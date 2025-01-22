Yapay Zeka Yazma Asistanları - En Popüler Uygulamalar - Rusya

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WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Yapay zeka yazma asistanları, araştırma, dilbilgisi, ton kontrolü ve yerelleştirme gibi görevleri kapsayan yazma sürecini kolaylaştırmak için makine öğreniminden yararlanır. Bu araçlar, metni incelemek ve öneriler veya ilgili materyaller sunmak için doğal dil işlemeyi (NLP) kullanır. Bunu yaparak içerik oluşturmayı hızlandırarak kullanıcıların hızlı ve güvenli bir şekilde yazmalarını sağlarlar. Artırılmış yazı, daha ilgi çekici materyaller hedefleyen içerik pazarlamacılarına veya iş ilanlarını hassaslaştıran İK personeline hitap ederek çeşitli mesleklerde kullanım alanı bulur. Yapay zeka yazma asistanlarının yelpazesi, kullanıcıların tüm içeriği hazırladığı kapsamlı platformlardan, yazma sonrası öneriler sunan daha basit botlara kadar çok çeşitlidir. Bazıları form oluşturma veya özel yazma önerileri gibi belirli işlevlere odaklanırken, diğerleri geniş kapsamlı yardım sağlar. Bir ürünün Yapay Zeka Yazma Asistanı olarak sınıflandırılması için aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekir: * Yazma görevlerine yardımcı olmak için yapay zekayı kullanın * Yazılı içeriği geliştirmek için içgörüler veya öneriler sağlayın * Yazarın bilgisini zenginleştirmek için ek, uygun kaynaklar sağlayın * Yazılı eserlerdeki gramer hatalarını düzeltin
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Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24, şirketlerin ve girişimcilerin şirket içi ve şirket dışı verimliliklerini artırmalarına yardımcı olan bir yazılımdır. Platformumuz CRM, İletişim Merkezi, Web sitesi oluşturucu, Çevrimiçi mağaza, Pazarlama kampanyaları ve diğer satış araçlarını sunar. Ayrıca güvenli intranet, görev ve proje yönetimi, gerçek zamanlı dosya paylaşımı ve depolama, iletişim araçları ve organizasyon bulunmaktadır. İK temelleri ve yapay zeka Bitrix24 yapısında yerleşiktir. Bitrix24, Nisan 2012'de bulut tabanlı bir hizmet olarak başlatılan Bitrix, Inc. girişiminin bir girişimidir. Artık bulutta ve şirket içinde mevcuttur. Şirketimizin 2024 yılında 12 milyondan fazla kuruluşu bulunmaktadır. Bitrix24, küçük kuruluşlardan Fortune 500 şirketlerine kadar müşterilerine hizmet vermekten gurur duymaktadır.
Jasper
jasper.ai
Jasper: On-Brand AI For Business, çevrimiçi yaptığınız her yerde, her zaman marka sesinizde içerik oluşturur. Jasper, benzersiz marka tarzınızda öğrenip yazabilen yaratıcı yapay zeka asistanınızdır. İster cesurca, arsızca, resmi olarak konuşun, ister yalnızca internette konuşun (yaparsınız). Ayrıca Jasper Everywhere tarayıcı uzantısı, CMS'nizden e-postanıza, sosyal medyaya ve Jasper API'li kendi şirket platformunuza kadar Jasper'ı yanınızda tutar. En önemlisi Jasper, güvenlik protokolleri geliştikçe güncel kalan yerleşik güvenlik özellikleriyle verilerinizi güvende ve gizli tutar. Yapay zekayla içerikleri 5 kat daha hızlı oluşturun. Jasper, 3.000'den fazla 5 yıldızlı incelemeyle en yüksek kalitede yapay zeka metin yazarlığı aracıdır. Blog gönderileri, sosyal medya içeriği ve pazarlama metni yazmak için en iyisi.
Gerwin
gerwin.io
Gerwin, metin, metin ve görseller gibi benzersiz ve yüksek kaliteli içerikler üreten bir yapay zeka platformudur. Kullanıcının ihtiyaçlarına göre uyarlanmış orijinal içerik oluşturmak için GPT-3 gibi gelişmiş yapay zeka modellerini kullanır. Gerwin, işletmelerin, pazarlamacıların, metin yazarlarının ve yaratıcıların içerik oluşturmayı otomatikleştirmelerine ve çevrimiçi varlıklarını ölçeklendirmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor. Gerwin, insan benzeri içerik üretmek için son teknoloji ürünü doğal dil işlemeyi ve üretken yapay zekayı kullanıyor. Kullanıcılar anahtar sözcükler, ton talimatları ve içerik yönergeleri içeren istemler sağlar. Gerwin'in yapay zekası daha sonra istemlere göre orijinal metin veya görseller oluşturuyor. Platform, çıktı kalitesini artırmak için sürekli olarak kullanıcı geri bildirimlerinden öğrenir. * Metin Oluşturma: Saniyeler içinde pazarlama metni, blog gönderileri, sosyal medya başlıkları, ürün açıklamaları ve daha fazlasını oluşturun. Yapay zeka, ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmiş, tamamen benzersiz içerik üretir. * Görüntü Oluşturma: Metin istemlerinden yüksek kaliteli görüntüler üretin. Sosyal medya gönderileri, reklamlar, sunumlar ve diğer görsel içerik ihtiyaçları için kullanışlıdır. * Ton Kontrolü: İstenilen tonu belirtin (profesyonel, arkadaş canlısı, ikna edici vb.) ve Gerwin bunu eşleştirecektir. Bu, oluşturulan içerikte marka tutarlılığı sağlar. * Geri Bildirim Sistemi: Gerwin, içerik kalitesini iyileştirmeye devam etmek için kullanıcı derecelendirmelerinden bilgi alır. Kullanıcılar ayrıca yapay zekanın çıktısını doğrudan düzenleyebilir. * İçerik Fikirleri: Gerwin, yaratıcılığınızı ve ilhamınızı harekete geçirecek başlıklar, konular ve fikirler önerebilir. * SEO Optimizasyonu: Oluşturulan içerik okunabilir, ilgi çekici ve arama motorları için optimize edilmiştir.
Murf AI
murf.ai
Murf AI, yapay zekayı kullanarak seslendirmeyi basitleştirmek ve yüksek kaliteli seslendirmeleri herkes için erişilebilir hale getirmek için çalışıyor. Murf, kullanıcıların herhangi bir kayıt ekipmanına ihtiyaç duymadan birkaç dakika içinde gerçekçi seslendirmeler oluşturmasına yardımcı oluyor. * Murf.ai, metni konuşmaya dönüştüren, videolar ve altyazılar üreten ve özelleştirme için çeşitli sesler sunan bir araçtır. * İncelemeciler sezgisel arayüzü, mevcut ses çeşitliliğini, telaffuzu kişiselleştirme yeteneğini ve Canva gibi diğer platformlarla kusursuz entegrasyonu beğendi. * İncelemeyi yapanlar seslerin zaman zaman robotik çıkması, farklı dil ve aksanlarda daha fazla sese duyulan ihtiyaç ve ek özelliklerin yüksek maliyeti gibi sorunlardan bahsetti.
Craft
craft.do
Craft, tüm ekibinizin bir araya gelerek not alabileceği, dokümanlar oluşturabileceği, çalışmayı yönetebileceği ve birlikte fikir üretebileceği ortak çalışma alanıdır. Craft'ın Günlük Notları ekip işbirliğinde bir paradigma değişikliği sunuyor. Tek bir yerden yapılandırılmış günlük güncellemelerle ekibinizin ilerlemesine güç verin, öncelikleri belirleyin ve engelleyicileri kaldırın. Yerleşik yapay zeka asistanıyla hızla fikir üretebilir, daha uzun içerikleri özetleyebilir veya belgelerinizi düzenleme konusunda yardım alabilirsiniz.
Grammarly
grammarly.com
Grammarly, her gün 30 milyondan fazla kişinin ve 70.000 profesyonel ekibin güvendiği, dünyanın önde gelen yapay zeka yazma yardımı şirketidir. Grammarly, ilk taslağın anında oluşturulmasından her mesajın mükemmelleştirilmesine kadar, Fortune 500'ün %96'sındaki kişilerin güvenlik veya gizlilikten ödün vermeden fikirlerini aktarmalarına ve sonuç almalarına yardımcı olur. Harika yazmanın işin yapılmasını sağladığına inanıyoruz. Grammarly'nin ürün teklifleri (Grammarly Business, Grammarly Premium, Grammarly Free ve Grammarly for Education) sizin yaptığınız yerde çalışır ve 500.000'den fazla uygulama ve web sitesinde bağlamsal olarak uygun yazma desteği sunar. 2009 yılında kurulan Grammarly, TIME'ın En Etkili 100 Şirketinden biri, Fast Company'nin Yapay Zeka Alanındaki En Yenilikçi Şirketlerinden biri ve Inc.'in En İyi İşyerlerinden biri olan Forbes Cloud 100'de 7. sırada yer almaktadır. Uzaktan öncelikli hibrit çalışma modeliyle çalışıyoruz; bu, öncelikle evden çalıştığımız ve Kuzey Amerika ve Avrupa'daki merkezlerimizde yüz yüze işbirliği için buluştuğumuz anlamına geliyor.
Paperpal
paperpal.com
Paperpal, daha iyi, daha hızlı ve daha yüksek başarı şansıyla yazmanıza yardımcı olmak için üretken yapay zeka desteği, gerçek zamanlı dil önerileri ve intihal kontrolleri sağlayan kapsamlı bir yapay zeka akademik yazma asistanıdır. Akademik yazım için özel olarak tasarlanmış ve 1.300'den fazla konu alanında profesyonel akademik editörler tarafından milyonlarca dil düzeltmesi konusunda eğitilmiş olan Paperpal, makine hızında insan hassasiyeti sunar. Paperpal ile fikirler üzerinde beyin fırtınası yaparak yazma engelini aşabilir, net taslaklarla yazınızı hızlandırabilir ve 25'ten fazla dil için akademik çeviriler alabilirsiniz. Ayrıca, akademik yazım kurallarına ve üsluba uygun olarak yeniden yazma, kelime azaltma ve doğru kelime seçimi konusunda yardımla birlikte derinlemesine dil ve dil bilgisi kontrollerinden de yararlanırsınız. Paperpal, ilk taslağın yazılmasından taslak gönderiminin hazırlığının sağlanmasına kadar her şeyi kapsar. Güvenilir çevrimiçi intihal denetleyicimiz ve 30'dan fazla taslak gönderim kontrolü de dahil olmak üzere premium özelliklere sınırsız erişim için ücretsiz olarak keşfedin veya Paperpal Prime'a (ayda 19 ABD doları) abone olun. Yazmak, kontrol etmek, düzeltmek ve başarılı olmak kadar basit – Şimdi başlayın!
SEMrush
semrush.com
Semrush, işletmelerin dünya çapında arama motoru optimizasyonu, tıklama başına ödeme, içerik, sosyal medya ve rekabetçi araştırma kampanyaları yürütmesine ve çevrimiçi pazarlamadan ölçülebilir sonuçlar elde etmesine olanak tanıyan lider bir çevrimiçi görünürlük yönetimi SaaS platformudur. Semrush, şirketlerin çeşitli pazarlama kanallarında kampanyalar oluşturması, yönetmesi ve ölçmesi için öngörüler ve çözümler sunar. Semrush, 87.000'den fazla ödeme yapan müşterisiyle. Sayılarla Semrush: - 808 milyon masaüstü etki alanı profili ve 32,1 milyon mobil etki alanı profili - Günde ortalama 43 trilyondan fazla geri bağlantı ve 25 milyardan fazla URL tarandı - Tek bir anahtar kelime için 24,3 milyardan fazla anahtar kelime ve 20 milyondan fazla fikir - Fortune 500 şirketlerinin %30'u kullanıyor Semrush'u pazarlama aracı olarak tercih ediyorlar
1min.AI
1min.ai
Yapay zeka ile verimliliği artırmak işinizi ve yaşamınızı iyileştirmenin iyi bir yoludur. Ancak farklı kullanım durumları için yeni araçları değiştirmek veya öğrenmek eğlenceli değildir ve aynı zamanda pahalıdır! 1min.AI, tüm AI özelliklerinin kilidini açan hepsi bir arada bir AI uygulamasıdır. 1min.AI'de yalnızca kullandığınız kadar ödersiniz; başka bir yerde hiçbir gizli maliyet veya kurulum gerekmez. 1min.AI'nin benzersiz özellikleri, çeşitli AI modelleri tarafından desteklenen çeşitli AI özellikleri sunmasıdır. Birçok Asistanla Sohbet özelliği ile bunu net bir şekilde görebilirsiniz, Gemini, GPT, Claude, Llama, MistralAI, ... İçerik, Görüntü, Ses, Video gibi diğer multimedya özellikleri de yeteneklerini kullanmak ve en iyi sonuçları vermek için farklı modellerle birlikte kullanılabilir. Son olarak, kredi tahmini ve şeffaf kullanım geçmişi sunuyoruz, böylece özelliğin çalıştırılmadan önce maliyetinin tam olarak ne kadar olduğunu bilirsiniz ve kullanımı kolayca takip edebilirsiniz. Herhangi bir karar vermeden önce sizin için doğru olduğundan emin olmak için 1min.AI'yi Ücretsiz olarak deniyoruz!
Sudowrite
sudowrite.com
Sudowrite, yazarların hikaye anlatma sanatında ustalaşmasına ve yaratıcı yazma süreçlerini hızlandırmasına yardımcı olabilecek yapay zeka destekli bir yazma asistanıdır. En iyi AI hikaye oluşturucularından biri olan araç, dilbilgisi ve yazım hatalarını düzeltmekten fazlasını yapar. Yazma stilinizi geliştirmenin yollarını önererek, yeni karakterlere hayat vererek ve hikayelerinizi daha ilgi çekici hale getirmenize yardımcı olarak bunun ötesine geçer. Bu, doğru kelimeleri bulmanıza, cümleleri yeniden ifade etmenize ve hatta aklınıza gelmemiş olabilecek olay örgüsünü ortaya çıkarmanıza yardımcı olmaya hazır uzman bir kelime ustasına sahip olmak gibidir. Sudowrite, gerçekçi ve bağlamsal olarak uygun metinler oluşturmak için en son teknolojiye sahip derin öğrenme tekniklerini kullanır. Sudowrite, genel kavramları eğitim verilerinden öğrenen GPT-3 ve GPT-4, 175+ milyar parametreli Transformer modellerini temel alır. Model, bir sonraki kelimeyi tek tek tahmin ederek metin üretiyor. Sudowrite sizin için yazmak için tasarlanmamıştır ancak yazınızı büyük ölçüde geliştirmenize ve hızlandırmanıza yardımcı olabilir. Yazarlar, yaratıcılar ve roman yazarları için mükemmel bir araçtır.
Wordtune
wordtune.com
Wordtune, iş verimliliğine yönelik bir Üretken Yapay Zeka platformudur. Güvenilir GenAI'yi kullanarak, her alandaki profesyoneller kariyerlerini geliştirebilir ve iş yerinde öne çıkabilirler. İster e-posta yazıyor, ister belge oluşturuyor, ister iş arkadaşlarınıza veya müşterilerinize anlık mesaj gönderiyor olun, Wordtune, yapay zekayı kullanarak çalışmanızı kolaylaştırırken yazınızı mükemmelleştirir.
QuillBot
quillbot.com
QuillBot, 150 ülkede aylık 35 milyondan fazla aktif kullanıcıya yardımcı olan yapay zeka destekli bir yazma platformudur. QuillBot, yenilikçi döngüdeki insan ürünleriyle, kullanıcının benzersiz bakış açısını ve sesini korurken yazmayı zahmetsiz hale getirmeyi hedefliyor.
Reword
reword.co
Reword, ekiplerin işbirliği içinde okuyucuları için olağanüstü makaleler üretmesine yardımcı olan, yapay zeka destekli bir yazma düzenleyicisidir. İlgili bilgileri doğrudan editöre getiren araştırma yetenekleri, işbirliği araçları ve yazılı içerikteki zayıf noktaları teşhis etme yeteneği gibi bir dizi özellik sunar. Web sitesine göre, Reword'ün yapay zeka modeli "okuyucularınız üzerinde eğitilmiştir" ve içeriğe doğal iç bağlantılar ekleyebilir, zayıf bölümleri vurgulayabilir ve güncel kör noktaları tespit edebilir. Aracın sürüm kontrolü işlevi, yazarların içeriği yükselterek ve kullanıcı memnuniyetini artırarak hedef kitleleriyle daha iyi bağlantı kurmalarına olanak tanır. Ayrıca Reword'ün yapay zekası, yazarların içeriğinin, anahtar kelimelerinin ve cümlelerinin adil bir şekilde temsil edilmesini sağlamaya odaklanarak şeffaf ve etik olacak şekilde tasarlanmıştır. Araç, mevcut makale içeriğiyle tamamen entegre olduğundan, önceden yayınlanmış içeriği analiz etmeyi, optimize etmeyi ve yeniden amaçlandırmayı kolaylaştırır. Reword'ün yazılı içeriği optimize etmeyi amaçlayan çeşitli özellikleri, onu içeriklerinin kalitesini artırmak, okuyucu katılımını artırmak ve sonuçta hedef kitlelerini büyütmek isteyen işletmeler, yayıncılar ve yazarlar için değerli bir araç haline getiriyor.
Podium
podium.com
Podium, yapay zeka tarafından desteklenen ve halihazırda kullanmakta olduğunuz araçlarla entegrasyona hazır, hepsi bir arada bir dönüşüm ve iletişim platformudur. 100.000'den fazla işletme rekabette öne çıkmak için Podium'u kullanıyor. * Podyum, işletmelere web sitesi dönüşümleri ve müşteri etkileşimleri konusunda yardımcı olan bir iletişim aracıdır. * İncelemeciler sıklıkla uygulamaya herhangi bir cihazdan erişmenin rahatlığından, kullanım kolaylığından ve müşteri iletişimi ile web sitesi dönüşümleri üzerindeki olumlu etkisinden bahsediyor. * Kullanıcılar, müşteri hizmetleri yanıt süreleriyle ilgili sorunlardan, belirli özelliklerle ilgili zorluklardan ve fiyatlandırma ile sözleşme koşullarından memnuniyetsizlikten bahsetti.
Rytr
rytr.me
Rytr, çeşitli içerik üretim ihtiyaçlarına yönelik tasarlanmış, yapay zeka destekli yazma çözümleri sunan bir platformdur. Araç, orijinal, yüksek kaliteli içeriği daha verimli bir şekilde oluşturmalarına yardımcı olarak hem bireysel metin yazarlarına hem de işletmelere yardımcı olur. İlgi çekici blog gönderileri oluşturma, SEO Meta Başlıkları, sosyal medya başlıkları ve incelemelere ve mesajlara yanıtlar dahil olmak üzere çeşitli kullanım durumları sunar. Ayrıca ürün açıklamaları, e-posta iletişimi, iş sunumları, Google Ads ve daha fazlasını içeren görevlerin yazılmasına yönelik özellikler de sağlar. Rytr API ayrıca diğer uygulamalarla entegrasyonu da sağlar. Rytr, oluşturulan içeriğin doğal görünmesini sağlamak için robotik yerine insana benzeyen bir ses tonu koruduğunu iddia ediyor. Rytr ayrıca içeriğin benzersiz olmasını sağlayan intihal kontrolü işlevselliği de sağlar. Benzersiz bir özellik, muhtemelen yapay zekanın kullanıcının yazma tarzına uyum sağlamasına olanak tanıyan 'Sesim' işlevidir. Ayrıca yazılım, otomatik düzenleme yeteneklerine, dilbilgisi kontrolüne sahiptir ve yeniden ifade etme seçenekleri sunabilir. 'Metin Şişirici' özelliği, orijinal anlamı korurken içeriği yeniden yazarak genişletir. Araç aynı zamanda yazmanın akışını ve kalitesini artırmaya yardımcı olan AI otomatik tamamlama metni özelliğini de sunuyor. Rytr ayrıca SEO çıktılarına yardımcı olan anahtar kelime çıkarma ve oluşturma özelliğini de içerir. Kullanıcılar bu araçla LinkedIn, Facebook ve Quora gibi çeşitli platformlar için özel içerik oluşturabiliyor. Yaratıcı yazım için bu araç şiirler, şarkı sözleri ve hikayeler oluşturmak için kullanılabilir. Son olarak açılış sayfaları, haber bültenleri, video açıklamaları ve madde işaretleri için içerik oluşturulmasına da yardımcı olur. Teknik yazıyı yaratıcı gereksinimlerle dengeliyor gibi görünüyor ve kullanıcıların zamandan ve emekten tasarruf etmesine yardımcı olmak için tasarlandı.
Monica
monica.im
Monica, ChatGPT API tarafından desteklenen, zahmetsiz sohbet ve metin yazarlığı için kişisel Yapay Zeka asistanınız olacak şekilde tasarlanmış bir krom uzantısıdır. Basitçe Cmd+M veya Ctrl+M tuşlarına basın ve onunla sohbet etmeye başlayın. Veya Monica'nın herhangi bir web sayfasına metin oluşturmanıza ve eklemenize yardım etmesine izin verin. Hızlı bir şekilde pazarlama metni oluşturmak için 80'den fazla şablon arasından seçim yapın. Web sayfasında bir metin seçin ve Monica'nın sizin için açıklamasına, tercüme etmesine ve yeniden ifade etmesine izin verin.
Spike
spikenow.com
Spike, e-postayı, ekip sohbetini, ortak çalışmaya dayalı belgeleri ve toplantıları tek bir akışta bir araya getirerek ekiplerin ve bireylerin iletişim kaosunu çözer. Kişisel Kullanım için Spike: Spike'ın e-postalarınızı sohbete dönüştüren sohbet e-posta uygulamasıyla daha iyi bir e-posta deneyimi yaşayın. Bu, en önemli mesajlarınıza öncelik veren, böylece en önemli şeylere odaklanabilmenizi sağlayan güçlü bir mesajlaşma platformuna sahip olmak gibidir. Mevcut e-postanızı kullanın ve karmaşadan uzak bir e-posta deneyiminin keyfini çıkarın. Takımlar için Spike: Takımlar için iletişim netliği! Spike, ekipler için kapsamlı bir üretkenlik paketi sunuyor. Ekip sohbetini, e-postayı, görüntülü toplantıları, yapay zeka araçlarını ve ortak çalışma belgelerini birleşik bir akışta birleştirir. Spike kullansalar da kullanmasalar da, iş arkadaşları, ortaklar, müşteriler ve satıcılar dahil olmak üzere dahili ekipler ve harici paydaşlarla zahmetsizce iletişim kurun ve işbirliği yapın. Spike, anlamlı ekip etkileşimleri için tasarlanmış ilk iş e-posta hizmetidir. Kendi e-posta alan adınızı kullanarak veya Spike'tan özel bir alan adı satın alarak marka tutarlılığını koruyun. Sorunsuz iletişim sağlayan güvenli, güvenilir ve arşivlenebilir e-posta ve mesajlaşmanın keyfini çıkarın.
Team-GPT
team-gpt.com
Team-GPT, 2 ila 2000 kişiden oluşan ekiplerin çalışmalarında yapay zekayı benimseyebileceği, ortak çalışmaya dayalı bir platformdur. Paylaşılan tek bir çalışma alanında yapay zekayı öğrenin, işbirliği yapın ve uzmanlaşın. Ekibinizin kolektif zekasının yapay zeka tarafından güçlendirildiği, yaratıcılığın ateşlendiği, verimliliğin arttığı ve yeniliğin teşvik edildiği bir dünya hayal edin. Elbette ChatGPT gibi Yüksek Lisans'ların potansiyelinin farkındasınız ancak tüm ekibinizi ikna etmek o kadar kolay değil. Etkili yapay zeka destekli iş akışları oluşturmak ve yapay zeka içgörülerini herkesle paylaşmak istiyorsunuz ancak bunu başarmak için özel bir platforma sahip değilsiniz. Hatta şunu merak ediyorsunuz: "Ekibim yapay zekadan tam potansiyeliyle yararlanıyor mu?" Team-GPT ile tanışın.
Jenni AI
jenni.ai
Jenni, daha hızlı ve daha doğru yazmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış bir yapay zeka asistanıdır. Özellikleri arasında yapay zeka otomatik tamamlama, intihal içermeyen sonuçlar, metin içi alıntılar ve başka kelimelerle ifade etme yetenekleri bulunur. Bloglar, makaleler, e-postalar, kişisel ifadeler, hikayeler ve konuşmalar gibi içerikler yazmanıza yardımcı olabilir. Jenni herhangi bir dilde yazmak için kullanılabilir ve Google, Harvard, Cambridge, MIT ve Aston Üniversitesi gibi önde gelen kurumların yazarları tarafından sevilir. Jenni ayrıca doğruluk ve yaratıcılıkla raporlar ve altyazılar oluşturmak için de kullanılabilir. En yüksek kalitede içerik oluşturmak için OpenAI, AI21 gibi yapay zeka teknolojilerinin ve her kullanıcıdan gelen özel verilerin bir kombinasyonunu kullanır. Jenni ayrıca içeriğin orijinal ve doğru olduğundan emin olmak için yerleşik bir intihal denetleyicisine sahiptir. Jenni'yi ücretsiz deneyebilir ve en gelişmiş yapay zeka yazma asistanıyla yazmaya bugün başlayabilirsiniz.
younet.ai
younet.ai
Younet, kullanıcıların veri bilgisine dayalı olarak kişiselleştirilmiş yapay zeka modelleri oluşturmasına olanak tanıyan, yapay zeka (AI) tarafından desteklenen yenilikçi bir platformdur. Platformumuz, kullanıcı sorgularını anlamak ve bunlara doğru yanıtlar vermek için doğal dil işlemenin (NLP) gücünden yararlanır. Müşteri hizmetleri, pazarlama, bilim, satış, analitik ve müşteri katılımını kapsayan uygulamalarla Younet, müşteri davranışları hakkında bilgi edinmek ve kişiselleştirilmiş deneyimler sunmak isteyen işletmeler için çok yönlü bir araçtır. Entelektüel görevlerin üstesinden gelmek için kişisel kullanım için de kullanılabilir. Younet ile yapay zekanın geleceğini deneyimleyin.
Writesonic
writesonic.com
Writesonic, ilgi çekici içerik oluşturma ve güçlü yapay zeka sohbet robotları geliştirme konusunda güvenilir arkadaşınız olarak hizmet vererek içerik oluşturma ve müşteri deneyimi alanında devrim yaratıyor. Platformları, İçerik Oluşturma, Ses Oluşturma ve Görüntü Hazırlama için kapsamlı bir araç paketi sağlamak üzere yapay zekanın ve yaratıcılığın gücünü birleştiriyor. Herkese her şeyi yazma, her yerde yayınlama ve içeriklerini benzersiz bir kolaylıkla optimize etme yetkisi veriyorlar. Güçlü AI sohbet robotu oluşturucusu Botsonic, Slack, WhatsApp, Telegram ve FB Messenger gibi platformlarla sorunsuz bir şekilde bütünleşerek kesintisiz çok kanallı konuşmalar sağlar. Ayrıca robottan insan etkileşimlerine yumuşak geçişleri kolaylaştıran İnsan Devri özelliği de sunuyor. Zapier entegrasyonuyla görevleri otomatikleştiriyor ve iş akışlarını kolaylaştırarak müşteri katılımını artırıyorlar. Botsonic, GDPR uyumludur ve güvenli müşteri etkileşimleri vaat etmektedir. Araç paketleri birlikte içerik oluşturmayı ve müşteri deneyimini yeniden tanımlamayı amaçlayarak Writesonic'i tüm dijital ihtiyaçlarınız için tek durak çözüm haline getiriyor.
Lek.ai
lek.ai
Lek.ai, yapay zeka teknolojisiyle desteklenen güçlü bir içerik oluşturma aracıdır. Kullanıcılara iş ilanları ve sosyal medya gönderileri oluşturmaktan, SEO meta metni yazmaya ve işletmeler için sloganlar oluşturmaya kadar çeşitli kullanım durumları sağlar. Araç hem App Store'da hem de Google Play'de mevcuttur ve kullanıcılar web uygulamasına da erişebilir. İçerik oluşturma süreci, kullanıcıların yalnızca üç adımda içerik oluşturabilmesiyle basitleştirildi. İlk adım, sağlanan yirmi kullanım senaryosu arasından istenen kullanım senaryosunu seçmektir. İkinci adım, seçilen kullanım durumuna özel bir formun doldurulmasını içerir ve üçüncü adım, çıktıyı almak için oluştur düğmesine tıklamaktır. Lek.ai ile kullanıcılar sonuçlarını kaydedebilir, paragrafları uzatıp kısaltabilir, cümleleri yeniden ifade edebilir, ana hatlar oluşturabilir ve çok daha fazlasını yapabilir. Araç, kullanıcıların yapay zeka teknolojisinin yardımıyla hızlı ve kolay bir şekilde ilgi çekici içerik oluşturmasına yardımcı olmak için tasarlandı.
Hour One
hourone.ai
Hour One, tüm iş akışlarını yapay zeka destekli tek bir platformda merkezileştirerek işletmeler için içerik oluşturmada devrim yaratıyor. İş mesajlarınızı canlı bir şekilde canlandıran doğal hareketler içeren, pazarın en gerçekçi avatarlarıyla gurur duyuyoruz. Her markaya göre özelleştirilebilen şablonlarımız, ekiplerin tasarım veya düzenleme becerisine gerek kalmadan geniş ölçekte kişiselleştirilmiş içerik oluşturmasına olanak tanır. Ayrıca hızlı işleme ve üst düzey güvenlik özellikleriyle Hour One, kurumsal talepler için tasarlanmış birinci sınıf içerik işletim sistemi olarak öne çıkıyor. Eskiden aylar süren işler artık yalnızca birkaç dakika sürüyor ve daha yüksek etkileşim sağlıyor... Hour One ile daha sıkı değil, daha akıllıca çalışın ve etki yaratan kişiselleştirilmiş iş videoları üretin. * HourOne, kullanıcıların çeşitli şablonlar, sesler ve karakterlerle pazarlama videoları ve sunumları oluşturmasına olanak tanıyan bir video oluşturma aracıdır. * Kullanıcılar kullanım kolaylığını, aralarından seçim yapılabilecek ses ve karakter aralığını, hızlı işlem ve indirme süresini ve müşteri başarı ekibinin desteğini beğeniyor. * İncelemeyi yapanlar, robotik metin-konuş özelliği, sınırlı avatar seçenekleri, sıradan kullanıcılar için öğrenme eğrisi, sınırlı markalama yetenekleri, yavaş yükleme süresi ve belirli özellikler için net talimatların bulunmaması gibi sorunlarla karşılaştı.
Simplified
simplified.com
Basitleştirilmiş, modern pazarlama ekiplerine yönelik bir tasarım ve işbirliği platformudur. Artık varlıkları yükledikten sonra manuel olarak düzenlemeye gerek kalmadan tüm kanallarda hızlı ve markaya uygun içerik oluşturmak mümkün; Basitleştirilmiş sizin için her şeyi yapar! Bu şekilde, pazarlamacılara, ajanslarındaki çeşitli araçlarda medya yayınlamak veya düzenlemek için harcayacakları saatleri geri verirken, güçlükleri en aza indirirsiniz.
NovelAI
novelai.net
NovelAI, yazılı içeriğin oluşturulmasına yardımcı olmak için tasarlanmış yapay zeka odaklı bir araçtır. İster bir roman taslağı hazırlıyor olun, ister oyun anlatıları oluşturuyor olun, ister sadece hikaye anlatımıyla uğraşıyor olun, NovelAI fikirlerinizi hayata geçirmenize yardımcı olmak için benzersiz bir yaratıcılık ve teknoloji karışımı sunar. Geleneksel yazma yardımcılarından farklı olarak bu platform, yalnızca iyileştirmeler önermek için değil aynı zamanda bir insan yazarın tarzını ve karmaşıklığını taklit edebilecek içerik oluşturmak için gelişmiş yapay zekadan yararlanıyor. NovelAI, klasik romanlardan çağdaş eserlere kadar uzanan geniş bir edebiyat veri tabanı üzerinde eğitilmiş karmaşık bir yapay zeka modeli üzerinde çalışıyor. Bu eğitim, yapay zekanın çeşitli yazı stillerini, olay örgüsünü ve karakter gelişimlerini anlamasına ve kopyalamasına olanak tanır. Bir kullanıcı bir bilgi istemi veya hikaye fikri girdiğinde, yapay zeka bu eğitimi kullanıcının talimatlarına uygun içerik oluşturmak için kullanır ve bu da onu çeşitli yaratıcı projeler için çok yönlü bir araç haline getirir.
AI Writer
ai-writer.com
2 Dakikada Doğru, İlgili ve Kaliteli İçerik Oluşturun. AI-Writer, yalnızca bir başlıktan makaleler oluşturmak için son teknoloji ürünü AI yazma modellerini kullanan, en doğru içerik oluşturma platformudur.
neuroflash
neuroflash.com
Neuroflash, DACH bölgesindeki en iyi Almanca metinleri üretir. Yapay zeka teknolojimizin hedefi, belirli bir konu hakkında yalnızca 5 saniyede tam otomatik olarak 5 profesyonel metin önerisi oluşturmasıdır. Neuroflash, metin oluşturmak için çok dilli modern dil modellerini (otomatik gerileyen dil transformatörleri; GPT-3) kullanır. Bu son derece büyük dil modelleri, web'deki içerik (1 milyardan fazla metin), kitap ve hatta film transkriptleriyle eğitilir. Bu metin derlemleri, metinlerdeki istatistiksel kalıpları tanıyabilen sinir ağlarına (Derin Öğrenme modelleri) beslenir. Bu, örneğin bir metindeki bir sonraki kelimeyi tahmin etmeyi mümkün kılar. Bu yetenek, bu dil modellerinin metin oluşturmasını sağlar. Neuroflash, bu ileriye dönük teknolojiyi ilişkisel analizlerle tamamlıyor ve böylece hangi kelimelerin hangi kelimelerle iyi çalıştığını, yani örtülü olarak olumlu bir şekilde ilişkilendirildiğini biliyor. Neuroflash'ın "sihirli kalemi" şu bileşenlerle birkaç kez yardımcı olur: metin yazarları fikir edinebilir, ancak aynı zamanda çok daha verimli çalışabilirler: Fikir üretiminden metin üretimi, yazımda yüksek değişkenlik ve mesajların etkinliğinin optimizasyonu üçlüsü tek bir yazılımda çözülür. Ancak kullanıcının "el yazısına" dokunulmaz. Metin içeriği, yapısı ve tasarımı tamamen metin yazarının sorumluluğundadır. Neuroflash'ın AI teknolojisinin ikna edici kalitesi ücretsiz ve yükümlülük altına girmeden test edilebilir!
Smodin
smodin.io
Smodin, yazma ve araştırmanın tüm yönlerine yardımcı olacak çeşitli araçlar sağlayan, yapay zeka destekli bir yazma asistanıdır. İntihal kontrolü, alıntılar, dilbilgisi düzeltmeleri, çeviriler, metin oluşturma ve daha fazlasını sunar. Smodin, yazma özelliklerini güçlendirmek için gelişmiş yapay zeka modellerini ve algoritmalarını kullanır. Aşağıda bazı temel özelliklerin nasıl çalıştığına ilişkin bir genel bakış verilmiştir: * Metin Yeniden Yazma - Bu özellik, metni analiz etmek ve orijinal anlamını koruyarak yeniden yazmak için yapay zekayı kullanır. Metnin yeni versiyonlarını oluşturmak için cümleleri yeniden ifade eder ve ifadeleri değiştirir. * İntihal Denetleyicisi - İntihal denetleyicisi metni tarar ve yapay zekayı kullanarak milyarlarca çevrimiçi kaynakla karşılaştırır. Kopyalanan veya orijinal olmayan içeriği vurgular. * AI Yazar - AI yazar aracı, büyük dil modellerini kullanarak herhangi bir konuda yeni metin oluşturur. Tam makaleler, makaleler, araştırma makaleleri ve daha fazlasını yazabilir. * AI Grader - Bu araç, iyileştirme için geri bildirim ve öneriler sağlamak üzere makaleleri ve yazılı metni analiz eder. Dilbilgisi, yapı, okunabilirlik ve daha fazlası gibi öğelere bakar. * Yapay Zeka Sohbeti - Sohbet robotu, doğal konuşmalar yapmak için konuşma yapay zekasını kullanır. Sezgisel bir sohbet arayüzü aracılığıyla soruları yanıtlayabilir, metni özetleyebilir, yeni içerik oluşturabilir ve daha fazlasını yapabilir.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp, küçük işletmeler için oluşturulmuş Hepsi Bir Arada Pazarlama Platformudur. Raporlama ve analiz, Pazarlama CRM'si, e-posta kampanyaları, haber bültenleri ve içerik yönetimi gibi araçlarla müşterilerinizi merkeze koyabilir, böylece daha akıllıca pazarlama yapabilir ve işinizi daha hızlı büyütebilirsiniz. Mailchimp'in Pazarlama ve CRM mobil uygulaması, ilk günden itibaren daha akıllıca pazarlamanıza ve işinizi daha hızlı büyütmenize yardımcı olur. İşiniz sizi nereye götürürse götürsün, ihtiyacınız olan araçlara erişin ve dakikalar içinde çalışmaya başlayın; deneyime gerek yok. Mailchimp ile satış yapma, müşterileri geri getirme, yeni aboneler bulma veya markanızın misyonunu paylaşma fırsatını asla kaçırmazsınız. Mailchimp'i şunlar için kullanın: * Pazarlama CRM'si - Mailchimp'in Pazarlama CRM'si ile kişilerinizi takip edin. Kartvizit tarayıcı gibi kişileri içe aktarma araçlarıyla yeni müşteriler bulun ve ekleyin. Hedef kitlenin büyümesini takip edin ve kontrol panelinde bireysel kişiler hakkındaki bilgileri görüntüleyin. Hepsini tek bir yerde yapın; doğrudan uygulamadan çağrı yapın, mesaj gönderin ve e-posta gönderin. Önemli ayrıntıları hatırlamak için her etkileşimden sonra notlar kaydedin ve etiketler ekleyin. * Raporlar ve Analizler - Satış ve pazarlama performansınıza daha derinlemesine bakın. Tüm kampanyalarınızın sonuçlarını izleyin ve nasıl iyileştirilebileceğine dair uygulanabilir öneriler alın. E-posta kampanyaları, açılış sayfaları, Facebook ve Instagram reklamları, sosyal medya gönderileri ve kartpostallara ilişkin raporları ve analizleri görüntüleyin. * E-postalar ve Otomasyonlar - E-posta pazarlama kampanyaları, haber bültenleri ve otomasyonlar oluşturun, düzenleyin ve gönderin. Açmayanlara Tek Tıklamayla Yeniden Gönderme ve Ürün Yeniden Hedefleme e-postalarıyla, müşterilerinizle yeniden etkileşim kurabilecek ve kısa sürede satışlarınızı artırabileceksiniz. * Facebook ve Instagram Reklamları - Reklam taslakları oluşturun ve yayınlayın, bir bütçe belirleyin ve belirli bir grubu hedefleyin. Yeni insanlara ulaşın, mevcut kişilerle etkileşime geçin, özel hedef kitleler oluşturun veya web sitesi ziyaretçilerini geri getirin. * Pazarlama Önerileri - Pazarlamanızı geliştirmenize yardımcı olacak uygulanabilir öneriler alın. Terk Edilmiş Sepet e-postası oluşturmanın veya markanızın logosunu ayarlamanız için bir hatırlatma almanın zamanı geldiğini bilin. * Marka Yönetimi - Cihazınızdaki görselleri doğrudan Mailchimp'e yükleyin ve bunları tüm kampanyalarınızda kullanın.
LongShot
longshot.ai
LongShot, içerik oluşturmayı ve optimizasyonu desteklemek için tasarlanmış gelişmiş bir yapay zeka aracıdır. Planlamadan yayınlamaya kadar içerik iş akışını kolaylaştırmak için çeşitli özellikler sunar. İçerik Planlayıcısı, hedef kitleye ve belirli bir sektöre uygun özel içerik fikirleri oluşturmak için gerçek verileri uygular. LongShot'un Yapay Zeka İş Akışları özelliği, kısa ve uzun biçimli içeriklerin oluşturulmasını kolaylaştırmak için 50'den fazla ödüllü şablondan yararlanır. Entegre Doğruluk Denetleyicisi, gerçek zamanlı yanıtlar sağlayarak ve uygun alıntılarla içerik oluşturarak doğruluğu garanti eder. LongShot'un benzersiz özelliklerinden biri, içeriğinizin SEO performansını değerlendiren ve sıralamaları iyileştirmek için uygulanabilir öneriler sağlayan, yapay zeka destekli bir araç olan SEO Denetleyicisidir. Önemli bir şekilde araç, kullanıcının site haritasından bağlantı metniyle alakalı otomatik dahili bağlantılar üretmek ve sonuçta blog performansını artırırken okuyucunun deneyimini geliştirmek için tasarlanmış bir AI Ara Bağlantı özelliğiyle birlikte geliyor. LongShot, Google Arama Konsolu, WordPress, Webflow ve Google Dokümanlar gibi platformlarla entegre olacak şekilde tasarlanmıştır ve aracın en çok ihtiyaç duyulan yerde kullanılabilmesini sağlar. Bu yapay zeka aracı, sağlam olmasına rağmen, hızlı ve doğru gerçek zamanlı içerik oluşturma özelliğiyle övgüyle karşılanıyor ve içerik oluşturuculardan dijital strateji danışmanlarına kadar geniş bir kullanıcı yelpazesi tarafından güveniliyor.
Scholarcy
scholarcy.com
Scholarcy, sizin için makaleleri okuyan ve önemli noktaları size aktaran dijital araştırma asistanınızdır! Scholarcy, belgelerinizi ortak not alma ve açıklama ekleme özellikleriyle herhangi bir cihazdan erişilebilen, aranabilir, paylaşılabilir özet bilgi kartları kitaplıklarına dönüştürür. PDF, Word, Powerpoint, ePub veya RIS dosyalarından özet kartları oluşturun, Dropbox'tan içe aktarın ve Word, Excel, EndNote, Zotero, Mendeley ve çok daha fazlasına aktarın!
Magical
getmagical.com
Magical, siz çalışırken tekrarlanan görevleri hızlandıran bir üretkenlik uygulamasıdır; API veya entegrasyon gerektirmez. Sadece bir tarayıcı uzantısı. Magical, basit bir tuş vuruşuyla mesajlaşma, veri girişi, kaynak bulma ve potansiyel iş akışları gibi sıradan görevleri otomatikleştirir. Pahalı, hantal ve kurulması için teknik bir ekip gerektiren mevcut otomasyon çözümlerinin aksine Magical, teknik olmayan kullanıcılar için tasarlanmıştır ve tüm uygulamalarda çalışan, derleme gerektirmeyen görev otomasyonları sunar. Siz yazarken mesajları hızlı bir şekilde kişiselleştirmek ve genişletmek, veri tabanlarını güncel tutmak için verileri uygulamadan uygulamaya taşımak veya verileri anında elektronik tablolara taşımak için Magical'ı kullanın. Nerede çalışırsanız çalışın, hızlı yanıtlar veya özel istemler kullanarak yeni mesajlar yazmak için AI'yı bile kullanabilirsiniz. Tüm ekibinizi Magical'e davet edin ve en iyi mesaj şablonlarınızı veya üretkenlik tüyolarınızı paylaşarak herkesi daha üretken hale getirin. Magical'in kullanımı ücretsizdir!
Hypotenuse AI
hypotenuse.ai
Hipotenüs, ürün açıklamaları, blog makaleleri ve reklam başlıkları da dahil olmak üzere içerik yazmak için yapay zekayı kullanan bir platformdur. Haftalar süren işi alıp günlere dönüştürüyoruz.
Writer
writer.com
Writer, işletmelere yönelik üretken yapay zeka platformudur. Writer, çalışma şekillerini dönüştürerek yaratıcılığı ve üretkenliği en üst düzeye çıkarmaları için ürün, operasyon, destek, pazarlama, İK ve daha fazlası dahil olmak üzere çalışanlarınızı güçlendirir. Writer'ın güvenli platformu, iş veri kaynaklarınıza kolayca uyum sağlar ve kendi verilerinize göre hassas şekilde ayarlanmış ve kendi yapay zeka korkuluklarınızı takip eden doğru yanıtlar ve içerik sunar. Writer, üretken yapay zekayı insanların kolaylıkla oluşturabilmeleri, analiz edebilmeleri ve yönetebilmeleri için çalıştıkları yerde ellerine bırakıyor. Writer'ın platformu kurumsal düzeydedir, verilerinizi kullanmaz veya paylaşmaz ve Writer tarafından oluşturulmuş ve kendi kendine barındırılanlar da dahil olmak üzere çeşitli şekillerde dağıtılabilen açık ve şeffaf LLM'ler içerir. Writer, SOC 2 Type II, GDPR, HIPAA ve PCI ile uyumludur ve Intuit, Spotify, L'Oreal, Uber ve Deloitte gibi önde gelen kuruluşlarda kullanılmaktadır.
TextCortex
textcortex.com
TextCortex, metin yazarlığı için en iyi yapay zeka yazılımını oluşturmak amacıyla gelişmiş NLG algoritmalarını kanıtlanmış pazarlama uygulamalarıyla birleştirir. Milyarlarca satırlık metinle eğitilmiş yapay zeka algoritmalarımız, pazarlamacıların, e-ticaret girişimcilerinin ve metin yazarlarının içerikleriyle her gün daha fazlasını yapmasına yardımcı olur. DT2 Invest ve Avrupa Komisyonu'na göre TextCortex, Avrupa'nın en yeni 200 erken aşama yapay zeka girişiminden biri. Uygulama ve amaç odaklı yaklaşımımızla yalnızca hesaplama süresini değil, aynı zamanda çevre üzerindeki ayak izimizi de azaltıyoruz.
Article Forge
articleforge.com
Gelişmiş yapay zeka ve derin öğrenmeyi kullanan Article Forge, tek bir tıklamayla tamamen benzersiz, konuyla ilgili, yüksek kaliteli makaleler yazar. İçeriğin oluşturulması pahalı ve zaman alıcıdır, ancak böyle olması da gerekmez. Article Forge, beş yıllık yapay zeka araştırmasından doğmuştur ve derin öğrenme modelleri milyonlarca makale üzerinde eğitilmiştir, böylece neredeyse her konu hakkında akıllıca yazabilir. Bu, yapay zekamızın yalnızca bir düğmeyi tıklatarak eksiksiz, benzersiz, doğal olarak akıcı makaleler yazmasına olanak tanır ve içerik oluşturmak için gereken zamanı ve parayı büyük ölçüde azaltır.
Humbot
humbot.ai
Humbot, yapay zeka tespitini atlamanıza yardımcı olabilecek bir yapay zeka insanlaştırıcısıdır. Yapay zeka metnini insanileştirin ve Humbot ile güvenle yazın. Humbot, yapay zeka metnini insanileştirmek ve yapay zeka tespitini atlayarak %100 insan puanı elde etmek için en son teknolojiyi sunuyor. Yapay zeka tarafından oluşturulan içeriğin gerçek, orijinal ve çoğu dedektör tarafından algılanamaz olmasını sağlar. İşlem hızlı ve kolaydır ve dilbilgisi hatalarından arınmış, yüksek kaliteli, okunabilir metinler üretir. Sektör lideri teknolojisiyle yeniden yazılan metnin orijinalliğini garanti eder ve etkinliğinin gerçek örneklerini sunar. Kullanıcılar, tespitten kaçınma konusundaki etkinliğini övdü ve onu çeşitli içerik türleri için faydalı buldu. Humbot ayrıca kullanıcı verilerinin emniyetini ve güvenliğini de sağlar. Yenilikçi yaklaşımıyla içerik oluşturuculardan, araştırmacılardan ve işletmelerden olumlu geri dönüşler aldı. Yapay zekayı insancıllaştırma, dürüstlük veya dürüstlükten ödün vermeden yapay zeka tespitini atlamaya çalışanlara fayda sağlayabilir. Genel olarak Humbot, yapay zeka tespitini zahmetsizce atlayarak içerik oluşturmada önde olmaya yönelik güvenilir bir çözüm sunuyor
Summarizer
summarizer.org
AI Summarizer; makaleler, bloglar ve denemeler de dahil olmak üzere çeşitli metin türlerinin kısa özetlerini oluşturmak için gelişmiş yapay zeka tekniklerini kullanan bir araçtır. Araç, girilen materyalin önemli noktalarını vurgularken bilgilerin orijinal bağlamını ve doğruluğunu korur. Bu araç, kullanıcı arayüzü aracılığıyla kullanıcıların istenen özet uzunluğunu ayarlamasına olanak tanır. Özetleyici ayrıca içeriğin 'en iyi satırını' çıkararak metnin ana fikrinin anında anlaşılmasını sağlar. Tamamlama süreci yalnızca tek bir dilde gerçekleşmez, özetlemeden önce çeviriye ihtiyaç duymadan birden çok dilde özetler sağlayabilir. Araç, özetlenen içeriği madde işaretleri veya tek bir en iyi satır biçiminde alma seçeneğini sunarak okunabilirliği artırır. . Kullanıcılara herhangi bir kişisel veri saklamayacağının garantisini vererek veri güvenliğini sağlar. AI Summarizer'ın kullanımı kolay bir yaklaşımı var: Kullanıcılar metin yazıyor veya yüklüyor, reCAPTCHA'yı onaylıyor ve ardından özeti oluşturmak için bir düğmeyi tıklıyor. Özetlenen içerik indirilebilir, bir panoya kopyalanabilir veya yeni bir özetleme turu için temizlenebilir. Araç, ücretsiz kullanımı ve sınırsız günlük girişleri sayesinde kullanıcıya kolaylık sağlar. AI Summarizer, farklı mesleklerdeki bireylere herhangi bir metnin kesin bir özetini sunarak yararlı olduğunu kanıtlıyor.
Kroolo
kroolo.com
Kroolo, son teknoloji yapay zekayla birleştirilmiş tam entegre bir Üretkenlik Platformu ile insanların çalışma şeklini yeniden şekillendiriyor. Üretkenliği hızlı, akıllı ve güzel bir şekilde basitleştirmenin önemine inanıyoruz. Kroolo sadece bir platform değil; tüm temel araçları tek bir merkezi çalışma alanında bir araya getirmek için tasarlanmış dinamik bir çalışma alanıdır; artık uygulamadan uygulamaya atlamaya gerek yok. Platformumuz Projeleri, Hedefleri, Görevleri, Belgeleri ve İşbirliğini sorunsuz bir şekilde entegre ederek günümüzün iş yapma şekli için bütünsel bir çözüm sunar. Temel Özellikler: * Yapay Zeka Destekli Verimlilik: Kroolo'nun kalbinde güçlü bir yapay zeka düzenleme motoru olan Kroo AI yatıyor. 1.000'den fazla şablonla donatılmış Kroo AI, projelerin, hedeflerin ve belgelerin oluşturulmasının yalnızca ışık hızında olmasını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda sonuçların hem son derece alakalı hem de anında kullanışlı olmasını sağlayarak yapay zeka destekli üretkenlik için yeni bir standart belirliyor. * Kusursuz Entegrasyon: Günümüzün dijital çalışma hayatında birbirine bağlılığın önemini anlıyoruz. Kroolo, en popüler üretkenlik araçlarıyla tam entegrasyona olanak tanır. Kroolo sorunsuz, birleştirilmiş bir kullanıcı deneyimi sağladığından, yinelenen girişlere ve veri kaybına veda edin. * Sezgisel Çalışma Alanı: Kroolo'yu kurulumu ve kullanımı kolay olacak şekilde geliştirdik. Araçların nasıl çalıştığını öğrenmek için daha az zaman harcanması, üretken olmaya daha fazla zaman ayrılması anlamına gelir. Bunun önemli olduğunu düşünüyoruz.
Type
type.ai
Type, herkesin yüksek etkili içerik yazmasına yardımcı olan yapay zeka öncelikli belge düzenleyicidir. Bireyler ve ekipler, önemli içerikleri sıfırdan yazmak yerine, Type'ı kullanarak yazıları kendi seslerinde ve tarzlarında oluşturabilir, düzenleyebilir ve güzelleştirebilirler.
CopyMonkey
copymonkey.ai
CopyMonkey, e-ticaret tüccarlarına ve özellikle Amazon'da satış yapan marka sahiplerine yönelik bir AI listeleme optimizasyon aracıdır. Vim veya Hemingway Editor gibi sıradan AI yazma yardımcılarından farklı olarak bu AI editörü, Amazon ve diğer çevrimiçi perakende platformlarındaki ürün açıklamalarını iyileştirmek için özel olarak tasarlanmıştır. E-ticaret pazaryerleri için Yapay Zeka İçeriği Optimize edilmiş listelemeyi günlerce değil, saniyeler içinde oluşturun. Mevcut listeleri akıllı bir yapay zeka denetimiyle değerlendirin. Metin yazarlığı A/B testleri ile listelemelerinizi hızlandırın.
StudyCrumb
studycrumb.com
Studycrumb.com, öğrencileri farklı çalışma alanlarında kalifiye uzman düzeltmenlerle buluşturan bir akademik yazı danışmanlığı ve düzenleme hizmetidir.
Textify
textify.ai
Textify, endüstrilerdeki çeşitli zorlukların üstesinden gelmek için oluşturulmuş bir yapay zeka teknolojisi platformudur. Şirketin misyonu, yapay zekanın gücünü 'Yapay Zeka Cinleri' olarak tanımlanan sezgisel, kullanıcı merkezli araçlara dönüştürmektir. Bu AI genlerinin her biri, iş süreçlerini kolaylaştırmak ve yeni olasılıkların kilidini açmak amacıyla benzersiz iş zorluklarını çözmek için özel olarak tasarlanmıştır. Platform tarafından, otel hizmetlerini iyileştirmek için 'Room Genie' ve yapay zekayı uygulayan 'News Genie' dahil olmak üzere sağlanan çok sayıda çözüm bulunmaktadır. bilgeliği ortaya çıkarmak ve piyasa eğilimlerini analiz etmek için finansal piyasalarda. Ayrıca yapay zeka, teknoloji ve dijital trendlerle ilgili çeşitli konularda kullanıcıları desteklemek ve eğitmek için sağlanan bir dizi kaynak ve blog da bulunmaktadır. Textify ayrıca yapay zeka araç geliştirmenin demokratikleştirilmesi yönünde de çalışıyor. Yapay zeka üyelik platformları aracılığıyla dağıtılabilecek ve para kazanılabilecek yüksek kaliteli yapay zeka araçları oluşturma hedefiyle süreci herkes için erişilebilir hale getirmeye çalışıyorlar. Kullanıcı dostu bir arayüzle en son yapay zeka teknolojisini kullanarak yapay zekanın kullanıcılarına 'sihir' gibi hissettirmesini hedefliyor.
Benchmark
benchmarkemail.com
Benchmark, dünyanın her yerindeki işletmelerin müşterileriyle ilişkilerini alevlendirmesine yardımcı olma misyonuna sahip bir e-posta pazarlama platformudur. * DÖNÜŞTÜREN E-POSTALAR OLUŞTURUN Her beceri düzeyindeki kullanıcılar, sonuç sağlayan e-posta kampanyaları oluşturabilir. Sezgisel, kodsuz e-posta oluşturucu, yapay zeka tarafından oluşturulan içeriğin gücüyle bir araya gelerek hedef kitlenizde yankı uyandıran mesajlar göndermeyi her zamankinden daha kolay hale getiriyor. Sıfırdan başlayın veya hazır şablonlardan oluşan kapsamlı bir kitaplıktan seçim yapın. * LİSTENİZİ BÜYÜTÜN Listenizi büyütmek ve ilginizi çekmek için özel açılış sayfaları, formlar ve anketler oluşturun. Yeni abonelerin ilgisini çekmek için herkes Benchmark Email'in basit potansiyel müşteri yaratma araçlarını kullanabilir. Veya Zapier ile sevdiğiniz öncü araçlara bağlanın. * ERİŞİMİ KİŞİSELLEŞTİRİN Görsel oluşturucudaki otomasyon iş akışlarını kullanarak zamanında, kişiselleştirilmiş e-posta içeriği gönderin. Kişilerinizin davranışına veya özelliklerine göre e-postaları tetikleyin. * BAŞARIYI OPTİMİZE EDİN VE ÖLÇÜN Raporlama araçları en iyi performans gösteren kampanyalara ilişkin bilgi verirken, a/b testi temel ölçümlerinizi iyileştirmeniz için bir araç sağlar. Onlarca yıldır Benchmark Email, dünya çapındaki işletmelere hedef kitlelerine ulaşmalarına yardımcı olacak akıllı e-posta pazarlama araçları sağlıyor.
Yaara.ai
yaara.ai
Yaara AI, kullanıcıların yazılarının benzersizliğini ve akıcılığını geliştirmeyi amaçlayan güçlü bir yorumlama aracı sağlar. Araç, kullanıcıların içeriklerinin stilini veya tonunu özelleştirebilecekleri 49 farklı moddan oluşan geniş bir dizi sunar. Yazılım, kullanıcıların içeriklerine daha fazla derinlik ve duygu katmasına, duygusal etkiyi artırmasına, netliği ve özlülüğü geliştirmesine ve ayrıntı düzeylerini artırmasına olanak tanıyan özellikler içerir. Yaara AI'nın başka sözcüklerle ifade etme aracı aynı zamanda özgünlüğü artırmaya yönelik seçenekler de sunarak kullanıcıların içeriklerini öne çıkarmasına olanak tanır. Yazılım, metnin bağlamının ve anlamının doğru anlaşılmasını ve oluşturulan açıklamaların doğal ve akıcı olmasını sağlayan GPT-3 desteklidir. Kullanıcılar, yazılarındaki kelime dağarcığı değişikliğinin düzeyi üzerinde kontrole sahip olup, istenilen ölçüde özelleştirmeye olanak tanır. Yaara AI'nın aracı, akıcılık, kelime bilgisi ve stil gibi çeşitli yönleri geliştirirken kullanıcıların cümlelerini, paragraflarını, denemelerini veya makalelerini etkili bir şekilde yeniden ifade etmelerine olanak tanır. ABD, İngiltere, CA ve AU dahil olmak üzere birden fazla İngilizce lehçesini destekler. Çeşitli açıklama modları 'yaratıcı' ve 'resmi'den 'duygusal' ve 'derinlemesine' kadar geniş bir spektrumu kapsar. Bu nedenle yazılım, hem verimli hem de kullanımı kolay, kapsamlı bir metin yeniden yazma çözümü sunmayı amaçlamaktadır.
MyEssayWriter.ai
myessaywriter.ai
MyEssayWriter.Ai, yenilikçi teknolojisiyle yazma sürecinde devrim yaratan bir şirkettir. Öğrencilere birinci sınıf yazma yardımı sağlamak için profesyonel yazarların uzmanlığını yapay zekanın hızı ve doğruluğuyla harmanlıyoruz. Yapay zeka makale yazma aracımız birçok benzersiz özelliğiyle öne çıkıyor. Öncelikle milyonlarca kaliteli makale ve makaleden oluşan eğitimini kullanarak, herhangi bir konuda intihal içermeyen, doğru içerikler üretir. Bu, saatlerce beyin fırtınası yapma ve araştırma yapma zahmetini ortadan kaldırır. İkinci olarak, aracımız makaleleriniz için taslaklar ve içerik oluşturarak zaman tasarrufu sağlar. Bu, akademik ve kişisel yaşamınızın diğer önemli yönlerine odaklanmanıza olanak tanır. Üçüncüsü, oluşturulan içeriği gözden geçirmek ve ondan bir şeyler öğrenmek, yazma becerilerinizi geliştirmenize ve elinizdeki konuyu daha derinlemesine anlamanıza yardımcı olabilir. Aracımız, performansını sürekli olarak iyileştirmek için doğal dil işlemeyi ve makine öğrenimini kullanarak karmaşık bilgileri analiz etmesine ve yorumlamasına olanak tanır. Son olarak algoritma, tartışmacı, ikna edici, tanımlayıcı ve anlatı niteliğindeki makaleler dahil olmak üzere çeşitli makale türleri için içerik üretebilir. Ayrıca araştırma makaleleri, makaleler, raporlar ve diğer ders ödevlerinde de yardımcı olabilir. Dünya çapında binlerce öğrenci, sizin başarınız düşünülerek tasarlanan yapay zeka makale yazma aracımıza güveniyor. Dolayısıyla, ister yazarken tıkanma yaşıyor olun, ister fikir bulmakta zorlanıyor olun, ister zamanınız kısıtlı olsun, gelişmiş algoritmamız, kısa sürede yüksek kaliteli makaleler üretmenize yardımcı olabilir.
NexBot
nexbot.ai
NexBot, kullanıcıların "mükemmel içeriği 10 kat daha hızlı" yazmalarına yardımcı olduğunu iddia eden bir yapay zeka yazma asistanıdır. OpenAI'nin GPT-3 ve GPT-4 gibi gelişmiş yapay zeka modelleri tarafından desteklenmektedir. Bahsedilen temel özelliklerden bazıları şunlardır: * Hızlı bir şekilde fikir üretin ve 10 kat daha fazla orijinal fikir elde edin * 180'den fazla dilde içerik yazın * Önceden oluşturulmuş şablonları kullanın veya özel şablonlar oluşturun * Optimize edilmiş SEO içeriği alın * Ücretsiz, haftalık veya yıllık ücretli planlardan birini seçin * NexBot, 5 yıldızlı incelemelerle "en iyi yapay zeka içerik oluşturucu" olarak anılıyor. Aracı, profesyonellerin içerik oluşturma süreçlerinde devrim yaratmaları için dönüştürücü bir yazma arkadaşı olarak konumlandırıyor.
Smart Tools AI
smarttoolsai.com
SmartTools AI, yapay zeka çözümlerinde uzmanlaşmış yenilikçi bir teknoloji şirketidir. Otomasyon, optimizasyon ve inovasyona odaklanarak işletmelere yapay zekanın tüm potansiyelinden yararlanma ve somut sonuçlar elde etme gücü veriyoruz. Gelişmiş makine öğrenimi algoritmaları, tahmine dayalı analiz modelleri ve doğal dil işleme yetenekleri aracılığıyla süreçleri otomatikleştiriyor, operasyonları optimize ediyor ve verilerden değerli içgörüler elde ediyoruz. Özelleştirilmiş çözümlerimiz farklı sektörlere hitap ederek iş operasyonlarında devrim yaratıyor. Müşteri odaklı bir yaklaşımla müşterilerimizle yakın iş birliği yaparak yapay zeka çözümlerini onların özel ihtiyaçlarına göre uyarlıyoruz. Stratejik ortaklıklar kurarak yapay zekanın sınırlarını zorlamak için kolektif uzmanlıktan yararlanıyoruz. Yapay zekanın geleceğini şekillendiren tutkulu profesyonellerden oluşan ekibimize katılın. SmartTools AI'nın dönüştürücü gücünü deneyimleyin ve işinizi ileriye taşıyın.
Logicballs
logicballs.com
LogicBalls, çeşitli alanlarda içerik oluşturmayı desteklemek için tasarlanmış yapay zeka tabanlı bir yazma yardımcısıdır. Yüksek kaliteli blog gönderileri, reklamlar, sosyal medya gönderileri, e-postalar, makaleler ve daha fazlasını oluşturmaya yardımcı olur. LogicBalls çeşitli kategorilerde işlevsellik gösterir. Bunlara genel, pazarlama, satış, yazma, SEO ve sosyal medya dahildir. Kısaltmalar ve şakalar gibi temel bileşenler oluşturmanın yanı sıra, PR planları, reklam metinleri, marka kimliği testleri ve SEO dostu URL'ler gibi daha karmaşık çıktılar da sağlar. Ayrıca Facebook biyografileri ve gönderileri, hashtag'ler ve Bumble profil optimizasyon ipuçları dahil olmak üzere sosyal medya içeriği oluşturma desteği de sunar. Üstelik LogicBalls, ek satış stratejileri önererek, müşteri başarı öyküleri oluşturarak ve müşteriyi elde tutma stratejileri önererek satışla ilgili görevlerde yardımcı olabilir. Temelde bu araç, beyin fırtınası, yazma, analiz ve araştırmayı tek bir platformda birleştirerek kullanıcıların çalışmalarının her yönünü geliştirmelerine yardımcı olur.
Kafkai
kafkai.com
Dijital pazarlama çağında içerik oluşturmak kraldır. Ancak istikrarlı bir kaliteli içerik akışı üretmek, pazarlamacılar ve SEO uzmanları için göz korkutucu bir görev olabilir. İçerik oluşturma şeklimizde devrim yaratan bir Yapay Zeka Yazar Asistanı olan Kafkai'ye girin. Kafkai, benzersiz, SEO dostu makaleleri hızlı ve verimli bir şekilde oluşturmak için gelişmiş yapay zekadan yararlanır. İçerik pazarlama çabalarını geniş bir yazar ekibine ihtiyaç duymadan ölçeklendirmek isteyenler için paha biçilmez bir araçtır. * Kafkai, kapsamlı anahtar kelime araştırması ve uzun içerik oluşturma süreçlerine olan ihtiyacı ortadan kaldırır. * İsteğe bağlı olarak özel yazılar sunarak yazar tıkanıklığına çözüm sağlar. * Pazarlamacılar yalnızca birkaç temel anahtar kelimeyle tam makaleler oluşturabilirler. Kafkai, farklı yazma ihtiyaçlarını karşılamak için iki farklı mod kullanarak çalışır. Hem niş hem de anahtar kelimeye dayalı makale yazımı için eğitimli modeller kullanır. Aklınızda belirli bir konu olsun ya da ilhama ihtiyacınız olsun, Kafkai durumunuza uyum sağlar.
GetGenie Ai
getgenie.ai
Kişisel içeriğiniz ve SEO asistanınız GetGenie AI'nin gücüyle uzun biçimli içerik, kısa kopyalar ve aradaki her şeyi oluşturun. Genie'nin yapay zeka büyüsünü kullanarak SERP'leri yönetmeye başlamak için anahtar kelimeleri, forum sorularını ve rakiplerinizi analiz edin!
Rewording
rewording.io
Rewording.io, dünya çapındaki müşterilerine profesyonel düzenleme, redaksiyon, çeviri ve transkripsiyon hizmetleri sunan, hızla büyüyen bir dil çözümleri sağlayıcısıdır. Deneyimli dilbilimcilerden ve konu uzmanlarından oluşan bir ekiple Rewording.io, doğru, kültürel açıdan duyarlı ve her müşterinin özel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uyarlanmış yüksek kaliteli dil çözümleri sunmaya kendini adamıştır. İster öğrenci, araştırmacı, yazar veya iş uzmanı olun, Rewording.io belgelerinizin hatasız, iyi yazılmış olmasını ve mesajınızı etkili bir şekilde iletmesini sağlayarak iletişim hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabilir. Hizmetleri, yazılı veya sözlü içeriğinizin kalitesini ve etkisini artırırken zamandan ve emekten tasarruf etmenizi sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Rewording.io ayrıca yazma becerilerinizi geliştirmenize ve yaygın dil hatalarından kaçınmanıza yardımcı olmak için intihal denetleyicisi, dil bilgisi denetleyicisi ve alıntı oluşturucu dahil olmak üzere çeşitli yenilikçi dil araçları ve kaynakları sunar. Kullanıcı dostu platformları, duyarlı müşteri desteği ve esnek fiyatlandırma seçenekleri, ihtiyaç duyduğunuz dil çözümlerine ihtiyaç duyduğunuz anda erişmenizi kolay ve uygun fiyatlı hale getirir. Genel olarak Rewording.io, iletişim becerilerini geliştirmek ve dille ilgili hedeflerine ulaşmak isteyen herkes için güvenilir ve güvenilir bir ortaktır. Düzenleme, redaksiyon, çeviri veya transkripsiyon konusunda yardıma ihtiyacınız olsun, Rewording.io başarınızı garanti edecek uzmanlığa ve kaynaklara sahiptir.
The Happy Beavers
thehappybeavers.com
The Happy Beavers'ın içerik pazarlama çözümleriyle yapay zekanın gücünü açığa çıkarın. Yüksek kaliteli içerik oluşturun, düzenleyin ve çevirin. İçerik stratejinizi güçlendirin ve hedef kitlenizle daha etkili bir şekilde etkileşime geçin. Daha hızlı, üst düzey içerik oluşturmak için yapay zeka araçlarımızı bugün deneyin! * Makalelerinizi bilgilendirici hale getirmek ve rakiplerinizden daha iyi performans göstermenize yardımcı olmak için web'deki en güncel bilgileri kullanır. * Bir konuyu tamamen kapsayan birden fazla makaleyi kolayca üreterek, konu otoritesini 10 kat daha hızlı oluşturmanıza yardımcı olur. * Makaleleri yapay zeka tarafından oluşturulan çoğu içerikten daha iyi kalitede, insan benzeri bir şekilde yazar. * İçerik strateji uzmanı olarak hareket eder ve işinize uygun konuları bulmak için web sitesindeki mevcut içeriğinizi tarar.
Managr
managr.ai
Managr, Halkla İlişkiler için tasarlanmış bir yapay zeka asistanıdır. Sizin için haberleri okur, medya konuşmaları yazar ve hedef gazetecileri belirler.
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI, Kuruluşlarda GenAI'nin benimsenmesini teşvik ediyor. Accel, Flipkart Ventures, Together Fund, Speciale Invest, Techstars ve diğer önemli yatırımcılar tarafından destekleniyoruz TuneChat: Açık kaynaklı modellerle desteklenen sohbet uygulamamız TuneStudio: Geliştiricilerin LLM'lerde ince ayar yapması ve dağıtması için oyun alanımız ChainFury: Açık kaynaklı bilgi istemi motorumuz GitHub'da mevcuttur
AI Magicx
aimagicx.com
AI Magicx, son teknolojiye sahip yapay zeka destekli içerik oluşturma araçlarının geliştirilmesinde uzmanlaşmış gelişmiş bir yapay zeka şirketidir. AI Magicx'in platformu, dijital içerik üretimini kolaylaştırmak ve geliştirmek için tasarlanmış, toplamda 75'i aşan çok çeşitli özellikler sunuyor. Yapay Zeka Görüntü Oluşturucu, Yapay Zeka Makale Oluşturucu, Yapay Zeka Logo Tasarımcısı gibi çözümler sunuyoruz ve Yapay Zeka Hikaye Oluşturucu ve Yapay Zeka Eğitimli Sohbet Robotlarını tanıtma yolunda ilerliyoruz. AI Magicx'in araçları, verimli, yüksek kaliteli ve ilgi çekici içerik oluşturmak isteyen profesyonellerin ihtiyaçlarını karşılamak için ustalıkla tasarlanmıştır.
FlyMSG
vengreso.com
FlyMSG, çalışırken tekrarlanan görevlerin hızla ortadan kalkmasını sağlayarak günde 1 saatten fazla tasarruf etmenizi sağlayan yapay zeka üretkenlik uygulamasıdır. Sizin için yazan, genişleten ve etkileşime giren bir üretkenlik asistanı hayal edin. FlyMSG, çevrimiçi herhangi bir yerde nanosaniyeler içinde mesajların parçalarını veya tamamını otomatik olarak doldurarak herhangi bir kullanıcının şunları yapmasına olanak tanır: * Katılımı artırın * Kişisel üretkenliği kolaylaştırın * Daha etkili ve verimli iletişim kurun FlyMSG'nin temel özellikleri şunlardır: * Herhangi bir mesaj veya snippet türü için (satış, yönetici, müşteri desteği, işe alım, İK, finans vb.) FlyCut kısayolunu atayın. * Google Chrome'dan kolay erişim için FlyCut'larınızı Bulutta kategorilere ayırın * Kayıtlı içeriğinizi otomatik olarak doldurmak, otomatik doldurmak veya genişletmek için herhangi bir metin giriş alanına FlyCut'unuzu yazın
writeGPT
writegpt.ai
Pazarlamacıların ve girişimcilerin internetin herhangi bir yerindeki içeriği en düşük zorlukla yazmasına, uyarlamasına, özetlemesine ve ezberlemesine yardımcı olmak için çoklu yapay zeka yeteneklerinden yararlanan hepsi bir arada üretkenlik yardımcı pilotu.
Eleo.ai
eleo.ai
Yapay zekanın insan potansiyeliyle buluştuğu Eleo.ai. Eleo ile üretkenliğinizi ve yaratıcılığınızı daha önce hiç olmadığı şekilde ortaya çıkarabilirsiniz. Bilgi aramak, metinler oluşturmak, fikirleri ortaya çıkarmak ve görselleri bulmak için binlerce saat harcadığınızı hayal edin. Beyninizi güçlendirmenin, kendinize daha fazla zaman ayırmanın ve yazma hızınızı 20 kat artırmanın zamanı geldi. Eleo sadece başka bir yapay zeka hizmeti değil. Diğer platformlardan farklı olarak Eleo, uygun tarzda sohbet etmenize ve yazmanıza, iyi sorular sormanıza, metin yazarlığı işleviyle çeviri yapmanıza ve hatta görseller oluşturmanıza olanak tanır. Yapay zekanın kullanımını keyifli, hızlı ve pratik hale getiren kapsamlı bir araçtır. Ve en iyi kısmı? İhtiyaçlarınıza uyacak şekilde tasarlanmış fiyatlandırma planları ile ekonomiktir. Peki Eleo neden süper? Önde gelen şirketler, rekabet avantajı elde etmek için çalışanlarını zaten yapay zekaya erişimle donattı. Eleo size hızla gelişen iş piyasasında önde kalmak için ihtiyaç duyduğunuz becerileri verir. Verimliliği, hızı ve yaratıcılığı artırır, sizi alanınızda usta yapar. Eleo'yu kullanmak kolaydır. Sadece kaydolun, bir plan seçin, kendinizi platforma kaptırın ve görevlerinizi zahmetsizce gerçekleştirmeye başlayın. Eleo herhangi bir cihazda mevcuttur, böylece gittiğiniz her yerde bilgilerinize, belgelerinize ve resimlerinize erişebilirsiniz. Geride kalmayın. Eleo.ai'nin gücünü benimseyin ve bugün tüm potansiyelinizi ortaya çıkarın. Yapay zeka dünyasına yapılan bu olağanüstü yolculukta bize katılın ve üretkenliğin ve yaratıcılığın geleceğini deneyimleyin.
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