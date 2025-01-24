Yapay Zeka Yazma Asistanları - En Popüler Uygulamalar - Suudi Arabistan

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Yapay zeka yazma asistanları, araştırma, dilbilgisi, ton kontrolü ve yerelleştirme gibi görevleri kapsayan yazma sürecini kolaylaştırmak için makine öğreniminden yararlanır. Bu araçlar, metni incelemek ve öneriler veya ilgili materyaller sunmak için doğal dil işlemeyi (NLP) kullanır. Bunu yaparak içerik oluşturmayı hızlandırarak kullanıcıların hızlı ve güvenli bir şekilde yazmalarını sağlarlar. Artırılmış yazı, daha ilgi çekici materyaller hedefleyen içerik pazarlamacılarına veya iş ilanlarını hassaslaştıran İK personeline hitap ederek çeşitli mesleklerde kullanım alanı bulur. Yapay zeka yazma asistanlarının yelpazesi, kullanıcıların tüm içeriği hazırladığı kapsamlı platformlardan, yazma sonrası öneriler sunan daha basit botlara kadar çok çeşitlidir. Bazıları form oluşturma veya özel yazma önerileri gibi belirli işlevlere odaklanırken, diğerleri geniş kapsamlı yardım sağlar. Bir ürünün Yapay Zeka Yazma Asistanı olarak sınıflandırılması için aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekir: * Yazma görevlerine yardımcı olmak için yapay zekayı kullanın * Yazılı içeriği geliştirmek için içgörüler veya öneriler sağlayın * Yazarın bilgisini zenginleştirmek için ek, uygun kaynaklar sağlayın * Yazılı eserlerdeki gramer hatalarını düzeltin
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Grammarly
grammarly.com
Grammarly, her gün 30 milyondan fazla kişinin ve 70.000 profesyonel ekibin güvendiği, dünyanın önde gelen yapay zeka yazma yardımı şirketidir. Grammarly, ilk taslağın anında oluşturulmasından her mesajın mükemmelleştirilmesine kadar, Fortune 500'ün %96'sındaki kişilerin güvenlik veya gizlilikten ödün vermeden fikirlerini aktarmalarına ve sonuç almalarına yardımcı olur. Harika yazmanın işin yapılmasını sağladığına inanıyoruz. Grammarly'nin ürün teklifleri (Grammarly Business, Grammarly Premium, Grammarly Free ve Grammarly for Education) sizin yaptığınız yerde çalışır ve 500.000'den fazla uygulama ve web sitesinde bağlamsal olarak uygun yazma desteği sunar. 2009 yılında kurulan Grammarly, TIME'ın En Etkili 100 Şirketinden biri, Fast Company'nin Yapay Zeka Alanındaki En Yenilikçi Şirketlerinden biri ve Inc.'in En İyi İşyerlerinden biri olan Forbes Cloud 100'de 7. sırada yer almaktadır. Uzaktan öncelikli hibrit çalışma modeliyle çalışıyoruz; bu, öncelikle evden çalıştığımız ve Kuzey Amerika ve Avrupa'daki merkezlerimizde yüz yüze işbirliği için buluştuğumuz anlamına geliyor.
Paraphraser
paraphraser.io
Paraphraser, cümleleri yeniden ifade etmek ve makaleyi yeniden yazmak için en iyi başka sözcüklerle ifade etme aracıdır. Kelime değiştiricimiz cümlelerin yapısını değiştirebilir ve eş anlamlıların yerini alabilir
QuillBot
quillbot.com
QuillBot, 150 ülkede aylık 35 milyondan fazla aktif kullanıcıya yardımcı olan yapay zeka destekli bir yazma platformudur. QuillBot, yenilikçi döngüdeki insan ürünleriyle, kullanıcının benzersiz bakış açısını ve sesini korurken yazmayı zahmetsiz hale getirmeyi hedefliyor.
Jenni AI
jenni.ai
Jenni, daha hızlı ve daha doğru yazmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış bir yapay zeka asistanıdır. Özellikleri arasında yapay zeka otomatik tamamlama, intihal içermeyen sonuçlar, metin içi alıntılar ve başka kelimelerle ifade etme yetenekleri bulunur. Bloglar, makaleler, e-postalar, kişisel ifadeler, hikayeler ve konuşmalar gibi içerikler yazmanıza yardımcı olabilir. Jenni herhangi bir dilde yazmak için kullanılabilir ve Google, Harvard, Cambridge, MIT ve Aston Üniversitesi gibi önde gelen kurumların yazarları tarafından sevilir. Jenni ayrıca doğruluk ve yaratıcılıkla raporlar ve altyazılar oluşturmak için de kullanılabilir. En yüksek kalitede içerik oluşturmak için OpenAI, AI21 gibi yapay zeka teknolojilerinin ve her kullanıcıdan gelen özel verilerin bir kombinasyonunu kullanır. Jenni ayrıca içeriğin orijinal ve doğru olduğundan emin olmak için yerleşik bir intihal denetleyicisine sahiptir. Jenni'yi ücretsiz deneyebilir ve en gelişmiş yapay zeka yazma asistanıyla yazmaya bugün başlayabilirsiniz.
AI Writer
ai-writer.com
2 Dakikada Doğru, İlgili ve Kaliteli İçerik Oluşturun. AI-Writer, yalnızca bir başlıktan makaleler oluşturmak için son teknoloji ürünü AI yazma modellerini kullanan, en doğru içerik oluşturma platformudur.
Murf AI
murf.ai
Murf AI, yapay zekayı kullanarak seslendirmeyi basitleştirmek ve yüksek kaliteli seslendirmeleri herkes için erişilebilir hale getirmek için çalışıyor. Murf, kullanıcıların herhangi bir kayıt ekipmanına ihtiyaç duymadan birkaç dakika içinde gerçekçi seslendirmeler oluşturmasına yardımcı oluyor. * Murf.ai, metni konuşmaya dönüştüren, videolar ve altyazılar üreten ve özelleştirme için çeşitli sesler sunan bir araçtır. * İncelemeciler sezgisel arayüzü, mevcut ses çeşitliliğini, telaffuzu kişiselleştirme yeteneğini ve Canva gibi diğer platformlarla kusursuz entegrasyonu beğendi. * İncelemeyi yapanlar seslerin zaman zaman robotik çıkması, farklı dil ve aksanlarda daha fazla sese duyulan ihtiyaç ve ek özelliklerin yüksek maliyeti gibi sorunlardan bahsetti.
Jasper
jasper.ai
Jasper: On-Brand AI For Business, çevrimiçi yaptığınız her yerde, her zaman marka sesinizde içerik oluşturur. Jasper, benzersiz marka tarzınızda öğrenip yazabilen yaratıcı yapay zeka asistanınızdır. İster cesurca, arsızca, resmi olarak konuşun, ister yalnızca internette konuşun (yaparsınız). Ayrıca Jasper Everywhere tarayıcı uzantısı, CMS'nizden e-postanıza, sosyal medyaya ve Jasper API'li kendi şirket platformunuza kadar Jasper'ı yanınızda tutar. En önemlisi Jasper, güvenlik protokolleri geliştikçe güncel kalan yerleşik güvenlik özellikleriyle verilerinizi güvende ve gizli tutar. Yapay zekayla içerikleri 5 kat daha hızlı oluşturun. Jasper, 3.000'den fazla 5 yıldızlı incelemeyle en yüksek kalitede yapay zeka metin yazarlığı aracıdır. Blog gönderileri, sosyal medya içeriği ve pazarlama metni yazmak için en iyisi.
Team-GPT
team-gpt.com
Team-GPT, 2 ila 2000 kişiden oluşan ekiplerin çalışmalarında yapay zekayı benimseyebileceği, ortak çalışmaya dayalı bir platformdur. Paylaşılan tek bir çalışma alanında yapay zekayı öğrenin, işbirliği yapın ve uzmanlaşın. Ekibinizin kolektif zekasının yapay zeka tarafından güçlendirildiği, yaratıcılığın ateşlendiği, verimliliğin arttığı ve yeniliğin teşvik edildiği bir dünya hayal edin. Elbette ChatGPT gibi Yüksek Lisans'ların potansiyelinin farkındasınız ancak tüm ekibinizi ikna etmek o kadar kolay değil. Etkili yapay zeka destekli iş akışları oluşturmak ve yapay zeka içgörülerini herkesle paylaşmak istiyorsunuz ancak bunu başarmak için özel bir platforma sahip değilsiniz. Hatta şunu merak ediyorsunuz: "Ekibim yapay zekadan tam potansiyeliyle yararlanıyor mu?" Team-GPT ile tanışın.
Scholarcy
scholarcy.com
Scholarcy, sizin için makaleleri okuyan ve önemli noktaları size aktaran dijital araştırma asistanınızdır! Scholarcy, belgelerinizi ortak not alma ve açıklama ekleme özellikleriyle herhangi bir cihazdan erişilebilen, aranabilir, paylaşılabilir özet bilgi kartları kitaplıklarına dönüştürür. PDF, Word, Powerpoint, ePub veya RIS dosyalarından özet kartları oluşturun, Dropbox'tan içe aktarın ve Word, Excel, EndNote, Zotero, Mendeley ve çok daha fazlasına aktarın!
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai, pazara açılma stratejilerini geliştirmek ve içerik oluşturma süreçlerini kolaylaştırmak isteyen kurumsal pazarlama ekipleri için mükemmel bir çözümdür. Copy.ai ile ekipler, belirli müşteri segmentlerinin sıkıntılı noktalarına ve ihtiyaçlarına doğrudan hitap eden hedefli satış metinlerini hızlı bir şekilde oluşturabilir ve potansiyel müşterilerle daha etkili bir şekilde etkileşime geçmelerine ve daha fazla anlaşma yapmalarına yardımcı olabilir. Ayrıca platformumuz, düşünce liderliği oluşturmaya ve potansiyel müşterilerde güven oluşturmaya yardımcı olan ve aynı zamanda ekibin GTM yaklaşımının etkinliğini artırmaya yardımcı olan içerik oluşturmak için kullanılabilir.
1min.AI
1min.ai
Yapay zeka ile verimliliği artırmak işinizi ve yaşamınızı iyileştirmenin iyi bir yoludur. Ancak farklı kullanım durumları için yeni araçları değiştirmek veya öğrenmek eğlenceli değildir ve aynı zamanda pahalıdır! 1min.AI, tüm AI özelliklerinin kilidini açan hepsi bir arada bir AI uygulamasıdır. 1min.AI'de yalnızca kullandığınız kadar ödersiniz; başka bir yerde hiçbir gizli maliyet veya kurulum gerekmez. 1min.AI'nin benzersiz özellikleri, çeşitli AI modelleri tarafından desteklenen çeşitli AI özellikleri sunmasıdır. Birçok Asistanla Sohbet özelliği ile bunu net bir şekilde görebilirsiniz, Gemini, GPT, Claude, Llama, MistralAI, ... İçerik, Görüntü, Ses, Video gibi diğer multimedya özellikleri de yeteneklerini kullanmak ve en iyi sonuçları vermek için farklı modellerle birlikte kullanılabilir. Son olarak, kredi tahmini ve şeffaf kullanım geçmişi sunuyoruz, böylece özelliğin çalıştırılmadan önce maliyetinin tam olarak ne kadar olduğunu bilirsiniz ve kullanımı kolayca takip edebilirsiniz. Herhangi bir karar vermeden önce sizin için doğru olduğundan emin olmak için 1min.AI'yi Ücretsiz olarak deniyoruz!
Wordtune
wordtune.com
Wordtune, iş verimliliğine yönelik bir Üretken Yapay Zeka platformudur. Güvenilir GenAI'yi kullanarak, her alandaki profesyoneller kariyerlerini geliştirebilir ve iş yerinde öne çıkabilirler. İster e-posta yazıyor, ister belge oluşturuyor, ister iş arkadaşlarınıza veya müşterilerinize anlık mesaj gönderiyor olun, Wordtune, yapay zekayı kullanarak çalışmanızı kolaylaştırırken yazınızı mükemmelleştirir.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp, küçük işletmeler için oluşturulmuş Hepsi Bir Arada Pazarlama Platformudur. Raporlama ve analiz, Pazarlama CRM'si, e-posta kampanyaları, haber bültenleri ve içerik yönetimi gibi araçlarla müşterilerinizi merkeze koyabilir, böylece daha akıllıca pazarlama yapabilir ve işinizi daha hızlı büyütebilirsiniz. Mailchimp'in Pazarlama ve CRM mobil uygulaması, ilk günden itibaren daha akıllıca pazarlamanıza ve işinizi daha hızlı büyütmenize yardımcı olur. İşiniz sizi nereye götürürse götürsün, ihtiyacınız olan araçlara erişin ve dakikalar içinde çalışmaya başlayın; deneyime gerek yok. Mailchimp ile satış yapma, müşterileri geri getirme, yeni aboneler bulma veya markanızın misyonunu paylaşma fırsatını asla kaçırmazsınız. Mailchimp'i şunlar için kullanın: * Pazarlama CRM'si - Mailchimp'in Pazarlama CRM'si ile kişilerinizi takip edin. Kartvizit tarayıcı gibi kişileri içe aktarma araçlarıyla yeni müşteriler bulun ve ekleyin. Hedef kitlenin büyümesini takip edin ve kontrol panelinde bireysel kişiler hakkındaki bilgileri görüntüleyin. Hepsini tek bir yerde yapın; doğrudan uygulamadan çağrı yapın, mesaj gönderin ve e-posta gönderin. Önemli ayrıntıları hatırlamak için her etkileşimden sonra notlar kaydedin ve etiketler ekleyin. * Raporlar ve Analizler - Satış ve pazarlama performansınıza daha derinlemesine bakın. Tüm kampanyalarınızın sonuçlarını izleyin ve nasıl iyileştirilebileceğine dair uygulanabilir öneriler alın. E-posta kampanyaları, açılış sayfaları, Facebook ve Instagram reklamları, sosyal medya gönderileri ve kartpostallara ilişkin raporları ve analizleri görüntüleyin. * E-postalar ve Otomasyonlar - E-posta pazarlama kampanyaları, haber bültenleri ve otomasyonlar oluşturun, düzenleyin ve gönderin. Açmayanlara Tek Tıklamayla Yeniden Gönderme ve Ürün Yeniden Hedefleme e-postalarıyla, müşterilerinizle yeniden etkileşim kurabilecek ve kısa sürede satışlarınızı artırabileceksiniz. * Facebook ve Instagram Reklamları - Reklam taslakları oluşturun ve yayınlayın, bir bütçe belirleyin ve belirli bir grubu hedefleyin. Yeni insanlara ulaşın, mevcut kişilerle etkileşime geçin, özel hedef kitleler oluşturun veya web sitesi ziyaretçilerini geri getirin. * Pazarlama Önerileri - Pazarlamanızı geliştirmenize yardımcı olacak uygulanabilir öneriler alın. Terk Edilmiş Sepet e-postası oluşturmanın veya markanızın logosunu ayarlamanız için bir hatırlatma almanın zamanı geldiğini bilin. * Marka Yönetimi - Cihazınızdaki görselleri doğrudan Mailchimp'e yükleyin ve bunları tüm kampanyalarınızda kullanın.
NovelAI
novelai.net
NovelAI, yazılı içeriğin oluşturulmasına yardımcı olmak için tasarlanmış yapay zeka odaklı bir araçtır. İster bir roman taslağı hazırlıyor olun, ister oyun anlatıları oluşturuyor olun, ister sadece hikaye anlatımıyla uğraşıyor olun, NovelAI fikirlerinizi hayata geçirmenize yardımcı olmak için benzersiz bir yaratıcılık ve teknoloji karışımı sunar. Geleneksel yazma yardımcılarından farklı olarak bu platform, yalnızca iyileştirmeler önermek için değil aynı zamanda bir insan yazarın tarzını ve karmaşıklığını taklit edebilecek içerik oluşturmak için gelişmiş yapay zekadan yararlanıyor. NovelAI, klasik romanlardan çağdaş eserlere kadar uzanan geniş bir edebiyat veri tabanı üzerinde eğitilmiş karmaşık bir yapay zeka modeli üzerinde çalışıyor. Bu eğitim, yapay zekanın çeşitli yazı stillerini, olay örgüsünü ve karakter gelişimlerini anlamasına ve kopyalamasına olanak tanır. Bir kullanıcı bir bilgi istemi veya hikaye fikri girdiğinde, yapay zeka bu eğitimi kullanıcının talimatlarına uygun içerik oluşturmak için kullanır ve bu da onu çeşitli yaratıcı projeler için çok yönlü bir araç haline getirir.
ProWritingAid
prowritingaid.com
Kişisel yazma koçunuz. Tek bir pakette dilbilgisi denetleyicisi, stil editörü ve yazma danışmanı. En iyi yazı, doğru dilbilgisinden çok daha fazlasına bağlıdır. Stil sorunlarını da vurgulayan ve yazılarınızı kendi türünüzdeki en iyi yazarlarla karşılaştıran bir düzenleme aracına ihtiyacınız var.
HyperWrite
hyperwriteai.com
HyperWrite, 10 kat daha hızlı yazmanıza ve yazma engelini aşmanıza yardımcı olabilecek yapay zeka destekli bir yazma yardımcısıdır. Daha iyi blog gönderileri, e-postalar, metinler ve daha fazlasını oluşturmak için HyperWrite'ı kullanın. Yapay zeka destekli belge düzenleyicimizi ve akıllı şablonlarımızı deneyin veya favori sitelerinizde yapay zeka yazmanın avantajlarından yararlanmak için HyperWrite Chrome uzantısını indirin.
Writesonic
writesonic.com
Writesonic, ilgi çekici içerik oluşturma ve güçlü yapay zeka sohbet robotları geliştirme konusunda güvenilir arkadaşınız olarak hizmet vererek içerik oluşturma ve müşteri deneyimi alanında devrim yaratıyor. Platformları, İçerik Oluşturma, Ses Oluşturma ve Görüntü Hazırlama için kapsamlı bir araç paketi sağlamak üzere yapay zekanın ve yaratıcılığın gücünü birleştiriyor. Herkese her şeyi yazma, her yerde yayınlama ve içeriklerini benzersiz bir kolaylıkla optimize etme yetkisi veriyorlar. Güçlü AI sohbet robotu oluşturucusu Botsonic, Slack, WhatsApp, Telegram ve FB Messenger gibi platformlarla sorunsuz bir şekilde bütünleşerek kesintisiz çok kanallı konuşmalar sağlar. Ayrıca robottan insan etkileşimlerine yumuşak geçişleri kolaylaştıran İnsan Devri özelliği de sunuyor. Zapier entegrasyonuyla görevleri otomatikleştiriyor ve iş akışlarını kolaylaştırarak müşteri katılımını artırıyorlar. Botsonic, GDPR uyumludur ve güvenli müşteri etkileşimleri vaat etmektedir. Araç paketleri birlikte içerik oluşturmayı ve müşteri deneyimini yeniden tanımlamayı amaçlayarak Writesonic'i tüm dijital ihtiyaçlarınız için tek durak çözüm haline getiriyor.
Friday AI
heyfriday.ai
Friday AI, tüm ihtiyaçlarınıza uygun özel içerik oluşturmanıza yardımcı olan bir doğal dil yazma aracıdır. İster bir blog, ister reklam, makale veya kısa öykü yazıyor olun, Friday AI, mesajınızı iletmek için ihtiyaç duyduğunuz yazılı materyali tasarlamanıza yardımcı olabilir. Friday AI, göz açıp kapayıncaya kadar yüzlerce kelime üretebilen yeni nesil bir AI yazma asistanıdır. Yapay zeka asistanı bir araçtan daha fazlasıdır; çalışma sürecinizde bir yardımcıdır, içeriğinizi optimize etmek için doğru kelimeleri ve cümleleri seçmenize yardımcı olur. Kullanıcılar 40'tan fazla şablon ve 30 yazma tonu arasından seçim yapar, birkaç anahtar kelime girer ve BAM Friday AI, bir saniyeden kısa sürede orijinal, büyüleyici içerik oluşturur. İster uzun bloglar, sosyal medya gönderileri, reklamlar, yaratıcı hikayeler yazıyor olun, ister web sitenizin SEO'sunu ve meta açıklamalarını nasıl geliştireceğinize dair ipuçları arıyor olun, Friday AI, diğerlerini aşan çok çeşitli yeteneklerle işinizi halletmenize yardımcı olabilir. Yapay zeka asistanları. Friday yapay zekasını geliştirmek bir topluluk çabasıdır; Geri bildiriminiz ve Friday AI'yi kullanmanız yalnızca makine öğrenimi algoritmamızı geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda ihtiyaçlarınıza göre iyileştirme yapmak üzere doğrudan geliştirme ekibimiz tarafından değerlendirilir. Artık yaratıcı yardımcınız size ilham vermek için bekliyor. Friday AI ile daha fazlasını yaratın ve iş akışınızı optimize edin!
Contentware
contentware.com
İçerik yazılımı, birkaç dakika içinde yüksek etkili pazarlama kampanyaları üreten, yapay zeka odaklı bir hızlandırıcıdır. Bu, kampanya oluşturmanın sıkıcı, emek yoğun sürecini neredeyse tamamen ortadan kaldırır. Contentware'i farklı kılan şey, size ve ekibinize büyük miktarda zaman kazandıran kampanyaların tamamını (yalnızca kopyayı değil) üretmesidir. Contentware, Generative AI ve web sayfanıza bir bağlantı kullanarak etkinliklerinizi, web seminerlerinizi, yayınlarınızı, blog gönderilerinizi, makalelerinizi, teknik incelemelerinizi ve çok daha fazlasını tanıtmak için e-postalardan ve sosyal medya gönderilerinden oluşan eksiksiz bir kampanya oluşturur. Aslında tanıtımı gereken her şey için kampanya oluşturulabilir. Contentware'in yazdığı kopya özellikle pazarlama kampanyaları için özelleştirilmiştir. Ancak yüksek kaliteli metin, bir kampanyanın yalnızca bir öğesidir. İçerik yazılımı ayrıca kampanya e-postalarını ve sosyal medya gönderilerini de üretir; bunları en iyi pazarlama uygulamaları takvimine ekler; ücretsiz, tam lisanslı kampanya görselleri sağlar; İçeriği popüler e-posta ve sosyal medya yönetim platformlarıyla entegrasyonlar yoluyla dağıtır. İçerik yazılımı ayrıca blog gönderileri, tek seferlik e-postalar ve e-posta konu satırları, açılış sayfası içeriği ve çok daha fazlasını oluşturmak için bir metin oluşturma modülü içerir. Siz ve ekibiniz her kampanyada saatlerce tasarruf edeceksiniz. Ayrıca neredeyse her kuruluşun karşılayabileceği bir fiyata, İçerik Yazılımıyla otomatikleştirilebilecekken neden kampanyaları sıfırdan oluşturasınız ki?
Lilybank AI
lilybankai.com
LilybankAI, verimli bir şekilde yüksek kaliteli içerik oluşturmanıza yardımcı olacak çeşitli araçlar sunan, yapay zeka destekli bir içerik oluşturma platformudur. Anahtar teklifleri şunları içerir: * AI Şablonları - Bloglar, e-postalar, sosyal medya gönderileri vb. gibi farklı kategorilerde kolayca özelleştirebileceğiniz önceden hazırlanmış şablonlar. * AI Görüntü Oluşturucu - DALL-E 2, DALL-E 3, Stabil Difüzyon vb. gibi AI kullanarak benzersiz görüntüler oluşturun. * Yapay Zeka Asistanları - Müşteri sorgularına otomatik olarak yanıt verebilen, ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış sohbet robotları. * AI Konuşmayı Metne Dönüştürme - Sesi doğru bir şekilde metin transkriptlerine dönüştürün. * AI Seslendirme - 100'den fazla dilde gerçekçi insan benzeri sese metin. * AI Kodu - Yazarken kod önerileri alın ve otomatik tamamlayın. LilybankAI, gelişmiş yapay zekayı kullanarak içerik oluşturmayı basitleştirir. Üç basit adımı izleyin: * Giriş Girin - İçerik fikirlerinizi, metin transkriptlerinizi, resimlerinizi vb. sağlayın. * Yapay Zeka Üretimi - LilybankAI, girişinizi analiz eder ve en yeni AI modellerini kullanarak yüksek kaliteli çıktılar üretir. * İçerik Sağlayın - Platform size hedef kitlenizde yankı uyandıran gösterişli, özelleştirilmiş içerik sunar. Hiçbir yaratıcı çaba harcamadan 10 kat daha hızlı sonuçlar alırsınız. LilybankAI'nin kullanımı kolay arayüzü, yapay zeka içeriği oluşturmayı herkes için zahmetsiz hale getirir.
SEMrush
semrush.com
Semrush, işletmelerin dünya çapında arama motoru optimizasyonu, tıklama başına ödeme, içerik, sosyal medya ve rekabetçi araştırma kampanyaları yürütmesine ve çevrimiçi pazarlamadan ölçülebilir sonuçlar elde etmesine olanak tanıyan lider bir çevrimiçi görünürlük yönetimi SaaS platformudur. Semrush, şirketlerin çeşitli pazarlama kanallarında kampanyalar oluşturması, yönetmesi ve ölçmesi için öngörüler ve çözümler sunar. Semrush, 87.000'den fazla ödeme yapan müşterisiyle. Sayılarla Semrush: - 808 milyon masaüstü etki alanı profili ve 32,1 milyon mobil etki alanı profili - Günde ortalama 43 trilyondan fazla geri bağlantı ve 25 milyardan fazla URL tarandı - Tek bir anahtar kelime için 24,3 milyardan fazla anahtar kelime ve 20 milyondan fazla fikir - Fortune 500 şirketlerinin %30'u kullanıyor Semrush'u pazarlama aracı olarak tercih ediyorlar
Krater AI
krater.ai
Krater.ai, Yapay Zeka uygulamalarına yönelik hepsi bir arada platformunuzdur. Krater.ai, yapay zekanın gücünden yararlanarak saniyeler içinde zahmetsizce içerik oluşturmanıza ve kopyalamanıza olanak tanır. Krater AI ile girişimlerinizi bir sonraki seviyeye taşıyın. Hepsi bir arada SuperApp'imiz Yapay Zeka teknolojisinin gücünü açığa çıkararak içerik oluşturmadan metinden konuşmaya kadar her şeyi mümkün kılar. Krater ile sınırsız olanaklara ve gerçek yeniliğe erişim kazanacaksınız. Benzersiz işlevsellik ve kullanım kolaylığını deneyimleyin; hemen kaydolun ve yapay zeka avantajından yararlanın.
AIWRITER
aiwriter.fi
AIWriter, 33 dilde makaleler, bloglar, reklamlar, medya vb. gibi çeşitli Metin İçerikleri oluşturmak için gelişmiş OpenAI Yapay Zeka teknolojisi GPT4'ü kullanan bir SaaS (Hizmet Olarak Yazılım) platformudur. Kullanıcılar ayrıca OpenAI DALL-E Yapay Zeka Çözümü aracılığıyla yalnızca görüntüyü tanımlayarak Yapay Zeka Görüntüleri oluşturabilirler. Kullanıcılar AIWriter'a bir bilgi istemi veya konu girebilir ve platform, GPT4 teknolojisini kullanarak bu girdiye dayalı olarak eksiksiz bir metin parçası oluşturacaktır.
unbound
unboundml.com
Unbound, saniyeler içinde profesyonel ürün fotoğrafları oluşturarak içerik oluşturmada devrim yaratan bir yapay zeka aracıdır. Kullanıcılar, yapay zeka destekli otomasyonu kullanarak sosyal medyadan web sitelerine kadar çeşitli pazarlama kanallarına uyacak görselleri kolayca oluşturabilir. Kullanıcı dostu bir arayüz ve arka plan seçenekleri ve düzenleme özellikleri gibi güçlü araçlarla Unbound, işletmeler, etkileyiciler ve blog yazarları için içerik oluşturma sürecini kolaylaştırır. Ek olarak Unbound, yazma engelini aşmak ve ilgi çekici metinleri zahmetsizce oluşturmak için güçlü yazma yetenekleri sunar. Kullanıcılar ayrıca yaratıcı fikirlerini verimli bir şekilde hayata geçirmek için çok çeşitli şablonlara ve ön ayarlara erişebilir. Unbound'un yapay zeka teknolojisi, yeni bilgiler sağlamak, içeriği optimize etmek ve iş akışını iyileştirmek için sürekli olarak gelişerek onu dünya çapında bireyler ve işletmeler için değerli bir araç haline getiriyor.
Chatbase
chatbase.co
Verileriniz için özel ChatGPT. Belgelerinizi yükleyin veya web sitenize bir bağlantı ekleyin ve verileriniz için ChatGPT benzeri bir sohbet robotu edinin. Daha sonra bunu web sitenize bir widget olarak ekleyin veya API aracılığıyla onunla sohbet edin.
Monica
monica.im
Monica, ChatGPT API tarafından desteklenen, zahmetsiz sohbet ve metin yazarlığı için kişisel Yapay Zeka asistanınız olacak şekilde tasarlanmış bir krom uzantısıdır. Basitçe Cmd+M veya Ctrl+M tuşlarına basın ve onunla sohbet etmeye başlayın. Veya Monica'nın herhangi bir web sayfasına metin oluşturmanıza ve eklemenize yardım etmesine izin verin. Hızlı bir şekilde pazarlama metni oluşturmak için 80'den fazla şablon arasından seçim yapın. Web sayfasında bir metin seçin ve Monica'nın sizin için açıklamasına, tercüme etmesine ve yeniden ifade etmesine izin verin.
GravityWrite
gravitywrite.com
GravityWrite, kullanıcıların yüksek kaliteli yazılı içerik oluşturmasına yardımcı olmak için yapay zekanın gücünden yararlanan yenilikçi bir içerik oluşturma aracıdır. Gelişmiş algoritmaları, özelleştirilebilir seçenekleri ve kullanıcı dostu arayüzü ile GravityWrite, içerik oluşturma sürecini basitleştirmeyi ve verimliliği artırmayı amaçlamaktadır. GravityWrite, ilgi çekici ve iyi yapılandırılmış yazılı içerik oluşturmak için yapay zeka teknolojisini kullanan kapsamlı bir içerik oluşturma aracıdır. Kullanıcı dostu bir arayüz ve yüksek kaliteli makaleler, blog gönderileri, pazarlama metinleri ve daha fazlasını oluşturmayı kolaylaştıran bir dizi özellik sunar. GravityWrite, içerik oluşturma sürecini otomatikleştirerek kullanıcıların zamandan ve emekten tasarruf etmesini amaçlamaktadır. GravityWrite, içerik oluşturma sürecinizi geliştirebilecek çeşitli özellikler sunar: * Yapay Zeka Destekli İçerik Üretimi: GravityWrite, girdilerinize dayalı olarak yüksek kaliteli içerik önerileri oluşturmak için gelişmiş yapay zeka algoritmalarını kullanır. Doğru ve alakalı içerik önerileri sağlamak için çeşitli kaynaklardan gelen verileri analiz eder. * Özelleştirme Seçenekleri: GravityWrite ile oluşturulan içeriği marka sesinize ve hedef kitlenize uyacak şekilde özelleştirme olanağına sahipsiniz. İçeriğin tonunu, stilini ve uzunluğunu özel ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde ayarlayabilirsiniz. * Anahtar Kelime Optimizasyonu: GravityWrite, akıllı anahtar kelime optimizasyonunu birleştirerek, arama motoru sıralamalarınızı iyileştirebilecek SEO dostu içerik oluşturmanıza yardımcı olur. Alakalı anahtar kelimeleri sorunsuz bir şekilde entegre ederek içeriğinizin görünürlüğünü artırabilir ve daha fazla organik trafik çekebilirsiniz. * İntihal Tespiti: GravityWrite, oluşturduğunuz içeriğin orijinal ve benzersiz olmasını sağlamak için yerleşik bir intihal tespit özelliği içerir. Bu, güvenilirliğinizi korumanıza ve arama motorlarından gelebilecek olası cezalardan kaçınmanıza yardımcı olur. * Zaman Kazandıran Verimlilik: GravityWrite, size iyi yapılandırılmış içerik önerileri sunarak içerik oluşturma sürecini kolaylaştırır. Bu, araştırma ve yazma konusunda size zaman kazandırarak işinizin diğer yönlerine odaklanmanıza olanak tanır.
Spike
spikenow.com
Spike, e-postayı, ekip sohbetini, ortak çalışmaya dayalı belgeleri ve toplantıları tek bir akışta bir araya getirerek ekiplerin ve bireylerin iletişim kaosunu çözer. Kişisel Kullanım için Spike: Spike'ın e-postalarınızı sohbete dönüştüren sohbet e-posta uygulamasıyla daha iyi bir e-posta deneyimi yaşayın. Bu, en önemli mesajlarınıza öncelik veren, böylece en önemli şeylere odaklanabilmenizi sağlayan güçlü bir mesajlaşma platformuna sahip olmak gibidir. Mevcut e-postanızı kullanın ve karmaşadan uzak bir e-posta deneyiminin keyfini çıkarın. Takımlar için Spike: Takımlar için iletişim netliği! Spike, ekipler için kapsamlı bir üretkenlik paketi sunuyor. Ekip sohbetini, e-postayı, görüntülü toplantıları, yapay zeka araçlarını ve ortak çalışma belgelerini birleşik bir akışta birleştirir. Spike kullansalar da kullanmasalar da, iş arkadaşları, ortaklar, müşteriler ve satıcılar dahil olmak üzere dahili ekipler ve harici paydaşlarla zahmetsizce iletişim kurun ve işbirliği yapın. Spike, anlamlı ekip etkileşimleri için tasarlanmış ilk iş e-posta hizmetidir. Kendi e-posta alan adınızı kullanarak veya Spike'tan özel bir alan adı satın alarak marka tutarlılığını koruyun. Sorunsuz iletişim sağlayan güvenli, güvenilir ve arşivlenebilir e-posta ve mesajlaşmanın keyfini çıkarın.
Simplified
simplified.com
Basitleştirilmiş, modern pazarlama ekiplerine yönelik bir tasarım ve işbirliği platformudur. Artık varlıkları yükledikten sonra manuel olarak düzenlemeye gerek kalmadan tüm kanallarda hızlı ve markaya uygun içerik oluşturmak mümkün; Basitleştirilmiş sizin için her şeyi yapar! Bu şekilde, pazarlamacılara, ajanslarındaki çeşitli araçlarda medya yayınlamak veya düzenlemek için harcayacakları saatleri geri verirken, güçlükleri en aza indirirsiniz.
Rytr
rytr.me
Rytr, çeşitli içerik üretim ihtiyaçlarına yönelik tasarlanmış, yapay zeka destekli yazma çözümleri sunan bir platformdur. Araç, orijinal, yüksek kaliteli içeriği daha verimli bir şekilde oluşturmalarına yardımcı olarak hem bireysel metin yazarlarına hem de işletmelere yardımcı olur. İlgi çekici blog gönderileri oluşturma, SEO Meta Başlıkları, sosyal medya başlıkları ve incelemelere ve mesajlara yanıtlar dahil olmak üzere çeşitli kullanım durumları sunar. Ayrıca ürün açıklamaları, e-posta iletişimi, iş sunumları, Google Ads ve daha fazlasını içeren görevlerin yazılmasına yönelik özellikler de sağlar. Rytr API ayrıca diğer uygulamalarla entegrasyonu da sağlar. Rytr, oluşturulan içeriğin doğal görünmesini sağlamak için robotik yerine insana benzeyen bir ses tonu koruduğunu iddia ediyor. Rytr ayrıca içeriğin benzersiz olmasını sağlayan intihal kontrolü işlevselliği de sağlar. Benzersiz bir özellik, muhtemelen yapay zekanın kullanıcının yazma tarzına uyum sağlamasına olanak tanıyan 'Sesim' işlevidir. Ayrıca yazılım, otomatik düzenleme yeteneklerine, dilbilgisi kontrolüne sahiptir ve yeniden ifade etme seçenekleri sunabilir. 'Metin Şişirici' özelliği, orijinal anlamı korurken içeriği yeniden yazarak genişletir. Araç aynı zamanda yazmanın akışını ve kalitesini artırmaya yardımcı olan AI otomatik tamamlama metni özelliğini de sunuyor. Rytr ayrıca SEO çıktılarına yardımcı olan anahtar kelime çıkarma ve oluşturma özelliğini de içerir. Kullanıcılar bu araçla LinkedIn, Facebook ve Quora gibi çeşitli platformlar için özel içerik oluşturabiliyor. Yaratıcı yazım için bu araç şiirler, şarkı sözleri ve hikayeler oluşturmak için kullanılabilir. Son olarak açılış sayfaları, haber bültenleri, video açıklamaları ve madde işaretleri için içerik oluşturulmasına da yardımcı olur. Teknik yazıyı yaratıcı gereksinimlerle dengeliyor gibi görünüyor ve kullanıcıların zamandan ve emekten tasarruf etmesine yardımcı olmak için tasarlandı.
AIHumanize
aihumanize.com
AI Humanize, yapay zeka tarafından oluşturulan metni doğal ve insana benzer görünen içeriğe dönüştürmede uzmanlaşmış bir araçtır. Malzemenin tespit edilemez ve sınırsız kalmasını sağlayarak AI dedektörlerini atlayacak şekilde tasarlanmıştır. Araç, dilbilgisi hatalarından ve alışılmadık terminolojiden kaçınarak içerik bütünlüğünü korur, gösterişli ve profesyonel çıktılar sağlar. AI Humanize, içerik oluşturucular, iş profesyonelleri, pazarlama ve halkla ilişkiler ajansları, SEO uzmanları, akademik profesyoneller, öğrenciler ve web geliştiricileri için uygundur ve SEO'yu geliştirmek, orijinalliği korumak ve yüksek kaliteli, okunabilir içerik sağlamak için çözümler sunar.
ChibiAI
chibi.ai
Nihayet. Yapay zeka yazma aracı aslında yazmaya odaklandı. Chibi'yi yaratıcı yazarlık ortağınız olarak düşünün. Düşüncelerinizi tamamlar, size yeni fikirler verir ve yazma tıkanıklığına uğradığınızda sizi dürter.
Lekhak.ai
lekhak.ai
Lekhak, yüksek dönüşüm sağlayan içerik oluşturmaya yardımcı olan yapay zeka destekli içerik oluşturucudur. Blog gönderileri, sosyal medya gönderileri, reklamlar, SEO içeriği ve daha fazlasını ücretsiz olarak oluşturmak için kullanımı kolay bir platform sunar. Lekhak'ın gelişmiş yapay zeka yetenekleri içerik oluşturma sürecinizi güçlendirir. En güçlü yapay zeka dil modeliyle desteklenen benzersiz, yaratıcı, insana benzeyen içerikler oluşturun. Teknolojiyle desteklenen içerik oluşturmanın geleceğini inşa ediyoruz. Hepsine hükmedecek tek bir Yazma aracı.
EasyTranslate
easytranslate.com
EasyTranslate, çeviri yönetimi, son teknoloji üretken yapay zeka ve serbest çevirmen/kopya düzenleyici erişimini tek bir yazılımda sunan bir SaaS şirketidir. EasyTranslate, çeviri yönetimi, çevirmenlere veya metin yazarlarına erişim ve üretken yapay zekanın tümünü tek bir merkezi yazılımda sunar. Çevirilerinizi verimli bir şekilde yönetin ve otomatikleştirin. Doğrudan CMS, PIM ve diğer sistemlerinize entegre olan çok çeşitli kodsuz eklentileri bulun. Üstelik EasyTranslate artık GPT-4 ile entegre olduğundan birden çok dilde kolayca yüksek kaliteli içerik oluşturabilirsiniz.
FlyMSG
vengreso.com
FlyMSG, çalışırken tekrarlanan görevlerin hızla ortadan kalkmasını sağlayarak günde 1 saatten fazla tasarruf etmenizi sağlayan yapay zeka üretkenlik uygulamasıdır. Sizin için yazan, genişleten ve etkileşime giren bir üretkenlik asistanı hayal edin. FlyMSG, çevrimiçi herhangi bir yerde nanosaniyeler içinde mesajların parçalarını veya tamamını otomatik olarak doldurarak herhangi bir kullanıcının şunları yapmasına olanak tanır: * Katılımı artırın * Kişisel üretkenliği kolaylaştırın * Daha etkili ve verimli iletişim kurun FlyMSG'nin temel özellikleri şunlardır: * Herhangi bir mesaj veya snippet türü için (satış, yönetici, müşteri desteği, işe alım, İK, finans vb.) FlyCut kısayolunu atayın. * Google Chrome'dan kolay erişim için FlyCut'larınızı Bulutta kategorilere ayırın * Kayıtlı içeriğinizi otomatik olarak doldurmak, otomatik doldurmak veya genişletmek için herhangi bir metin giriş alanına FlyCut'unuzu yazın
Uredoo AI
ai.uredoo.com
Uredoo Ai, Üstün Yapay Zeka Asistanıdır. Akışınızı hızlandırmak ve saatlerce çalışmaktan tasarruf etmek için yapay zekayı kullanın. Yapay zekamızla yüksek kaliteli içerik oluşturun.
Frase
frase.io
Frase, içerik oluşturmayla ilgili çeşitli görevlerde yardımcı olabilecek bir AI yazma ve SEO aracıdır. Kullanımı ücretsizdir ve herhangi bir kodlama bilgisi gerektirmez. Yapay zeka yazma araçları arasında Yapay Zeka İçerik Oluşturucu, Giriş Oluşturucu, Anahat Oluşturucu, Açıklama Aracı, Paragraf Yeniden Yazar, Blog Başlığı Oluşturucu, Açıklama Oluşturucu, İnsanlar da Soruyor, Ürün Açıklaması Oluşturucu, Slogan Oluşturucu, Özet Oluşturucu, Değer Önerisi Oluşturucu ve Cümle Yeniden Yazıcı bulunur. . Her araç farklı içerik türlerine göre uyarlanmıştır ve hızlı ve kolay bir şekilde benzersiz, ilgi çekici içerik oluşturmak için kullanılabilir. Ek olarak Frase, Canlı Ürün İncelemesi, Blog, Hızlandırılmış Kurs ve Yardım Merkezi dahil olmak üzere çeşitli kaynaklar sunmaktadır. Frase ile içerik oluşturmak her zamankinden daha hızlı, daha kolay ve daha verimli.
Smartwriter
smartwriter.ai
SmartWriter, işletmelerin potansiyel müşterileri dönüştürmek için kişiselleştirilmiş e-postalar oluşturmasına yardımcı olan, yapay zeka destekli bir soğuk e-posta sosyal yardım aracıdır. Kullanıcıların potansiyel müşteri bulmasına, kişiye özel kişiselleştirilmiş kopya oluşturmasına ve satış yapmasına olanak tanır. SmartWriter'ın yapay zeka destekli aracı, tek tıklamayla son derece kişiselleştirilmiş e-postalar oluşturarak tüm sosyal yardım sürecini otomatikleştirmek için tasarlanmıştır. Kullanıcıların e-postalarını LinkedIn önerileri, başarılar, biyografi/iş tanımları, son etkinlikler ve diğer bağlamsal bilgilerle kişiselleştirmesine olanak tanır. Aynı zamanda otomatik SEO geri bağlantı desteği, yapay zeka sosyal medya içeriği üretimi ve yapay zeka içerik üretimi sağlar. SmartWriter, Trustpilot'ta 4,8/5 olarak derecelendirilmiştir ve kredi kartı gerekmeden 7 günlük ücretsiz deneme sürümü sunar. İnsanlardan 40 kat daha hızlı ve 6 kat daha ucuz olacak şekilde tasarlandı ve kişiselleştirilmiş soğuk e-posta erişimi, LinkedIn Chrome Uzantısı, derinlemesine potansiyel zenginleştirme ve kişiselleştirilmiş LinkedIn desteği gibi özellikler sunuyor.
AIWritingPal
aiwritingpal.com
Yapay Zeka Yazma Asistanı. Daha Hızlı Yazın, Daha Akıllı Çalışın. Verimliliğinizi on kat artırın! Makaleleriniz, reklamlarınız, ürünleriniz, e-postalarınız ve makaleleriniz için benzersiz, ilgi çekici içerikler oluşturun!
Ludwig
ludwig.guru
Ludwig, İngilizce yazmayı geliştirmek için mükemmel bir çözümdür. Yazılarınızı destekleyecek bir altyapı sunarak fikirlerinizi ilham aşamasından tamamlanma aşamasına taşımanıza yardımcı olur. Ludwig ne bir çevirmen ne de düzeltmendir; insanoğlunun en güçlü öğrenme aracı olan taklit etme yeteneğinden yararlanan bir dilsel arama motorudur. Genel bilgileri alma konusunda uzmanlaşmış geleneksel arama motorlarından farklı olarak hibrit bilgi alma algoritmamız, uyarlanabilir istatistiksel arama ve anlamsal teknikleri birleştirir. Kullanımı kolay ve sezgisel olan Ludwig, öğrenmeyi teşvik eder, İngilizce yazma becerilerini geliştirir ve kullanıcıların özgüvenini artırır.
Textero AI
textero.ai
Textero Yapay Zeka Deneme Yazarı: Öğrencilerin Akademik İçeriği Daha Hızlı Oluşturmasına Yardımcı Olan Yapay Zeka Destekli Araştırma Asistanı. Textero.ai, akademik yazım tarzına uygun içerik oluşturmaya yardımcı olan güvenilir bir yol arkadaşıdır. Daha kolay bilgi toplayın, referans bulun ve yüksek kaliteli içerik oluşturun. Textero AI Yazma Aracının Özellikleri: * AI Deneme Yazarı: Uygulama içindeki metni düzenleyerek makaleleriniz için bir taslak oluşturun veya iyi yapılandırılmış bir makale oluşturun. Yazınızı geliştirmek için 'kısalt' veya 'açıklama' gibi basit komutları kullanın. * AI PDF Summarizer: Textero AI Summarizer iki özelliği birleştirir: PDF Özetleyici ve Metin Kısaltıcı. Bu yazılım araştırma sürecini basitleştirmenize yardımcı olur ve zamandan tasarruf etmenizi sağlar. * Yapay Zeka Araştırma Asistanı: Textero.ai, en iyi makale referanslarını bulmak için 214 milyon kaynağını tarar. Geliştirilmiş 'Yapay Zekaya Sor' özelliği sayesinde daha fazla kaynak ayrıntısı alabilir, PDF dosyalarını inceleyebilir ve belirli soruların yanıtlarını alabilirsiniz. Yazma tıkanıklığına ve ertelemeye elveda deyin, bir makale yardımcısına ve benzersiz fikirlere merhaba deyin.
Conteudize
conteudize.ai
onteudize, pazarlama içeriği oluşturmayı optimize etmek ve otomatikleştirmek için Yapay Zekadan yararlanan yenilikçi bir dijital platformdur. Elindeki 50'den fazla şablonla kullanıcılar yüksek kaliteli metinleri, yaratıcı görselleri ve ses transkripsiyonlarını hızlı bir şekilde üretebilir. Bireysel girişimciler ve küçük işletmeler için özel olarak tasarlanan bu ürün, yalnızca mobil cihaz ve 4G bağlantısı kullanıldığında bile verimli, basit ve hızlı içerik üretimine olanak sağlar.
Jaq n Jil
jaqnjil.ai
Jaq n Jil - Dünya çapındaki yazarların ve okuyucuların hayatlarını değiştiren AI Aracı. Çok hızlı bir şekilde harika içerikler oluşturun. Jaq N Jil, Yapay Zeka Destekli İçerik Planlama, Yapay Zeka Metin Genişletme ve Yeniden Yazma, Devasa Stok Görüntü Kitaplığı, Metin ve Sesle Etkinleştirilen Yapay Zeka Sohbet Robotu ve çok daha fazlası gibi bir dizi özellik ile içerik yazma sürecinizi daha hızlı ve daha iyi hale getiren güçlü bir Yapay Zeka yazma aracıdır. daha fazlası pro+ sürümlerinde. Ayrıca Zapier aracılığıyla 5.000'den fazla araçla entegre olur. Aracı, SEO blog makaleleri, Sosyal gönderi başlıkları, Denemeler ve makaleler, Pazarlama materyalleri ve çok daha fazlası için kullanın. Jaq n Jil, içerik pazarlamacısı düşünülerek oluşturuldu. Yazarlar ve ajanslar, Jaq n Jil sayesinde verimli iş akışları ve içerik üretiminde artış yaşıyor.
ContentBlock
contentblock.ai
Yapay zekayla içerikleri 10 kat daha hızlı oluşturun. 10 kat daha hızlı şaşırtıcı, orijinal içerik oluşturmak için yazılarınızı en gelişmiş yapay zeka yazma asistanıyla güçlendirin.
ContentIn
contentin.io
ContentIn: LinkedIn İçeriği için Kişisel Yapay Zeka Yazma Asistanı. Tarzınıza ve sesinize göre eğitilmiş kişiselleştirilmiş yapay zekanın gücüyle 10 kat daha hızlı daha iyi LinkedIn Gönderileri yazın. 3000'den fazla kullanıcı LinkedIn İçeriklerini zenginleştirmek için halihazırda ContentIn'i kullanıyor. Bunlar, tıpkı sizin gibi LinkedIn oyunlarını bir sonraki seviyeye taşıyan binlerce girişimci ve profesyonel. İşte nasıl başlayacağınız: 1. 14 günlük ücretsiz denemeye kaydolun. 2. Kişiselleştirilmiş LinkedIn içerik planınızı 1 dakika içinde oluşturuyoruz. 3. LinkedIn gönderilerinizin ilk haftasını AI Ghostwriter'ınızla 1 saatten daha kısa bir sürede yazın ve planlayın. 4. Kişisel yapay zekanızı önümüzdeki 1-2 hafta içinde eğitmeye başlayacağız, böylece sizin sesinize ve tarzınıza göre yazacak. 5. Kendi kendine öğrenen yapay zeka ile her hafta daha iyi gönderileri daha hızlı yazacaksınız. Sonunda LinkedIn içerik oyununuzu sallamak için artık bahaneniz yok. Yani ne kadar erken başlarsanız, harika sonuçları o kadar çabuk göreceksiniz. 10 kat daha hızlı daha iyi LinkedIn Gönderileri yazmak ve sonunda kişisel markanızı oluşturmak için LinkedIn İçeriği için Kişisel Yapay Zeka Yazma Asistanı ile ilgileniyor musunuz? Daha sonra bir sonraki adımı atın. Şimdi ücretsiz olarak SaaS Aracımıza kaydolun ve ilk haftadaki gönderilerinizi 1 saatten daha kısa sürede yazın. Kişisel AI yazma asistanınızı tarzınıza ve sesinize göre analiz edip eğiteceğiz. LinkedIn oyununuzu bir sonraki seviyeye taşımanın zamanı geldi.
Copylime.com
copylime.com
Copylime.com, akıllı yapay zeka ile saniyeler içinde daha iyi, daha ilgi çekici web sitesi içeriği, blog makaleleri ve sosyal medya gönderileri yazmanıza yardımcı olacak
Cowriter
cowriter.org
Cowriter, yazarları güçlendirmek ve yaratıcı yazma sürecini hızlandırmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir metin düzenleyici ve kopya oluşturucudur. Cowriter'ın AI Düzenleyicisi, yazar üretkenliğini optimize etmeyi ve ellerinizi klavyeden ayırmadan tüm yazma ihtiyaçlarınızı karşılamayı amaçlamaktadır. İçeriğinizi yalnızca birkaç saniye içinde hızlı ve kolay bir şekilde oluşturun, düzenleyin ve iyileştirin. * Yazma stilinizle içerik oluşturun: Cowriter, benzersiz yazma stilinizdeki içeriği anlayabilir, öğrenebilir ve oluşturabilir. Cowriter, tonunuza ve sesinize uygun kişiselleştirilmiş öneriler sunmak için zaman içinde sizden bilgi alır. * Gerçek Zamanlı Verileri Kullanma: Web'den gerçek zamanlı verilerle içerik oluşturun! Cowriter, her yazma görevinde güvenilir web kaynaklarını araştırabilir ve daha iyi, güncel ve daha gerçekçi içerikler yazabilir. En son haberleri, etkinlikleri ve trendleri içeren makaleleri, denemeleri ve akademik makaleleri kolayca oluşturun. * Kendi AI yazma uzmanınızla sohbet edin: Cowriter, beyin fırtınası fikirleri, okuyucu katılımını artırmaya yönelik stratejiler konusunda rehberlik sağlama veya içerik oluşturma ve iyileştirme gibi çeşitli yaratıcı yazma ihtiyaçlarında yardımcı olabilir. * Saniyeler içinde pazarlama metni oluşturun: Facebook, Google, Linkedin, Twitter ve ötesinde paylaşmak için büyüleyici, orijinal ve gerçek içerik oluşturun!
LeadScripts
leadscripts.co
LeadScripts, pazarlama stratejinizde devrim yaratmak için tasarlanmış güçlü ve yenilikçi bir araçtır. Ürününüze ve müşteri kişiliğinize göre uyarlanmış ilgi çekici, ikna edici senaryolar hazırlayan, yapay zeka destekli bir metin yazarlığı yardımcısıdır. İşletmenizi ve müşterilerinizi sizin kadar anlayan ve değer önerinizi mümkün olan en etkili şekilde iletebilen bir araca sahip olduğunuzu hayal edin. LeadScripts'in yaptığı da budur. Pazarlama metni yazmanın tahmine dayalı ve zaman alıcı sürecini ortadan kaldırarak işinizin diğer yönlerine odaklanmanıza olanak tanır. LeadScripts ile yalnızca bir içerik oluşturucuya değil, aynı zamanda pazarlama metni ihtiyaçlarınız için kapsamlı bir çözüme sahip olursunuz. Hedef kitlenizi ve ürününüzü anlar ve bu bilgiyi gerçekten yankı uyandıran senaryolar oluşturmak için kullanır. İster e-posta dizileri, ister satış mektupları, ister reklam kopyaları olsun, LeadScripts ilgi çekici, ikna edici ve dönüştürücü içerik üretir.
Livy AI
livy.ai
Livy.AI, içerik oluşturuculara, özellikle de eğlence sektöründekilere, içerik oluşturma ihtiyaçlarında yardımcı olmak için tasarlanmış yenilikçi bir yapay zeka platformudur. Livy.AI, gelişmiş yapay zeka algoritmalarını kullanarak orijinal, ilgi çekici ve yüksek kaliteli içerik oluşturma sürecini kolaylaştırır. * Yapay Zeka Senarist Aracı: Yapay Zeka Senarist Aracımızla senaryo oluşturmada yapay zekanın potansiyelini ortaya çıkarın. İster filmler, TV şovları, podcast'ler veya haberler için senaryolar hazırlıyor olun, aracımız, harika hikaye anlatımının gerektirdiği duygusal rezonansı ve yapıyı sağlarken yaratıcı süreci hızlandırmak için tasarlanmıştır. İlgi çekici anlatılar oluşturmanıza, üretkenliği artırmanıza ve fikirleri senaryolara dönüştürmenize yardımcı olan yaratıcı asistanınızdır. * Yapay Zeka Görüntü Aracı: Livy.AI'deki Yapay Zeka Görüntü Aracı, komut dosyalarınızı tamamlayan görsel olarak çarpıcı görüntüler oluşturmada yardımcınızdır. Aracımız, konsept çiziminden karakter tasarımına kadar, bir hikaye anlatan görsellerin düşünülmesine ve oluşturulmasına yardımcı olmak için gelişmiş yapay zekadan yararlanır. Hikayenize zahmetsizce görsel bir boyut kazandırmakla ilgilidir. * Ve Daha Fazlası: Livy.AI, senaryo ve görüntü oluşturmanın ötesinde, eğlence sektörünün dinamik ihtiyaçlarını karşılamak için araç takımını sürekli olarak genişletiyor. Platformumuzla, içerik oluşturma yolculuğunuzu yapay zeka destekli yaratıcılığın yeni çağına taşıyan çeşitli çözümleri keşfedin.
MarketingCopy AI
marketingcopy.ai
MarketingCopy AI, reklamlarınız, açılış sayfalarınız, e-postalarınız ve daha fazlası için yüksek kaliteli, ikna edici metinler oluşturmanıza yardımcı olan, yapay zeka destekli bir pazarlama metin yazarıdır. MarketingCopy AI, yüksek kaliteli kopya ve içeriği daha hızlı oluşturmanıza ve proje ve belgelerdeki çalışmalarınızı düzenlemenize yardımcı olacak bir dizi güçlü özellik sunar.
RewriteTool.net
rewritetool.net
RewriteTool.net, kullanıcılara yazılarını geliştirecek çeşitli güçlü araçlar sağlamak için gelişmiş yapay zeka teknolojisini kullanan kapsamlı bir yazı geliştirme platformudur. Platform, cümleleri veya paragrafları daha kısa, net ve etkili hale getirmek için otomatik olarak yeniden yazabilen bir AI yeniden yazıcısını içerir. Yeniden kelime oluşturma aracı, kullanıcıların cümlelerini anlamlarını değiştirmeden yeniden ifade etmelerine yardımcı olur. Büyük metin bloklarını otomatik olarak daha kısa, daha yönetilebilir özetlere dönüştürebilen bir AI özetleyici. Ve kullanıcıların yazılarını ilgili kelimeler, ifadeler ve fikirlerle hızlı ve kolay bir şekilde genişletmelerine olanak tanıyan bir metin genişletme aracı. RewriteTool.net ile kullanıcılar yazma becerilerini geliştirebilir ve kolaylıkla profesyonel, yüksek kaliteli içerik üretebilirler.
Zomani.ai
zomani.ai
Zomani, profesyoneller için üretkenliği artırmak ve içerik yazma süreçlerini kolaylaştırmak için tasarlanmış güçlü bir Yapay Zeka Metin Yazarlığı ve Görüntü Oluşturma SaaS (Hizmet Olarak Yazılım) aracıdır. Zomani.İçerik yazarlarının yüksek kaliteli, hatasız içeriği verimli bir şekilde üretmesine yardımcı olmak için akıllı yazma yardımı, dil bilgisi ve yazım denetimi, intihal tespiti, içerik optimizasyonu ve kusursuz işbirliği özellikleri sunar. Zomani, kasıtsız benzerlikleri veya intihal örneklerini belirlemek için içeriğinizi mevcut içerikten oluşan kapsamlı bir veritabanıyla karşılaştırır. Ve daha fazlası.
crear.ai
crear.ai
Crear.ai, kullanıcıların daha iyi ve daha hızlı içerik yazmasına yardımcı olan bir yapay zeka içerik asistanıdır. Kullanıcılara 20'den fazla şablona erişim, kişiselleştirme seçenekleri ve içeriği yeniden ifade etme, genişletme, sıkıştırma ve çevirme yeteneği sunar. Ayrıca ücretsiz sürümden yıllık veya aylık plana kadar çeşitli fiyatlandırma planları da mevcuttur.
Swiftbrief
swiftbrief.com
Swiftbrief, içerik pazarlama çabalarınızı ölçeklendirmenize yardımcı olan kısa nesil motordur. İhtiyacınız olan bilgilerin %90'ından fazlasını önceden toplayarak ve harika bir taslak oluşturmak ve yazarlara çalışma açısı kazandırmak gibi en değerli parçalara odaklanmanıza yardımcı olarak, Google Dokümanlar'la çalışmaktan çok daha hızlı bir şekilde yüksek kaliteli içerik özetleri oluşturmanıza yardımcı olur. ile.
Docsie
docsie.io
Docsie, işletmelerin birden fazla dilde mükemmel ürün dokümantasyonu oluşturmasına, sürdürmesine ve yayınlamasına olanak tanıyan web tabanlı bir dokümantasyon platformudur. Bu platform, müşterilerinizin belgelerinizle nasıl etkileşime girdiğini analiz etmenize yardımcı olur ve belgelerinizi nasıl geliştirebileceğinize ilişkin bilgiler sağlar. Ürününüzün büyüdüğünü yalnızca hayal edebiliyorsanız, ürün belgeleriniz de büyüyebilir. Docsie'de hazırlanan belgeleri kullanmak, müşterilerinizin belgelerinizde ürününüzle ilgili bilgileri bulmasını kolaylaştıracak, onları uzun vadede daha mutlu edecek ve bunları başarılı bir şekilde elinizde tutmanıza yardımcı olacaktır. Docsie ayrıca sizi, sertifikalı çevirmenler, makine öğrenimi ve gelişmiş çeviri hızı ve doğruluğunu iyileştirme algoritmaları yardımıyla ürün belgelerinizi çevirmenize de yardımcı olan son teknoloji ürünü bir çeviri pazarına bağlar. Docsie, şirketlerin birden fazla dilde mükemmel ürün belgeleri oluşturmasına, sürdürmesine ve yayınlamasına olanak tanıyan, hepsi bir arada web tabanlı bir belgeleme platformudur. Platformumuz aynı zamanda müşterilerinin dokümanlarıyla nasıl etkileşim kurduğunu analiz etmeye yardımcı olur ve onlara dokümanlarını nasıl geliştirebilecekleri konusunda öngörüler sağlar.
Wali
mywali.co
Wali, işletmeleri eyleme dönüştürülebilir zeka ve içgörülerle güçlendirmek için tasarlanmış lider bir yapay zeka çözümleri sağlayıcısıdır. İş büyümesini desteklemek, karar almayı geliştirmek ve yeniliği teşvik etmek için yapay zekanın gücünden yararlanma konusunda uzmanız. Sağlam platformumuz, işletmeler için özel olarak tasarlanmış bir dizi yapay zeka aracı sunarak müşterilerimizin günümüzün hızlı dijital ortamında rekabetin önünde kalmasını sağlar. Ortaklıklara ve işbirliğine dayalı büyümeye güçlü bir vurgu yapıyoruz. Ortaklık programımız, diğer işletmelerin tekliflerini genişletmelerine, yeni pazarlara ulaşmalarına ve müşterilerine daha fazla değer sunmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Sektör lideri yapay zeka çözümlerimizin erişilebilir, uygun maliyetli ve onların ihtiyaçlarına göre uyarlanmış olmasını sağlamak için ortaklarımızla yakın işbirliği içinde çalışıyoruz.
WordfixerBot
wordfixerbot.com
WordfixerBot'un Açıklama Aracı, yazılarını geliştirmek isteyen herkes için onu göze çarpan bir seçim haline getiren özelliklerle doludur: * Çeşitli Ton Seçenekleri: Aralarından seçim yapabileceğiniz bir dizi tonla bu araç, yazınızı herhangi bir bağlam veya hedef kitleye göre eşleştirme esnekliği sağlar. * Orijinal Anlamın Korunması: Yapay zeka, mesajınızın özünün değişmeden kalmasını sağlarken ona taze ve benzersiz bir sunum sunar. * Erişilebilirlik ve Kullanım Kolaylığı: Araç, karmaşık kurulumlar veya zorlu öğrenme eğrileri olmadan erişilebilir ve kullanımı kolay olacak şekilde tasarlanmıştır. WordfixerBot'u kullanmanın faydaları açıktır: * Gelişmiş Yazma Kalitesi: Yalnızca benzersiz değil, aynı zamanda hedeflediğiniz okuyucularda yankı uyandıran içerik üretin. * Zaman Kazandırır: Kaliteden ödün vermeden hızla başka sözcüklerle ifade edilmiş metinler oluşturarak yazınızın veya işinizin diğer yönlerine odaklanmanıza olanak tanır. * İntihalden Kaçınma: Araç, çalışmanızın orijinal olmasını ve intihal endişelerinden arınmış olmasını sağlamaya yardımcı olur.
iSenseHUB
isensehub.ai
iSenseHUB ile tanışın: Yaratma, tasarlama ve optimize etme şeklinizde devrim yaratmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli nihai platform. 65'in üzerinde son teknoloji yapay zeka aracıyla donatılmış misyonumuz, bireylere ve işletmelere süreçlerini kolaylaştırma ve ışık hızında yüksek kaliteli içerik üretme konusunda güç vermektir. iSenseHUB'ı çok çeşitli görevlerin üstesinden gelmeye hazır kişisel yapay zeka asistanınız olarak düşünün. Kod oluşturmaktan, SEO için optimize edilmiş makaleler hazırlamaktan, grafik tasarlamaktan, sosyal medya gönderilerini yönetmeye kadar her şeyi kapsıyoruz. Araçlarımız karmaşık görevleri basitleştirmek ve en önemli olana odaklanmanıza olanak sağlamak üzere tasarlanmıştır: işinizi büyütmek ve yaratıcılığı harekete geçirmek. iSenseHUB yalnızca bir araç değildir; Yapay zeka destekli kapsamlı bir çözüm paketidir. Bu, uzmanlardan oluşan bir ekibin tamamının parmaklarınızın ucunda olması gibidir, ancak yüksek fiyat etiketi olmadan. İster ölçeklendirmek isteyen bir startup, ister verimlilik arayan büyük bir şirket, ister üretkenliği en üst düzeye çıkarmayı amaçlayan bir birey olun, iSenseHUB yapay zeka ile ilgili her şey için tek adresinizdir. iSenseHUB ile yapay zekanın gücünü deneyimleyin. Bugün bize katılın ve çalışma şeklinizi sonsuza kadar değiştirin. Yapay zekanın verimlilikle buluştuğu iSenseHUB ile içerik oluşturma, tasarım ve optimizasyonun geleceğine dalın.
Writekit
writekit.ai
Yapay Zeka Destekli Yazım Artık Basitleşti. Writekit, içerik üretimini basitleştirmek ve yaratıcılığı artırmak için yapay zeka ile entegre araçlar sunar. Anlaşılır eklemeler oluşturmaktan gerçek zamanlı ekip işbirliğine kadar Writekit, verimlilik, kalite ve stressiz bir yazma süreci talep eden yazarlar ve pazarlamacılar için tasarlanmıştır.
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