam sağlaması için birkaç kelime veya kısa ifadeler verin * Öneri oluşturmak için Flowrite düğmesine tıklayın * Yapay zeka tarafından oluşturulan önerileri inceleyin ve favorinizi seçin * Gerekirse yineleyin - Flowrite birden fazla seçenek sunar Yapay zeka, kişiselleştirilmiş, alakalı mesajları saniyeler içinde oluşturmak için talimatlarınızı ve alıcının ayrıntılarını dikkate alır.
Podium
podium.com
Podium, yapay zeka tarafından desteklenen ve halihazırda kullanmakta olduğunuz araçlarla entegrasyona hazır, hepsi bir arada bir dönüşüm ve iletişim platformudur. 100.000'den fazla işletme rekabette öne çıkmak için Podium'u kullanıyor. * Podyum, işletmelere web sitesi dönüşümleri ve müşteri etkileşimleri konusunda yardımcı olan bir iletişim aracıdır. * İncelemeciler sıklıkla uygulamaya herhangi bir cihazdan erişmenin rahatlığından, kullanım kolaylığından ve müşteri iletişimi ile web sitesi dönüşümleri üzerindeki olumlu etkisinden bahsediyor. * Kullanıcılar, müşteri hizmetleri yanıt süreleriyle ilgili sorunlardan, belirli özelliklerle ilgili zorluklardan ve fiyatlandırma ile sözleşme koşullarından memnuniyetsizlikten bahsetti.
Chatbase
chatbase.co
Verileriniz için özel ChatGPT. Belgelerinizi yükleyin veya web sitenize bir bağlantı ekleyin ve verileriniz için ChatGPT benzeri bir sohbet robotu edinin. Daha sonra bunu web sitenize bir widget olarak ekleyin veya API aracılığıyla onunla sohbet edin.
Phrasly
phrasly.ai
GPTzero gibi yapay zeka dedektörleri tarafından tespit edilme korkusu olmadan yapay zeka tarafından oluşturulan metinlerden yararlanmak için başvuracağınız çözüm olan Phrasly ile tanışın. Phrasly ile, günümüzde mevcut olan her yapay zeka dedektörünün yazılarınızı tamamen insan yapımı olarak göreceğine dair güven kazanırsınız. Phrasly, en son yapay zeka teknolojisi sayesinde makine tarafından oluşturulan içeriğinizi dönüştürür ve ona doğal insan yazısını karakterize eden küçük farklılıklar, hassas nüanslar ve ara sıra tutarsızlıklar aşılar. Son ürün? Tamamen kesintisiz ve insan eliyle kaleme alınan bir şeyden ayırt edilemeyen metin. Phrasly farkını bugün deneyimleyin ve içeriğinizi bir sonraki seviyeye taşıyın!
Humbot
humbot.ai
Humbot, yapay zeka tespitini atlamanıza yardımcı olabilecek bir yapay zeka insanlaştırıcısıdır. Yapay zeka metnini insanileştirin ve Humbot ile güvenle yazın. Humbot, yapay zeka metnini insanileştirmek ve yapay zeka tespitini atlayarak %100 insan puanı elde etmek için en son teknolojiyi sunuyor. Yapay zeka tarafından oluşturulan içeriğin gerçek, orijinal ve çoğu dedektör tarafından algılanamaz olmasını sağlar. İşlem hızlı ve kolaydır ve dilbilgisi hatalarından arınmış, yüksek kaliteli, okunabilir metinler üretir. Sektör lideri teknolojisiyle yeniden yazılan metnin orijinalliğini garanti eder ve etkinliğinin gerçek örneklerini sunar. Kullanıcılar, tespitten kaçınma konusundaki etkinliğini övdü ve onu çeşitli içerik türleri için faydalı buldu. Humbot ayrıca kullanıcı verilerinin emniyetini ve güvenliğini de sağlar. Yenilikçi yaklaşımıyla içerik oluşturuculardan, araştırmacılardan ve işletmelerden olumlu geri dönüşler aldı. Yapay zekayı insancıllaştırma, dürüstlük veya dürüstlükten ödün vermeden yapay zeka tespitini atlamaya çalışanlara fayda sağlayabilir. Genel olarak Humbot, yapay zeka tespitini zahmetsizce atlayarak içerik oluşturmada önde olmaya yönelik güvenilir bir çözüm sunuyor
Simplified
simplified.com
Basitleştirilmiş, modern pazarlama ekiplerine yönelik bir tasarım ve işbirliği platformudur. Artık varlıkları yükledikten sonra manuel olarak düzenlemeye gerek kalmadan tüm kanallarda hızlı ve markaya uygun içerik oluşturmak mümkün; Basitleştirilmiş sizin için her şeyi yapar! Bu şekilde, pazarlamacılara, ajanslarındaki çeşitli araçlarda medya yayınlamak veya düzenlemek için harcayacakları saatleri geri verirken, güçlükleri en aza indirirsiniz.
GravityWrite
gravitywrite.com
GravityWrite, kullanıcıların yüksek kaliteli yazılı içerik oluşturmasına yardımcı olmak için yapay zekanın gücünden yararlanan yenilikçi bir içerik oluşturma aracıdır. Gelişmiş algoritmaları, özelleştirilebilir seçenekleri ve kullanıcı dostu arayüzü ile GravityWrite, içerik oluşturma sürecini basitleştirmeyi ve verimliliği artırmayı amaçlamaktadır. GravityWrite, ilgi çekici ve iyi yapılandırılmış yazılı içerik oluşturmak için yapay zeka teknolojisini kullanan kapsamlı bir içerik oluşturma aracıdır. Kullanıcı dostu bir arayüz ve yüksek kaliteli makaleler, blog gönderileri, pazarlama metinleri ve daha fazlasını oluşturmayı kolaylaştıran bir dizi özellik sunar. GravityWrite, içerik oluşturma sürecini otomatikleştirerek kullanıcıların zamandan ve emekten tasarruf etmesini amaçlamaktadır. GravityWrite, içerik oluşturma sürecinizi geliştirebilecek çeşitli özellikler sunar: * Yapay Zeka Destekli İçerik Üretimi: GravityWrite, girdilerinize dayalı olarak yüksek kaliteli içerik önerileri oluşturmak için gelişmiş yapay zeka algoritmalarını kullanır. Doğru ve alakalı içerik önerileri sağlamak için çeşitli kaynaklardan gelen verileri analiz eder. * Özelleştirme Seçenekleri: GravityWrite ile oluşturulan içeriği marka sesinize ve hedef kitlenize uyacak şekilde özelleştirme olanağına sahipsiniz. İçeriğin tonunu, stilini ve uzunluğunu özel ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde ayarlayabilirsiniz. * Anahtar Kelime Optimizasyonu: GravityWrite, akıllı anahtar kelime optimizasyonunu birleştirerek, arama motoru sıralamalarınızı iyileştirebilecek SEO dostu içerik oluşturmanıza yardımcı olur. Alakalı anahtar kelimeleri sorunsuz bir şekilde entegre ederek içeriğinizin görünürlüğünü artırabilir ve daha fazla organik trafik çekebilirsiniz. * İntihal Tespiti: GravityWrite, oluşturduğunuz içeriğin orijinal ve benzersiz olmasını sağlamak için yerleşik bir intihal tespit özelliği içerir. Bu, güvenilirliğinizi korumanıza ve arama motorlarından gelebilecek olası cezalardan kaçınmanıza yardımcı olur. * Zaman Kazandıran Verimlilik: GravityWrite, size iyi yapılandırılmış içerik önerileri sunarak içerik oluşturma sürecini kolaylaştırır. Bu, araştırma ve yazma konusunda size zaman kazandırarak işinizin diğer yönlerine odaklanmanıza olanak tanır.
Copymate
copymate.app
Copymate, kullanıcıların kolayca yüksek kaliteli, SEO için optimize edilmiş makaleleri toplu olarak oluşturmasına olanak tanıyan, yapay zeka destekli bir içerik oluşturma aracıdır. Geniş ölçekte insana benzer içerik oluşturmak için gelişmiş doğal dil oluşturma teknolojisini kullanır. Copymate'in algoritması girişinizi analiz eder ve OpenAI'nin en son GPT-4 modelini kullanarak içerik üretir. Hem arama motorları hem de insan okuyucular için optimize edilmiş makaleler oluşturur. Temel özellikler: * Toplu içerik oluşturucu - Aynı anda sınırsız makale oluşturun * WordPress entegrasyonu - WordPress sitenizde yayınlayın * Çok Dilli - Farklı dillerde içerik oluşturun * SEO optimizasyonu - Arama sıralaması için optimize edilmiş makaleler * GPT-4 - OpenAI'nin en yeni AI modelinden yararlanır * Çoklu site yönetimi - Birden fazla sitedeki içeriği yönetin
Writecream
writecream.com
Writecream, Google reklamları, açılış sayfaları, ürün açıklamaları, blog gönderileri, sosyal medya ve daha fazlası için sizin için metin yazmak amacıyla gelişmiş makine öğrenimini kullanan yenilikçi, yapay zeka destekli bir pazarlama aracıdır. Ayrıca, Outbound pazarlama kampanyaları için ilgi çekici, kişiselleştirilmiş tanıtımlar oluşturmak amacıyla Writecream'i kullanabilirsiniz.
Paperpal
paperpal.com
Paperpal, daha iyi, daha hızlı ve daha yüksek başarı şansıyla yazmanıza yardımcı olmak için üretken yapay zeka desteği, gerçek zamanlı dil önerileri ve intihal kontrolleri sağlayan kapsamlı bir yapay zeka akademik yazma asistanıdır. Akademik yazım için özel olarak tasarlanmış ve 1.300'den fazla konu alanında profesyonel akademik editörler tarafından milyonlarca dil düzeltmesi konusunda eğitilmiş olan Paperpal, makine hızında insan hassasiyeti sunar. Paperpal ile fikirler üzerinde beyin fırtınası yaparak yazma engelini aşabilir, net taslaklarla yazınızı hızlandırabilir ve 25'ten fazla dil için akademik çeviriler alabilirsiniz. Ayrıca, akademik yazım kurallarına ve üsluba uygun olarak yeniden yazma, kelime azaltma ve doğru kelime seçimi konusunda yardımla birlikte derinlemesine dil ve dil bilgisi kontrollerinden de yararlanırsınız. Paperpal, ilk taslağın yazılmasından taslak gönderiminin hazırlığının sağlanmasına kadar her şeyi kapsar. Güvenilir çevrimiçi intihal denetleyicimiz ve 30'dan fazla taslak gönderim kontrolü de dahil olmak üzere premium özelliklere sınırsız erişim için ücretsiz olarak keşfedin veya Paperpal Prime'a (ayda 19 ABD doları) abone olun. Yazmak, kontrol etmek, düzeltmek ve başarılı olmak kadar basit – Şimdi başlayın!
Journalist AI
tryjournalist.com
Journalist AI, akla gelebilecek her blog türüne yönelik güçlü modellere sahip, güçlü bir otomatik blog oluşturma aracıdır. Yapay zeka, en iyi SEO uygulamalarını kullanır, telif hakkı olmayan görseller sağlar, YouTube videolarını entegre etmenize, anahtar kelimeler etrafında makaleler oluşturmanıza olanak tanır ve bunu 150'den fazla dilde yapmayı başarır. Resmi olmayan ve ikna edici ifadeler içeren, doğru/gerçekten yaratıcı/orijinal'e kadar çeşitli modlara sahiptir. Oluşturulan makaleler kullanışlı entegrasyon sayesinde doğrudan sitenizde yayınlanabilir veya .zip dosyası olarak indirilebilir. Journalist AI, blogunuzu tamamen otomatikleştirmenize ve yazma verimliliğinizi ve içerik çıktınızı artırmanıza yardımcı olan nihai hayalet yazma yardımcısıdır. Tek yapmanız gereken, ona birkaç anahtar kelime, başlık veya yalnızca işletmenizin bir açıklamasını sağlamaktır; gerisini o halledecektir. Ana hatlar ve makale yapısı hem harici hem de dahili bağlantılarla tamamen özelleştirilebilir. İlki otomatik olarak ve gerçek zamanlı olarak bulunabilir, ikincisi ise yapay zeka ve onun site çapındaki analizi tarafından bağımsız olarak oluşturulur. İstediğiniz sesin yer aldığı içerikle 150'den fazla dilde makaleler oluşturulabilir. İkincisi, kişisel tercihinize bağlı olarak resmi olmayandan ikna ediciye kadar değişebilir. Oluşturulan makalelerden memnun kaldığınızda, WordPress, Shopify, Wix ve daha fazlası gibi büyük web sitesi oluşturucularıyla entegrasyonlar sayesinde bunları kolayca indirebilir veya doğrudan yayınlayabilirsiniz. Tüm bunların basit bir çevrimiçi arayüz aracılığıyla gerçekleştirilebileceğini unutmayın. Journalist AI herhangi bir API seçeneği veya tarayıcı uzantısı sunmasa da inanılmaz derecede kullanışlı ve sezgisel bir üçüncü taraf entegrasyonuna sahiptir. Bu entegrasyon tartışmasız en güçlü araçtır çünkü makaleleri sitenizde hızlı ve zahmetsizce yayınlamanıza olanak tanır. İçeriği kopyalamanıza ve onu doğru şekilde şekillendirme konusunda endişelenmenize gerek kalmaması, sizi sayısız saatten ve baş ağrısından kurtarır.
Rewording
rewording.io
Rewording.io, dünya çapındaki müşterilerine profesyonel düzenleme, redaksiyon, çeviri ve transkripsiyon hizmetleri sunan, hızla büyüyen bir dil çözümleri sağlayıcısıdır. Deneyimli dilbilimcilerden ve konu uzmanlarından oluşan bir ekiple Rewording.io, doğru, kültürel açıdan duyarlı ve her müşterinin özel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uyarlanmış yüksek kaliteli dil çözümleri sunmaya kendini adamıştır. İster öğrenci, araştırmacı, yazar veya iş uzmanı olun, Rewording.io belgelerinizin hatasız, iyi yazılmış olmasını ve mesajınızı etkili bir şekilde iletmesini sağlayarak iletişim hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabilir. Hizmetleri, yazılı veya sözlü içeriğinizin kalitesini ve etkisini artırırken zamandan ve emekten tasarruf etmenizi sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Rewording.io ayrıca yazma becerilerinizi geliştirmenize ve yaygın dil hatalarından kaçınmanıza yardımcı olmak için intihal denetleyicisi, dil bilgisi denetleyicisi ve alıntı oluşturucu dahil olmak üzere çeşitli yenilikçi dil araçları ve kaynakları sunar. Kullanıcı dostu platformları, duyarlı müşteri desteği ve esnek fiyatlandırma seçenekleri, ihtiyaç duyduğunuz dil çözümlerine ihtiyaç duyduğunuz anda erişmenizi kolay ve uygun fiyatlı hale getirir. Genel olarak Rewording.io, iletişim becerilerini geliştirmek ve dille ilgili hedeflerine ulaşmak isteyen herkes için güvenilir ve güvenilir bir ortaktır. Düzenleme, redaksiyon, çeviri veya transkripsiyon konusunda yardıma ihtiyacınız olsun, Rewording.io başarınızı garanti edecek uzmanlığa ve kaynaklara sahiptir.
RewriteTool.net
rewritetool.net
RewriteTool.net, kullanıcılara yazılarını geliştirecek çeşitli güçlü araçlar sağlamak için gelişmiş yapay zeka teknolojisini kullanan kapsamlı bir yazı geliştirme platformudur. Platform, cümleleri veya paragrafları daha kısa, net ve etkili hale getirmek için otomatik olarak yeniden yazabilen bir AI yeniden yazıcısını içerir. Yeniden kelime oluşturma aracı, kullanıcıların cümlelerini anlamlarını değiştirmeden yeniden ifade etmelerine yardımcı olur. Büyük metin bloklarını otomatik olarak daha kısa, daha yönetilebilir özetlere dönüştürebilen bir AI özetleyici. Ve kullanıcıların yazılarını ilgili kelimeler, ifadeler ve fikirlerle hızlı ve kolay bir şekilde genişletmelerine olanak tanıyan bir metin genişletme aracı. RewriteTool.net ile kullanıcılar yazma becerilerini geliştirebilir ve kolaylıkla profesyonel, yüksek kaliteli içerik üretebilirler.
Paraphraser
paraphraser.io
Paraphraser, cümleleri yeniden ifade etmek ve makaleyi yeniden yazmak için en iyi başka sözcüklerle ifade etme aracıdır. Kelime değiştiricimiz cümlelerin yapısını değiştirebilir ve eş anlamlıların yerini alabilir
Team-GPT
team-gpt.com
Team-GPT, 2 ila 2000 kişiden oluşan ekiplerin çalışmalarında yapay zekayı benimseyebileceği, ortak çalışmaya dayalı bir platformdur. Paylaşılan tek bir çalışma alanında yapay zekayı öğrenin, işbirliği yapın ve uzmanlaşın. Ekibinizin kolektif zekasının yapay zeka tarafından güçlendirildiği, yaratıcılığın ateşlendiği, verimliliğin arttığı ve yeniliğin teşvik edildiği bir dünya hayal edin. Elbette ChatGPT gibi Yüksek Lisans'ların potansiyelinin farkındasınız ancak tüm ekibinizi ikna etmek o kadar kolay değil. Etkili yapay zeka destekli iş akışları oluşturmak ve yapay zeka içgörülerini herkesle paylaşmak istiyorsunuz ancak bunu başarmak için özel bir platforma sahip değilsiniz. Hatta şunu merak ediyorsunuz: "Ekibim yapay zekadan tam potansiyeliyle yararlanıyor mu?" Team-GPT ile tanışın.
Conch
getconch.ai
Conch AI, düşüncelerinizi kelimelere dönüştürmenize yardımcı olacak yeni bir yazma yardımcısıdır. Yeni cümleler ve paragraflar oluşturmak için Conch'u kullanın. Metni yeniden yazmak için Yeniden Yaz'ı kullanın. Sonraki cümleyi oluşturmak için Google Dokümanlar ve Gmail'deki sonraki cümle özelliğini kullanın. Conch da okumanıza yardımcı olabilir. Özetleyici aracıyla yalnızca metni özetlemekle kalmaz, aynı zamanda karmaşık metin gövdelerini anlaşılması kolay cümlelere dönüştürmek için de kullanabilirsiniz. Özellikler - Yeniden Yaz: cümleleri ve paragrafları vurgulayın ve yeniden yazın - Özetleyici: PDF'lerden, kitaplardan ve makalelerden seçilen metni özetleyin - Conch: Her türlü soruyu yanıtlayın veya her türlü içeriği oluşturun - Şablonlar: Girişler, ana hatlar ve çok daha fazlasını oluşturun. - İnsancıllaştırıcı: AI dedektörlerini geçmek için AI tarafından oluşturulan metni yeniden yazın - Bulucu: mevcut web sitesi, herhangi bir makale veya herhangi bir PDF hakkında sorular sorun; AI yanıtları araştıracaktır. Varsayılan bulgudan 10 kat daha iyi.
PerfectEssayWriter.AI
perfectessaywriter.ai
PerfectEssayWriter.AI, 11196'dan fazla öğrencinin güvendiği ve Yahoo, NewsDirect, Bezinga ve diğerleri gibi önde gelen haber kaynaklarında yer alan yapay zeka makale yazma aracı. Platformu, yazma becerilerini geliştirmek ve akademik başarıya ulaşmak isteyen öğrencilerin hızla başvurduğu yer haline geldi. Aracı, öğrencilere kusursuz ve kullanıcı dostu bir deneyim sunmak ve yüksek kaliteli makaleler ve diğer yazılı ödevler oluşturmayı her zamankinden daha kolay hale getirmek için tasarlanmıştır.
Eleo.ai
eleo.ai
Yapay zekanın insan potansiyeliyle buluştuğu Eleo.ai. Eleo ile üretkenliğinizi ve yaratıcılığınızı daha önce hiç olmadığı şekilde ortaya çıkarabilirsiniz. Bilgi aramak, metinler oluşturmak, fikirleri ortaya çıkarmak ve görselleri bulmak için binlerce saat harcadığınızı hayal edin. Beyninizi güçlendirmenin, kendinize daha fazla zaman ayırmanın ve yazma hızınızı 20 kat artırmanın zamanı geldi. Eleo sadece başka bir yapay zeka hizmeti değil. Diğer platformlardan farklı olarak Eleo, uygun tarzda sohbet etmenize ve yazmanıza, iyi sorular sormanıza, metin yazarlığı işleviyle çeviri yapmanıza ve hatta görseller oluşturmanıza olanak tanır. Yapay zekanın kullanımını keyifli, hızlı ve pratik hale getiren kapsamlı bir araçtır. Ve en iyi kısmı? İhtiyaçlarınıza uyacak şekilde tasarlanmış fiyatlandırma planları ile ekonomiktir. Peki Eleo neden süper? Önde gelen şirketler, rekabet avantajı elde etmek için çalışanlarını zaten yapay zekaya erişimle donattı. Eleo size hızla gelişen iş piyasasında önde kalmak için ihtiyaç duyduğunuz becerileri verir. Verimliliği, hızı ve yaratıcılığı artırır, sizi alanınızda usta yapar. Eleo'yu kullanmak kolaydır. Sadece kaydolun, bir plan seçin, kendinizi platforma kaptırın ve görevlerinizi zahmetsizce gerçekleştirmeye başlayın. Eleo herhangi bir cihazda mevcuttur, böylece gittiğiniz her yerde bilgilerinize, belgelerinize ve resimlerinize erişebilirsiniz. Geride kalmayın. Eleo.ai'nin gücünü benimseyin ve bugün tüm potansiyelinizi ortaya çıkarın. Yapay zeka dünyasına yapılan bu olağanüstü yolculukta bize katılın ve üretkenliğin ve yaratıcılığın geleceğini deneyimleyin.
ContentIn
contentin.io
ContentIn: LinkedIn İçeriği için Kişisel Yapay Zeka Yazma Asistanı. Tarzınıza ve sesinize göre eğitilmiş kişiselleştirilmiş yapay zekanın gücüyle 10 kat daha hızlı daha iyi LinkedIn Gönderileri yazın. 3000'den fazla kullanıcı LinkedIn İçeriklerini zenginleştirmek için halihazırda ContentIn'i kullanıyor. Bunlar, tıpkı sizin gibi LinkedIn oyunlarını bir sonraki seviyeye taşıyan binlerce girişimci ve profesyonel. İşte nasıl başlayacağınız: 1. 14 günlük ücretsiz denemeye kaydolun. 2. Kişiselleştirilmiş LinkedIn içerik planınızı 1 dakika içinde oluşturuyoruz. 3. LinkedIn gönderilerinizin ilk haftasını AI Ghostwriter'ınızla 1 saatten daha kısa bir sürede yazın ve planlayın. 4. Kişisel yapay zekanızı önümüzdeki 1-2 hafta içinde eğitmeye başlayacağız, böylece sizin sesinize ve tarzınıza göre yazacak. 5. Kendi kendine öğrenen yapay zeka ile her hafta daha iyi gönderileri daha hızlı yazacaksınız. Sonunda LinkedIn içerik oyununuzu sallamak için artık bahaneniz yok. Yani ne kadar erken başlarsanız, harika sonuçları o kadar çabuk göreceksiniz. 10 kat daha hızlı daha iyi LinkedIn Gönderileri yazmak ve sonunda kişisel markanızı oluşturmak için LinkedIn İçeriği için Kişisel Yapay Zeka Yazma Asistanı ile ilgileniyor musunuz? Daha sonra bir sonraki adımı atın. Şimdi ücretsiz olarak SaaS Aracımıza kaydolun ve ilk haftadaki gönderilerinizi 1 saatten daha kısa sürede yazın. Kişisel AI yazma asistanınızı tarzınıza ve sesinize göre analiz edip eğiteceğiz. LinkedIn oyununuzu bir sonraki seviyeye taşımanın zamanı geldi.
ASKtoAI
asktoai.com
ASKtoAI gelişmiş, yapay zeka odaklı bir içerik oluşturma aracıdır. Tamamı kurumsal ve kişisel iletişiminizi geliştirmek için tasarlanmış ilgi çekici metinler, özelleştirilmiş görüntüler, benzersiz ses kayıtları ve animasyonlu avatar videoları üretir. ASKtoAI ile yaratıcılığınızı dönüştürün.
Copylime.com
copylime.com
Copylime.com, akıllı yapay zeka ile saniyeler içinde daha iyi, daha ilgi çekici web sitesi içeriği, blog makaleleri ve sosyal medya gönderileri yazmanıza yardımcı olacak
Flipner AI
flipner.com
Flipner AI, ses parçacıklarını yayınlanmaya hazır makalelere dönüştüren ve yazma için hızlı bir asistan görevi gören akıllı bir sesten metne dönüştürme aracı ve içerik merkezidir. Flipner AI, metin oluşturmaya devrim niteliğinde bir yaklaşım getirerek yazarların sayısız fikirlerini her zaman, her yerde zahmetsizce yakalayıp organize etmelerine olanak tanıyor. Bu yenilikçi platform, hem metin hem de sesli notların saklanabileceği benzersiz bir içerik merkezi sunarak, kullanıcı dostu yapay zeka aracı aracılığıyla düşüncelerin yapılandırılmış taslaklara veya gösterişli, kullanıma hazır belgelere kusursuz şekilde dönüştürülmesini ve birleştirilmesini kolaylaştırır.
Cowriter
cowriter.org
Cowriter, yazarları güçlendirmek ve yaratıcı yazma sürecini hızlandırmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir metin düzenleyici ve kopya oluşturucudur. Cowriter'ın AI Düzenleyicisi, yazar üretkenliğini optimize etmeyi ve ellerinizi klavyeden ayırmadan tüm yazma ihtiyaçlarınızı karşılamayı amaçlamaktadır. İçeriğinizi yalnızca birkaç saniye içinde hızlı ve kolay bir şekilde oluşturun, düzenleyin ve iyileştirin. * Yazma stilinizle içerik oluşturun: Cowriter, benzersiz yazma stilinizdeki içeriği anlayabilir, öğrenebilir ve oluşturabilir. Cowriter, tonunuza ve sesinize uygun kişiselleştirilmiş öneriler sunmak için zaman içinde sizden bilgi alır. * Gerçek Zamanlı Verileri Kullanma: Web'den gerçek zamanlı verilerle içerik oluşturun! Cowriter, her yazma görevinde güvenilir web kaynaklarını araştırabilir ve daha iyi, güncel ve daha gerçekçi içerikler yazabilir. En son haberleri, etkinlikleri ve trendleri içeren makaleleri, denemeleri ve akademik makaleleri kolayca oluşturun. * Kendi AI yazma uzmanınızla sohbet edin: Cowriter, beyin fırtınası fikirleri, okuyucu katılımını artırmaya yönelik stratejiler konusunda rehberlik sağlama veya içerik oluşturma ve iyileştirme gibi çeşitli yaratıcı yazma ihtiyaçlarında yardımcı olabilir. * Saniyeler içinde pazarlama metni oluşturun: Facebook, Google, Linkedin, Twitter ve ötesinde paylaşmak için büyüleyici, orijinal ve gerçek içerik oluşturun!
LeadScripts
leadscripts.co
LeadScripts, pazarlama stratejinizde devrim yaratmak için tasarlanmış güçlü ve yenilikçi bir araçtır. Ürününüze ve müşteri kişiliğinize göre uyarlanmış ilgi çekici, ikna edici senaryolar hazırlayan, yapay zeka destekli bir metin yazarlığı yardımcısıdır. İşletmenizi ve müşterilerinizi sizin kadar anlayan ve değer önerinizi mümkün olan en etkili şekilde iletebilen bir araca sahip olduğunuzu hayal edin. LeadScripts'in yaptığı da budur. Pazarlama metni yazmanın tahmine dayalı ve zaman alıcı sürecini ortadan kaldırarak işinizin diğer yönlerine odaklanmanıza olanak tanır. LeadScripts ile yalnızca bir içerik oluşturucuya değil, aynı zamanda pazarlama metni ihtiyaçlarınız için kapsamlı bir çözüme sahip olursunuz. Hedef kitlenizi ve ürününüzü anlar ve bu bilgiyi gerçekten yankı uyandıran senaryolar oluşturmak için kullanır. İster e-posta dizileri, ister satış mektupları, ister reklam kopyaları olsun, LeadScripts ilgi çekici, ikna edici ve dönüştürücü içerik üretir.
Livy AI
livy.ai
Livy.AI, içerik oluşturuculara, özellikle de eğlence sektöründekilere, içerik oluşturma ihtiyaçlarında yardımcı olmak için tasarlanmış yenilikçi bir yapay zeka platformudur. Livy.AI, gelişmiş yapay zeka algoritmalarını kullanarak orijinal, ilgi çekici ve yüksek kaliteli içerik oluşturma sürecini kolaylaştırır. * Yapay Zeka Senarist Aracı: Yapay Zeka Senarist Aracımızla senaryo oluşturmada yapay zekanın potansiyelini ortaya çıkarın. İster filmler, TV şovları, podcast'ler veya haberler için senaryolar hazırlıyor olun, aracımız, harika hikaye anlatımının gerektirdiği duygusal rezonansı ve yapıyı sağlarken yaratıcı süreci hızlandırmak için tasarlanmıştır. İlgi çekici anlatılar oluşturmanıza, üretkenliği artırmanıza ve fikirleri senaryolara dönüştürmenize yardımcı olan yaratıcı asistanınızdır. * Yapay Zeka Görüntü Aracı: Livy.AI'deki Yapay Zeka Görüntü Aracı, komut dosyalarınızı tamamlayan görsel olarak çarpıcı görüntüler oluşturmada yardımcınızdır. Aracımız, konsept çiziminden karakter tasarımına kadar, bir hikaye anlatan görsellerin düşünülmesine ve oluşturulmasına yardımcı olmak için gelişmiş yapay zekadan yararlanır. Hikayenize zahmetsizce görsel bir boyut kazandırmakla ilgilidir. * Ve Daha Fazlası: Livy.AI, senaryo ve görüntü oluşturmanın ötesinde, eğlence sektörünün dinamik ihtiyaçlarını karşılamak için araç takımını sürekli olarak genişletiyor. Platformumuzla, içerik oluşturma yolculuğunuzu yapay zeka destekli yaratıcılığın yeni çağına taşıyan çeşitli çözümleri keşfedin.
MarketingCopy AI
marketingcopy.ai
MarketingCopy AI, reklamlarınız, açılış sayfalarınız, e-postalarınız ve daha fazlası için yüksek kaliteli, ikna edici metinler oluşturmanıza yardımcı olan, yapay zeka destekli bir pazarlama metin yazarıdır. MarketingCopy AI, yüksek kaliteli kopya ve içeriği daha hızlı oluşturmanıza ve proje ve belgelerdeki çalışmalarınızı düzenlemenize yardımcı olacak bir dizi güçlü özellik sunar.
WordfixerBot
wordfixerbot.com
WordfixerBot'un Açıklama Aracı, yazılarını geliştirmek isteyen herkes için onu göze çarpan bir seçim haline getiren özelliklerle doludur: * Çeşitli Ton Seçenekleri: Aralarından seçim yapabileceğiniz bir dizi tonla bu araç, yazınızı herhangi bir bağlam veya hedef kitleye göre eşleştirme esnekliği sağlar. * Orijinal Anlamın Korunması: Yapay zeka, mesajınızın özünün değişmeden kalmasını sağlarken ona taze ve benzersiz bir sunum sunar. * Erişilebilirlik ve Kullanım Kolaylığı: Araç, karmaşık kurulumlar veya zorlu öğrenme eğrileri olmadan erişilebilir ve kullanımı kolay olacak şekilde tasarlanmıştır. WordfixerBot'u kullanmanın faydaları açıktır: * Gelişmiş Yazma Kalitesi: Yalnızca benzersiz değil, aynı zamanda hedeflediğiniz okuyucularda yankı uyandıran içerik üretin. * Zaman Kazandırır: Kaliteden ödün vermeden hızla başka sözcüklerle ifade edilmiş metinler oluşturarak yazınızın veya işinizin diğer yönlerine odaklanmanıza olanak tanır. * İntihalden Kaçınma: Araç, çalışmanızın orijinal olmasını ve intihal endişelerinden arınmış olmasını sağlamaya yardımcı olur.
NexBot
nexbot.ai
NexBot, kullanıcıların "mükemmel içeriği 10 kat daha hızlı" yazmalarına yardımcı olduğunu iddia eden bir yapay zeka yazma asistanıdır. OpenAI'nin GPT-3 ve GPT-4 gibi gelişmiş yapay zeka modelleri tarafından desteklenmektedir. Bahsedilen temel özelliklerden bazıları şunlardır: * Hızlı bir şekilde fikir üretin ve 10 kat daha fazla orijinal fikir elde edin * 180'den fazla dilde içerik yazın * Önceden oluşturulmuş şablonları kullanın veya özel şablonlar oluşturun * Optimize edilmiş SEO içeriği alın * Ücretsiz, haftalık veya yıllık ücretli planlardan birini seçin * NexBot, 5 yıldızlı incelemelerle "en iyi yapay zeka içerik oluşturucu" olarak anılıyor. Aracı, profesyonellerin içerik oluşturma süreçlerinde devrim yaratmaları için dönüştürücü bir yazma arkadaşı olarak konumlandırıyor.
Writekit
writekit.ai
Yapay Zeka Destekli Yazım Artık Basitleşti. Writekit, içerik üretimini basitleştirmek ve yaratıcılığı artırmak için yapay zeka ile entegre araçlar sunar. Anlaşılır eklemeler oluşturmaktan gerçek zamanlı ekip işbirliğine kadar Writekit, verimlilik, kalite ve stressiz bir yazma süreci talep eden yazarlar ve pazarlamacılar için tasarlanmıştır.
Writi.io
writi.io
Writi.io içerik üreten bir bot değildir; bunun yerine ChatGPT tarafından desteklenen bir üründür | OpenAI'nin LinkedIn (ve e-postalar) için özel olarak tasarlanmış GPT-4 AI modelleri. Doğrudan LinkedIn'i veya e-posta kutunuzu kullanarak orijinal içerik oluşturan bir yapay zeka yazma asistanıdır. Özelliklere Chrome uzantısı aracılığıyla erişilebilir. Writi'ye ne söylemek istediğinize dair bir ipucu vermek için üç kelime yazmanız yeterli, ardından arkanıza yaslanın ve Writi'nin konuşmanızın içeriğini anlamasına izin verin. Özel sohbetiniz için benzersiz şekilde hazırlanmış, kullanmak istediğiniz içeriği seçin. OpenAI'nin ChatGPT'sindeki yapay zekayı entegre ettik | GPT-4 turbo ve özellikle LinkedIn ve e-posta üzerinde çalışacak şekilde tasarlandı. Kullanımı son derece basit ama bir o kadar da güçlü.
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