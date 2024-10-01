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Yapay Zeka Yazma Asistanları - En Popüler Uygulamalar - İsrail
Yapay zeka yazma asistanları, araştırma, dilbilgisi, ton kontrolü ve yerelleştirme gibi görevleri kapsayan yazma sürecini kolaylaştırmak için makine öğreniminden yararlanır. Bu araçlar, metni incelemek ve öneriler veya ilgili materyaller sunmak için doğal dil işlemeyi (NLP) kullanır. Bunu yaparak içerik oluşturmayı hızlandırarak kullanıcıların hızlı ve güvenli bir şekilde yazmalarını sağlarlar. Artırılmış yazı, daha ilgi çekici materyaller hedefleyen içerik pazarlamacılarına veya iş ilanlarını hassaslaştıran İK personeline hitap ederek çeşitli mesleklerde kullanım alanı bulur. Yapay zeka yazma asistanlarının yelpazesi, kullanıcıların tüm içeriği hazırladığı kapsamlı platformlardan, yazma sonrası öneriler sunan daha basit botlara kadar çok çeşitlidir. Bazıları form oluşturma veya özel yazma önerileri gibi belirli işlevlere odaklanırken, diğerleri geniş kapsamlı yardım sağlar. Bir ürünün Yapay Zeka Yazma Asistanı olarak sınıflandırılması için aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekir: * Yazma görevlerine yardımcı olmak için yapay zekayı kullanın * Yazılı içeriği geliştirmek için içgörüler veya öneriler sağlayın * Yazarın bilgisini zenginleştirmek için ek, uygun kaynaklar sağlayın * Yazılı eserlerdeki gramer hatalarını düzeltin
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Grammarly
grammarly.com
Grammarly, her gün 30 milyondan fazla kişinin ve 70.000 profesyonel ekibin güvendiği, dünyanın önde gelen yapay zeka yazma yardımı şirketidir. Grammarly, ilk taslağın anında oluşturulmasından her mesajın mükemmelleştirilmesine kadar, Fortune 500'ün %96'sındaki kişilerin güvenlik veya gizlilikten ödü...
Wordtune
wordtune.com
Wordtune, iş verimliliğine yönelik bir Üretken Yapay Zeka platformudur. Güvenilir GenAI'yi kullanarak, her alandaki profesyoneller kariyerlerini geliştirebilir ve iş yerinde öne çıkabilirler. İster e-posta yazıyor, ister belge oluşturuyor, ister iş arkadaşlarınıza veya müşterilerinize anlık mesaj gö...
QuillBot
quillbot.com
QuillBot, 150 ülkede aylık 35 milyondan fazla aktif kullanıcıya yardımcı olan yapay zeka destekli bir yazma platformudur. QuillBot, yenilikçi döngüdeki insan ürünleriyle, kullanıcının benzersiz bakış açısını ve sesini korurken yazmayı zahmetsiz hale getirmeyi hedefliyor.
Jasper
jasper.ai
Jasper: On-Brand AI For Business, çevrimiçi yaptığınız her yerde, her zaman marka sesinizde içerik oluşturur. Jasper, benzersiz marka tarzınızda öğrenip yazabilen yaratıcı yapay zeka asistanınızdır. İster cesurca, arsızca, resmi olarak konuşun, ister yalnızca internette konuşun (yaparsınız). Ayrıca...
Jenni AI
jenni.ai
Jenni, daha hızlı ve daha doğru yazmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış bir yapay zeka asistanıdır. Özellikleri arasında yapay zeka otomatik tamamlama, intihal içermeyen sonuçlar, metin içi alıntılar ve başka kelimelerle ifade etme yetenekleri bulunur. Bloglar, makaleler, e-postalar, kişisel ifad...
AI Writer
ai-writer.com
2 Dakikada Doğru, İlgili ve Kaliteli İçerik Oluşturun. AI-Writer, yalnızca bir başlıktan makaleler oluşturmak için son teknoloji ürünü AI yazma modellerini kullanan, en doğru içerik oluşturma platformudur.
Podium
podium.com
Podium, yapay zeka tarafından desteklenen ve halihazırda kullanmakta olduğunuz araçlarla entegrasyona hazır, hepsi bir arada bir dönüşüm ve iletişim platformudur. 100.000'den fazla işletme rekabette öne çıkmak için Podium'u kullanıyor. * Podyum, işletmelere web sitesi dönüşümleri ve müşteri etkileş...
Spike
spikenow.com
Spike, e-postayı, ekip sohbetini, ortak çalışmaya dayalı belgeleri ve toplantıları tek bir akışta bir araya getirerek ekiplerin ve bireylerin iletişim kaosunu çözer. Kişisel Kullanım için Spike: Spike'ın e-postalarınızı sohbete dönüştüren sohbet e-posta uygulamasıyla daha iyi bir e-posta deneyimi ya...
Smodin
smodin.io
Smodin, yazma ve araştırmanın tüm yönlerine yardımcı olacak çeşitli araçlar sağlayan, yapay zeka destekli bir yazma asistanıdır. İntihal kontrolü, alıntılar, dilbilgisi düzeltmeleri, çeviriler, metin oluşturma ve daha fazlasını sunar. Smodin, yazma özelliklerini güçlendirmek için gelişmiş yapay zek...
Sudowrite
sudowrite.com
Sudowrite, yazarların hikaye anlatma sanatında ustalaşmasına ve yaratıcı yazma süreçlerini hızlandırmasına yardımcı olabilecek yapay zeka destekli bir yazma asistanıdır. En iyi AI hikaye oluşturucularından biri olan araç, dilbilgisi ve yazım hatalarını düzeltmekten fazlasını yapar. Yazma stilinizi g...
Writecream
writecream.com
Writecream, Google reklamları, açılış sayfaları, ürün açıklamaları, blog gönderileri, sosyal medya ve daha fazlası için sizin için metin yazmak amacıyla gelişmiş makine öğrenimini kullanan yenilikçi, yapay zeka destekli bir pazarlama aracıdır. Ayrıca, Outbound pazarlama kampanyaları için ilgi çekici...
R2 Copilot
r2copilot.ai
R2 Copilot, günlük iş iletişimleriniz için gizlilik odaklı, GPT destekli bir yapay zeka yardımcısıdır. R2 Copilot, Microsoft Office 365 ürünleri, sosyal medya platformları için bir eklenti ve çeşitli çevrimiçi hizmetler ve uygulamalar için bir uzantı olarak mevcuttur. Yapay Zeka asistanlarıyla etkil...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp, küçük işletmeler için oluşturulmuş Hepsi Bir Arada Pazarlama Platformudur. Raporlama ve analiz, Pazarlama CRM'si, e-posta kampanyaları, haber bültenleri ve içerik yönetimi gibi araçlarla müşterilerinizi merkeze koyabilir, böylece daha akıllıca pazarlama yapabilir ve işinizi daha hızlı büy...
Murf AI
murf.ai
Murf AI, yapay zekayı kullanarak seslendirmeyi basitleştirmek ve yüksek kaliteli seslendirmeleri herkes için erişilebilir hale getirmek için çalışıyor. Murf, kullanıcıların herhangi bir kayıt ekipmanına ihtiyaç duymadan birkaç dakika içinde gerçekçi seslendirmeler oluşturmasına yardımcı oluyor. * M...
ProWritingAid
prowritingaid.com
Kişisel yazma koçunuz. Tek bir pakette dilbilgisi denetleyicisi, stil editörü ve yazma danışmanı. En iyi yazı, doğru dilbilgisinden çok daha fazlasına bağlıdır. Stil sorunlarını da vurgulayan ve yazılarınızı kendi türünüzdeki en iyi yazarlarla karşılaştıran bir düzenleme aracına ihtiyacınız var.
Apollo.io
apollo.io
Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.
Writesonic
writesonic.com
Writesonic, ilgi çekici içerik oluşturma ve güçlü yapay zeka sohbet robotları geliştirme konusunda güvenilir arkadaşınız olarak hizmet vererek içerik oluşturma ve müşteri deneyimi alanında devrim yaratıyor. Platformumuz, İçerik Oluşturma, Ses Oluşturma ve Görüntü Oluşturma için kapsamlı bir araç pak...
Simplified
simplified.com
Basitleştirilmiş, modern pazarlama ekiplerine yönelik bir tasarım ve işbirliği platformudur. Artık varlıkları yükledikten sonra manuel olarak düzenlemeye gerek kalmadan tüm kanallarda hızlı ve markaya uygun içerik oluşturmak mümkün; Basitleştirilmiş sizin için her şeyi yapar! Bu şekilde, pazarlamacı...
HyperWrite
hyperwriteai.com
HyperWrite, 10 kat daha hızlı yazmanıza ve yazma engelini aşmanıza yardımcı olabilecek yapay zeka destekli bir yazma yardımcısıdır. Daha iyi blog gönderileri, e-postalar, metinler ve daha fazlasını oluşturmak için HyperWrite'ı kullanın. Yapay zeka destekli belge düzenleyicimizi ve akıllı şablonlar...
Writer
writer.com
Writer, işletmelere yönelik üretken yapay zeka platformudur. Writer, çalışma şekillerini dönüştürerek yaratıcılığı ve üretkenliği en üst düzeye çıkarmaları için ürün, operasyon, destek, pazarlama, İK ve daha fazlası dahil olmak üzere çalışanlarınızı güçlendirir. Writer'ın güvenli platformu, iş veri...
GetGenie Ai
getgenie.ai
Kişisel içeriğiniz ve SEO asistanınız GetGenie AI'nin gücüyle uzun biçimli içerik, kısa kopyalar ve aradaki her şeyi oluşturun. Genie'nin yapay zeka büyüsünü kullanarak SERP'leri yönetmeye başlamak için anahtar kelimeleri, forum sorularını ve rakiplerinizi analiz edin!
Team-GPT
team-gpt.com
Team-GPT, 2 ila 2000 kişiden oluşan ekiplerin çalışmalarında yapay zekayı benimseyebileceği, ortak çalışmaya dayalı bir platformdur. Paylaşılan tek bir çalışma alanında yapay zekayı öğrenin, işbirliği yapın ve uzmanlaşın. Ekibinizin kolektif zekasının yapay zeka tarafından güçlendirildiği, yaratıc...
Humbot
humbot.ai
Humbot, yapay zeka tespitini atlamanıza yardımcı olabilecek bir yapay zeka insanlaştırıcısıdır. Yapay zeka metnini insanileştirin ve Humbot ile güvenle yazın. Humbot, yapay zeka metnini insanileştirmek ve yapay zeka tespitini atlayarak %100 insan puanı elde etmek için en son teknolojiyi sunuyor. Ya...
Lilybank AI
lilybankai.com
LilybankAI, verimli bir şekilde yüksek kaliteli içerik oluşturmanıza yardımcı olacak çeşitli araçlar sunan, yapay zeka destekli bir içerik oluşturma platformudur. Anahtar teklifleri şunları içerir: * AI Şablonları - Bloglar, e-postalar, sosyal medya gönderileri vb. gibi farklı kategorilerde kolayca ...
Anyword
anyword.com
Anyword, Amazon, Greenhouse ve IBM gibi şirketlerde 1 milyondan fazla pazarlamacı tarafından kullanılan, pazarlamacılara satışları dönüştüren ve artıran ölçeklenebilir, markaya özel içerik oluşturma yetkisi veren, yapay zeka odaklı bir Kopya Zekası ve Nesil Yapay Zeka Platformudur. Milyarlarca pazar...
Textero AI
textero.ai
Textero Yapay Zeka Deneme Yazarı: Öğrencilerin Akademik İçeriği Daha Hızlı Oluşturmasına Yardımcı Olan Yapay Zeka Destekli Araştırma Asistanı. Textero.ai, akademik yazım tarzına uygun içerik oluşturmaya yardımcı olan güvenilir bir yol arkadaşıdır. Daha kolay bilgi toplayın, referans bulun ve yüksek...
Aha!
aha.io
Aha! dünyanın ürün geliştirme yazılımıdır. 1 milyondan fazla ürün geliştiricinin stratejilerini hayata geçirmesine yardımcı oluyoruz. Araç paketimiz şunları içerir: Aha! Yol haritaları, Aha! Fikirler, Aha! Beyaz tahtalar, Aha! Bilgi ve Aha! Geliştirmek. Ürün ekipleri Aha! aracılığıyla uzmanlığımıza,...
WriterX
writerx.co
WriterX, çok çeşitli yazma görevlerine yardımcı olmak için tasarlanmış yapay zeka destekli bir yazma aracıdır. Yeni başlayanlardan deneyimli yazarlara kadar her seviyedeki kullanıcılar için içerik oluşturma sürecini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Araç, içeriğin otomatik taslağını oluşturma, hatası...
Clay
clay.com
Clay, 50'den fazla veri sağlayıcının, gerçek zamanlı kazımanın ve yapay zekanın gücünü birleştirerek kullanıcıların yaratıcı fikirlerini ölçeklendirmelerine olanak tanıyan bir yapay zeka aracıdır. Clay ile kullanıcılar, bireysel alıcılara özel kişiselleştirilmiş kampanyalar göndererek daha fazla top...
Marmof
marmof.com
Marmof, yalnızca birkaç saniye içinde içerik oluşturmanıza yardımcı olan, yapay zeka destekli bir yazma aracıdır. Yazma sürecinde zamandan tasarruf etmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır, böylece işinizin diğer yönlerine odaklanabilirsiniz. Marmof, mesleği veya yazma deneyimi ne olursa olsun i...
Lavender
lavender.ai
Lavender yapay zeka e-posta koçunuzdur Yanıt alan satış e-postalarını kolayca yazmak için ihtiyacınız olan her şeyi birleştirir. E-postanızda gerçek zamanlı yapay zeka destekli koçluk alın, potansiyel müşterinizi gelen kutunuzdan ayrılmadan araştırın, e-postalarının geçerli olduğunu doğrulayın, e-...
TextExpander
textexpander.com
TextExpander, ekiplerin yinelenen yazma görevlerini yönetmelerine, parçacıklar oluşturmalarına, yazımları düzeltmelerine, içerik paylaşmalarına ve daha fazlasına yardımcı olan bir yazma üretkenliği aracıdır. Tüm ekibinizin verimli ve tutarlı bir dille iletişim kurmasını sağlayın. Sizinle birlikte pr...
Prowly
prowly.com
Prowly, PR profesyonellerine yönelik, her ölçekteki şirketin rutin görevlerde zamandan tasarruf ederek medya ilişkilerini daha etkin bir şekilde yönetebildiği, hepsi bir arada bir iş akışı otomasyon çözümüdür. Prowly, kullanıcıları hikaye anlatma, doğru medya bağlantılarını bulma ve bunları bir PR C...
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai, pazara açılma stratejilerini geliştirmek ve içerik oluşturma süreçlerini kolaylaştırmak isteyen kurumsal pazarlama ekipleri için mükemmel bir çözümdür. Copy.ai ile ekipler, belirli müşteri segmentlerinin sıkıntılı noktalarına ve ihtiyaçlarına doğrudan hitap eden hedefli satış metinlerini h...
NovelAI
novelai.net
NovelAI, yazılı içeriğin oluşturulmasına yardımcı olmak için tasarlanmış yapay zeka odaklı bir araçtır. İster bir roman taslağı hazırlıyor olun, ister oyun anlatıları oluşturuyor olun, ister sadece hikaye anlatımıyla uğraşıyor olun, NovelAI fikirlerinizi hayata geçirmenize yardımcı olmak için benzer...
SEMrush
semrush.com
Semrush, işletmelerin dünya çapında arama motoru optimizasyonu, tıklama başına ödeme, içerik, sosyal medya ve rekabetçi araştırma kampanyaları yürütmesine ve çevrimiçi pazarlamadan ölçülebilir sonuçlar elde etmesine olanak tanıyan lider bir çevrimiçi görünürlük yönetimi SaaS platformudur. Semrush, ş...
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24, şirketlerin ve girişimcilerin şirket içi ve şirket dışı verimliliklerini artırmalarına yardımcı olan bir yazılımdır. Platformumuz CRM, İletişim Merkezi, Web sitesi oluşturucu, Çevrimiçi mağaza, Pazarlama kampanyaları ve diğer satış araçlarını sunar. Ayrıca güvenli intranet, görev ve proje ...
Paperpal
paperpal.com
Paperpal, daha iyi, daha hızlı ve daha yüksek başarı şansıyla yazmanıza yardımcı olmak için üretken yapay zeka desteği, gerçek zamanlı dil önerileri ve intihal kontrolleri sağlayan kapsamlı bir yapay zeka akademik yazma asistanıdır. Akademik yazım için özel olarak tasarlanmış ve 1.300'den fazla konu...
Craft
craft.do
Craft, tüm ekibinizin bir araya gelerek not alabileceği, dokümanlar oluşturabileceği, çalışmayı yönetebileceği ve birlikte fikir üretebileceği ortak çalışma alanıdır. Craft'ın Günlük Notları ekip işbirliğinde bir paradigma değişikliği sunuyor. Tek bir yerden yapılandırılmış günlük güncellemelerle ...
Rytr
rytr.me
Rytr, çeşitli içerik üretim ihtiyaçlarına yönelik tasarlanmış, yapay zeka destekli yazma çözümleri sunan bir platformdur. Araç, orijinal, yüksek kaliteli içeriği daha verimli bir şekilde oluşturmalarına yardımcı olarak hem bireysel metin yazarlarına hem de işletmelere yardımcı olur. İlgi çekici blo...
Scholarcy
scholarcy.com
Scholarcy, sizin için makaleleri okuyan ve önemli noktaları size aktaran dijital araştırma asistanınızdır! Scholarcy, belgelerinizi ortak not alma ve açıklama ekleme özellikleriyle herhangi bir cihazdan erişilebilen, aranabilir, paylaşılabilir özet bilgi kartları kitaplıklarına dönüştürür. PDF, Wor...
TextCortex
textcortex.com
TextCortex, metin yazarlığı için en iyi yapay zeka yazılımını oluşturmak amacıyla gelişmiş NLG algoritmalarını kanıtlanmış pazarlama uygulamalarıyla birleştirir. Milyarlarca satırlık metinle eğitilmiş yapay zeka algoritmalarımız, pazarlamacıların, e-ticaret girişimcilerinin ve metin yazarlarının iç...
Fibery
fibery.io
Fibery bir ürün keşif ve geliştirme platformudur. Çoğu ürün stratejisi rastgele dağılmış veriler ve görüşler üzerine kuruludur. Fibery, kullanıcı geri bildirimlerini veya pazar sinyallerini analiz etmenize ve en önemli bilgileri belirlemenize yardımcı olur; böylece bir sonraki adımda ne üzerinde çal...
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Constant Contact, küçük işletmelerin müşteri tabanlarını büyütmelerine yardımcı olacak e-posta, sosyal medya ve etkinlik pazarlam...
Paraphraser
paraphraser.io
Paraphraser, cümleleri yeniden ifade etmek ve makaleyi yeniden yazmak için en iyi başka sözcüklerle ifade etme aracıdır. Kelime değiştiricimiz cümlelerin yapısını değiştirebilir ve eş anlamlıların yerini alabilir
GravityWrite
gravitywrite.com
GravityWrite, kullanıcıların yüksek kaliteli yazılı içerik oluşturmasına yardımcı olmak için yapay zekanın gücünden yararlanan yenilikçi bir içerik oluşturma aracıdır. Gelişmiş algoritmaları, özelleştirilebilir seçenekleri ve kullanıcı dostu arayüzü ile GravityWrite, içerik oluşturma sürecini basitl...
Cohesive AI
cohesive.so
ChatGPT istemleriyle uğraşmaya elveda deyin! Cohesive, AI parlaklığını yaratıcılığınızla birleştirerek zahmetsizce birinci sınıf içerik oluşturmanıza olanak tanır. Güçlü bir düzenleyiciyle sorunsuz bir şekilde hassaslaştırın, düzenleyin ve yayınlayın. Büyülü içerik oluşturmaya merhaba deyin!
1min.AI
1min.ai
Yapay zeka ile verimliliği artırmak işinizi ve yaşamınızı iyileştirmenin iyi bir yoludur. Ancak farklı kullanım durumları için yeni araçları değiştirmek veya öğrenmek eğlenceli değildir ve aynı zamanda pahalıdır! 1min.AI, tüm AI özelliklerinin kilidini açan hepsi bir arada bir AI uygulamasıdır. 1mi...
Hypotenuse AI
hypotenuse.ai
Hipotenüs, ürün açıklamaları, blog makaleleri ve reklam başlıkları da dahil olmak üzere içerik yazmak için yapay zekayı kullanan bir platformdur. Haftalar süren işi alıp günlere dönüştürüyoruz.
Krater AI
krater.ai
Krater.ai, Yapay Zeka uygulamalarına yönelik hepsi bir arada platformunuzdur. Krater.ai, yapay zekanın gücünden yararlanarak saniyeler içinde zahmetsizce içerik oluşturmanıza ve kopyalamanıza olanak tanır. Krater AI ile girişimlerinizi bir sonraki seviyeye taşıyın. Hepsi bir arada SuperApp'imiz Yap...
Frase
frase.io
Frase, içerik oluşturmayla ilgili çeşitli görevlerde yardımcı olabilecek bir AI yazma ve SEO aracıdır. Kullanımı ücretsizdir ve herhangi bir kodlama bilgisi gerektirmez. Yapay zeka yazma araçları arasında Yapay Zeka İçerik Oluşturucu, Giriş Oluşturucu, Anahat Oluşturucu, Açıklama Aracı, Paragraf Ye...
Writeseed
writeseed.com
Writeseed bir yapay zeka yazarıdır ve Jasper.ai Copy.ai Rytr veya Writesonic'e bir alternatiftir. Yapay zeka metin yazarlığı aracımızla tek tıklamayla reklam metni, blog gönderileri veya SEO içeriği oluşturabilirsiniz. Yapay zeka yazıcımızın yazılarınız için sunduğu 70'ten fazla şablon arasından se...
WordHero
wordhero.co
WordHero, yazarlar, pazarlamacılar ve işletme sahipleri için tasarlanmış bir yapay zeka yazma yardımcısıdır. Farklı içerik biçimleri oluşturmak kelimenin tam anlamıyla birkaç saniye sürer: bloglar, e-postalar, sosyal medya gönderileri, ürün açıklamaları ve çok daha fazlası tek tıklamayla. İşletmen...
NeuronWriter
neuronwriter.com
NeuronWriter, web için içerik oluşturan herkes için akıllı bir asistan gibidir. Yapay zeka destekli bir araçtır; bu, daha iyi yazmanıza ve Google gibi arama motorlarında daha üst sıralarda yer almanıza yardımcı olmak için yapay zekayı kullandığı anlamına gelir. Bunu, internetin nelerden hoşlandığın...
Monica
monica.im
Monica, ChatGPT API tarafından desteklenen, zahmetsiz sohbet ve metin yazarlığı için kişisel Yapay Zeka asistanınız olacak şekilde tasarlanmış bir krom uzantısıdır. Basitçe Cmd+M veya Ctrl+M tuşlarına basın ve onunla sohbet etmeye başlayın. Veya Monica'nın herhangi bir web sayfasına metin oluşturman...
WriterZen
writerzen.net
WriterZen, anahtar kelime araştırmasından içerik yazmaya kadar tüm süreci basitleştiren bir SEO içerik iş akışı yazılımıdır. Tüm SEO seviyelerindeki kullanıcılar için tasarlanmıştır. Araç, ilgi çekici içerik fikirleri ve yeni konular bulmak için bir Konu Keşfi aracı, bir içerik stratejisi için doğr...
Essaybot
essaybot.com
Essaybot, en iyi içeriği öneren ve yazarların ilham kaynakları bulmasına, cümleleri başka sözcüklerle ifade etmesine ve tam cümleler oluşturmasına yardımcı olan, yapay zeka destekli ücretsiz bir makale yazma aracıdır. Ayrıca kaynakları eşleştirmek ve intihal endişelerini önlemek için bir alıntı bulu...
Jounce AI
jounce.ai
Jounce, kaliteli içerik oluşturmak için gereken süreyi önemli ölçüde azaltarak pazarlama alanında devrim yaratmak üzere tasarlanmış yapay zeka destekli bir araçtır. Platform, pazarlama sürecini kolaylaştıran ve optimize eden AI Artwork, Sohbet, Şablonlar ve Belgeler gibi hizmetler sunar. Jounce, ku...
AIWRITER
aiwriter.fi
AIWriter, 33 dilde makaleler, bloglar, reklamlar, medya vb. gibi çeşitli Metin İçerikleri oluşturmak için gelişmiş OpenAI Yapay Zeka teknolojisi GPT4'ü kullanan bir SaaS (Hizmet Olarak Yazılım) platformudur. Kullanıcılar ayrıca OpenAI DALL-E Yapay Zeka Çözümü aracılığıyla yalnızca görüntüyü tanımlay...