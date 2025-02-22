AI Video Oluşturma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Tayland

Vidon.ai

vidon.ai

idon.ai, blog yazılarınızdan otomatik olarak ilgi çekici paylaşılabilir videolar oluşturur. Sosyal medyada öne çıkmak, Google'da daha üst sıralarda yer almak ve içeriğinizi yalnızca video platformlarında paylaşmak için videoyu kullanın. Temel Faydalar: * Sosyal Medyada Öne Çıkın: Sosyal medyadaki yeni blog yayınınıza bir tanıtım videosu paylaşın. Potansiyel müşteriler video tüketmeyi tercih ediyor ve paylaşılma olasılığı 3 kat daha fazla. * Google'da daha üst sıralarda yer alın: Google video içeriğini seviyor! Blog yazılarınıza video yerleştirerek sıralamalarınızı ve bekleme sürelerinizi artırın. * Hedef kitlenizi sınırlandırın: İçeriğinizi yeni bir hedef kitleye yeniden sunmak için içeriğinizi yalnızca TikTok ve YouTube gibi video platformlarında paylaşın. Nasıl çalışır: * Videolar blog yayınınızdan saniyeler içinde otomatik olarak oluşturulur. * Sadece makalelerin URL'sini girin ve oluştur'a tıklayın! * Videoyu oluşturmak için makalenizin başlıkları, metni ve görselleri kullanılacaktır. * Metninizi okumak için süper gerçekçi AI seslendirmelerimizden birini seçin. * Size tam kontrol sağlamak için manuel olarak da video oluşturabilirsiniz. Ne tür videolar hazırlayabilirim? * Blog gönderisi teaserı: Bir makalenin girişini paylaşın ve makalenin tamamını web sitenizde okumanızı isteyin. Bu videolar, yalnızca metin/resim gönderilerine göre daha yüksek tıklama oranına sahip olduklarından yeni blog gönderinizi paylaşmak için mükemmeldir. * İncelemeler / Vaka çalışmaları: Bırakın müşteri incelemeleri ve vaka çalışmaları kendi adına konuşsun. Metin tabanlı referansları videoya dönüştürür. * Nasıl Yapılır: Pazarlama, eğitim veya destek için saatler değil dakikalar içinde açıklayıcı videolar oluşturun. * Duyurular: Yeni özellikler veya iş ilanları hakkındaki haberleri hedef kitlenizle daha ilgi çekici bir video formatında paylaşın. Video SEO'yu hızla artırabilir: * Özellik parçacıkları: Video içeren sayfaların özellik parçacıkları olarak seçilme şansı daha yüksektir. * Tıklama oranını artırın: Video içeren sayfalar bazen arama motoru sonuç sayfasında videonun küçük resmini gösterir. Bu, 1. sonuç olmasanız bile TO'nuzu hızla artırabilir. * Daha geniş erişim: Video içeren siteler Google görselinde ve Google video aramada gösterilecek ve erişiminiz genişletilecektir. * Daha uzun kalma süresi: Kalma süresi, ziyaretçilerin sitenizde geçirdiği süredir. Arama sıralamalarınız için önemli bir ölçümdür. Videolar daha ilgi çekici olduğundan ve gözden geçirilemediğinden, bekleme süresini ve sıralamanızı büyük ölçüde artırabilirler. * Daha az rekabet: Google video içeriğini seviyor! Sıralamak istediğiniz her anahtar kelime için 100'lerce makale var, ancak yalnızca bir avuç video var. Video, sosyal takipçilerinizi artırır: * Hedef kitlenizi büyütün: Birçok platform metin/resim yerine videoyu teşvik eder. Görülme ve paylaşılma olasılığı daha yüksektir. İçeriğinizi daha geniş bir kitleye gösterme. * Öne çıkın: Video göz alıcı ve ilgi çekicidir; mevcut içeriğinizden kaydırmayı durduran videolar oluşturun. * Tıklama oranını artırın: Video daha kişisel hissettirir ve daha fazla değeri önceden paylaşmanıza olanak tanır, bu da web sitenizin tıklama oranını artırır. * Yalnızca video platformları: Çoğu platform yalnızca videoya izin verir, daha geniş bir izleyici kitlesinin ilgisini çekmek için metninizi videoya dönüştürün. Bloglarınızı YouTube, TikTok, Instagram ve daha fazlasında paylaşın!