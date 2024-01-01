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Yapay Zeka Yazma Asistanları - En Popüler Uygulamalar - Avustralya
Yapay zeka yazma asistanları, araştırma, dilbilgisi, ton kontrolü ve yerelleştirme gibi görevleri kapsayan yazma sürecini kolaylaştırmak için makine öğreniminden yararlanır. Bu araçlar, metni incelemek ve öneriler veya ilgili materyaller sunmak için doğal dil işlemeyi (NLP) kullanır. Bunu yaparak içerik oluşturmayı hızlandırarak kullanıcıların hızlı ve güvenli bir şekilde yazmalarını sağlarlar. Artırılmış yazı, daha ilgi çekici materyaller hedefleyen içerik pazarlamacılarına veya iş ilanlarını hassaslaştıran İK personeline hitap ederek çeşitli mesleklerde kullanım alanı bulur. Yapay zeka yazma asistanlarının yelpazesi, kullanıcıların tüm içeriği hazırladığı kapsamlı platformlardan, yazma sonrası öneriler sunan daha basit botlara kadar çok çeşitlidir. Bazıları form oluşturma veya özel yazma önerileri gibi belirli işlevlere odaklanırken, diğerleri geniş kapsamlı yardım sağlar. Bir ürünün Yapay Zeka Yazma Asistanı olarak sınıflandırılabilmesi için aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekir: * Yazma görevlerine yardımcı olmak için yapay zekayı kullanın * Yazılı içeriği geliştirmek için içgörüler veya öneriler sağlayın * Yazarın bilgisini zenginleştirmek için ek, uygun kaynaklar sağlayın * Yazılı eserlerdeki gramer hatalarını düzeltin
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Grammarly
grammarly.com
Grammarly, yapay zeka ve doğal dil işlemeyi kullanan, İngilizce dilinde bir dijital yazma aracı olan kendi adını taşıyan yazılımı geliştiren çok uluslu bir Amerikan teknoloji şirketidir. Grammarly'nin ürünü, makine öğrenimi ve derin öğrenme algoritmaları aracılığıyla dilbilgisi denetimi, yazım denet...
QuillBot
quillbot.com
QuillBot'un başka sözcüklerle ifade etme aracı, dünya çapında milyonlarca kişi tarafından, son teknoloji ürünü yapay zekayı kullanarak cümleleri, paragrafları veya makaleleri yeniden yazmak için güvenilmektedir.
Podium
podium.com
İncelemeler, Mesajlaşma, Ödemeler, Web Sohbeti ve daha fazlasıyla işletmenize haksız avantaj sağlayın.
Simplified
simplified.com
İçerik oluşturmanıza, markanızı ölçeklendirmenize ve ekibinizle daha önce hiç olmadığı şekilde işbirliği yapmanıza yardımcı olan hepsi bir arada dijital tasarım platformu. Hikayenizi anlatmak için ihtiyacınız olan her şey tek bir yerde.
Apollo.io
apollo.io
Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.
Writeseed
writeseed.com
En İyi Yapay Zeka Yazma Aracı. Writeseed, blogunuz, web siteniz ve daha fazlası için SEO için optimize edilmiş içeriği 10 kat daha hızlı oluşturmanıza olanak tanıyan bir yapay zeka yazarıdır.
WordHero
wordhero.co
10.000'den fazla yazarın, pazarlamacının ve işletme sahibinin neden WordHero'yu SEVDİĞİNİ öğrenin. 1 tıklamayla yapay zeka destekli içerik oluşturun. WordHero'nun yapay zeka teknolojisiyle, yalnızca birkaç saniye içinde orijinal blog gönderileri, sosyal medya içeriği, e-postalar ve daha fazlasını ...
Jasper
jasper.ai
Yapay zekayla içerikleri 5 kat daha hızlı oluşturun. Jasper, 3.000'den fazla 5 yıldızlı incelemeyle en yüksek kalitede yapay zeka metin yazarlığı aracıdır. Blog gönderileri, sosyal medya içeriği ve pazarlama metni yazmak için en iyisi.
ProWritingAid
prowritingaid.com
Kişisel yazma koçunuz. Tek bir pakette dilbilgisi denetleyicisi, stil editörü ve yazma danışmanı. En iyi yazı, doğru dilbilgisinden çok daha fazlasına bağlıdır. Stil sorunlarını da vurgulayan ve yazılarınızı kendi türünüzdeki en iyi yazarlarla karşılaştıran bir düzenleme aracına ihtiyacınız var.
Wordtune
wordtune.com
Düşünceleriniz kelimelerle. Açık, ilgi çekici ve özgün bir yazıyla tam olarak ne demek istediğinizi söyleyin.
Spike
spikenow.com
Spike'ın güçlü Gelen Kutusu, Konuşma E-postasını, Görevleri, Notları, ortak dokümanları, dosya depolama alanını ve Takviminizi tek bir beslemede içerir.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp bir Amerikan pazarlama otomasyon platformu ve e-posta pazarlama hizmetidir. Platform, 2001 yılında Ben Chestnut ve Mark Armstrong tarafından kurulan ve daha sonraki bir tarihte Dan Kurzius'un da katılacağı bir Amerikan şirketi olan işletmecisi Rocket Science Group'un ticari adıdır. "Adını ...
Copy.ai
copy.ai
Saniyeler içinde pazarlama metni oluşturmanıza olanak tanıyan dünyanın en gelişmiş yapay zeka metin yazarını yarattık!
AI Writer
ai-writer.com
2 Dakikada Doğru, İlgili ve Kaliteli İçerik Oluşturun. AI-Writer, yalnızca bir başlıktan makaleler oluşturmak için son teknoloji ürünü AI yazma modellerini kullanan, en doğru içerik oluşturma platformudur.
Sudowrite
sudowrite.com
Sudowrite, yargılamayan, bir taslak daha okumak için her zaman orada olan, sabahın üçünde bile fikirleri asla tükenmeyen, her zaman istediğiniz AI yazma ortağıdır.️
Craft
craft.do
Baştan sona dijital cihazlar için tasarlanan Craft, yazma keyfini geri getiriyor. Craft, güzel belgeler ve notlar oluşturmak ve düşüncelerinizi paylaşmak için kullanılan bir araçtır. Craft'ta yarattığınız her şey tek dokunuşla paylaşılabilir. Craft, satır içi işaretlemeyi, geri bağlantıları, kod pa...
Frase
frase.io
Entegre içerik optimizasyonu ve etkileşimli yapay zeka araçlarıyla organik trafiği, dönüşüm oranlarını ve geliri artırın. Bugün ücretsiz bir hesap oluşturun.
Murf AI
murf.ai
Çok yönlü bir yapay zeka ses oluşturucuyla metinden konuşmaya geçin. Yapay zeka etkin, gerçek insanların sesleri. Dakikalar içinde stüdyo kalitesinde seslendirmeler yapın. Podcast'ler, videolar ve tüm profesyonel sunumlarınız için Murf'un gerçekçi yapay zeka seslerini kullanın.
nichesss
nichesss.com
Bir iş fikri bulmaya veya mevcut olanı büyütmeye hazır mısınız? Nichesss seni korudu. 💪
Jenni AI
jenni.ai
Bir Sonraki Araştırma Makalenizi Güçlendirin. JenniAI ile araştırma yapın ve bir sonraki makalenizi yazın.
Rytr
rytr.me
Rytr, yalnızca birkaç saniye içinde, çok düşük bir maliyetle yüksek kaliteli içerik oluşturmanıza yardımcı olan, yapay zeka destekli bir yazma aracıdır!
Scholarcy
scholarcy.com
Scholarcy, sizin için makaleleri okuyan ve önemli noktaları size aktaran dijital araştırma asistanınızdır! Scholarcy, belgelerinizi ortak not alma ve açıklama ekleme özellikleriyle herhangi bir cihazdan erişilebilen, aranabilir, paylaşılabilir özet bilgi kartları kitaplıklarına dönüştürür. PDF, Wor...
NeuronWriter
neuronwriter.com
Web sitenizin içeriğini Google'ın seveceği şekilde optimize edin. Anlamsal modellere (NLP), Google SERP analizine ve rekabet verilerine sahip gelişmiş içerik düzenleyici. NEURONwriter, içeriği kullanıcının amacını göz önünde bulundurarak planlamanıza ve optimize etmenize yardımcı olur!
Moonbeam
gomoonbeam.com
Bir sonraki harika blogunuza Moonbeam ile başlayın: uzun biçimli yapay zeka yazma asistanınız.
Ava AI
hiava.ai
Ava - Kişisel Yapay Zeka Yazma Asistanınız Ava, içerik oluşturma şeklinizde devrim yaratmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli yenilikçi bir yazma yardımcısıdır. Ava, Shakespeare'i ve internetin %10'unu içeren zengin bir bilgi tabanıyla, yalnızca saniyeler içinde yüksek kaliteli makaleler, blogl...
NovelAI
novelai.net
GPT destekli Yapay Zeka Hikaye Anlatıcı. Yapay zeka tarafından yönlendirilen benzersiz hikayeler, heyecan verici hikayeler, baştan çıkarıcı aşk hikayeleri oluşturun veya sadece eğlenin. Her şey yolunda!
Writesonic
writesonic.com
Writesonic, yüksek performanslı makaleler, açılış sayfaları, reklamlar, ürün açıklamaları ve daha fazlasını saniyeler içinde oluşturmanızı son derece kolaylaştırır.
Paperpal
paperpal.com
Akademik yazımın geleceğini deneyimleyin. Daha iyi, daha hızlı yazmanıza yardımcı olacak gerçek zamanlı, konuya özel dil önerileriyle başarı şansınızı artırın!
WriterZen
writerzen.net
SEO odaklı anahtar kelime kümelemesinden SERP isabetlerine kadar dijital yazma ihtiyaçlarınızı kolaylaştırmak için tek elden içerik çözümü.
Jounce AI
jounce.ai
Sınırsız ücretsiz AI metin yazarlığı. Jounce, 55 milyon pazarlamacı ile 600 bin metin yazarı arasındaki büyük uçuruma yanıt vererek dünya çapındaki pazarlamacılara en gelişmiş yapay zeka teknolojisini sunuyor.
Outwrite
outwrite.com
Etkileyici bir şekilde yazın. Outwrite'ın yapay zeka yazma asistanıyla fikirlerinizi güçlü cümlelere dönüştürün.
WriteMe
writeme.ai
WriteMe, maliyetin yalnızca küçük bir kısmıyla birkaç tıklamayla yüksek kaliteli içerik yazmanızı sağlayan 1 numaralı yapay zeka yazıcınız ve içerik yazma yardımcınızdır! Yazmanın 20 kat daha hızlı, harika bir yolu.
Fibery
fibery.io
Tüm şirket süreçlerini kod olmadan birbirine bağlamak için sonsuz esnek çalışma alanı. Alanlar yaratın, onları birbirine bağlayın, ekip arkadaşlarınızı davet edin ve havalı bir şey yap.
Paraphraser
paraphraser.io
Paraphraser, cümleleri yeniden ifade etmek ve makaleyi yeniden yazmak için en iyi başka sözcüklerle ifade etme aracıdır. Kelime değiştiricimiz cümlelerin yapısını değiştirebilir ve eş anlamlıların yerini alabilir
ChibiAI
chibi.ai
Nihayet. Yapay zeka yazma aracı aslında yazmaya odaklandı. Chibi'yi yaratıcı yazarlık ortağınız olarak düşünün. Düşüncelerinizi tamamlar, size yeni fikirler verir ve yazma tıkanıklığına uğradığınızda sizi dürter.
SEMrush
semrush.com
SEMrush, SEO, PPC, içerik, sosyal medya ve rekabetçi araştırmalar için çözümler sunar. Dünya çapında 6000000'den fazla pazarlamacının güvendiği
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 ücretsiz (küçük işletmeler için) bir sosyal girişim platformudur. Günlük operasyonların ve görevlerin birçok yönünü ele alan birleşik bir çalışma alanıdır. Dakikalar içinde kendi sosyal intranetinizi oluşturun!
Writecream
writecream.com
Yapay zeka, soğuk e-postaları ve içerik oluşturmayı destekledi.
Cohesive AI
cohesive.so
En güçlü AI düzenleyiciyle büyülü içerikler oluşturun. ChatGPT istemi mücadelelerine son verin. Cohesive ile sorunsuz bir şekilde oluşturun, hassaslaştırın, düzenleyin ve yayınlayın.
Yoodli
app.yoodli.ai
Yoodli'nin kişiselleştirilmiş iletişim koçluğuyla güveninizi artırın. Dinleyicilerin baskısı olmadan konuşma becerileriniz hakkında geri bildirim alın.
GoCharlie.AI
gocharlie.ai
İçerik Oluşturucunun Yeni En İyi Arkadaşı CHARLIE'YLE TANIŞIN! Charlie SINIRSIZ 4K Görsel oluşturmaya yardımcı olur Tam Bloglar Etkileyici gönderiler Reklamlar ŞİMDİ ÜCRETSİZ DENEYİN 1. Adımda Görüldüğü Gibi Kullanım durumunuzu seçin Görseller, Bloglar veya 60'tan fazla Pazarlama İçeriği Türü arasın...
ContentBot
contentbot.ai
10 kat daha hızlı yazın. Sizin için yazmak için dünyanın en gelişmiş yapay zekasını kullanın. Blog içeriği, açılış sayfaları, reklam metni ve çok daha fazlası.
HelloScribe
helloscribe.ai
Halkla İlişkiler ve Pazarlama Profesyonelleri için Hassas Yapay Zeka Araçları. HelloScribe'ın yapay zeka araçları, büyük fikirleri harekete geçirmenize, muhteşem içerikler oluşturmanıza ve çalışmanızı gürültünün ötesine taşımanıza yardımcı olur. Profesyoneller için üretildi. Senin için mükemmel.
Texta
texta.ai
Texta - AI blog yazarı ve makale fikirleri oluşturucu.
AIWritingPal
aiwritingpal.com
Yapay Zeka Yazma Asistanı. Daha Hızlı Yazın, Daha Akıllı Çalışın. Verimliliğinizi on kat artırın! Makaleleriniz, reklamlarınız, ürünleriniz, e-postalarınız ve makaleleriniz için benzersiz, ilgi çekici içerikler oluşturun!
ChatUp
aichattings.com
ChatUp AI, en son teknolojiyle dijital etkileşimlerinizde devrim yaratan, çok işlevli, en üst düzeyde yapay zeka arkadaşı. GPT 3.5 ve GPT 4.0'ın gücünü benimseyen ChatUp AI, günlük dijital yaşamınızı yaratıcılık, arkadaşlık ve verimliliğin bir karışımıyla zenginleştirmek için tasarlanan yeni bir yap...
Autoblogging.ai
autoblogging.ai
En İyi Yapay Zeka Makale Yazarı Autoblogging.ai ile İçerik Oluşturmanızda Devrim Yapın
HyperWrite
hyperwriteai.com
Kişisel Yazma Asistanınız. HyperWrite, nerede yazarsanız yazın yazınızı geliştirecek öneriler ve cümle tamamlamalar sağlar.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Şirket 1995 yılında kuruldu ve daha sonra 2015 yılında Endurance International'a satıldı.
GravityWrite
gravitywrite.com
İçerik Oluşturmanızı Yapay Zeka ile Güçlendirin. Saniyeler içinde bloglar, reklam kopyaları, e-postalar, sosyal medya gönderileri ve daha fazlasını oluşturun!
Krater AI
krater.ai
Krater AI ile girişimlerinizi bir sonraki seviyeye taşıyın. Hepsi bir arada SuperApp'imiz Yapay Zeka teknolojisinin gücünü açığa çıkararak içerik oluşturmadan metinden konuşmaya kadar her şeyi mümkün kılar. Krater ile sınırsız olanaklara ve gerçek yeniliğe erişim kazanacaksınız. Benzersiz işlevselli...
Essaybot
essaybot.com
Essaybot kişisel yapay zeka yazma aracınızdır. Essaybot, makale başlığınızla en alakalı içerikleri önerir. İntihal endişelerini ortadan kaldırmanız için yeniden ifade edilir. Artık akıllı alıntı bulucuyla!
Team-GPT
team-gpt.com
Tüm şirketiniz için sezgisel GPT sohbeti Team-GPT, 2 ila 2.000 kişi arasındaki ekipler için ChatGPT'nin benimsenmesini garanti eder. Paylaşılan tek bir çalışma alanında bilgiyi düzenleyin, işbirliği yapın ve yapay zeka konusunda uzmanlaşın.
Hive
hive.com
Hızlı hareket eden ekipler için 1 numaralı üretkenlik platformu. Projeleri yönetin, görevleri takip edin ve her büyüklükteki ekiple işbirliği yapın. 14 günlük ücretsiz denemeye bugün başlayın.
BingBang.ai
bingbang.ai
SEO için optimize edilmiş içerikleri 10 kat daha hızlı oluşturun ve otomatikleştirin
Conch
getconch.ai
Conch, 10 kat daha hızlı yazmanıza, alıntılar oluşturmanıza ve çok daha fazlasına olanak tanıyan hepsi bir arada yapay zeka yazma asistanıdır
Junia
junia.ai
Junia, yapay zeka görselleriyle bloglar, e-postalar ve reklamlar için saniyeler içinde yüksek kaliteli ve orijinal içerik oluşturmanıza yardımcı olan en iyi yapay zeka yazarıdır.
Puzzle Labs
puzzlelabs.ai
Puzzle Labs bir yapay zeka içerik iş akışı motorudur. Ekiplerin içerik iş akışlarını iyileştirmek için kullanılan insanların, süreçlerin ve teknolojinin kesişiminde yer alır. Ekipler, Puzzle'ı kullanarak içerik operasyon süreçlerinde 10 kat hızlanan bir artış elde ediyor.
Chapple
chapple.ai
Chapple: Metin, resim ve kod oluşturmaya yönelik yenilikçi yapay zeka araçlarına açılan kapınız. Pazarlamacılar, geliştiriciler ve yaratıcılar için kişiye özel çözümler. Bugün Chapple'ı keşfedin!