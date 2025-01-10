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Yapay Zeka Yazma Asistanları - En Popüler Uygulamalar - Pakistan
Yapay zeka yazma asistanları, araştırma, dilbilgisi, ton kontrolü ve yerelleştirme gibi görevleri kapsayan yazma sürecini kolaylaştırmak için makine öğreniminden yararlanır. Bu araçlar, metni incelemek ve öneriler veya ilgili materyaller sunmak için doğal dil işlemeyi (NLP) kullanır. Bunu yaparak içerik oluşturmayı hızlandırarak kullanıcıların hızlı ve güvenli bir şekilde yazmalarını sağlarlar. Artırılmış yazı, daha ilgi çekici materyaller hedefleyen içerik pazarlamacılarına veya iş ilanlarını hassaslaştıran İK personeline hitap ederek çeşitli mesleklerde kullanım alanı bulur. Yapay zeka yazma asistanlarının yelpazesi, kullanıcıların tüm içeriği hazırladığı kapsamlı platformlardan, yazma sonrası öneriler sunan daha basit botlara kadar çok çeşitlidir. Bazıları form oluşturma veya özel yazma önerileri gibi belirli işlevlere odaklanırken, diğerleri geniş kapsamlı yardım sağlar. Bir ürünün Yapay Zeka Yazma Asistanı olarak sınıflandırılması için aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekir: * Yazma görevlerine yardımcı olmak için yapay zekayı kullanın * Yazılı içeriği geliştirmek için içgörüler veya öneriler sağlayın * Yazarın bilgisini zenginleştirmek için ek, uygun kaynaklar sağlayın * Yazılı eserlerdeki gramer hatalarını düzeltin
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QuillBot
quillbot.com
QuillBot, 150 ülkede aylık 35 milyondan fazla aktif kullanıcıya yardımcı olan yapay zeka destekli bir yazma platformudur. QuillBot, yenilikçi döngüdeki insan ürünleriyle, kullanıcının benzersiz bakış açısını ve sesini korurken yazmayı zahmetsiz hale getirmeyi hedefliyor.
Grammarly
grammarly.com
Grammarly, her gün 30 milyondan fazla kişinin ve 70.000 profesyonel ekibin güvendiği, dünyanın önde gelen yapay zeka yazma yardımı şirketidir. Grammarly, ilk taslağın anında oluşturulmasından her mesajın mükemmelleştirilmesine kadar, Fortune 500'ün %96'sındaki kişilerin güvenlik veya gizlilikten ödün vermeden fikirlerini aktarmalarına ve sonuç almalarına yardımcı olur. Harika yazmanın işin yapılmasını sağladığına inanıyoruz. Grammarly'nin ürün teklifleri (Grammarly Business, Grammarly Premium, Grammarly Free ve Grammarly for Education) sizin yaptığınız yerde çalışır ve 500.000'den fazla uygulama ve web sitesinde bağlamsal olarak uygun yazma desteği sunar. 2009 yılında kurulan Grammarly, TIME'ın En Etkili 100 Şirketinden biri, Fast Company'nin Yapay Zeka Alanındaki En Yenilikçi Şirketlerinden biri ve Inc.'in En İyi İşyerlerinden biri olan Forbes Cloud 100'de 7. sırada yer almaktadır. Uzaktan öncelikli hibrit çalışma modeliyle çalışıyoruz; bu, öncelikle evden çalıştığımız ve Kuzey Amerika ve Avrupa'daki merkezlerimizde yüz yüze işbirliği için buluştuğumuz anlamına geliyor.
Wordtune
wordtune.com
Wordtune, iş verimliliğine yönelik bir Üretken Yapay Zeka platformudur. Güvenilir GenAI'yi kullanarak, her alandaki profesyoneller kariyerlerini geliştirebilir ve iş yerinde öne çıkabilirler. İster e-posta yazıyor, ister belge oluşturuyor, ister iş arkadaşlarınıza veya müşterilerinize anlık mesaj gönderiyor olun, Wordtune, yapay zekayı kullanarak çalışmanızı kolaylaştırırken yazınızı mükemmelleştirir.
GravityWrite
gravitywrite.com
GravityWrite, kullanıcıların yüksek kaliteli yazılı içerik oluşturmasına yardımcı olmak için yapay zekanın gücünden yararlanan yenilikçi bir içerik oluşturma aracıdır. Gelişmiş algoritmaları, özelleştirilebilir seçenekleri ve kullanıcı dostu arayüzü ile GravityWrite, içerik oluşturma sürecini basitleştirmeyi ve verimliliği artırmayı amaçlamaktadır. GravityWrite, ilgi çekici ve iyi yapılandırılmış yazılı içerik oluşturmak için yapay zeka teknolojisini kullanan kapsamlı bir içerik oluşturma aracıdır. Kullanıcı dostu bir arayüz ve yüksek kaliteli makaleler, blog gönderileri, pazarlama metinleri ve daha fazlasını oluşturmayı kolaylaştıran bir dizi özellik sunar. GravityWrite, içerik oluşturma sürecini otomatikleştirerek kullanıcıların zamandan ve emekten tasarruf etmesini amaçlamaktadır. GravityWrite, içerik oluşturma sürecinizi geliştirebilecek çeşitli özellikler sunar: * Yapay Zeka Destekli İçerik Üretimi: GravityWrite, girdilerinize dayalı olarak yüksek kaliteli içerik önerileri oluşturmak için gelişmiş yapay zeka algoritmalarını kullanır. Doğru ve alakalı içerik önerileri sağlamak için çeşitli kaynaklardan gelen verileri analiz eder. * Özelleştirme Seçenekleri: GravityWrite ile oluşturulan içeriği marka sesinize ve hedef kitlenize uyacak şekilde özelleştirme olanağına sahipsiniz. İçeriğin tonunu, stilini ve uzunluğunu özel ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde ayarlayabilirsiniz. * Anahtar Kelime Optimizasyonu: GravityWrite, akıllı anahtar kelime optimizasyonunu birleştirerek, arama motoru sıralamalarınızı iyileştirebilecek SEO dostu içerik oluşturmanıza yardımcı olur. Alakalı anahtar kelimeleri sorunsuz bir şekilde entegre ederek içeriğinizin görünürlüğünü artırabilir ve daha fazla organik trafik çekebilirsiniz. * İntihal Tespiti: GravityWrite, oluşturduğunuz içeriğin orijinal ve benzersiz olmasını sağlamak için yerleşik bir intihal tespit özelliği içerir. Bu, güvenilirliğinizi korumanıza ve arama motorlarından gelebilecek olası cezalardan kaçınmanıza yardımcı olur. * Zaman Kazandıran Verimlilik: GravityWrite, size iyi yapılandırılmış içerik önerileri sunarak içerik oluşturma sürecini kolaylaştırır. Bu, araştırma ve yazma konusunda size zaman kazandırarak işinizin diğer yönlerine odaklanmanıza olanak tanır.
Jenni AI
jenni.ai
Jenni, daha hızlı ve daha doğru yazmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış bir yapay zeka asistanıdır. Özellikleri arasında yapay zeka otomatik tamamlama, intihal içermeyen sonuçlar, metin içi alıntılar ve başka kelimelerle ifade etme yetenekleri bulunur. Bloglar, makaleler, e-postalar, kişisel ifadeler, hikayeler ve konuşmalar gibi içerikler yazmanıza yardımcı olabilir. Jenni herhangi bir dilde yazmak için kullanılabilir ve Google, Harvard, Cambridge, MIT ve Aston Üniversitesi gibi önde gelen kurumların yazarları tarafından sevilir. Jenni ayrıca doğruluk ve yaratıcılıkla raporlar ve altyazılar oluşturmak için de kullanılabilir. En yüksek kalitede içerik oluşturmak için OpenAI, AI21 gibi yapay zeka teknolojilerinin ve her kullanıcıdan gelen özel verilerin bir kombinasyonunu kullanır. Jenni ayrıca içeriğin orijinal ve doğru olduğundan emin olmak için yerleşik bir intihal denetleyicisine sahiptir. Jenni'yi ücretsiz deneyebilir ve en gelişmiş yapay zeka yazma asistanıyla yazmaya bugün başlayabilirsiniz.
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai, pazara açılma stratejilerini geliştirmek ve içerik oluşturma süreçlerini kolaylaştırmak isteyen kurumsal pazarlama ekipleri için mükemmel bir çözümdür. Copy.ai ile ekipler, belirli müşteri segmentlerinin sıkıntılı noktalarına ve ihtiyaçlarına doğrudan hitap eden hedefli satış metinlerini hızlı bir şekilde oluşturabilir ve potansiyel müşterilerle daha etkili bir şekilde etkileşime geçmelerine ve daha fazla anlaşma yapmalarına yardımcı olabilir. Ayrıca platformumuz, düşünce liderliği oluşturmaya ve potansiyel müşterilerde güven oluşturmaya yardımcı olan ve aynı zamanda ekibin GTM yaklaşımının etkinliğini artırmaya yardımcı olan içerik oluşturmak için kullanılabilir.
AI Writer
ai-writer.com
2 Dakikada Doğru, İlgili ve Kaliteli İçerik Oluşturun. AI-Writer, yalnızca bir başlıktan makaleler oluşturmak için son teknoloji ürünü AI yazma modellerini kullanan, en doğru içerik oluşturma platformudur.
Podium
podium.com
Podium, yapay zeka tarafından desteklenen ve halihazırda kullanmakta olduğunuz araçlarla entegrasyona hazır, hepsi bir arada bir dönüşüm ve iletişim platformudur. 100.000'den fazla işletme rekabette öne çıkmak için Podium'u kullanıyor. * Podyum, işletmelere web sitesi dönüşümleri ve müşteri etkileşimleri konusunda yardımcı olan bir iletişim aracıdır. * İncelemeciler sıklıkla uygulamaya herhangi bir cihazdan erişmenin rahatlığından, kullanım kolaylığından ve müşteri iletişimi ile web sitesi dönüşümleri üzerindeki olumlu etkisinden bahsediyor. * Kullanıcılar, müşteri hizmetleri yanıt süreleriyle ilgili sorunlardan, belirli özelliklerle ilgili zorluklardan ve fiyatlandırma ile sözleşme koşullarından memnuniyetsizlikten bahsetti.
Jasper
jasper.ai
Jasper: On-Brand AI For Business, çevrimiçi yaptığınız her yerde, her zaman marka sesinizde içerik oluşturur. Jasper, benzersiz marka tarzınızda öğrenip yazabilen yaratıcı yapay zeka asistanınızdır. İster cesurca, arsızca, resmi olarak konuşun, ister yalnızca internette konuşun (yaparsınız). Ayrıca Jasper Everywhere tarayıcı uzantısı, CMS'nizden e-postanıza, sosyal medyaya ve Jasper API'li kendi şirket platformunuza kadar Jasper'ı yanınızda tutar. En önemlisi Jasper, güvenlik protokolleri geliştikçe güncel kalan yerleşik güvenlik özellikleriyle verilerinizi güvende ve gizli tutar. Yapay zekayla içerikleri 5 kat daha hızlı oluşturun. Jasper, 3.000'den fazla 5 yıldızlı incelemeyle en yüksek kalitede yapay zeka metin yazarlığı aracıdır. Blog gönderileri, sosyal medya içeriği ve pazarlama metni yazmak için en iyisi.
Paperpal
paperpal.com
Paperpal, daha iyi, daha hızlı ve daha yüksek başarı şansıyla yazmanıza yardımcı olmak için üretken yapay zeka desteği, gerçek zamanlı dil önerileri ve intihal kontrolleri sağlayan kapsamlı bir yapay zeka akademik yazma asistanıdır. Akademik yazım için özel olarak tasarlanmış ve 1.300'den fazla konu alanında profesyonel akademik editörler tarafından milyonlarca dil düzeltmesi konusunda eğitilmiş olan Paperpal, makine hızında insan hassasiyeti sunar. Paperpal ile fikirler üzerinde beyin fırtınası yaparak yazma engelini aşabilir, net taslaklarla yazınızı hızlandırabilir ve 25'ten fazla dil için akademik çeviriler alabilirsiniz. Ayrıca, akademik yazım kurallarına ve üsluba uygun olarak yeniden yazma, kelime azaltma ve doğru kelime seçimi konusunda yardımla birlikte derinlemesine dil ve dil bilgisi kontrollerinden de yararlanırsınız. Paperpal, ilk taslağın yazılmasından taslak gönderiminin hazırlığının sağlanmasına kadar her şeyi kapsar. Güvenilir çevrimiçi intihal denetleyicimiz ve 30'dan fazla taslak gönderim kontrolü de dahil olmak üzere premium özelliklere sınırsız erişim için ücretsiz olarak keşfedin veya Paperpal Prime'a (ayda 19 ABD doları) abone olun. Yazmak, kontrol etmek, düzeltmek ve başarılı olmak kadar basit – Şimdi başlayın!
SEMrush
semrush.com
Semrush, işletmelerin dünya çapında arama motoru optimizasyonu, tıklama başına ödeme, içerik, sosyal medya ve rekabetçi araştırma kampanyaları yürütmesine ve çevrimiçi pazarlamadan ölçülebilir sonuçlar elde etmesine olanak tanıyan lider bir çevrimiçi görünürlük yönetimi SaaS platformudur. Semrush, şirketlerin çeşitli pazarlama kanallarında kampanyalar oluşturması, yönetmesi ve ölçmesi için öngörüler ve çözümler sunar. Semrush, 87.000'den fazla ödeme yapan müşterisiyle. Sayılarla Semrush: - 808 milyon masaüstü etki alanı profili ve 32,1 milyon mobil etki alanı profili - Günde ortalama 43 trilyondan fazla geri bağlantı ve 25 milyardan fazla URL tarandı - Tek bir anahtar kelime için 24,3 milyardan fazla anahtar kelime ve 20 milyondan fazla fikir - Fortune 500 şirketlerinin %30'u kullanıyor Semrush'u pazarlama aracı olarak tercih ediyorlar
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp, küçük işletmeler için oluşturulmuş Hepsi Bir Arada Pazarlama Platformudur. Raporlama ve analiz, Pazarlama CRM'si, e-posta kampanyaları, haber bültenleri ve içerik yönetimi gibi araçlarla müşterilerinizi merkeze koyabilir, böylece daha akıllıca pazarlama yapabilir ve işinizi daha hızlı büyütebilirsiniz. Mailchimp'in Pazarlama ve CRM mobil uygulaması, ilk günden itibaren daha akıllıca pazarlamanıza ve işinizi daha hızlı büyütmenize yardımcı olur. İşiniz sizi nereye götürürse götürsün, ihtiyacınız olan araçlara erişin ve dakikalar içinde çalışmaya başlayın; deneyime gerek yok. Mailchimp ile satış yapma, müşterileri geri getirme, yeni aboneler bulma veya markanızın misyonunu paylaşma fırsatını asla kaçırmazsınız. Mailchimp'i şunlar için kullanın: * Pazarlama CRM'si - Mailchimp'in Pazarlama CRM'si ile kişilerinizi takip edin. Kartvizit tarayıcı gibi kişileri içe aktarma araçlarıyla yeni müşteriler bulun ve ekleyin. Hedef kitlenin büyümesini takip edin ve kontrol panelinde bireysel kişiler hakkındaki bilgileri görüntüleyin. Hepsini tek bir yerde yapın; doğrudan uygulamadan çağrı yapın, mesaj gönderin ve e-posta gönderin. Önemli ayrıntıları hatırlamak için her etkileşimden sonra notlar kaydedin ve etiketler ekleyin. * Raporlar ve Analizler - Satış ve pazarlama performansınıza daha derinlemesine bakın. Tüm kampanyalarınızın sonuçlarını izleyin ve nasıl iyileştirilebileceğine dair uygulanabilir öneriler alın. E-posta kampanyaları, açılış sayfaları, Facebook ve Instagram reklamları, sosyal medya gönderileri ve kartpostallara ilişkin raporları ve analizleri görüntüleyin. * E-postalar ve Otomasyonlar - E-posta pazarlama kampanyaları, haber bültenleri ve otomasyonlar oluşturun, düzenleyin ve gönderin. Açmayanlara Tek Tıklamayla Yeniden Gönderme ve Ürün Yeniden Hedefleme e-postalarıyla, müşterilerinizle yeniden etkileşim kurabilecek ve kısa sürede satışlarınızı artırabileceksiniz. * Facebook ve Instagram Reklamları - Reklam taslakları oluşturun ve yayınlayın, bir bütçe belirleyin ve belirli bir grubu hedefleyin. Yeni insanlara ulaşın, mevcut kişilerle etkileşime geçin, özel hedef kitleler oluşturun veya web sitesi ziyaretçilerini geri getirin. * Pazarlama Önerileri - Pazarlamanızı geliştirmenize yardımcı olacak uygulanabilir öneriler alın. Terk Edilmiş Sepet e-postası oluşturmanın veya markanızın logosunu ayarlamanız için bir hatırlatma almanın zamanı geldiğini bilin. * Marka Yönetimi - Cihazınızdaki görselleri doğrudan Mailchimp'e yükleyin ve bunları tüm kampanyalarınızda kullanın.
Murf AI
murf.ai
Murf AI, yapay zekayı kullanarak seslendirmeyi basitleştirmek ve yüksek kaliteli seslendirmeleri herkes için erişilebilir hale getirmek için çalışıyor. Murf, kullanıcıların herhangi bir kayıt ekipmanına ihtiyaç duymadan birkaç dakika içinde gerçekçi seslendirmeler oluşturmasına yardımcı oluyor. * Murf.ai, metni konuşmaya dönüştüren, videolar ve altyazılar üreten ve özelleştirme için çeşitli sesler sunan bir araçtır. * İncelemeciler sezgisel arayüzü, mevcut ses çeşitliliğini, telaffuzu kişiselleştirme yeteneğini ve Canva gibi diğer platformlarla kusursuz entegrasyonu beğendi. * İncelemeyi yapanlar seslerin zaman zaman robotik çıkması, farklı dil ve aksanlarda daha fazla sese duyulan ihtiyaç ve ek özelliklerin yüksek maliyeti gibi sorunlardan bahsetti.
Paraphraser
paraphraser.io
Paraphraser, cümleleri yeniden ifade etmek ve makaleyi yeniden yazmak için en iyi başka sözcüklerle ifade etme aracıdır. Kelime değiştiricimiz cümlelerin yapısını değiştirebilir ve eş anlamlıların yerini alabilir
Originality.ai
originality.ai
Originality.AI, Web Yayıncılarının Orijinal İçerik ürettiklerinden emin olmalarına yardımcı olan bir araçtır. Orijinal İçerik = İnsanların Oluşturduğu Benzersiz İçerik... Google'ın ve okuyucuların istediği türden! Originality.AI, Orijinal içeriğin yayınlanabilmesini sağlar... AI Dedektörü - Originality.AI'nin dahili olarak oluşturulmuş yapay zekası, GPT-2, GPT-J, GPT-NEO ve GPT-3 (dünyanın GPT-3'ü tanımlayan ilk aracı) dahil olmak üzere popüler NLP API'lerinden herhangi biri tarafından oluşturulan içeriği tanımlamak için oluşturulmuştur. ). Originality.AI, içeriğin popüler AI yazma asistanlarından herhangi biri tarafından üretilip üretilmediğini tahmin edebilir. İntihal Denetleyicisi - Ciddi web yayıncıları/içerik pazarlamacıları, içeriklerinin en iyi sıralama şansına sahip olması için intihal içermeyen içerik yayınladıklarından emin olmalıdır. Originality.AI, yönetmesi gereken bir yazar ekibi olan ciddi web yayıncıları için tasarlanmış bir intihal denetleyicisidir. Sadece URL'nizi girerek ekip yönetimi, kontrol paneli, tarama geçmişi, otomatik krediler ve tam site taraması sunar.
Rytr
rytr.me
Rytr, çeşitli içerik üretim ihtiyaçlarına yönelik tasarlanmış, yapay zeka destekli yazma çözümleri sunan bir platformdur. Araç, orijinal, yüksek kaliteli içeriği daha verimli bir şekilde oluşturmalarına yardımcı olarak hem bireysel metin yazarlarına hem de işletmelere yardımcı olur. İlgi çekici blog gönderileri oluşturma, SEO Meta Başlıkları, sosyal medya başlıkları ve incelemelere ve mesajlara yanıtlar dahil olmak üzere çeşitli kullanım durumları sunar. Ayrıca ürün açıklamaları, e-posta iletişimi, iş sunumları, Google Ads ve daha fazlasını içeren görevlerin yazılmasına yönelik özellikler de sağlar. Rytr API ayrıca diğer uygulamalarla entegrasyonu da sağlar. Rytr, oluşturulan içeriğin doğal görünmesini sağlamak için robotik yerine insana benzeyen bir ses tonu koruduğunu iddia ediyor. Rytr ayrıca içeriğin benzersiz olmasını sağlayan intihal kontrolü işlevselliği de sağlar. Benzersiz bir özellik, muhtemelen yapay zekanın kullanıcının yazma tarzına uyum sağlamasına olanak tanıyan 'Sesim' işlevidir. Ayrıca yazılım, otomatik düzenleme yeteneklerine, dilbilgisi kontrolüne sahiptir ve yeniden ifade etme seçenekleri sunabilir. 'Metin Şişirici' özelliği, orijinal anlamı korurken içeriği yeniden yazarak genişletir. Araç aynı zamanda yazmanın akışını ve kalitesini artırmaya yardımcı olan AI otomatik tamamlama metni özelliğini de sunuyor. Rytr ayrıca SEO çıktılarına yardımcı olan anahtar kelime çıkarma ve oluşturma özelliğini de içerir. Kullanıcılar bu araçla LinkedIn, Facebook ve Quora gibi çeşitli platformlar için özel içerik oluşturabiliyor. Yaratıcı yazım için bu araç şiirler, şarkı sözleri ve hikayeler oluşturmak için kullanılabilir. Son olarak açılış sayfaları, haber bültenleri, video açıklamaları ve madde işaretleri için içerik oluşturulmasına da yardımcı olur. Teknik yazıyı yaratıcı gereksinimlerle dengeliyor gibi görünüyor ve kullanıcıların zamandan ve emekten tasarruf etmesine yardımcı olmak için tasarlandı.
Type
type.ai
Type, herkesin yüksek etkili içerik yazmasına yardımcı olan yapay zeka öncelikli belge düzenleyicidir. Bireyler ve ekipler, önemli içerikleri sıfırdan yazmak yerine, Type'ı kullanarak yazıları kendi seslerinde ve tarzlarında oluşturabilir, düzenleyebilir ve güzelleştirebilirler.
Writesonic
writesonic.com
Writesonic, ilgi çekici içerik oluşturma ve güçlü yapay zeka sohbet robotları geliştirme konusunda güvenilir arkadaşınız olarak hizmet vererek içerik oluşturma ve müşteri deneyimi alanında devrim yaratıyor. Platformları, İçerik Oluşturma, Ses Oluşturma ve Görüntü Hazırlama için kapsamlı bir araç paketi sağlamak üzere yapay zekanın ve yaratıcılığın gücünü birleştiriyor. Herkese her şeyi yazma, her yerde yayınlama ve içeriklerini benzersiz bir kolaylıkla optimize etme yetkisi veriyorlar. Güçlü AI sohbet robotu oluşturucusu Botsonic, Slack, WhatsApp, Telegram ve FB Messenger gibi platformlarla sorunsuz bir şekilde bütünleşerek kesintisiz çok kanallı konuşmalar sağlar. Ayrıca robottan insan etkileşimlerine yumuşak geçişleri kolaylaştıran İnsan Devri özelliği de sunuyor. Zapier entegrasyonuyla görevleri otomatikleştiriyor ve iş akışlarını kolaylaştırarak müşteri katılımını artırıyorlar. Botsonic, GDPR uyumludur ve güvenli müşteri etkileşimleri vaat etmektedir. Araç paketleri birlikte içerik oluşturmayı ve müşteri deneyimini yeniden tanımlamayı amaçlayarak Writesonic'i tüm dijital ihtiyaçlarınız için tek durak çözüm haline getiriyor.
Apollo.io
apollo.io
Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24, şirketlerin ve girişimcilerin şirket içi ve şirket dışı verimliliklerini artırmalarına yardımcı olan bir yazılımdır. Platformumuz CRM, İletişim Merkezi, Web sitesi oluşturucu, Çevrimiçi mağaza, Pazarlama kampanyaları ve diğer satış araçlarını sunar. Ayrıca güvenli intranet, görev ve proje yönetimi, gerçek zamanlı dosya paylaşımı ve depolama, iletişim araçları ve organizasyon bulunmaktadır. İK temelleri ve yapay zeka Bitrix24 yapısında yerleşiktir. Bitrix24, Nisan 2012'de bulut tabanlı bir hizmet olarak başlatılan Bitrix, Inc. girişiminin bir girişimidir. Artık bulutta ve şirket içinde mevcuttur. Şirketimizin 2024 yılında 12 milyondan fazla kuruluşu bulunmaktadır. Bitrix24, küçük kuruluşlardan Fortune 500 şirketlerine kadar müşterilerine hizmet vermekten gurur duymaktadır.
Yoodli
app.yoodli.ai
Yoodli, yapay zeka destekli bir iletişim koçudur (Gramerly'yi düşünün, ancak konuşma için). Yoodli, nasıl iletişim kurduğunuza dair özel, gerçek zamanlı ve yargılamadan bağımsız geri bildirim sağlayarak bir sonraki konuşmanızda, röportajınızda, konuşmanızda veya çevrimiçi toplantınızda başarılı olmanıza yardımcı olur. Yoodli, Toastmasters International tarafından dünya çapında 300.000'den fazla üyeye, önde gelen işletme okullarına ve Google, Microsoft vb. gibi Fortune 500 şirketlerine sunuluyor.
Jounce AI
jounce.ai
Jounce, kaliteli içerik oluşturmak için gereken süreyi önemli ölçüde azaltarak pazarlama alanında devrim yaratmak üzere tasarlanmış yapay zeka destekli bir araçtır. Platform, pazarlama sürecini kolaylaştıran ve optimize eden AI Artwork, Sohbet, Şablonlar ve Belgeler gibi hizmetler sunar. Jounce, kullanıcıların yalnızca birkaç adımda profesyonel içerik oluşturmasına olanak tanıyan sezgisel bir metin yazarlığı çözümü sunar. Metin yazarlığı sürecini başlatmak için bir dizi özelleştirilebilir şablon sunar. İstenilen bir istem veya yönerge girildiğinde, Jounce'un yapay zekası içerik oluşturma işlemini gerçekleştirerek kullanıcının seçebileceği birden fazla seçenek oluşturur. Ek özellikler arasında otomatik biçimlendirme, yazım denetimi ve dil bilgisi düzeltmeyle pazarlama materyalleri oluşturmaya ve düzenlemeye yönelik yapay zeka destekli bir belge düzenleyici yer alır. Yazılım aynı zamanda işbirliğine de olanak tanıyarak sınırsız sayıda ekip üyesinin fikirlere katkıda bulunmasına ve içerik yazmasına olanak tanır. Sosyal medya gönderileri, web sitesi içeriği, e-posta kampanyaları vb. gibi çeşitli içerik türleri için 70'in üzerinde pazarlama şablonu sunar. Ayrıca Jounce, gece geç saatlerde çalışma saatlerinde kullanıcıya kolaylık sağlamak için Karanlık Mod gibi özellikler sağlar. İçerik oluşturuculardan küçük işletme sahiplerine kadar pazarlama alanındaki çeşitli profesyonellerin ihtiyaçlarına hizmet eder.
Regie.ai
regie.ai
Regie.ai, işletmeler için satış araştırma süreçlerini kolaylaştırmak ve optimize etmek için tasarlanmış yapay zeka tabanlı bir araçtır. Regie.ai, ana işlevleri arasında, halihazırda CRM sisteminizde bulunmayanlar bile, hedef hesapların ve ilgili kişilerin otomatik olarak tanımlanmasını ve etkileşime geçmesini kolaylaştırmak için Üretken Yapay Zeka'dan yararlanır. Araç, mesajlaşmayı her alıcı için markaya özgü ve bağlamla daha alakalı hale getirmeyi, böylece daha etkili erişim ve etkileşime yol açmayı amaçlıyor. Regie.ai ayrıca aktif satın alma döngüleri sırasında daha kesin hedefleme sağlamak için katılım ve niyet verilerine dayalı olarak sosyal yardıma öncelik veriyor. Bu aracın benzersiz bir özelliği, alıcı etkileşim düzeylerine bağlı olarak desteğin yoğunluğunu değiştirebilmesidir. Sonuç olarak, etkileşimi yüksek alıcılar tutarlı bir iletişim akışı alırken, etkileşimde olmayan potansiyel müşteriler satışa hazır olana kadar daha yavaş bir hızda beslenir, böylece veri tabanınızın sağlığı korunur ve toplantı süresine geçiş süresi iyileştirilir. Regie.ai, ek insan kaynağına veya üçüncü taraf dış kaynak kullanımına ihtiyaç duymadan günün her saati çalışan sanal Satış Geliştirme Temsilcileri (SDR'ler) olarak kavramsallaştırılabilir. Platform, soğuk giden, LinkedIn etkileşimi, satış geliştirme, Gelen potansiyel müşteri yanıtı, gelen giden giden, müşteri genişletme ve daha fazlası gibi çeşitli kullanım örneklerini destekler. Ayrıca araç, satış ekibi toplantılarının rezervasyonunu otomatikleştirmeye yardımcı olmak için temel RevTech sistemleriyle entegre olarak gelir operasyonları stratejinizi basitleştirir.
PerfectEssayWriter.AI
perfectessaywriter.ai
PerfectEssayWriter.AI, 11196'dan fazla öğrencinin güvendiği ve Yahoo, NewsDirect, Bezinga ve diğerleri gibi önde gelen haber kaynaklarında yer alan yapay zeka makale yazma aracı. Platformu, yazma becerilerini geliştirmek ve akademik başarıya ulaşmak isteyen öğrencilerin hızla başvurduğu yer haline geldi. Aracı, öğrencilere kusursuz ve kullanıcı dostu bir deneyim sunmak ve yüksek kaliteli makaleler ve diğer yazılı ödevler oluşturmayı her zamankinden daha kolay hale getirmek için tasarlanmıştır.
Writecream
writecream.com
Writecream, Google reklamları, açılış sayfaları, ürün açıklamaları, blog gönderileri, sosyal medya ve daha fazlası için sizin için metin yazmak amacıyla gelişmiş makine öğrenimini kullanan yenilikçi, yapay zeka destekli bir pazarlama aracıdır. Ayrıca, Outbound pazarlama kampanyaları için ilgi çekici, kişiselleştirilmiş tanıtımlar oluşturmak amacıyla Writecream'i kullanabilirsiniz.
Spike
spikenow.com
Spike, e-postayı, ekip sohbetini, ortak çalışmaya dayalı belgeleri ve toplantıları tek bir akışta bir araya getirerek ekiplerin ve bireylerin iletişim kaosunu çözer. Kişisel Kullanım için Spike: Spike'ın e-postalarınızı sohbete dönüştüren sohbet e-posta uygulamasıyla daha iyi bir e-posta deneyimi yaşayın. Bu, en önemli mesajlarınıza öncelik veren, böylece en önemli şeylere odaklanabilmenizi sağlayan güçlü bir mesajlaşma platformuna sahip olmak gibidir. Mevcut e-postanızı kullanın ve karmaşadan uzak bir e-posta deneyiminin keyfini çıkarın. Takımlar için Spike: Takımlar için iletişim netliği! Spike, ekipler için kapsamlı bir üretkenlik paketi sunuyor. Ekip sohbetini, e-postayı, görüntülü toplantıları, yapay zeka araçlarını ve ortak çalışma belgelerini birleşik bir akışta birleştirir. Spike kullansalar da kullanmasalar da, iş arkadaşları, ortaklar, müşteriler ve satıcılar dahil olmak üzere dahili ekipler ve harici paydaşlarla zahmetsizce iletişim kurun ve işbirliği yapın. Spike, anlamlı ekip etkileşimleri için tasarlanmış ilk iş e-posta hizmetidir. Kendi e-posta alan adınızı kullanarak veya Spike'tan özel bir alan adı satın alarak marka tutarlılığını koruyun. Sorunsuz iletişim sağlayan güvenli, güvenilir ve arşivlenebilir e-posta ve mesajlaşmanın keyfini çıkarın.
WriteMe
writeme.ai
WriteMe Yapay Zeka Yazma Aracı, birkaç tıklamayla maliyetin yalnızca küçük bir kısmıyla yüksek kaliteli içerik yazmanızı sağlayan yapay zeka destekli içerik yazma yardımcınızdır! Basitçe fikirlerinizi girin ve nihai sonuçtan memnun kalana kadar istediğiniz kadar çıktı sürümü oluşturun. Ekstra Çaba Yok, Ekstra Maliyet Yok! Zahmetsizce İçerik Kralı Oluşturucu Olun Yazar tıkanıklığından kurtulun ve WriteMe AI yazma aracıyla içerik yazma sürecinizi optimize edin. 25'ten fazla kullanım örneği için 20 farklı dilde mükemmel içeriği otomatik olarak oluşturmak için teknolojinin gücünü açığa çıkarın ve yapay zeka ile yazın. Başyapıtınızı Her Detayında Mükemmelliğe Ulaştırın İçeriğinizi zengin özelliklere sahip, yüksek düzeyde yanıt veren bir AI metin oluşturucuda otomatik olarak oluşturun. Ham içerik fikirlerini, konuyu hedef kitlenize aktaracak, iyi hazırlanmış içeriğe dönüştürün. Yayınla düğmesine basmadan önce içerik kalitesini artırmak için içeriği yeniden yazın, biçimlendirin, genişletin ve iyileştirin!
Yaara.ai
yaara.ai
Yaara AI, kullanıcıların yazılarının benzersizliğini ve akıcılığını geliştirmeyi amaçlayan güçlü bir yorumlama aracı sağlar. Araç, kullanıcıların içeriklerinin stilini veya tonunu özelleştirebilecekleri 49 farklı moddan oluşan geniş bir dizi sunar. Yazılım, kullanıcıların içeriklerine daha fazla derinlik ve duygu katmasına, duygusal etkiyi artırmasına, netliği ve özlülüğü geliştirmesine ve ayrıntı düzeylerini artırmasına olanak tanıyan özellikler içerir. Yaara AI'nın başka sözcüklerle ifade etme aracı aynı zamanda özgünlüğü artırmaya yönelik seçenekler de sunarak kullanıcıların içeriklerini öne çıkarmasına olanak tanır. Yazılım, metnin bağlamının ve anlamının doğru anlaşılmasını ve oluşturulan açıklamaların doğal ve akıcı olmasını sağlayan GPT-3 desteklidir. Kullanıcılar, yazılarındaki kelime dağarcığı değişikliğinin düzeyi üzerinde kontrole sahip olup, istenilen ölçüde özelleştirmeye olanak tanır. Yaara AI'nın aracı, akıcılık, kelime bilgisi ve stil gibi çeşitli yönleri geliştirirken kullanıcıların cümlelerini, paragraflarını, denemelerini veya makalelerini etkili bir şekilde yeniden ifade etmelerine olanak tanır. ABD, İngiltere, CA ve AU dahil olmak üzere birden fazla İngilizce lehçesini destekler. Çeşitli açıklama modları 'yaratıcı' ve 'resmi'den 'duygusal' ve 'derinlemesine' kadar geniş bir spektrumu kapsar. Bu nedenle yazılım, hem verimli hem de kullanımı kolay, kapsamlı bir metin yeniden yazma çözümü sunmayı amaçlamaktadır.
NeuronWriter
neuronwriter.com
NeuronWriter, web için içerik oluşturan herkes için akıllı bir asistan gibidir. Yapay zeka destekli bir araçtır; bu, daha iyi yazmanıza ve Google gibi arama motorlarında daha üst sıralarda yer almanıza yardımcı olmak için yapay zekayı kullandığı anlamına gelir. Bunu, internetin nelerden hoşlandığını bilen ve tam da bunu yaratmanıza yardımcı olan bilgili bir rehber olarak düşünün. NeuronWriter özünde yazma sürecinizi daha kolay ve daha etkili hale getirmek için tasarlanmıştır. Bunu, SEO'da (Arama Motoru Optimizasyonu) şu anda popüler ve etkili olana dayalı öneriler ve iyileştirmeler sunarak yapar. SEO tamamen içeriğinizi arama motorları için daha görünür ve çekici hale getirmekle ilgilidir; böylece insanlar içeriğinizle ilgili bir şey aradığında ilk önce sizi bulurlar. NeuronWriter yalnızca başka bir yazma aracı değildir; onu öne çıkaran özelliklerle doludur. İşte bazı temel özelliklerine bir bakış: * Yapay Zeka İçerik Oluşturma: NeuronWriter'ın en harika yönlerinden biri, yazmanıza yardımcı olmak için yapay zekayı nasıl kullandığıdır. Fikirlere takılıp kalırsanız veya nasıl başlayacağınızdan emin değilseniz, NeuronWriter sizin için konular önerir ve hatta parçalar yazar. Her zaman fikirlerle dolu bir beyin fırtınası arkadaşına sahip olmak gibi. * SEO ve NLP Entegrasyonu: SEO karmaşık olabilir, ancak NeuronWriter bunu basitleştirir. İçeriğinizin neyle ilgili olduğunu ve arama motorları için nasıl geliştirilebileceğini anlamak için NLP (Doğal Dil İşleme) adı verilen bir şeyi kullanır. Bu, içeriğinize Google'ın dilini konuşmayı öğretmek ve insanların onu bulmasını kolaylaştırmak gibidir. * İçerik Analizi Araçları: NeuronWriter yalnızca yazmanıza yardımcı olmaz; daha iyi yazmanıza yardımcı olur. İçeriğinizi analiz eder ve ne kadar SEO dostu olduğuna göre ona bir puan verir. Ayrıca arama motoru sonuç sayfalarındaki (SERP'ler) sıralamaya da bakar ve içeriğinizi en iyi performans gösteren makalelerle nasıl uyumlu hale getireceğiniz konusunda size fikir verir. * WordPress Entegrasyonu: Web siteniz için WordPress kullanıyorsanız, NeuronWriter tam size göredir. WordPress ile kolayca entegre olur ve içeriğinizi doğrudan web siteniz içinde optimize etmenize olanak tanır. Bu, blogunuzun kontrol panelinde yardımcı bir asistanın olması gibidir. * Anahtar Kelime Araştırması ve Analizi: NeuronWriter içerik konunuzla ilgili anahtar kelimeleri analiz eder. Bu, büyük bir gölette balık tutmaya benzer; ne tür balık (veya anahtar kelimeler) aradığınızı ve bunların nerede olabileceğini bilmeniz gerekir. * Rakip Analizi: Araç, hangi içeriğin arama motorlarında bu anahtar kelimeler için zaten yüksek sıralarda yer aldığını inceler. Bu, bir restoranda hangi tariflerin popüler olduğunu anlamaya benzer, böylece onlarla rekabet edecek bir yemek yaratabilirsiniz. * Kullanıcı Niyeti Analizi: Bir kullanıcının arama motoruna bir sorgu yazdığında muhtemelen ne aradığını anlamaya çalışır. Bu, bir şefin müşterilerinin hızlı bir atıştırmalık mı yoksa tam bir yemek mi istediğini anlamasına benzer. * İçerik SEO Puanı: İçerik oluşturduktan sonra NeuronWriter, içeriği SEO için ne kadar iyi optimize edildiğine göre puanlar. Bunu bir yemek eleştirmeninin bir yemeği derecelendirmesi gibi düşünün.
Sudowrite
sudowrite.com
Sudowrite, yazarların hikaye anlatma sanatında ustalaşmasına ve yaratıcı yazma süreçlerini hızlandırmasına yardımcı olabilecek yapay zeka destekli bir yazma asistanıdır. En iyi AI hikaye oluşturucularından biri olan araç, dilbilgisi ve yazım hatalarını düzeltmekten fazlasını yapar. Yazma stilinizi geliştirmenin yollarını önererek, yeni karakterlere hayat vererek ve hikayelerinizi daha ilgi çekici hale getirmenize yardımcı olarak bunun ötesine geçer. Bu, doğru kelimeleri bulmanıza, cümleleri yeniden ifade etmenize ve hatta aklınıza gelmemiş olabilecek olay örgüsünü ortaya çıkarmanıza yardımcı olmaya hazır uzman bir kelime ustasına sahip olmak gibidir. Sudowrite, gerçekçi ve bağlamsal olarak uygun metinler oluşturmak için en son teknolojiye sahip derin öğrenme tekniklerini kullanır. Sudowrite, genel kavramları eğitim verilerinden öğrenen GPT-3 ve GPT-4, 175+ milyar parametreli Transformer modellerini temel alır. Model, bir sonraki kelimeyi tek tek tahmin ederek metin üretiyor. Sudowrite sizin için yazmak için tasarlanmamıştır ancak yazınızı büyük ölçüde geliştirmenize ve hızlandırmanıza yardımcı olabilir. Yazarlar, yaratıcılar ve roman yazarları için mükemmel bir araçtır.
Molin AI
molin.ai
Molin AI, herkesin dakikalar içinde kendi AI sohbet robotunu oluşturabileceği, E-ticaret mağazaları için AI sohbet robotları geliştirme konusunda uzmanlaşmış bir SaaS girişimidir. Herhangi bir kodlama deneyimi olmadan. - tüm e-ticaret platformlarına ve diğer web sitesi türlerine entegre olur: Shopify, Woocommerce, Wix... Molin ile her zaman müşterilerinizin yanında olacaksınız, böylece satın alma, iade etme ve iade etme konusunda kendilerini daha güvende hissedecekler. hatta size 5 yıldızlı bir inceleme bile vereceğim!
Conch
getconch.ai
Conch AI, düşüncelerinizi kelimelere dönüştürmenize yardımcı olacak yeni bir yazma yardımcısıdır. Yeni cümleler ve paragraflar oluşturmak için Conch'u kullanın. Metni yeniden yazmak için Yeniden Yaz'ı kullanın. Sonraki cümleyi oluşturmak için Google Dokümanlar ve Gmail'deki sonraki cümle özelliğini kullanın. Conch da okumanıza yardımcı olabilir. Özetleyici aracıyla yalnızca metni özetlemekle kalmaz, aynı zamanda karmaşık metin gövdelerini anlaşılması kolay cümlelere dönüştürmek için de kullanabilirsiniz. Özellikler - Yeniden Yaz: cümleleri ve paragrafları vurgulayın ve yeniden yazın - Özetleyici: PDF'lerden, kitaplardan ve makalelerden seçilen metni özetleyin - Conch: Her türlü soruyu yanıtlayın veya her türlü içeriği oluşturun - Şablonlar: Girişler, ana hatlar ve çok daha fazlasını oluşturun. - İnsancıllaştırıcı: AI dedektörlerini geçmek için AI tarafından oluşturulan metni yeniden yazın - Bulucu: mevcut web sitesi, herhangi bir makale veya herhangi bir PDF hakkında sorular sorun; AI yanıtları araştıracaktır. Varsayılan bulgudan 10 kat daha iyi.
Creaitor.ai
creaitor.ai
Creaitor.ai, pazarlamacıların optimize edilmiş içeriği yarı maliyetle 10 kat daha hızlı oluşturmasına olanak tanıyan, hepsi bir arada üretken bir yapay zeka platformudur. Creaitor.ai'nin özellikleri, Anahtar Kelime Planlama, SERP Analizi, SEO Makale Yazımı, Gelişmiş SEO Puanlaması, İçerik Performansı Takibi ve çok daha fazlasından içerik pazarlama yaşam döngüsünün tamamını kapsar. Creaitor.ai, KOBİ'lerin 40'tan fazla dilde kendi markalarına ait içerik üretmelerine olanak tanır.
Krater AI
krater.ai
Krater.ai, Yapay Zeka uygulamalarına yönelik hepsi bir arada platformunuzdur. Krater.ai, yapay zekanın gücünden yararlanarak saniyeler içinde zahmetsizce içerik oluşturmanıza ve kopyalamanıza olanak tanır. Krater AI ile girişimlerinizi bir sonraki seviyeye taşıyın. Hepsi bir arada SuperApp'imiz Yapay Zeka teknolojisinin gücünü açığa çıkararak içerik oluşturmadan metinden konuşmaya kadar her şeyi mümkün kılar. Krater ile sınırsız olanaklara ve gerçek yeniliğe erişim kazanacaksınız. Benzersiz işlevsellik ve kullanım kolaylığını deneyimleyin; hemen kaydolun ve yapay zeka avantajından yararlanın.
Flick
flick.social
Flick, AI altyazılarından içeriğinizi planlamaya kadar pazarlamacıların, içerik oluşturucuların ve küçük işletmelerin her gün daha fazlasını yapmasına yardımcı olur. Flick, bir sosyal medya yapay zekası, Hashtag, Planlama ve Analiz aracıdır. İçerik ve altyazı fikirleri için beyin fırtınası yapmanıza, hashtag'leri bulmanıza, yönetmenize ve analiz etmenize yardımcı olur, tüm sosyal medyanızı planlamanıza yardımcı olur ve ayrıca sosyal medya hesaplarınız için en son analizleri sağlar.
Fibery
fibery.io
Fibery bir ürün keşif ve geliştirme platformudur. Çoğu ürün stratejisi rastgele dağılmış veriler ve görüşler üzerine kuruludur. Fibery, kullanıcı geri bildirimlerini veya pazar sinyallerini analiz etmenize ve en önemli bilgileri belirlemenize yardımcı olur; böylece bir sonraki adımda ne üzerinde çalışacağınızı bilirsiniz. 💡Fibery.io'da 14 günlük ücretsiz denemenizi başlatın.
Article Rewriter
articlerewriter.net
Article Rewriter, yapay zeka tabanlı yorumlama tekniklerini kullanarak benzersiz içerik üreten çevrimiçi bir makale döndürücüdür.
MyEssayWriter.ai
myessaywriter.ai
MyEssayWriter.Ai, yenilikçi teknolojisiyle yazma sürecinde devrim yaratan bir şirkettir. Öğrencilere birinci sınıf yazma yardımı sağlamak için profesyonel yazarların uzmanlığını yapay zekanın hızı ve doğruluğuyla harmanlıyoruz. Yapay zeka makale yazma aracımız birçok benzersiz özelliğiyle öne çıkıyor. Öncelikle milyonlarca kaliteli makale ve makaleden oluşan eğitimini kullanarak, herhangi bir konuda intihal içermeyen, doğru içerikler üretir. Bu, saatlerce beyin fırtınası yapma ve araştırma yapma zahmetini ortadan kaldırır. İkinci olarak, aracımız makaleleriniz için taslaklar ve içerik oluşturarak zaman tasarrufu sağlar. Bu, akademik ve kişisel yaşamınızın diğer önemli yönlerine odaklanmanıza olanak tanır. Üçüncüsü, oluşturulan içeriği gözden geçirmek ve ondan bir şeyler öğrenmek, yazma becerilerinizi geliştirmenize ve elinizdeki konuyu daha derinlemesine anlamanıza yardımcı olabilir. Aracımız, performansını sürekli olarak iyileştirmek için doğal dil işlemeyi ve makine öğrenimini kullanarak karmaşık bilgileri analiz etmesine ve yorumlamasına olanak tanır. Son olarak algoritma, tartışmacı, ikna edici, tanımlayıcı ve anlatı niteliğindeki makaleler dahil olmak üzere çeşitli makale türleri için içerik üretebilir. Ayrıca araştırma makaleleri, makaleler, raporlar ve diğer ders ödevlerinde de yardımcı olabilir. Dünya çapında binlerce öğrenci, sizin başarınız düşünülerek tasarlanan yapay zeka makale yazma aracımıza güveniyor. Dolayısıyla, ister yazarken tıkanma yaşıyor olun, ister fikir bulmakta zorlanıyor olun, ister zamanınız kısıtlı olsun, gelişmiş algoritmamız, kısa sürede yüksek kaliteli makaleler üretmenize yardımcı olabilir.
Lavender
lavender.ai
Lavender yapay zeka e-posta koçunuzdur Yanıt alan satış e-postalarını kolayca yazmak için ihtiyacınız olan her şeyi birleştirir. E-postanızda gerçek zamanlı yapay zeka destekli koçluk alın, potansiyel müşterinizi gelen kutunuzdan ayrılmadan araştırın, e-postalarının geçerli olduğunu doğrulayın, e-postanızın SPAM'a düşüp düşmeyeceğini kontrol edin, mobil ortamda nasıl göründüğüne bakın ve çok daha fazlasını yapın. Dünyanın en büyük şirketlerinin SDR'leri ve AE'leri, açık ve çift yanıtları artırmak için Lavender'ı kullanıyor. Bir yanıt alırsanız, bir toplantı ayarlama ve bir anlaşma yapma olasılığınız artar.
FlyMSG
vengreso.com
FlyMSG, çalışırken tekrarlanan görevlerin hızla ortadan kalkmasını sağlayarak günde 1 saatten fazla tasarruf etmenizi sağlayan yapay zeka üretkenlik uygulamasıdır. Sizin için yazan, genişleten ve etkileşime giren bir üretkenlik asistanı hayal edin. FlyMSG, çevrimiçi herhangi bir yerde nanosaniyeler içinde mesajların parçalarını veya tamamını otomatik olarak doldurarak herhangi bir kullanıcının şunları yapmasına olanak tanır: * Katılımı artırın * Kişisel üretkenliği kolaylaştırın * Daha etkili ve verimli iletişim kurun FlyMSG'nin temel özellikleri şunlardır: * Herhangi bir mesaj veya snippet türü için (satış, yönetici, müşteri desteği, işe alım, İK, finans vb.) FlyCut kısayolunu atayın. * Google Chrome'dan kolay erişim için FlyCut'larınızı Bulutta kategorilere ayırın * Kayıtlı içeriğinizi otomatik olarak doldurmak, otomatik doldurmak veya genişletmek için herhangi bir metin giriş alanına FlyCut'unuzu yazın
1min.AI
1min.ai
Yapay zeka ile verimliliği artırmak işinizi ve yaşamınızı iyileştirmenin iyi bir yoludur. Ancak farklı kullanım durumları için yeni araçları değiştirmek veya öğrenmek eğlenceli değildir ve aynı zamanda pahalıdır! 1min.AI, tüm AI özelliklerinin kilidini açan hepsi bir arada bir AI uygulamasıdır. 1min.AI'de yalnızca kullandığınız kadar ödersiniz; başka bir yerde hiçbir gizli maliyet veya kurulum gerekmez. 1min.AI'nin benzersiz özellikleri, çeşitli AI modelleri tarafından desteklenen çeşitli AI özellikleri sunmasıdır. Birçok Asistanla Sohbet özelliği ile bunu net bir şekilde görebilirsiniz, Gemini, GPT, Claude, Llama, MistralAI, ...'yi içerir. İçerik, Görüntü, Ses, Video gibi diğer multimedya özellikleri de yeteneklerini kullanmak ve en iyi sonuçları vermek için farklı modellerle birlikte kullanılabilir. Son olarak, kredi tahmini ve şeffaf kullanım geçmişi sunuyoruz, böylece özelliğin çalıştırılmadan önce maliyetinin tam olarak ne kadar olduğunu bilirsiniz ve kullanımı kolayca takip edebilirsiniz. Herhangi bir karar vermeden önce sizin için doğru olduğundan emin olmak için 1min.AI'yi Ücretsiz deneyin!
Humbot
humbot.ai
Humbot, yapay zeka tespitini atlamanıza yardımcı olabilecek bir yapay zeka insanlaştırıcısıdır. Yapay zeka metnini insanileştirin ve Humbot ile güvenle yazın. Humbot, yapay zeka metnini insanileştirmek ve yapay zeka tespitini atlayarak %100 insan puanı elde etmek için en son teknolojiyi sunuyor. Yapay zeka tarafından oluşturulan içeriğin gerçek, orijinal ve çoğu dedektör tarafından algılanamaz olmasını sağlar. İşlem hızlı ve kolaydır ve dilbilgisi hatalarından arınmış, yüksek kaliteli, okunabilir metinler üretir. Sektör lideri teknolojisiyle yeniden yazılan metnin orijinalliğini garanti eder ve etkinliğinin gerçek örneklerini sunar. Kullanıcılar, tespitten kaçınma konusundaki etkinliğini övdü ve onu çeşitli içerik türleri için faydalı buldu. Humbot ayrıca kullanıcı verilerinin emniyetini ve güvenliğini de sağlar. Yenilikçi yaklaşımıyla içerik oluşturuculardan, araştırmacılardan ve işletmelerden olumlu geri dönüşler aldı. Yapay zekayı insancıllaştırma, dürüstlük veya dürüstlükten ödün vermeden yapay zeka tespitini atlamaya çalışanlara fayda sağlayabilir. Genel olarak Humbot, yapay zeka tespitini zahmetsizce atlayarak içerik oluşturmada önde olmaya yönelik güvenilir bir çözüm sunuyor
Eskritor
eskritor.com
Eskritor, insanların yalnızca bir tıklamayla blog yazısı makaleleri, ürün açıklamaları ve diğer yazılı içerikleri oluşturmasına yardımcı olan yapay zeka tabanlı bir içerik yazma aracıdır. İşte Eskritor'u rekabette öne çıkaran güçlü özellikler. Yenilikçi araçlar ve gelişmiş işlevlerle donatılmış bu yazılım, çeşitli avantajlar sunar.
Super Plural
superplural.com
Super Plural, Lizbon, São Paulo ve Londra merkezli, stratejik düşünürlerden, müşteri odaklı yöneticilerden, içerik yaratıcılarından ve yenilikçi teknoloji uzmanlarından oluşan etkin bir ekipten oluşan küresel, çok disiplinli bir pazarlama ajansıdır. B2B ve B2C işletmeleri için çeşitli sektörlerde kapsamlı deneyime sahip kapsamlı 360° pazarlama çözümleri sunarak, marka stratejileri, yaratıcı hizmetler, ticari entegrasyon ve optimizasyon, e-ticaret, SEO, SEM, sosyal medya sağlayarak "dijital yerel" dile hakim oluyoruz. web geliştirme, pazarlama otomasyonu ve yenilikçi kampanyalar.
Matik
matik.io
Matik, kişiselleştirilmiş, veriye dayalı sunumların oluşturulmasını ve gönderilmesini otomatikleştirir. Matik'e birkaç girdi vermeniz yeterli (örneğin, destenin hangi hesap için olduğu, tarih aralığı) ve Matik, kişiselleştirilmiş metin, görseller, grafikler ve tablolar içeren bir Google Slaytlar veya Microsoft PowerPoint destesi oluşturmak için verileri sorgulayacaktır. Matik, içeriği otomatik olarak hesaba e-posta eki olarak gönderebilir. Otomatikleştirilebilecek içerik örnekleri arasında üç aylık/yönetici iş incelemeleri, yenileme sunumları, iş senaryoları, değer analizleri ve yatırım getirisi tek sayfalı cihazlar yer alır.
Chatbase
chatbase.co
Verileriniz için özel ChatGPT. Belgelerinizi yükleyin veya web sitenize bir bağlantı ekleyin ve verileriniz için ChatGPT benzeri bir sohbet robotu edinin. Daha sonra bunu web sitenize bir widget olarak ekleyin veya API aracılığıyla onunla sohbet edin.
AI Article Spinner
aiarticlespinner.co
AI Makale döndürücü, makalelerden ve içerikten intihalleri kaldırabilen makale yeniden yazarıdır.
Humanlinker
humanlinker.com
Humanlinker, geniş ölçekte hiper kişiselleştirmeyi mümkün kılarak satış etkileşimlerini geliştirmek için tasarlanmış, yapay zeka destekli gelişmiş bir araçtır. Araç yakın zamanda 2,5 milyon euro toplayarak MyProfilia'yı satın aldı ve yeni bir Chrome uzantısı başlattı. Humanlinker'ın en önemli özelliklerinden biri, satış ekiplerinin sosyal yardım çabaları için kişiselleştirilmiş buz kırıcılar oluşturmasına yardımcı olan Yapay Zeka Üretken Metin Yazarlığı yeteneğidir. Bu buz kırıcılar, potansiyel müşterilerin doğuştan gelen kişilik özelliklerine dair içgörü sağlayan DISC Kişilik Analizi temel alınarak oluşturulmuştur. Bu analiz, satış profesyonellerinin potansiyel müşterilerle etkili bir şekilde iletişim kurmasına, güven oluşturmasına ve pazarlık yapmasına yardımcı olur. Humanlinker ayrıca satış ekiplerinin hedef hesapları ve bu hesaplardaki bireyleri daha derinlemesine anlamalarına olanak tanıyan 360° Hesap ve Kişi İstihbaratı sunmaktadır. Bu istihbarat, LinkedIn ve Twitter gibi sosyal medya platformlarının yanı sıra podcast'ler, röportajlar ve makalelerden alınan bilgileri içerir. Araç, Salesforce, Hubspot, Salesloft ve Outreach gibi popüler CRM platformlarıyla sorunsuz bir şekilde bütünleşerek satış ekiplerinin mevcut verilere ve iş akışlarına erişmesine ve bunlardan yararlanmasına olanak tanır. Humanlinker, potansiyel müşteri bulma ve satış süreçlerini optimize etmek isteyen satış ekiplerine yöneliktir. Çeşitli kaynaklardan gelen bilgilerden yararlanan güçlü kişiselleştirme anahtarları sağlayarak satış profesyonellerinin daha fazla toplantı rezervasyonu yapmasına ve satış döngüsünü kısaltmasına yardımcı olur. Araç aynı zamanda yapay zeka tarafından oluşturulan öneriler ve tavsiyeler sunarak toplantı hazırlığına da yardımcı oluyor ve satış temsilcilerinin her toplantıda daha büyük bir etki yaratmasına olanak tanıyor. Genel olarak Humanlinker, satış ekiplerine tüm kanallardaki etkileşimlerini kişiselleştirme yetkisi vererek satış sonuçlarının iyileşmesini ve verimliliğin artmasını sağlar.
Autobound
autobound.ai
Her gün gönderilen 320 milyar e-postayla her alıcının gelen kutusu doluyor. Son derece kişiselleştirilmiş ve alakalı olmak artık bir seçenek değil, bir zorunluluktur. Autobound, haberlere, rakip trendlerine, podcast'lere, sosyal medyaya, finansal raporlara, paylaşılan deneyimlere, hobilere ve daha fazlasına dayalı olarak anında son derece kişiselleştirilmiş e-postalar oluşturur. Yapay zeka asistanımız, yanıt oranınızı 2-3 kat artıracak şekilde 30+ dakikalık araştırma ve yazma sürecini otomatikleştirir. İlk kaydolduğunuzda, Autobound'un yapay zekası, hesabınız için başlangıç mesajını oluşturmak üzere şirketinizle ilgili genel bilgileri okur. Yeni kullanıcılar daha sonra kendi yazma stillerini oluşturabilir, analizleri açıp kapatabilir ve daha fazlasını yapabilir. Gmail, Salesloft, Outreach, Salesforce, Hubspot ve daha fazlasıyla entegrasyonlar sayesinde hayatınızı kolaylaştırmak için buradayız. Ücretsiz kullanıcılar günde 5 potansiyel müşteri için içerik yazabilir, Pro kullanıcıları ise sınırsız içerik kredisi alır. Autobound ayrıca satıcıların ve pazarlamacıların CSV yükleme yoluyla 1000'lerce potansiyel müşteri için son derece kişiselleştirilmiş içerik yazmasına olanak tanıyan bir Toplu İçerik teklifi de sunuyor. Herkes 30 saniyeden kısa bir sürede ücretsiz olarak son derece kişiselleştirilmiş içerik oluşturmaya başlayabilir! Bugün www.autobound.ai/sign-up-free adresinden kaydolun.
Luna.ai
luna.ai
Eski satış taktikleri bozuldu. Bugünün potansiyel müşterilerinin bu her şeye uyan tek tip spam iletilerine karşı sabrı sıfır. E-posta servis sağlayıcıları da toplu soğuk e-posta gönderimine ilişkin politikalarını sıkılaştırdı. Bu yeni bir çağ ve eski yöntemler artık bunu kesmiyor. Ve satış ekibinizi büyütmenin sihirli çözüm olduğunu düşünüyorsanız tekrar düşünün. Tüm çabalarına rağmen birçok satış elemanı, potansiyel müşterileri etkili bir şekilde anlama ve onlarla etkileşime geçme konusunda hedefi kaçırıyor. Satış temsilcilerinin yatırım getirisini haklı çıkarmak giderek zorlaşıyor. Tanıdık geliyor mu? Değişim zamanı geldi. Satış karanlığındaki roket geminiz Luna.ai'ye girin. Luna.ai yalnızca başka bir yapay zeka satış aracı değildir; aradığınız hepsi bir arada potansiyel müşteri platformudur. Sinyale dayalı satış, geniş ölçekte kişiselleştirme, e-posta teslimi – Luna.ai bunların hepsini kapsıyor. Luna.ai ile sadece satış yapmıyorsunuz; daha akıllıca ve daha etkili bir şekilde satış yapıyorsunuz. Potansiyel müşterinizi içini ve dışını bilen, her desteğin tam yerinde olmasını sağlamak için bir yığın veri ve öngörü üzerine inşa edilmiş bir sistem hayal edin. Etkileyici 152 dili akıcı bir şekilde konuşabiliyor. Ve en iyi kısmı? Ölçeklenebilir, sınırsız e-posta hesabıyla, geleneksel yöntemlerin onda biri maliyetle. Luna.ai, özünde, yapmayı en çok sevdiğiniz şeyde başarılı olmanızı sağlamakla ilgilidir: müşterilerle bağlantı kurmak ve bu anlaşmaları imzalamak. Bu, tahminleri ortadan kaldırmak ve gönderdiğiniz her mesajın kişisel ve alakalı olmasını sağlamakla ilgilidir. Bugün ilk taktik kitabınızı oluşturun. Luna.ai'nin ön ayarlarıyla birkaç dakika içinde çalışır durumda olacaksınız. Ay'da görüşürüz!
GoZen Content.Ai
gozen.io
GoZen Content.Ai, Dahili dil dönüştürme aracını kullanarak birden fazla dilde içerik oluşturmayı kolaylaştıran güçlü bir platformdur. İster pazarlama materyalleri, web sitesi içeriği, blog gönderileri veya daha fazlasını oluşturuyor olun, GoZen Content.ai yanınızdadır.
Cohesive AI
cohesive.so
ChatGPT istemleriyle uğraşmaya elveda deyin! Cohesive, AI parlaklığını yaratıcılığınızla birleştirerek zahmetsizce birinci sınıf içerik oluşturmanıza olanak tanır. Güçlü bir düzenleyiciyle sorunsuz bir şekilde hassaslaştırın, düzenleyin ve yayınlayın. Büyülü içerik oluşturmaya merhaba deyin!
TypeEngine
typeengine.ai
TypeEngine, kullanıcıların hızlı ve kolay bir şekilde yüksek kaliteli, etkili kopyalar oluşturmasına olanak tanıyan, GPT-3 yapay zeka destekli bir metin yazma aracıdır. Metni analiz etmek ve ilgi çekici, ikna edici ve kullanıcının hedef kitlesine göre uyarlanmış içerik oluşturmak için doğal dil işlemeyi (NLP) kullanır. TypeEngine ayrıca kullanıcılara projeniz için hızlı bir şekilde kopya oluşturmanıza olanak tanıyan bir şablon kitaplığı sağlar. TypeEngine ile hedef kitlenize doğal ve etkili bir şekilde hitap eden ikna edici metinler oluşturabilirsiniz.
GetGenie Ai
getgenie.ai
Kişisel içeriğiniz ve SEO asistanınız GetGenie AI'nin gücüyle uzun biçimli içerik, kısa kopyalar ve aradaki her şeyi oluşturun. Genie'nin yapay zeka büyüsünü kullanarak SERP'leri yönetmeye başlamak için anahtar kelimeleri, forum sorularını ve rakiplerinizi analiz edin!
Leadgenerator.io
leadgenerator.io
Leadgenerator.io: Büyüme Odaklı Ekipler için B2B Müşteri Adayı Yaratmayı Dönüştürüyor Satış, pazarlama ve operasyon profesyonelleri için müşteri adayı yaratma sürecini yeniden tasarlayan ve otomatikleştiren yenilikçi B2B potansiyel müşteri yaratma platformu Leadgenerator.io'yu keşfedin. En son teknolojiye sahip platformumuz, günümüzün rekabet ortamında başarılı olmanız için gerekli araçları sunar. Temel Özellikler: Hassas liste oluşturma: Hedeflenen potansiyel müşteri listelerini zahmetsizce oluşturun. Özel e-postalar: Üstün etkileşim oranları için yapay zeka odaklı kişiselleştirmeden yararlanın. Otomatik sosyal yardım ve takipler: Her fırsattan yararlanmak için sosyal yardım stratejinizi optimize edin. Satış rehberliği ve eğitimi: Ekibinizin yeteneklerini geliştirin ve daha fazla anlaşma sağlayın. Taktiksel destek araçları: Hedefe etkili bir şekilde ulaşmak için satış yaklaşımınızı uyarlayın. Satış Geliştirme Temsilcileri (SDR'ler), Hesap Yöneticileri (AE'ler) ve pazarlamacılar düşünülerek tasarlanan Leadgenerator.io, potansiyel müşteri yaratma çabalarında devrim yaratmak isteyen büyüme odaklı ekipler için mükemmel bir çözümdür.
Zomani.ai
zomani.ai
Zomani, profesyoneller için üretkenliği artırmak ve içerik yazma süreçlerini kolaylaştırmak için tasarlanmış güçlü bir Yapay Zeka Metin Yazarlığı ve Görüntü Oluşturma SaaS (Hizmet Olarak Yazılım) aracıdır. Zomani.İçerik yazarlarının yüksek kaliteli, hatasız içeriği verimli bir şekilde üretmesine yardımcı olmak için akıllı yazma yardımı, dil bilgisi ve yazım denetimi, intihal tespiti, içerik optimizasyonu ve kusursuz işbirliği özellikleri sunar. Zomani, kasıtsız benzerlikleri veya intihal örneklerini belirlemek için içeriğinizi mevcut içerikten oluşan kapsamlı bir veritabanıyla karşılaştırır. Ve daha fazlası.
JustBlog.ai
justblog.ai
JustBlog.ai Blog Creator, e-ticareti artırmaya yardımcı olacak SEO ve Affiliate bloglarına odaklanması açısından benzersizdir. Blogunuzun herhangi bir bölümünü değiştirmek için AI Seçim İyileştirme'yi ve ilgili bağlantıları otomatik olarak oluşturmak için AI'yı kullanabilirsiniz. Ürün inceleme makaleleri yazarak zaman kaybetmeyi bırakın ve JustBlog.ai'nin kazanmanız için ihtiyacınız olan araçları size sunmasına izin verin! JustBlog.ai'deki AI araçlarını kullanarak, Amazon ürünlerini otomatik olarak çeken ve bunları Affiliate etiketinizle etiketleyen blogları kolayca oluşturabilirsiniz. * Blog Makalesi Oluşturma * Ürün Karşılaştırma ve Ürüne Genel Bakış Makaleleri * AI ile Makale bölümlerini Seçin ve İyileştirin
Swell AI
swellai.com
Swell AI, podcast yapımcıları, ajanslar ve ağlar için özel olarak tasarlanmış bir yapay zeka yazma asistanıdır. Gelişmiş yapay zekayı kullanarak içerik ardışık düzenleri oluşturmaya ve podcast prodüksiyon iş akışlarını ölçeklendirmeye yardımcı olur. Temel özellikler ve avantajlar: * Otomatik olarak podcast gösteri notları, transkriptler, özetler, başlıklar, sosyal medya gönderileri ve daha fazlasını oluşturur * Dropbox, Google Drive, RSS yayınları gibi büyük platformlarla entegre olur * Birden fazla gösteriyi tek bir kontrol panelinden yönetir * Podcast bölümü sorularını yanıtlamak için Swell ChatGPT'ye erişim içerir * Geliştiricilerin mevcut iş akışlarına entegre olması için Kurumsal API * Mevcut kataloğun içeriğini doldurmak için toplu içe aktarma aracı
Zulla
zulla.it
Zulla, pazarlamacıların, markaların, metin yazarlarının, blog yazarlarının, SMM'lerin ve SEO uzmanlarının bloglara, şirket sitelerine, e-postaya, sosyal ağlara, ADV'ye ve çok daha fazlasına uygun editoryal içerik oluşturmasına yardımcı olmak için yapay zekayı kullanan bir platformdur. Zulla ile 24 dilde yüksek kaliteli metinler oluşturabilir, yazma süresini yarıya indirebilir ve her zaman yeni ve orijinal içerik için ilham bulmanıza yardımcı olabilirsiniz. Tüm içerikler SEO Dostu ve benzersizdir Zulla, markalara, pazarlamacılara, metin yazarlarına, blogculara, SMM'lere ve SEO uzmanlarına orijinal, SEO Dostu içerikle metin yazma sürelerini yarıya indirmelerine yardımcı olan bir AI platformudur.