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Yapay Zeka Yazma Asistanları - En Popüler Uygulamalar - Antigua ve Barbuda

Yapay zeka yazma asistanları, araştırma, dilbilgisi, ton kontrolü ve yerelleştirme gibi görevleri kapsayan yazma sürecini kolaylaştırmak için makine öğreniminden yararlanır. Bu araçlar, metni incelemek ve öneriler veya ilgili materyaller sunmak için doğal dil işlemeyi (NLP) kullanır. Bunu yaparak içerik oluşturmayı hızlandırarak kullanıcıların hızlı ve güvenli bir şekilde yazmalarını sağlarlar. Artırılmış yazı, daha ilgi çekici materyaller hedefleyen içerik pazarlamacılarına veya iş ilanlarını hassaslaştıran İK personeline hitap ederek çeşitli mesleklerde kullanım alanı bulur. Yapay zeka yazma asistanlarının yelpazesi, kullanıcıların tüm içeriği hazırladığı kapsamlı platformlardan, yazma sonrası öneriler sunan daha basit botlara kadar çok çeşitlidir. Bazıları form oluşturma veya özel yazma önerileri gibi belirli işlevlere odaklanırken, diğerleri geniş kapsamlı yardım sağlar. Bir ürünün Yapay Zeka Yazma Asistanı olarak sınıflandırılabilmesi için aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekir: * Yazma görevlerine yardımcı olmak için yapay zekayı kullanın * Yazılı içeriği geliştirmek için içgörüler veya öneriler sağlayın * Yazarın bilgisini zenginleştirmek için ek, uygun kaynaklar sağlayın * Yazılı eserlerdeki gramer hatalarını düzeltin

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Grammarly

Grammarly

grammarly.com

Grammarly, yapay zeka ve doğal dil işlemeyi kullanan, İngilizce dilinde bir dijital yazma aracı olan kendi adını taşıyan yazılımı geliştiren çok uluslu bir Amerikan teknoloji şirketidir. Grammarly'nin ürünü, makine öğrenimi ve derin öğrenme algoritmaları aracılığıyla dilbilgisi denetimi, yazım denet...

QuillBot

QuillBot

quillbot.com

QuillBot'un başka sözcüklerle ifade etme aracı, dünya çapında milyonlarca kişi tarafından, son teknoloji ürünü yapay zekayı kullanarak cümleleri, paragrafları veya makaleleri yeniden yazmak için güvenilmektedir.

Wordtune

Wordtune

wordtune.com

Düşünceleriniz kelimelerle. Açık, ilgi çekici ve özgün bir yazıyla tam olarak ne demek istediğinizi söyleyin.

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp bir Amerikan pazarlama otomasyon platformu ve e-posta pazarlama hizmetidir. Platform, 2001 yılında Ben Chestnut ve Mark Armstrong tarafından kurulan ve daha sonraki bir tarihte Dan Kurzius'un da katılacağı bir Amerikan şirketi olan işletmecisi Rocket Science Group'un ticari adıdır. "Adını ...

Jenni AI

Jenni AI

jenni.ai

Bir Sonraki Araştırma Makalenizi Güçlendirin. JenniAI ile araştırma yapın ve bir sonraki makalenizi yazın.

AI Writer

AI Writer

ai-writer.com

2 Dakikada Doğru, İlgili ve Kaliteli İçerik Oluşturun. AI-Writer, yalnızca bir başlıktan makaleler oluşturmak için son teknoloji ürünü AI yazma modellerini kullanan, en doğru içerik oluşturma platformudur.

Jasper

Jasper

jasper.ai

Yapay zekayla içerikleri 5 kat daha hızlı oluşturun. Jasper, 3.000'den fazla 5 yıldızlı incelemeyle en yüksek kalitede yapay zeka metin yazarlığı aracıdır. Blog gönderileri, sosyal medya içeriği ve pazarlama metni yazmak için en iyisi.

Copy.ai

Copy.ai

copy.ai

Saniyeler içinde pazarlama metni oluşturmanıza olanak tanıyan dünyanın en gelişmiş yapay zeka metin yazarını yarattık!

Podium

Podium

podium.com

İncelemeler, Mesajlaşma, Ödemeler, Web Sohbeti ve daha fazlasıyla işletmenize haksız avantaj sağlayın.

NovelAI

NovelAI

novelai.net

GPT destekli Yapay Zeka Hikaye Anlatıcı. Yapay zeka tarafından yönlendirilen benzersiz hikayeler, heyecan verici hikayeler, baştan çıkarıcı aşk hikayeleri oluşturun veya sadece eğlenin. Her şey yolunda!

Murf AI

Murf AI

murf.ai

Çok yönlü bir yapay zeka ses oluşturucuyla metinden konuşmaya geçin. Yapay zeka etkin, gerçek insanların sesleri. Dakikalar içinde stüdyo kalitesinde seslendirmeler yapın. Podcast'ler, videolar ve tüm profesyonel sunumlarınız için Murf'un gerçekçi yapay zeka seslerini kullanın.

Spike

Spike

spikenow.com

Spike'ın güçlü Gelen Kutusu, Konuşma E-postasını, Görevleri, Notları, ortak dokümanları, dosya depolama alanını ve Takviminizi tek bir beslemede içerir.

ProWritingAid

ProWritingAid

prowritingaid.com

Kişisel yazma koçunuz. Tek bir pakette dilbilgisi denetleyicisi, stil editörü ve yazma danışmanı. En iyi yazı, doğru dilbilgisinden çok daha fazlasına bağlıdır. Stil sorunlarını da vurgulayan ve yazılarınızı kendi türünüzdeki en iyi yazarlarla karşılaştıran bir düzenleme aracına ihtiyacınız var.

SEMrush

SEMrush

semrush.com

SEMrush, SEO, PPC, içerik, sosyal medya ve rekabetçi araştırmalar için çözümler sunar. Dünya çapında 6000000'den fazla pazarlamacının güvendiği

Bitrix24

Bitrix24

bitrix24.com

Bitrix24 ücretsiz (küçük işletmeler için) bir sosyal girişim platformudur. Günlük operasyonların ve görevlerin birçok yönünü ele alan birleşik bir çalışma alanıdır. Dakikalar içinde kendi sosyal intranetinizi oluşturun!

Craft

Craft

craft.do

Baştan sona dijital cihazlar için tasarlanan Craft, yazma keyfini geri getiriyor. Craft, güzel belgeler ve notlar oluşturmak ve düşüncelerinizi paylaşmak için kullanılan bir araçtır. Craft'ta yarattığınız her şey tek dokunuşla paylaşılabilir. Craft, satır içi işaretlemeyi, geri bağlantıları, kod pa...

Rytr

Rytr

rytr.me

Rytr, yalnızca birkaç saniye içinde, çok düşük bir maliyetle yüksek kaliteli içerik oluşturmanıza yardımcı olan, yapay zeka destekli bir yazma aracıdır!

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.

Scholarcy

Scholarcy

scholarcy.com

Scholarcy, sizin için makaleleri okuyan ve önemli noktaları size aktaran dijital araştırma asistanınızdır! Scholarcy, belgelerinizi ortak not alma ve açıklama ekleme özellikleriyle herhangi bir cihazdan erişilebilen, aranabilir, paylaşılabilir özet bilgi kartları kitaplıklarına dönüştürür. PDF, Wor...

Writesonic

Writesonic

writesonic.com

Writesonic, yüksek performanslı makaleler, açılış sayfaları, reklamlar, ürün açıklamaları ve daha fazlasını saniyeler içinde oluşturmanızı son derece kolaylaştırır.

Paperpal

Paperpal

paperpal.com

Akademik yazımın geleceğini deneyimleyin. Daha iyi, daha hızlı yazmanıza yardımcı olacak gerçek zamanlı, konuya özel dil önerileriyle başarı şansınızı artırın!

Fibery

Fibery

fibery.io

Tüm şirket süreçlerini kod olmadan birbirine bağlamak için sonsuz esnek çalışma alanı. Alanlar yaratın, onları birbirine bağlayın, ekip arkadaşlarınızı davet edin ve havalı bir şey yap.

Smodin

Smodin

smodin.io

Smodin, günlük uygulamaları her dilde kullanılabilir hale getirme misyonundadır. Öncelikle öğrencilere, yazarlara, eğitimcilere ve sanal çalışanlara günlük işlerinde yardımcı olmaya odaklandık.

HyperWrite

HyperWrite

hyperwriteai.com

Kişisel Yazma Asistanınız. HyperWrite, nerede yazarsanız yazın yazınızı geliştirecek öneriler ve cümle tamamlamalar sağlar.

Simplified

Simplified

simplified.com

İçerik oluşturmanıza, markanızı ölçeklendirmenize ve ekibinizle daha önce hiç olmadığı şekilde işbirliği yapmanıza yardımcı olan hepsi bir arada dijital tasarım platformu. Hikayenizi anlatmak için ihtiyacınız olan her şey tek bir yerde.

TextCortex

TextCortex

textcortex.com

Tüm İçeriğinizi Yazmak için Tek Bir Yapay Zeka Aracı. Saniyeler içinde yazılan pazarlama, satış ve web sitesi metni. Son teknoloji yapay zeka tarafından desteklenmektedir. 1000'den fazla platforma entegre edilmiştir.

Sudowrite

Sudowrite

sudowrite.com

Sudowrite, yargılamayan, bir taslak daha okumak için her zaman orada olan, sabahın üçünde bile fikirleri asla tükenmeyen, her zaman istediğiniz AI yazma ortağıdır.️

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Şirket 1995 yılında kuruldu ve daha sonra 2015 yılında Endurance International'a satıldı.

Writer

Writer

writer.com

Writer, ekibinizdeki herkesin iyi yazmasına yardımcı olan bir yapay zeka yazma asistanıdır. Her yerde net, tutarlı ve markaya uygun içerik oluşturun. Bugün ücretsiz deneyin.

Paraphraser

Paraphraser

paraphraser.io

Paraphraser, cümleleri yeniden ifade etmek ve makaleyi yeniden yazmak için en iyi başka sözcüklerle ifade etme aracıdır. Kelime değiştiricimiz cümlelerin yapısını değiştirebilir ve eş anlamlıların yerini alabilir

Writecream

Writecream

writecream.com

Yapay zeka, soğuk e-postaları ve içerik oluşturmayı destekledi.

GravityWrite

GravityWrite

gravitywrite.com

İçerik Oluşturmanızı Yapay Zeka ile Güçlendirin. Saniyeler içinde bloglar, reklam kopyaları, e-postalar, sosyal medya gönderileri ve daha fazlasını oluşturun!

Cohesive AI

Cohesive AI

cohesive.so

En güçlü AI düzenleyiciyle büyülü içerikler oluşturun. ChatGPT istemi mücadelelerine son verin. Cohesive ile sorunsuz bir şekilde oluşturun, hassaslaştırın, düzenleyin ve yayınlayın.

GetGenie Ai

GetGenie Ai

getgenie.ai

Kişisel Yapay Zeka Asistanınız GetGenie ile 20 Kat Daha Hızlı Yazın ve Sıralayın. WordPress, SaaS uygulaması veya sohbet robotu olsun — GetGenie Ai, tüm iş kollarında, tüm cephelerde yanınızdadır!

Hypotenuse AI

Hypotenuse AI

hypotenuse.ai

Yapay zekanın içeriğinizi saniyeler içinde yazmasına izin verin. Yazarın tıkanıklığı olmadan. Birkaç anahtar kelime sağlayın ve dünya hakkında geniş bilgi birikimine sahip birinci sınıf yapay zekamızı kullanarak bunları anında tam uzunlukta makalelere ve pazarlama içeriğine dönüştürelim.

Frase

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WriterZen

WriterZen

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WordHero

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wordhero.co

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Krater AI

Krater AI

krater.ai

Krater AI ile girişimlerinizi bir sonraki seviyeye taşıyın. Hepsi bir arada SuperApp'imiz Yapay Zeka teknolojisinin gücünü açığa çıkararak içerik oluşturmadan metinden konuşmaya kadar her şeyi mümkün kılar. Krater ile sınırsız olanaklara ve gerçek yeniliğe erişim kazanacaksınız. Benzersiz işlevselli...

Essaybot

Essaybot

essaybot.com

Essaybot kişisel yapay zeka yazma aracınızdır. Essaybot, makale başlığınızla en alakalı içerikleri önerir. İntihal endişelerini ortadan kaldırmanız için yeniden ifade edilir. Artık akıllı alıntı bulucuyla!

nichesss

nichesss

nichesss.com

Bir iş fikri bulmaya veya mevcut olanı büyütmeye hazır mısınız? Nichesss seni korudu. 💪

Jounce AI

Jounce AI

jounce.ai

Sınırsız ücretsiz AI metin yazarlığı. Jounce, 55 milyon pazarlamacı ile 600 bin metin yazarı arasındaki büyük uçuruma yanıt vererek dünya çapındaki pazarlamacılara en gelişmiş yapay zeka teknolojisini sunuyor.

Team-GPT

Team-GPT

team-gpt.com

Tüm şirketiniz için sezgisel GPT sohbeti Team-GPT, 2 ila 2.000 kişi arasındaki ekipler için ChatGPT'nin benimsenmesini garanti eder. Paylaşılan tek bir çalışma alanında bilgiyi düzenleyin, işbirliği yapın ve yapay zeka konusunda uzmanlaşın.

Ludwig

Ludwig

ludwig.guru

Fikirlerinizi ifade etmek için mükemmel kelimeyi veya cümleyi bulmanıza yardımcı olan dilsel arama motoru ve akıllı çevirmen.

Outwrite

Outwrite

outwrite.com

Etkileyici bir şekilde yazın. Outwrite'ın yapay zeka yazma asistanıyla fikirlerinizi güçlü cümlelere dönüştürün.

NeuronWriter

NeuronWriter

neuronwriter.com

Web sitenizin içeriğini Google'ın seveceği şekilde optimize edin. Anlamsal modellere (NLP), Google SERP analizine ve rekabet verilerine sahip gelişmiş içerik düzenleyici. NEURONwriter, içeriği kullanıcının amacını göz önünde bulundurarak planlamanıza ve optimize etmenize yardımcı olur!

Yoodli

Yoodli

app.yoodli.ai

Yoodli'nin kişiselleştirilmiş iletişim koçluğuyla güveninizi artırın. Dinleyicilerin baskısı olmadan konuşma becerileriniz hakkında geri bildirim alın.

Chatbase

Chatbase

chatbase.co

Verileriniz için özel ChatGPT. Belgelerinizi yükleyin veya web sitenize bir bağlantı ekleyin ve verileriniz için ChatGPT benzeri bir sohbet robotu edinin. Daha sonra bunu web sitenize bir widget olarak ekleyin veya API aracılığıyla onunla sohbet edin.

Type

Type

type.ai

Oldukça hızlı yazmanıza yardımcı olan yapay zeka destekli belge düzenleyici.

GoCharlie.AI

GoCharlie.AI

gocharlie.ai

İçerik Oluşturucunun Yeni En İyi Arkadaşı CHARLIE'YLE TANIŞIN! Charlie SINIRSIZ 4K Görsel oluşturmaya yardımcı olur Tam Bloglar Etkileyici gönderiler Reklamlar ŞİMDİ ÜCRETSİZ DENEYİN 1. Adımda Görüldüğü Gibi Kullanım durumunuzu seçin Görseller, Bloglar veya 60'tan fazla Pazarlama İçeriği Türü arasın...

Upword

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Upword, insanların bilgileriyle daha üretken olmalarına yardımcı olmayı amaçlayan yapay zeka destekli bir özetleme aracıdır. Upword ile içeriği bilgiye dönüştürebilirsiniz.

Hive

Hive

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Hızlı hareket eden ekipler için 1 numaralı üretkenlik platformu. Projeleri yönetin, görevleri takip edin ve her büyüklükteki ekiple işbirliği yapın. 14 günlük ücretsiz denemeye bugün başlayın.

Originality.ai

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Ciddi İçerik Yayıncıları için Geliştirilmiş En Doğru Yapay Zeka İçerik Dedektörü ve İntihal Denetleyicisi Eğer bir SEO, İçerik Pazarlamacısı veya Web Sitesi Yayıncısı iseniz bu araç bir zorunluluktur! Aldığınız içeriğin gerçek kaynağını anlayın ve web sitenizi Google AI içerik güncellemeleriyle ge...

Molin AI

Molin AI

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Writeseed

Writeseed

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ChibiAI

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Nihayet. Yapay zeka yazma aracı aslında yazmaya odaklandı. Chibi'yi yaratıcı yazarlık ortağınız olarak düşünün. Düşüncelerinizi tamamlar, size yeni fikirler verir ve yazma tıkanıklığına uğradığınızda sizi dürter.

AIWRITER

AIWRITER

aiwriter.fi

Chat GPT ile para kazanmak mı istiyorsunuz? Saniyeler içinde yüksek kaliteli, ilgi çekici içerik oluşturmak için en iyi araç olan AI Writer'dan başka bir yere bakmayın. Gelişmiş yapay zeka algoritmalarımız ve sezgisel arayüzümüz sayesinde blog gönderileri, makaleler ve daha fazlasını kolaylıkla olu...

Reword

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reword.co

Düşünen bir editörle performans gösteren makaleler yazın. Reword, ekibinizin yapay zeka ile etik bir şekilde işbirliği yapmasına yardımcı olur, böylece okuyucularınız için olağanüstü makaleler yazabilirsiniz.

ContextMinds

ContextMinds

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ContextMinds, sizi alanınızda otorite yapacak SEO için optimize edilmiş içerik geliştirmek için beyin fırtınası yapmanıza ve konuları araştırmanıza yardımcı olur.

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