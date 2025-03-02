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Yapay zeka video oluşturma yazılımı, yapay zeka ve multimedya içerik üretiminin çığır açan birleşiminin somut örneğidir. Tamamı gelişmiş yapay zeka algoritmaları tarafından yönlendirilen, kullanıcılara video içeriği oluşturma, düzenleme, depolama ve dağıtma yetkisi veren bir dizi araç ve teknolojiyi kapsar. Bu kategori, yapay zekanın videoların tasarlanmasını, üretilmesini ve dağıtılmasını şekillendirmede önemli bir rol oynadığı, gelişen dijital içerik manzarasını yansıtıyor. AI video oluşturma araçları, sıfırdan video içeriği oluşturmak için sağlam bir platform görevi görür. Kullanıcıların, yazılı metni doğal sesli konuşmaya dönüştürmek için yapay zeka teknolojisinden yararlanmasına olanak tanıyarak ses seviyesi, perde ve duygu gibi özellikler üzerinde kontrol sağlar. Kullanıcılar, ellerindeki çok sayıda içerik geliştirme aracıyla, metinden ilgi çekici video sunumlarına sorunsuz bir şekilde geçiş yapabilir, video üretimini demokratikleştirebilir ve daha geniş bir izleyici kitlesi için erişilebilir hale getirebilir. Bu kategorideki düzenleme yetenekleri videoların kırpılmasını, düzenlenmesini ve işlenmesini kolaylaştırır. Kullanıcılar dosyaları çeşitli formatlarda kaydedip dışa aktarabilir, sosyal özellikler aracılığıyla içerikle etkileşime girebilir ve düzenleme sürecini kolaylaştırmak için yapay zeka destekli geliştirmelerden yararlanabilir. Bu işlevler, video prodüksiyonunun farklı aşamalarında kusursuz entegrasyonu teşvik ederek yaratıcılığı ve verimliliği artırır. AI video oluşturma araçları, oluşturma ve düzenlemenin ötesinde, kullanıcıların video dosyalarını yönetmelerine yardımcı olur; içerik yükleme, depolama, düzenleme ve paylaşma işlevleri sunar. Etiketleme ve meta veri özellikleri, organizasyonu optimize ederek kapsamlı içerik kitaplıkları arasında gezinmeyi basitleştirir. Bu özellikler, modern video prodüksiyonuyla ilgili karmaşık iş akışlarının yönetilmesi için vazgeçilmezdir. Dağıtım, kullanıcıların çeşitli kanallarda video paylaşmasına yardımcı olan araçlarla yapay zeka video oluşturmanın çok önemli bir yönüdür. Kodlama ve kod dönüştürme özellikleri, farklı platformlarla uyumluluğu sağlarken, sosyal medya ve içerik yönetim sistemleriyle entegrasyon da erişimi artırır. Bu yetenekler, içeriğin farklı hedef kitlelere göre uyarlanması ve optimize edilmesi gereken günümüzün dijital ortamının çok kanallı doğasıyla uyumludur. Yapay Zeka Video Oluşturma kategorisine dahil edilmeye hak kazanmak için bir ürünün: * Kullanıcıların harici video malzemesine ihtiyaç duymadan AI teknolojisine dayalı video içeriği oluşturmasına olanak sağlayın. * Yazılı metni doğal görünen konuşmaya dönüştürün ve ses seviyesi, perde ve duygu gibi unsurlar üzerinde kontrol sağlayın. * Çeşitli dosya türlerinde kaydetme ve dışa aktarma seçenekleriyle birlikte videoları kırpmak, düzenlemek ve değiştirmek için araçlar sağlayın. * Açık, şeffaf ve sağlam içerik denetleme sistemleri uygulayın. * Etiketleme ve meta veri özellikleri de dahil olmak üzere video dosyalarının depolanmasını, düzenlenmesini ve paylaşılmasını kolaylaştırın. * Kullanıcıların yorumlar, paylaşımlar, beğeniler vb. aracılığıyla bir veya daha fazla çalışma alanında ortak çalışmasına izin verin. * Yapay zeka video oluşturma teknolojisinin etik ve güvenli kullanımını sağlamak için içerik denetleme politikalarına sahip olun.
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LipSynthesis
lipsynthesis.com
LipSynthesis, belirli metinleri ileten seçilmiş kişilerin son derece gerçekçi videolarını oluşturmak için en son deepfake teknolojisini ve doğal dil işlemeyi (NLP) kullanan yenilikçi bir uygulamadır.
ASKtoAI
asktoai.com
ASKtoAI gelişmiş, yapay zeka odaklı bir içerik oluşturma aracıdır. Tamamı kurumsal ve kişisel iletişiminizi geliştirmek için tasarlanmış ilgi çekici metinler, özelleştirilmiş görüntüler, benzersiz ses kayıtları ve animasyonlu avatar videoları üretir. ASKtoAI ile yaratıcılığınızı dönüştürün.
Waymark
waymark.com
Waymark, dakikalar içinde çarpıcı, kişiselleştirilmiş reklamlar ve özellik noktaları oluşturmak için tek bir istem kullanan atılım AI üretim platformudur - yaratıcı becerilere gerek yoktur. İster medya, satış veya ajansta çalışıyor olun, Waymark, daha önce hiç olmadığı gibi iş akışlarınızda video kullanmanızı, performansınızı, gelirinizi ve büyümenizi artırmanızı sağlar. Waymark'ın gücünü deneyimleyin.
Studio Neiro AI
studio.neiro.ai
Studio Neiro AI olarak, insan benzeri özellikler ve incelikli mikro ifadelerle dolu video avatarları oluşturma konusunda benzersiz bir yetenek sunuyoruz. Bu avatarlar, yapay zeka avatarının sesini konuşmacının benzersiz kişiliğiyle yankılanacak şekilde özelleştirme özelliğiyle birlikte markanızın senaryosunu veya konuşma sesini kusursuz bir şekilde temsil edebilir. Aşağıdaki özelliklerin sizi beklediği Studio'muzla iletişimin geleceğini deneyimleyin: * Metni 150'den fazla dilde büyüleyici videolara dönüştürün. İlgi çekici bir sunum için AI avatar yelpazemiz arasından seçim yapın, seslerini özelleştirin ve istediğiniz duyguları ayarlayın. * Her türlü iş gereksinimine göre uyarlanmış gerçekçi metinden konuşmaya (TTS) seslendirmeler oluşturmak için mükemmel olan, doğal ses sentezleme teknolojimizi deneyimleyin. * Bir ses kaydı yükleyin ve orijinal vokal ifadeleri, duyguları ve vurguları olağanüstü bir doğrulukla korurken sesi zahmetsizce değiştirin. * Gelişmiş yapay zeka avatarlarımızı ve metinden konuşmaya teknolojimizi kullanarak, hedef kitlenizle gerçekten bağlantı kuran etkili reklamlar oluşturarak pazarlama çalışmalarınızı kolaylaştırın.
WellSaid Labs
wellsaidlabs.com
WellSaid Labs, önde gelen AI metin-konuşma teknolojisi şirketi ve seste insan eşitliğini sağlayan ilk sentetik medya hizmetidir. İçerik oluşturucular, ürün geliştiriciler ve markalar, hikayelerini ve dijital deneyimlerini çok çeşitli ses stilleri, aksanlar ve dillerle geniş ölçekte güçlendiriyor.
Immersive Fox
immersive-fox.com
Yapay zeka tarafından desteklenen metinden videoya web platformu. Videolarınızı dakikalar içinde oluşturun. Haftalar değil. Aktörlere, kameralara, ışıklara ve sonsuz düzenlemeye gerek yok.
Pipio
pipio.ai
Profesyonel AI videoları oluşturmak artık sadece yazma, tıklama ve sürükleme ile basit. Pipio, ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde tamamen özelleştirilebilen 100'den fazla gerçekçi sanal sözcü sunuyor. Bu AI avatarları, pazarlama, satış, e -öğrenme, eğitim ve daha fazlası için kişisel videografınız olarak hizmet veren 40+ dilde çeşitli aksanlarla konuşabilir. Pipio, pahalı kamera ekiplerine, yeteneklerine veya ajanslarına olan ihtiyacı ortadan kaldırarak parmaklarınızın ucuna bir video prodüksiyon stüdyosu koyar.
Atlabs
atlabs.ai
Yapay zeka ile dakikalar içinde ilgi çekici videolar oluşturun. Metin girin veya mevcut içeriği içe aktarın, parametreleri ayarlayın ve şık hareketli grafikler, B-roll'ler, altyazılar ve daha fazlasıyla markanıza özel olarak tasarlanmış profesyonel bir video elde edin.
Desk AI
desks.ai
Desk AI, yapay zeka sunucularını kullanarak kişiselleştirilmiş satış, pazarlama ve eğitim videoları oluşturmaya yönelik bir platformdur. * Müşteri Eğitimini Geniş Ölçekte Sunun * İhtiyaç Duyduğunuz Hızda Teslimat Yapın * Google İncelemelerini, PDF'yi, CSV'yi, Görselleri, Blogları kullanın * Dakikalar İçinde Veriye Dayalı Müşteri Eğitim Videoları Oluşturun Desk AI ile artık şunları yapabilirsiniz: * Mevcut #PowerPoint sunumlarını içe aktarın * Yapay zeka sunucularını, hatta dijital klonunuzu ekleyin! * İnteraktif sınavları entegre edin * Kusursuz LMS takibi için SCORM'a aktarın
Narration Box
narrationbox.com
Narration Box, 140'tan fazla yerel ve hiper-yerel dilde konuşabilen 700'den fazla yapay zeka anlatıcı sunan, yapay zeka destekli bir metin okuma ve seslendirme şirketidir. Bu yapay zeka anlatıcılarının birçoğu bağlamın farkındadır ve farklı aksan ve duygulara sahip bağlamsal sesler geliştirmelerine olanak tanır. Anlatım Kutusu ile metni bir URL veya belge aracılığıyla içe aktarabilir ve tüm metin ve ses varlıklarınızı özel stüdyonuzda yönetebilirsiniz. Her AI anlatıcı, özel gereksinimlerinize göre özelleştirilebilen kendi özellikleriyle birlikte gelir. Ayrıca Narration Box, süreç boyunca size yardımcı olmak için güçlü ve hızlı yanıt veren müşteri desteği sağlar. İster projeniz için profesyonel bir seslendirmeye, ister sesli kitabınız için ilgi çekici bir anlatıcıya, ister çok dilli içeriğiniz için yerelleştirilmiş bir sese ihtiyacınız olsun, Narration Box, kapsamlı AI anlatıcı kütüphanesi ve kullanıcı dostu platformuyla kapsamlı bir çözüm sunar.
makereels.ai
makereels.ai
AI Text to Reels Maker, bir konuyla ilgili Gerçekler, İstatistikler, Sınavlar, Analizler ve Eğitim gibi metin veya içeriklerden makaralar oluşturan bir üretkenlik aracıdır. Tüm makaralar, gelişmiş yapay zeka veya sesinizin klonlanmış bir versiyonunu kullanan sesli anlatım içerir. Otomatik pilot modu ile makaraların otomatik olarak oluşturulmasını ve TikTok, YouTube Shorts ve Instagram Reels gibi platformlarda yayınlanmasını kolaylaştırır. İsteğe bağlı olarak, her makara yayınlanmadan önce insan tarafından incelenebilir. Tüm makaralarda işletmenizin adı ve logosu bulunur. * AI Komut Dosyası Oluşturma: Çeşitli metin istemlerinden veya gerçekler, istatistikler, bilgiler, içgörüler, tanıtım ve diğerleri gibi kategorilerden gerçek komut dosyaları oluşturur. * Yapay Zeka ve Klonlanmış Sesli Anlatım: Yapay zeka tarafından oluşturulan bir ses kitaplığı arasında seçim yapın veya benzersiz bir dokunuş için sesinizi klonlayın. * Makara Oluşturma için Otomatik Pilot Modu: Makaralarınız için oluşturma ve yayınlama sürecini otomatikleştirin. * Sosyal Medya Platformlarında Otomatik Yayınlama: Doğrudan TikTok, YouTube Shorts ve Instagram Reels'te yayınlayın. * Markalama Yeteneği: Marka adınızı veya logonuzu makaralara ekleyin. * Çeşitli Şablon Seçenekleri: İçerik stilinize uyacak çeşitli şablonlar arasından seçim yapın. * Basit Kullanıcı Arayüzü: Her seviyedeki kullanıcı için kullanımı kolay tasarım. * Performans Analizi: Makaralarınızın performansını izlemek ve analiz etmek için yerleşik araçlara erişin.
Captiwiz
captiwiz.com
Yapay Zeka Destekli Altyazılarla Şaşırtıcı Videolar Oluşturun Büyüleyici altyazılar oluşturun, anahtar kelimelerinizi vurgulayın ve saniyeler içinde müzik ve animasyonlu emojiler ekleyin
Feedeo
feedeo.spreading.ai
Feedeo'nun etkileşimli video platformuyla müşteri adayları oluşturun, ürünleri sergileyin, katılımı oyunlaştırın ve zahmetsizce geri bildirim toplayın.
Pareto
pareto.io
Pareto, Native Gen AI platformudur. Dünya çapında 107'den fazla ülkede, 400'ün üzerinde ödeme yapan orta ve büyük ölçekli işletme de dahil olmak üzere 500.000'den fazla kullanıcıya gururla hizmet veriyoruz. Yenilikçi atılımımız, dünyanın ilk Yapay Zeka (AI) pazarlama asistanı Tess'in tanıtımıyla geldi. Tess, verileri ve sistemleri uçtan uca otomasyon yoluyla ustaca entegre ederek insani başarıları hızlandırmada etkili oldu. Pareto ile pazarlamacılar değerli zamanlarını geri kazanarak daha stratejik ve yüksek etkili faaliyetlere odaklanmalarına olanak tanıyor. Tekrarlanan görevlere daha az katılımla daha iyi sonuçlar sağlıyoruz.
Metaphysic.ai Pro
metaphysic.ai
Metaphys PRO, yüzünüzün görüntüleri, sesinizin kayıtları veya performansınızın videosu da dahil olmak üzere, yaşamınız boyunca değerli bir yüz, ses ve performans verileri portföyü oluşturmanıza yardımcı olur.
Personate AI
personate.ai
Personate, sentetik insanları kullanan bir AI video üretim platformudur. Personat ile takımlarınız için kamerasız öğrenme ve geliştirme içeriği için video sunumları oluşturabilir ve sadece metin yazarak insan konuşmasını sağlayabilirsiniz. Bu sizi pahalı video üretim maliyetinden kurtarır ve geleneksel yöntemlerden daha fazla zaman kazandırır. Personate AI, müşteri hunisi boyunca dönüşümleri en üst düzeye çıkarabilir, sepet bırakma oranlarını azaltabilir, kayıp olası satışları yeniden etkileştirebilir ve bir seferde bir kullanıcıya hitap eden ölçekte hiper kişiselleştirilmiş videolarla müşteri deneyimini geliştirebilir.
Reface
reface.ai
Reface - Burada sadece bir selfie ile video ve GIF'lerde yüzleri değiştirebilir, fotoğrafları canlandırabilir ve fotoğrafları çizgi filmlere dönüştürebilirsiniz.
Rizzle
rizzle.com
Rizzle, podcast'lerden ve videolardan tanıtımlar, öne çıkanlar ve klipler oluşturur. Yapay zekayı kullanan Rizzle, düzenleme süresini 8+ saatten 30 dakikanın altına indiriyor. Rizzle, olağanüstü kalitede videolar sunmak için Getty Images, MapTiler, OpenAI, Anthropic ve diğerleriyle ortaklık yapıyor.
Vidext
vidext.io
İş gücünüzün katılımını sağlayan ve onlara ilham veren, kolayca güncellenebilen, tercüme edilebilen ve kişiselleştirilebilen, sunucunun yönlendirdiği video kursları oluşturun. Bunu videoyla açıklayın, tanıtın ve satın. Metin yazmanın rahatlığıyla Vidext'te bulunan 40 dilde anlatımlı video sunumları oluşturun. Aktörlere, film ekiplerine ve pahalı ekipmanlara veda edin.
Laetro
laetro.com
Projelerinizi istediğiniz zaman teslim etmek için birinci sınıf yaratıcı ekiplere sahip olun. İsteğe bağlı yaratıcı ve tasarım desteğiyle daha hızlı ilerleyin. Hiçbir ajansa gerek yok.
X-Me
x-me.ai
AI avatar videolarınızı oluşturmak için metin girişleri! Sadece 10 saniye!
Argil
argil.ai
İçerik oluşturucu ekonomisi için video oluşturma motoru - 2 dakika içinde sosyal medyanız için mükemmel bir videoya veya genel bir avatara sahip olun
Vadoo AI
vadoo.tv
Vadoo AI, metin-video dönüşümü, altyazılara sahip sağlam bir video düzenleyicisi, B-roll, geçişler ve müzik ve video barındırma sunan hepsi bir arada bir AI video jeneratörüdür. VADOO AI video jeneratörü ile metin istemlerinizi dakikalar içinde videolara çevirin. Temaları kullanın, seslendirmeler, altyazılar ekler ve sadece kısa bir AI videoları oluşturur. Vadoo, iki birincil hizmet sunan kapsamlı bir platformdur: * VADOO AI: Kısa biçimli videoların oluşturulmasını ve düzenlenmesini basitleştiren hepsi bir arada yapay zeka video platformu. Kullanıcıların metin istemlerini birkaç dakikalar içinde ilgi çekici videolara dönüştürmelerine olanak tanır, özelleştirilebilir temalar, seslendirmeler, altyazılar ve gelişmiş düzenleme araçları gibi özellikler sunar. Platform, 50'den fazla dilde çok dilli altyazı destekleyerek küresel bir kitle için uygun hale getiriyor. Buna ek olarak, Vadoo AI, YouTube, Instagram ve Tiktok gibi sosyal medya platformlarıyla sorunsuz entegrasyon sağlar ve kullanıcıların içeriklerini zahmetsizce dışa aktarmalarına ve paylaşmalarına olanak tanır. * Vadoo.tv: İşletmelerin video ile büyümesine yardımcı olmak için sofistike bir video pazarlama araçları sunan profesyonel bir video barındırma çözümü. Video barındırma, özelleştirilebilir video oynatıcılar, açılış sayfaları ve pazarlama entegrasyonları gibi özellikler sağlar ve kullanıcıların video içeriğini etkili bir şekilde yönetmelerini ve paylaşmalarını sağlar. Bu hizmetler birlikte, kullanıcıları yüksek kaliteli video içeriğini sorunsuz bir şekilde oluşturma, düzenleme, barındırma ve paylaşmaları için güçlendirir.
2Moons
2moonsai.com
2Moons, FLUX gibi birden fazla motoru kullanan Görüntü nesilleri için AI araçlarına sahiptir. Bir sonraki yapay zeka yaratımınız için ilham ve fikir almak üzere 100.000 İstemden oluşan kapsamlı bir koleksiyona göz atın. 2moons, benzersiz görüntü istemleri oluşturmak ve keşfetmek için tasarlanmış yapay zeka destekli bir platformdur. Kullanıcılara vintage, Pixar'dan ilham alan tasarımlar, pop art, oyun görselleri ve daha fazlası gibi çeşitli sanat tarzlarını keşfetme yeteneği sunar. Site, içeriğini illüstrasyon, fotoğraf, soyut, doğa ve fantezi gibi kategoriler halinde düzenleyerek kullanıcılara yaratıcı ihtiyaçlarına göre çeşitli seçenekler sunuyor. 2moons düzenli olarak seçili istemleri vurgulayarak kullanıcılara yaratıcılığı teşvik etmek için yapay zeka tarafından oluşturulan sanat eserlerinden oluşan özel bir koleksiyon sunar. Bu istemler, çeşitli projeler için ilham kaynağı olarak hizmet ederek kullanıcıların farklı stilleri ve sanatsal olasılıkları keşfetmesine olanak tanır. Ayrıca araç, kullanıcıların özel ihtiyaçlarına uygun görsel fikirlerini kolayca bulmalarına olanak tanıyan bir arama fonksiyonu da sunarak görsel içerik oluşturmak veya geliştirmek isteyen herkes için çok yönlü bir kaynak haline geliyor. 2moons, dijital sanatçılara, tasarımcılara, fotoğrafçılara ve AI tarafından üretilen sanatla ilgilenen herkese hitap ederek, minimum çabayla profesyonel kalitede görüntüler üretmelerine olanak tanır. Çeşitli tarzlara ve ilhamlara kolay erişim sayesinde kullanıcıların deney yapabileceği ve sanatsal vizyonlarını hızla hayata geçirebileceği yaratıcı bir alandır. Platform kullanıcı dostudur ve erişim için hem ücretsiz hem de premium seçenekler sunar.
EVE AI
dapp.eveai.xyz
EVE AI ile yapay zeka hayallerini gerçeğe dönüştürüyoruz. Tamamı blockchain tarafından desteklenen arkadaşlığı, yaratıcı paketi ve NFT'leri keşfedin. Yapay zeka destekli hız ve stil tutarlılığıyla yaratıcı projeleriniz için üretim kalitesinde varlıklar oluşturun. EVEAI, derin öğrenme algoritmaları aracılığıyla performansını sürekli olarak iyileştirmek için müşteri etkileşimlerinden öğrenir.
SpiritMe
spiritme.tech
Spirit Me, kullanıcıların dijital avatarlarla anında video üretmesini sağlayan bir araçtır. Metin-konuşma teknolojisini kullanan Spirit Me, gerçekçi görseller, sesler ve ifadelerle videolar oluşturur. Araç, üç dakikalık video ve iki hisse senedi avatarı ile ücretsiz bir planın yanı sıra bir özel avatar için ayda 69 $ veya 499 $/yıl ile bir abonelik planı sunan basit ve uygun fiyatlı olacak şekilde tasarlanmıştır. Buna ek olarak, Spirit Me, bireysel ihtiyaçlara uygun çeşitli ödeme seçenekleri ve avatarlar içeren ön ödemeli bir plan sunar. Araç, dijital etkileyiciler olmak, kişiselleştirilmiş video reklamları oluşturmak ve izleyicilerini meşgul etmek isteyenler için idealdir. Spirit Me ayrıca sohbet botu entegrasyonu ve sonsuz miktarda dijital avatar içeriği üretme yeteneği sunar. Kullanıcılar haber ve tekliflerde güncel kalmak için bir e-posta listesine katılabilir. Genel olarak, Spirit Me, dijital avatar videoları oluşturmak için kullanımı kolay ve uygun fiyatlı bir platform sağlar.
Runway
runwayml.com
Video düzenlemek için ihtiyacınız olan her şey hızlı. Büyülü AI araçları, gerçek zamanlı işbirliği, hassas düzenleme ve daha fazlası. Yeni nesil video oluşturma paketiniz. Pist, insan hayal gücü için yeni araçlara öncülük eden bir araştırma şirketidir. İçerik oluşturmanın geleceğine erişilebilir, kontrol edilebilir ve yaratıcılar için güçlendirilmesini sağlayan çok modlu AI sistemlerinin ön saflarında yer almıştır. Pist’in misyonu, herhangi bir yerde herkesin hikayelerini anlatabilmesini sağlamaktır. Görsel -işitsel içeriğe uygulanan derin öğrenme tekniklerinin sanat, yaratıcılık ve tasarım araçlarını sonsuza dek değiştireceğine inanıyor.
Simplified
simplified.com
Basitleştirilmiş, pazarlamanızı oluşturmak, işbirliği yapmak ve ölçeklendirmek için tek uygulamadır. Tasarlayın, pazarlama kopyası yazın, video oluşturun, işbirliği yapın ve sosyal kişilere yayınlayın - hepsi aynı yerde. Hız ve sadelik için inşa edilen Basitleştirilmiş, 400.000'den fazla yaratıcının, pazarlamacının ve işletmelerin pazarlamalarını ölçeklendirmelerine, iş akışlarını kolaylaştırmasına ve birkaç tıklamayla iş yapmasına yardımcı olur. Kodsuz bir tasarım editörü, AI yazarı, çarpıcı şablonlar, birden fazla marka kiti, sınırsız çalışma alanları ve uygulama içi yayıncılık ile sekmeleri değiştirmeden pazarlamanızı başlatabilir ve bitirebilirsiniz. Durmadan.
VEED
veed.io
VEED, video üretimini ölçeklendirmek isteyen işletmeler için hepsi bir arada platformdur. Pazarlama, Satış, L&D ve sosyal medya alanındaki 200'den fazla ülkedeki müşteriler her zamankinden daha hızlı 30x video oluşturuyor. VEED, ekibinizin elindeki gücü şunlara koyar: * Kalite içeriğini kaydedin * Videoları kolaylıkla düzenleyin * Otomatik olarak yazılı Gizli ve pahalı düzenleme yazılımı öğrenmeyi veya ajanslara güvenmeyi unutun. Veed, sezgisel video araçlarınızdır. CEO'dan stajyere kadar olan herkes, profesyonel beceriler olmadan profesyonel videolar üretmek için kullanabilir. Veed Enterprise size izin verir: * Gerçek zamanlı olarak diğer ekip üyeleriyle işbirliği yapın * 30.000'den fazla stok medya varlık kütüphanesine erişin * Zaman kazanmak için özel şablonlar kullanın Oh, ve Veed, üretimi 10 kat daha verimli hale getirmek için bir dizi AI araçlarına sahiptir. VEED AI size izin verir: * Metni AI avatarlarıyla videolara dönüştürün * Otomatik olarak doğru altyazılar oluşturun * Video ve resim arka planlarını anında kaldırın * Ve daha fazlası Veed, 3 milyondan fazla yaratıcının dünya standartlarında video stratejilerini körükleyen yazılımdır. * VEED, otomatik altyazılar, içerik algılama ve çeşitli tasarım seçenekleri gibi özellikler sunan bir video düzenleme platformudur. * Kullanıcılar sık sık kullanım kolaylığından, altyazı özelliğinin doğruluğundan ve yaratıcı düzenleme ve profesyonel kaliteli videolara izin veren çeşitli tasarım seçeneklerinden bahsediyor. * Gözden geçirenler, üyelik düzeyine dayalı özellikler, ara sıra yavaş işlem süreleri ve temel planda daha gelişmiş özellikler arzusu gibi sorunlar yaşadılar.
Synthesia
synthesia.io
Synthesia, metni özelleştirilebilir avatarlarla profesyonel videolara dönüştüren bir AI video oluşturma platformudur - kameralara gerek yoktur. Hızlı, uygun maliyetli ve eğitim, pazarlama ve eğitim için mükemmel olan işletmelerin ve yaratıcıların nasıl iletişim kurduklarını devrim yaratıyor. Binlerce şirket bunu 120 dilde video oluşturmak için kullanıyor ve zamanlarının ve bütçelerinin% 80'ini tasarruf ediyor. Accenture, BBC, Google, Amazon ve daha fazlası tarafından güvenilir. Sadece metin yazarak AI videoları oluşturun. Kullanımı kolay, ucuz ve ölçeklenebilir. Doğrudan tarayıcınızdan insan sunumcusu ile ilgi çekici videolar yapın
Typecast
typecast.ai
Typecast ile Duygusal Metin Okuma özelliğine sahip AI Ses Oluşturucu, kullanıcıların metni gerçekçi konuşmaya dönüştürmesine olanak tanıyan çevrimiçi bir araçtır. 400'den fazla hiper gerçekçi sesten oluşan bir kütüphaneye sahip olan bu araç, kullanıcıların içeriği tam istedikleri gibi oluşturmalarına olanak tanır. Hikaye anlatımı, sunum, ürün pazarlama, eğitim videoları, YouTube videoları ve eğitim dahil olmak üzere farklı amaçlara yönelik çeşitli özellikler ve işlevler sunar. Typecast'in Yapay Zeka Ses Oluşturucusu, kullanıcıların video içeriklerini büyüleyici seslerle güçlendirmelerine olanak tanıyan gerçekçi Yapay Zeka sesleri ve avatarları sağlamak üzere tasarlanmıştır. ve ilgi çekici ses. Kullanıcılar kolayca bir karaktere rol verebilir, istedikleri metni yazabilir, ses stilini seçebilir ve oluşturulan sesi indirebilir. Araç ayrıca sesli kitaplar, eğitim, satış, belgeseller, eğitim ve oyun gibi farklı kategoriler için metinden sese şablonlar sunarak kullanıcıların başlamalarını kolaylaştırır. Typecast'in AI Ses Oluşturucusunu kullanmanın en önemli avantajlarından biri, yeteneğidir. Zamandan tasarruf etmek ve üretim maliyetlerindeki sıkıntıyı ortadan kaldırmak için. Araç, ekran kaydı ve post prodüksiyon düzenleme ihtiyacını ortadan kaldırdığı için kullanıcıların oyuncu tutmasına, film ekibini yönetmesine veya bir stüdyo kiralamasına gerek yok. Kullanıcıların yazılı içeriklerini doğrudan platforma yazmalarına, yapıştırmalarına veya içe aktarmalarına olanak tanıyan basit ve kullanıcı dostu bir arayüz sunar.Genel olarak Typecast'in AI Ses Oluşturucusu, kullanıcılara içerik oluşturmak için geniş bir seçenek yelpazesi sunan web tabanlı bir platformdur. insan benzeri sanal avatarlara sahip yüksek kaliteli video içeriği. Duygusal metinden sese ayarlar, geniş bir seslendirme aktörleri kütüphanesi ve kusursuz bir düzenleme deneyimi sunar. Kullanıcı dostu arayüzü ve güçlü özellikleriyle Typecast'in AI Ses Oluşturucusu, videolarını gerçekçi ve ilgi çekici sesle geliştirmek isteyen içerik oluşturucular için değerli bir araçtır.
Colossyan
colossyan.com
Burada Colossyan'da öğrenmenin geleceği AI videosu tarafından inşa edildi. Colossyan'ın kullanımı kolay AI video platformu, L&D içerik oluşturma manzarasını yeniden şekillendiriyor. Novartis, Continental, WSP ve Paramount gibi en iyi şirketlere katılın ve pahalı çekimler, planlama gecikmeleri ve düşük katılım için veda edin. Colossyan, geleneksel üretim maliyetinin bir kısmında AI kullanarak eğitim videoları oluşturmanızı sağlar ve sadece metin materyalinden daha yüksek etkinliğe sahiptir. * Metinden video oluşturun Metin, PDFS, profesyonel olarak tasarlanmış şablonlardan veya AI ile çalışan bir video istemi aracı kullanarak etkili videolar oluşturun. Kullanıma hazır şablonlar, yerelleştirme araçları ve basit ve sezgisel bir video düzenleyicisi ile tamamlanan Colossyan'ın gelişmiş metin-konuşma teknolojisinin gücünü kullanın. * Mükemmel AI sunucunuzu seçin Colossyan, 100'den fazla en kaliteli AI avatarından oluşan geniş ve çeşitli bir kütüphane sunar ve videolarınızı hiper gerçekçi sunum yapan kişilerle kişiselleştirmeyi her zamankinden daha kolay hale getirir. Colossyan’ın benzersiz konuşmalarından yararlanın, bir sahnede birden fazla avatarla senaryo tabanlı öğrenme yapmak veya Colossyan'ın özel AI Avatar eklentisiyle kendinizin bir AI sunumunu oluşturmak için yer alıyor. * Dört tıklamayla yerelleştirin 70'den fazla dil ve aksan içinde video üretin ve Otomatik Çeviri özelliğimizi kullanarak Kolosnyan videolarınızı sadece dört tıklamayla kolayca çevirin. * Kolossyan'ı ücretsiz deneyin Risksiz 14 günlük denememizle Kolossal Farkını deneyimleyin. Yapay zeka odaklı video öğrenimi ile ekibinizin potansiyelini açın.
D-ID
d-id.com
D-ID, üretken yapay zeka manzarasında bir inovasyon bağıdır, hareketsiz fotoğrafları dinamik AI video anlatılarına ve dijital insanları içeren etkileşimli deneyimlere dönüştürür. Sağlam API'si, müşteri deneyimi (CX), pazarlama ve öğrenme ve geliştirme gibi sektörler arasında canlı akış ve etkileşimli etkileşimlerin merkezi olan gerçek zamanlı video üretimini sağlama yeteneğinde benzersizdir. Self servis Creative Reality ™ stüdyosu ve mobil uygulamalar, D-ID'nin yenilikçi erişimini genişleterek AI tarafından oluşturulan videoların oluşturulmasını ve özelleştirilmesini basitleştiriyor ve D-ID'nin dijital iletişimi zenginleştirme taahhüdünü özetliyor.
Munch
getmunch.com
Munch, işletmelere uzun biçimli video içeriği için yatırım getirilerini (ROI) artırmalarına yardımcı olan gelişmiş bir AI platformudur. Munch'un AI teknolojisi, uzun videoları izleyicileri büyüleyen ve markaları dijital trendlerde oyunun önünde tutan ısırık büyüklüğünde, sosyal medya optimize edilmiş kliplere dönüştürüyor. Munch'un yenilikçi platformu sadece uzun biçimli içeriği optimal sosyal medya ısırıklarına dönüştürmekle kalmaz, aynı zamanda video düzenleme ve trend araştırmalarının kaynak yoğun sürecini de kolaylaştırır. Sosyal medya yayıncılığının zorlu sıklığına hitap etmek için tasarlanmış otomatik bir çözümdür ve markanızı zahmetsizce izleyici katılımının ön planında tutar.
Vidon.ai
vidon.ai
idon.ai, blog yazılarınızdan otomatik olarak ilgi çekici paylaşılabilir videolar oluşturur. Sosyal medyada öne çıkmak, Google'da daha üst sıralarda yer almak ve içeriğinizi yalnızca video platformlarında paylaşmak için videoyu kullanın. Temel Faydalar: * Sosyal Medyada Öne Çıkın: Sosyal medyadaki yeni blog yayınınıza bir tanıtım videosu paylaşın. Potansiyel müşteriler video tüketmeyi tercih ediyor ve paylaşılma olasılığı 3 kat daha fazla. * Google'da daha üst sıralarda yer alın: Google video içeriğini seviyor! Blog yazılarınıza video yerleştirerek sıralamalarınızı ve bekleme sürelerinizi artırın. * Hedef kitlenizi sınırlandırın: İçeriğinizi yeni bir hedef kitleye yeniden sunmak için içeriğinizi yalnızca TikTok ve YouTube gibi video platformlarında paylaşın. Nasıl çalışır: * Videolar blog yayınınızdan saniyeler içinde otomatik olarak oluşturulur. * Sadece makalelerin URL'sini girin ve oluştur'a tıklayın! * Videoyu oluşturmak için makalenizin başlıkları, metni ve görselleri kullanılacaktır. * Metninizi okumak için süper gerçekçi AI seslendirmelerimizden birini seçin. * Size tam kontrol sağlamak için manuel olarak da video oluşturabilirsiniz. Ne tür videolar hazırlayabilirim? * Blog gönderisi teaserı: Bir makalenin girişini paylaşın ve makalenin tamamını web sitenizde okumanızı isteyin. Bu videolar, yalnızca metin/resim gönderilerine göre daha yüksek tıklama oranına sahip olduklarından yeni blog gönderinizi paylaşmak için mükemmeldir. * İncelemeler / Vaka çalışmaları: Bırakın müşteri incelemeleri ve vaka çalışmaları kendi adına konuşsun. Metin tabanlı referansları videoya dönüştürür. * Nasıl Yapılır: Pazarlama, eğitim veya destek için saatler değil dakikalar içinde açıklayıcı videolar oluşturun. * Duyurular: Yeni özellikler veya iş ilanları hakkındaki haberleri hedef kitlenizle daha ilgi çekici bir video formatında paylaşın. Video SEO'yu hızla artırabilir: * Özellik parçacıkları: Video içeren sayfaların özellik parçacıkları olarak seçilme şansı daha yüksektir. * Tıklama oranını artırın: Video içeren sayfalar bazen arama motoru sonuç sayfasında videonun küçük resmini gösterir. Bu, 1. sonuç olmasanız bile TO'nuzu hızla artırabilir. * Daha geniş erişim: Video içeren siteler Google görselinde ve Google video aramada gösterilecek ve erişiminiz genişletilecektir. * Daha uzun kalma süresi: Kalma süresi, ziyaretçilerin sitenizde geçirdiği süredir. Arama sıralamalarınız için önemli bir ölçümdür. Videolar daha ilgi çekici olduğundan ve gözden geçirilemediğinden, bekleme süresini ve sıralamanızı büyük ölçüde artırabilirler. * Daha az rekabet: Google video içeriğini seviyor! Sıralamak istediğiniz her anahtar kelime için 100'lerce makale var, ancak yalnızca bir avuç video var. Video, sosyal takipçilerinizi artırır: * Hedef kitlenizi büyütün: Birçok platform metin/resim yerine videoyu teşvik eder. Görülme ve paylaşılma olasılığı daha yüksektir. İçeriğinizi daha geniş bir kitleye gösterme. * Öne çıkın: Video göz alıcı ve ilgi çekicidir; mevcut içeriğinizden kaydırmayı durduran videolar oluşturun. * Tıklama oranını artırın: Video daha kişisel hissettirir ve daha fazla değeri önceden paylaşmanıza olanak tanır, bu da web sitenizin tıklama oranını artırır. * Yalnızca video platformları: Çoğu platform yalnızca videoya izin verir, daha geniş bir izleyici kitlesinin ilgisini çekmek için metninizi videoya dönüştürün. Bloglarınızı YouTube, TikTok, Instagram ve daha fazlasında paylaşın!
Tavus
tavus.io
Tavus, uygulamalar içinde yapay zeka kopyalarının oluşturulmasını kolaylaştıran, geliştirici odaklı bir yapay zeka video araştırma aracıdır. Tavus'un kullanımı kolay API'leri sayesinde kullanıcılar, metinlerden kendilerine ait kişiselleştirilmiş videolar oluşturabilir. Bu, stüdyo kalitesinde videoların yüksek maliyetli, yüksek karmaşıklıkta kaydedilmesine olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Tavus ayrıca geleneksel yöntemleri atlayarak doğal yüz hareketleri ve ifadeleriyle hiper gerçekçi konuşan kafa videoları oluşturmasıyla da övünüyor. Tavus bunun ötesinde güvenlik ve video modeli kullanımına da büyük önem veriyor. Daha sorunsuz bir geliştirme döngüsünü desteklemek amacıyla Tavus, oluşturma ve başlatma süreci boyunca hızlı yanıt veren desteğin yanı sıra kapsamlı, anlaşılması kolay belgeler sağlar. Bir AI video aracı olarak Tavus, AI ses klonlama, AI HD dudak senkronizasyonu, sınırsız ses değişkenleri, dinamik video arka planları, özel markalama ve yerleştirilebilir CTA'lar gibi özellikleri içerir. Bu, daha istikrarlı ve ölçeklenebilir AI video oluşturulmasına olanak tanır. Tavus API'leri, video düzenleme araçları, etkileyici uygulamalar, video satış uygulamaları ve eğitim sektörleri gibi çok çeşitli sektörlerde kullanılabilir.
DeepBrain AI
deepbrain.io
DeepBrain AI Aracı, işletmelerin seçim yapabileceği çeşitli çekici AI avatarları sunar. Bu araç, herhangi bir işletme ihtiyacı için mükemmel bir uyum sağlamak için çeşitli etnik kökenler, çağlar ve stillerle donatılmıştır. AI Studios ayrıca bu avatarları 80'den fazla dilde sunarak onları dünya çapında işletmeler için küresel bir çözüm haline getiriyor. AI avatarları sadece birden fazla etnik köken ve meslekte mevcut değildir, aynı zamanda bu araç aynı zamanda avatarların özelleştirilmesinin belirli iş ihtiyaçlarına uymasını sağlar. AI Avatar aracı ayrıca hatırlama, videoya metin, videoya PowerPoint, ChatGpt, Face Swap ve Metin gibi özellikler de içerir. Bu özellikler, işletmelere daha fazla esneklik sağlar ve kolaylık ve verimlilikle video oluşturmalarını sağlar. DeepBrain AI aracı, finansal hizmetler, perakende, eğitim ve medya dahil olmak üzere çeşitli endüstrilerde faydalı olabilir. Ayrıca, avatarlar eğitim videoları, nasıl yapılır videoları ve çevrimiçi video yapımı dahil olmak üzere çeşitli amaçlar için kullanılabilir. Genel olarak, DeepBrain AI Tool, işletmelere video yapma ihtiyaçları için dinamik bir çözüm sunar. Çok yönlü ve özelleştirilebilir, pazarlama stratejilerini geliştirmek için yaratıcı bir yaklaşım arayan işletmeler için mükemmel bir uyum sağlar.
Hippo Video
hippovideo.io
Hippo Video: Yapay zeka ile zahmetsiz video oluşturma ve dağıtım Hippo Video, işletmelere uzun süreli kayıt oturumları veya karmaşık düzenleme ihtiyacını ortadan kaldırarak ölçekte etkili videolar oluşturmalarını sağlar. Yapay zeka ile çalışan platformumuz süreci kolaylaştırarak aşağıdakileri sağlar: * Dakikalarda profesyonel videolar zanaat: Hippo Video, hızlı bir şekilde cilalı videolar oluşturmak için metin-Video, etkileşimli insan avatarları ve ekran ve web kamerası kayıt seçenekleri sunar. * Daha geniş bir kitleye ulaşın: Video deneyimlerini özel arka planlar, CTA'lar ve çok dilli özelliklerle kişiselleştirin. İzleyicileri küresel olarak meşgul edin ve çeşitli tercihlere hitap edin. * Katılım etkinliğini artırın: Statik içeriğin ötesine geçin. Etkileşimli videolarımız izleyicilerin CTA'lar, formlar, anketler ve anketlerle harekete geçmelerini sağlayarak onları büyüledi. * Verimliliği artırın: Video üretimini otomatikleştirin, mevcut içeriği (bloglar, dokümanlar, sunumlar) ilgi çekici formatlara yeniden yerleştirin ve ekibinizin değerli zamanını serbest bırakın. Takımlarınızı departmanlardaki güçlendirin: * GTM Etkisini Artırın: Satış ve pazarlama stratejinizi yükseltmek için etkili video e -postaları, açıklayıcılar ve demolar oluşturun. * L & D'yi geliştirin: Daha etkili bir öğrenme deneyimi için ilgi çekici ve etkileşimli eğitim videoları geliştirin. * Müşteri Hizmetlerini Geliştirin: SSS, KB makaleleri ve ürün demoları ile kapsamlı bir video kitaplığı oluşturun ve destek iş yükünü azaltır. * Ölçekte sosyalleştirme: AI ile çalışan şablonlar kullanarak daha geniş bir kitle için kişiselleştirilmiş videolar hazırlayın, daha derin bağlantıları geliştirin. * Geliştiricileri güçlendirin: Video özelliklerini mevcut platformunuza Hippo Video SDK ile entegre edin.
Elai.io
elai.io
Elai.io, kurumsal öğrenme için hepsi bir arada bir AI video üretim platformudur. Fujitsu, Beiersdorf, Generci ve diğerleri gibi en iyi şirketler de dahil olmak üzere 2000'den fazla müşteriye güvenen Eai, bir kamera, stüdyo veya yeşil ekrana ihtiyaç duymadan dijital insan sunumcusu tarafından anlatılan etkileşimli video içeriği oluşturmanıza izin veriyor. Eai ile şunları yapabilirsiniz: * Metin veya URL girişlerinden eğitim videoları oluşturun. * Videolarınızı saniyeler içinde 75+ dile çevirin. * AI Storyboard ile sıfırdan antrenman komut dosyaları. * Videolarınıza interaktif sınavlar ve iş akışları ekleyin. * 80+ yüksek kaliteli avatar kütüphanesine erişin. * Videolardan veya fotoğraflardan özel dijital avatarlar oluşturun. * 28'den fazla dilde sesinizi klonlayın. * Dinamik konuşmalar ve senaryo tabanlı öğrenme için birden fazla avatar ekleyin. * API ile kişiselleştirilmiş video içeriği oluşturun Ve çok daha fazlası!
Hour One
hourone.ai
Birinci Saat, tüm iş akışlarını bir AI ile çalışan bir platformda merkezileştirerek işletmeler için içerik oluşturma devrimini devreye sokar. İş mesajlarınızı canlı bir şekilde canlandıran doğal hareketlere sahip pazarın en gerçekçi avatarlarıyla övünüyoruz. Herhangi bir marka için özelleştirilebilen şablonlarımız, ekipleri kişiselleştirilmiş içerikleri ölçekte üretmeyi güçlendirir - tasarım veya düzenleme becerilerine gerek yoktur. Ayrıca, hızlı oluşturma ve üst düzey güvenlik ile, birinci saat, kurumsal talepler için tasarlanmış önde gelen içerik işletim sistemi olarak öne çıkıyor. Eskiden aylar süren, şimdi sadece dakikalar sürüyor ve daha yüksek katılım üretiyor ... daha akıllıca çalışın, bir saatte daha zor değil ve etki yaratan kişiselleştirilmiş iş videoları üretiyor. * Hourone, kullanıcıların çeşitli şablonlar, sesler ve karakterlerle pazarlama videoları ve sunumlar oluşturmalarını sağlayan bir video oluşturma aracıdır. * Kullanıcılar kullanım kolaylığı, aralarından seçim yapabileceğiniz sesler ve karakter yelpazesi, hızlı süreç ve indirme süresini ve müşteri başarı ekibinin desteğini sever. * Gözden geçirenler, robotik metin-konuşmaya özellik, sınırlı avatar seçenekleri, sıradan kullanıcılar için bir öğrenme eğrisi, sınırlı markalaşma yetenekleri, yavaş yükleme süresi ve belirli özellikler için net talimatların eksikliği gibi sorunlar yaşadılar.
Exemplary AI
exemplary.ai
Örnek AI, yapay zeka ile çalışan çok dilli transkripsiyon, çeviri ve içerik üretimini tek bir platforma entegre eden hepsi bir arada bir içerik oluşturma aracıdır. Kullanıcı dostu arayüzü, özetler, odyogramlar, altyazılar ve gerçek zamanlı AI sohbeti dahil olmak üzere zahmetsiz içgörü çıkarma ve içerik oluşturma sağlar. Ayrıca, kullanıcılar AI klipleri, platforma özgü altyazılar ve hashtag'ler oluşturabilir ve sosyal medya yayınını doğrudan platformdan basitleştirebilir. İçerik yaratıcıları, araştırmacılar, gazeteciler ve profesyoneller için mükemmel olan örnek AI, iş akışlarını kolaylaştırır, üretkenliği artırır ve en yeni AI çözümleriyle içerik erişilebilirliğini artırır.
HeyGen
heygen.com
Profesyonel AI videoları sadece yazarak, tıklayarak, sürükleyerek yapılabilir, işte bu! Eşsiz özelleştirme ve kişiselleştirme deneyimiyle Heygen'in 100'den fazla gerçekçi AI Avatarları, pazarlama tanıtımı, kişiselleştirilmiş satış perdesi, e-öğrenme, eğitim ve geliştirme, açıklayıcı ve nasıl yapılır gibi çeşitli kullanım durumları için çeşitli aksanlarla 40+ dilde konuşan ilgi çekici sözcünüz olabilir. videolar. Daha pahalı ve zaman alıcı kamera ekibi, video ajansları veya aktörler/aktris yok. Artık elinizde kişisel bir video stüdyosu var! * Ürün, kullanıcıların AI avatarları ve metin-konuşma işlevleri ile video oluşturmalarını sağlayan bir video oluşturma aracıdır. * Kullanıcılar kullanım kolaylığı, avatarların kalitesi ve dudak senkronizasyonu ve video oluşturma hızı gibi. * Gözden geçirenler, müşteri hizmetleri ile ilgili sorunları, önizlemelerde gizli sınırlar, pahalı kredi sistemi ve video çevirisi özelliğiyle ilgili sorunları kaydetti.
Yepic Studio
yepic.ai
Yepic Studio, kullanıcıların pahalı kameralara, aktörlere veya stüdyolara ihtiyaç duymadan dakikalar içinde konuşan kafa tarzı videolar oluşturmasına ve tercüme etmesine olanak tanıyan bir AI video oluşturma aracıdır. VidVoice özelliği, 5 dilde gerçek zamanlı canlı dublaj ile 8 dile kusursuz dudak senkronizasyonu çevirileri sağlar. Yepic API, ölçeklenebilir, gerçek zamanlı video oluşturmaya olanak tanıyarak video iş akışı otomasyonunu daha verimli hale getirir. Yepic Studio, görüntüleri avatarlara dönüştüren konuşan fotoğraf özelliğiyle, avatar seçimini kullanarak videoları 68 dilde dinamik içerikle kişiselleştirebilir. VidVoice, video içeriğinin gerçek zamanlı olarak dinamik olarak kopyalanmasına olanak tanıyarak kullanıcıların dil engellerini zahmetsizce aşmasına olanak tanır. Yepic ve VidVoice'in kullanım örnekleri arasında e-ticaret, eğitim ve emlak yer alıyor. Video oluşturma aracı, G2 ve Trustpilot gibi inceleme platformlarında müşteriler tarafından yüksek puanlar aldı; kullanıcılar, kullanım kolaylığını, özelliklerinin çeşitliliğini ve kaliteli videolar oluşturmadaki etkinliğini övdü. Yepic araştırma ekibi, görsel-işitsel makine algısı araştırmalarında saygın bir kurum olan Surrey Üniversitesi'ndeki CVSSP ile ortak çalışıyor. Yepic, ekibine katılmak ve iletişimin çehresini değiştirmek isteyen, bilinçli, empatik ve meraklı kişileri aktif olarak işe alıyor.
Gan AI
gan.ai
Yalnızca bir kez kaydedin ve videoları müşteri yolculuğu boyunca her temas noktasında her kullanıcı için geniş ölçekte kişiselleştirin. Gan.ai'den önce markalar, kullanıcının adını bir e-postaya veya SMS'e veya en iyi ihtimalle bir videonun içine metin grafiği olarak ekleyerek yalnızca kişiselleştirilmiş metin tabanlı kampanyalar yapabiliyordu. Gan.ai ile kullanıcının adı (ve diğer değişkenler) videodaki aktör tarafından dile getirilebiliyor ve bu da markaların pazarlama kampanyalarında çok daha yüksek etkileşime, dönüşümlere, tıklama oranlarına ve marka hatırlanabilirliğine yol açıyor. Gan.ai, yalnızca tek bir video kaydıyla, sanki her izleyici için kişisel olarak kaydedilmiş gibi, markaların ses ve dudak senkronizasyonunda değişen değişkenlerle bu videonun yüzlerce, binlerce veya milyonlarca kişiselleştirilmiş kopyasını oluşturmasına olanak tanır. Yapay zeka dudak senkronizasyonu ve ses senkronizasyonu modelleri, bir videonun belirli bölümlerini gerçek zamanlı olarak şablonlaştırır ve bunu platformlar arasında yerel olarak kullanıcılara sunar. Samsung, Zomato, vivo, EyeCare Partners, Mumbai Kızılderilileri, MPL ve Swiggy gibi kurumsal markalar Gan.ai'yi ünlüler, liderler ve diğer paydaşlarla hiper-kişisel video kampanyaları yürütmek, kullanıcıların adlarını, konumlarını, sipariş öğelerini, yakındaki mağazalar, potansiyel satış adaylarının adları vb. - TO'ları, yatırım getirisini, kampanyaların etkisini ve rezervasyon yapılan dönüşümleri/toplantıları en üst düzeye çıkarma. E-posta, SMS, sosyal medya, WhatsApp, videodan önce gösterilen reklamlar, IPTV, mobil uygulamalar, kişiselleştirilmiş ödeme ve açılış sayfaları veya markaların ihtiyaç duyduğu herhangi bir şey olsun, Gan.ai onunla entegre olur.
Rask.ai
rask.ai
İçerik oluşturucuların ve şirketlerin videolarını 130'dan fazla dile hızlı ve verimli bir şekilde çevirmelerine olanak tanıyan tek noktadan yerelleştirme aracı Rask AI ile tanışın. "Metinden Sese" ve "Ses Klonlama" teknolojileri sayesinde, kaydetmeye veya seslendirme sanatçısı kiralamaya gerek kalmadan videolara profesyonel kalitede seslendirme ekleyebiliyorlar. Artık dublaj yaparken kendi sesinizi veya seslendirme tonunuzu koruyabilirsiniz. Nisan 2023'ün başlarında Rask AI, Product Hunt'ta Günün Ürünü ödülünü kazandı ve ilk birkaç hafta içinde proje, 10.000 kayıtla ilk kilometre taşına ulaştı! Ekip, aboneliği olan kullanıcılar için 20 dakikalık ve 100 MB sınırlarını kaldırdı. İçerik oluşturucular artık YouTube veya kurslar için uzun videoları herhangi bir kısıtlama olmaksızın kopyalayabilir. Ve harika bir şey daha: dublaj süreci üç kat daha hızlı ve daha verimli! Çok konuşmacılı algılama ve çeviri, bizi diğer hizmetlerden ayırdığına inandığımız benzersiz bir özelliktir. Rask'ın yapay zeka ekibi bu deneyimi ilk sağlayanlardan biri olmaktan gurur duyuyor. Araçlar, YouTube, Vimeo, Instagram, Twitter ve TikTok gibi popüler video platformları ve sosyal medya siteleriyle tamamen entegredir. Mayıs ayı başlarında bir takım iki harika özellik ekleyecek. Dudak hareketlerini herhangi bir sese senkronize edeceksiniz. İkinci özellik özetlemedir. Veya kısaca Shorts. Yapay zeka, videodaki en vurucu anları seçecek ve bunları en heyecanlı bölümlerin bir özetine dönüştürecek. Rask AI ekibi dil engellerini ortadan kaldırır ve içerik oluşturucuların ve şirketlerin içeriklerini dünya çapında farklı hedef kitlelerle paylaşmalarına yardımcı olarak içeriklerinin potansiyel erişimini ve etkisini artırır.
OpusClip
opus.pro
OPUSCLIP, uzun görüntülerinizi zahmetsizce viral hazır şortlara tek bir tıklamayla dönüştüren üretken bir AI video düzenleme platformudur. OPUSCLIP, video içerik oluşturma göreviyle inşa edilmiştir, bu da sadece içerik oluşturma veya video düzenleme konusunda uzmanlığa sahip olanları değil, anlatacak bir hikaye veya paylaşma tutkusu olan herkes için erişilebilir olmasını sağlar.
Goldcast
goldcast.io
Goldcast, ilgi çekici dijital ve yüz yüze etkinliklerin zahmetsiz barındırma yoluyla pazarlamayı dönüştüren özel bir B2B etkinlik platformudur. Adobe, Microsoft, Zuora ve MailChimp gibi şirketlerden binlerce kurumsal B2B pazarlamacısı, katılımı artırmak, büyüleyici deneyimler yaratmak, olay içeriğini yeniden tasarlamak ve niyet verilerinden yararlanmak için Goldcast'ten yararlanıyor. Gerçek kitle katılımı, marka geliştirme ve gelir artışı için etkinliklerinizi Goldcast ile yükseltmek; Temel etkinliklerin ötesine geçerek web seminerlerinden ve ürün demolarından liderlik panellerine ve yüz yüze yemeklerine kadar gelir sürüşüne geçin.
PodcastAI
podcastai.com
PodcastAI, hızlı transkripsiyon, konuşmacı tanımlama, meta veri oluşturma ve yapay zeka ana bilgisayar etkileşimlerini etkinleştirme gibi özellikler sunarak podcast üretimini kolaylaştırmak için gelişmiş yapay zeka araçlarını kullanan bir platformdur.
Kuasar Video
kuasarvideo.com
Kuasar Video, yapay zeka teknolojileriyle video çözümleri sunan ve ürünleri sayesinde %1000'e kadar daha fazla kitleye ulaşmasını sağlayan bir girişimdir. Kuasar 1.1, müşterilerini derinlemesine anlayarak teklifleri kişiselleştirerek perakendecilerin satışlarını artırmalarına, yeni müşteriler edinmelerine ve mevcut müşterileri elde tutmalarına yardımcı olmak için sektördeki gelişmelerden elde edilen video verilerini bir arada kullanıyor. Ajanslar ve içerik üreticileri için en doğru içerikleri ortaya çıkaran Kuasar 1.1, içeriklerinizi daha hızlı ve daha ucuz üretmenizi sağlıyor.
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